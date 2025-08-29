Come utilizzare l'IA per campagne di lancio dei prodotti più intelligenti

ogni lancio di prodotto sembra un caos controllato. *

Stai gestendo 47 thread di chatattare relativi a una sola campagna. Il tuo designer è alla dodicesima revisione dell'immagine principale. L'ufficio legale vuole "solo una piccola modifica" al testo. E il tuo CEO ti ha appena chiesto se puoi anticipare il lancio di una settimana.

Ti suona familiare?

ecco cosa cambia con l'IA:* invece di gestire il caos, orchestri la vittoria. L'IA si occupa del lavoro più impegnativo (breve coordinamento, variazioni delle risorse, monitoraggio delle prestazioni) mentre tu ti concentri sulla strategia che fa davvero muovere i numeri.

Questo non è l'ennesimo articolo sul tema "L'IA salverà il marketing". È un manuale che puoi implementare per dimezzare i tempi di lancio e raddoppiare l'efficacia delle tue campagne.

✨ Curiosità: la campagna "Adottabile" di Pedigree ha utilizzato l'IA per abbinare ogni annuncio a un cane adottabile localmente proveniente da un rifugio, in modo che ogni annuncio Pedigree diventasse un annuncio per un cane reale nelle vicinanze. Quando un cane veniva adottato, l'IA sostituiva in tempo reale il cane successivo disponibile nella zona. Nelle prime due settimane, circa il 50% dei cani funzionalità/funzione sono stati adottati e il traffico sui profili dei rifugi è aumentato di 6 volte.

Che cos'è l'esecuzione di campagne basata sull'IA?

L'esecuzione di campagne IA per il lancio di prodotti consiste nell'uso disciplinato di strumenti di IA, modelli e agenti IA per pianificare, produrre, lanciare e ottimizzare campagne di marketing multicanale end-to-end.

cosa comprende l'esecuzione delle campagne IA*?

Piano delle campagne e definizione del pubblico utilizzando i dati dei clienti personalizzati, modelli predittivi ed elaborazione del linguaggio naturale

Sviluppo creativo con misure di sicurezza per mantenere la coerenza del marchio in testi, immagini e video

Orchestrazione di attività, titolari e Sequenza con flussi di lavoro automatizzati che riducono il lavoro richiesto

Ottimizzazione delle campagne in tempo reale grazie alle informazioni fornite dall'IA e ai dashboard che adeguano le campagne in base a metriche chiave

Un ciclo di apprendimento che reimmette i risultati delle campagne incollate in prompt, brief e strategie di marketing

⭐ Modello funzionalità/funzione Gestisci ogni fase del lancio del tuo prodotto, dall'ideazione all'analisi post-lancio, con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp, una lista di controllo passo-passo. Ottieni un modello gratis Tieni sotto controllo tutte le parti in movimento del tuo lancio, tutto in un unico posto con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp

IA nel marketing rispetto all'esecuzione tradizionale

Sì, lo capiamo. Sei stanco di sentire parlare di "IA-tutto" senza mai andare oltre alcune semplici automazioni. Approfondiremo questo argomento nel corso dell'articolo, ma per ora ecco una tabella che riepiloga/riassume le differenze chiave tra l'esecuzione tradizionale delle campagne e l'esecuzione delle campagne IA per il lancio dei prodotti.

Categoria Esecuzione tradizionale delle campagne Esecuzione delle campagne basata sull'IA Piano Piani canale per canale in documenti sparsi Piano unificato con flussi di lavoro automatizzati e titolari chiari (assegnati dall'IA in base alle istruzioni o alle campagne passate) Targuardo Ampie segmentazioni dalla ricerca manuale Un traguardo più intelligente utilizzando i dati dei clienti personalizzati e la modellazione predittiva Creatività Copia lineare → progettazione → revisione Generazione parallela di risorse con IA generativa e protezioni del marchio Orchestrazione I manager cercano aggiornamenti e approvazioni Gli agenti IA inoltrano briefing, approvazioni e dipendenze in tempo Monitoraggio Reportistica settimanale con approfondimenti ritardati Dashboard live per l'ottimizzazione delle campagne in tempo reale Ottimizzazione Modifiche sporadiche e basate su opinioni Adeguamenti continui e basati sui dati alle metriche chiave e ai KPI Governance Messaggi diffusi su tutti i canali Mantieni la coerenza del marchio con i controlli pre-pubblicazione

📚 Leggi anche: Come eseguire campagne di marketing basate su IA

Cosa può fare l'IA per le campagne di lancio? a. k. a Casi d'uso

Ecco come l'IA trasforma le idee in risultati nelle tue campagne di marketing con meno lavoro richiesto, un apprendimento più rapido e un allineamento più stretto alle metriche chiave.

Automazione lo sviluppo creativo (testi, immagini, script)

Crea bozze di annunci, email, landing page e script video con l'IA generativa e modelli pronti all'uso

Mantieni la coerenza del marchio inserendo le linee guida del tuo marchio nella tua IA generativa. Questo ti fornirà dei parametri di riferimento per il marchio in tutte le risorse della campagna

Crea rapidamente varianti per diversi segmenti di pubblico e località

📌 Esempio: Lexus ha lanciato la ES con uno spot televisivo scritto da IA, accelerando lo sviluppo creativo e mantenendo la storia in linea con il marchio.

🧠 Lo sapevate? Gli utenti di ClickUp Brain possono accedere a diversi modelli di IA esterni come ChatGPT, Claude, Gemini e altri direttamente dalla loro area di lavoro di ClickUp. Abbandonate la proliferazione di IA e utilizzate un'IA contestuale che ha accesso a tutti i vostri dati di lavoro per produrre risorse di campagna personalizzate in base alle vostre esigenze.

Prevedi i segmenti di pubblico e i canali del traguardo

Analizza i dati personalizzati dei clienti e il comportamento degli utenti per individuare cluster ad alto potenziale con modelli predittivi

Consiglia canali di marketing e budget utilizzando i risultati delle campagne incollate e le metriche di coinvolgimento in tempo reale

Migliora il lead scoring man mano che arrivano i dati della campagna, in modo da poterla modificare con sicurezza

📌 Esempio: NBCUniversal ha implementato un sistema di piano e attivazione basato sull'IA per creare segmenti di pubblico predittivi e incentrati sulla privacy su tutti i canali.

Semplifica la Sequenza della campagna, la delega delle attività e il coordinamento

Trasforma i brief in attività con titolari, data di scadenza e dipendenze tramite flussi di lavoro automatizzati e agenti IA

Inoltra automaticamente le approvazioni e gli aggiornamenti per ridurre i colli di bottiglia nell'esecuzione delle campagne

Mantieni un'unica fonte di verità in modo che i responsabili delle campagne e le parti interessate rimangano allineati

📌 Esempio: Estée Lauder Companies ha integrato l'IA generativa nei propri flussi di lavoro di marketing per generare automaticamente le risorse delle campagne, indirizzare il lavoro attraverso approvazioni standard e velocizzare i passaggi tra marchi e mercati. Il risultato è una Sequenza più rapida e un coordinamento più stretto senza sacrificare la governance.

Ottieni informazioni approfondite in tempo reale con dashboard basati sull'IA

Riunisci annunci, email, web e strumenti di analisi in un'unica visualizzazione degli indicatori chiave di prestazione

Utilizza le informazioni fornite dall'IA e il rilevamento delle anomalie per suggerire il passaggio successivo in termini di traguardo, creatività o spesa

Abilita l'ottimizzazione delle campagne in tempo reale in modo da poter agire prima che piccoli problemi si aggravino

📌 Esempio: Yum Brands ha fornito reportistica sulle campagne basate sull'IA che adattano le offerte e i tempi in base ai segnali in tempo reale, migliorando il coinvolgimento e il comportamento di acquisto di marchi come KFC e Taco Bell.

Ottimizzazione specifica per canale (email, social, a pagamento)

Email: prova le righe dell'oggetto e gli orari di invio, personalizza i flussi e raggiungi diversi segmenti di pubblico per aumentare i tassi di conversione

Social: genera varianti dei post, impara dalle interazioni sui social media e pianifica la creazione di contenuto in diversi formattare

A pagamento: aggiorna la creatività e il pubblico delle campagne pubblicitarie, quindi ottimizza le campagne in base al ROAS e al CPA con approfondimenti basati su IA

📌 Esempio: il generatore di selfie assistito dall'IA del film Barbie ha alimentato la creazione di contenuti generati dagli utenti (UGC) su più canali e una rapida iterazione creativa, aiutando la campagna a ottenere maggiore attenzione sulle piattaforme social prima del lancio.

Esecuzione passo dopo passo delle campagne IA per un lancio

Ecco il flusso in cinque passaggi che puoi utilizzare per lanciare i prodotti senza affanno. Mantieni le cose semplici, mantienile attive e lascia che l'IA si occupi del lavoro pesante, in modo che il tuo team di marketing possa concentrarsi sulle decisioni, non sulle attività di routine.

Passaggio 1: allineare risultati, linee guida e dati

Imposta la destinazione in modo che /IA sappia cosa significa "buono"

Definisci le metriche chiave dal giorno 0 al giorno 30, come i tassi di conversione, le metriche di coinvolgimento e il traffico sul sito web

Elenca i vincoli di budget, gli SLA di approvazione e i diritti decisionali per evitare di dover rifare il lavoro

Aggrega le prestazioni delle campagne incollate, i dati dei clienti e il comportamento degli utenti in un'unica visualizzare

Scrivi delle linee guida per il marchio in modo che IA mantenga la coerenza del marchio in tutte le risorse della campagna

Utilizza la modellazione predittiva e l'elaborazione del linguaggio naturale per impostare smart benchmark e un albero di KPI

🟣 Non affidate all'IA un foglio bianco. Guardrail chiari e un'unica fonte di verità sono ciò che trasforma l'IA da un generatore di idee caotico a un motore di esecuzione di precisione. Esprimete chiaramente le vostre intenzioni e dotate la vostra IA di tutti i dati di supporto necessari per assistervi.

Passaggio 2: redigere il brief di partenza con l'IA

Trasforma i dati grezzi in un piano chiaro e verificabile

Analizza i dati delle campagne per dare forma alla posizione, alle offerte e ai segmenti di pubblico traguardo

Genera una matrice creativa, un piano di canale e una prima bozza di copia

Riassumere/riassumere le note degli stakeholder in una lista di controllo ed evidenzia i rischi per ridurre i rischi nelle sequenze

Crea mappe dei messaggi per diversi segmenti di pubblico per ridurre il lavoro richiesto in seguito

Definisci i criteri di esito positivo per ciascun canale di marketing in modo che l'ottimizzazione sia inequivocabile

🟣 Dai dati alla bozza in pochi minuti. Smetti di partire da zero. Utilizza l'IA per sintetizzare le riunioni con gli stakeholder, i dati sulle prestazioni passate e il contesto di mercato in un brief strutturato e attuabile. È la tua prima bozza più veloce di sempre.

Passaggio 3: mappare il piano e tradurlo in lavoro

Rendi il piano visibile ed eseguibile per ogni titolare

Crea un unico programma con le attività cardine, i titolari e le dipendenze per l'esecuzione della campagna

Converti il piano in attività con titolari e date chiari, in modo che i responsabili delle campagne possano effettuare il monitoraggio dello stato

Offri ai team una area di lavoro condivisa per pianificare, eseguire e effettuare il monitoraggio delle campagne insieme

Crea flussi di lavoro standup per l'acquisizione, le approvazioni e i promemoria, in modo che nulla si blocchi

Documenta i diritti decisionali e i percorsi di escalation per muoverti rapidamente nel rispetto dei vincoli di budget

🟣 I piani spesso falliscono non a causa di una strategia sbagliata, ma di una titolarità poco chiara. Collegate sempre ogni risultato atteso a un nome e a una data.

Passaggio 4: Produci risorse ed esegui revisioni su binari

Distribuisci creatività di qualità alla massima velocità, senza alterazioni dei messaggi

Utilizza l'IA generativa per creare testi, immagini e script, quindi localizzali per diversi segmenti di pubblico

Parti da modelli pronti all'uso per Calendario, brief e lista di controllo per mantenere il formattare coerente

Indirizza le revisioni e i passaggi di consegne con agenti IA e flussi di lavoro automatizzati per ridurre la durata ciclo

Blocca le rivendicazioni e il tono con le linee guida del marchio, in modo che le variazioni rimangano in linea con i Messaggi

Monitora la cronologia delle versioni e le approvazioni nel tuo sistema di registrazione per garantire la verificabilità

🟣 Creazione, non caos. L'IA può produrre 100 varianti di annunci in un'ora. Il vero vantaggio? Utilizzare flussi di lavoro di approvazione automatizzati e la versione per gestirli senza che il tuo team si perda in thread di Slack e catene di email.

Passaggio 5: Lanciare, ottimizzare e imparare

Gestisci il lancio come un sistema live, non come reportistica settimanale

Centralizza i segnali in dashboard basati sull'IA per l'ottimizzazione delle campagne in tempo reale

Modifica le campagne in base al pubblico, alla creatività e alla spesa man mano che i segnali cambiano, non solo alla fine dello sprint

Osserva prima gli indicatori anticipatori, poi gli indicatori chiave di prestazione per guidare mosse più importanti

Reimmetti le conoscenze acquisite nei prompt e nei playbook in modo che ogni lancio sia più intelligente

Condivisione di un riassunto di una pagina per allineare le parti interessate su successi, lacune e prossimi test

🟣 Ottimizza in tempo reale, non a posteriori. Il cambiamento più grande reso possibile dall'IA? Passare dalle analisi post-lancio alla chirurgia in tempo reale delle campagne. Se un annuncio pubblicitario non funziona alle 14:00, puoi intervenire alle 14:15, senza aspettare che il budget sia già esaurito.

Con il lancio in corso e i segnali che arrivano, la mossa successiva è semplice: misurate ciò che conta e agite in tempo reale.

📚 Leggi anche: Come creare una strategia efficace per il lancio di un prodotto

Il miglior strumento IA per le campagne di lancio dei prodotti

Il lancio di un prodotto è un'operazione ad alto rischio che richiede un lavoro richiesto da più team e che esige precisione, rapidità e adattabilità. ClickUp e la sua suite di funzionalità/funzione basate sull'IA (ClickUp Brain, Brain Max, AI Agents, AI Notetaker, AI Calendario, Talk-to-Testo e multi-model AI) offrono soluzioni mirate per ogni fase del lancio.

Grazie alle aree di lavoro appositamente progettate per i team di marketing e i team di prodotto, avrai a disposizione la piattaforma più completa per un piano più intelligente, un'esecuzione senza intoppi e operazioni semplificate.

ClickUp AI: il tuo partner per un piano e operazioni più intelligenti

Inizia subito. È gratis Esegui i tuoi programmi di marketing, dalle campagne multicanale agli eventi globali, con ClickUp per i team di marketing

*clickUp è l'app tutto per il lavoro, che riunisce piano, produzione e ottimizzazione in un unico area di lavoro basato sull'IA, in modo che i lanci avvengano end-to-end senza proliferazione di strumenti o cambi di contesto.

Con ClickUp AI integrato in Documenti, Lavagne Online, Attività e Dashboard, il tuo team lavora più velocemente, rimane allineato e mantiene una governance rigorosa.

Guarda questo video per scoprire come ClickUp AI integra ogni aspetto del tuo lavoro👇

come ClickUp semplifica il lancio dei prodotti*

Piano in modo più intelligente con l'IA che estrae il contesto da documenti, attività, brief e lavori precedenti, trasformandolo poi in roadmap, mappe dei messaggi e liste di controllo

Produci più rapidamente convertendo la strategia su lavagna online direttamente in attività di ClickUp con titolari e date, mantenendo la sincronizzazione del lavoro creativo e quello sui canali

Lancia con sicurezza grazie alle dashboard ClickUp live che unificano i segnali dei canali e indicano le azioni migliori da intraprendere, in modo che il monitoraggio dei KPI reali del lancio sia garantito

Ripeti continuamente mentre gli agenti IA e le Automazioni indirizzano le approvazioni, pubblicano gli aggiornamenti e chiariscono i passaggi di consegne, mentre il tuo team si concentra sulla strategia

*piano strategico con l'IA

clickUp Brain * integra l'IA direttamente nella tua project management, aiutandoti a scrivere, riepilogare/riassumere, e automatizzare all'interno di ClickUp.

Agisce come stratega IA della tua campagna. Risponde istantaneamente alle domande sul tuo piano di lancio, recupera ricerche sulla concorrenza, riepiloga/riassume i documenti chiave e genera brief di campagna, il tutto all'interno del tuo area di lavoro. La consapevolezza contestuale di Brain ti consente di ottenere informazioni precise e utilizzabili su misura per il tuo prodotto e il tuo mercato.

💡 Suggerimento professionale: crea immagini con ClickUp Brain e gestisci ricerche e testo utilizzando i più recenti GPT, Claude, Gemini e altri, da un unico spazio di lavoro unificato Ecco un esempio di Brain al lavoro👇

Per i professionisti del marketing che vogliono andare oltre, creando connessioni tra tutti gli strumenti, automatizzando le app e lavorando senza mani, ClickUp Brain MAX è il passaggio successivo. Porta l'intelligenza a un livello superiore con l'IA multimodello.

Brain Max è in grado di analizzare vasti set di dati, effettuare una previsione dei risultati delle campagne e fungere da provider di raccomandazioni avanzate per le strategie di immissione sul mercato. Può persino simulare scenari di lancio, aiutandoti a identificare i rischi e ottimizzare la tua roadmap prima dell'inizio dell'esecuzione.

Ecco alcune informazioni aggiuntive sull'app IA che pone fine alla proliferazione degli strumenti:

Funziona al di fuori del browser come app autonoma per Mac/Windows

Collega ClickUp a tutte le altre app di lavoro (Google Drive, Slack, Jira, Figma, ecc.) e al web

Fornisce intelligence contestuale cross-app, Ricerca universale e automazione, oltre a funzionalità avanzate come Talk-to-Testo e commutazione multi-LLM

Brain MAX è un'applicazione desktop AI rivoluzionaria progettata per risolvere il crescente problema dell'AI Sprawl, ovvero la perdita di produttività causata dalla necessità di destreggiarsi tra strumenti di IA scollegati, flussi di lavoro frammentati e contesto perso. Per saperne di più, guarda questo video 👇

Operazioni senza soluzione di continuità con agenti IA e automazioni

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi e complessi con gli agenti IA. Esempio, un agente IA può monitorare la tua lista di controllo di lancio, assegnare automaticamente le attività man mano che le dipendenze vengono cancellate, segnalare gli ostacoli e aggiornare gli stakeholder in tempo reale. Gli agenti possono anche integrarsi con strumenti esterni (come CRM o piattaforme di marketing), garantendo la sincronizzazione delle tue operazioni di lancio.

Utilizza ClickUp Automazioni e IA Automation Builder per inoltrare i brief ai revisori, sollecitare i titolari prima che gli SLA scadano e aggiornare lo stato in tutti gli elenchi, senza follow-up manuali.

Abilita le automazioni personalizzate in ClickUp per semplificare le tue campagne di lancio dei prodotti e aumentare l'efficienza

Non perdere mai una scadenza o un'attività cardine. I promemoria e le notifiche basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp mantengono il tuo team sulla strada giusta, segnalando le attività in ritardo e mettendo in evidenza le priorità urgenti, in modo che nulla sfugga al controllo.

Collaborazione e documentazione senza sforzo

ClickUp AI Notetaker partecipa alle tue riunioni di lancio (Zoom, Google Meet, Teams, ecc.), trascrive le conversazioni e genera automaticamente nota strutturata della riunione, elementi da intraprendere e follow-up. È in grado di riepilogare lunghe discussioni in passaggi chiari e attuabili e di avviare la condivisione istantanea con il tuo team, assicurando che tutti siano allineati e responsabili.

Puoi catturare idee, aggiornamenti o feedback mentre sei in movimento con Talk-to-Testo. Che tu sia in una sessione di brainstorming o in visita in un sito, basta parlare e lasciare che ClickUp trascriva i tuoi pensieri direttamente in attività, documenti o commenti. Questo accelera la documentazione e riduce l'inserimento manuale, rendendo la collaborazione più veloce e inclusiva.

Cattura trascrizioni accurate delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Pianificazione e coordinamento impeccabili

Pianifica tutte le attività della campagna, le riunioni e le scadenze in un unico posto con il calendario ClickUp AI. Questo calendario basato sull'IA suggerisce gli orari ottimali per le riunioni in base alla disponibilità del team, risolve automaticamente i conflitti e garantisce la sincronizzazione con i calendari esterni. Può anche generare e aggiornare la Sequenza man mano che il tuo piano di lancio evolve, garantendo che ogni risultato sia perfettamente sincronizzato.

Guarda questo video per saperne di più sulla soluzione di Calendario che stavi aspettando👇

Puoi collegare gli eventi del calendario a attività, documenti o attività cardine specifici. Ricevi promemoria proattivi e aggiornamenti di stato, così il tuo team sarà sempre pronto per ciò che verrà dopo.

informazioni e processi decisionali più intelligenti con l'IA multimodello*

Sfrutta la potenza di più modelli di IA per ottenere informazioni più approfondite. Analizza il feedback dei clienti, le tendenze di mercato e le prestazioni delle campagne in tempo reale. Genera confronti con la concorrenza, analisi del sentiment e reportistica predittiva per informare la tua strategia di lancio e adattarti rapidamente alle condizioni in evoluzione.

Inoltre, la ricerca AI Enterprise di ClickUp analizza attività, documenti, chat e persino app collegate come Slack o Gmail per offrirti le risorse giuste a portata di mano.

*mappa la strategia e i flussi di lavoro in modo intelligente. Mappa gli ICP, le matrici creative e avvia i flussi di lavoro su una tela che trasforma le forme in attività, senza copia-incolla né deviazioni. Le lavagne online ClickUp rimangono collegate a documenti, attività e sprint, in modo che i piani rimangano aggiornati man mano che il lancio evolve.

Trasforma le idee in azioni coordinate e collegale al resto del tuo lavoro, dalle attività ai documenti alle chat con ClickUp Whiteboards

*Modelli per il piano del lancio e i calendari del contenuto. Utilizza ClickUp Templates per creare calendari di lancio, liste di controllo e brief creativi in pochi minuti, quindi localizzali per le diverse regioni senza dover ricostruire il flusso di lavoro. I modelli sono collegati alle attività e alle sequenze, in modo che le operazioni e la creatività rimangano allineate fin dal primo giorno.

Ecco alcuni esempi:

🚀 Modelli ClickUp per il piano del lancio di prodotti

Modello di strategia di prodotto: mappa la tua strategia di immissione sul mercato, imposta gli obiettivi e allinea il tuo team sugli obiettivi di lancio. modello di piano di progetto per il lancio di un prodotto *: pianifica, assegna e effettua il monitoraggio di tutte le attività di lancio in un unico posto per un'esecuzione senza intoppi.

📅 Modelli ClickUp per calendari dei contenuti

Modello di calendario promozionale Pianifica e gestisci tutte le tue attività di promozione, i rilasci di contenuto e le scadenze delle campagne in un unico calendario visivo. Modello di calendario dei contenuti Piano, redigi e pubblica contenuti su tutti i canali, assegna attività a scrittori/designer e effettua il monitoraggio delle scadenze con facilità.

⭐️ Bonus: Prova questi modelli gratis per il lancio di prodotti per garantire che il lancio del tuo prodotto proceda senza intoppi dal piano iniziale al rilascio.

AdCreative.ai per varianti rapide di immagini e testi pubblicitari a supporto delle campagne a pagamento

Runway per risorse video e di movimento basate su IA quando la tua storia di lancio richiede grafica animata

Klaviyo per l'orchestrazione di email e SMS con segmentazione predittiva negli stack di e-commerce

📚 Lettura bonus: vuoi ottenere ulteriori informazioni su come gestire un motore di entrate di marketing ad alta velocità con ClickUp e IA? Scarica subito il playbook! 👇🏼

Come misurare l'esito positivo del lancio di un prodotto utilizzando /IA?

Non puoi risolvere ciò che non riesci a vedere. Utilizza l'IA per trasformare i dati grezzi delle campagne in azioni chiare, in modo che il tuo team di marketing possa guidare le prestazioni in tempo reale, anziché a posteriori.

Imposta la tua scheda di valutazione IA

Scegli un KPI principale e 3-5 indicatori chiave di prestazione legati al fatturato

Effettua un benchmarking con modelli predittivi basati sulle prestazioni delle campagne incollate, oltre che sulla stagionalità e sul contesto della concorrenza

Monitora le metriche chiave come i tassi di conversione, le metriche di coinvolgimento e il traffico del sito web per canale

Definisci le soglie di azione che triggerano una modifica del budget, della creatività o del pubblico

⭐️ Risultati immediati: inizia con solo 3 KPI per il tuo primo lancio basato sull'IA. La maggior parte dei team che cercano di effettuare il monitoraggio di tutto finiscono per non ottimizzare nulla. La concentrazione batte la fantasia.

leggi i risultati in tempo reale*

Centralizza i segnali in dashboard basati su IA per l'ottimizzazione delle campagne in tempo reale

Analizza i dati per pubblico, creatività, offerta e posizionamento e aggiungi il sentiment NLP ricavato da recensioni, social e supporto

Utilizza il rilevamento delle anomalie per segnalare picchi o cali imprevisti prima che assumano proporzioni esponenziali

Mantieni un'unica fonte di verità in modo che i responsabili delle campagne e le parti interessate rimangano allineati

⚠️ Attenzione: non impostare soglie di azione troppo rigide. Un calo del tasso di conversione del 5% potrebbe essere una normale variazione giornaliera, non una crisi della campagna. Lascia spazio all'IA.

trova ciò che sta lavorando e raddoppia*

Esegui analisi rapide delle campagne sulle varianti per individuare l'adeguatezza dei messaggi al mercato e aumentarne l'efficacia

Spostate la spesa verso i segmenti di pubblico e le creatività più performanti e mettete in pausa il resto

Rinnova i prodotti con prestazioni insufficienti con varianti generate dall'IA che mantengono la coerenza del marchio

Utilizza modelli di attribuzione per individuare i canali di marketing che attraggono gli utenti più preziosi

Previsione e chiudi il ciclo

Prevedi i risultati del progetto in anticipo con modelli predittivi che utilizzano indicatori relativi ai giorni 0-7

Esegui analisi di coorte per leggere i modelli di fidelizzazione e di valore iniziale nel tempo per valutare lo stato di salute post-lancio

Inserisci le informazioni raccolte nei prompt e nei brief per migliorare il traguardo e la creazione di contenuto

Archivia risorse, decisioni e conoscenze acquisite in modo che il prossimo lancio sia ancora più efficace

💡 Suggerimento professionale: mantieni una scheda di valutazione di una pagina con visibilità per tutti: 1 KPI principale, 3 indicatori principali e le due azioni che intraprenderai se i risultati sono superiori o inferiori al piano.

Esempi reali di lanci basati sull'IA

1. Heinz: design delle confezioni di ketchup generati dall'IA

Heinz ha utilizzato il generatore di immagini DALL·E per creare centinaia di immagini uniche e fantasiose che raffigurano bottiglie di ketchup per un'importante campagna creativa. I migliori progetti sono stati utilizzati per il lancio di un prodotto e diffusi sui canali social, digitali e di pubbliche relazioni.

🎯 Risultato: la campagna ha generato interesse organico, ha stimolato un elevato coinvolgimento e ha rafforzato la riconoscibilità del marchio Heinz. L'IA ha consentito sia una rapida creazione di risorse sia un nuovo modo di testare la rilevanza culturale.

2. BMW: campagna pubblicitaria personalizzata in tempo reale

BMW ha utilizzato l'IA nei cartelloni pubblicitari digitali per analizzare i dati sul traffico in tempo reale e modificare la creatività in base alla velocità del flusso del traffico: il traffico veloce triggerava brevi annunci, mentre quello più lento mostrava informazioni dettagliate sul prodotto.

🎯 Risultato: Miglioramento del coinvolgimento e del traguardo grazie all'adattamento dinamico dei messaggi alla velocità e al contesto.

3. Sephora: truccatore virtuale per i lanci

Sephora ha lanciato il suo strumento Virtual Artist, che combina realtà aumentata e IA per consentire agli utenti di provare migliaia di prodotti di make-up virtualmente in tempo reale utilizzando la fotocamera del proprio telefono o computer. L'IA analizza la geometria del viso e il tono della pelle per applicare un make-up digitale realistico, offrendo consigli personalizzati e look completi.

🎯 Risultato: i consigli personalizzati sui prodotti hanno favorito le conversioni; le prove virtuali hanno aumentato la fiducia dei clienti nei nuovi lanci e ridotto i resi dei prodotti.

4. Nestlé: consigli personalizzati sui prodotti

Nestlé utilizza raccomandazioni personalizzate sui prodotti basate sull'IA per migliorare il coinvolgimento dei consumatori e le vendite commerciali. Analizzando i dati dei consumatori, come la cronologia degli acquisti, le abitudini alimentari e gli stili di vita, le piattaforme basate sull'IA di Nestlé forniscono suggerimenti personalizzati su alimentazione e prodotti. Questi sistemi includono chatbot e motori di raccomandazione che guidano gli utenti nel loro percorso di acquisto con consigli personalizzati in tempo reale, migliorando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

🎯 Risultati: l'IA ha aiutato Nestlé a ottimizzare la spesa di marketing, migliorare i tassi di conversione e rafforzare la fedeltà al marchio provider contenuti pertinenti e personalizzati su larga scala.

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuto, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

L'importanza delle campagne di lancio dei prodotti

Il lancio di un prodotto comprime mesi di lavoro in pochi sprint. I budget sono visibili, la Sequenza è stretta e ogni canale deve raccontare la stessa storia allo stesso tempo. È qui che le cose si fanno rischiose, ed è qui che l'IA ti aiuta a mantenere il controllo.

1. Sequenze serrate e molteplici variabili

I tempi di lancio sono brevi, le risorse si moltiplicano rapidamente e ogni dipendenza aggiunge rischi. Gli strumenti di IA aiutano i responsabili delle campagne a comprimere la pianificazione e la produzione automatizzando i briefing, le approvazioni e la configurazione dei canali, in modo che i piccoli team di marketing possano mantenere lo slancio.

📌 Esempio: Maybelline ha lanciato il mascara Falsies Surreal Extensions utilizzando May, un avatar digitale. May ha consentito al team di marketing di creare e adattare immagini coerenti su molte superfici contemporaneamente, riducendo significativamente i tempi di consegna.

2. Pressione per fare colpo su più canali

Il primo giorno è fondamentale. Hai bisogno di copertura, frequenza e storytelling coerente su tutti i canali di marketing. L'orchestrazione basata su IA ti aiuta ad adattare i contenuti creativi a ogni superficie, mantenendo la coerenza del marchio.

📌 Esempio: la campagna "Create Real Magic" di Coca-Cola ha invitato i fan a co-creare opere d'arte basate sull'IA, poi le ha amplificate su cartelloni pubblicitari e touchpoint digitali: un momento cross-channel basato sull'IA generativa e sulle risorse iconiche del marchio, progettato per ottenere scalabilità e buzz.

3. Rischio di ritardi, disallineamenti e messaggi incoerenti

I flussi di lavoro frammentati causano passaggi di consegne mancati e risorse non in linea con il marchio. L'esecuzione delle campagne tramite IA centralizza i piani, individua gli ostacoli e utilizza l'automazione per mantenere allineate le approvazioni e le risorse.

📌 Esempio: "Not Just A Cadbury Ad 2.0" di Cadbury India ha utilizzato l'IA vocale e l'apprendimento automatico per generare migliaia di video personalizzati in base alla posizione geografica con la superstar indiana Shah Rukh Khan, mantenendo un messaggio di marca coerente e localizzando su larga scala, un modello per evitare disallineamenti sotto la pressione del lancio.

Vantaggi dell'utilizzo dell'IA per le campagne di lancio dei prodotti

l'IA *aiuta i team di marketing ad agire più rapidamente, rimanere allineati e prendere decisioni migliori. Con strumenti di IA e flussi di lavoro automatizzati, puoi trasformare una strategia di marketing frammentata in un unico piano che guida l'esecuzione coerente delle campagne su tutti i canali.

Perché è importante

piano e allineamento più rapidi *con assistenti al piano delle campagne che redigono brief, Sequenza e lista di controllo riducendo al contempo il lavoro richiesto

Targuardo più intelligente grazie all'analisi dei dati dei clienti personalizzati, del comportamento degli utenti e delle tendenze di mercato per individuare diversi segmenti di pubblico e migliorare il lead scoring

creatività in linea con il marchio su larga scala* utilizzando l'IA generativa per la creazione di contenuto, con misure di sicurezza per mantenere la coerenza del marchio in tutte le risorse della campagna

Orchestrazione end-to-end grazie agli agenti IA che indirizzano il lavoro, gestiscono le approvazioni e mantengono sbloccate le dipendenze, consentendo ai responsabili delle campagne di concentrarsi sulle decisioni

decisioni in tempo reale* con approfondimenti basati sull'IA ricavati dai dati delle campagne, che mettono in evidenza metriche chiave come tassi di conversione, metriche di coinvolgimento e traffico sul sito web per l'ottimizzazione delle campagne in tempo reale

sperimentazione integrata* per ottimizzare rapidamente le campagne su tutti i canali di marketing e le varianti delle campagne pubblicitarie utilizzando approfondimenti basati su /IA

*miglioramento continuo, poiché i risultati delle campagne incollate addestrano i prompt e i modelli di IA per aumentare le prestazioni delle campagne ad ogni sprint

📚 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp per centralizzare piani, titolari e approvazioni.

Insidie da evitare nei lanci guidati dall'IA

/IA accelera l'esecuzione delle campagne, ma amplifica anche le lacune se le vostre basi non sono solide. Evitate queste trappole comuni:

risultati vaghi e metriche chiave:* se non si definiscono KPI di riferimento e soglie chiare, /IA/ ottimizza l'obiettivo sbagliato

dati disordinati e lacune nel monitoraggio:* i dati frammentati delle campagne e la scarsa igiene UTM rendono le informazioni inaffidabili e lente

*proliferazione di strumenti e lavoro richiesto: l'aggiunta di soluzioni puntuali al di fuori del flusso di lavoro crea duplicazioni e mancati passaggi di consegne

*eliminazione dei momenti di intervento umano: imposta i diritti decisionali in modo che gli agenti IA non apportino modifiche di grande impatto senza previa revisione

*lancio senza controllo qualità preliminare: automatizza i controlli di link, pixel, feed e linguaggio delle dichiarazioni per prevenire errori evitabili

ottimizzazione settimanale anziché in tempo reale:* utilizza avvisi di anomalie e dashboard in tempo reale per ottimizzare le campagne in tempo reale, anziché ricorrere ai riepiloghi del Monday

*ignorando la privacy e la conformità: allinea le politiche di consenso, utilizzo dei dati e conservazione prima di analizzare il comportamento degli utenti

non chiudere il cerchio: *Reimmetti le conoscenze acquisite nei prompt e nei brief, altrimenti ripeterai gli stessi errori al prossimo lancio

💡 Suggerimento professionale: mantieni l'IA all'interno di un'unica fonte di verità (brief, risorse, Sequenza e dashboard in un unico area di lavoro) in modo da poter automatizzare le attività ripetitive senza perdere il controllo o il contesto.

Il futuro dei lanci di prodotti: collaborazione tra esseri umani e IA

Il futuro dei lanci è collaborativo per definizione: voi stabilite la direzione e l'IA gestisce i cicli. Potrete dedicare più tempo alla posizione, alle offerte e alla narrazione, mentre gli agenti IA si occuperanno dell'orchestrazione, delle analisi e delle modifiche in tempo reale su tutti i canali.

Cosa ti occuperai

Strategia, posizione e prezzi

Messaggi e direzione creativa con linee guida chiare

Diritti decisionali finali e soglie di azione legate a metriche chiave

Governance del marchio, etica e valutazioni dei rischi

cosa farà l'IA*

Flusso di lavoro automatizzato per brief, passaggi di consegne e approvazioni

Varianti di risorse in linea con il marchio per diversi segmenti di pubblico

Ottimizzazione delle campagne in tempo reale utilizzando segnali live e modelli predittivi

Analisi continua delle campagne per individuare le azioni migliori da intraprendere

🎯 Tu sei il direttore d'orchestra, l'IA è l'orchestra. Il tuo valore non sta nel suonare ogni strumento, ma nel conoscere la partitura, impostare il tempo e guidare l'esecuzione. L'IA si occupa dell'esecuzione, tu sei l'autore del capolavoro.

Come cambia il tuo modello operativo

Da lanci una tantum a una sala di lancio permanente che non chiude mai

Da report settimanali a dashboard in tempo reale che guidano le decisioni quotidiane

Da silos di canali a un unico sistema di registrazione per piani, risorse e risultati

Dal coordinamento manuale agli agenti IA che assistono i responsabili delle campagne

🚀 Dal progetto al moto perpetuo. Smetti di pianificare campagne e inizia a gestire una "macchina" di lancio. Con l'IA che gestisce l'ottimizzazione in tempo reale, la tua "sala di lancio" diventa un motore sempre attivo per la crescita.

Competenze da sviluppare ora

Scrivi prompt e liste di controllo che codificano le misure di sicurezza

Leggi le informazioni fornite dall'IA e impara a capire quando è necessario intervenire

Progettazione di test che collegano le modifiche creative all'impatto aziendale

Documenta le strategie in modo che i team di marketing più piccoli possano aumentare i propri successi

💡 Il nuovo MVP del marketing: il traduttore IA. Il membro più prezioso del tuo team non è solo uno stratega o un autore, ma è la persona in grado di tradurre gli obiettivi aziendali in prompt attuabili dall'IA e di interpretare le intuizioni dell'IA in decisioni aziendali.

Barriere di protezione che ti consentono di mantenere il controllo

Elenco standard di dichiarazioni sui prodotti e regole di tono per mantenere la coerenza del marchio

Controllo qualità preventivo per link, pixel e feed prima che qualsiasi cosa venga pubblicata

Pratiche di privacy by design per il consenso, l'utilizzo dei dati e la conservazione

Un'unica fonte di verità affinché le modifiche si riflettano in modo affidabile su tutto il lavoro

📚 Leggi anche: Guida all'uso dell'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA per ottenere la massima produttività

Lanciate più rapidamente, imparate più rapidamente: mettete /IA al centro del vostro prossimo lancio

Hai visto come l'IA trasforma il caos del lancio in un sistema chiaro e ripetibile. Quando gestisci il piano, le risorse, la Sequenza e le metriche chiave da un unico posto, prendi decisioni più intelligenti in tempo reale e spedisci nei tempi previsti su tutti i canali

Se desideri un flusso end-to-end senza proliferazione di strumenti, utilizza ClickUp come centro di comando per il lancio. Potrai redigere brief più efficaci con l'IA, mantenere il flusso delle approvazioni con le automazioni e gestire una sala di lancio live con i dashboard, in modo da poterti concentrare sul lavoro che fa la differenza

Domande frequenti

No. L'IA accelera il lavoro, ma sei tu a decidere la strategia, la storia e le linee guida. Utilizza l'IA per automatizzare le attività ripetitive, ottenere informazioni approfondite e suggerire i passaggi successivi, mentre sei tu a decidere la posizione, le offerte e il marchio.

• Titoli e testi pubblicitari • Oggetto e corpo delle email • Testi delle landing page e descrizioni dei prodotti • Copioni video, storyboard e post sui social media • Varianti in linea con il marchio per diversi segmenti di pubblico e località • Bozze di brief, FAQ e riepiloghi/riassunti per gli stakeholder • Testi alternativi e testi accessibili

Sì, utilizza l'IA per produrre traduzioni, adattare il tono e localizzare gli esempi • Blocca un glossario e un elenco di dichiarazioni in modo che la formulazione rimanga coerente • Esegui controlli preliminari per dichiarazioni legali o specifiche della regione • Mantieni un essere umano nel ciclo per le sfumature, la conformità e il controllo qualità finale

Un piano GTM in cui l'IA supporta ogni fase: ricerca, segmentazione, creatività, orchestrazione e ottimizzazione. • Definisci ICP, posizione e mappa dei messaggi • Imposta il mix di canali e una matrice creativa con linee guida chiare • Automatizza l'acquisizione, le approvazioni e gli aggiornamenti in modo che il lavoro proceda senza intoppi • Effettua misurazioni da una "sala di lancio" live e ripeti il processo sulla base degli indicatori iniziali

Semplifica il lavoro: utilizza un unico hub invece di cinque strumenti con ClickUp• Gestisci brief, risorse, Sequenza e dashboard interamente in ClickUp• Utilizza ClickUp Brain per applicare misure di sicurezza, automatizzare i flussi di lavoro e fornire informazioni in tempo reale• Automatizza promemoria e approvazioni in modo che le campagne procedano senza intoppi