Le 10 migliori alternative a Sunsama per la gestione del Calendario nel 2026

Hai un piano per la giornata con i membri del tuo team, ma è distribuito su cinque strumenti diversi.

Ce n'è uno per le attività, uno per il Calendario e uno per le note. E nessuno di essi comunica con gli altri.

Questo è il problema di affidarsi a un planner minimalista come Sunsama. È adatto alla pianificazione giornaliera di progetti individuali, ma le cose si complicano rapidamente quando il tuo lavoro prevede più progetti complessi, scadenze ricorrenti o collaborazione in team. Ti ritrovi a dover passare continuamente da una scheda all'altra, a colmare le lacune manualmente e a ripetere la stessa configurazione ogni mattina.

Se ti suona familiare, è ora di cambiare. Abbiamo raccolto alcune alternative più intelligenti a Sunsama, comprese app gratis per la gestione del calendario. Queste alternative sono pensate per una pianificazione mirata e una gestione più approfondita delle attività. Offrono anche calendari per la gestione collaborativa dei progetti e funzionalità di automazione!

👀 Lo sapevi? Il mercato delle app di agenda digitale raggiungerà presto i 3,5 miliardi di dollari, poiché sempre più professionisti stanno passando dalle agende cartacee a strumenti digitali più intelligenti e flessibili.

Perché scegliere le alternative a Sunsama

Sunsama funziona bene per semplici piani giornalieri. Tuttavia, man mano che i progetti crescono e le priorità cambiano, hai bisogno di qualcosa di più di una semplice organizzazione; hai bisogno di uno strumento che si adatti alle tue esigenze.

È in quel momento che molti utenti iniziano a cercare un'app per la gestione delle attività all'altezza.

Ecco cosa non offre Sunsama, soprattutto quando la tua giornata lavorativa richiede maggiore flessibilità, rapidità e organizzazione:

Un piano che si adatta al mutare delle priorità: gli orari giornalieri fissi vanno bene finché non viene spostata una riunione o un'attività richiede più tempo del previsto. Gli strumenti con gli orari giornalieri fissi vanno bene finché non viene spostata una riunione o un'attività richiede più tempo del previsto. Gli strumenti con un time blocking più intelligente possono riorganizzare automaticamente la tua giornata e mantenere tutto in carreggiata

Visibilità su più flussi di lavoro: se il tuo strumento di pianificazione mostra solo ciò su cui stai lavorando tu, è difficile rimanere in sintonia con il resto del team o evitare di duplicare il lavoro

Flussi di lavoro che non ricominciano da zero ogni mattina: Ricominciare da capo ogni giorno può sembrare intenzionale, ma ricostruire il tuo piano da zero diventa presto noioso. Ricominciare da capo ogni giorno può sembrare intenzionale, ma ricostruire il tuo piano da zero diventa presto noioso. Gli strumenti di pianificazione giornaliera con viste delle attività persistenti e progetti collegati ti fanno risparmiare un sacco di tempo

Un'IA che fornisca supporto (e non sostituisca) al tuo stile di pianificazione: non hai bisogno di uno strumento che ti dica cosa fare. Hai bisogno di uno strumento che ti aiuti a pianificare in modo più intelligente, veloce e mirato, con il giusto grado di automazione

Panoramica delle alternative a Sunsama

Hai visto dove Sunsama non è all'altezza. Ora diamo un'occhiata agli strumenti che offrono di più. Dalla pianificazione e programmazione alla collaborazione in tempo reale, ecco le migliori alternative che vale la pena prendere in considerazione.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Pianificazione IA, Attività, Documenti, Calendario: tutto in uno, assistente IA, blocco note IA Aziende, team o singoli che necessitano di un unico strumento per gestire progetti , attività e pianificazioni in uno spazio di lavoro interconnesso Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Akiflow Posta in arrivo universale, gestione del tempo nel Calendario, registrazione delle attività, integrazioni, timer di concentrazione Per gli utenti che utilizzano strumenti come Slack, Gmail e Trello: aiuta a centralizzare tutto in un unico piano giornaliero Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 34 $ al mese Reclaim Pianificazione intelligente, riprogrammazione tramite IA, sincronizzazione del Calendario, sincronizzazione delle attività, protezione del tempo dedicato alla concentrazione Teams e singoli che desiderano automatizzare la pianificazione e proteggere i blocchi di lavoro intensivo Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese Motion Priorità basate sull'IA, pianificazione automatica, calendario delle attività, prenotazione delle riunioni, time blocking Professionisti di alto livello che desiderano che il proprio programma venga creato automaticamente Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Asana Viste multiple dei progetti, allineamento degli obiettivi, automazione delle regole, reportistica, Sequenza dei progetti Teams interfunzionali che necessitano di un framework per pianificare, assegnare e effettuare il monitoraggio del lavoro strutturato Piano Free gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Amie Calendario Appunti delle riunioni basati sull'IA, integrazione di email, attività e Calendario, interfaccia utente pulita, selettore tra account personale e aziendale Utenti individuali che desiderano gestire note, riunioni e calendari in un unico strumento visivamente semplice Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Any.do Agenda giornaliera, promemoria ricorrenti, input vocale, sincronizzazione del Calendario, attività basate sulla posizione Persone che desiderano un'interfaccia pulita e minimale per gestire le attività quotidiane e i promemoria Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7,99 $ al mese Todoist Aggiunta rapida, attività ricorrenti, etichette + filtri, integrazione con il Calendario, livelli di priorità Utenti individuali che desiderano un task manager leggero che non rinunci alle funzionalità intelligenti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 4 $ al mese Notion Blocchi modulari, integrazioni con Calendly , relazioni tra database, wiki, documenti e attività in un unico posto Autori o team che desiderano avere il pieno controllo su come è strutturato e organizzato il proprio spazio di lavoro Piano Free gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende TickTick Tracker delle abitudini, timer Pomodoro, Matrice di Eisenhower, visualizzazioni del Calendario, sincronizzazione su più dispositivi Utenti che desiderano gestire le proprie attività e sviluppare abitudini nella stessa app Piano Free disponibile; piano annuale a pagamento a 35,99 $.

Le migliori alternative a Sunsama da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Non tutte le app di calendario funzionano come te. Che tu abbia bisogno di time blocking, pianificazione basata sull'IA, monitoraggio delle abitudini o una connessione con le aree di lavoro, queste alternative a Sunsama offrono modi più intelligenti per pianificare la tua giornata:

1. ClickUp (Il miglior strumento all-in-one per la gestione dei progetti con integrazione del Calendario)

Prova subito ClickUp Calendario Pianifica, monitora e assegna priorità alle attività in un unico posto con il Calendario di ClickUp

La maggior parte degli strumenti di pianificazione ti aiuta a suddividere il tempo. ClickUp — l'app completa per il lavoro — ti permette di creare slancio.

È molto più di un semplice strumento di pianificazione: è un'alternativa migliore con una zona di lavoro completa che riunisce tutte le tue attività (compiti, riunioni, Calendario, documenti) in un unico posto, così non dovrai più mettere insieme la tua giornata tra diverse app.

Pianifica, organizza e agisci con il calendario (basato sull'IA) di ClickUp

Con ClickUp, il tuo calendario è direttamente collegato al tuo lavoro e alle tue conversazioni. Puoi trascinare le attività nella tua pianificazione per riservarti del tempo dedicato alla concentrazione, partecipare alle riunioni con un solo clic direttamente dalla barra degli strumenti e passare dalla vista giornaliera a quella settimanale, oltre a visualizzare il calendario mensile. Anche la gestione delle attività in ritardo o con priorità è più semplice, grazie a un'unica barra laterale che raggruppa le attività in corso e quelle pianificate.

Visualizza l'intero programma a colpo d'occhio con il Calendario di ClickUp

Hai bisogno di riprogrammare qualcosa? Basta modificare l'orario trascinando l'attività o la riunione nella fascia oraria preferita. E poiché il tuo calendario ClickUp si sincronizza con Google Calendar, supporta i cambiamenti di fuso orario, offre una pianificazione basata sull'intelligenza artificiale e si collega a ogni livello del tuo flusso di lavoro, non stai semplicemente organizzando la tua giornata: stai gestendo progetti reali con scadenze reali.

Aggiungi contesto a ogni blocco del calendario collegando i documenti e le attività ClickUp collegati nella descrizione dell'evento. Invita ClickUp AI Notetaker alle tue riunioni direttamente dal Calendario per registrare, trascrivere e riepilogare automaticamente i punti chiave senza dover prendere appunti manualmente.

Rimani concentrato e lavora più velocemente con le attività di ClickUp

Imposta le priorità delle attività in ClickUp per mantenere il tuo team concentrato su ciò che conta di più

Le attività di ClickUp si integrano direttamente nel tuo Calendario, così puoi pianificare, stabilire le priorità e agire senza dover microgestire la tua giornata. Puoi assegnare orari di inizio e scadenza alle attività per vedere esattamente come è strutturata la tua giornata: con un codice colore e facile da visualizzare. Gli eventi che aggiungi al tuo calendario possono persino apparire in ClickUp come attività o promemoria (a seconda della tua configurazione). In questo modo il tuo calendario diventa un riflesso accurato e in tempo reale di ciò che deve essere fatto e quando.

ClickUp semplifica ulteriormente il lavoro creando attività dalla tua chat, dai tuoi documenti e dalle azioni da intraprendere, automatizzando al contempo le assegnazioni, gli aggiornamenti di stato e i flussi di lavoro ricorrenti. Etichetta le attività come milestone, bug o idee per un facile monitoraggio. Converti i moduli inviati in attività, indirizzandoli agli elenchi giusti. I dashboard in tempo reale monitorano i progressi e gli stati personalizzati delle attività aiutano ad adattare la configurazione al tuo flusso di lavoro.

Usa i modelli di pianificazione per stare al passo senza dover partire da zero

Scarica il modello gratis Organizza gli eventi e effettua il monitoraggio delle scadenze in tutta semplicità con il modello di calendario di ClickUp

Il modello di calendario di ClickUp ti aiuta a mappare attività quotidiane, eventi, scadenze e priorità in un unico posto, per lavorare più velocemente e pianificare in modo più intelligente.

Con questo modello:

Tieni sotto controllo le attività giornaliere, settimanali e mensili utilizzando le visualizzazioni personalizzate

Tieni traccia di scadenze, attività cardine e dipendenze con i campi integrati

Visualizza l'intero mese con la vista Pianificatore mensile

Monitora i progressi utilizzando sei stati delle attività, come "In corso" o "In sospeso"

Personalizza campi come luogo, costo o priorità per aggiungere contesto agli eventi

Organizza e gestisci i progetti utilizzando visualizzazioni come Riepilogo/riassunto, Sequenza e Bacheca di avanzamento

Mantieni tutti gli stakeholder allineati grazie agli aggiornamenti in tempo reale e al monitoraggio dello stato dei progressi

Gestisci il tuo calendario tramite prompt in linguaggio naturale con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente IA nativo, non si limita a darti un promemoria su cosa fare dopo. Gestisce la pianificazione e i follow-up e suggerisce di riprogrammare le attività in base alle priorità in evoluzione. È come avere un assistente personale che effettua la sincronizzazione delle tue attività, delle chat, delle riunioni e dei fusi orari.

Trova fasce orarie convenienti per il lavoro concentrato e le riunioni e gestisci meglio i conflitti di programmazione con ClickUp Brain

Brain può anche creare follow-up ed estrapolare informazioni cruciali dagli appunti delle riunioni, adattare gli eventi ricorrenti in base a input in linguaggio naturale e effettuare la condivisione del contesto nei messaggi di chat prima delle chiamate.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza la tua giornata con i raggruppamenti di attività LineUp, Overdue e Backlog nella barra laterale

Visualizza il tuo tempo con viste flessibili del Calendario e effettua la sincronizzazione automatica con Google Calendar

Cambia fuso orario con un solo clic e riprogramma in modo intelligente con le regolazioni drag-and-drop

Tieni traccia delle modifiche in tempo reale con un feed delle attività che copre tutte le attività e gli eventi

Assegna attività ricorrenti che si adattano automaticamente quando cambiano le date o le dipendenze

Metti in evidenza ciò che conta utilizzando tag personalizzati, filtri e viste salvate

Semplifica la pianificazione con promemoria, notifiche e documenti integrati nelle attività

Limiti di ClickUp

Può risultare opprimente per gli utenti che preferiscono strumenti minimalisti

Alcune funzionalità/funzioni richiedono un po' di tempo per essere padroneggiate, specialmente per gli utenti meno esperti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 apprezza molto il Calendario basato sull'IA di ClickUp:

I nuovi aggiornamenti del calendario e dei grafici di Gantt rendono la pianificazione meno complessa. L'aggiornamento di marzo 2025 ha unito attività, documenti, chat e riunioni in un'unica vista del calendario e ha aggiunto la suddivisione del tempo basata sull'IA; i grafici di Gantt si caricano notevolmente più velocemente e mantengono il livello di zoom costante.

I nuovi aggiornamenti del calendario e dei grafici di Gantt rendono la pianificazione meno complessa. L'aggiornamento di marzo 2025 ha unito attività, documenti, chat e riunioni in un'unica vista del calendario e ha aggiunto la suddivisione del tempo basata sull'IA; i grafici di Gantt si caricano notevolmente più velocemente e mantengono il livello di zoom costante.

📮ClickUp Insight: Il 18% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% vuole che l'IA si occupi delle attività di routine e del lavoro amministrativo. Per farlo, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha risolto uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'intelligenza artificiale, dove attività e riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro superfluo!

via Akiflow

Se le tue attività sono sparse tra Slack, Gmail, Trello e una dozzina di altri strumenti, Akiflow le riunisce tutte in un unico posto. È pensato per chi desidera una visione semplificata del proprio carico di lavoro per il monitoraggio dei progetti, senza dover passare da una scheda all'altra o cercare le cose da fare.

Tutto viene raccolto in un unico piano giornaliero, così puoi concentrarti su ciò che devi fare, non su dove si trova. È un'ottima opzione per chiunque abbia superato i metodi manuali o gli strumenti di pianificazione delle attività di base e desideri un maggiore controllo senza dover cambiare continuamente strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow

Usa la finestra In arrivo universale per raccogliere e gestire le attività provenienti da decine di strumenti integrati

Imposta le scorciatoie da tastiera per creare, pianificare o posticipare le attività all'istante

Elimina le distrazioni con una modalità di concentrazione e un timer integrati

Visualizza in anteprima le attività e gli eventi del Calendario affiancati per una pianificazione giornaliera più fluida

Limiti di Akiflow

Ci vuole un po' di tempo per imparare se non sei abituato al time blocking o alle integrazioni

Il prezzo mensile è piuttosto elevato per i privati o i liberi professionisti

Prezzi di Akiflow

Versione di prova gratis di 7 giorni

Pro Monthly: 34 $ al mese

Pro Annual: 19 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2: 5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Akiflow?

Una recensione su Capterra recita:

Ci vuole un po' per abituarsi a tutte le funzionalità, ma ci sono tantissimi tutorial. Migliora la mia produttività, essendo semplicissimo creare attività al volo (così non me le dimentico in seguito) e tenere traccia del lavoro completato per #tag (ad es. progetti).

Ci vuole un po' per abituarsi a tutte le funzionalità/funzioni, ma ci sono tantissimi tutorial. Migliora la mia produttività, essendo semplicissimo creare attività al volo (così non me le dimentico in seguito) e tenere traccia del lavoro completato per #tag (ad es. progetti).

3. Reclaim IA (Ideale per la suddivisione del tempo con assistente IA)

via Reclaim IA

Se vuoi che il tuo calendario lavori per te e non si limiti a mostrare il tuo programma caotico, Reclaim può aiutarti. Utilizza il monitoraggio delle attività basato sull'IA per pianificare automaticamente le tue attività, le tue abitudini e le tue riunioni in base alla disponibilità in tempo reale e alle priorità in continua evoluzione.

Questo strumento difende il tuo tempo dedicato alla concentrazione, protegge i blocchi "senza riunioni" e inserisce delle pause, in modo che la tua giornata non sembri una corsa senza sosta. È un'ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di soluzioni di calendario basate sull'IA più intelligenti, che si adattino al tuo modo di lavorare invece che il contrario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reclaim IA

Integra ClickUp, Asana e Todoist per effettuare la sincronizzazione delle attività direttamente nel tuo calendario

Crea link di pianificazione che si aggiornano automaticamente in base alla tua disponibilità

Proteggi il lavoro di concentrazione con regole del "giorno senza riunioni" e blocchi di tempo intelligenti

Aggiungi un po' di tempo libero tra una riunione e l'altra per evitare il burnout causato da appuntamenti consecutivi

Supera i limiti dell'IA

L'interfaccia utente potrebbe risultare meno intuitiva per gli utenti che non hanno familiarità con la pianificazione basata sull'IA

Alcune funzionalità potrebbero richiedere tempo per essere configurate e ottimizzate completamente

Prezzi di Reclaim IA

Lite: Piano Free

Piano Starter: 10 $ al mese per postazione

Business: 15 $ al mese per postazione

Enterprise: 18 $ al mese per postazione (fatturazione annuale)

Recupera le valutazioni e le recensioni di IA

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim IA?

Una recensione su G2 dice:

Invece di perdere tempo nella noiosa organizzazione del calendario giornaliero e settimanale, ora mi bastano pochi clic e il sistema si occupa di tutto automaticamente.

Invece di perdere tempo nella noiosa organizzazione del calendario giornaliero e settimanale, ora mi bastano pochi clic e il sistema si occupa di tutto automaticamente.

4. Motion (Ideale per l'automazione della definizione delle priorità delle attività)

via Motion

Motion adotta un approccio diverso alla pianificazione. A differenza di molti altri strumenti di project management, non si limita a organizzare il tuo programma, ma lo costruisce per te. La sua IA assegna automaticamente le priorità alle attività, le inserisce nel tuo Calendario e le modifica quando le cose cambiano. Invece di dover riorganizzare manualmente la tua giornata dopo ogni nuova riunione o scadenza, Motion ottimizza nuovamente il tuo tempo.

Questo lo rende un'alternativa ideale per chi ha un calendario fitto di impegni ma vuole comunque concentrarsi sul lavoro giusto al momento giusto.

Le migliori funzionalità di Motion

Organizza automaticamente la tua giornata in blocchi di tempo in base alle scadenze e all'urgenza delle attività

Accedi alla gestione dei progetti e delle attività personali con attività ricorrenti, tag e note

Includi link e modelli intelligenti per la prenotazione delle riunioni per ridurre gli scambi di e-mail

Proteggi il tempo dedicato al lavoro approfondito bloccando automaticamente le sessioni di concentrazione sul tuo Calendario

Limitazioni di movimento

Può avere una dipendenza eccessiva dall'IA, limitando talvolta il controllo manuale

La riprogrammazione e la definizione delle priorità delle attività potrebbero non riflettere sempre la reale urgenza

Prezzi di Motion

Versione di prova gratis

Pro IA: 49 $ al mese per postazione (una postazione); 40% in meno per 3-15 utenti

IA aziendale: 69 $ al mese per postazione (una postazione); 40% di sconto per 3-15 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4,1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Motion?

Una recensione su G2 recita:

Motion risolve il problema più grande che avevo con il time boxing, ovvero che spesso capitava qualcosa che mi impediva di lavorare o di completare l'attività per cui avevo riservato del tempo.

Motion risolve il problema più grande che avevo con il time boxing, ovvero che spesso capitava qualcosa che mi impediva di lavorare o di completare l'attività per cui avevo riservato del tempo.

📖 Leggi anche: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e del programma

5. Asana (Ideale per la pianificazione strutturata delle attività in team)

via Asana

Asana è pensata per i team che vivono e respirano flussi di lavoro strutturati. Collega le attività a obiettivi più ampi, mantiene tutti allineati sulle priorità e offre ai project manager visibilità senza microgestione.

Grazie alle diverse modalità di visualizzazione dei progetti (Calendario, Elenco, Sequenza), è facile pianificare la tua giornata o la tua settimana e vedere come le singole attività si inseriscono in iniziative più ampie. Se il tuo team ha bisogno di maggiore organizzazione nella comunicazione e nell'esecuzione del lavoro, Asana combina potenti funzionalità di pianificazione con solidi strumenti di comunicazione di gruppo per mantenere tutto sincronizzato.

Le migliori funzionalità di Asana

Passa dalla vista Elenco, vista Bacheca, Calendario e Sequenza per pianificare a modo tuo

Definisci e monitora gli obiettivi del team con strumenti di allineamento integrati e dashboard di monitoraggio dei progressi

Usa Asana IA per dare priorità alle attività, gestire le scadenze e individuare tempestivamente i colli di bottiglia

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con regole e trigger personalizzati

Limiti di Asana

L'insieme completo di funzionalità può risultare eccessivo per i team nuovi o di piccole dimensioni

La funzionalità offline limitata può compromettere il piano durante i viaggi o in caso di interruzioni di corrente

Prezzi di Asana

Piano Free

Pacchetto Starter: 13,49 $ al mese

Avanzato: 30,49 $ al mese

Enterprise ed Enterprise Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione su Capterra recita:

Il nostro team creativo utilizza Asana per tenere traccia di tutte le attività e dei calendari. È davvero importante per l'organizzazione dei nostri progetti. Alcuni utenti sarebbero completamente persi senza di esso.

Il nostro team creativo utilizza Asana per tenere traccia di tutte le attività e dei calendari. È davvero importante per l'organizzazione dei nostri progetti. Alcuni utenti sarebbero completamente persi senza di esso.

🧠 Curiosità: Il nome “Asana” deriva da una parola sanscrita che indica le posizioni sedute nello yoga, a simboleggiare concentrazione, equilibrio e flusso nel lavoro di squadra.

6. Amie Calendar (Ideale per Calendario e note in un unico strumento)

tramite Amie Calendario

Amie Calendar unisce la pianificazione e la presa di appunti in un'unica interfaccia ben progettata. È pensato per gli utenti che desiderano qualcosa di più di un semplice Calendario funzionale: un'area di lavoro veloce, leggera e piacevole da usare.

Puoi utilizzarlo per prendere appunti durante le riunioni, pianificare attività in linguaggio naturale, gestire le email e attivare/disattivare l'account personale e quello di lavoro in pochi secondi.

Se la tua giornata è piena di riunioni e attività una dopo l'altra, Amie ti offre uno spazio pulito e mirato per pianificare e registrare tutto in un unico flusso. Inoltre, si integra perfettamente con gli altri strumenti per riunioni online che già utilizzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amie Calendario

Aggiungi attività o pianifica eventi utilizzando comandi in linguaggio naturale

Genera automaticamente le note delle riunioni; non sono necessari bot o strumenti aggiuntivi

Sincronizzazione con strumenti come Todoist, Notion, Google Meet e Spotify

Visualizza attività, eventi e note delle riunioni affiancati per una migliore comprensione del contesto

Limiti del Calendario Amie

La pianificazione basata sull'IA è ancora in fase di sviluppo e potrebbe non disporre di una logica avanzata

Non è pensato per la gestione completa di progetti o flussi di lavoro di project management

Prezzi del Calendario Amie

Versione di prova gratis di 7 giorni

Pro: 25 $/utente/mese

Business: 50 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del Calendario Amie

G2: Recensioni insufficienti

Captera: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali del Calendario Amie?

Una recensione su Reddit dice:

Amie mi piace davvero molto. È bellissima e soddisfa le mie esigenze... Anche l'interfaccia interattiva su iOS è molto innovativa, ma è davvero un peccato che non esista una versione per Android e che non abbiano un sito web ottimizzato per i browser mobili.

Amie mi piace davvero molto. È bellissima e soddisfa le mie esigenze... Anche l'interfaccia interattiva su iOS è molto innovativa, ma è davvero un peccato che non esista una versione per Android e che non abbiano un sito web ottimizzato per i browser mobili.

7. Any.do (Ideale per semplici cose da fare e promemoria)

Any.do è perfetto per chiunque voglia tenere sotto controllo le proprie attività quotidiane senza le funzionalità superflue delle app più elaborate. Mantiene le cose semplici con elenchi chiari, promemoria ricorrenti e un'agenda giornaliera mirata. Puoi annotare rapidamente le attività, ricevere promemoria durante la giornata e persino utilizzare promemoria basati sulla posizione per commissioni o attività da svolgere in movimento.

Se cerchi un'alternativa leggera alle complesse app di produttività, Any.do si abbina bene anche a modelli flessibili di elenchi da fare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Any.do

Crea più elenchi di cose da fare con il riordino delle attività tramite drag-and-drop

Imposta promemoria intelligenti in base all'ora, alla data o alla posizione

Pianifica ogni giornata con la vista "La mia giornata" per una maggiore concentrazione

Usa i widget della schermata iniziale per gestire le attività senza aprire l'app

Limiti di Any.do

Funzionalità avanzate come i promemoria WhatsApp e i tag colorati richiedono un piano a pagamento

Mancano strumenti di collaborazione in team per la gestione del lavoro condiviso

Prezzi di Any.do

Personale: Gratis

Premium: 7,99 $ al mese

Teams: 7,99 $ al mese

Famiglia: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4,2/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Any.do?

Una recensione su G2 recita:

Any.do è un'ottima piattaforma per organizzare le attività e aiutarci a rimanere in carreggiata. Any.do invia promemoria e ci permette di impostare scadenze per le attività. Possiamo condividere gli elenchi delle cose da fare e le attività con i nostri colleghi. Any.do ci permette di integrare calendari come Google Calendar, che ci aiuta con i promemoria, e possiamo anche controllare tutte le nostre attività su Google Calendar.

Any.do è un'ottima piattaforma per organizzare le attività e aiutarci a rimanere in carreggiata. Any.do invia promemoria e ci permette di impostare scadenze per le attività. Possiamo effettuare la condivisione degli elenchi delle cose da fare e delle attività con i nostri colleghi. Any.do ci permette di integrare calendari come Google Calendar, che ci aiuta con i promemoria, e possiamo anche controllare tutte le nostre attività su Google Calendar.

8. Todoist (Il miglior gestore di attività minimalista con sincronizzazione del Calendario)

via Todoist

Todoist si distingue per la sua interfaccia pulita e intuitiva dedicata alla gestione delle attività. Che tu stia pianificando la tua settimana o annotando idee veloci mentre sei in movimento, Todoist mantiene le cose semplici senza rinunciare alla potenza.

Le attività hanno una sincronizzazione diretta con il tuo Calendario; grazie all'input in linguaggio naturale, puoi aggiungere “Follow up venerdì prossimo alle 10:00” e funziona. È la scelta ideale per chiunque apprezzi il minimalismo, la gestione intelligente delle attività e i trucchi pratici per la produttività.

Le migliori funzionalità di Todoist

Assegna livelli di priorità per distinguere ciò che è urgente da ciò che è facoltativo

Usa le date di scadenza ricorrenti per automatizzare le attività ricorrenti

Raggruppa le attività con le etichette e visualizzale tramite filtri personalizzati

Limiti di Todoist

Per i nuovi utenti, imparare a usare filtri ed etichette richiede tempo

La funzionalità offline è limitata per alcune funzionalità

Prezzi di Todoist

Piano Free

Pro: 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist

Una recensione su G2 recita:

È un software per le attività semplice e veloce. Aggiungere attività è semplicissimo. Anche la curva di apprendimento è molto facile rispetto ad altri software simili. Lo uso tutti i giorni: posso inserirci qualcosa e impostare un promemoria o farlo comparire nell’elenco delle mie attività qualche giorno dopo.

È un software per le attività semplice e veloce. Aggiungere attività è semplicissimo. Anche la curva di apprendimento è molto facile rispetto ad altri software simili. Lo uso tutti i giorni: posso inserirci qualcosa e impostare un promemoria o farlo comparire nell’elenco delle mie attività qualche giorno dopo.

👀 Lo sapevi? Todoist ha un sistema Karma integrato che ti premia con punti per il completamento delle attività e il mantenimento delle serie consecutive, trasformando la produttività in un gioco.

9. Notion (Ideale per combinare documenti, attività e calendari)

tramite Notion

Notion riunisce appunti, attività, progetti e calendari in un unico spazio di lavoro flessibile. Puoi creare dashboard personalizzate che mostrano le tue priorità settimanali insieme alle sequenze dei progetti, scrivere appunti delle riunioni accanto al tuo elenco di attività e gestire il tuo programma nel contesto, non in modo isolato.

Che tu stia effettuando il monitoraggio degli obiettivi, pianificando contenuti o organizzando il tuo lavoro personale, Notion ti offre il controllo completo sull'aspetto e sulle funzionalità della tua area di lavoro. È l'ideale se preferisci creare i tuoi modelli di calendario dei contenuti invece di utilizzare sistemi rigidi e predefiniti.

Le migliori funzionalità di Notion

Visualizza i tuoi progetti con viste del calendario collegate al database

Usa le funzionalità drag-and-drop per personalizzare blocchi come elenchi di cose da fare, tracker delle riunioni e calendari editoriali per i modelli

Collega i database per visualizzare attività, scadenze e note in un unico posto

Condivisione delle pagine con i colleghi, assegnazione delle attività e aggiunta di commenti direttamente nei documenti

Limiti di Notion

La creazione di configurazioni complesse richiede spesso conoscenze avanzate di database e relazioni

La collaborazione in tempo reale può risultare macchinosa senza una struttura rigida o regole ben definite per l'area di lavoro

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per postazione

Business: 18 $ al mese per postazione

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion

Una recensione su G2 recita:

Una delle funzionalità/funzioni che apprezzo particolarmente di Notion è la sua straordinaria flessibilità e versatilità. Funge da area di lavoro unificata in cui è possibile combinare senza soluzione di continuità vari elementi quali testo, immagini, tabelle, database e contenuti multimediali.

Una delle funzionalità/funzioni che apprezzo particolarmente di Notion è la sua straordinaria flessibilità e versatilità. Funge da area di lavoro unificata in cui è possibile combinare senza soluzione di continuità vari elementi quali testo, immagini, tabelle, database e contenuti multimediali.

10. TickTick (Ideale per il monitoraggio delle abitudini e della produttività)

tramite TickTick

Andando oltre la semplice gestione delle attività, TickTick è un'ottima alternativa per chi desidera mantenere una alta produttività e sviluppare abitudini migliori. Combina un'agenda giornaliera, una vista del Calendario e un tracker delle abitudini integrato per gestire le tue priorità e monitorare il tuo stato di progressione in un unico posto.

Che tu stia spuntando un elenco di cose da fare, riservando del tempo per concentrarti o effettuando il monitoraggio delle serie di giorni consecutivi per nuove abitudini, TickTick ti aiuta a rimanere costante. Questo strumento è perfetto se stai cercando un planner che ti aiuti a ottenere risultati e a crescere.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Usa il timer Pomodoro per suddividere le attività in sessioni di lavoro mirate

Accedi alla Matrice di Eisenhower integrata per dare priorità alle attività urgenti rispetto a quelle importanti

Passa facilmente da una visualizzazione all'altra del calendario (Programma, giornaliera, settimanale, mensile)

Limiti di TickTick

Le funzionalità premium, come le sottoscrizioni al Calendario e i temi, sono a pagamento

L'interfaccia può sembrare un po' opprimente per gli utenti che la utilizzano per la prima volta

Prezzi di TickTick

Piano Free

Premium: 35,99 $ (piano annuale)

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TickTick?

Una recensione su Capterra dice:

Mi è piaciuta l'idea di poter utilizzare il software come soluzione completa per il mio calendario, l'elenco delle attività da fare e altro ancora. L'idea di combinare un calendario per le attività con una data di scadenza e un elenco delle attività da fare per quelle senza data di scadenza era molto allettante.

Mi è piaciuta l'idea di poter utilizzare il software come soluzione completa per il mio calendario, l'elenco delle attività da fare e altro ancora. L'idea di combinare un calendario per le attività con una data di scadenza e un elenco delle attività da fare per quelle senza data di scadenza era molto allettante.

Se la tua giornata è sparpagliata tra calendari, app per le attività, strumenti per le riunioni e documenti per gli appunti, stai lavorando il doppio per rimanere organizzato. È qui che ClickUp cambia le regole del gioco.

Invece di mettere insieme un'agenda utilizzando diversi strumenti, avrai a disposizione un unico spazio di lavoro integrato che si adatta al tuo modo di pianificare, stabilire le priorità e agire. Che tu sia un libero professionista o il responsabile di un team, il software di project management di ClickUp riunisce tutto in un unico posto, così nulla sfuggirà alla tua attenzione.

Prova ClickUp come alternativa gratis a Sunsama e trasforma il tuo calendario in un motore per ottenere progressi concreti.