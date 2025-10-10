I 12 migliori software per dashboard (recensioni, funzionalità/funzione e prezzi)

Se sei un dirigente aziendale o un project manager, sicuramente conosci alcuni di questi problemi:

Strategia ed esecuzione spesso vivono su pianeti diversi.

Gli obiettivi sono stati fissati, ma il lavoro quotidiano si perde nella traduzione. È difficile capire come le azioni del tuo team si traducano in risultati aziendali.

Un software per dashboard raccoglie dati sparsi in un'unica visualizzazione in tempo reale, avvisandoti quando qualcosa va storto.

Grazie a questi strumenti, avrai a disposizione una fonte di informazioni condivisa che consentirà a tutti i membri dell'organizzazione di concentrarsi su ciò che conta davvero.

In questo blog parleremo dei migliori strumenti software per dashboard disponibili oggi, confrontandone le funzionalità/funzione, i vantaggi chiave, i limiti, i prezzi e le recensioni degli utenti reali, in modo che tu possa trovare quello più adatto al tuo aziendale.

I migliori software per dashboard in sintesi

Ecco una tabella comparativa che ti aiuterà a capire cosa offre ogni strumento.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Dashboard per la project management con flussi di lavoro personalizzati Dashboard personalizzabili con widget per il monitoraggio di attività, tempo e obiettivi; aggiornamenti in tempo reale; integrazione con varie visualizzazioni di progetto. Piano Free disponibile, prezzi personalizzati per le aziende Tableau Visualizzazione avanzata dei dati Visualizzazioni avanzate dei dati; interfaccia drag-and-drop; aggiornamenti dei dati in tempo reale; integrazione con numerose origini dati Prezzi personalizzati Power BI Dashboard integrate Microsoft e business intelligence Dashboard interattive; integrazione con i prodotti Microsoft; approfondimenti basati sull'IA; monitoraggio dei dati in tempo reale. Piani gratis e piani a pagamento a partire da 14 $/utente/mese ThoughtSpot Analisi basata sulla ricerca e BI self-service Analisi basate sull'IA; ricerca in linguaggio naturale; esplorazione dei dati in tempo reale; dashboard interattive. I piani a pagamento partono da 25 $ per utente. Looker Studio Dashboard e reportistica di Google Workspace Reportistica e dashboard personalizzati; integrazione con i servizi Google; collaborazione in tempo reale; integrazione dei dati Gratis, piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese Qlik Sense Esplorazione e scoperta interattiva dei dati Modello di dati associativo; analisi self-service; visualizzazioni interattive; esplorazione dei dati in tempo reale I piani a pagamento partono da 200 $ al mese. Domo Analisi basata su cloud Dashboard in tempo reale; oltre 1.000 connettori dati; accessibilità mobile; analisi integrate Prezzi personalizzati Geckoboard Display dashboard TV e monitoraggio in tempo reale Dashboard KPI in tempo reale; facile integrazione con varie origini dati; widget personalizzabili; modalità di visualizzazione TV. I piani a pagamento partono da 75 $ al mese. Databox Strumento dashboard per marketing e commerciale Modelli di dashboard predefiniti; integrazione con più origini dati; design mobile-first; monitoraggio degli obiettivi Free, piani a pagamento a partire da 199 $ al mese Funnel Attribuzione di marketing e monitoraggio della spesa pubblicitaria Analisi del comportamento degli utenti; monitoraggio dei dati in tempo reale; dashboard personalizzabili Prezzi personalizzati Mixpanel Software per dashboard di analisi dei prodotti Analisi del comportamento degli utenti, analisi dei punti dati, analisi predittiva, creazione di visualizzazioni dashboard Disponibili piani gratis e piani a pagamento Apache Superset Business intelligence open source Strumento BI open source; dashboard interattive; esplorazione dei dati basata su SQL; integrazione con vari database Open source

Cosa cercare in un software per dashboard?

Che tu stia espandendo rapidamente la tua attività o risolvendo punti deboli, queste funzionalità/funzioni sono fondamentali in un software per dashboard progettato per avere un impatto sul aziendale.

Scegli il software per dashboard più adatto alle tue esigenze:

Interfaccia utente intuitiva : offre un design intuitivo che rende l'onboarding un gioco da ragazzi per tutti gli utenti del tuo team.

Aggiornamenti dei dati in tempo reale : fornisce un aggiornamento dei dati in tempo reale, così potrai lavorare sempre con le informazioni più recenti, non con i numeri di ieri.

Connessioni multiple di origine dati : consente di importare facilmente dati da database, fogli di calcolo, sistemi CRM e strumenti di marketing per l'analisi dei dati senza alcuna difficoltà.

Strumenti di personalizzazione : consentono di creare grafici a torta, grafici e reportistica basata sui dati che rispondono alle tue esigenze specifiche.

Generatore di dashboard drag-and-drop : include funzionalità/funzione visive integrati e offre la possibilità di creare e modificare dashboard senza bisogno di competenze tecniche.

Reportistica automatizzata: invia automaticamente i report programmati, così non dovrai più esportarli manualmente ogni settimana.

Monitoraggio e avvisi KPI : tiene traccia delle metriche chiave e invia notifiche quando vengono raggiunte o superate le soglie.

Opzioni di scalabilità: gestisce volumi di dati in crescita senza rallentamenti né sforamenti di budget.

🌼 Lo sapevi? Gli studi suggeriscono che quasi il 92% dei responsabili delle decisioni relative ai prodotti ritiene che i dati e le analisi siano fondamentali per l'esito positivo della propria azienda, con il 41% che li definisce "molto fondamentali".

Il miglior software per dashboard da utilizzare per l'analisi dei dati

Diamo un'occhiata nel dettaglio ai migliori strumenti software per dashboard!

ClickUp (ideale per gestire il lavoro e il monitoraggio dello stato con dashboard personalizzabili)

Con le schede e le dashboard basate sull'intelligenza artificiale di ClickUp, le informazioni di cui hai bisogno sono sempre accessibili.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, combina project management e dashboard personalizzabili in un'unica piattaforma. Elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro consentendoti di monitorare lo stato di avanzamento delle attività, le prestazioni del team, i carichi di lavoro, i KPI e di utilizzare l'intelligenza artificiale per l'analisi dei dati con i dashboard di ClickUp.

Questi hub visivi ricchi di dati si aggiornano in tempo reale e possono essere filtrati per ottenere dettagli granulari, consentendoti di personalizzare come visualizzare in base al membro del team, alla posizione del progetto (spazi, cartelle, elenchi), ai periodi di tempo o ai campi personalizzati.

Utilizza i dashboard di ClickUp per il monitoraggio ed l'evidenziatura delle metriche chiave per il processo decisionale strategico.

Puoi creare una dashboard di progetto utilizzando un'ampia varietà di widget drag-and-drop, tra cui monitoraggio delle attività, monitoraggio del tempo, grafici burndown sprint, progressi degli obiettivi, grafici personalizzati (come grafici a barre, a torta e a linee), strumenti incorporati come Fogli Google o Documenti Google, e persino semplici blocchi di testo/immagini per note o istruzioni.

Inoltre, otterrai riepiloghi avanzati assistiti dall'IA per tutte le tue attività e i tuoi progetti critici. Chiedi a ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato, un aggiornamento e ti fornirà tutti i dettagli. Oppure, se hai semplicemente bisogno di un riepilogo immediato, puoi utilizzare le schede IA in ClickUp.

Analizza i dati di invio dei moduli in tempo reale e ottieni approfondimenti basati sull'IA con ClickUp.

Puoi anche inviare aggiornamenti automatici tramite le automazioni e gli agenti IA di ClickUp . Configura regole di trigger specifiche per inviare aggiornamenti giornalieri, settimanali o mensili ai canali di chat in ClickUp o tramite email, in modo che sia tu che i tuoi team possiate ottenere informazioni tempestive su ciò che sta accadendo.

Attiva/disattiva il tuo agente AI preferito in ClickUp Elenchi per inviare o ricevere aggiornamenti tempestivi su tutti i tuoi progetti.

Hai bisogno di uno strumento pronto all'uso? Il modello di dashboard per la project management di ClickUp semplifica la creazione di dashboard fornendo una visione completa dello stato di avanzamento del tuo progetto, che comprende lo sviluppo, il monitoraggio del budget, il carico di lavoro del team e lo stato delle attività.

Ottieni un modello gratis Gestisci attività, risorse e stato dei progetti con il modello di dashboard per il project management ClickUp.

La vista Elenco attività in questo modello fornisce informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento di ciascuna attività, inclusi i campi relativi ai costi pianificati, ai costi effettivi e al budget rimanente. Inoltre, la vista Gantt del progetto fornisce una cronologia visiva del progetto, mostrando le dipendenze e le sequenze delle attività.

E quando si tratta di monitoraggio delle analisi online, il modello di report analitico di ClickUp ti aiuta a organizzare e monitorare le metriche chiave delle prestazioni, fondamentali per definire la strategia aziendale e promuovere la crescita. Ad esempio, è possibile visualizzare una ripartizione dei tipi di sessione in un grafico a colonne, seguito da un grafico a torta che mostra il rapporto tra visitatori nuovi e visitatori che ritornano.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Riepiloghi/riassunti basati sull'IA : utilizza ClickUp Brain per generare rapidi riepiloghi/riassunti delle tendenze o dei cambiamenti delle prestazioni mostrati nella tua dashboard, come cali commerciali o ritardi negli sprint.

Modelli di dashboard : scegli tra modelli di dashboard predefiniti per le vendite, project management, : scegli tra modelli di dashboard predefiniti per le vendite, project management, il marketing e altro ancora.

Automazioni: utilizza le regole utilizza le regole di automazione di ClickUp (come "Quando lo stato dell'attività cambia in 'Terminato', aggiorna lo stato di avanzamento dell'obiettivo") per mantenere aggiornate le metriche della dashboard senza interventi manuali.

Monitoraggio del tempo integrato: monitora la produttività del tuo team e le tempistiche dei progetti in un'unica visualizzare.

Limiti di ClickUp

Gli utenti nuovi potrebbero incontrare difficoltà iniziali, data la vasta gamma di funzionalità/funzione disponibili.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Funge da centro di controllo all-in-one. Ogni campagna, escalation, miglioramento dei processi e attività è raccolta in un unico posto, collegata tramite viste personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati. Posso monitorare facilmente la titolarità delle attività, le prestazioni SLA e i flussi di lavoro interfunzionali senza uscire dalla piattaforma. In poche parole, ClickUp mi offre piena visibilità e controllo su più team e funzioni.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale, progettato per una sintesi dei dati veloce e intelligente. Grazie alla profonda integrazione con il tuo spazio di lavoro e le app di terze parti, Brain MAX si collega a email, fogli di calcolo, strumenti di project management e dashboard, estraendo automaticamente i dati da più fonti. Sfruttando modelli avanzati di IA, genera riepiloghi concisi e fruibili su misura per le tue esigenze, sia che tu utilizzi comandi vocali o prompt di testo. È dotato di funzionalità chiave come l'aggregazione dei dati in tempo reale, la ricerca d'azienda, approfondimenti contestualizzati e la capacità di evidenziare immediatamente tendenze o anomalie, il tutto tramite un'unica super app.

📚 Per saperne di più: Come creare un dashboard in Excel

2. Tableau (il migliore per la visualizzazione avanzata dei dati)

tramite Tableau

Tableau è uno strumento di visualizzazione dei dati che trasforma i dati provenienti da fogli di calcolo, database, strumenti cloud e piattaforme di big data in dashboard interattive e condivisibili.

Gli utenti possono eseguire il drill-down, applicare filtri e scoprire modelli di dati senza bisogno di codice. Le sue dashboard sono ottimizzate sia per i dispositivi desktop che per quelli mobili, rendendo più facile la condivisione di informazioni tra i team e la leadership.

Tableau è particolarmente utile per le organizzazioni che necessitano di analisi multidimensionali, dashboard esecutive, previsione e integrazione dei dati tra diversi sistemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tableau

Crea dashboard di lavoro interattive con filtri, suggerimenti e funzionalità di drill-down.

Ottieni il mappare geospaziale e la geocodifica integrata per analisi basate sulla posizione

Utilizza campi calcolati e formule personalizzate per ottenere informazioni più approfondite sui dati.

Limiti di Tableau

Alcuni utenti hanno segnalato che le prestazioni possono rallentare durante il lavoro con set di dati molto grandi.

Prezzi di Tableau

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2 : 4,4/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tableau?

Ecco una recensione di G2:

Le dashboard Tableau sono semplici da usare e rendono l'esplorazione dei dati molto più facile. Offrono supporto a un ampio intervallo di origini dati, semplificandomi la creazione di visualizzazioni con più punti di informazione.

⚒️ Suggerimento rapido: se sei alle prime armi con la creazione di dashboard, puoi utilizzare questi esempi di progettazione di dashboard come fonte di ispirazione.

3. Power BI (ideale per l'analisi aziendale integrata con Microsoft)

tramite Microsoft

Power BI si integra perfettamente con Excel, Teams, SharePoint, Azure e altri prodotti Microsoft, rendendolo la scelta ideale per le organizzazioni che già utilizzano l'ecosistema Microsoft.

Puoi importare facilmente file Excel e set di dati in Microsoft Power BI, quindi trasformarli in dashboard interattive utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. Lo strumento supporta anche aggiornamenti dei dati in tempo reale, visualizzazioni personalizzabili e solide opzioni di condivisione tramite i servizi Microsoft.

Le dashboard di lavoro di Power BI sono utili per i team che desiderano centralizzare la reportistica, automatizzare l'aggiornamento dei dati e fornire approfondimenti tra i vari reparti senza uscire dall'ambiente Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Power BI

Utilizza funzionalità di modellazione dei dati e offre supporto a DAX (Data Analysis Expressions) per creare grafici, eseguire calcoli complessi e misurare i KPI.

Consente di progettare in Power BI Desktop e di pubblicare tramite cloud per una facile condivisione.

Aiuta a controllare l'accesso ai dati in base al ruolo dell'utente per dashboard con sicurezza e personalizzate.

Limiti di Power BI

Per lavorare al meglio, richiede un'infrastruttura IT solida e affidabile, il che implica investimenti in hardware, software e personale di manutenzione.

Prezzi di Power BI

Free

Power BI Pro : 14 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Power BI Premium per utente : 24 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Power BI Embedded: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Power BI

G2 : 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Power BI?

Ecco una recensione di G2:

Questo software ci consente di visualizzare ed esplorare i dati in modo interattivo. Offre diversi tipi di visualizzazione (grafici, diagrammi e tabelle), che ci consentono di analizzare meglio le informazioni importanti quando prendiamo decisioni per l'azienda.

📚 Per saperne di più: Come creare una dashboard personale per migliorare la produttività

4. ThoughtSpot (ideale per analisi basate sulla ricerca e BI self-service)

tramite ThoughtSpot

Il dashboard potenziato dall'IA di ThoughtSpot, o Liveboard, consente agli utenti di porre domande di approfondimento direttamente da qualsiasi grafico e ottenere risposte immediate e contestualizzate in un'interfaccia conversazionale.

È progettato per automatizzare la scoperta di approfondimenti, riducendo drasticamente il tempo dedicato alla ricerca di risposte. ThoughtSpot utilizza funzionalità di rilevamento automatico per analizzare continuamente i dati alla ricerca di tendenze, modelli, anomalie e correlazioni sottostanti. Ad esempio, "AI Highlights" evidenzia automaticamente i cambiamenti, le variazioni o i punti di interesse più significativi all'interno dei Liveboard, garantendo che l'utente si concentri immediatamente sulle informazioni mission-critical.

Inoltre, la funzionalità/funzione "Analisi delle modifiche" offre funzionalità diagnostiche approfondite identificando automaticamente i fattori chiave e i fattori sottostanti responsabili di specifiche tendenze dei dati o fluttuazioni delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ThoughtSpot

Monitora i dati per rilevare eventuali cambiamenti imprevisti e invia avvisi per tenere informati gli utenti.

Consente agli utenti di esplorare i dati da panoramiche di alto livello a dettagli granulari senza la necessità di percorsi di drill-down predefiniti.

Il supporto offre supporto per vari tipi di grafico, inclusi grafici a linee, ad area, a torta, ad anello e a dispersione, per visualizzazioni interattive.

Limiti di ThoughtSpot

È comunque necessaria una certa conoscenza istituzionale dei set di dati per garantire che vengano utilizzati i campi corretti per la specifica domanda aziendale posta.

Prezzi di ThoughtSpot

Versione di prova gratis

Essential : 25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Pro : Prezzi personalizzati

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ThoughtSpot

G2 : 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ThoughtSpot?

Ecco una recensione di G2:

La funzione di ricerca di ThoughtSpot consente di digitare semplicemente una domanda e ottenere immediatamente una risposta. Nessuna query complessa e nessuna attesa. Ci fa risparmiare tantissimo tempo.

📮 ClickUp Insight: il 78% dei partecipanti al nostro sondaggio elabora piani dettagliati nell'ambito dei propri processi di definizione degli obiettivi. Tuttavia, un sorprendente 50% non effettua il monitoraggio di tali piani con strumenti dedicati. 👀 Con ClickUp, puoi convertire facilmente gli obiettivi in attività concrete, consentendoti di raggiungerli passo dopo passo. Inoltre, le nostre dashboard senza codice forniscono una chiara rappresentazione visiva dei tuoi progressi, mettendoli in evidenza e offrendoti un maggiore controllo e visibilità sul tuo lavoro. Perché "sperare per il meglio" non è una strategia affidabile. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più senza esaurirsi.

5. Looker Studio (ideale per strategie multi-cloud e cloud ibrido)

tramite Looker Studio

Looker Studio semplifica i flussi di lavoro dei dati, eliminando le significative difficoltà tipicamente associate al consolidamento di dati provenienti da origini dati disparate, come Google Analytics, fogli Excel e Google Ads.

Lo strumento offre una connessione nativa senza soluzione di continuità, consentendo agli esperti di marketing di evitare complesse manipolazioni manuali dei dati. È possibile aggregare senza sforzo le analisi dei siti web, le prestazioni della pubblicità a pagamento e i dati di ricerca organica, insieme ad altre metriche aziendali chiave, in dashboard di marketing unificate e dinamiche.

Il vantaggio chiave? Ottieni una visibilità completa e cross-channel senza dover ricorrere a data scientist o complessi processi ETL. I marketer possono ora creare in modo indipendente un'unica fonte di verità per il monitoraggio dei KPI, l'identificazione delle tendenze e la presa di decisioni basate sui dati in modo più rapido ed efficiente che mai.

Le migliori funzionalità/funzioni di Looker Studio

Ottieni connettori plug-and-play per GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets e YouTube.

Incorpora i report in siti web, pagine intranet o Google Slides, oppure attiva la condivisione delle dashboard tramite link o email con un controllo degli accessi ottimizzato.

Crea report interattivi con selettori di intervalli di date, menu a tendina, caselle di controllo, filtri di ricerca e altro ancora.

Limiti di Looker Studio

Alcuni utenti hanno effettuato reportistica indicando che i connettori si rompono abbastanza spesso e che i report contenenti molti dati possono richiedere molto tempo per essere caricati.

Prezzi di Looker Studio

Looker Studio : gratis

Looker Studio Pro: 9 $ al mese per utente per progetto al mese

Valutazioni e recensioni di Looker Studio

G2 : 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Looker Studio?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di LookerStudio è il fatto che consente di trasformare facilmente i numeri in grafici. Grazie alla rappresentazione visiva delle informazioni/dei dati, è uno strumento eccellente all'interno delle nostre organizzazioni.

👋 Promemoria: se stai effettuando il monitoraggio della portata o del coinvolgimento del tuo marchio, assicurati che il tuo software per dashboard si integri bene con gli strumenti dei social media e supporti mappe interattive delle relazioni per ottenere informazioni più chiare sul tuo pubblico.

6. Qlik Sense (ideale per l'esplorazione interattiva dei dati e l'analisi self-service)

tramite Q lik

Il cuore di Qlik Sense è il suo motore associativo, che consente agli utenti di esplorare liberamente i dati senza essere vincolati a percorsi di query predefiniti.

Questo motore evidenzia dati correlati e non correlati, consentendo all'utente di scoprire informazioni e relazioni nascoste tra più origini dati.

Inoltre, Qlik Sense integra l'IA e l'apprendimento automatico attraverso il suo Insight Advisor, che assiste gli utenti generando approfondimenti, suggerendo visualizzazioni e facilitando le interazioni in linguaggio naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qlik Sense

Ottieni grafici personalizzabili generati automaticamente che rispondono alle selezioni in tempo reale.

Includi mappe di calore, grafici a cascata, widget KPI, mappe geografiche e altro ancora per creare dashboard dinamiche.

Fornisci accesso agli utenti remoti o sul campo con funzionalità offline come Qlik Sense Mobile.

Limiti di Qlik Sense

La preparazione dei dati può essere complessa quando si ha a che fare con più origini dati o dati non strutturati.

Prezzi di Qlik Sense

Qlik Cloud Analytics:

Starter : 200 $/mese per 10 utenti (fatturazione annuale)

Standard : 825 $/mese per 25 GB di dati (fatturazione annuale)

Premium : 2.750 $/mese per 50 GB di dati (fatturazione annuale)

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qlik Sense

G2 : 4,4/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Qlik Sense?

Ecco una recensione di G2:

Il suo motore di dati associativo consente agli utenti di navigare tra i dati senza essere limitati dalla ricerca predefinita, ed è uno dei punti di forza del prodotto. Dispone inoltre di un'ottima comunità Qlik che fornisce supporto per diversi problemi relativi a Qlik.

📚 Per saperne di più: Come la visualizzazione del flusso di lavoro aiuta a semplificare i processi aziendali

7. Domo (il migliore per l'analisi dei dati aziendali basata su cloud)

via D omo

Domo è uno strumento di business intelligence BI nativo per il cloud che si collega a una matrice di origini dati, inclusi servizi cloud, database e sistemi locali. Fornisce strumenti drag-and-drop per creare dashboard e accedere a oltre 150 tipi di grafici, inclusi grafici a traliccio, confronti periodo su periodo e grafici di data science.

Una delle sue funzionalità/funzioni distintive è che gli input definiti dall'utente con Domo, chiamati "Variabili", offrono controlli interattivi per la regolazione dinamica e l'analisi dei dati attraverso analisi what-if, confronti temporali, esplorazione delle metriche e personalizzazioni delle tabelle pivot.

Le migliori funzionalità/funzioni di Domo

Scegli tra oltre 7.000 mappe personalizzate per una rappresentazione dettagliata dei dati geografici.

Imposta avvisi per modifiche significative dei dati nelle metriche critiche

Usa Domo. IA per porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte immediate accompagnate da visualizzazioni suggerite.

Limiti di Domo

La mancanza di un livello semantico rende più difficile standardizzare la logica aziendale tra i set di dati e la reportistica, causando incongruenze e un aumento dei costi di manutenzione.

Prezzi di Domo

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Domo

G2 : 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Domo?

Ecco una recensione di G2:

DOMO si distingue per la sua interfaccia user-friendly e il design intuitivo. La dashboard offre opzioni di personalizzazione che consentono di adattare le visualizzazioni alle proprie esigenze e preferenze specifiche.

📌 Pin It: utilizza le mappe strategiche per creare la connessione tra gli obiettivi e le prestazioni. Ti aiutano a visualizzare il perché dietro le tue metriche: ottime per raccontare i dati in modo efficace e stimolare l'azione.

8. Geckoboard (ideale per display dashboard TV e monitoraggio KPI in tempo reale)

tramite Geckoboard

Geckoboard si collega a oltre 90 origini dati, tra cui Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot e fogli di calcolo, per combinare i dati provenienti da varie piattaforme in un'unica visualizzazione coerente.

I layout sono ottimizzati per visualizzare in modo immediato, rendendoli ideali per i reparti vendite, i team del supporto o i gruppi di marketing che necessitano di un accesso costante ai KPI chiave.

E per consentire ai team di rispondere prontamente a cambiamenti significativi nelle prestazioni, la funzionalità/funzione "Indicatori di stato" di Geckoboard fornisce segnali visivi, verde per l'esito positivo e rosso per l'avviso, in base a soglie predefinite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Geckoboard

Personalizza i temi della dashboard, inclusi gli schemi di colore e i loghi, in modalità personalizzata per allinearli al marchio aziendale.

Passa dal tema chiaro a quello scuro e viceversa per una visibilità ottimale in diversi ambienti.

Condivisione delle dashboard tramite link sicuri, incorporale nei siti web o visualizzale sui televisori negli spazi.

Limiti di Geckoboard

Lo strumento può essere utilizzato solo per visualizzare le statistiche provenienti da vari strumenti e non offre alcuna opzione di analisi, previsione o previsione, limitando così notevolmente il potenziale dello strumento stesso.

Prezzi di Geckoboard

Essential : 75 $ al mese

Core : 219 $ al mese

Pro : 399 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Geckoboard

G2 : 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Geckoboard?

Ecco una recensione di G2:

Questo è un modo fantastico per la condivisione dei KPI con il tuo team in modo visivamente accattivante. Il modo più semplice per creare dashboard significative ed efficaci.

9. Databox (il migliore per soluzioni di dashboard interattive per marketing e commerciale)

tramite Databox

Databox è un software all-in-one di business intelligence e analisi progettato per creare un'unica fonte di verità. Centralizza senza sforzo tutti i tuoi dati di marketing, commerciale e core business da oltre 100 integrazioni, fogli di calcolo e database.

Le sue potenti funzionalità di visualizzazione interattiva consentono un'esplorazione approfondita dei dati, permettendo agli utenti di sfruttare il drill-down per esaminare i dati grezzi, applicare filtri dinamici per dimensione e utilizzare confronti su più periodi per il monitoraggio dello stato e scoprire informazioni chiave o punti ciechi.

Per l'allineamento e il monitoraggio ad alta visibilità, l'innovativa funzionalità/funzione "Dashboard Loops" consente di raggruppare due o più dashboard in una visualizzazione continua e rotante, fornendo un quadro completo delle prestazioni complessive di tutti i team e canali. Aiuta inoltre i team a pianificare e a prevedere i risultati futuri utilizzando funzionalità/funzioni come Obiettivi, Benchmark e Previsioni, e sfrutta riepiloghi/riassunti e avvisi basati sull'IA per far emergere automaticamente approfondimenti e rilevare anomalie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Databox

Importa dati da oltre 100 origini dati, tra cui Google Analytics, HubSpot e Salesforce.

Scegli tra oltre 200 modelli di report analitici predefiniti per le tue esigenze di marketing quotidiane.

Ottieni riepiloghi/riassunti generati dall'IA che forniscono un contesto sulle prestazioni e sulle tendenze commerciali e offrono suggerimenti per migliorare.

Limiti di Databox

Alcuni utenti hanno segnalato bug occasionali e problemi di throughput/lag durante la modifica delle metriche personalizzate.

Prezzi di Databox

Free Forever

Professional : 199 $ al mese

Growth : 399 $ al mese

Premium: 999 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Databox

G2 : 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Databox?

Ecco una recensione di G2:

Databox si integra con altri software come QuickBooks Online o Sendgrid ed estrae tutti i dati, effettua la sincronizzazione e prepara i dashboard. Offre la possibilità di utilizzare i modelli predefiniti o di scegliere le metriche personalizzate.

10. Funnel (ideale per l'attribuzione di marketing e il monitoraggio della spesa pubblicitaria)

tramite Funnel

Funnel è uno strumento specializzato per i dati di marketing che offre capacità di integrazione nell'intervallo. Supporta oltre 600 connettori per le principali piattaforme pubblicitarie ed e-commerce come Google Ads, Facebook e Shopify. Questa solida connettività consente agli esperti di marketing di centralizzare, visualizzare e analizzare in modo efficiente i dati sulle prestazioni provenienti da diverse fonti senza dover ricorrere al consolidamento manuale.

Grazie al layout modulare e all'interfaccia drag-and-drop, gli utenti possono personalizzare facilmente le proprie dashboard riorganizzando e ridimensionando le visualizzazioni in base alle specifiche esigenze di reportistica. Per una maggiore precisione dei dati, gli utenti possono applicare facilmente filtri basati su dimensioni chiave, come la fonte di traffico o la campagna, e regolare gli intervalli di date per concentrare l'analisi sui periodi di tempo rilevanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Funnel

Accedi alla "Galleria dei modelli" per sfogliare i modelli di dashboard predefiniti su misura per varie esigenze, come le prestazioni dell'e-commerce o il monitoraggio dei media a pagamento.

Utilizza visualizzazioni intuitive come linee di tendenza e scorecard per trasmettere le informazioni in modo efficace.

Personalizza le metriche e le dimensioni disponibili nella tua dashboard, e applica filtri per ottimizzare la visualizzazione dei dati.

Limiti del funnel

A volte sono necessarie diverse suddivisioni/connessioni per un'unica origine dati, il che ha come risultato costi più elevati per ogni connessione.

Prezzi a imbuto

Free

Starter : prezzi personalizzati

Aziendale : prezzi personalizzati

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Funnel

G2 : 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Funnel?

Ecco una recensione di G2:

La possibilità di integrarsi con altri strumenti come HubSpot, Salesforce, GA, ecc. ha rappresentato un valore aggiunto estremamente importante nel tentativo di riunire origini dati disparate in un'unica dashboard e fornire visualizzazioni di inestimabile valore.

11. Mixpanel (ideale per l'analisi dei dati sul comportamento degli utenti e le dashboard personalizzate)

tramite Mixpanel

Mixpanel è una piattaforma di analisi dei dati specializzata, creata appositamente per il monitoraggio e la comprensione del comportamento degli utenti nei prodotti digitali.

Mentre l'analisi web tradizionale si concentra sulla reportistica delle metriche di volume complessive, Mixpanel è progettato per rivelare il "perché" delle azioni degli utenti, incentrando la sua analisi sui percorsi individuali degli utenti, sulle loro azioni specifiche (eventi) e sugli attributi di tali azioni (proprietà).

Offre diversi report altamente mirati per facilitare un'analisi comportamentale approfondita, come il report Funnels che traccia la conversione attraverso flussi di utenti predefiniti e sequenziali, consentendo agli utenti di individuare rapidamente i punti critici di abbandono e misurare il tempo medio impiegato dagli utenti per convertirsi, con opzioni per monitorare la conversione in un ordine specifico o in qualsiasi ordine.

Oltre al monitoraggio del comportamento attuale, lo strumento è dotato di funzionalità di analisi predittiva attraverso esperimenti integrati (test A/B) per misurare l'impatto delle modifiche alle funzionalità/funzione e funzionalità come Metric Trees per garantire che tutti i team siano allineati su un'unica definizione governata per ogni indicatore chiave di prestazione (KPI).

Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel

Osserva le interazioni degli utenti mentre avvengono, inclusi clic, scorrimento e percorsi di navigazione.

Passa dai dati aggregati ai replay delle singole sessioni per un'analisi completa del comportamento degli utenti.

Proteggi i dati con il mascheramento automatico delle informazioni sensibili per garantire la conformità a normative quali GDPR e HIPAA.

Limiti di Mixpanel

Sebbene le funzionalità/funzione di analisi di Mixpanel siano ottime, la creazione di un flusso di dati continuo tra Mixpanel e altri strumenti richiede spesso competenze tecniche e può risultare piuttosto complessa.

Prezzi di Mixpanel

Free Forever

Crescita : a partire da 0 $; 1 milione di eventi mensili gratis e 0,00028 $ per evento dopo

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2 : 4,6/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mixpanel?

Ecco una recensione di G2:

La piattaforma è molto flessibile quando si tratta di analizzare i dati da diverse angolazioni, che si tratti di abbandono, tasso di conversione o percorsi degli utenti.

12. Apache Superset (Il miglior business intelligence open source per le aziende)

tramite Apache Superset

Apache Superset è una piattaforma gratuita e open source per la business intelligence e la visualizzazione dei dati.

Il suo punto di forza risiede nella sua ampia compatibilità e flessibilità, poiché offre una connessione nativa a quasi tutti i principali database relazionali e non relazionali, inclusi sistemi come MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery e SQL Server Analysis Services.

Apache offre una serie completa di funzionalità/funzione di visualizzazione e creazione di dashboard che supportano analisi sofisticate. Gli utenti possono sfruttare un'interfaccia intuitiva per costruire dashboard complesse, eseguire il drill-down dettagliato e scrivere o personalizzare query SQL all'interno del suo IDE SQL integrato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apache Superset

Crea grafici di vario tipo, come grafici a barre, linee, torta, mappe di calore, mappe ad albero, istogrammi, Sankey, sunburst e altro ancora.

Aggiungi il filtro incrociato alle dashboard in modo da poter cliccare su un grafico (ad esempio, per paese o linea di prodotti) e filtrare automaticamente gli altri grafici di conseguenza.

Popola le dashboard direttamente con grafici basati su query personalizzate scritte in SQL Lab, l'IDE SQL integrato in Superset con completamento automatico e cronologia delle query.

Limiti di Apache Superset

Alcuni utenti hanno segnalato che l'aggiornamento dei dati è notevolmente ritardato, richiedendo spesso un buffer minimo di due ore prima che vengano visualizzati i dati più recenti.

Prezzi di Apache Superset

Gratis, open source

Valutazioni e recensioni di Apache Superset

G2 : 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Apache Superset?

Ecco una recensione di G2:

L'interfaccia utente/esperienza utente è straordinaria e si integra perfettamente con i database esistenti. È possibile creare varie dashboard in base alle proprie esigenze.

🧠 Lo sapevi? Apache Superset è stato originariamente sviluppato da Airbnb come strumento interno di esplorazione dei dati. Alla fine è diventato un progetto Apache open source, evolvendosi in una delle piattaforme BI moderne più popolari per la visualizzazione e l'esplorazione dei dati.

Trasforma i dati grezzi in informazioni chiare e utilizzabili

Molti team si affidano a fogli di calcolo o strumenti isolati che rendono difficile il monitoraggio delle prestazioni, l'identificazione dei colli di bottiglia o l'allineamento sugli obiettivi. Ciò porta a opportunità mancate, decisioni ritardate e lavoro richiesto di reportistica frammentato.

ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Le tue attività, i tuoi obiettivi e le tue metriche: così puoi creare dashboard che non si limitano a visualizzare i dati.

Con il monitoraggio in tempo reale, i widget personalizzati e la perfetta integrazione con i tuoi flussi di lavoro, ClickUp aiuta i team.

