Come i responsabili delle risorse umane possono utilizzare ClickUp SyncUps per l'onboarding sincronizzazioni

Il fiasco della prima settimana è reale.

I nuovi assunti aspettano laptop, telefoni e accesso all'app mentre cercano di capire le politiche e gli strumenti, i manager faticano a formarli e le risorse umane corrono qua e là per sistemare tutte le questioni in sospeso. 🏃🏻💨

Allo stesso tempo, le organizzazioni investono fino al 62% del loro tempo e denaro nel lavoro richiesto di inserimento. Questo dimostra che investire risorse nel problema non è la soluzione.

Hai bisogno di un sistema unificato che metta tutti sulla stessa pagina, mantenendo organizzata tutta la comunicazione relativa all'onboarding.

Sembra irreale, vero? Ma è proprio quello che fa ClickUp.

In questo post del blog ti mostreremo come utilizzare ClickUp SyncUps per l'onboarding. Vedremo anche come ClickUp vada oltre le videochiamate per creare la connessione tra attività, documenti e team in un unico spazio di lavoro. 🧑‍💻

Perché la sincronizzazione dell'onboarding è fondamentale per i nuovi assunti?

La prima settimana di un nuovo assunto dà l'impostazione a tutto ciò che seguirà.

Tra schermi, programmi e volti sparsi, la sincronizzazione dell'onboarding è un punto di contatto fondamentale in cui i nuovi dipendenti iniziano a sentirsi supportati e coinvolti.

Inoltre, uno studio ha dimostrato che controlli sistematici e un supporto manageriale tempestivo aiutano i nuovi assunti ad adattarsi più rapidamente, migliorando la produttività, la soddisfazione sul lavoro e la fidelizzazione. I dipendenti che si sentono "considerati e supportati" durante l'onboarding sono più coinvolti a lungo termine, con l'87% che riferisce di avere connessioni sociali più forti grazie alle prime interazioni con il team.

Ecco alcuni dei vantaggi chiave dei check-in di inserimento in tempo reale utilizzando un software di formazione:

Costruisci una cultura aziendale: dimostra norme, valori, rituali informali e dinamiche di team in tempo reale.

Chiarisci le aspettative: illustra gli obiettivi del ruolo, le metriche di valutazione delle prestazioni e le priorità iniziali.

Rispondi alle domande iniziali: individua le incertezze o i malintesi prima che si aggravino.

Monitora lo stato del team: ricevi aggiornamenti in tempo reale su come si sta ambientando il nuovo assunto.

Rafforza la connessione: incoraggia la creazione di relazioni tra le risorse umane, i team leader e i colleghi.

🔍 Lo sapevi? Uno studio PubMed ha scoperto che i programmi di inserimento strutturati rendono la vita molto più facile ai giovani professionisti che entrano nel mondo del lavoro. Coloro che hanno seguito un adeguato programma di inserimento si sono ambientati più rapidamente e si sono sentiti più sicuri rispetto a coloro che hanno dovuto cavarsela da soli.

Sfide comuni nelle sincronizzazioni dell'onboarding

Anche una sincronizzazione ben intenzionata può incontrare degli ostacoli. Eccone alcuni:

Allineare i calendari tra le risorse umane, il responsabile delle assunzioni, i mentori e i nuovi assunti può diventare un vero e proprio gioco di destrezza tra più fusi orari.

Sovraccaricare di informazioni le sincronizzazioni iniziali (politiche, strumenti, flussi di lavoro, presentazioni del team) senza un piano graduale o strutturato può confondere i nuovi assunti.

La perdita di contesto tra le risorse umane e i manager può portare a confusione se entrambe le parti trattano argomenti sovrapposti o incoerenti come aspettative, feedback o obiettivi.

Affrontare problemi tecnici e logistici , come ritardi nella consegna dell'hardware, scarsa connessione o credenziali di accesso mancanti, può compromettere l'onboarding fin dal primo giorno.

Incoraggiare il coinvolgimento nelle sincronizzazioni remote può essere difficile quando i nuovi assunti sono riluttanti ad accendere le telecamere o a porre domande.

📮 ClickUp Insight: circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, le tue conversazioni in chat possono essere mappare su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni contestualizzate e prontamente disponibili.

Cosa sono i ClickUp SyncUps e quali vantaggi offrono ai team delle risorse umane?

Crea esperienze di inserimento dei dipendenti di grande impatto con ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps è una funzionalità/funzione integrata per riunioni video e audio all'interno del tuo spazio di lavoro ClickUp. È progettata per rendere le sincronizzazioni di onboarding più veloci, più collaborative e più ricche di contesto.

È perfetto per quelle aziende che cercano di abbreviare il processo di inserimento dei nuovi assunti, in modo che possano dare il loro contributo il prima possibile.

Con tutte queste sincronizzazioni rapide centralizzate nella stessa piattaforma, ClickUp SyncUps contribuisce a creare un'esperienza di inserimento più di connessione, efficiente e trasparente. Ecco come:

Centralizza tutte le comunicazioni relative all'onboarding: ospita sessioni di onboarding dal vivo direttamente all'interno di ClickUp, conservando messaggi, documenti e attività di onboarding in un unico spazio di lavoro.

Semplifica la pianificazione e l'accesso: avvia SyncUps direttamente dai canali avvia SyncUps direttamente dai canali di chat o dai messaggi diretti di ClickUp e collegali agli eventi del calendario per una facile pianificazione.

Migliora la collaborazione in tempo reale: consenti ai nuovi assunti di porre domande, di attivare la condivisione dello schermo e di interagire con le risorse umane, i manager e i colleghi senza dover passare da uno strumento all'altro.

Cattura e conserva il contesto: registra le chiamate e genera automaticamente trascrizioni in modo che discussioni importanti, aspettative e passaggi non vadano mai persi.

Rimani connesso ovunque ti trovi: mantieni il coinvolgimento dei team HR e dei nuovi assunti con il supporto mobile e il mini player quando lavori da remoto o navighi mantieni il coinvolgimento dei team HR e dei nuovi assunti con il supporto mobile e il mini player quando lavori da remoto o navighi tra le attività di ClickUp

Scopri come ClickUp può accelerare i tuoi flussi di lavoro di inserimento:

🧠 Curiosità: le risorse umane hanno iniziato a diventare ufficiali piuttosto presto. Alla National Cash Register Company (NCR) viene spesso attribuito il credito di aver creato il primo dipartimento dedicato al personale intorno al 1901. Si occupava di sicurezza, reclami, formazione dei supervisori, ecc.

Come utilizzare ClickUp SyncUps per il processo di inserimento dei dipendenti

ClickUp SyncUps trasforma l'inserimento dei dipendenti in un'esperienza interattiva e senza intoppi. Ecco come dare il benvenuto ai nuovi assunti con SyncUps:

Passaggio n. 1: avvia le sincronizzazioni di onboarding più rapidamente

Inizia programmando la tua sessione di inserimento proprio dove svolgi il tuo lavoro.

Per avviare immediatamente SyncUps da qualsiasi canale di Chattare:

Apri il canale di chatattare desiderato e clicca sull'icona SyncUps nell'angolo in alto a destra.

2. Verrà visualizzato automaticamente un messaggio nel canale in modo che altri possano partecipare.

Clicca sull'icona della chiamata per avviare ClickUp SyncUps

Per avviare SyncUps per il Chattare individuale di inserimento:

1. Apri l'attività di inserimento associata a un canale o a un messaggio diretto con il membro del tuo team.

2. Clicca sull'icona SyncUps

3. Un messaggio del canale avvisa il team/individuo con un suono di chiamata affinché si unisca immediatamente.

Entra in contatto diretto con i nuovi assunti direttamente dal thread di Chattare di ClickUp

🚀 Vantaggio di ClickUp: mantieni tutte le conversazioni relative all'onboarding in connessione nella chat di ClickUp. Crea un canale come #nuoviassunti-ottobre per conservare tutte le conversazioni relative alle risorse umane, ai manager e ai nuovi assunti in un unico posto Qui le conversazioni non finiscono con un vago "Ti ricontatterò", perché puoi trasformare i messaggi in attività, invitare persone su SyncUps e assegnare passaggi da intraprendere. Inoltre, grazie all'accesso alla chat da dispositivo mobile, i team delle risorse umane e i nuovi assunti possono rimanere allineati, anche quando sono in movimento.

Passaggio n. 2: invita i nuovi assunti e i membri del team delle risorse umane

Una volta che SyncUps è attivo, invita i partecipanti con pochi clic:

Utilizza il pulsante Invita persone nel mini player o nella modalità a schermo intero per aggiungere partecipanti.

2. Cerca e seleziona i membri (o i nuovi assunti) da invitare. Riceveranno un pop-up con un anello e potranno accettare o rifiutare l'invito.

3. Puoi anche copiare il link della chiamata (tramite il menu "..." ) e incollare (paste) negli inviti del calendario o nei thread di chat.

Avvisa gli invitati con una notifica pop-up per partecipare immediatamente

Dopo aver invitato i nuovi assunti e il tuo team HR a SyncUp, il passaggio successivo è assicurarti che siano completamente preparati prima del loro primo giorno.

Ottieni un modello gratis Offri un'esperienza di inserimento coerente ai nuovi assunti con il modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp.

Il modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti ti aiuta a organizzare ogni passaggio che i nuovi membri del team devono completare durante le prime settimane. È stato creato per i team delle risorse umane che desiderano un sistema chiaro e collaborativo per gestire le attività di inserimento in tutti i reparti.

Questo modello HR gratis ti offre flessibilità nel monitoraggio dei progressi dell'onboarding. Ad esempio, la lista di controllo per i nuovi assunti elenca tutte le attività raggruppate per fasi di onboarding come Prima del primo giorno, Primo giorno, Prima settimana e Seconda settimana, coprendo aspetti essenziali come la compilazione dei documenti, la configurazione delle attrezzature, la formazione specifica per il ruolo e le presentazioni HR.

🔍 Lo sapevi? La ricerca evidenzia che il modo in cui un'azienda accoglie una persona, non solo attraverso i documenti aziendali, ma anche grazie alla cordialità dei manager e dei colleghi, ha un forte effetto sul benessere e riduce l'intenzione di dimettersi.

Passaggio n. 3: condividi il tuo schermo per guidare i nuovi assunti

La condivisione dello schermo è ideale per le demo, sia che si tratti di illustrare le politiche delle risorse umane, spiegare come registrare le ferie o presentare l'area di lavoro di ClickUp dell'azienda.

Per condividere lo schermo durante una SyncUp, clicca sull'icona dello schermo nella parte inferiore della chiamata e scegli di attivare la condivisione di una scheda, di una finestra o dell'intero schermo.

Abilita l'audio in caso di condivisione di una scheda del browser all'interno di ClickUp SyncUps

⚡️ Archivio modelli: Fai sentire i tuoi nuovi assunti supportati fin dal primo giorno con il modello ClickUp Employee Onboarding. Puoi organizzare facilmente le attività, programmare la formazione e spuntare ogni passaggio man mano che procedi.

Passaggio n. 4: acquisisci automaticamente le note con trascrizioni e riepiloghi/riassunti

Mantieni le discussioni sull'onboarding dei tuoi dipendenti accurate e accessibili con le funzionalità/funzione di registrazione di SyncUp. Elimina la necessità di prendere appunti manualmente e garantisce che le conversazioni sull'onboarding siano documentate, ricercabili e condivisibili.

Ecco come generare trascrizioni e riepiloghi/riassunti:

Avvia o partecipa ai tuoi SyncUps dalla chat o da un'attività

2. Clicca sull'icona del record per iniziare a registrare la sessione

Cattura ogni dettaglio dell'onboarding durante ogni sessione di ClickUp SyncUps

3. Durante la riunione viene visualizzato un indicatore di registrazione che informa i partecipanti che la sessione è in corso di registrazione.

4. Dopo la riunione, vai alla scheda SyncUps nell'Hub Clip per accedere alla sessione registrata.

5. Nella barra laterale destra, seleziona Trascrizione per visualizzare una registrazione con indicazione dell'ora di tutto ciò che è stato discusso.

6. Clicca su Riepiloga/riassumere per generare istantaneamente un riepilogo/riassunto basato sull'IA che evidenzia i punti chiave, gli elementi da intraprendere e i passaggi successivi.

Visualizza la registrazione di ClickUp SyncUps per l'onboarding nell'Hub clip

🚀 Vantaggio di ClickUp: ti è mai capitato di perdere un aggiornamento importante nascosto tra i messaggi di inserimento? ClickUp Brain ti aiuta. I riassunti generati dall'intelligenza artificiale estraggono i punti chiave dai documenti di inserimento o dai SyncUps, mentre le liste di controllo e le azioni da intraprendere generate automaticamente aiutano i nuovi assunti a organizzarsi. Ad esempio, se un nuovo dipendente del reparto marketing chiede nel platform di chat: "Dove posso trovare le linee guida del nostro marchio?", ClickUp Brain può immediatamente trovare il documento giusto, riepilogare/riassumere i punti chiave e persino creare un'attività di follow-up come "Rivedere le linee guida del marchio prima della formazione sul design". Genera aggiornamenti sullo stato, guide all'inserimento o riepiloghi/riassunti delle riunioni all'istante con ClickUp Brain

💡 Suggerimento professionale: utilizza il modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni per fornire ai nuovi assunti o ai membri del team appena promossi una chiara tabella di marcia per il successo. Stabilisci obiettivi e attività cardine per ogni fase (30, 60 e 90 giorni) documentando fin dal primo giorno le note sui progressi e gli elementi da intraprendere.

Passaggio n. 5: collega istantaneamente le attività con SyncUps

Scopri esattamente quante attività sono collegate ai tuoi SyncUps in ClickUp

Collega le attività al tuo onboarding SyncUps senza uscire dal Chattare. Ecco come:

In un canale o in un messaggio diretto SyncUps, passa con il mouse sul messaggio SyncUps attivo nel Chattare e fai clic sull'icona tre puntini … .

2. Clicca su Aggiungi relazione e seleziona un'attività

3. Visualizzare, aggiornare o gestire le attività connesse senza uscire dal Chattare, clicca sul numero sopra il messaggio SyncUps nel tuo canale o messaggio diretto.

Le attività di ClickUp risiedono nel tuo spazio di lavoro e sono completamente integrate con i tuoi strumenti di project management e i flussi di lavoro delle risorse umane.

Aggiungi dettagli come date di scadenza, nota e assegnatario in modo che tutti sappiano quali sono i prossimi passi e chi ne è responsabile. Utilizza gli stati personalizzati di ClickUp , come Non iniziato, in corso e completato, per il monitoraggio dei progressi dell'onboarding senza inviare costanti messaggi di follow-up.

Una volta che i follow-up delle discussioni SyncUps sono associati alle attività di ClickUp, puoi portare l'onboarding a un passaggio successivo con il modello di lista di controllo per l'onboarding ClickUp.

Ottieni un modello gratis Assicurati che ogni nuovo dipendente riceva un'esperienza di inserimento strutturata con il modello di lista di controllo per l'inserimento di ClickUp.

Questo modello contiene liste di controllo complete per ogni ruolo, che coprono tutte le attività essenziali, dalle pratiche burocratiche e la configurazione IT alla formazione sulla conoscenza dei prodotti e la presentazione del team. Inoltre, ti consente di:

Tieni traccia di ogni attività di inserimento con stati come Non iniziato , in corso , completata o Necessita di input .

Memorizza dettagli importanti come Titolo di lavoro , Reparto , email di lavoro , Data ufficiale di inizio e altro ancora.

Passa tra le visualizzazioni Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario per gestire efficacemente le sequenze.

Come può un responsabile delle risorse umane effettuare il monitoraggio dei progressi dell'inserimento dei nuovi assunti in ClickUp?

I responsabili delle risorse umane devono avere visibilità su tutto, dall'invio dei documenti e la configurazione IT al completamento della formazione e ai check-in della prima settimana.

La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp è l'app completa per il lavoro, che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale per aiutarti a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Con gli strumenti di project management di ClickUp, i responsabili delle risorse umane possono coordinare progetti inter-team, gestire programmi di formazione continua e effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti, il tutto mantenendo centralizzati compiti, comunicazioni e approfondimenti.

Ottieni informazioni in tempo reale sul stato dell'onboarding

Per visualizzare una visione d'insieme di come sta andando l'onboarding nella tua organizzazione, usa i dashboard di ClickUp. Offrono visibilità in tempo reale sul stato dell'onboarding, eliminando la necessità di inviare messaggi separati a ogni nuovo assunto.

Ottieni informazioni in tempo reale sullo stato del reclutamento e dell'inserimento con i dashboard ClickUp

Puoi personalizzare la tua dashboard con diverse schede come Elenchi di attività, Grafici a torta, Grafici a barre o Schede di calcolo per monitorare i KPI delle risorse umane. Ad esempio, potresti aggiungere un grafico a torta per vedere quante attività di inserimento sono state completate rispetto a quelle in corso, oppure un grafico a barre per monitorare i progressi per reparto o manager.

Se desideri un vantaggio più intelligente, aggiungi le schede ClickUp AI alla tua dashboard:

Scheda di aggiornamento del progetto AI per ottenere un aggiornamento di alto livello sullo stato, indicando le attività completate, gli elementi in corso e il lavoro in ritardo.

Scheda di riepilogo/riassunto esecutivo IA per una panoramica sintetica dello stato di salute dei vari reparti, mettendo in evidenza rischi o ostacoli.

AI Brain Card per scrivere un prompt personalizzato (ad esempio, "Mostrami i lead con >3 giorni senza punti di contatto e basso coinvolgimento") e ottenere un riepilogo/riassunto insieme a suggerimenti sui passaggi successivi.

Monitora le tue pipeline di inserimento utilizzando le schede IA nelle dashboard di ClickUp

Guarda questo video per saperne di più sui dashboard basati sull'IA:

Elimina i follow-up manuali

Puoi anche impostare le attività ricorrenti di ClickUp per trigger controlli regolari (ad esempio, sincronizzazione settimanale, revisione ogni 90 giorni).

ClickUp ti consente di personalizzare le ricorrenze (giornaliere, settimanali, mensili, "giorni dopo il completamento", ecc.) e di scegliere se generare una nuova attività o riaprire quella esistente. Ciò garantisce che i follow-up coerenti non vengano dimenticati man mano che l'onboarding si protrae nel primo (e secondo) trimestre.

Elimina i follow-up manuali e le pratiche burocratiche con ClickUp attività ricorrenti

📖 Leggi anche: Come il nostro team di inserimento utilizza ClickUp

Esempi di casi d'uso per i team delle risorse umane

Ecco come i team delle risorse umane possono sfruttare ClickUp non solo per il monitoraggio dei nuovi assunti.

Formazione e sviluppo dei dipendenti

Il monitoraggio dei progressi nell'apprendimento e la gestione delle risorse formative diventa semplicissimo quando tutto è raccolto in un unico posto. Con ClickUp Doc, i team delle risorse umane possono centralizzare i manuali di inserimento, gli aggiornamenti delle politiche e i contenuti per lo sviluppo delle competenze in un formato strutturato e facile da navigare.

Puoi includere testo formattato, incorporare video o allegare link ai certificati di formazione, rendendo più semplice per i dipendenti seguire il programma e per le risorse umane mantenere aggiornati i contenuti.

Crea e organizza domande frequenti, guide di inserimento e politiche HR in ClickUp Documento

🤩 Bonus: hai mai desiderato avere un assistente intelligente in grado di trovare, scrivere e organizzare la tua documentazione HR al posto tuo? Beh, il tuo desiderio è stato esaudito! ClickUp Brain MAX ti aiuta a trovare politiche, guide di inserimento o documenti Google su ClickUp e sulle tue app di connessione come Google Drive o SharePoint, il tutto da un'unica barra di ricerca. Hai bisogno di prendere appunti durante una riunione o aggiornare una politica? Basta pronunciarlo ad alta voce utilizzando ClickUp Talk to Testo e Brain MAX lo trascriverà e lo perfezionerà per te. Semplifica istantaneamente i documenti delle risorse umane, le guide di formazione e le liste di controllo di inserimento con ClickUp Brain MAX

Gestione delle prestazioni

Le valutazioni delle prestazioni, il monitoraggio degli obiettivi e la raccolta di feedback non devono necessariamente avvenire tramite strumenti separati. Utilizzando ClickUp Views, i team possono visualizzare i cicli di revisione, filtrare gli obiettivi di prestazione o raggruppare i dipendenti in base allo stato e al reparto, il tutto all'interno di un unico spazio di lavoro.

Rimani aggiornato su ogni valutazione delle prestazioni e sugli obiettivi dei dipendenti con ClickUp Elenco Visualizza

Ad esempio, puoi aggiungere la vista Elenco di ClickUp per l'invio delle prestazioni, la vista Bacheca di ClickUp per le fasi di revisione e la visualizzazione calendario di ClickUp per mappare i cicli di valutazione mensili.

Ciò offre ai manager e alle risorse umane una visibilità immediata su chi deve ricevere un feedback, chi è in fase di revisione e quali obiettivi sono ancora in corso.

🧠 Curiosità: A metà del XX secolo, il nome "ufficio del personale" era molto comune. Ma nel 1948 fu fondata l'American Society for Personnel Administration (in seguito diventata SHRM). Ciò segnò un cambiamento verso il riconoscimento delle risorse umane come professione, non solo come lavoro d'ufficio.

Reclutamento e assunzioni

I flussi di lavoro relativi al reclutamento possono seguire un flusso altrettanto fluido in ClickUp.

Utilizza il project management tramite email in ClickUp per ottimizzare i flussi di lavoro relativi al reclutamento

ClickUp Email Project Management consente ai reclutatori di comunicare con i candidati dall'interno della piattaforma, inviando aggiornamenti, programmando colloqui o dando seguito ai documenti senza passare a una finestra In arrivo esterna.

Inoltre, le automazioni in ClickUp semplificano le attività ripetitive. I reclutatori possono impostare dei trigger per inviare email automatiche quando un candidato passa a una nuova fase, invia un modulo o completa un'attività.

Attiva inviti per colloqui e follow-up senza uscire dal tuo spazio di lavoro con ClickUp Automazione

Ad esempio, quando lo stato di un candidato cambia in Colloquio programmato, ClickUp può inviare automaticamente un'email di conferma con i dettagli del colloquio e mettere in copia il responsabile delle assunzioni. Ogni email appare all'interno dell'attività del candidato, mantenendo l'intero team di assunzione allineato su ogni interazione.

💡 Suggerimento professionale: evita il mal di testa da blocco dello scrittore con ClickUp Brain. Ora puoi generare rapidamente contenuto per email, creare oggetti precisi e organizzare le idee senza partire da zero.

Scrivi email coinvolgenti per i candidati, messaggi di follow-up o messaggi di campagna con ClickUp Brain

Coinvolgimento dei dipendenti e sondaggi

Raccogliere feedback e misurare il coinvolgimento diventa semplicissimo con ClickUp Moduli.

I team delle risorse umane possono creare moduli personalizzabili per raccogliere risposte a sondaggi, feedback dei colleghi o suggerimenti sulle iniziative di coinvolgimento, che confluiscono direttamente nelle attività strutturate di ClickUp.

Utilizza ClickUp Moduli per standardizzare i flussi di lavoro di inserimento e garantire che ogni nuovo assunto o richiesta parta dalla stessa pagina

Ecco la condivisione di Sam Morgan, direttore delle operazioni web presso The Nine, riguardo a ClickUp:

ClickUp ha rivoluzionato il nostro team, il supporto che ci hanno fornito durante l'onboarding è stato incredibile! Ci ha fatto risparmiare innumerevoli ore di lavoro, ci ha fornito i dati necessari per allocare le nostre risorse in modo più efficace e ha permesso di rispettare le sequenze dei nostri progetti, tenendo informati i nostri clienti.

🧠 Curiosità: Robert Owen è stato uno dei primi pensatori a occuparsi del miglioramento delle condizioni del lavoro nel XIX secolo. Ha costruito alloggi dignitosi per i lavoratori, si è opposto al lavoro minorile e ha promosso migliori condizioni di lavoro. La sua filosofia ha influenzato quella che in seguito è diventata la gestione delle risorse umane.

📖 Leggi anche: Abbiamo testato il miglior software HR per i team delle risorse umane

Benvenuto a bordo con SyncUps in ClickUp

Un inserimento senza intoppi è la chiave per aiutare i nuovi assunti a mettersi al passo rapidamente e sentirsi supportati fin dal primo giorno. Tuttavia, è facile che le attività, la formazione e i follow-up finiscano per essere dispersi tra email, chat e fogli di calcolo.

L'utilizzo di uno strumento come ClickUp consente di organizzare tutto in un unico posto.

Con ClickUp SyncUps, i team delle risorse umane possono programmare sessioni di inserimento, effettuare il monitoraggio dello stato con attività e liste di controllo, registrare e condividere note delle riunioni, e stabilire la connessione tra gli elementi da intraprendere e i flussi di lavoro.

Ciò rende l'inserimento più efficiente, riduce la confusione e aiuta i nuovi assunti a dare il loro contributo più rapidamente.

Domande frequenti (FAQ)

Sì, i nuovi assunti possono partecipare a SyncUps senza un account ClickUp completo. Possono partecipare come ospiti nei canali o nei messaggi diretti in cui vengono avviati i SyncUps.

ClickUp SyncUps facilita la collaborazione in tempo reale durante l'onboarding, consentendo alle risorse umane e ai manager di effettuare controlli in tempo reale, condivisione di schermate e rispondere alle domande istantaneamente, il tutto all'interno della piattaforma ClickUp.

ClickUp SyncUps colma il divario geografico consentendo interazioni faccia a faccia, rendendo l'onboarding remoto più coinvolgente ed efficace. Supporta la condivisione dello schermo, le attività collegate e il feedback istantaneo, garantendo ai nuovi assunti di sentirsi in connessione e supportati.

No, ClickUp SyncUps non vengono registrati automaticamente. L'host deve avviare manualmente la registrazione cliccando sull'icona di registrazione durante la riunione.

Sì, le risorse umane possono utilizzare i riaggiornamenti generati dall'IA delle sessioni di ClickUp SyncUps per aggiornare i documenti di inserimento, assicurandosi che tutte le discussioni e le decisioni siano accuratamente riportate nei materiali ufficiali.

Sì, ClickUp SyncUps per l'onboarding è stato progettato pensando alla sicurezza. Offre funzionalità/funzione come comunicazioni crittografate e controlli di accesso basati sui ruoli per garantire che le discussioni relative alle risorse umane rimangano riservate e sicure.