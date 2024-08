Come creare un cruscotto esecutivo: Una guida passo dopo passo

Un dashboard esecutivo efficace è come una sala di controllo della vostra azienda.

Vi mostra cosa sta accadendo in un determinato momento attraverso dati che possono essere utilizzati, ma non vi appesantisce con dettagli inutili. Si ottiene una panoramica chiara e visiva della salute finanziaria dell'azienda, degli indicatori di performance chiave (KPI), della gestione delle relazioni con i clienti e di altre informazioni necessarie per fare grandi passi con fiducia. 💯

L'unico problema è che creare un dashboard di alto livello non è un'impresa facile. È necessario riunire molti sistemi aziendali e metriche critiche, il che può sembrare scoraggiante.

Per darvi una mano, vi mostreremo come dovrebbe essere un robusto dashboard esecutivo e come crearne uno da zero senza un lavoro noioso.

Che cos'è un dashboard esecutivo?

Un dashboard esecutivo è una rappresentazione visiva di dati e KPI che i dirigenti di livello C utilizzano per monitorare i risultati ottenuti i processi aziendali e attività. Raccoglie informazioni da varie fonti per fornire informazioni utili sulle prestazioni dell'azienda.

A dipendenza dello scopo, il dashboard può essere un un riepilogo/riassunto di reportistica e KPI su diverse funzioni aziendali o una panoramica di alto livello su un settore specifico. In entrambi i casi, il punto è trasformare cumuli di dati grezzi in una cronaca concisa e dinamica che aiuti un dirigente a prendere decisioni basate sui fatti.

Per adempiere efficacemente a questo scopo, un dashboard per dirigenti deve basarsi su dati (quasi) in tempo reale e preferibilmente aggiornarsi senza lavoro manuale. Ciò consente ai dirigenti di essere sempre aggiornati sullo stato del progetto e sulle prestazioni complessive. 📈

Benefici della creazione di un dashboard esecutivo

Se siete un decisore, dovreste implementare dashboard esecutivi per cinque motivi chiave:

Sorveglianza cancellata Non potete (e non dovreste) essere direttamente coinvolti in tutto ciò che accade nella vostra azienda. Un dashboard esecutivo vi fornisce la visione necessaria per mantenere una salda padronanza delle attività aziendali, che non potreste ottenere in prima persona Più breveprocesso decisionale-Le decisioni d'impatto richiedonoun piano meticolosol'ultima cosa che volete è prendere decisioni al buio. Con una dashboard robusta, tutti i dati necessari saranno davanti a voi, così non dovrete passare ore o giorni a riflettere sulla vostra prossima mossa Miglioramento della comunicazione Sia che stiate preparando la riunione annuale degli azionisti, sia che dobbiate comunicare importanti cambiamenti ai vostri dipendenti, un dashboard esecutivo è prezioso per creare il materiale di presentazione e supportare tutto ciò che dite con dati aggiornati Migliori prestazioni aziendali Un dashboard fornisce un'istantanea in tempo reale dello stato di salute generale dell'azienda, che può essere utilizzata per identificare le principali aree di miglioramento e per individuare i punti di forzarafforzare le vostre operazioni5. Monitoraggio e allineamento degli obiettivi-Potete utilizzare un dashboard esecutivo per monitorare i vari obiettivi tra i diversi dipartimenti e assicurarsi che siano allineati con i vostri strategia complessiva . La condivisione del dashboard con il team può anche essere un modo eccellente per mantenerlo motivato e impegnato

5 Tipi di dashboard per dirigenti

Esistono diversi tipi di dashboard direzionali che rispondono a diversi scopo e traguardo. Esaminiamo i più comuni per darvi un'idea generale di ciò che ciascuno di essi dovrebbe includere. 📊

Dashboard finanziario

I dashboard finanziari sono utilizzati dai CFO e dagli azionisti che hanno bisogno di visualizzare a volo d'uccello il benessere finanziario di un'azienda. In genere consolidano le reportistiche relative ai seguenti aspetti:

Rendiconto del flusso di cassa

Conti passivi e attivi

Margini di profitto

Analisi delle spese

Un aspetto cruciale dei dashboard finanziari è l'analisi dei trend, che utilizza i dati storici per identificare modelli finanziari e anomalie (ad esempio, cali stagionali dei ricavi o picchi dei costi). Queste tendenze vengono utilizzate per le previsioni finanziarie e aiutano l'azienda a organizzare il proprio budget in modo più efficace.

I dashboard finanziari possono essere utilizzati anche per l'analisi dei rischi. Ad esempio, è possibile utilizzare i dati del flusso di cassa dal dashboard per mitigare i rischi di liquidità e garantire che non si esauriscano i fondi accessibili. 💸

Una regolare reportistica finanziaria è fondamentale per monitorare le prestazioni di un'azienda, e un dashboard vi aiuta a tenere sotto controllo le metriche chiave senza dover scavare nei singoli report. Permette di rispettare il budget ed evitare inutili sforamenti dei costi.

Dashboard strategico

Un dashboard strategico offre una visione preziosa delle prestazioni dell'azienda in base alle sue obiettivi a lungo termine . Può comprendere vari KPI, dalla quota di mercato al ROI sui progetti più importanti, fino a impegno dei dipendenti e soddisfazione. Le specifiche dipendono dagli obiettivi dell'azienda, quindi non esistono due dashboard identici.

I dashboard strategici possono essere utilizzati per diversi scopi, in particolare:

Revisioni e adeguamenti del piano a lungo termine

Allocazione delle risorse

Allineamento con gli obiettivi a lungo termine dell'azienda

Potete anche utilizzare un dashboard strategico per un'analisi comparativa, valutando le vostre prestazioni rispetto a quelle di un concorrente. Questo vi darà un'idea migliore della vostra posizione sul mercato e vi aiuterà a determinare il percorso da seguire. ️

Dashboard operativo

A differenza di una dashboard strategica, una dashboard dashboard operativo è granulare e si concentra sulle attività quotidiane. Oltre a fornire al COO una visione più approfondita di funzioni e processi specifici, aiuta i gestori e i team leader a combattere le inefficienze e a ottimizzare i flussi di lavoro .

L'aspetto più importante di un dashboard operativo sono i dati in tempo reale, che consentono di risolvere rapidamente i problemi. Il dashboard monitora molte metriche essenziali, quali:

Produzione

Livelli e tendenze delle scorte

Utilizzo delle risorse

Standard di qualità

Se ben costruiti, i dashboard operativi sono altamente dinamici e interattivi e consentono di monitorare costantemente i processi chiave e di identificare i colli di bottiglia. Potete utilizzare i dati forniti per trasformare la vostra azienda in una macchina ben oliata e assicurarvi che tutto fili liscio. 🏭

Dashboard per il project management

Un dashboard di project management viene spesso utilizzato per monitorare l'intero portafoglio di progetti dell'azienda. Tuttavia, può essere utilizzato anche per singoli progetti che richiedono particolare attenzione o risorse estese.

Il dashboard dovrebbe includere informazioni critiche su un progetto, quali:

Attività chiave con assegnatari, scadenze e altri dettagli

Obiettivi conattività cardine corrispondenti e KPI

Costi proiettati e dati in tempo reale sulle spese effettive

Molte dashboard di project management utilizzano Grafici di Gantt per presentare sequenze temporali approfondite che consentano ai responsabili delle decisioni di monitorare lo stato di avanzamento e di apportare eventuali modifiche. Questi dashboard sono particolarmente utili per la comunicazione con gli stakeholder del progetto e di tenerli informati sugli ultimi aggiornamenti ❗

Marketing dashboard

I CMO devono prendere rapidamente molte decisioni per rimanere al passo con le nuove tendenze ed eseguire un'azione efficace strategie di marketing . Ecco perché un dashboard di marketing completo è essenziale per mantenere il vantaggio competitivo della vostra azienda.

Il dashboard deve fornire una panoramica dei canali di marketing chiave dell'azienda (annunci a pagamento, social media, canali tradizionali, ecc.) per consentirvi di valutarne rapidamente l'efficacia. Potete usare questi dati per decidere quali lavori funzionano meglio, per raddoppiarli e per eliminare le tattiche meno efficaci.

Un dashboard di marketing contiene anche informazioni importanti sul vostro target di riferimento, che vi permette di personalizzare i vostri lavori richiesti per aumentarne l'efficacia. 🎯

Il più kPI degni di nota comunemente presenti nelle dashboard di marketing includono:

Costi di acquisizione dei clienti

Metriche SEO (frequenza di rimbalzo, frequenza di clic, conversioni, ecc.)

Valore di vita del cliente

Punteggio netto di promozione

Come creare un robusto dashboard esecutivo in cinque semplici passaggi

Una volta scelto il dashboard esecutivo che si desidera realizzare, seguite questi passaggi per costruirlo da zero:

Passaggio 1: Scegliere il software per dashboard

Il software scelto software per dashboard ha bisogno di controllare molti Box, in particolare:

Estese opzioni di personalizzazione

Robustovisualizzazione dei dati funzionalità/funzione

Integrazioni con le piattaforme più diffuse

Un'interfaccia user-friendly

Funzionalità/funzione di collaborazione e delega delle attività

Se avete bisogno di un'applicazione piattaforma visiva di project management che copre tutto questo e molto di più, ClickUp può essere un'opzione eccellente. Con ClickUp Dashboard è possibile visualizzare le metriche chiave e analizzare i dati per prendere decisioni in modo più semplice.

Sono disponibili oltre 50 widget da personalizzare a proprio piacimento, il che garantisce una completa flessibilità. La piattaforma offre anche diverse opzioni di visualizzazione dei dati, da semplici grafici a torta e roll-up degli stati di avanzamento a grafici Gantt completi per il monitoraggio delle sequenze di progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/custom-widgets-on-a-clickup-dashboard.png Widget nelle dashboard di ClickUp /$$$img/

Utilizzate le dashboard di ClickUp per creare panoramiche dinamiche dei dati più importanti della vostra azienda

È possibile impostare una dashboard dinamica che si evolverà insieme ai vostri dati, grazie alla connessione con numerose origini dati (che tratteremo in dettaglio più avanti in questa guida). Grazie all'interfaccia intuitiva di ClickUp, è possibile creare una panoramica elaborata di tutte le vostre metriche chiave senza alcuno sforzo.

ClickUp è dotato di numerosi modelli di dashboard integrati che potete utilizzare per ridurre il lavoro manuale, come ad esempio:

Ogni modello di dashboard esecutivo può essere adattato al vostro flusso di lavoro, alle vostre origini dati e ad altre specifiche, in modo da poter modificare tutto nei minimi dettagli. 🔧

Passaggio 2: specificare l'obiettivo e gli utenti principali

La definizione degli obiettivi è un passaggio fondamentale per la creazione del dashboard, in quanto determina tutto ciò che verrà mostrato, compresi i KPI, i progetti e le attività e così via. 🗓️

All'interno di ciascun tipo di dashboard esecutivo, esistono vari tipi di obiettivi specifici che è possibile impostare . Ad esempio, se state creando un dashboard strategico, alcuni degli obiettivi principali possono essere:

Aumento del 12% della quota di mercato nei prossimi tre anni

L'espansione in tre nuovi Paesi in un periodo di due anni

L'aggiunta di 20 nuovi dipendenti nei prossimi quattro anni

Qualunque sia l'obiettivo fissato, Obiettivi di ClickUp può aiutarvi a monitorarli senza sforzo. Ci sono vari grafici e diagrammi da scegliere in dipendenza dell'obiettivo (traguardi monetari, roll-up dello stato, percentuali, ecc.)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Utilizzate ClickUp Obiettivi per essere sempre al corrente dello stato di avanzamento grazie a dati utilizzabili

Potete anche fissare scadenze per gli obiettivi e le attività correlate per definire una chiara Sequenza. Condividete gli obiettivi con tutte le persone coinvolte per tenerle sulla stessa pagina, favorendo così la trasparenza e la responsabilità.

Un'altra considerazione importante riguarda il gruppo di utenti della dashboard, che potrebbe non essere così ovvio come sembra a prima vista. Per istanza, la creazione di un dashboard di marketing non significa necessariamente che il CMO sarà l'unico utente. Anche il CFO potrebbe volerne l'accesso, in quanto consente di prendere decisioni importanti sull'allocazione del budget. 💰

In questo caso, il dashboard dovrebbe contenere dati finanziari come il ROI su campagne specifiche e la ripartizione dei costi. Considerate tutti i dirigenti che possono beneficiare del dashboard e assicuratevi che tutti ricevano i dati pertinenti.

Passaggio 3: scegliere i KPI

I dati più importanti che vedrete su un dashboard esecutivo riguardano i vostri KPI. Li monitorerete per assicurarvi che vi stiate muovendo verso l'obiettivo prescelto e per intraprendere azioni correttive, se necessario.

Il vostro dashboard dovrebbe includere sia i KPI che state cercando di migliorare sia quelli che state supervisionando per mantenerli. Le metriche specifiche dipendono dal vostro obiettivo, quindi concentratevi su quelle di maggiore impatto.

Torniamo all'esempio della quota di mercato, alcuni KPI che si possono monitorare includono:

Numero di vendite in un determinato periodo di tempo

Tasso di ritenzione dei clienti

Punteggio netto di promozione

Clienti ripetuti e referenze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif ClickUp Dashboard /$$$img/

Creare dashboard KPI dettagliati in ClickUp per analizzare, visualizzare e dare priorità al lavoro

Potrebbe essere una buona idea consultare i vostri team e le altre parti interessate quando decidete i KPI da monitorare, perché potrebbero darvi informazioni preziose che non potreste ottenere altrimenti. 🤓

Quando scegliete i KPI, ricordate che state creando una dashboard ad alta visualizzazione. Non c'è spazio per le metriche di vanità e per i KPI granulari che non hanno un impatto diretto sulle decisioni dei dirigenti.

Ad esempio, il numero di vendite annuali è un KPI di alto livello che può ramificarsi in molti KPI di basso livello (traffico e conversioni del sito web, tempo medio di conversione, rapporto preventivo/chiusura, ecc.) Invece di includere tutti questi indicatori di basso livello, concentratevi sul quadro generale e lasciate che il responsabile del dipartimento corrispondente entri nei dettagli.

Passaggio 4: Collegare il dashboard alle origini dati

Non ha molto senso avere un dashboard che non si sincronizzi frequentemente o in tempo reale, a seconda degli obiettivi e dei KPI. Per assicurarsi che non ci sia una sincronizzazione manuale voce dei dati che possono portare a costosi errori, è necessario integrare la dashboard con le diverse origini dati e piattaforme utilizzate dai team.

Se create un dashboard con ClickUp, potete sviluppare un ecosistema coeso senza problemi o processi tecnici complessi. Ad esempio, è possibile delegare il lavoro utilizzando Attività di ClickUp e arricchire il vostro dashboard con widget che raccolgono tutti i dati necessari sul progetto in tempo reale. 🕛

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif Visualizzazioni ClickUp per pianificare, monitorare e gestire il lavoro /$$$img/

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

ClickUp offre inoltre oltre 1.000 integrazioni con applicazioni di terze parti, in modo da potervi connettere numerose app senza alcun costo! Questo rende la piattaforma altamente adattabile a vari flussi di lavoro, consentendo di creare dashboard di alto livello e granulari in pochissimo tempo.

Se non trovate le vostre piattaforme attuali tra le integrazioni native di ClickUp, potete utilizzare la funzione API di ClickUp per crearne di personalizzati.

Tenendo conto di tutto ciò, ClickUp offre la completa libertà di creare dashboard robusti e dinamici che riducono al minimo il lavoro manuale e raccontano la storia della vostra azienda con tutti i dettagli che desiderate. Se avete bisogno di ispirazione, potete dare un'occhiata a questi esempi di dashboard di ClickUp .

Passaggio 5: Aggiornare la dashboard secondo le necessità

Una volta che il dashboard è attivo e funzionante, chiedete agli utenti di darvi un feedback, in modo da poter modificare il design, la rilevanza dei dati e la funzione generale, se necessario. La cosa migliore è avere una un ciclo di feedback continuo in modo che il dashboard presenti la situazione della vostra azienda con precisione millimetrica. 📍

È inoltre necessario aggiornare il dashboard se le circostanze della vostra azienda cambiano. Forse state lanciando un nuovo prodotto, ristrutturando alcune produttività o apportando altri cambiamenti importanti che possono causare un effetto a catena significativo in tutta l'organizzazione. In questo caso, assicuratevi che il dashboard rifletta questi cambiamenti, in modo da poterne monitorare l'impatto.

Potrebbe essere una buona idea rivedere il dashboard con manager e dipendenti di diversi livelli per ottenere un feedback olistico sulla sua efficacia. Coinvolgendo tutte le parti interessate nel processo, il dashboard supporterà l'evoluzione dell'azienda.

Costruite un dashboard per dirigenti e fate crescere la vostra azienda senza fare congetture

Un dashboard ben fatto può semplificare notevolmente la vita del team esecutivo. Seguite i passaggi sopra descritti per costruirne uno e vi risparmierete molti grattacapi mentre prendete decisioni importanti. Avrete inoltre il completo controllo di ogni cosa importante che accade nella vostra azienda, il che porta chiarità e tranquillità.

ClickUp può aiutarvi a ottenere questi vantaggi senza spendere una fortuna o richiedere un intero team di esperti di tecnologia. Tutte le sue funzionalità/funzione chiave sono strutturate in modo intuitivo e riceverete preziosi consigli per sfruttarle al meglio. Per creare un robusto dashboard esecutivo senza sforzo, create oggi stesso un account ClickUp !