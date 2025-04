I 10 migliori strumenti di IA per l'integrazione con Google Calendar

Hai la sensazione che sia il tuo calendario a controllare te invece che il contrario? Non sei il solo.

Secondo una ricerca dell'American Institute of Stress, l'83% dei lavoratori statunitensi affronta quotidianamente lo stress legato al lavoro. E per il 39%, il responsabile è un carico di lavoro eccessivo.

Il vero problema? Troppe cose da fare, troppo poco tempo e un calendario che non riesce a stare al passo.

Certo, Google Calendar è uno strumento affidabile per il blocco delle attività, ma se potesse fare di più? E se il tuo calendario potesse pensare, prevedere e adattarsi, aiutandoti a prendere decisioni più intelligenti sulla tua giornata prima che il caos abbia inizio?

Con l'aiuto dei calendari e degli strumenti di IA, è possibile!

In questo articolo, esamineremo 10 strumenti di IA che trasformeranno Google Calendar nell'assistente che hai sempre desiderato: preciso, efficiente e a prova di stress. Iniziamo.

Quando valuti un'integrazione IA per il calendario, prendi in considerazione le seguenti funzionalità/funzioni chiave:

Pianificazione intelligente: Utilizza uno strumento di pianificazione che suggerisce i migliori orari per le riunioni in base alla disponibilità e ai modelli di lavoro, risparmiandoti l'infinito scambio di email

Gestione delle attività prioritarie: Assicurati che il tuo strumento di IA ti aiuti a rimanere in carreggiata creando elenchi di cose da fare sul tuo calendario. Dovrebbe anche regolare automaticamente le attività quando il tuo programma cambia

Sincronizzazione e integrazione: Scegli un software che si integri con Google Calendar, nonché con email, strumenti di project management e di comunicazione, per mantenere centralizzato il tuo flusso di lavoro

Promemoria e avvisi intelligenti: Personalizza i promemoria in base all'urgenza e all'importanza dei tuoi eventi, per non perdere mai scadenze o riunioni importanti

Facilità d'uso: Cerca un'interfaccia intuitiva e facile da navigare. La configurazione dovrebbe essere minima, in modo da poter iniziare a utilizzarlo immediatamente

Adattabilità e flessibilità: Seleziona uno strumento in grado di adattarsi a cambiamenti di programma dell'ultimo minuto, riprogrammare conflitti e suggerire soluzioni per eventi sovrapposti e ricorrenti

Sicurezza dei dati e privacy: Assicurati che lo strumento offra funzionalità/funzioni di sicurezza dei dati affidabili e sia conforme alle normative sulla privacy per salvaguardare le tue informazioni personali e professionali

Costo e valore: valuta se il prezzo è in linea con le funzionalità/funzioni offerte, assicurandoti che lo strumento fornisca un valore che soddisfi le tue esigenze

Ecco il nostro elenco dei 10 migliori strumenti di IA per l'integrazione con Google Calendar che devi assolutamente prendere in considerazione:

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione e la gestione delle attività basate sull'IA)

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente. Ma va oltre la semplice centralizzazione del tuo lavoro.

Se desideri semplificare la pianificazione e la gestione delle attività, l'integrazione tra ClickUp e Google Calendar è proprio ciò che fa al caso tuo.

Pianifica i tuoi flussi di lavoro in modo intelligente con l'integrazione ClickUp-Google Calendar

Con questa integrazione, qualsiasi aggiornamento nell'area di lavoro di ClickUp viene sincronizzato istantaneamente con Google Calendar, mantenendo il tuo programma accurato e aggiornato su entrambe le piattaforme.

Guarda questo video per i migliori consigli su come sfruttare al meglio questa integrazione!

Il Calendario personalizzabile di ClickUp ti consente inoltre di visualizzare il tuo programma a colpo d'occhio. Assegna un codice colore agli eventi in base alla priorità o al tipo, semplificando la gestione efficace del tempo.

Puoi anche personalizzare il giorno di inizio e il formato della data del tuo calendario in base al tuo modo di lavorare. Con funzionalità utili come le visualizzazioni "Oggi" e "Settimana", rimanere organizzati è un gioco da ragazzi: saprai sempre cosa ti aspetta senza dover passare da uno strumento all'altro.

Crea attività di ClickUp direttamente dagli eventi del calendario, collegandole a progetti, obiettivi o documenti specifici. Questa integrazione consente un flusso di lavoro più organizzato in cui le attività sono facilmente accessibili insieme alle riunioni pianificate.

Ciò che distingue davvero ClickUp è il suo strumento di IA, ClickUp Brain. Assegna priorità alle attività analizzando scadenze, dipendenze e carico di lavoro, così saprai esattamente su cosa concentrarti.

Prendi decisioni basate sui dati con le analisi avanzate di ClickUp Brain

La funzionalità di pianificazione intelligente di ClickUp Calendar trova i momenti migliori per organizzare tutto, mentre gli avvisi automatici assicurano che nulla venga dimenticato. Hai anche a disposizione un'assistenza alla scrittura per creare rapidamente email, note o report professionali, rendendolo uno strumento completo per la produttività.

Blocca automaticamente il tempo da dedicare alle attività prioritarie e pianifica il tuo programma in modo intelligente con il Calendario di ClickUp

Il potente AI Notetaker di ClickUp genera anche trascrizioni, registrazioni e note per le tue riunioni. I suoi riepiloghi/riassunti delle riunioni IA ti aiutano a comprimere le chiamate lunghe in punti chiave e persino a convertire le note delle riunioni in elementi di azione.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. Con AI Notetaker di ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue riunioni, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Scegli tra un'ampia gamma di modelli di calendario predefiniti per attività, progetti e flussi di lavoro per iniziare più rapidamente

Automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo, ad esempio trigger di cambiamenti di stato, assegnazione di attività o invio di aggiornamenti in base ad azioni o condizioni specifiche

Usa ClickUp AI per trovare gli orari perfetti per le riunioni e inviare gli inviti. Partecipa alle riunioni da qualsiasi luogo con ClickUp utilizzando il Calendario

Integra ClickUp con strumenti come Slack, Zoom, Outlook e migliaia di altri tramite integrazioni native o Zapier, rendendolo una parte versatile del tuo flusso di lavoro oltre Google Calendar

Aggiungi viste ClickUp personalizzabili e avrai uno strumento che si adatta al tuo modo di lavorare

Sfrutta le funzionalità/funzioni di collaborazione di ClickUp, tra cui assegnazione delle attività, commenti in tempo reale, condivisione dei file e modifica, per gestire al meglio pianificazioni complesse

Limiti di ClickUp

Con il suo vasto intervallo di funzionalità/funzioni, i nuovi utenti potrebbero trovare difficile comprendere appieno le capacità della piattaforma e organizzare i flussi di lavoro in modo efficace all'inizio

La versione mobile non dispone di alcune funzionalità/funzioni della versione desktop, il che può rappresentare uno svantaggio per gli utenti che utilizzano principalmente dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp questo è molto facile, poiché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la tua giornata/settimana è semplicissimo e veloce.

👀Lo sapevi? Mike Samuel ha creato Google Calendar nell'ambito del progetto 20% di Google. Nato come iniziativa per migliorare la pianificazione e la gestione del tempo, si è poi evoluto fino a diventare uno degli strumenti più popolari per organizzare calendari personali e professionali.

2. Otter. ai (Il migliore per trascrizioni e riepiloghi/riassunti delle riunioni)

Si tratta di uno strumento estremamente utile se partecipi spesso a riunioni e desideri dedicare meno tempo a prendere appunti e più tempo a concentrarti sulle discussioni. Otter. ai funziona con la tua app di pianificazione IA preferita, trascrivendo le riunioni in tempo reale e catturando ogni parola e idea.

Successivamente, organizza i punti chiave in un riepilogo di facile comprensione, evidenzia gli elementi su cui intervenire e consente di collaborare con il team tramite tag o condivisione di note, facilitando la gestione delle attività, degli eventi del calendario e dei programmi del team.

Otter. ai semplifica il lavoro asincrono per i team remoti. Assicura che tutti siano sulla stessa pagina con registrazioni accurate delle riunioni, che si tratti di chiamate con i client, sessioni di brainstorming o check-in del team.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Sincronizzazione automatica delle note delle riunioni con gli eventi di Google Calendar

Evidenzia i punti chiave e tagga gli elementi che richiedono un'azione

Collabora su note di riunioni condivise con i team

Limiti di Otter.ai

Difficoltà con accenti marcati o ambienti rumorosi

Il piano Free ha minuti di trascrizione limitati rispetto ad altre alternative a Otter.ai

Non è disponibile alcuna funzionalità offline per la registrazione

Prezzi di Otter.ai

Base: Free Forever

Pro: 16,99 $ al mese

Business: 30 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Prima prendevo appunti a mano o ascoltavo le registrazioni delle riunioni per creare i verbali, ma ora non più. Recentemente ho scoperto Otter.ai tramite un mio collega e da allora il mio carico di lavoro relativo ai MOM è diventato molto più semplice. Prende tutti i punti salienti e alla fine fornisce un breve riepilogo/riassunto dell'intera riunione. Inoltre è stato molto facile da integrare e implementare nel mio team. Lo utilizziamo in tutte le riunioni per prendere appunti.

3. TwinMind (Il migliore per suggerimenti di pianificazione basati sull'IA)

via TwinMind

Che si tratti di gestire impegni di lavoro e personali o di dare priorità al lavoro approfondito, TwinMind ti aiuta a rendere la tua agenda più intenzionale e meno opprimente.

A differenza delle app di pianificazione di base, TwinMind impara le tue abitudini, le tue priorità e i tuoi modelli energetici. Integrato con Google Calendar, analizza le attività di Google e suggerisce le fasce orarie migliori per riunioni, lavoro concentrato o pause personali.

Ad esempio, se la produttività cala nel pomeriggio, è possibile spostare le riunioni importanti nelle ore di punta o bloccare il tempo per le attività con priorità inferiore.

Le migliori funzionalità/funzioni di TwinMind

Modifica i programmi in modo dinamico in base alle priorità delle attività

Fornisci informazioni basate sui dati per la gestione del tempo

Sincronizzazione tra più calendari per una migliore gestione della pianificazione

Limiti di TwinMind

Integrazioni limitate al di fuori di Google Calendar

Occasionali imprecisioni nella previsione delle priorità e nella pianificazione automatizzata delle riunioni

Le funzionalità/funzioni premium possono sembrare costose per i singoli utenti

Prezzi di TwinMind

TwinMind Free

TwinMindPro : 12 $ al mese

TwinMind Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TwinMind

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. AI Event Scheduler (ideale per una pianificazione semplice)

tramite AI Event Scheduler

La bellezza sta nella semplicità, e gli strumenti di IA per Google Calendar non potrebbero essere più semplici di AI Event Scheduler. È uno dei migliori assistenti di pianificazione basati sull'IA che aiuta a creare eventi del calendario direttamente da qualsiasi pagina web.

Ecco come funziona: basta evidenziare i dettagli dell'evento, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare "Crea evento Google Calendar". Lo strumento estrae le informazioni chiave come titolo, data, ora e posizione, compilando automaticamente l'evento per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di AI Event Scheduler

Ottieni assistenza per la creazione di eventi in blocco tramite un file indice per l'importazione in Google Calendar

Seleziona rapidamente vari dettagli degli eventi

Passa facilmente dai modelli GPT a quelli Gemini IA per risultati ottimali

Limiti di AI Event Scheduler

Funziona solo con Google Calendar

Le sue funzionalità potrebbero non essere sufficienti per gli utenti con esigenze di pianificazione più complesse

Prezzi di AI Event Scheduler

Free

Valutazioni e recensioni di AI Event Scheduler

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. Bit. ai (Ideale per la collaborazione sui documenti e l'integrazione della pianificazione)

Bit. ai è una combinazione unica di collaborazione su documenti e integrazione della pianificazione, che lo rende uno strumento versatile per i team che lavorano su progetti condivisi.

Puoi collegare il tuo Google Calendar tramite la funzionalità di incorporamento del sito. Una volta fatto ciò, Bit. ai garantisce che gli orari e le scadenze rimangano chiari, consentendo ai team di collaborare su attività e documenti in tempo reale.

Puoi utilizzare Bit. ai per documentare i verbali delle riunioni, assegnare attività e collegarle agli eventi del calendario per garantire la responsabilità.

Bit. ai migliori funzionalità/funzioni

Sincronizza note di riunioni, scadenze e programmi direttamente tramite Google Calendar

Collabora in tempo reale sui documenti con il tuo team

Crea modelli per progetti ricorrenti e integra le pianificazioni

Limiti di Bit.ai

È prevista una leggera curva di apprendimento per i nuovi utenti che non hanno familiarità con gli strumenti collaborativi

Il piano Free ha spazio di archiviazione e integrazioni limitati

Le funzionalità/funzioni avanzate sono pensate principalmente per team di grandi dimensioni

Prezzi di Bit. ai

Free

Pro: 12 $/utente/mese

Business: 20 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Bit. ai

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Gemini (il migliore per il blocco intelligente del tempo)

via Gemini

Le funzionalità/funzioni di blocco temporale basate sull'IA di Gemini si integrano perfettamente con Google Calendar, aiutandoti a garantire che la tua pianificazione sia in linea con le tue priorità e i tuoi obiettivi.

Analizzando le tue attività, le scadenze e le ore disponibili, puoi utilizzare Gemini nel modo giusto per creare un programma equilibrato. Questo ti aiuterà a dare priorità alle cose importanti e a ridurre al minimo il burnout.

Questo strumento eccelle nell'adattarsi al tuo stile di vita dinamico. Se ti ritrovi improvvisamente sommerso dalle attività, Gemini riorganizza il tuo calendario per inserire tutto senza compromettere la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Sincronizzazione diretta dei programmi con Google Calendar

Ottieni informazioni visive sull'utilizzo del tempo e sulla produttività

Adattati in modo dinamico ai cambiamenti del tuo programma

Limiti di Gemini

Integrazione limitata con app di gestione delle attività di terze parti

Può sembrare opprimente per gli utenti che non hanno familiarità con il blocco del tempo

Non è disponibile alcuna funzionalità offline per le modifiche alla pianificazione

Prezzi Gemini

Free

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2 : 4,4/5 (162 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gemini?

Gemini ha completamente trasformato il modo in cui utilizziamo e gestiamo i nostri dati. È una piattaforma potente e adattabile con una serie incredibile di funzionalità/funzioni in grado di soddisfare le esigenze delle grandi aziende e degli utenti individuali. Quando abbiamo iniziato a utilizzare Gemini, abbiamo capito subito che la produttività e l'efficienza degli utenti erano le priorità principali nella sua progettazione. Una delle caratteristiche più notevoli di Gemini.

💡Suggerimento: imposta le attività più impegnative durante i blocchi di alta produttività suggeriti da Gemini per ottenere il massimo dalla tua giornata lavorativa.

7. Resolve. ai (Il migliore per l'automazione del flusso di lavoro)

Perfetto per team e singoli individui che danno valore all'efficienza del flusso di lavoro, Resolve. ai garantisce che sia il tuo calendario a lavorare per te, e non il contrario.

Grazie all'integrazione con Google Calendar, Resolve. ai migliora la pianificazione delle riunioni, la programmazione delle attività e i follow-up.

La sua funzionalità/funzione distintiva è la capacità di automatizzare le attività ripetitive. Ad esempio, se organizzi spesso riunioni con il tuo team, Resolve.ai può pianificarle automaticamente, assicurando la disponibilità di tutti.

Resolve. ai migliori funzionalità/funzioni

Sincronizza l'app di pianificazione IA con Google Calendar per aggiornamenti in tempo reale

Gestisci i flussi di lavoro con il monitoraggio delle attività integrato

Genera promemoria e follow-up automaticamente

Ottieni chatbot per gestire le prenotazioni del tuo calendario

Limiti di Resolve.ai

Personalizzazione limitata per flussi di lavoro complessi

Funzionalità/funzioni di automazione avanzate disponibili solo con piani premium

Ritardi occasionali nella sincronizzazione con app esterne

Prezzi di Resolve.ai

Base: 9 $ al mese

Versione avanzata: 29 $ al mese

Esperto: 79 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Resolve.ai

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡Suggerimento: Lascia che Resolve.ai impari dalla tua esperienza con il calendario studiando i tuoi flussi di lavoro. Man mano che rileva modelli ricorrenti, migliora continuamente le automazioni del tuo calendario, rendendo il processo di pianificazione più efficiente nel tempo.

8. Trevor (Il migliore per la pianificazione delle attività)

via Trevor

Per chi deve destreggiarsi tra più progetti o ha difficoltà a gestire il tempo, Trevor offre la chiarezza necessaria per rimanere produttivi senza sentirsi sopraffatti.

È specializzato nel colmare il divario tra la gestione delle attività e la pianificazione. La sua profonda integrazione con Google Calendar ti consente di trasformare gli elenchi di cose da fare in piani attuabili, garantendo che le tue attività siano classificate in base alle priorità e pianificate in modo efficace.

A differenza dei tradizionali task manager, Trevor utilizza il deep learning per analizzare le scadenze, la durata stimata e la disponibilità e suggerire quando e come affrontare le attività. In questo modo non ti limiti a pianificare la tua giornata, ma la esegui in modo intelligente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trevor

Sincronizza le tue attività direttamente con Google Calendar per visualizzare l'intero programma a colpo d'occhio

Fornisci una durata stimata per ottimizzare la tua pianificazione quotidiana

Adattati dinamicamente alle modifiche delle scadenze o dei carichi di lavoro

Limiti di Trevor

Strumenti di collaborazione limitati per i team

L'interfaccia può risultare disordinata per gli utenti con carichi di attività elevati

La versione gratuita non dispone di funzionalità/funzioni avanzate di pianificazione

Prezzi Trevor

Free

Pro: 6 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Trevor

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Calendly (il migliore per la semplicità di pianificazione)

tramite Calendly

Calendly è un nome familiare per la pianificazione, e per una buona ragione. La sua interfaccia intuitiva e l'integrazione con Google Calendar lo rendono uno dei preferiti dai professionisti che desiderano semplificare la prenotazione degli appuntamenti.

Che tu stia pianificando riunioni con i client, interviste o check-in del team, Calendly elimina le email avanti e indietro consentendo agli altri di prenotare direttamente in base alla tua disponibilità. Questa app di pianificazione basata sull'IA è ottima anche per personalizzare Google Calendar per vari tipi di riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Crea link di prenotazione personalizzati per diversi tipi di riunioni

Imposta promemoria e notifiche automatici

Ricevi i pagamenti direttamente tramite integrazioni come PayPal

Limiti di Calendly

Funzionalità/funzioni limitate nella versione gratuita rispetto alle alternative a Calendly

Le personalizzazioni avanzate richiedono piani di livello superiore

Nessuna integrazione per la gestione delle attività o dei flussi di lavoro

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 10 $/utente/mese

Teams: 16 $/utente/mese

Enterprise: 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 valutazioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 valutazioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Uso Calendly per prenotare riunioni in modo rapido e comodo, in base alle esigenze degli altri. Le continue richieste di disponibilità per le riunioni fanno perdere tempo, ma Calendly mi consente di accedere facilmente al mio calendario in modo che gli altri possano prenotare ciò che funziona meglio per loro.

10. Magical (ideale per pianificare rapidamente riunioni mentre sei in movimento)

via Magical

Magical è all'altezza del suo nome rendendo la pianificazione veloce, semplice e sorprendentemente piacevole.

Con la sua integrazione con Google Calendar, Magical si concentra sulla riduzione delle difficoltà nella ricerca degli orari delle riunioni, in particolare per i professionisti impegnati che hanno bisogno di pianificare gli impegni mentre sono in movimento.

Ciò che distingue Magical è la sua semplicità basata su browser. Ti consente di visualizzare la disponibilità, creare collegamenti alle riunioni e inviare inviti direttamente dal browser senza bisogno di un'app separata.

Le migliori funzionalità/funzioni magiche

Completa attività come la compilazione di moduli e l'invio di messaggi con un solo clic da qualsiasi app

Rispondi immediatamente alle email, ai messaggi Slack o ai DM con bozze contestualizzate

Crea messaggi con un assistente di scrittura basato sull'IA

Limiti magici

Funzionalità/funzioni avanzate di pianificazione limitate

Mancanza di strumenti per la gestione delle attività o del flusso di lavoro

Progettato più per gli individui che per i team

Prezzi magici

Free

Core: 6,50 $/utente/mese

Avanzato: 12 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni magiche

G2: 4,8/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Magical?

Mi piace il modo in cui mi fa risparmiare il tempo che impiegavo per inserire le informazioni. È efficiente nell'automatizzare esigenze specifiche.

Perché ClickUp è lo strumento di IA definitivo per l'integrazione con Google Calendar

Gestire meglio il tuo tempo non significa solo riempire gli spazi di un calendario, ma creare un sistema che funzioni per te.

Tra gli strumenti progettati per integrarsi con Google Calendar, ClickUp emerge come una scelta eccellente. Non si limita alla sincronizzazione dei tuoi programmi, ma collega le tue attività, i tuoi progetti e le tue scadenze in un flusso di lavoro coerente e intelligente.

Se stai cercando qualcosa di più di un semplice assistente di pianificazione IA, qualcosa che ti aiuti anche a gestire le priorità, ottimizzare la collaborazione del team e ritrovare la concentrazione, ClickUp è lo strumento che fa per te. Che si tratti di affrontare obiettivi individuali o di gestire una dinamica di team complessa, ClickUp fa del tuo calendario un potente alleato per ottenere di più.

In definitiva, il giusto strumento di pianificazione IA non serve solo a risparmiare tempo, ma a semplificare la vita in generale. E con ClickUp non ti limiti a stare al passo, ma vai avanti.

Sei pronto a trasformare il tuo modo di lavorare? Registrati oggi stesso per una versione di prova gratuita e ottimizza il tuo calendario con ClickUp.