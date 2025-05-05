le 15 migliori app di pianificazione giornaliera del 2025 (caratteristiche, prezzi)

Inizio con una confessione: Sono un po' ossessionata dalle app per la produttività e la pianificazione. Sono sempre alla ricerca delle app migliori, più efficaci e piacevoli da usare per pianificare la mia giornata e il mio lavoro.

Questo significa che ho provato decine di opzioni, dagli strumenti di gestione dei progetti più completi come ClickUp alla semplice carta e penna.

Sulla base della mia esperienza e dei test effettuati dal team di ClickUp, ho stilato un elenco delle migliori app di pianificazione giornaliera per ogni esigenza o desiderio.

Prima di entrare nel merito di ognuna di esse, vi spiego cosa stavo cercando.

Che cos'è un'app di pianificazione giornaliera?

Un'app di pianificazione giornaliera è uno strumento di produttività che consente di organizzare i compiti, le riunioni e le attività di comunicazione da portare a termine ogni giorno.

A differenza degli strumenti di gestione dei progetti, che si concentrano sulla realizzazione del lavoro nel rispetto dei tempi e delle risorse, la maggior parte delle app di pianificazione giornaliera aiuta i singoli e i team a concordare ciò che può essere fatto e che sarà fatto ogni giorno.

Perché vi serve un'app di pianificazione giornaliera?

Le app di pianificazione giornaliera sono strumenti potenti per organizzare e controllare la giornata. Aiutano i singoli e i team nei seguenti modi.

Chiarezza: Passando attraverso vari strumenti come e-mail, Slack, gestione dei progetti e così via, è possibile pianificare, stabilire le priorità e svolgere il lavoro che conta.

Concentrazione: Le app di pianificazione giornaliera vi costringono a pensare a quanto si può ragionevolmente fare in un giorno. In questo modo, vi concentrerete sulle cose importanti.

Gestione: A seconda del vostro ruolo lavorativo, potreste avere una mezza dozzina di riunioni e un centinaio di e-mail da gestire. Le app di pianificazione giornaliera vi permettono di tenere sotto controllo queste attività.

Prevedibilità: Utilizzando un'app di pianificazione giornaliera, è possibile suddividere i grandi progetti in piccole attività, portando la prevedibilità nella vostra giornata lavorativa.

Produttività: Le app di pianificazione giornaliera eliminano il sovraccarico di informazioni. Impediscono di essere sopraffatti dalle notifiche di Slack o dalle caselle di posta elettronica più esigenti e di concentrarsi sul lavoro programmato.

Cosa cercare nelle app di pianificazione giornaliera?

La mia giornata è un po' disordinata, con diversi eventi/incontri programmati, compiti con scadenze chiare e alcuni lavori urgenti in arrivo. Per questo avevo bisogno di un'app di pianificazione giornaliera con le seguenti caratteristiche, che mi permettesse di essere al passo con il lavoro.

Visualizzazione della data: Taggare una data o assegnare una scadenza a ogni attività e visualizzarle per giorno/settimana/mese. In questo modo, se ho una scadenza da rispettare una settimana dopo, posso assegnarla ed essere ricordato in quella data futura.

Pianificazione: Possibilità di creare attività e riunioni su un piano giornaliero, idealmente integrato in un calendario. I miei colleghi inviano inviti su Google Calendar. La mia app di pianificazione giornaliera deve incorporare automaticamente questi inviti nel mio calendario.

Gestione delle attività: Tenere traccia dei compiti con descrizioni aggiuntive, commenti, liste di controllo e altro ancora. Ogni attività è accompagnata da un elenco di requisiti e criteri di accettazione che devono essere presenti nell'applicazione di pianificazione giornaliera.

Blocco del tempo: Blocco del tempo per ogni attività in base alle stime e confronto con il tempo rilevato. Immaginate di avere cinque riunioni di un'ora e quattro attività di 90 minuti tutte in un giorno! Per evitare questo, ho bisogno di una funzione di blocco del tempo.

Rapporti: Capacità di generare automaticamente fogli di presenza, misurare i KPI e monitorare i progressi. Tutto ciò che riduce il lavoro amministrativo e crea visibilità è un grande vantaggio.

Compatibilità: Integrazione e funzionamento con i più diffusi strumenti aziendali, in modo da poter collaborare con colleghi e clienti nella piattaforma di loro scelta.

Accessibilità: Disporre di applicazioni web, mobili e desktop per un accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questa è solo la base. Per supportare la gestione dei progetti e la produttività personale, applicazioni di pianificazione digitale faranno bene a includere funzioni di automazione, intelligenza artificiale, integrazioni e altro ancora.

In base a questi parametri, vediamo come si comportano le 15 migliori app di pianificazione giornaliera a pagamento e gratuite.

Applicazioni di pianificazione giornaliera in sintesi

App per l'agenda giornaliera Migliore per Migliore caratteristica Limitazioni ClickUp Pianificatore giornaliero con intelligenza artificiale ClickUp Brain , collega attività, documenti, persone e tutte le conoscenze aziendali con l'intelligenza artificiale Curva di apprendimento ripida Google Calendar Blocco del tempo Possibilità di vedere più calendari (personale, lavoro, scuola, ecc.) in un'unica vista per una pianificazione senza errori Le funzioni di gestione dei progetti e di reporting sono molto limitate Notion Pianificazione giornaliera basata sulla gestione delle conoscenze Notion AI per il brainstorming delle idee Difficile per le persone costruire i propri sistemi all'interno di Notion Clockify Freelance e piccoli team che fatturano il loro tempo Funzioni di time-tracking semplici e potenti Le funzioni di gestione del tempo sovrastano le sue capacità di pianificazione giornaliera. Di conseguenza, gli utenti sono spinti a utilizzare le funzioni di pianificazione anche per la programmazione Todoist Pianificazione in movimento Oltre 80 integrazioni Le funzioni per i team sono limitate Any.do Integrazione di piani personali e professionali in un unico strumento Modelli di elenchi di attività già pronti per diversi casi d'uso Non adatto a framework specifici di gestione delle attività come GTD Sunsama Pianificazione giornaliera in una sola finestra Obiettivi giornalieri con stime di tempo Unificare i dati da più fonti potrebbe diventare eccessivo Plaky Piccole imprese e organizzazioni non profit Progetti, attività e utenti illimitati Limitato per progetti di livello enterprise che richiedono personalizzazioni complesse. TickTick Organizzare e completare le attività quotidiane in base a un calendario Possibilità di creare attività da comandi vocali, e-mail, Siri e widget I toni di avviso e gli avvisi fastidiosi potrebbero a volte esacerbare l'ansia da notifica Strutturato Chi ha tonnellate di attività e appuntamenti Opzioni minime per una gestione delle attività senza disordine Non ha funzioni complesse di gestione dei progetti per occuparsi del quadro generale Things 3 Pianificazione giornaliera completa Pianificazione giornaliera guidata e rituali di chiusura Limitato all'ecosistema Apple Trello Teams che eseguono compiti ben definiti Nessuna automazione del codice per processi ripetitivi e compiti ricorrenti Funziona solo su schede, elenchi e tabelloni Microsoft Outlook Teams sullo stack Microsoft Combina e-mail, attività, eventi, contatti e note in un'unica app Outlook non è lo strumento più intuitivo per la gestione della posta elettronica nTask Team di sviluppo software Reporting con KPI personalizzati Gli utenti trovano l'interfaccia caotica e difficile da usare Evernote Produttività personale e gestione del lavoro Collegamento delle riunioni (calendario) alle note delle riunioni (documentazione e punti d'azione) La pianificazione quotidiana è ancora manuale, senza flussi di lavoro guidati o modelli

Le 15 migliori app di pianificazione giornaliera da usare nel 2024

In ordine sparso, ecco le migliori app di pianificazione giornaliera da usare nel 2024. Per semplificare le cose, ho confrontato le caratteristiche, identificato i destinatari di ciascuna app e incluso anche i prezzi.

Cominciamo?

1. ClickUp

ClickUp è una piattaforma completa per la gestione dei progetti con caratteristiche uniche di pianificazione giornaliera per singoli e team.

ClickUp combina funzioni di gestione delle attività, pianificazione, moduli, mappe mentali e decine di visualizzazioni personalizzabili per offrire una completa flessibilità di pianificazione giornaliera.

Adoro ClickUp per la sua capacità di fare tutto e anche di più. La gerarchia tra spazio di lavoro > cartelle > elenchi > attività > sottoattività offre un'immensa granularità. Le visualizzazioni del calendario, della timeline e del diagramma di Gantt mi permettono di non programmare troppo e di non rimanere indietro.

ClickUp Brain è straordinariamente integrato nei vari aspetti dello strumento. Soprattutto per chi scrive, ClickUp Brain è un ottimo compagno per generare idee, riassumere lunghi post sul blog, correggere le bozze, ecc.

ClickUp: Migliore app di pianificazione giornaliera alimentata dall'intelligenza artificiale

Tra tutte le app di pianificazione giornaliera disponibili oggi sul mercato, le capacità di AI di ClickUp sono impareggiabili. ClickUp Brain è la prima rete neurale al mondo che collega attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda con l'intelligenza artificiale.

Con ClickUp Brain, potete:

Generare elenchi di cose da fare e da aggiungere a Attività di ClickUp Riassumere le attività completate e pubblicare gli aggiornamenti

Porre domande per aiutare a stabilire le priorità, come ad esempio: A cosa devo lavorare dopo? Quali sono le attività più urgenti? Quali attività sono bloccate?

Trasformare le voci delle riunioni e dei clip in trascrizioni di testo

Trascrizioni automatiche con ClickUp Brain

Le migliori caratteristiche di ClickUp

ClickUp Brain come assistente personale e compagno di pianificazione

ClickUp Calendario per vedere attività/eventi nell'arco di un giorno/settimana/mese

Integrazioni bidirezionali con i calendari di Google e Outlook per una sincronizzazione in tempo reale

Tracciamento del tempo per il blocco del calendario e la pianificazione giornaliera granulare

Segnalazione di obiettivi e progressi

ClickUp include anche decine di modelli per la pianificazione giornaliera e la gestione dei progetti. Pianificate le vostre giornate con Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp . Aggiungete e classificate i compiti, impostate le date di scadenza e le priorità, spuntateli e seguite i progressi: tutto in un unico posto. Scaricate questo modello

Limitazioni al clic

ClickUp è più di una semplice agenda giornaliera. È un'area di lavoro per la produttività con funzioni complete per la gestione dei progetti. Per i nuovi utenti questo può risultare eccessivo e causare una curva di apprendimento ripida.

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Illimitato: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Impresa: Contatto per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro



Valutazioni e recensioni di ClickUp

Applicazioni disponibili

ClickUp App è disponibile per il download su

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Orologio Apple

Presto nella Meta Quest - praticamente ovunque

2. Calendario di Google

Fonte: Calendario di Google

Google Calendar è uno dei più popolari calendari online disponibili oggi sul mercato. La maggior parte degli utenti di Gmail/GSuite utilizza automaticamente il calendario di Google fornito con l'applicazione di posta elettronica.

Come ho già detto, io programmo molti eventi su Google Calendar. Aggiungo le mie riunioni personali, come i pranzi, la palestra, il ritiro a scuola e così via, in modo che nessuno si aspetti che io sia online in quelle ore.

Tuttavia, Google Calendar limita la possibilità di tenere traccia delle attività. Ho scoperto che avevo bisogno di un altro strumento di pianificazione giornaliera per compensare i limiti di Google Calendar.

Google Calendar: Il migliore per bloccare il tempo

Se siete consulenti o coach, Google Calendar è un ottimo strumento per pianificare tutti gli eventi della giornata. Vi aiuta a fare una programmazione ragionevole piani di produttività (senza sovraprogrammazione) e informare i colleghi/clienti di conseguenza.

Le migliori caratteristiche di Google Calendar

Funzioni integrate per la creazione di elenchi di cose da fare, scadenze e gestione delle attività

Possibilità di visualizzare più calendari (personale, lavoro, scuola, ecc.) in un'unica vista per una pianificazione senza errori

Orari di lavoro e luogo di lavoro per le opzioni RSVP automatiche

Attività ed eventi dei membri del team in un'unica vista, per facilitare il controllo della loro disponibilità e la programmazione delle riunioni

Calendari di gruppo con i membri del team per attività ricorrenti come le vacanze del team

Integrazioni con praticamente tutti gli altri strumenti utilizzati

Limitazioni di Google Calendar

Google Calendar è principalmente un calendario con alcune altre funzionalità. Ciò significa che le funzioni di gestione dei progetti e di reporting sono molto limitate.

Prezzi di Google Calendar

Gratuito

Business starter: $7,2/mese per utente

Business Standard: $14,4/mese per utente

Business Plus: $21,6/mese per utente

Impresa: Contattare per i prezzi

GeminiCalendario AI: Aggiungi a qualsiasi piano per una prova gratuita di 14 giorni

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

Applicazioni disponibili

L'applicazione Google Calendar è disponibile nelle versioni Android, iOS e web.

Bonus_: Scegliete tra questi modelli di blocco del tempo per organizzare il vostro tempo in modo efficace e coerente.

3. Nozione

Fonte: Nozione

Notion è nata come app per prendere appunti, ma ora si è ampliata fino a includere un'ampia gamma di funzioni per la produttività e la pianificazione giornaliera. Con Notion è possibile creare documenti, scrivere wiki aziendali, gestire progetti e pianificare il lavoro di ogni giorno.

Ho usato Notion come applicazione per la documentazione per tenere traccia delle idee che avevo per gli articoli, dei feedback dei colleghi/stakeholder, delle liste di controllo della qualità, ecc. L'ho utilizzata ampiamente per gestire le guide di stile, consentendo di accedervi facilmente ogni volta che ne avevo bisogno.

Tuttavia, come pianificatore giornaliero, ho trovato Notion carente nella capacità di tenere traccia del tempo, creare stime, bloccare il tempo, ecc.

Notion: Il migliore per la pianificazione giornaliera basata sulla gestione della conoscenza

Notion è una risorsa fantastica per i creativi e per i lavoratori della conoscenza che mettono insieme dati eterogenei per risolvere problemi complessi.

Se il vostro lavoro comporta più di una manciata di semplici operazioni, come comprare il latte o pagare gli stipendi, Notion può aiutarvi a consolidare le informazioni.

È possibile creare attività e documenti con etichette personalizzate, tag, proprietari, toggle, to-dos e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare la vista calendario per tenere traccia dei lavori in corso.

Le migliori caratteristiche di Notion

Strumento di gestione della conoscenza flessibile con un'ampia gamma di funzioni personalizzabili

Possibilità di caricare immagini, incorporare video, ecc. per un contesto completo

oltre 10.000 modelli per progetti personali, lavorativi e scolastici

Notion AI per fare brainstorming di idee senza bisogno di un motore di ricerca, generare risposte e riempire automaticamente le tabelle, il tutto in tempo reale

Limitazioni di movimento

Notion ha la reputazione di essere difficile da capire per i nuovi utenti. La flessibilità dell'applicazione può rendere più difficile per le persone costruire i propri sistemi all'interno di Notion.

Prezzi di Notion

Gratuito

Plus: $10/mese per utente

Business: $18/mese per utente

Impresa: Contattare per i prezzi

Notion AI: da aggiungere a qualsiasi piano per $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

Applicazioni disponibili

Notion è disponibile per il download su macOS, Windows, Android e iOS

4. Orologio

Fonte: Clockify

Clockify è una popolare applicazione per il monitoraggio del tempo per tenere traccia della produttività, delle presenze e delle ore fatturabili. È incentrata sulla gestione del tempo, con funzioni quali timer, calendario, fogli di presenza, report sulle attività, pianificazione, approvazioni e fatturazione.

Clockify è un'applicazione costruita intorno alla pianificazione e al monitoraggio del tempo, perfetta per la pianificazione giornaliera. Ero solito programmare le attività su un calendario la sera precedente, in modo da sapere esattamente cosa dovevo fare ogni giorno. È stato inoltre fantastico poter vedere nei report quanto tempo ho dedicato a un'attività nell'arco di più giorni.

Clockify: Il migliore per i freelance e i piccoli team che fatturano il tempo

Se siete freelance o piccoli imprenditori, Clockify è perfetto per monitorare e tenere traccia delle ore fatturabili. Anche se non è stato progettato come un pianificatore, Clockify consente agli utenti di programmare il lavoro, gli incarichi, i turni e le ferie.

Sulla base di queste registrazioni di tempo, è possibile creare automaticamente fogli di presenza e fatture per una fatturazione più snella.

Le migliori caratteristiche di Clockify

Funzionalità di tracciamento del tempo semplici e potenti

Tracciamento automatico attraverso le app e i siti web utilizzati regolarmente

Possibilità di assegnare compiti ai membri del team, creare pietre miliari e ottenere informazioni sul sovraccarico di lavoro

Modelli per caricare attività ricorrenti ogni settimana

Limitazioni di Clockify

Le funzioni di gestione del tempo di Clockify sovrastano le sue capacità di pianificazione giornaliera. Di conseguenza, gli utenti sono spinti a utilizzare le funzioni di pianificazione anche per la pianificazione.

Prezzi di Clockify

Gratuito con monitoraggio illimitato

Basic: $4,99/mese per utente

Standard: $6.99/mese per utente

Pro: $9,99/mese per utente

Enterprise: 14,99 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

Applicazioni disponibili

L'app Clockify è disponibile per il download su macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge e Linux.

5. Todoist

Fonte: Todoist

Todoist è uno strumento di gestione delle attività semplice e portatile. Il suo design minimalista consente di registrare le attività con la stessa naturalezza con cui le si scrive su un foglio di carta. È poi possibile organizzare tutte le attività in progetti e aggiungere priorità/etichette.

La mia funzione preferita è la "vista oggi", che aiuta a concentrarsi sulle attività da svolgere oggi senza le distrazioni di tutto il resto. A differenza della vista calendario, che visualizza le attività della settimana o di 3-4 giorni alla volta, la vista oggi aiuta a rimanere nel presente, evitando di pensare troppo al futuro.

Tuttavia, per tenere traccia del tempo, per suddividere le attività in progetti, ecc. Todoist è limitante. Mi sono ritrovato a gestire i progetti con uno strumento più completo e a passare a Todoist solo per le semplici attività quotidiane. Con il tempo, la gestione di più strumenti è diventata noiosa.

Todoist: Il migliore per la pianificazione in movimento

Todoist offre funzioni intuitive e mobili per la gestione delle attività. Il suo design minimalista lo rende piacevole da usare, anche per chi non è esperto di tecnologia.

Le migliori caratteristiche di Todoist

Interfaccia semplice e minimalista per la registrazione delle attività

Visualizzazioni flessibili, in particolare quella del calendario, per vedere le attività su una linea temporale

Condivisione del progetto, collaborazione e commenti

oltre 80 integrazioni per lo scambio di informazioni, la comunicazione e l'automazione

Visualizzazione della produttività per settimana e mese per mantenere i membri del team in carreggiata (oltre a Todoist Karma per il completamento delle attività!)

Limitazioni di Todoist

Le funzionalità per i team sono limitate

Gli utenti affermano che l'applicazione non offre la possibilità di aggiungere una suddivisione del tempo per ogni attività

Alcuni utenti riscontrano talvolta problemi di sincronizzazione durante l'integrazione con il calendario di Google

Prezzi di Todoist

Principiante: $0

Pro: $5/mese per utente

Business: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

Applicazioni disponibili

L'app Todoist è disponibile per il download su Android, iOS, Windows, macOS e Linux

L'app dispone anche di versioni per il Web e per Apple Watch

6. Qualsiasi.do

Fonte: Any.do

Any.do è un'applicazione per la gestione delle attività per individui, famiglie e team. La parte più interessante di Any.do è che offre un modulo appositamente progettato per la pianificazione giornaliera, che comprende:

Visione privata di tutto ciò che vi interessa

Inizio nuovo ogni giorno per pianificare in base alle proprie esigenze

Notifiche push e flusso di lavoro guidato per pianificare la giornata

Integrazione con il calendario per gestire eventi e attività in un unico posto

Visualizzazioni personalizzabili in base alle vostre preferenze

Ho usato Any.do per un breve periodo, quando avevo troppe cose in ballo allo stesso tempo: un gatto operato, un figlio nella squadra di calcio della scuola, una vacanza imminente, oltre a diversi compiti di scrittura.

Per gestire tutto questo insieme, senza perdere il tempo per il lavoro, Any.do è un ottimo strumento. Anche le funzioni di concentrazione sono ottime per ridurre al minimo il sovraccarico di produttività.

Any.do: Il migliore per integrare i piani personali e professionali in un unico strumento

Con Any.do è possibile gestire tutti gli aspetti della propria vita senza che l'uno si sovrapponga all'altro.

Le migliori caratteristiche di Any.do

Suggerimenti intelligenti personalizzati sucome concentrarsi e su cosa concentrarsi

Integrazioni con diversi strumenti di gestione dei progetti per consolidare le esigenze personali e professionali

Pronti per l'usomodelli di elenchi di attività per diversi casi d'uso

Limitazioni di any.do

Gli utenti non sono soddisfatti del livello di dettagli delle attività che possono essere aggiunti a ogni voce delle cose da fare

Alcuni utenti affermano che non è adatto a framework specifici di gestione delle attività come GTD

Prezzi di Any.do

Personale: $0

Premium: $5.99

Famiglia: $9,99/mese per 4 utenti

Squadre: $7,99/mese per membro

Valutazioni e recensioni di Any.do

Applicazioni disponibili

L'applicazione Any.do è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), iPad, desktop (Windows, macOS), web e smart watch.

7. Sunsama

Fonte: Sunsama

Sunsama è uno strumento di produttività incentrato sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. Si tratta di un'agenda giornaliera digitale che consolida i dati di tutte le vostre app e li dispone in modo pulito in una visualizzazione a linea temporale.

La mia maggiore attrazione per Sunsama è stata la sua capacità di consolidare tutte le comunicazioni. A un certo punto, avevo compiti su uno strumento, eventi su un altro, faccende personali in un'altra lista, richieste nelle e-mail, e ogni giorno mi perdevo qualcosa. Sunsama prometteva di risolvere questo problema.

Il rituale quotidiano di rivedere ogni giorno e pianificare è positivo. Anche la possibilità di postare automaticamente il piano su Slack è interessante.

Col tempo, però, mi sono reso conto che consolidare tutto è più opprimente di quanto mi aspettassi. Ho faticato a dare priorità alle molteplici comunicazioni che mi arrivavano ogni giorno, perché Sunsama me le ha presentate in un elenco.

Sunsama: il migliore per la pianificazione giornaliera in una sola finestra

Sunsama si concentra sull'organizzazione del disordine nella vita lavorativa e sulla pianificazione della produttività.

Se le informazioni relative al lavoro sono contenute in e-mail, Slack, calendario, Notion, Trello, ClickUp o Github, Sunsama è in grado di unificarle in un unico posto, in modo da poterle controllare con stile!

Le migliori caratteristiche di Sunsama

Pianificazione giornaliera guidata grazie a una routine passo dopo passo

Visualizzazione giornaliera unificata

Obiettivi giornalieri con stime del tempo

Pianificazione e timeboxing

Limitazioni di Sunsama

Sunsama è uno strumento di produttività personale, poco adatto ai team

Unificare i dati provenienti da più fonti potrebbe diventare eccessivo

Potrebbe essere complicato importare email non importanti/irrilevanti e poi scartarle all'interno di Sunsama

Prezzi Sunsama

14 giorni di prova gratuita

Abbonamento mensile: $20/mese

Abbonamento annuale: $16/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Sunsama

Applicazioni disponibili

L'applicazione Sunsama è disponibile per il download su telefono (Android e iOS) e desktop

8. Plaky

Fonte: Plaky

Plaky è un software di pianificazione visiva dei progetti per i team. Consente ai team di creare attività, allineare i team, aggiungere membri, commentare, monitorare i progressi e gestire i progetti. Le sue funzioni comprendono la gestione delle attività, la collaborazione, il reporting e l'amministrazione.

Per me è un invito irresistibile quando un'applicazione è gratuita, quindi ho iniziato a usare Plaky. Per uno strumento semplice di gestione delle attività, Plaky ha fatto il suo dovere. Tuttavia, avendo provato altre app con funzioni più complete, non ho trovato in Plaky nulla di cui scrivere.

Plaky: Migliore per le piccole imprese e le organizzazioni non profit

Plaky è un'applicazione gratuita per la pianificazione giornaliera che soddisfa le esigenze delle piccole imprese e delle organizzazioni non profit in modo conveniente. Ideale per i piccoli team, Plaky consente alle persone di tutti i reparti di centralizzare tutte le comunicazioni e collaborare in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Plaky

Semplici flussi di lavoro di onboarding

Modelli già pronti per il marketing, le risorse umane, le vendite, il CRM e lo sviluppo di software

Progetti, attività e utenti illimitati

Limitazioni non chiare

Plaky potrebbe essere limitante per i progetti di livello aziendale che richiedono personalizzazioni complesse.

Prezzi di Plaky

Gratuito per sempre

Pro: $4,99/mese per utente

Enterprise: $10,99/mese per utente

bundle cake.com: $15,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni poco brillanti

Applicazioni disponibili

Plaky è disponibile per il download nelle versioni per telefono (Android e iOS) e per il web.

9. TickTick

Fonte: TickTick

TickTick è uno strumento completo per organizzare tutti gli aspetti della vita. Oltre a pianificare ogni giorno, potete usare TickTick per organizzare i vostri impegni, compiti, obiettivi ed eventi.

TickTick è un'altra applicazione che si è rivelata molto efficace per consolidare lavoro e vita in un unico luogo. L'interfaccia di facile utilizzo è invitante. Il timer Pomodoro è un modo più semplice e organizzato per tenere traccia del tempo. Il generatore di rumore bianco è il migliore amico dello scrittore.

TickTick: Il migliore per organizzare e completare le attività quotidiane secondo un programma

TickTick è dotato di un timer pomodoro integrato che aiuta a concentrarsi sulle attività da svolgere e a completarle secondo un calendario. È l'ideale per chi ha troppe piccole cose da fare. E non solo È anche possibile riprodurre un rumore bianco in sottofondo mentre si lavora!

Ad esempio, se siete un manager o un professionista del successo dei clienti, i vostri compiti potrebbero prevedere decisioni, revisione di documenti, feedback e così via, ognuno dei quali può essere svolto entro 25 minuti. TickTick è perfetto per questo.

Le migliori caratteristiche di TickTick

Possibilità di creare attività da comandi vocali, e-mail, Siri e widget

Analisi automatica della data delle scadenze in promemoria

allarme fastidioso per le voci che non potete permettervi di perdere

Livelli di priorità e ordinamento

Visualizzazioni del calendario personalizzabili

Limitazioni di TickTick

Gli utenti sono delusi dalle limitazioni della versione gratuita

Gli utenti affermano inoltre che i toni di avviso e gli avvisi fastidiosi a volte esacerbano l'ansia da notifica

Prezzi di TickTick

Piano mensile: 3,99 dollari/mese

Piano annuale: 35,99 dollari/anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

Applicazioni disponibili

L'applicazione TickTick è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), iPad, desktop (Windows, macOS, Linux), versione web e Apple watch.

10. Strutturato

Fonte: Strutturato

Structured è un'app di produttività multifunzionale con AI integrata. Oltre a essere un'agenda intuitiva, è anche una lista di cose da fare, un calendario, un tracker delle abitudini, un timer per la concentrazione e altro ancora.

Structured mi è piaciuta perché ha funzioni limitate. Evitando i fronzoli, Structured mi ha dato il minimo indispensabile per pianificare bene la mia giornata. La visualizzazione della linea temporale è particolarmente utile perché è una visualizzazione ad elenco con cui mi trovo bene, ma giustapposta a una linea temporale. Anche la possibilità di aggiungere colori personalizzati agli elementi è stata divertente.

Strutturato: Ideale per chi ha un sacco di attività e appuntamenti

Structured è stata progettata per aiutarvi a prendere il controllo della miriade di cose che dovete fare. L'app struttura tonnellate di compiti e appuntamenti in un'unica timeline, aiutandovi a creare un elenco di priorità e a controllare le cose da fare.

Le migliori caratteristiche di Structured

Interfaccia semplice e facile da usare

Opzioni minime per una gestione delle attività senza disordine

Personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche

Limitazioni strutturate

Structured è semplice e focalizzato su un unico obiettivo. Non dispone di complesse funzioni di gestione dei progetti per occuparsi del quadro generale.

Prezzi di Structured

Piano gratuito

Structured Pro mensile: $2,99/mese

Pro strutturato annuale: $9,99/anno

Structured Pro Lifetime: $29,99 per tutta la vita

Valutazioni e recensioni strutturate

Applicazioni disponibili

Structured App è disponibile per il download su Phone (Android e iOS) e macOS.

11. Cose 3

Fonte: Cose 3

Things 3 è un pluripremiato task manager personale. Combina gli eventi del calendario e i compiti da svolgere per fornire un quadro migliore del vostro programma. Permette di pianificare la giornata al mattino, di eliminare gli arretrati la sera e di ripetere le attività per il futuro.

Come utente Mac, ho apprezzato la facilità con cui Things 3 si integra nel mio ecosistema, sia sul computer che sul telefono. L'app per Apple Watch è più completa di qualsiasi altro strumento di gestione delle attività che ho utilizzato.

Ho potuto utilizzare la touch bar, la funzione Hand-off, le azioni rapide della schermata iniziale e così via, quasi come se fosse un'app nativa! Pagamento unico invece di abbonamenti mensili? Iscrivetevi!

Cose 3: la migliore app di pianificazione giornaliera per gli utenti Apple

Things 3 è progettata per l'ecosistema Apple di macOS, iOS, iPadOS e persino Vision Pro.

Ha un design intuitivo e nativo con cui gli utenti Apple si sentiranno subito a proprio agio. Le scorciatoie e i comandi specifici di Apple funzionano anche su Things 3.

Le migliori caratteristiche di Things 3

Pianificazione giornaliera guidata e rituali di chiusura

Titoli per creare categorie e pietre miliari all'interno dei progetti

Liste di controllo per le sottoattività

Pianificazione intelligente guidata dal linguaggio naturale con Jump Start

Modalità Slim e finestre multiple

Limitazioni di Things 3

Limitato all'ecosistema Apple. Se avete membri del team o collaboratori che utilizzano altri sistemi operativi, non potete collaborare su Things 3

le app per iPhone, Apple Watch e iPad costano di più

Prezzi di Things 3

Acquisto una tantum di $49,99

Valutazioni e recensioni di Things 3

Applicazioni disponibili

L'app Things 3 è disponibile per il download su macOS, iOS, iPad e visionOS

12. Trello

Fonte: Trello

Atlassian Trello è una soluzione per la gestione delle attività costruita attorno al metodo Kanban, utilizzando schede, elenchi e tabelloni. Dalla semplice gestione delle attività ai flussi di lavoro complessi, Trello è in grado di gestire con facilità tutti i tipi di progetti.

All'inizio del mio percorso di produttività, Trello era il punto di riferimento unico. Avevo schede per i film che volevo vedere, per i libri che volevo leggere, per le faccende domestiche quotidiane/settimanali/mensili e così via, oltre che per il mio lavoro. La semplice scheda Kanban basata su schede è stata il mio punto di ingresso nella gestione dei progetti.

Col tempo, ho avuto bisogno di qualcosa di più specifico per la pianificazione della giornata. Trello sembrava ottimo per i progetti, suddivisi in attività, ma non riusciva a gestire le altre cose, come gli eventi, le risposte, le riunioni e così via.

Trello: migliore per i team che eseguono compiti ben definiti

Trello segue una gerarchia di schede e tabelloni. Quando si dispone di una serie di attività ben definite, è possibile creare schede per ciascuna di esse e organizzarle in schede con corsie per ogni stato.

Trello è ampiamente utilizzato dai team di sviluppo software che creano schede per ogni caratteristica/storia utente che passa attraverso la pipeline.

Le migliori caratteristiche di Trello

Visione chiara della pipeline di lavoro sotto forma di schede, viste del calendario, timeline e altro ancora

Automazione senza codice per processi ripetitivi e attività ricorrenti

Modelli testati dai leader del settore

Limitazioni di Trello

Per le attività che coinvolgono la creatività e la risoluzione di problemi più complessi, le funzionalità limitate di Trello potrebbero non essere sufficienti

I team devono organizzare i loro flussi di lavoro solo come schede, elenchi e tabelloni: nessun altro formato funzionerà

Prezzi di Trello

Gratuito

Standard: $6/mese per utente

Premium: $12,5/mese per utente

Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello

Applicazioni disponibili

L'applicazione Trello è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), desktop (Windows e macOS) e web

13. Microsoft Outlook

fonte:_ Wikimedia Commons Microsoft Outlook è uno dei più antichi strumenti di gestione della posta elettronica. Principalmente, Outlook consente di inviare e ricevere e-mail attraverso una casella di posta strutturata. Come estensione di questo, include anche:

Calendario per programmare riunioni ed eventi

App per gli elenchi di cose da fare

Gestione dei contatti

Funzioni per prendere appunti e registrare il diario

Tutti hanno una fase in cui hanno usato Outlook per gestire la posta elettronica, come ho fatto io. Il mio uso era principalmente per ricevere e rispondere alle e-mail, anche se ho programmato riunioni da lì. Anche Teams è perfettamente integrato.

Tuttavia, poiché non utilizzavo lo stack Microsoft, l'integrazione di strumenti di terze parti è diventata una sfida.

Outlook: Il migliore per i team con lo stack Microsoft

Lo stack tecnologico di Microsoft è ampiamente utilizzato dai team di tutto il mondo. Per coloro che già utilizzano Microsoft, Outlook è un ottimo spazio di lavoro consolidato.

Outlook può fungere da sistema di gestione dei ticket di fatto, soprattutto se il vostro ruolo lavorativo ruota attorno alla posta elettronica, come nel caso del successo dei clienti o della manutenzione del software.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Outlook

Gestione multifunzionale della posta elettronica

Combinazione di e-mail, attività, eventi, contatti e note in un'unica applicazione

Integrazioni con altri strumenti Microsoft, come Teams e Office 365

Limitazioni di Microsoft Outlook

Outlook non è lo strumento più intuitivo per la gestione della posta elettronica

Limitato allo stack Microsoft

Prezzi di Microsoft Outlook

Prezzo standalone $159,99 per 1 PC o Mac

Per la casa:

Famiglia: $9,99/mese fino a 6 utenti Personale: $6,99/mese per singolo utente

Per le aziende (prezzo annuale):

MS365 Business Basic: $6/mese per utente MS365 Business Standard: 12,5 dollari/mese per utente MS365 Business Premium: $22/mese per utente MS365 Apps for Business: $8,25/mese per utente



Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook

Applicazioni disponibili

Microsoft Outlook è disponibile per il download su telefono (Android e iOS) e desktop (Windows e macOS)

14. nTask

Fonte: nTask

nTask è un software di gestione dei progetti end-to-end con funzioni di pianificazione, esecuzione, monitoraggio e miglioramento.

Ho iniziato a usare nTask quando il team software della mia organizzazione lo ha preferito per la gestione delle attività. Era completo e mi ha dato una visione d'insieme di come viene sviluppato il software. Ho imparato molto. Tuttavia, per gestire i miei progetti di scrittura e i miei compiti, non l'ho trovato abbastanza adattabile.

nTask: Il migliore per i team di sviluppo software

nTask è stato progettato per supportare i team di sviluppo software agili e veloci. La pianificazione approfondita del progetto consente l'allocazione delle risorse, le tempistiche, la definizione del budget, ecc.

Con nTask è possibile progettare i propri flussi di lavoro, creare stati personalizzati o utilizzare i flussi di lavoro predefiniti modelli di pianificazione giornaliera per prepararsi al successo.

Le migliori caratteristiche di AnTask

Tracciamento delle ore, timesheet automatizzati e flussi di lavoro di approvazione

Tracciamento dei problemi con personalizzazione di gravità e stato

Sincronizzazione del calendario per riunioni, agenda e note di discussione

Gestione del rischio e quadri di soluzione

Reporting con KPI personalizzati

Limitazioni dei compiti

Gli utenti trovano l'interfaccia caotica e difficile da usare

Rispetto ad altri strumenti software di gestione dei progetti, nTask può essere limitato nelle funzionalità

Prezzi di nTask

7 giorni di prova gratuita

Premium: $4/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di NTask

Applicazioni disponibili

nTask è disponibile per il download nelle versioni per telefono (Android e iOS) e per il Web.

15. Evernote

Fonte: Evernote

Evernote è una delle applicazioni più longeve per prendere appunti. Quello che inizialmente era uno strumento per organizzare appunti e idee in quaderni digitali, oggi si è evoluto in una soluzione completa per gestire conoscenze, attività e orari.

Sono un utente di Evernote, ngl. Scrivevo il mio diario su Evernote, ritagliavo articoli interessanti da Internet, salvavo immagini per un uso successivo e così via. Come applicazione per prendere appunti, soddisfaceva tutte le mie esigenze.

Quando le mie esigenze di gestione dei progetti sono aumentate, le capacità di Evernote sono venute meno. Continuo a usare Evernote per la gestione delle conoscenze e a volte ci pianifico anche le mie giornate. Tuttavia, non è la mia agenda quotidiana principale.

Evernote: il migliore per la produttività personale e la gestione del lavoro

Evernote è uno strumento digitale facile da usare, con una flessibilità e una libertà simili a quelle di un taccuino fisico. Con Evernote è possibile creare note con testo, immagini, audio, scansioni, PDF e documenti.

È anche possibile creare attività da svolgere e pianificare per gestire tutto il lavoro in un unico posto.

Le migliori caratteristiche di Evernote

Acquisizione di pagine web con Web Clipper

Scansione e archiviazione di file, documenti e immagini, come appunti di riunioni, ricevute, manuali e ricette di famiglia

Collegamento delle riunioni (programma) alle note di riunione (documentazione e punti di azione)

Ricerca con intelligenza artificiale che esplora anche PDF, documenti e immagini

Limitazioni di Evernote

Come strumento per prendere appunti, Evernote è limitato nelle sue capacità di gestione dei progetti

La pianificazione giornaliera è ancora manuale, senza flussi di lavoro guidati o modelli

Prezzi di Evernote

Gratuito

Personale: $14,99/mese

Professionale: $17,99/mese

Team: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

Applicazioni disponibili

Evernote è disponibile per il download su telefono (Android e iOS), desktop (Windows, macOS) ed estensioni web.

Bonus_: Il manuale definitivo su come pianificare la settimana

Pianificare meglio la giornata ed eseguirla in modo efficace con ClickUp

Che stiate smistando patate o supervisionando la costruzione del ponte di Brooklyn, il vostro lavoro deve essere pianificato ed eseguito un giorno alla volta. Le app per la pianificazione giornaliera sono dotate di tutte le funzioni necessarie per aiutarvi in questo senso.

Strumenti come Evernote e Notion possono aiutare a documentare le conoscenze organizzative e a costruire piani di lavoro da lì. TickTick e Structured portano metodo alla follia della giornata lavorativa moderna.

Plaky e Trello sono più adatti ai team di sviluppo software. E Sunsama unifica la miriade di strumenti di comunicazione e informazione che utilizziamo oggi.

A seconda del lavoro che state svolgendo e delle vostre preferenze personali, una delle quindici app sopra elencate può essere la migliore app di pianificazione giornaliera per voi.

Avete bisogno di qualcosa di completo e flessibile per crescere con la vostra attività e le vostre esigenze? Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso .