Modelli gratuiti di dashboard cliente per semplificare la reportistica e il monitoraggio dei progetti

Nel mondo frenetico di oggi, offrire visibilità in tempo reale ai clienti non è solo un optional, ma una necessità.

Per le agenzie, i liberi professionisti e i team a contatto con i clienti, ciò rappresenta sia una sfida che un'opportunità. È necessario fornire un quadro completo della situazione, dalle metriche commerciali e dallo stato del progetto alle prestazioni della campagna, senza sovraccaricare i clienti.

È qui che entrano in gioco i dashboard di reportistica per i clienti e i modelli di dashboard appositamente progettati. Aggregando più origini dati in un'unica vista unificata, i modelli di dashboard per i clienti forniscono una posizione centralizzata per il monitoraggio delle metriche chiave, la semplificazione della comunicazione e la promozione della fiducia.

Scopriamo alcuni modelli ClickUp gratis e personalizzabili per la reportistica dei clienti.

Panoramica dei modelli di dashboard client

Ecco una rapida panoramica dei migliori modelli gratuiti di dashboard e reportistica per i clienti:

Cosa sono i modelli di dashboard client?

I modelli di dashboard cliente sono layout predefiniti e personalizzabili che mostrano i dati chiave dei clienti, come i risultati finanziari, il flusso di cassa, i risultati di vendita e le metriche di progetto, in un'unica vista organizzata. Estraggono le informazioni da più origini dati e le strutturano in grafici, tabelle e KPI, in modo che i team possano creare rapidamente dashboard di reportistica per i clienti senza partire da zero. In questo modo, si ottengono informazioni utili per prendere decisioni basate sui dati che migliorano direttamente il ROI.

I modelli di dashboard cliente sono particolarmente utili per agenzie, liberi professionisti e aziende che devono gestire più account cliente e organizzare i dati in un'unica posizione centralizzata.

💡 Leggi anche: I migliori strumenti di visualizzazione dei dati per i progetti

Cosa rende efficace un modello di dashboard client?

Un modello di dashboard cliente deve essere sufficientemente flessibile da supportare vari metodi di reportistica, consentendo alle parti interessate di comprendere ciò che stanno guardando senza bisogno di spiegazioni.

Cerca modelli che ti consentano di:

Organizza le informazioni sui clienti in sezioni dedicate a progetti, finanze e prestazioni.

Effettua la connessione e recupera automaticamente i dati da strumenti come Google Analytics, CRM o app finanziarie.

Personalizza gli elementi visivi con grafici, diagrammi e tabelle per rendere facilmente accessibili i dati complessi.

Tieni traccia dei KPI rilevanti come il flusso di cassa, il tasso di conversione e lo stato delle vendite con precisione.

Condividi aggiornamenti in tempo reale con i clienti in modo che possano vedere dati accurati e aggiornati senza doverli aggiornare manualmente.

📚 Per saperne di più: Guida introduttiva alle dashboard in ClickUp (con esempi di casi d'uso)

Modelli di dashboard client

La gestione dei clienti non dovrebbe sembrare un lavoro da detective. Quando i dettagli del progetto sono sparsi su più piattaforme e strumenti, si perde tempo a cercare informazioni invece di fornire effettivamente valore. Questo fenomeno è spesso chiamato "Work Sprawl" (espansione del lavoro).

ClickUp risolve questo problema essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo.

Il dashboard di ClickUp riunisce tutto - tempistiche del progetto, risultati finali, budget e metriche di stato - in un'unica vista che si aggiorna in tempo reale. È così che ClickUp si rivela anche un eccellente software CRM.

Elimina ogni forma di dispersione del lavoro per fornire un contesto completo e un unico luogo in cui persone e agenti possono collaborare.

ClickUp offre anche una serie di modelli di dashboard personalizzabili facili da integrare nel tuo processo di reportistica settimanale o mensile. Scopriamoli insieme.

1. Modello di dashboard per la gestione dei progetti ClickUp per il project management

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle attività cardine, dei rischi e dei budget in tempo reale con il modello di dashboard per la gestione dei progetti di ClickUp per il project management.

Il modello di dashboard per la gestione dei progetti di ClickUp consente ai project manager e ai team di visualizzare ed eseguire le attività di progetto con una visibilità completa delle tempistiche, dei costi e dei rischi.

Le dashboard di ClickUp recuperano automaticamente i dettagli dai tuoi spazi e elenchi di progetto, fornendoti informazioni dettagliate su tutto, dai progressi alle prestazioni. Con una varietà di widget, puoi personalizzare la tua dashboard come preferisci: barre di avanzamento per i tassi di completamento, grafici a linee per le tendenze, grafici a torta per i contributi individuali, widget del carico di lavoro per l'allocazione delle risorse e altro ancora.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Ottieni una sequenza visiva delle attività del progetto in cui puoi modificare facilmente le date e la durata delle attività trascinando gli elementi nella vista Gantt

Monitora automaticamente lo stato con campi basati su formule per la durata e il budget rimanente, eliminando i calcoli manuali.

Perfeziona e riequilibra i carichi di lavoro con la vista Pianificazione della capacità e verifica se i membri del team sono sottoutilizzati o sovrautilizzati.

📌 Ideale per: Project manager e gestori del team nei settori dell'edilizia, dell'IT, del marketing o delle operazioni che necessitano di un software dashboard per monitorare costi, dipendenze e capacità del team.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 31% dei manager preferisce le bacheche visive. Altri si affidano a diagrammi di Gantt, dashboard o visualizzazioni delle risorse. Ma la maggior parte degli strumenti ti obbliga a sceglierne uno solo. Se la visualizzazione non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un ulteriore motivo di attrito. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai diagrammi di Gantt basati sull'intelligenza artificiale alle bacheche Kanban, alle dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente visualizzazioni o riepiloghi personalizzati in base a chi sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati reali: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi di comunicazione da 24 ore a pochi secondi utilizzando ClickUp.

2. Modello di report analitico ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni il modello di report analitico di ClickUp per trasformare i dati grezzi in chiari riepiloghi visivi con benchmark e tendenze.

Il modello di report analitico di ClickUp fornisce una chiara roadmap per strutturare le dashboard di reportistica dei clienti. Invece di partire da una pagina vuota, avrai a disposizione sezioni predefinite per una panoramica dei dati in base alle metriche che desideri riportare.

Ad esempio, puoi creare un portale clienti per dimostrare l'efficienza del sito web evidenziando i tipi di sessione, le visite alle pagine, le conversioni, le transazioni e altri KPI. Puoi inserire numeri, caricare vari tipi di grafici o immagini pertinenti per visualizzare lo stato di avanzamento o il risultato dell'esecuzione della strategia.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Presenta le analisi sotto forma di resoconto mensile, passando dai dati sul pubblico alle informazioni sui ricavi.

Aggiungi contesto accanto ai grafici con promoti per confronti, tendenze e conclusioni che rendono i report pronti per i clienti.

Trasforma le analisi grezze in riassunti utilizzabili utilizzando sezioni già pronte per traffico, coinvolgimento, vendite e transazioni che i clienti possono esaminare in pochi minuti.

📌 Ideale per: agenzie, liberi professionisti e analisti interni che desiderano utilizzare un modello di reportistica plug-and-play per visualizzare le informazioni essenziali sui clienti.

💡 Suggerimento professionale: abbina il modello di report analitico a un modello di dashboard KPI per allineare la tua reportistica a obiettivi aziendali misurabili.

🧠 Suggerimento rapido: vuoi stare al passo con i ritardi del progetto senza dover consultare diverse visualizzazioni? Con ClickUp Brain MAX, puoi porre domande come "Quali attività stanno superando il budget questa settimana?" o "Chi è sovraccarico di lavoro nel progetto di lancio di Phoenix?" e ottenere risposte immediate generate dall'intelligenza artificiale, estratte dall'intero spazio di lavoro e dalle app collegate. Cerca tutto, chiedi qualsiasi cosa: ClickUp Brain MAX mette a tua disposizione tutto il tuo lavoro, le tue app e i tuoi modelli di IA.

3. Modello di report di marketing digitale ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di report di marketing digitale di ClickUp per evidenziare il traffico, le conversioni e il ROI di tutte le campagne.

Il modello di reportistica di marketing digitale di ClickUp fornisce ai team di marketing un formato di reportistica pronto all'uso per monitorare campagne, prestazioni e ROI.

Offre inoltre un elevato livello di personalizzazione per organizzare gli obiettivi della campagna, le metriche chiave e altro ancora in un unico documento chiaro e visivamente accattivante. Ogni blocco è modificabile, consentendoti di aggiungere dettagli della campagna, caricare immagini, evidenziare metriche chiave e fornire informazioni di contatto.

Ecco perché apprezzerai questo modello

Modifica le sezioni predefinite per campagne, KPI e risultati senza dover creare report da zero.

Utilizza i segnaposto per grafici e immagini per semplificare la narrazione dei dati.

Personalizza gli elementi del marchio (logo, colori, informazioni di contatto) per rendere la reportistica coerente.

📌 Ideale per: agenzie, liberi professionisti e analisti interni che desiderano utilizzare un modello di reportistica plug-and-play per visualizzare le informazioni essenziali sui clienti.

⏱️ Suggerimenti per risparmiare tempo: Combina le informazioni: unisci le metriche relative alle vendite, al marketing e alle prestazioni finanziarie in un'unica dashboard per ottenere una visione completa senza dover cambiare scheda.

Automatizza la raccolta dei dati: collega i campi CRM direttamente alla tua dashboard in modo che i dati vengano aggiornati automaticamente in tempo reale.

Riutilizza, non ricreare: salva i tuoi migliori esempi di dashboard come modelli e riutilizzali per nuovi clienti o progetti.

4. Modello di report di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Misura i risultati delle campagne, l'impatto sulla pipeline e le priorità future con il modello di report di marketing di ClickUp.

Per i team di marketing, il modello di report di marketing di ClickUp aiuta a consolidare le analisi delle campagne, le prestazioni del sito web e dei social media e le informazioni sui clienti. Questo modello ha sezioni dedicate alle campagne, ai dati e-mail, al traffico web e alle conversioni dei clienti. Puoi aggiungere immagini e note mantenendo le metriche chiave ben visibili affinché gli stakeholder possano leggerle.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Analizza le statistiche delle campagne (pubblicità, email e social media) con grafici integrati per impressioni, clic e conversioni.

Effettua il monitoraggio delle metriche del sito web e dei social media come sessioni, frequenza di rimbalzo, crescita dei follower e altre metriche simili.

Presenta i lead e i dati dei clienti con visualizzazioni chiare di MQL, SQL e acquisizione di nuovi clienti.

📌 Ideale per: responsabili marketing e analisti che necessitano di un modello strutturato per presentare i risultati delle campagne, le metriche di rendimento e le opportunità di crescita senza perdere tempo a formattare i report.

⚡Suggerimento utile: utilizza gli agenti ClickUp AI per visualizzare istantaneamente i dati per i dashboard dalla tua area di lavoro, come aggiornamenti sui progetti, prestazioni delle campagne, riepiloghi delle chat, ostacoli alle attività e altro ancora. Questi agenti intelligenti possono aiutarti a decidere quali metriche sono necessarie per la tua dashboard cliente (attività completate, scadenze imminenti, attività bloccate, budget rispetto al tempo impiegato, ecc. ) in base alle informazioni di cui hai bisogno. Poiché operano su trigger, condizioni, azioni e basi di conoscenza, possono pubblicare aggiornamenti a intervalli specificati e rispondere a query sui tuoi dati. Utilizza quelli predefiniti o crea agenti ClickUp AI Autopilot personalizzati.

5. Modello di report di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di report di progetto ClickUp per presentare lo stato, gli ostacoli e il lavoro imminente alle parti interessate.

Se desideri registrare lo stato generale dei loro progetti in un unico documento strutturato e facile da condividere, prova il modello di report di progetto di ClickUp. Contiene sezioni dedicate ai dettagli del progetto, allo stato, ai punti salienti, ai rischi e al lavoro imminente, che rendono più facile comunicare i progressi senza tralasciare dettagli importanti.

Ecco perché apprezzerai questo modello

Monitora lo stato del progetto con indicatori chiari relativi all'esecuzione, al budget, alla sequenza e alla qualità.

Aggiungi punti salienti e risultati raggiunti per mettere in evidenza i successi insieme ai risultati misurabili.

Registra i rischi e gli ostacoli con i titolari e i piani d'azione per garantire la responsabilità.

📌 Ideale per: Project manager e team leader che devono presentare chiaramente gli aggiornamenti di progetto alla leadership, ai clienti o agli stakeholder interfunzionali senza perdere ore a formattare i report.

⚡ Archivio modelli: modelli per la gestione dei clienti in PowerPoint e ClickUp

6. Modello di report commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Scarica il modello di report di vendita di ClickUp per analizzare lo stato della pipeline, i tassi di successo e le previsioni accurate a colpo d'occhio.

Il modello di report di vendita di ClickUp aiuta i responsabili commerciali e i team di vendita a monitorare gli aggiornamenti in tempo reale e le prestazioni su base mensile, trimestrale e annuale in una vista strutturata.

Grazie alle visualizzazioni integrate come i report annuali, mensili e trimestrali, oltre alla vista Bacheca e alle schede IA, puoi passare da informazioni di alto livello a analisi specifiche. Inoltre, i campi personalizzati come importo effettivo delle vendite, proiezioni di vendita, risultati di vendita e regione facilitano il filtraggio e il confronto delle tendenze delle prestazioni.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Attiva/disattiva i report di vendita annuali, mensili o trimestrali senza dover ricreare i layout.

Monitora l'andamento dei ricavi con i campi personalizzati per i dati effettivi, le proiezioni e la percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Utilizza le viste Bacheca e Dashboard per accedere e visualizzare lo stato della pipeline, insieme alle tendenze regionali.

📌 Ideale per: responsabili commerciali, responsabili regionali e team operativi che necessitano di un sistema intuitivo per monitorare i traguardi di vendita, effettuare il monitoraggio dell'andamento delle prestazioni e svolgere la reportistica su diversi intervalli di tempo.

7. Il modello di report settimanale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di report settimanale di ClickUp per registrare i risultati settimanali, le priorità e gli ostacoli senza lunghe email.

Il modello di report settimanale di ClickUp offre ai team un modo affidabile per comunicare i progressi, evidenziare i risultati positivi e segnalare gli aspetti che richiedono attenzione in un unico documento. Riunisce gli aggiornamenti chiave, dalle attività completate e dai traguardi cardine agli ostacoli e alle aree di rischio, in un unico report strutturato. In questo modo, i clienti ricevono una panoramica chiara dello stato di avanzamento del progetto senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi le attività per attività, titolare e stato per una rapida visibilità.

Raccogli i risultati settimanali in un unico posto, così potrai passare da un'attività cardine all'altra con chiarezza.

Aiuta gli stakeholder a vedere ciò che è stato terminato e ciò che è in programma, con link alle attività correlate quando necessario.

📌 Ideale per: project manager, team a contatto con i clienti e squadre interfunzionali che necessitano di aggiornamenti settimanali costanti per dirigenti, sponsor e clienti.

8. Modello di report sullo stato di più progetti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Scarica il modello di report sullo stato di più progetti di ClickUp per avere una visibilità a livello di portfolio sullo stato di salute, sui costi e sulle tempistiche dei progetti.

Il modello di report sullo stato di più progetti di ClickUp è ideale per fornire ai manager una visione d'insieme dei progetti in corso in un unico posto. Puoi navigare tra più progetti all'interno di un unico dashboard del portfolio di progetti e ottenere un'analisi dettagliata dei risultati, dei rischi, dei costi e delle metriche di qualità per ciascuno di essi.

Sono disponibili indicatori di stato relativi allo stato di salute del progetto (stato: buono, a rischio, fuori strada), in modo che il tuo team sappia come stanno andando le cose.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Evidenzia le prestazioni relative (ad esempio, il progetto A è in anticipo, il progetto B è in ritardo).

Verifica le dipendenze quando i progetti hanno risorse condivise o sequenze in conflitto.

Inserisci i valori stimati e quelli effettivi nella tabella dei costi e utilizza Budget rimanente per evidenziare le spese in eccesso o in difetto.

📌 Ideale per: PMO, responsabili di programmi/portafogli, responsabili di agenzie o consegne e team operativi che supervisionano più progetti con la necessità di sequenze pronte per i dirigenti.

📚 Per saperne di più: Esempi e modelli di dashboard per il project management

9. Modello di report mensile sullo stato dell'attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di report mensile sullo stato dell'attività di ClickUp per trasformare gli aggiornamenti mensili in azioni assegnate con titolari e date di scadenza.

Cerchi un punto di partenza per una reportistica di alto livello? Il modello di report mensile sullo stato dell'attività di ClickUp consente ai manager e ai team di esaminare i progressi dei progetti, i dati finanziari, i KPI e gli obiettivi. Troverai blocchi pronti per essere modificati per aggiornamenti rapidi, lavoro completato, attività imminenti e sfide.

Personalizza il modello per includere le metriche e le categorie specifiche che desideri, come i risultati finali totali, le ore fatturabili, le attività riportate e gli elementi di rischio.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Trasforma i punti salienti mensili in chiari passaggi successivi assegnando attività o titolari.

Individua immediatamente le modifiche all'ambito e i risultati mancanti con i controlli sì/no integrati.

Aggiungi contesto con note, commenti, titolari e scadenze per mantenere chiara la responsabilità.

📌 Ideale per: responsabili operativi, capi reparto e responsabili di progetto che necessitano di un dashboard mensile conciso e ripetibile per dirigenti e stakeholder interfunzionali.

10. Modello di analisi dei social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei KPI cross-channel con dashboard pronte per i clienti utilizzando il modello di analisi dei social media di ClickUp.

Il modello di analisi dei social media di ClickUp fornisce una panoramica completa ai team che si occupano di social media per misurare i KPI su tutti i canali social come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest e Snapchat.

Può essere trasformato in un dashboard operativo completamente funzionale con campi personalizzati per benchmark, risultati target e risultati effettivi , consentendoti di vedere dove le campagne stanno ottenendo risultati superiori o inferiori alle aspettative.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Confronta le prestazioni delle campagne su tutte le piattaforme senza esportare i dati in fogli di calcolo.

Raggruppa i KPI per assegnatario, tag o priorità, in modo che la titolarità e l'affidabilità rimangano chiare.

Utilizza i campi personalizzati per benchmark, traguardi, risultati effettivi e piani d'azione per andare oltre la reportistica superficiale.

Attiva/disattiva una visualizzazione, come la vista Elenco o la vista Tabella , per analisi a livello di piattaforma e confronti tra canali.

📌 Ideale per: social media manager, team di marketing interni e agenzie alla ricerca di reportistica multipiattaforma con KPI in tempo reale e chiara titolarità delle responsabilità.

Ecco una guida passo passo su come creare una dashboard in meno di 15 minuti!

11. Modello KPI ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello KPI di ClickUp per misurare gli obiettivi rispetto ai risultati e segnalare in modo proattivo le metriche fuori strada.

Con il modello KPI di ClickUp, è facile effettuare il monitoraggio di traguardi, valori di riferimento e dati effettivi in un unico posto, in modo da poter misurare i KPI in tempo reale.

Utilizza l'elenco Riassunto per visualizzare lo stato di tutti i KPI oppure passa a OKR dipartimentali per esaminare i risultati dei KPI per team. Sono disponibili anche le bacheche Progressi e la vista Sequenza che consentono di raggruppare per Stato, Assegnatario o Dipartimento. È un ottimo modo per individuare lacune nella titolarità e conflitti di date.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Imposta un'automazione in ClickUp come Quando effettivo < traguardo del 10% → imposta lo stato su "A rischio" e @menziona il titolare per intervenire prima che gli obiettivi vengano meno.

Inserisci il valore di riferimento (valore attuale o media passata) e il traguardo (quello che intendi raggiungere) per ottenere confronti significativi.

obiettivi ClickUp in modo che lo stato venga automaticamente aggregato nel monitoraggio degli obiettivi e Collega i KPI agliin modo che lo stato venga automaticamente aggregato nel monitoraggio degli obiettivi e nelle dashboard esecutive.

📌 Ideale per: responsabili delle operazioni, del marketing, del commerciale, delle risorse umane e del PMO che necessitano di una dashboard KPI pratica che i loro team possano effettivamente utilizzare.

12. Modello OKR e obiettivi aziendali ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello OKR e obiettivi aziendali di ClickUp per misurare i traguardi rispetto ai risultati effettivi e effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti.

Il modello OKR e obiettivi di ClickUp Company è ciò di cui hai bisogno per gestire i flussi di lavoro OKR end-to-end. Utilizza il modulo Invio OKR (Build → Impostazioni → Anteprima) per acquisire richiedente, sponsor, baseline e traguardo, quindi crea automaticamente attività OKR nel tuo elenco Obiettivi con campi mappati e titolari impostati.

Utilizza Tutti gli elementi OKR correlati per esaminare e approvare le proposte in un'unica tabella, inserisci i check-in nel Calendario OKR e monitora i progressi nelle visualizzazioni Elenco/Bacheca con stato e priorità.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Standardizza l'inserimento degli OKR con moduli di invio che creano istantaneamente attività nel tuo spazio di lavoro per un rapido instradamento e revisione.

Approva e implementa gli obiettivi più rapidamente filtrando Tutti gli elementi OKR correlati in base alla Fase di approvazione e assegnando in blocco titolari, date e priorità.

Rispetta le scadenze con un calendario OKR e il calcolo automatico dello stato (linea di base → traguardo → risultato effettivo) visibile ai leader e ai team.

📌 Ideale per: responsabili PMO/operativi che implementano OKR a livello aziendale e necessitano di un unico sistema per l'acquisizione → approvazione → pianificazione → monitoraggio.

13. Modello di piano d'azione SMART Obiettivo di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di piano d'azione SMART Goal di ClickUp per effettuare l'impostazione di obiettivi strutturati e misurabili e effettuare il monitoraggio dell'esecuzione senza alcuno sforzo.

Per i team che necessitano di una dashboard di lavoro per obiettivi SMART realmente realizzabili, il modello di piano d'azione SMART Goal di ClickUp viene in soccorso.

Utilizza questo modello per monitorare i progressi con campi personalizzati come "Tasso di completamento" e "Stato degli obiettivi", registrare gli ostacoli e trasformare gli obiettivi chiave in attività cardine ClickUp. Inoltre, valuta la possibilità di aggiungere un Calendario per pianificare i punti di controllo o un dashboard per visualizzare le tendenze, in modo che il piano d'azione rimanga visibile senza richiedere controlli manuali con ciascun membro del team.

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Trascina gli obiettivi attraverso le fasi SMART per eseguire controlli settimanali reali (non è necessario un documento di stato separato).

Raggruppa per Iniziativa obiettivo o Team principale per vedere quali flussi di lavoro fanno la differenza.

Promuovi gli elementi chiave a attività cardine e aggiungi un Calendario per rafforzare le cadenze di revisione.

📌 Ideale per: Manager e fondatori che necessitano di un sistema semplice e allineato allo SMART per trasformare gli obiettivi in azioni tracciabili.

Trasforma la reportistica dei clienti in informazioni in tempo reale con ClickUp

La reportistica statica appartiene al passato. Ciò di cui i clienti hanno davvero bisogno è un hub di informazioni in tempo reale in cui i dati sulle prestazioni, gli aggiornamenti sui progressi, l'analisi dei rischi e i risultati aziendali siano costantemente (e automaticamente) aggiornati.

Con i dashboard, le automazioni, i modelli personalizzabili e gli agenti basati sull'IA di ClickUp, puoi estrarre dati in tempo reale da tutti i progetti e visualizzarli con grafici dinamici e widget interattivi.

Vuoi potenziare il tuo team e i tuoi clienti con una visibilità immediata e decisioni più intelligenti?

Scarica ClickUp gratis e crea oggi stesso la tua prima dashboard cliente.