i 10 migliori strumenti per le riunioni online dei team nel 2025 (gratis e a pagamento)

Molte aziende lavorano ormai con team ibridi o completamente remoti, e le riunioni virtuali sono la norma . Per certi versi, questo rende gestione del team e collaborazione più difficile, e i team si basano sulla collaborazione.

Fortunatamente la tecnologia ha tenuto il passo e oggi sono disponibili molti strumenti per ospitare riunioni individuali, riunioni di gruppo, webinar e altri eventi virtuali.

Ma con tutti gli strumenti di videoconferenza disponibili, da fare per sapere quale sia il migliore per la vostra azienda?

Definiamo le caratteristiche di un buon strumento per le riunioni online, esaminiamo le opzioni per migliorare la produttività del vostro team e potenzialmente portare la vostra azienda a un livello superiore. 📈

Cosa cercare negli strumenti per le riunioni online?

Le piattaforme di riunione si sono impegnate a fondo per ricreare la magia della riunione di persona durante le riunioni online, andando oltre i tradizionali servizi di conferenza e incoraggiando il coinvolgimento e semplificando il flusso di lavoro. E molte di loro ci stanno riuscendo.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave che dovreste cercare quando cercate strumenti di riunione online per il vostro team:

Software per audioconferenze e videoconferenze di alta qualità

Funzione di condivisione dei file in modo che tutti possano contribuire durante le riunioni video o in qualsiasi altro momento

Software per le riunioni video che lavora bene anche per un gruppo di lavoro riunione di tutte le mani così come per una riunione di riunione 1 a 1 Conferenze web basate su cloud, per cui non è necessario scaricare nulla

Funzione di messaggistica che consente di chattare in diretta con il team, oltre a chat private

Strumenti di comunicazione asincrona che supportano la collaborazione attraverso i fusi orari, come le notifiche e il monitoraggio dei commenti

Strumenti per la registrazione delle riunioni, in modo che nulla vada perso

Funzionalità di condivisione dello schermo e slideshow, in modo che chiunque possa presentare

Capacità di integrazione per facilitare il flusso di lavoro

Funzionalità/funzione di sicurezza che mantengono le informazioni aziendali al sicuro e permettono di decidere chi può accedere a quali contenuti

Supporto per dispositivi mobili, in modo che il team possa partecipare a una riunione dal proprio telefono se è in viaggio

I 10 migliori strumenti per le riunioni online per le videochiamate nel 2024

Ora che sapete cosa state cercando, diamo un'occhiata ad alcune delle migliori piattaforme di videoconferenza in circolazione.

Alcuni provider offrono strumenti di riunione online completamente gratuiti e, sebbene molti presentino alcuni limiti, possono funzionare bene per piccoli team e casi d'uso semplici. Altri invece sono a pagamento, ma spesso sono dotati di utili strumenti di collaborazione e funzioni più avanzate. 💪

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con potenti strumenti di collaborazione per le riunioni. C'è anche un utile strumento di Modello per le riunioni di ClickUp dove è possibile visualizzare tutti i dettagli delle riunioni programmate, in corso e concluse. È anche possibile utilizzarlo per archiviare le diapositive delle presentazioni e prendere note. Modello di tracciamento delle riunioni di ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo ogni riunione, in modo da essere sempre preparati e poter monitorare anche le attività di follow-up, semplificando il project management.

Prendete le note su un documento di lavoro ClickUp Documento prima o durante la riunione, e da lì è facile e veloce usare il nostro software per la pianificazione delle attività per trasformare quelle note in elementi di azione . 📝

Provate la Lavagna virtuale per aumentare la creatività del team e creare attività direttamente dalla Lavagna online. Utilizzate poi i video Funzione Clip per condividere la registrazione dello schermo con chi non era presente.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Il Integrazione con le riunioni di Zoom consente di accedere a videoconferenze gratis direttamente da un'attività di ClickUp

Impostare attività ricorrenti per non dover ricominciare da zero ogni volta che si deve organizzare una conferenza telefonica

La funzione IA contribuisce a riepilogare i verbali delle riunioni risparmiando tempo e lavoro richiesto. È possibile utilizzare la piattaforma anche come strumento di monitoraggio dei minuti delle riunioni .

Semplificate il vostro flusso di lavoro creando elementi d'azione dal vostro team note di riunione nel blocco note, nella lavagna online o nei commenti assegnati, direttamente durante la riunione

Integrazione con strumenti come Slack, Gmail, Outlook, Google Calendar e Asana per gestire riunioni e progetti senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme

Limiti di ClickUp

Poiché le funzionalità/funzione sono così tante, può essere necessario un po' di tempo e di attenzione per padroneggiarle tutte

Le pagine a volte sono un po' lente da caricare quando si condivide un documento durante le riunioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.400+ recensioni)

4,7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. In piedi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Standuply.jpg Standuply /$$img/

via Standuply StandUply è un assistente allo sviluppo agile che aiuta ad automatizzare le riunioni di standup quotidiane e le riunioni retrospettive, una volta completato il progetto. È ideale per gli scrum master e i project manager che gestiscono team remoti Slack o Teams .

Aiuta con altri processi agili anche, tra cui aiutare a rivedere e dare priorità agli elementi del backlog, stimare la durata stimata delle attività e condurre sondaggi per raccogliere feedback durante o dopo uno sprint. 🗂️

Le migliori funzionalità/funzione di Standuply

È possibile organizzare riunioni asincrone via testo, voce o video e allegare messaggi vocali o video alla reportistica delle riunioni

Valutare la temperatura del team creando sondaggi o indagini

StandUp crea un file base di conoscenza salvando le risposte alle domande più frequenti, in modo che i membri del team possano sempre consultare le conoscenze memorizzate

Lavora con strumenti come Jira e GitHub per costruire grafici agili

Limiti di Standuply

Le integrazioni sono limitate a Teams o Slack e alcuni utenti vorrebbero avere più opzioni

Prezzi di Standuply

**Versione di prova gratuita per 30 giorni

Starter: Gratis per un massimo di 3 utenti

Gratis per un massimo di 3 utenti Team: $1,50/mese per utente

$1,50/mese per utente Business: $3,50/mese per utente

$3,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Standuply

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23+ recensioni)

3. Google Riunione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Google-Meet.png Strumenti per le riunioni online: Uno screenshot della dashboard di Google Meet /$$$img/

via Google incontra Google Meet era precedentemente noto come Google Meet Meet e fa parte dell'area di lavoro di Google (precedentemente nota come G Suite). Google Meet software per videoconferenze è semplice da usare ed è comodo se si utilizza già l'area di lavoro di Google.

A seconda del piano, è possibile impostare una semplice riunione individuale o spingersi fino allo streaming in diretta di webinar o videoconferenze su YouTube. Lo strumento gratuito per le riunioni online di Google Meet consente fino a 100 partecipanti a una videochiamata, mentre il piano premium a pagamento ne supporta fino a 250.

Google Meet include le consuete funzionalità di chattare in video, come attivare o disattivare la fotocamera e il microfono, alzare la mano per attirare l'attenzione e condividere lo schermo, che si tratti di una singola finestra o dell'intero desktop.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Meet

È possibile visualizzare le didascalie in tempo reale durante una videoconferenza, in modo che tutti possano seguire ciò che sta accadendo

Partecipate alle chiamate direttamente da Google Calendar o Gmail e utilizzate la chat di Google per comunicare con i vostri colleghi

I dati e le interazioni sono protetti dalla crittografia end-to-end

L'app mobile consente di utilizzare Google Meet su qualsiasi dispositivo mobile

Il piano premium offre la cancellazione del rumore di sottofondo

Limiti di Google Meet

Non è il miglior software di videoconferenza per le riunioni di grandi dimensioni, poiché non offre funzionalità/funzione come sale riunioni, lavagne o sondaggi

È possibile registrare le riunioni solo con il piano premium

Prezzi di Google Meet

Base: Gratis

Gratis Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Google Incontra valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.100 recensioni)

4,6/5 (oltre 1.100 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 11.500 recensioni)

4. Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/sAuxPwXhAzwWvkUkizMMka-1200-80.png Dashboard di Calendly /$$$img/

via Calendly Calendly è una piattaforma di automazione che aiuta a programmare le riunioni in modo rapido e semplice. È ideale per i team commerciali, di marketing e di assistenza clienti, nonché per i reclutatori, gli insegnanti e i professionisti dell'informatica. 🗓️

Una volta impostata la vostra disponibilità sul sistema, potete visualizzare le opzioni sul vostro sito web, oppure in un'email o in un testo, rendendo più facile per client, potenziali clienti o reclutatori prenotare una riunione con voi. In questo modo potrete concentrarvi sul vostro vero lavoro: concludere la vendita, assumere e inserire i migliori collaboratori o supportare i vostri studenti o clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Non c'è bisogno di perdere tempo per impostare una riunione con email che vanno e vengono

Offre diversi tipi di riunione, ad esempio una chiamata introduttiva o una riunione mirata sessione individuale -permettendo ai vostri invitati di scegliere quello che preferiscono

Calendly invia promemoria via email per riconfermare le riunioni, in modo da ridurre le probabilità di non presentarsi

Utilizzatelo per organizzare riunioni congiunte, tenendo conto dei calendari di tutti i partecipanti

Limiti di Calendly

La versione gratuita consente di collegare un solo calendario e di programmare un solo tipo di riunione

Alcuni utenti ritengono che le opzioni a pagamento siano un po' costose, considerando che le funzioni sono limitate alla pianificazione delle riunioni

Prezzi di Calendly

Basic: Free

Free Essenziale: $8/mese per utente

$8/mese per utente Professionale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Teams: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

4,7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.800+ recensioni)

5. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image11-1400x956.png Registrare messaggi video e registrazioni dello schermo con Loom /$$$img/

via Loom Sia che si tratti di una piccola azienda o di una grande società, Loom è uno strumento di messaggistica video asincrona che permette a voi e al vostro team di Da fare a meno delle riunioni che fanno perdere tempo.

Invece, potete registrare un video di voi stessi e dello schermo del vostro computer, utilizzando la fotocamera e il microfono del vostro dispositivo. Poi condividete il link a questo video con i destinatari prescelti, in modo che possano guardarlo all'ora che preferiscono.

Loom è ideale per gli aggiornamenti di stato, per la formazione e per fornire feedback cancellati e costruttivi. Funzionalità/funzione interattive come i commenti e gli emoji aiutano a mantenere la connessione tra voi e il vostro team anche senza una riunione. 🙋‍♀️

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

I destinatari non hanno bisogno di avere un account Loom: possono semplicemente guardare il video online

È possibile aggiungere collegamenti a file e altre risorse a cui si fa riferimento nel video

La protezione con password e l'autorizzazione via email aiutano a controllare l'accesso al video

È possibile monitorare chi ha guardato il video e controllarne le prestazioni

limiti di #### Loom

La versione gratuita ha un limite di 5 minuti per video e un totale di 25 video

Non è un'app per conferenze web dal vivo, quindi è possibile solo preregistrare

Prezzi di Loom

**Versione di prova gratuita per 14 giorni

**Per i principianti: gratis

Business: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Loom

G2: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

4,7/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (380 recensioni)

6. Grano

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Grain-video-meeting-workspace-1400x868.png Software per riunioni di grano /$$$img/

via Grano Grain è un sistema di IA che cattura automaticamente le note e gli approfondimenti delle riunioni, permettendovi di essere pienamente presenti con i vostri partecipanti. Analizza e sintetizza la conversazione della riunione e fornisce un riepilogo/riassunto che è possibile salvare come registrazione della riunione e poi ritagliare sezioni da condividere con altri.

Ideale per le conversazioni con clienti, prospect o potenziali nuovi assunti, nonché per le riunioni con il vostro team remoto, potete usare Grain su Zoom, Microsoft Teams o Google Meet. Potete anche chiedere al software di prendere le note per voi quando non siete presenti a una riunione. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di Grain

Grain estrae i punti salienti della riunione, in modo da non dover perdere tempo a rileggere il resto

Si integra con Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce e altro ancora, consentendo di condividere facilmente le Clip della riunione su una qualsiasi di queste piattaforme

La sicurezza è una priorità e i dati sono crittografati e protetti dalla certificazione SOC 2 Tipo 1

Il team di sviluppo di Grain è aperto ai suggerimenti dei clienti e impara da loro

Limiti di Grain

Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che il file Riepilogo/riassunto della riunione generato dall'IA non è sempre perfettamente accurato

L'interfaccia utente non è così semplice da navigare su un dispositivo mobile come su un desktop

Prezzi del grano

Starter: Gratis per un massimo di 5 utenti

Gratis per un massimo di 5 utenti Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Grain

G2: 4.6/5 (260+ recensioni)

4.6/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (1 recensione)

7. TeamViewer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/TeamViewer.jpg Strumenti per le riunioni online: TeamViewer /$$$img/

via TeamViewer TeamViewer è stato progettato principalmente per i professionisti IT che si riuniscono con gli utenti per fornire assistenza remota. Consente di monitorare e gestire i dispositivi in assistenza e, in caso di problemi, gli utenti possono darvi il controllo del loro computer da remoto, in modo che possiate trovare e risolvere il problema. 💻

È possibile utilizzare TeamViewer su qualsiasi dispositivo e connettersi a qualsiasi altro dispositivo e, grazie alle sue avanzate funzionalità/funzione di sicurezza, i dati aziendali sono al sicuro.

Ogni pacchetto successivo consente di avere più utenti e più dispositivi e offre ulteriori modi per monitorare l'ecosistema di dispositivi di cui si è responsabili.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamViewer

Il sistema è in grado di inviare proattivamente avvisi quando c'è un problema che richiede attenzione

È compatibile con tutte le piattaforme desktop e mobili, tra cui Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS e Chrome OS

Supporta più monitor contemporaneamente

I dati sono protetti con l'autenticazione a due fattori e l'autorizzazione autorevole

Limiti di TeamViewer

Le funzionalità/funzione di sicurezza a volte si spingono troppo in là e diventano più fastidiose che utili

L'interfaccia utente non è sempre facile da navigare, quindi a volte è difficile trovare ciò che si sta cercando

Prezzi di TeamViewer

TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 dollari/mese per utente

24,90 dollari/mese per utente TeamViewer Remote Access Pro: $29,90/mese per utente

$29,90/mese per utente TeamViewer Remote Support Lite: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente TeamViewer Assistenza Remota Pro: $64,90/mese per utente

$64,90/mese per utente TeamViewer Tensor: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su TeamViewer

G2: 4,4/5 (oltre 3.200 recensioni)

4,4/5 (oltre 3.200 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 11.100 recensioni)

8. Skype

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Skype-for-Business-Example.png Esempio di Skype for Business /$$$img/

via Skype Skype è uno dei più grandi strumenti di riunione online gratuiti oggi disponibili. È possibile utilizzarlo per chattare con la propria famiglia, per organizzare riunioni standup del team o come soluzione di videoconferenza per la propria azienda.

Offre qualità video HD e condivisione dello schermo per aiutarvi a comunicare, oltre a didascalie e sottotitoli in tempo reale durante la riunione. È anche possibile trascinare e rilasciare video, foto o qualsiasi altro file da condividere nella finestra di conversazione. 📚

Le migliori funzionalità/funzioni di Skype

È possibile scaricare Skype su tutti i dispositivi e accedere da ognuno di essi

Offre la traduzione in tempo reale in 10 lingue diverse per la voce e più di 60 per il testo

La messaggistica intelligente e gli emoji incoraggiano l'interazione durante le riunioni

Skype supporta la registrazione video e notifica i partecipanti quando viene attivata

Limiti di Skype

Questa funzionalità gratuita di web conferencing funziona meglio per le piccole aziende, in quanto il software per riunioni supporta solo fino a 100 partecipanti alla videochiamata alla volta

Gli strumenti di collaborazione di Skype sono piuttosto elementari e non consentono a più partecipanti di lavorare contemporaneamente su un documento

Prezzi di Skype

Free: Chiamate Skype-to-Skype

Chiamate Skype-to-Skype Credito Skype: A partire da $5 per un massimo di 165 minuti di chiamate verso un telefono cellulare o fisso

A partire da $5 per un massimo di 165 minuti di chiamate verso un telefono cellulare o fisso **Sottoscrizione per gli Stati Uniti: $2,99/mese per minuti illimitati di chiamate verso telefoni cellulari o fissi con sede negli Stati Uniti

Valutazioni e recensioni su Skype

G2: 4,3/5 (22.700+ recensioni)

4,3/5 (22.700+ recensioni) Capterra: 4,2/5 (oltre 400 recensioni)

9. Lontra.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Otter-AI.png Strumenti per le riunioni online: Otter IA /$$$img/

via Lontra.ai Otter.ai è uno strumento di trascrizione che cattura automaticamente le conversazioni durante una riunione, riepilogando i punti più importanti e inviando poi il riepilogo/riassunto via email. Tutte le diapositive condivise vengono catturate e aggiunte al riassunto programma della riunione al punto pertinente.

I partecipanti alla riunione possono interagire con il contenuto evidenziando i punti importanti, aggiungendo commenti o creando e assegnando elementi di azione. Inoltre, la nuova funzionalità di chattare in diretta mantiene tutti in connessione.

Inoltre, è possibile caricare contenuti preregistrati e il programma lavorerà anche su quelli. 🪄

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Il sistema è facile da impostare e da utilizzare

Si integra con i team Microsoft Teams, Zoom e Google Meet

Se si collega Otter.ai al calendario Microsoft o Google Calendar, si unirà automaticamente alle riunioni

La versione a pagamento permette di cercare, esportare e riprodurre parti specifiche della riunione

Limiti di Otter.ai

La versione gratis consente solo 300 minuti di trascrizione al mese e 30 minuti per riunione

È facile lasciare accidentalmente Otter acceso quando la riunione è terminata e potrebbe potenzialmente catturare conversazioni delicate

Prezzi di Otter.ai

Basic: Free

Free Pro : $8,33/mese per utente

$8,33/mese per utente Business: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (110+ recensioni)

4.0/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

10. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image4-e1682349694290.png Collaborate con i team e i client in tempo reale con Zoom /$$$img/

via Zoom Zoom Meetings è uno strumento di videoconferenza ideale per piccole o grandi aziende con team remoti. È facile e veloce organizzare riunioni, una tantum o ricorrenti, creando un collegamento privato alla riunione e condividendolo con i membri del team. Il collegamento apre una sala riunioni video dedicata che richiede una password per entrare. 🔑

Una volta entrati nella sala conferenze, si ha accesso alla chat in riunione e si possono attivare le didascalie automatiche, se lo si desidera. Chiunque può condividere lo schermo, anche contemporaneamente, e la qualità audio e video HD garantisce che non si perda nulla.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Dividete i partecipanti alla riunione in gruppi di discussione più piccoli, con un massimo di 50 sale di discussione

È possibile caricare file .doc, .pdf e .ppt

La registrazione delle chiamate è disponibile e viene visualizzata una notifica per informare i partecipanti che la registrazione è in corso

Limiti di Zoom

Il piano Free consente solo 100 partecipanti e ha un limite di 40 minuti per le riunioni, con uno spazio di archiviazione cloud limitato

Se il team è altamente collaborativo, Zoom potrebbe non essere l'ideale, in quanto non consente la collaborazione fianco a fianco rispetto ad altre piattaforme di riunione online

Prezzi di Zoom

Basic: Free

Free Pro : $149,90/mese per utente

$149,90/mese per utente Business: $199,90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (53.300+ recensioni)

4,5/5 (53.300+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 13.600 recensioni)

Rimanete in connessione con i migliori strumenti per le riunioni online

Che siate alla ricerca di un software per conferenze web, di uno strumento di trascrizione e riepilogo/riassunto o di una piattaforma di pianificazione, c'è uno strumento per le riunioni online che fa per voi. Quello giusto per la vostra azienda dovrebbe offrire strumenti per snellire il flusso di lavoro e supporta la collaborazione, oltre a essere facile da usare per chiunque.

ClickUp soddisfa tutti questi requisiti e molto di più. È una soluzione all-in-one che vi aiuta a gestire le riunioni, le persone, le attività e l'azienda, automatizzando il più possibile il tutto.

Scegliete tra un ampio intervallo di modelli personalizzabili che vi accompagnano in ogni aspetto della vostra azienda, facendovi risparmiare tempo, denaro e lavoro richiesto e lasciandovi liberi di fare meglio il vostro lavoro reale. 🤩 **Iscrivetevi gratis **e inizia subito a usare ClickUp per preparare la tua prossima riunione!