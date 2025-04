Le 10 migliori app per il monitoraggio delle abitudini nel 2025 (funzionalità/funzione, prezzi)

Ricordate quando all'inizio dell'anno vi è stato chiesto:

" Qual è la tua risoluzione per il nuovo anno ?"

Sì, la temuta domanda annuale comunemente posta dai nostri amici entusiasti.

E noi, naturalmente, abbiamo dato risposte altrettanto entusiastiche, come abbandonare le abitudini malsane e costruire quelle positive!

Ma sappiamo tutti come va a finire:

Ci atteniamo alla routine quotidiana per qualche giorno, settimana o mese, e poi ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini.

Fortunatamente, ci sono molte app di monitoraggio delle abitudini là fuori per aiutarvi a rimanere in carreggiata !

In questo articolo daremo un'occhiata a che cos'è un'app per il monitoraggio delle abitudini e metteremo in evidenza i dieci migliori strumenti che potete utilizzare, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i pro, i limiti, i prezzi e le valutazioni dei clienti per aiutarvi a trovare la migliore app per il monitoraggio delle abitudini!

Andiamo!

Che cos'è un'app per il monitoraggio delle abitudini?

Le app per il monitoraggio delle abitudini sono progettate per aiutarci a stabilire obiettivi, a monitorare lo stato delle abitudini e a liberarci di quelle negative.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione presenti nelle app di monitoraggio delle abitudini e degli obiettivi:

Funzionalità delle liste di controllo giornaliere

Promemoria e notifiche

Attività ricorrenti

Monitoraggio degli stati di avanzamento

Reportistica e statistiche

In questo modo, potrete rimanere concentrati e mantenere il vostro monitoraggio!

Le 10 migliori app per il monitoraggio delle abitudini nel 2024

Ecco dieci app per il monitoraggio delle abitudini che vi aiuteranno a non perdere la rotta:

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image14-2-1400x666.png Scarica ClickUp e accedi da qualsiasi dispositivo /$$$img/

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta produttività e monitoraggio delle abitudini, utilizzate da team superproduttivi in piccole e grandi aziende.

Dal permettere di brainstorming come si intende interrompere una cattiva abitudine con Mappe mentali , per aiutarvi a dare priorità alle abitudini nell'ordine corretto con Priorità delle attività clickUp è la migliore app di monitoraggio delle abitudini in circolazione.

Ecco come ClickUp può aiutare a creare e a rompere le abitudini Obiettivi di ClickUp sono oggetti di alto livello che dovrebbero essere suddivisi in piccole parti Traguardi Una volta raggiunto ogni Obiettivo, vi avvicinerete sempre di più al raggiungimento dei vostri traguardi di costruzione dell'abitudine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image13.gif Creare oggetti di alto livello con gli Obiettivi in ClickUp /$$$img/

Creare obiettivi di alto livello con gli Obiettivi in ClickUp, quindi suddividerli in Traguardi più piccoli per monitorare lo stato di avanzamento

Ma aspetta, come si fa a impostare un Obiettivo in ClickUp?

Basta andare su "Obiettivi" in ClickUp e creare un nuovo $$$a facendo clic sul pulsante "+nuovo obiettivo".

Ecco cos'altro si può impostare:

Il nome dell'obiettivo

La data di scadenza

Chi ne è responsabile e altro ancora

Per aggiungere alcuni Obiettivi è sufficiente premere il pulsante "aggiungi traguardo".

Ecco i diversi tipi di traguardo:

Numero: monitoraggio del peso perso grazie alla nuova routine di allenamento

monitoraggio del peso perso grazie alla nuova routine di allenamento Vero/Falso: verifica se hai completato o meno la tua nuova abitudine quotidiana

verifica se hai completato o meno la tua nuova abitudine quotidiana Valutazione: volete smettere di essere dei maniaci dello shopping? Questo tipo di traguardo vi aiuta a tenere sotto controllo la destinazione dei vostri soldi

volete smettere di essere dei maniaci dello shopping? Questo tipo di traguardo vi aiuta a tenere sotto controllo la destinazione dei vostri soldi Tasks: dovete completare un gruppo di attività? Questo tipo di traguardo tiene traccia del completamento di tali attività per voi

E mentre voi costruite le vostre abitudini, ClickUp calcola automaticamente quanto siete vicini a raggiungere i vostri obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image7-6.png Monitoraggio automatico della percentuale di obiettivi con ClickUp Obiettivi /$$$img/

Gli obiettivi in ClickUp calcolano automaticamente la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo per monitorare il vostro stato

volete far diventare un'abitudine l'essere più ordinati e organizzati?

ClickUp vi aiuta.

Con Obiettivi cartelle , è possibile memorizzare le cartelle Obiettivi in cartelle ordinate

A volte è più facile rompere le cattive abitudini (o impararne di nuove) Da fare insieme ad altri con gli stessi obiettivi. Schede di valutazione settimanali sono la soluzione perfetta per aiutare il team a formare abitudini positive e a interrompere quelle negative. Con le Schede di valutazione settimanali, ogni membro del team può vedere ciò che ognuno sta facendo durante la settimana.

In questo modo, i membri del team sono sempre account e motivati!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image15-2-1400x567.png Creare schede di valutazione settimanali in ClickUp per consentire al team di vedere gli Obiettivi principali dei propri colleghi per la settimana /$$$img/

Creare schede di valutazione settimanali in ClickUp per consentire al team di vedere i principali Obiettivi dei propri colleghi

ClickUp è fantastico anche per aiutare a formare abitudini sane.

Con Promemoria non dimenticherete mai che dovete mantenere la vostra nuova abitudine!

Oltre a questo, Attività ricorrenti automatizza la riprogrammazione delle attività giornaliere, settimanali, mensili e annuali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image1-2.gif Impostazione di promemoria in ClickUp per mantenere le nuove abitudini positive /$$$img/

Impostazione di promemoria in ClickUp per mantenere nuove abitudini positive

Altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Dashboard: visualizzano lo stato di avanzamento del lavoro, il tempo dedicato alle attività e molto altro ancora

Blocco note : annotare alcune abitudini che si desidera eliminare/costruire o annotare note di riflessione per il futuro

Documenti : usa questa funzionalità/funzione come un diario di monitoraggio delle abitudini per catturare i tuoi stati e i tuoi pensieri

usa questa funzionalità/funzione come un diario di monitoraggio delle abitudini per catturare i tuoi stati e i tuoi pensieri Liste di controllo : creare semplici liste di controlloelenchi da fare all'interno delle attività e controllare gli elementi in movimento

Monitoraggio del tempo nativo : monitoraggio del tempo necessario per costruire un'abitudine positiva

Widget per la tabella : avete bisogno di monitorare le abitudini di un team? Aggiungete i widget delle tabelle al vostro sito web Dashboard per vedere come ogni compagno di squadra sta progredendo verso i propri obiettivi di costruzione delle abitudini

avete bisogno di monitorare le abitudini di un team? Aggiungete i widget delle tabelle al vostro sito web Dashboard per vedere come ogni compagno di squadra sta progredendo verso i propri obiettivi di costruzione delle abitudini Modelli: utilizzare i modelli perPiano personale,Da fare,Gestione delle attivitàedi più Notifiche personalizzate: scegliere quando e come ricevere le notifiche relative alle attività e ai progetti di ClickUp



I professionisti di ClickUp

Potente versione gratuita con utenti illimitati

Interfaccia utente facile da usare con funzionalità online e di Modalità offline Visualizzate le attività pianificate per i prossimi giorni, settimane o addirittura mesi con la funzione Visualizzazione del Calendario Gamificate il processo di monitoraggio delle abitudini del vostro team con Punti dell'area di lavoro Privacy, ospiti e autorizzazioni può mantenere l'obiettivo personale privato scegliendo chi può accedervi

Sincronizzazione delle attività di ClickUp con Google Calendar, Outlook Calendar e Apple Calendar con Sincronizzazione del calendario Si integra con diversi software di terze parti come Calendly, Evernote , Assistente Google e di più Aggiungi Attività e creare promemoria sul nostro potente App per Android o iOS Supporta le piattaforme Apple, Windows e Linux



Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora!

Date un'occhiata a La tabella di marcia di ClickUp per vedere come stiamo risolvendo questi piccoli inconvenienti.

E non perdetevi tutte le emozionanti funzionalità/funzione che questa app gratuita per il monitoraggio delle abitudini ha in serbo per voi!

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre numerose offerte prezzi piani, tra cui:

Piano Free Forever (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese) Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

_Bonus: {\a6}Cool app per il tuo team!

2. Habitica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image2-7-1400x761.png Home page di Habitica /$$$img/

Habitica è un'app per il monitoraggio delle abitudini basata su un gioco. Se siete alla ricerca di un modo divertente e semplice per formare delle ottime abitudini, Habitica è una scelta fantastica.

Tuttavia, tenete presente che a volte le app basate sui videogiochi possono portare a giocare e non lavorare! 🎮

Siamo seri: alcuni giocatori sono talmente ossessionati dall'aspetto ludico che finiscono per usare i cheat per vincere.

Funzionalità/funzione chiave di Habitica

Punizioni e ricompense in gioco per la motivazione

Monitoraggio e gestione di un'abitudine, di un obiettivo giornaliero o di un elenco da fare

Elenchi di attività completamente personalizzabili

Ogni volta che si controlla un'attività, si sale di livello per l'avatar

I vantaggi di Habitica

Disponibile su iOS, Android e web

L'app consente di giocare con i propri stati, rendendo la costruzione di un'abitudine un processo divertente

Accesso a una chat di gruppo e a una bacheca di attività di gruppo nel piano di gruppo

Limiti di Habitica

Non c'è un piano Free

Poiché il gioco prevede delle punizioni, gli utenti possono temere di fallire e possono tornare a imbrogliare

La configurazione iniziale può essere difficile

Prezzi di Habitica

La sottoscrizione generale di Habitca è di 5 dollari al mese e può essere acquistata in blocchi di uno, tre, sei o dodici mesi. Esiste anche un piano per gruppi ($9/mese e $3/membro) con funzionalità/funzione quali elenchi di attività basati sul team e controllo della gestione del team.

Valutazioni dei clienti di Habitica

App Store : 4,1/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,1/5 (oltre 1.000 recensioni) Google Play 4,2/5 (19.000+ recensioni)

3. Strisce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image8-3-1400x768.png Pagina iniziale del tracker delle abitudini di Streaks /$$$img/

Streaks è un semplice tracker di abitudini che aiuta a costruire buone abitudini. L'app mantiene la motivazione prolungando la striscia di abitudini ogni volta che si completa un'attività.

Uno degli svantaggi di questa app per il monitoraggio delle abitudini è che la curva di apprendimento è piuttosto ripida.

Immagino che dovrete dedicare tutto il vostro tempo a conoscere l'app invece di eliminare le vostre cattive abitudini!

funzionalità/funzione chiave di #### Streaks

Impostazione di giorni specifici per ogni attività

Visualizzate le statistiche delle attività e monitorate i vostri stati ogni giorno

Widget dell'icona dell'app che mostra il vostro stato attuale

Integrazione dell'app Streaks con l'app Salute di iOS per creare abitudini salutari

Pro di Streaks

Disponibile per iPhone, Apple Watch, iPad e Mac

L'interfaccia è completamente personalizzabile

Crea attività negative per interrompere le cattive abitudini

Limiti di Streaks

Limite di 12 attività al giorno

Non è disponibile una versione per Android

Nessuno stato di attività personalizzato o icone personalizzate

Prezzi di Streaks

Questa app per il monitoraggio delle abitudini costa 4,99 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Streaks

App Store : 4.8/5 (16.000+ recensioni)

4.8/5 (16.000+ recensioni) Google Play: N/A

4. Passeggiate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image12-5-1400x764.png Pagina iniziale del tracker delle abitudini di Strides /$$$img/

Strides è un'app semplice per il monitoraggio delle abitudini che offre quattro diverse visualizzazioni per il monitoraggio delle abitudini, in modo da poter fare strides nel modo desiderato.

Tuttavia, con un piano gratuito che limita il numero di abitudini a tre, non siamo sicuri di quanto si possa fare una **corsa.

funzionalità/funzione chiave di #### Strides

Quattro visualizzazioni per il monitoraggio delle abitudini, tra cui calendario, grafico a linee, grafico a barre e altro ancora

Utilizzo di un modello di tracker per impostare unObiettivo SMART Ottenere informazioni più approfondite con reportistica sullo stato di avanzamento

Tag per aiutarvi a categorizzare più abitudini

I professionisti di Strides

Disponibile per iPhone, iPad e Apple Watch

Potenti promemoria giornalieri, settimanali e per i giorni della settimana

Dà motivazione congratulandosi con l'utente quando raggiunge i propri obiettivi

Limiti di Strides

L'app è adatta solo per i singoli, non per i team

Non è disponibile un'app per Android

Limitata alle funzionalità/funzione di monitoraggio di base delle attività

Prezzi di Strides

Questa app per il monitoraggio delle abitudini ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 4,99 dollari/utente al mese.

Strides valutazioni dei clienti

App Store : 4,8/5 (11.000+ recensioni)

4,8/5 (11.000+ recensioni) Google Play: N/D

5. Abituarsi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image16-1-1400x759.png Pagina iniziale del tracker delle abitudini di Habitify /$$$img/

Habitify è un tracker di abitudini quotidiane che vi aiuta a formare buone abitudini che si mantengono davvero.

Uno degli svantaggi di questo tracker di abitudini online è che il suo piano gratuito è super limitato; ad esempio, non si ottengono abitudini illimitate!

Funzionalità/funzione chiave di Habitify

Documentate i vostri stati con la funzione integrata diprendere appunti funzionalità/funzione

Promemoria multipli per tenere il passo con le abitudini

Dettagliati report settimanali e mensili fanno di questa app un tracker di abitudini sia settimanali che mensili

Impostazione di obiettivi temporali per tutte le abitudini

I pro di Habitify

Supporta Android, iOS, Apple Watch e Mac

Mantiene la sicurezza dei vostri obiettivi grazie al riconoscimento facciale e al blocco delle impronte digitali

Possibilità di scegliere tra modalità chiara o scura

Limiti di Habitify

L'app può essere difettosa durante l'impostazione delle promemoria e l'uso del Calendario

Limite a tre abitudini nel piano gratuito

Non è possibile selezionare date personalizzate per la reportistica sullo stato di salute

Prezzi di Habitify

Questa app per il monitoraggio delle abitudini ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a/mese.

Valutazioni dei clienti di Habitify

App Store: 4,4/5 (200+ recensioni)

4,4/5 (200+ recensioni) Google Play: 4,1/5 (oltre 1.600 recensioni)

6. Coach.me

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image11-3-1400x764.png Pagina iniziale del tracker delle abitudini di coach.me /$$$img/

Coach.me è più che altro un'app di monitoraggio delle abitudini basata sulla comunità. Potete iscrivervi per un coaching personale o diventare voi stessi un life coach!

Dal momento che questa inseguitore di obiettivi poiché l'app è basata su una comunità, non è possibile creare le proprie abitudini. Dovrete unirvi a una comunità che lavora per raggiungere gli stessi obiettivi che vi siete prefissati.

Funzionalità/funzione chiave di Coach.me

Monitoraggio degli stati settimanali e mensili

Ottenere consigli e aiuto personale da life coach professionisti

Scegliere quando e quante volte alla settimana completare una specifica abitudine

Scegliere di ricevere una promemoria via email o dispositivo

I pro di Coach.me

Disponibile per iPhone, Android e Web

Costruire e migliorare la propria azienda di coaching attraverso la directory e il programma di referral

Rompere le cattive abitudini insieme a una comunità e mantenere privati i propri obiettivi di miglioramento delle abitudini quando lo si desidera

Limiti di Coach.me

Questa app per il monitoraggio delle abitudini può essere difettosa e i check-in vengono cancellati

La funzionalità di coach personale è costosa

Limitata a una sola visualizzazione (quella odierna)

Bisogna affidarsi alle abitudini del gruppo e non è possibile impostare le proprie abitudini

Prezzi di Coach.me

Coach.me è un'app gratuita, ma costa 25 dollari a settimana o più se si desidera un allenatore personale.

Valutazioni dei clienti su Coach.me

App Store : 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

4,3/5 (oltre 200 recensioni) Google Play: 3,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

7. Modo di vivere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image17-1-1400x765.png Home page del tracker delle abitudini di Way of Life /$$$img/

Way of Life è un tracker di abitudini che aiuta gli utenti a costruire una versione più sana di se stessi.

Vediamo se questa app aiuterà voi a costruire abitudini sane:

Funzionalità/funzioni chiave di Way of Life

Un esclusivo sistema di codici a colori per tenere traccia delle vostre abitudini

Promemoria costanti per aiutarvi a formare buone abitudini e a interrompere quelle cattive

Cattura i tuoi pensieri con la funzionalità/funzione diario incorporata

Possibilità di scegliere tra una varietà di temi colore che si adattano al proprio umore

pro di #### Way of Life

Disponibile su iPhone e Android

Grafici che mostrano le vostre tendenze nell'arco di settimane, mesi o addirittura anni

Mantenete private le vostre abitudini con un elemento fissato, Face ID o Touch ID

Limiti dello stile di vita

Funzionalità/funzione di monitoraggio dei progressi limitata. È possibile dire solo sì o no ai propri stati

Nel piano gratuito non è possibile monitorare un numero illimitato di abitudini o effettuare il backup su qualsiasi spazio di archiviazione cloud

Non è possibile impostare attività ricorrenti

Prezzi di Way of Life

Questa app per il monitoraggio delle abitudini ha una versione gratis e una premium a partire da $$$a utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Way of Life

App Store: 4,8/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,8/5 (oltre 3.000 recensioni) Google Play: 3,5/5 (oltre 500 recensioni)

8. Produttivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/habit-1400x725.png

/$$$img/

Productive è un'app per il monitoraggio delle abitudini che aiuta a tenere traccia delle abitudini e delle attività quotidiane. Offre anche funzionalità/funzione di monitoraggio dello stato, come grafici per vedere quanto si sta facendo bene con una particolare attività nell'arco di settimane o mesi.

Funzionalità/funzione chiave di Productive

Monitoraggio delle abitudini con diverse opzioni di impostazione degli obiettivi

Funzionalità di monitoraggio dello stato di avanzamento come grafici e reportistica

Possibilità di impostare attività ricorrenti

Pro della produttività

Facile da usare e dal design intuitivo

Disponibile su iOS, Android e desktop

Contro della produttività

Nessuna opzione di archiviazione cloud per il back-up

Funzionalità/funzione di monitoraggio dello stato limitate

Produttività Prezzi

Productive è utilizzabile gratuitamente, con un piano premium opzionale disponibile a 6,99 dollari/mese per utente.

Valutazioni dei clienti di Productive

App Store: 4,6/5 (85.000+ recensioni)

9. Settimana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Screenshot-1-1400x984.png Settimana /$$$img/

Via Settimana Weekdone è una delle app più popolari per il monitoraggio delle abitudini e degli obiettivi per il lavoro. Weekdone offre incontri individuali e check-in settimanali per aumentare il morale dei dipendenti.

Funzionalità/funzione chiave di Weekdone

Funzionalità cancellate e trasparenti di impostazione degli obiettivi da monitorareobiettivi a lungo e a breve termine Automazioni per la reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori

Reportistica e dashboard personalizzabili

I professionisti di Weekdone

Funzionalità/funzione di accountability integrate

Fornisce una panoramica degli obiettivi per rimanere in linea con le abitudini

Gli svantaggi di Weekdone

Supporta solo fino a tre persone nel piano gratuito

Curva di apprendimento per i nuovi utenti

Non ci sono report mensili sullo stato di avanzamento (solo report settimanali)

Prezzi di Weekdone

Questa app per il monitoraggio degli obiettivi ha un piano gratuito e un piano a pagamento che parte da 90 dollari per 4-10 utenti con fatturazione annuale.

10. ObiettiviSuTraccia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/01/image17-1400x822.png obiettivi in pista homepage /$$$img/

Via Obiettivi in pista GoalsOnTrack è un sistema di monitoraggio delle abitudini e di strumento di produttività che vi aiuta a rimanere motivati e in linea con i vostri obiettivi.

Funzionalità/funzione chiave di GoalsOnTrack

Dashboard visuale degli obiettivi per visualizzare tutti i traguardi, le attività quotidiane e le abitudini che si desidera mantenere

Funzionalità "SMART goal" per formulare e valutare i vostri obiettivi e assicurarvi che siano obiettivi SMART

Sotto-obiettivi, attività e risultati

I professionisti di GoalsOnTrack

Supporta strutture di obiettivi a più livelli

Funzionalità/funzione mobile

Funzionalità di monitoraggio del tempo

Gli svantaggi di GoalsOnTrack

Non c'è un piano Free

Non può essere usato offline

Limitate funzionalità di visualizzazione per il monitoraggio degli obiettivi

Prezzi di GoalsOnTrack

Questo tracker di abitudini costa 68 dollari per utente all'anno.

Facciamola diventare un'abitudine! ✔

Un'app per il monitoraggio delle abitudini è incredibilmente utile perché fornisce una rappresentazione visiva del vostro stato. Inoltre, le app per la rilevazione delle abitudini hanno funzionalità/funzioni come promemoria integrati, attività ricorrenti, reportistica dettagliata e altro ancora per mantenere la concentrazione.

Quindi, la prossima volta che un amico entusiasta vi chiederà quale sarà il vostro proposito per l'anno nuovo, dite semplicemente che è quello di acquistare un'app per il monitoraggio delle abitudini!

Tuttavia, il vostro proposito per il nuovo anno non può essere quello di acquistare un'app per le abitudini qualsiasi.

Avete bisogno di un'app per il monitoraggio delle abitudini produttive, come ClickUp, che vi aiuti a terminare il lavoro.

Con funzionalità/funzione quali Date di inizio , Date di scadenza e Attività ricorrenti clickUp può aiutarvi a monitorare le vostre abitudini, attività e progetti in un colpo solo.

Diventa un'abitudine per di utilizzare gratuitamente ClickUp ogni giorno!