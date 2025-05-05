le 15 migliori app di pianificazione giornaliera del 2025 (caratteristiche, prezzi)

Inizio con una confessione: Sono un po' ossessionata dalle app per la produttività e la pianificazione. Sono sempre alla ricerca delle app migliori, più efficaci e piacevoli da usare per pianificare la mia giornata e il mio lavoro.
Questo significa che ho provato decine di opzioni, dagli strumenti di gestione dei progetti più completi come ClickUp alla semplice carta e penna.
Sulla base della mia esperienza e dei test effettuati dal team di ClickUp, ho stilato un elenco delle migliori app di pianificazione giornaliera per ogni esigenza o desiderio.
Prima di entrare nel merito di ognuna di esse, vi spiego cosa stavo cercando.
Che cos'è un'app di pianificazione giornaliera?
Un'app di pianificazione giornaliera è uno strumento di produttività che consente di organizzare i compiti, le riunioni e le attività di comunicazione da portare a termine ogni giorno.
A differenza degli strumenti di gestione dei progetti, che si concentrano sulla realizzazione del lavoro nel rispetto dei tempi e delle risorse, la maggior parte delle app di pianificazione giornaliera aiuta i singoli e i team a concordare ciò che può essere fatto e che sarà fatto ogni giorno.
Perché vi serve un'app di pianificazione giornaliera?
Le app di pianificazione giornaliera sono strumenti potenti per organizzare e controllare la giornata. Aiutano i singoli e i team nei seguenti modi.
Chiarezza: Passando attraverso vari strumenti come e-mail, Slack, gestione dei progetti e così via, è possibile pianificare, stabilire le priorità e svolgere il lavoro che conta.
Concentrazione: Le app di pianificazione giornaliera vi costringono a pensare a quanto si può ragionevolmente fare in un giorno. In questo modo, vi concentrerete sulle cose importanti.
Gestione: A seconda del vostro ruolo lavorativo, potreste avere una mezza dozzina di riunioni e un centinaio di e-mail da gestire. Le app di pianificazione giornaliera vi permettono di tenere sotto controllo queste attività.
Prevedibilità: Utilizzando un'app di pianificazione giornaliera, è possibile suddividere i grandi progetti in piccole attività, portando la prevedibilità nella vostra giornata lavorativa.
Produttività: Le app di pianificazione giornaliera eliminano il sovraccarico di informazioni. Impediscono di essere sopraffatti dalle notifiche di Slack o dalle caselle di posta elettronica più esigenti e di concentrarsi sul lavoro programmato.
Cosa cercare nelle app di pianificazione giornaliera?
La mia giornata è un po' disordinata, con diversi eventi/incontri programmati, compiti con scadenze chiare e alcuni lavori urgenti in arrivo. Per questo avevo bisogno di un'app di pianificazione giornaliera con le seguenti caratteristiche, che mi permettesse di essere al passo con il lavoro.
Visualizzazione della data: Taggare una data o assegnare una scadenza a ogni attività e visualizzarle per giorno/settimana/mese. In questo modo, se ho una scadenza da rispettare una settimana dopo, posso assegnarla ed essere ricordato in quella data futura.
Pianificazione: Possibilità di creare attività e riunioni su un piano giornaliero, idealmente integrato in un calendario. I miei colleghi inviano inviti su Google Calendar. La mia app di pianificazione giornaliera deve incorporare automaticamente questi inviti nel mio calendario.
Gestione delle attività: Tenere traccia dei compiti con descrizioni aggiuntive, commenti, liste di controllo e altro ancora. Ogni attività è accompagnata da un elenco di requisiti e criteri di accettazione che devono essere presenti nell'applicazione di pianificazione giornaliera.
Blocco del tempo: Blocco del tempo per ogni attività in base alle stime e confronto con il tempo rilevato. Immaginate di avere cinque riunioni di un'ora e quattro attività di 90 minuti tutte in un giorno! Per evitare questo, ho bisogno di una funzione di blocco del tempo.
Rapporti: Capacità di generare automaticamente fogli di presenza, misurare i KPI e monitorare i progressi. Tutto ciò che riduce il lavoro amministrativo e crea visibilità è un grande vantaggio.
Compatibilità: Integrazione e funzionamento con i più diffusi strumenti aziendali, in modo da poter collaborare con colleghi e clienti nella piattaforma di loro scelta.
Accessibilità: Disporre di applicazioni web, mobili e desktop per un accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Questa è solo la base. Per supportare la gestione dei progetti e la produttività personale, applicazioni di pianificazione digitale faranno bene a includere funzioni di automazione, intelligenza artificiale, integrazioni e altro ancora.
In base a questi parametri, vediamo come si comportano le 15 migliori app di pianificazione giornaliera a pagamento e gratuite.
Applicazioni di pianificazione giornaliera in sintesi
|App per l'agenda giornaliera
|Migliore per
|Migliore caratteristica
|Limitazioni
|ClickUp
|Pianificatore giornaliero con intelligenza artificiale
|ClickUp Brain, collega attività, documenti, persone e tutte le conoscenze aziendali con l'intelligenza artificiale
|Curva di apprendimento ripida
|Google Calendar
|Blocco del tempo
|Possibilità di vedere più calendari (personale, lavoro, scuola, ecc.) in un'unica vista per una pianificazione senza errori
|Le funzioni di gestione dei progetti e di reporting sono molto limitate
|Notion
|Pianificazione giornaliera basata sulla gestione delle conoscenze
|Notion AI per il brainstorming delle idee
|Difficile per le persone costruire i propri sistemi all'interno di Notion
|Clockify
|Freelance e piccoli team che fatturano il loro tempo
|Funzioni di time-tracking semplici e potenti
|Le funzioni di gestione del tempo sovrastano le sue capacità di pianificazione giornaliera. Di conseguenza, gli utenti sono spinti a utilizzare le funzioni di pianificazione anche per la programmazione
|Todoist
|Pianificazione in movimento
|Oltre 80 integrazioni
|Le funzioni per i team sono limitate
|Any.do
|Integrazione di piani personali e professionali in un unico strumento
|Modelli di elenchi di attività già pronti per diversi casi d'uso
|Non adatto a framework specifici di gestione delle attività come GTD
|Sunsama
|Pianificazione giornaliera in una sola finestra
|Obiettivi giornalieri con stime di tempo
|Unificare i dati da più fonti potrebbe diventare eccessivo
|Plaky
|Piccole imprese e organizzazioni non profit
|Progetti, attività e utenti illimitati
|Limitato per progetti di livello enterprise che richiedono personalizzazioni complesse.
|TickTick
|Organizzare e completare le attività quotidiane in base a un calendario
|Possibilità di creare attività da comandi vocali, e-mail, Siri e widget
|I toni di avviso e gli avvisi fastidiosi potrebbero a volte esacerbare l'ansia da notifica
|Strutturato
|Chi ha tonnellate di attività e appuntamenti
|Opzioni minime per una gestione delle attività senza disordine
|Non ha funzioni complesse di gestione dei progetti per occuparsi del quadro generale
|Things 3
|Pianificazione giornaliera completa
|Pianificazione giornaliera guidata e rituali di chiusura
|Limitato all'ecosistema Apple
|Trello
|Teams che eseguono compiti ben definiti
|Nessuna automazione del codice per processi ripetitivi e compiti ricorrenti
|Funziona solo su schede, elenchi e tabelloni
|Microsoft Outlook
|Teams sullo stack Microsoft
|Combina e-mail, attività, eventi, contatti e note in un'unica app
|Outlook non è lo strumento più intuitivo per la gestione della posta elettronica
|nTask
|Team di sviluppo software
|Reporting con KPI personalizzati
|Gli utenti trovano l'interfaccia caotica e difficile da usare
|Evernote
|Produttività personale e gestione del lavoro
|Collegamento delle riunioni (calendario) alle note delle riunioni (documentazione e punti d'azione)
|La pianificazione quotidiana è ancora manuale, senza flussi di lavoro guidati o modelli
Le app di pianificazione giornaliera in sintesi
Le 15 migliori app di pianificazione giornaliera da usare nel 2024
In ordine sparso, ecco le migliori app di pianificazione giornaliera da usare nel 2024. Per semplificare le cose, ho confrontato le caratteristiche, identificato i destinatari di ciascuna app e incluso anche i prezzi.
Cominciamo?
1. ClickUp
ClickUp è una piattaforma completa per la gestione dei progetti con caratteristiche uniche di pianificazione giornaliera per singoli e team.
ClickUp combina funzioni di gestione delle attività, pianificazione, moduli, mappe mentali e decine di visualizzazioni personalizzabili per offrire una completa flessibilità di pianificazione giornaliera.
Adoro ClickUp per la sua capacità di fare tutto e anche di più. La gerarchia tra spazio di lavoro > cartelle > elenchi > attività > sottoattività offre un'immensa granularità. Le visualizzazioni del calendario, della timeline e del diagramma di Gantt mi permettono di non programmare troppo e di non rimanere indietro.
ClickUp Brain è straordinariamente integrato nei vari aspetti dello strumento. Soprattutto per chi scrive, ClickUp Brain è un ottimo compagno per generare idee, riassumere lunghi post sul blog, correggere le bozze, ecc.
ClickUp: Migliore app di pianificazione giornaliera alimentata dall'intelligenza artificiale
Tra tutte le app di pianificazione giornaliera disponibili oggi sul mercato, le capacità di AI di ClickUp sono impareggiabili. ClickUp Brain è la prima rete neurale al mondo che collega attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda con l'intelligenza artificiale.
Con ClickUp Brain, potete:
- Generare elenchi di cose da fare e da aggiungere aAttività di ClickUp
- Riassumere le attività completate e pubblicare gli aggiornamenti
- Porre domande per aiutare a stabilire le priorità, come ad esempio: A cosa devo lavorare dopo? Quali sono le attività più urgenti? Quali attività sono bloccate?
- Trasformare le voci delle riunioni e dei clip in trascrizioni di testo
Trascrizioni automatiche con ClickUp Brain
Le migliori caratteristiche di ClickUp
- ClickUp Brain come assistente personale e compagno di pianificazione
- ClickUp Calendario per vedere attività/eventi nell'arco di un giorno/settimana/mese
- Integrazioni bidirezionali con i calendari di Google e Outlook per una sincronizzazione in tempo reale
- Tracciamento del tempo per il blocco del calendario e la pianificazione giornaliera granulare
- Segnalazione di obiettivi e progressi
ClickUp include anche decine di modelli per la pianificazione giornaliera e la gestione dei progetti. Pianificate le vostre giornate con Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp . Aggiungete e classificate i compiti, impostate le date di scadenza e le priorità, spuntateli e seguite i progressi: tutto in un unico posto. Scaricate questo modello
Limitazioni al clic
ClickUp è più di una semplice agenda giornaliera. È un'area di lavoro per la produttività con funzioni complete per la gestione dei progetti. Per i nuovi utenti questo può risultare eccessivo e causare una curva di apprendimento ripida.
Prezzi di ClickUp
- Gratuito per sempre
- Illimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Impresa:Contatto per i prezzi
- ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro
Valutazioni e recensioni di ClickUp
Applicazioni disponibili
ClickUp App è disponibile per il download su
- Android
- iOS
- Windows
- MacOS
- Linux
- Web
- Orologio Apple
- Presto nella Meta Quest - praticamente ovunque
2. Calendario di Google
Fonte: Calendario di Google
Google Calendar è uno dei più popolari calendari online disponibili oggi sul mercato. La maggior parte degli utenti di Gmail/GSuite utilizza automaticamente il calendario di Google fornito con l'applicazione di posta elettronica.
Come ho già detto, io programmo molti eventi su Google Calendar. Aggiungo le mie riunioni personali, come i pranzi, la palestra, il ritiro a scuola e così via, in modo che nessuno si aspetti che io sia online in quelle ore.
Tuttavia, Google Calendar limita la possibilità di tenere traccia delle attività. Ho scoperto che avevo bisogno di un altro strumento di pianificazione giornaliera per compensare i limiti di Google Calendar.
Google Calendar: Il migliore per bloccare il tempo
Se siete consulenti o coach, Google Calendar è un ottimo strumento per pianificare tutti gli eventi della giornata. Vi aiuta a fare una programmazione ragionevole piani di produttività (senza sovraprogrammazione) e informare i colleghi/clienti di conseguenza.
Le migliori caratteristiche di Google Calendar
- Funzioni integrate per la creazione di elenchi di cose da fare, scadenze e gestione delle attività
- Possibilità di visualizzare più calendari (personale, lavoro, scuola, ecc.) in un'unica vista per una pianificazione senza errori
- Orari di lavoro e luogo di lavoro per le opzioni RSVP automatiche
- Attività ed eventi dei membri del team in un'unica vista, per facilitare il controllo della loro disponibilità e la programmazione delle riunioni
- Calendari di gruppo con i membri del team per attività ricorrenti come le vacanze del team
- Integrazioni con praticamente tutti gli altri strumenti utilizzati
Limitazioni di Google Calendar
Google Calendar è principalmente un calendario con alcune altre funzionalità. Ciò significa che le funzioni di gestione dei progetti e di reporting sono molto limitate.
Prezzi di Google Calendar
- Gratuito
- Business starter: $7,2/mese per utente
- Business Standard: $14,4/mese per utente
- Business Plus: $21,6/mese per utente
- Impresa: Contattare per i prezzi
- GeminiCalendario AI: Aggiungi a qualsiasi piano per una prova gratuita di 14 giorni
Valutazioni e recensioni di Google Calendar
Applicazioni disponibili
L'applicazione Google Calendar è disponibile nelle versioni Android, iOS e web.
Bonus_: Scegliete tra questi modelli di blocco del tempo per organizzare il vostro tempo in modo efficace e coerente.
3. Nozione
Fonte: Nozione
Notion è nata come app per prendere appunti, ma ora si è ampliata fino a includere un'ampia gamma di funzioni per la produttività e la pianificazione giornaliera. Con Notion è possibile creare documenti, scrivere wiki aziendali, gestire progetti e pianificare il lavoro di ogni giorno.
Ho usato Notion come applicazione per la documentazione per tenere traccia delle idee che avevo per gli articoli, dei feedback dei colleghi/stakeholder, delle liste di controllo della qualità, ecc. L'ho utilizzata ampiamente per gestire le guide di stile, consentendo di accedervi facilmente ogni volta che ne avevo bisogno.
Tuttavia, come pianificatore giornaliero, ho trovato Notion carente nella capacità di tenere traccia del tempo, creare stime, bloccare il tempo, ecc.
Notion: Il migliore per la pianificazione giornaliera basata sulla gestione della conoscenza
Notion è una risorsa fantastica per i creativi e per i lavoratori della conoscenza che mettono insieme dati eterogenei per risolvere problemi complessi.
Se il vostro lavoro comporta più di una manciata di semplici operazioni, come comprare il latte o pagare gli stipendi, Notion può aiutarvi a consolidare le informazioni.
È possibile creare attività e documenti con etichette personalizzate, tag, proprietari, toggle, to-dos e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare la vista calendario per tenere traccia dei lavori in corso.
Le migliori caratteristiche di Notion
- Strumento di gestione della conoscenza flessibile con un'ampia gamma di funzioni personalizzabili
- Possibilità di caricare immagini, incorporare video, ecc. per un contesto completo
- oltre 10.000 modelli per progetti personali, lavorativi e scolastici
- Notion AI per fare brainstorming di idee senza bisogno di un motore di ricerca, generare risposte e riempire automaticamente le tabelle, il tutto in tempo reale
Limitazioni di movimento
Notion ha la reputazione di essere difficile da capire per i nuovi utenti. La flessibilità dell'applicazione può rendere più difficile per le persone costruire i propri sistemi all'interno di Notion.
Prezzi di Notion
- Gratuito
- Plus: $10/mese per utente
- Business: $18/mese per utente
- Impresa: Contattare per i prezzi
- Notion AI: da aggiungere a qualsiasi piano per $10/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Notion
- G2:4.7/5 (5.300+ recensioni)
- Capterra:4.8/5 (2.100+ recensioni)
Applicazioni disponibili
Notion è disponibile per il download su macOS, Windows, Android e iOS
4. Orologio
Fonte: Clockify
Clockify è una popolare applicazione per il monitoraggio del tempo per tenere traccia della produttività, delle presenze e delle ore fatturabili. È incentrata sulla gestione del tempo, con funzioni quali timer, calendario, fogli di presenza, report sulle attività, pianificazione, approvazioni e fatturazione.
Clockify è un'applicazione costruita intorno alla pianificazione e al monitoraggio del tempo, perfetta per la pianificazione giornaliera. Ero solito programmare le attività su un calendario la sera precedente, in modo da sapere esattamente cosa dovevo fare ogni giorno. È stato inoltre fantastico poter vedere nei report quanto tempo ho dedicato a un'attività nell'arco di più giorni.
Clockify: Il migliore per i freelance e i piccoli team che fatturano il tempo
Se siete freelance o piccoli imprenditori, Clockify è perfetto per monitorare e tenere traccia delle ore fatturabili. Anche se non è stato progettato come un pianificatore, Clockify consente agli utenti di programmare il lavoro, gli incarichi, i turni e le ferie.
Sulla base di queste registrazioni di tempo, è possibile creare automaticamente fogli di presenza e fatture per una fatturazione più snella.
Le migliori caratteristiche di Clockify
- Funzionalità di tracciamento del tempo semplici e potenti
- Tracciamento automatico attraverso le app e i siti web utilizzati regolarmente
- Possibilità di assegnare compiti ai membri del team, creare pietre miliari e ottenere informazioni sul sovraccarico di lavoro
- Modelli per caricare attività ricorrenti ogni settimana
Limitazioni di Clockify
Le funzioni di gestione del tempo di Clockify sovrastano le sue capacità di pianificazione giornaliera. Di conseguenza, gli utenti sono spinti a utilizzare le funzioni di pianificazione anche per la pianificazione.
Prezzi di Clockify
- Gratuito con monitoraggio illimitato
- Basic: $4,99/mese per utente
- Standard: $6.99/mese per utente
- Pro: $9,99/mese per utente
- Enterprise: 14,99 dollari/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Clockify
Applicazioni disponibili
- L'app Clockify è disponibile per il download su macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge e Linux.
5. Todoist
Fonte: Todoist
Todoist è uno strumento di gestione delle attività semplice e portatile. Il suo design minimalista consente di registrare le attività con la stessa naturalezza con cui le si scrive su un foglio di carta. È poi possibile organizzare tutte le attività in progetti e aggiungere priorità/etichette.
La mia funzione preferita è la "vista oggi", che aiuta a concentrarsi sulle attività da svolgere oggi senza le distrazioni di tutto il resto. A differenza della vista calendario, che visualizza le attività della settimana o di 3-4 giorni alla volta, la vista oggi aiuta a rimanere nel presente, evitando di pensare troppo al futuro.
Tuttavia, per tenere traccia del tempo, per suddividere le attività in progetti, ecc. Todoist è limitante. Mi sono ritrovato a gestire i progetti con uno strumento più completo e a passare a Todoist solo per le semplici attività quotidiane. Con il tempo, la gestione di più strumenti è diventata noiosa.
Todoist: Il migliore per la pianificazione in movimento
Todoist offre funzioni intuitive e mobili per la gestione delle attività. Il suo design minimalista lo rende piacevole da usare, anche per chi non è esperto di tecnologia.
Le migliori caratteristiche di Todoist
- Interfaccia semplice e minimalista per la registrazione delle attività
- Visualizzazioni flessibili, in particolare quella del calendario, per vedere le attività su una linea temporale
- Condivisione del progetto, collaborazione e commenti
- oltre 80 integrazioni per lo scambio di informazioni, la comunicazione e l'automazione
- Visualizzazione della produttività per settimana e mese per mantenere i membri del team in carreggiata (oltre a Todoist Karma per il completamento delle attività!)
Limitazioni di Todoist
- Le funzionalità per i team sono limitate
- Gli utenti affermano che l'applicazione non offre la possibilità di aggiungere una suddivisione del tempo per ogni attività
- Alcuni utenti riscontrano talvolta problemi di sincronizzazione durante l'integrazione con il calendario di Google
Prezzi di Todoist
- Principiante: $0
- Pro: $5/mese per utente
- Business: $8/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Todoist
Applicazioni disponibili
- L'app Todoist è disponibile per il download su Android, iOS, Windows, macOS e Linux
- L'app dispone anche di versioni per il Web e per Apple Watch
6. Qualsiasi.do
Fonte: Any.do
Any.do è un'applicazione per la gestione delle attività per individui, famiglie e team. La parte più interessante di Any.do è che offre un modulo appositamente progettato per la pianificazione giornaliera, che comprende:
- Visione privata di tutto ciò che vi interessa
- Inizio nuovo ogni giorno per pianificare in base alle proprie esigenze
- Notifiche push e flusso di lavoro guidato per pianificare la giornata
- Integrazione con il calendario per gestire eventi e attività in un unico posto
- Visualizzazioni personalizzabili in base alle vostre preferenze
Ho usato Any.do per un breve periodo, quando avevo troppe cose in ballo allo stesso tempo: un gatto operato, un figlio nella squadra di calcio della scuola, una vacanza imminente, oltre a diversi compiti di scrittura.
Per gestire tutto questo insieme, senza perdere il tempo per il lavoro, Any.do è un ottimo strumento. Anche le funzioni di concentrazione sono ottime per ridurre al minimo il sovraccarico di produttività.
Any.do: Il migliore per integrare i piani personali e professionali in un unico strumento
Con Any.do è possibile gestire tutti gli aspetti della propria vita senza che l'uno si sovrapponga all'altro.
Le migliori caratteristiche di Any.do
- Suggerimenti intelligenti personalizzati sucome concentrarsi e su cosa concentrarsi
- Integrazioni con diversi strumenti di gestione dei progetti per consolidare le esigenze personali e professionali
- Pronti per l'usomodelli di elenchi di attività per diversi casi d'uso
Limitazioni di any.do
- Gli utenti non sono soddisfatti del livello di dettagli delle attività che possono essere aggiunti a ogni voce delle cose da fare
- Alcuni utenti affermano che non è adatto a framework specifici di gestione delle attività come GTD
Prezzi di Any.do
- Personale: $0
- Premium: $5.99
- Famiglia: $9,99/mese per 4 utenti
- Squadre: $7,99/mese per membro
Valutazioni e recensioni di Any.do
Applicazioni disponibili
L'applicazione Any.do è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), iPad, desktop (Windows, macOS), web e smart watch.
7. Sunsama
Fonte: Sunsama
Sunsama è uno strumento di produttività incentrato sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. Si tratta di un'agenda giornaliera digitale che consolida i dati di tutte le vostre app e li dispone in modo pulito in una visualizzazione a linea temporale.
La mia maggiore attrazione per Sunsama è stata la sua capacità di consolidare tutte le comunicazioni. A un certo punto, avevo compiti su uno strumento, eventi su un altro, faccende personali in un'altra lista, richieste nelle e-mail, e ogni giorno mi perdevo qualcosa. Sunsama prometteva di risolvere questo problema.
Il rituale quotidiano di rivedere ogni giorno e pianificare è positivo. Anche la possibilità di postare automaticamente il piano su Slack è interessante.
Col tempo, però, mi sono reso conto che consolidare tutto è più opprimente di quanto mi aspettassi. Ho faticato a dare priorità alle molteplici comunicazioni che mi arrivavano ogni giorno, perché Sunsama me le ha presentate in un elenco.
Sunsama: il migliore per la pianificazione giornaliera in una sola finestra
Sunsama si concentra sull'organizzazione del disordine nella vita lavorativa e sulla pianificazione della produttività.
Se le informazioni relative al lavoro sono contenute in e-mail, Slack, calendario, Notion, Trello, ClickUp o Github, Sunsama è in grado di unificarle in un unico posto, in modo da poterle controllare con stile!
Le migliori caratteristiche di Sunsama
- Pianificazione giornaliera guidata grazie a una routine passo dopo passo
- Visualizzazione giornaliera unificata
- Obiettivi giornalieri con stime del tempo
- Pianificazione e timeboxing
Limitazioni di Sunsama
- Sunsama è uno strumento di produttività personale, poco adatto ai team
- Unificare i dati provenienti da più fonti potrebbe diventare eccessivo
- Potrebbe essere complicato importare email non importanti/irrilevanti e poi scartarle all'interno di Sunsama
Prezzi Sunsama
- 14 giorni di prova gratuita
- Abbonamento mensile: $20/mese
- Abbonamento annuale: $16/mese con fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni di Sunsama
- Capterra:4.7/5 (20+ recensioni)
Applicazioni disponibili
L'applicazione Sunsama è disponibile per il download su telefono (Android e iOS) e desktop
8. Plaky
Fonte: Plaky
Plaky è un software di pianificazione visiva dei progetti per i team. Consente ai team di creare attività, allineare i team, aggiungere membri, commentare, monitorare i progressi e gestire i progetti. Le sue funzioni comprendono la gestione delle attività, la collaborazione, il reporting e l'amministrazione.
Per me è un invito irresistibile quando un'applicazione è gratuita, quindi ho iniziato a usare Plaky. Per uno strumento semplice di gestione delle attività, Plaky ha fatto il suo dovere. Tuttavia, avendo provato altre app con funzioni più complete, non ho trovato in Plaky nulla di cui scrivere.
Plaky: Migliore per le piccole imprese e le organizzazioni non profit
Plaky è un'applicazione gratuita per la pianificazione giornaliera che soddisfa le esigenze delle piccole imprese e delle organizzazioni non profit in modo conveniente. Ideale per i piccoli team, Plaky consente alle persone di tutti i reparti di centralizzare tutte le comunicazioni e collaborare in tempo reale.
Le migliori caratteristiche di Plaky
- Semplici flussi di lavoro di onboarding
- Modelli già pronti per il marketing, le risorse umane, le vendite, il CRM e lo sviluppo di software
- Progetti, attività e utenti illimitati
Limitazioni non chiare
Plaky potrebbe essere limitante per i progetti di livello aziendale che richiedono personalizzazioni complesse.
Prezzi di Plaky
- Gratuito per sempre
- Pro: $4,99/mese per utente
- Enterprise: $10,99/mese per utente
- bundle cake.com: $15,99/mese per utente
Valutazioni e recensioni poco brillanti
- Capterra:5/5 (1 recensione)
Applicazioni disponibili
Plaky è disponibile per il download nelle versioni per telefono (Android e iOS) e per il web.
9. TickTick
Fonte: TickTick
TickTick è uno strumento completo per organizzare tutti gli aspetti della vita. Oltre a pianificare ogni giorno, potete usare TickTick per organizzare i vostri impegni, compiti, obiettivi ed eventi.
TickTick è un'altra applicazione che si è rivelata molto efficace per consolidare lavoro e vita in un unico luogo. L'interfaccia di facile utilizzo è invitante. Il timer Pomodoro è un modo più semplice e organizzato per tenere traccia del tempo. Il generatore di rumore bianco è il migliore amico dello scrittore.
TickTick: Il migliore per organizzare e completare le attività quotidiane secondo un programma
TickTick è dotato di un timer pomodoro integrato che aiuta a concentrarsi sulle attività da svolgere e a completarle secondo un calendario. È l'ideale per chi ha troppe piccole cose da fare. E non solo È anche possibile riprodurre un rumore bianco in sottofondo mentre si lavora!
Ad esempio, se siete un manager o un professionista del successo dei clienti, i vostri compiti potrebbero prevedere decisioni, revisione di documenti, feedback e così via, ognuno dei quali può essere svolto entro 25 minuti. TickTick è perfetto per questo.
Le migliori caratteristiche di TickTick
- Possibilità di creare attività da comandi vocali, e-mail, Siri e widget
- Analisi automatica della data delle scadenze in promemoria
- allarme fastidioso per le voci che non potete permettervi di perdere
- Livelli di priorità e ordinamento
- Visualizzazioni del calendario personalizzabili
Limitazioni di TickTick
- Gli utenti sono delusi dalle limitazioni della versione gratuita
- Gli utenti affermano inoltre che i toni di avviso e gli avvisi fastidiosi a volte esacerbano l'ansia da notifica
Prezzi di TickTick
- Piano mensile: 3,99 dollari/mese
- Piano annuale: 35,99 dollari/anno
Valutazioni e recensioni di TickTick
Applicazioni disponibili
- L'applicazione TickTick è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), iPad, desktop (Windows, macOS, Linux), versione web e Apple watch.
10. Strutturato
Fonte: Strutturato
Structured è un'app di produttività multifunzionale con AI integrata. Oltre a essere un'agenda intuitiva, è anche una lista di cose da fare, un calendario, un tracker delle abitudini, un timer per la concentrazione e altro ancora.
Structured mi è piaciuta perché ha funzioni limitate. Evitando i fronzoli, Structured mi ha dato il minimo indispensabile per pianificare bene la mia giornata. La visualizzazione della linea temporale è particolarmente utile perché è una visualizzazione ad elenco con cui mi trovo bene, ma giustapposta a una linea temporale. Anche la possibilità di aggiungere colori personalizzati agli elementi è stata divertente.
Strutturato: Ideale per chi ha un sacco di attività e appuntamenti
Structured è stata progettata per aiutarvi a prendere il controllo della miriade di cose che dovete fare. L'app struttura tonnellate di compiti e appuntamenti in un'unica timeline, aiutandovi a creare un elenco di priorità e a controllare le cose da fare.
Le migliori caratteristiche di Structured
- Interfaccia semplice e facile da usare
- Opzioni minime per una gestione delle attività senza disordine
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche
Limitazioni strutturate
Structured è semplice e focalizzato su un unico obiettivo. Non dispone di complesse funzioni di gestione dei progetti per occuparsi del quadro generale.
Prezzi di Structured
- Piano gratuito
- Structured Pro mensile: $2,99/mese
- Pro strutturato annuale: $9,99/anno
- Structured Pro Lifetime: $29,99 per tutta la vita
Valutazioni e recensioni strutturate
- App Store: 4.8/5 (24.000+ recensioni)
Applicazioni disponibili
Structured App è disponibile per il download su Phone (Android e iOS) e macOS.
11. Cose 3
Fonte: Cose 3
Things 3 è un pluripremiato task manager personale. Combina gli eventi del calendario e i compiti da svolgere per fornire un quadro migliore del vostro programma. Permette di pianificare la giornata al mattino, di eliminare gli arretrati la sera e di ripetere le attività per il futuro.
Come utente Mac, ho apprezzato la facilità con cui Things 3 si integra nel mio ecosistema, sia sul computer che sul telefono. L'app per Apple Watch è più completa di qualsiasi altro strumento di gestione delle attività che ho utilizzato.
Ho potuto utilizzare la touch bar, la funzione Hand-off, le azioni rapide della schermata iniziale e così via, quasi come se fosse un'app nativa! Pagamento unico invece di abbonamenti mensili? Iscrivetevi!
Cose 3: la migliore app di pianificazione giornaliera per gli utenti Apple
Things 3 è progettata per l'ecosistema Apple di macOS, iOS, iPadOS e persino Vision Pro.
Ha un design intuitivo e nativo con cui gli utenti Apple si sentiranno subito a proprio agio. Le scorciatoie e i comandi specifici di Apple funzionano anche su Things 3.
Le migliori caratteristiche di Things 3
- Pianificazione giornaliera guidata e rituali di chiusura
- Titoli per creare categorie e pietre miliari all'interno dei progetti
- Liste di controllo per le sottoattività
- Pianificazione intelligente guidata dal linguaggio naturale con Jump Start
- Modalità Slim e finestre multiple
Limitazioni di Things 3
- Limitato all'ecosistema Apple. Se avete membri del team o collaboratori che utilizzano altri sistemi operativi, non potete collaborare su Things 3
- le app per iPhone, Apple Watch e iPad costano di più
Prezzi di Things 3
- Acquisto una tantum di $49,99
Valutazioni e recensioni di Things 3
- G2:4.4/5 (20+ recensioni)
- Capterra:4.9/5 (100+ recensioni)
Applicazioni disponibili
- L'app Things 3 è disponibile per il download su macOS, iOS, iPad e visionOS
12. Trello
Fonte: Trello
Atlassian Trello è una soluzione per la gestione delle attività costruita attorno al metodo Kanban, utilizzando schede, elenchi e tabelloni. Dalla semplice gestione delle attività ai flussi di lavoro complessi, Trello è in grado di gestire con facilità tutti i tipi di progetti.
All'inizio del mio percorso di produttività, Trello era il punto di riferimento unico. Avevo schede per i film che volevo vedere, per i libri che volevo leggere, per le faccende domestiche quotidiane/settimanali/mensili e così via, oltre che per il mio lavoro. La semplice scheda Kanban basata su schede è stata il mio punto di ingresso nella gestione dei progetti.
Col tempo, ho avuto bisogno di qualcosa di più specifico per la pianificazione della giornata. Trello sembrava ottimo per i progetti, suddivisi in attività, ma non riusciva a gestire le altre cose, come gli eventi, le risposte, le riunioni e così via.
Trello: migliore per i team che eseguono compiti ben definiti
Trello segue una gerarchia di schede e tabelloni. Quando si dispone di una serie di attività ben definite, è possibile creare schede per ciascuna di esse e organizzarle in schede con corsie per ogni stato.
Trello è ampiamente utilizzato dai team di sviluppo software che creano schede per ogni caratteristica/storia utente che passa attraverso la pipeline.
Le migliori caratteristiche di Trello
- Visione chiara della pipeline di lavoro sotto forma di schede, viste del calendario, timeline e altro ancora
- Automazione senza codice per processi ripetitivi e attività ricorrenti
- Modelli testati dai leader del settore
Limitazioni di Trello
- Per le attività che coinvolgono la creatività e la risoluzione di problemi più complessi, le funzionalità limitate di Trello potrebbero non essere sufficienti
- I team devono organizzare i loro flussi di lavoro solo come schede, elenchi e tabelloni: nessun altro formato funzionerà
Prezzi di Trello
- Gratuito
- Standard: $6/mese per utente
- Premium: $12,5/mese per utente
- Impresa: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Trello
- G2:4.4/5 (13.500+ recensioni)
- Capterra:4.6/5 (23.000+ recensioni)
Applicazioni disponibili
- L'applicazione Trello è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), desktop (Windows e macOS) e web
13. Microsoft Outlook
fonte:_ Wikimedia Commons Microsoft Outlook è uno dei più antichi strumenti di gestione della posta elettronica. Principalmente, Outlook consente di inviare e ricevere e-mail attraverso una casella di posta strutturata. Come estensione di questo, include anche:
- Calendario per programmare riunioni ed eventi
- App per gli elenchi di cose da fare
- Gestione dei contatti
- Funzioni per prendere appunti e registrare il diario
Tutti hanno una fase in cui hanno usato Outlook per gestire la posta elettronica, come ho fatto io. Il mio uso era principalmente per ricevere e rispondere alle e-mail, anche se ho programmato riunioni da lì. Anche Teams è perfettamente integrato.
Tuttavia, poiché non utilizzavo lo stack Microsoft, l'integrazione di strumenti di terze parti è diventata una sfida.
Outlook: Il migliore per i team con lo stack Microsoft
Lo stack tecnologico di Microsoft è ampiamente utilizzato dai team di tutto il mondo. Per coloro che già utilizzano Microsoft, Outlook è un ottimo spazio di lavoro consolidato.
Outlook può fungere da sistema di gestione dei ticket di fatto, soprattutto se il vostro ruolo lavorativo ruota attorno alla posta elettronica, come nel caso del successo dei clienti o della manutenzione del software.
Le migliori caratteristiche di Microsoft Outlook
- Gestione multifunzionale della posta elettronica
- Combinazione di e-mail, attività, eventi, contatti e note in un'unica applicazione
- Integrazioni con altri strumenti Microsoft, come Teams e Office 365
Limitazioni di Microsoft Outlook
- Outlook non è lo strumento più intuitivo per la gestione della posta elettronica
- Limitato allo stack Microsoft
Prezzi di Microsoft Outlook
- Prezzo standalone
- $159,99 per 1 PC o Mac
- Per la casa:
- Famiglia: $9,99/mese fino a 6 utenti
- Personale: $6,99/mese per singolo utente
- Per le aziende (prezzo annuale):
- MS365 Business Basic: $6/mese per utente
- MS365 Business Standard: 12,5 dollari/mese per utente
- MS365 Business Premium: $22/mese per utente
- MS365 Apps for Business: $8,25/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook
Applicazioni disponibili
- Microsoft Outlook è disponibile per il download su telefono (Android e iOS) e desktop (Windows e macOS)
14. nTask
Fonte: nTask
nTask è un software di gestione dei progetti end-to-end con funzioni di pianificazione, esecuzione, monitoraggio e miglioramento.
Ho iniziato a usare nTask quando il team software della mia organizzazione lo ha preferito per la gestione delle attività. Era completo e mi ha dato una visione d'insieme di come viene sviluppato il software. Ho imparato molto. Tuttavia, per gestire i miei progetti di scrittura e i miei compiti, non l'ho trovato abbastanza adattabile.
nTask: Il migliore per i team di sviluppo software
nTask è stato progettato per supportare i team di sviluppo software agili e veloci. La pianificazione approfondita del progetto consente l'allocazione delle risorse, le tempistiche, la definizione del budget, ecc.
Con nTask è possibile progettare i propri flussi di lavoro, creare stati personalizzati o utilizzare i flussi di lavoro predefiniti modelli di pianificazione giornaliera per prepararsi al successo.
Le migliori caratteristiche di AnTask
- Tracciamento delle ore, timesheet automatizzati e flussi di lavoro di approvazione
- Tracciamento dei problemi con personalizzazione di gravità e stato
- Sincronizzazione del calendario per riunioni, agenda e note di discussione
- Gestione del rischio e quadri di soluzione
- Reporting con KPI personalizzati
Limitazioni dei compiti
- Gli utenti trovano l'interfaccia caotica e difficile da usare
- Rispetto ad altri strumenti software di gestione dei progetti, nTask può essere limitato nelle funzionalità
Prezzi di nTask
- 7 giorni di prova gratuita
- Premium: $4/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Impresa: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di NTask
Applicazioni disponibili
nTask è disponibile per il download nelle versioni per telefono (Android e iOS) e per il Web.
15. Evernote
Fonte: Evernote
Evernote è una delle applicazioni più longeve per prendere appunti. Quello che inizialmente era uno strumento per organizzare appunti e idee in quaderni digitali, oggi si è evoluto in una soluzione completa per gestire conoscenze, attività e orari.
Sono un utente di Evernote, ngl. Scrivevo il mio diario su Evernote, ritagliavo articoli interessanti da Internet, salvavo immagini per un uso successivo e così via. Come applicazione per prendere appunti, soddisfaceva tutte le mie esigenze.
Quando le mie esigenze di gestione dei progetti sono aumentate, le capacità di Evernote sono venute meno. Continuo a usare Evernote per la gestione delle conoscenze e a volte ci pianifico anche le mie giornate. Tuttavia, non è la mia agenda quotidiana principale.
Evernote: il migliore per la produttività personale e la gestione del lavoro
Evernote è uno strumento digitale facile da usare, con una flessibilità e una libertà simili a quelle di un taccuino fisico. Con Evernote è possibile creare note con testo, immagini, audio, scansioni, PDF e documenti.
È anche possibile creare attività da svolgere e pianificare per gestire tutto il lavoro in un unico posto.
Le migliori caratteristiche di Evernote
- Acquisizione di pagine web con Web Clipper
- Scansione e archiviazione di file, documenti e immagini, come appunti di riunioni, ricevute, manuali e ricette di famiglia
- Collegamento delle riunioni (programma) alle note di riunione (documentazione e punti di azione)
- Ricerca con intelligenza artificiale che esplora anche PDF, documenti e immagini
Limitazioni di Evernote
- Come strumento per prendere appunti, Evernote è limitato nelle sue capacità di gestione dei progetti
- La pianificazione giornaliera è ancora manuale, senza flussi di lavoro guidati o modelli
Prezzi di Evernote
- Gratuito
- Personale: $14,99/mese
- Professionale: $17,99/mese
- Team: $24,99/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Evernote
Applicazioni disponibili
Evernote è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), desktop (Windows, macOS) ed estensioni web.
Bonus_: Il manuale definitivo su come pianificare la settimana
Pianificare meglio la giornata ed eseguirla in modo efficace con ClickUp
Che stiate smistando patate o supervisionando la costruzione del ponte di Brooklyn, il vostro lavoro deve essere pianificato ed eseguito un giorno alla volta. Le app per la pianificazione giornaliera sono dotate di tutte le funzioni necessarie per aiutarvi in questo senso.
Strumenti come Evernote e Notion possono aiutare a documentare le conoscenze organizzative e a costruire piani di lavoro da lì. TickTick e Structured portano metodo alla follia della giornata lavorativa moderna.
Plaky e Trello sono più adatti ai team di sviluppo software. E Sunsama unifica la miriade di strumenti di comunicazione e informazione che utilizziamo oggi.
A seconda del lavoro che state svolgendo e delle vostre preferenze personali, una delle quindici app sopra elencate può essere la migliore app di pianificazione giornaliera per voi.
Avete bisogno di qualcosa di completo e flessibile per crescere con la vostra attività e le vostre esigenze? Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso .