Modelli gratuiti di dashboard KPI per il monitoraggio delle prestazioni

Dal costo di acquisizione dei clienti al tasso di abbandono, le informazioni in tempo reale consentono di prendere decisioni più intelligenti e rapide. Un modello di dashboard KPI riunisce tutto questo. Niente più fogli di calcolo sparsi o reportistica in ritardo, solo accesso immediato ai dati che alimentano la crescita.
Monitora i KPI, i profitti, il flusso di cassa e le prestazioni di marketing da un'unica dashboard elegante e centralizzata.
Scopri i modelli di dashboard KPI gratis, facili da personalizzare e professionali che ti aiutano a tenere sotto controllo le tue metriche, monitorare le prestazioni aziendali e promuovere la crescita.
🔍 Lo sapevi? Il segreto di un ottimo KPI risiede nel framework SMART. Proprio come quando si impostano degli obiettivi, i tuoi indicatori chiave di prestazione devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo! Niente più metriche vaghe, solo informazioni precise e quantificabili!
*cosa sono i modelli di dashboard KPI?
Un modello di dashboard KPI ti aiuta a monitorare e visualizzare gli indicatori chiave di prestazione, come le prestazioni commerciali, il costo di acquisizione dei clienti e il margine di profitto netto.
Con il modello di dashboard KPI giusto, puoi:
- Monitora le metriche chiave in tempo reale
- Individua le tendenze utilizzando i dati storici
- Prendi decisioni basate sui dati più rapidamente
- Visualizza il traffico del sito web, i tassi di conversione e i tassi di risposta
- Rimani allineato con gli obiettivi strategici in tutti i reparti
- Migliora l'efficienza operativa e la soddisfazione dei clienti personalizzati
Supponiamo che tu stia monitorando il lavoro richiesto di marketing, la spesa pubblicitaria e il ritorno sulla spesa pubblicitaria. Con una dashboard KPI finanziaria, puoi monitorare la spesa in dollari, il valore medio degli ordini e i nuovi clienti, senza dover ricorrere a diversi strumenti.
cosa rende efficace un modello di dashboard KPI?*
Un modello di dashboard KPI ben progettato aiuta il tuo team a prendere decisioni informate in modo rapido. Fornisce una chiara rappresentazione visiva dei tuoi indicatori chiave di prestazione, attinge da origini dati affidabili e offre approfondimenti a colpo d'occhio.
Ecco cosa cercare nei migliori modelli di dashboard KPI:
- monitoraggio dei dati in tempo reale:* scegli un modello che attinge da origini dati in tempo reale, consentendo decisioni rapide e basate sui dati con reportistica KPI aggiornata
- *gerarchia visiva chiara: seleziona un modello di dashboard KPI che dia priorità a metriche essenziali come tassi di conversione, valore del ciclo di vita del cliente o punteggio netto dei promotori utilizzando grafici, tabelle e diagrammi chiari per una facile consultazione
- Personalizzabile per diversi casi d'uso: trova un modello che si adatti a diversi team, che si tratti di project management, risorse umane o marketing, per il monitoraggio dei KPI di gestione rilevanti
- confronto dei dati storici:* scegli un modello che aiuti i team a identificare tendenze e modelli visualizzando i dati storici accanto ai report KPI attuali
- *avvisi e trigger tempestivi: scegli un modello che ti consenta di impostare notifiche per le variazioni del tasso di abbandono, della soddisfazione dei clienti o del margine di profitto, in modo da poter apportare modifiche tempestive
- layout intuitivo:* scegli un modello di dashboard KPI che garantisca dashboard visivamente accattivanti, intuitive e ottimizzate per i dispositivi mobili, al fine di migliorare l'esperienza utente e favorirne l'adozione da parte dei Teams
Panoramica dei modelli di dashboard KPI
|Nome del modello
|scarica il modello*
|Ideale per
|*caratteristiche principali/funzionalità/funzione
|Formattare
|Modello KPI ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team leader, responsabili marketing, responsabili dei titoli, startup
|Sequenza delle prestazioni, dati effettivi rispetto agli obiettivi, approfondimenti in tempo reale
|Dashboard ClickUp, Elenco
|Modello di dashboard per la project management ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Project manager, PMO, team distribuiti
|Carico di lavoro del team, rilevamento dei colli di bottiglia, aggiornamenti di condivisione
|Dashboard ClickUp, Elenco
|Modello OKR e obiettivi aziendali ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Dirigenti, team leader, responsabili operativi
|Allineamento OKR, risultati chiave misurabili, stato in tempo reale
|Dashboard ClickUp, Elenco
|Modello OKR ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team strategici, risorse umane, responsabili di reparto
|Piano degli obiettivi, dashboard dello stato, responsabilità
|Dashboard ClickUp, Elenco
|Modello di framework OKR ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Fondatori di startup, team interfunzionali
|Configurazione OKR basata su framework, dashboard visive, ostacoli
|Dashboard ClickUp, Elenco
|Modello ClickUp SMART Obiettivi
|Ottieni il modello gratis
|PM, risorse umane, liberi professionisti, team leader
|Prompt per obiettivi SMART, Sequenza, monitoraggio dei progressi
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di piano d'azione SMART ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Professionisti, coach, teams orientati agli obiettivi
|Azioni da intraprendere, liste di controllo, scadenze, monitoraggio delle attività cardine
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di report analitico ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Marketing, operazioni, analisti aziendali, dirigenti
|Visualizzazione dei dati, area di lavoro condivisibile, collaborazione
|Dashboard ClickUp, documento
|Modello di reportistica di marketing digitale ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Responsabili marketing, SEO, agenzie
|Metriche delle campagne, individuazione delle tendenze, collaborazione tra i team
|Dashboard ClickUp, documento
|Modello di report di marketing ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Responsabili marketing, strateghi, agenzie
|Monitoraggio dei canali, ROI, andamento del budget, automazioni
|Dashboard ClickUp, documento
|Modello OKR per il marketing strategico di ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Responsabili marketing, fondatori, brand manager
|Allineamento degli obiettivi, piano delle campagne, monitoraggio cross-channel
|Dashboard ClickUp, Elenco
modelli di dashboard KPI per visualizzare i tuoi dati*
Ecco 11 modelli di dashboard KPI che ti aiuteranno a migliorare l'efficienza dei costi, aumentare le prestazioni operative e identificare più rapidamente le opportunità:
1. Modello KPI ClickUp
Monitoraggio dei tuoi indicatori chiave di prestazione non dovrebbe essere un'operazione approssimativa. Con il modello KPI di ClickUp, ottieni un modo semplificato e visivo per gestire, monitorare e migliorare le prestazioni delle tue operazioni aziendali. Tieni traccia di CAC, conversioni e obiettivi del team con chiarezza: ti consente di tenere sotto controllo i tuoi KPI.
Il modello ti aiuta ad allineare i Teams, definire i traguardi e concentrarti su ciò che fa la differenza. Ti assicura di misurare costantemente le metriche giuste e di prendere decisioni informate e basate sui dati.
Perché ti piacerà:
- Identifica facilmente le tendenze con Sequenza delle prestazioni organizzate
- Rimani sul traguardo monitorando i risultati effettivi rispetto agli obiettivi prefissati
- Prendi decisioni migliori grazie alle informazioni sulle prestazioni in tempo reale
🔑 Ideale per: Team leader, responsabili marketing, responsabili operativi e startup che hanno bisogno di monitorare le prestazioni, allineare la strategia e promuovere la crescita in tutte le funzioni aziendali.
➡️ Per saperne di più: Come creare un dashboard del portfolio dei progetti per gestire i progetti
2. Modello di dashboard per la project management ClickUp*
La gestione dei progetti non deve essere necessariamente un compito arduo. Il modello di dashboard per la project management ClickUp offre la possibilità di visualizzare in tempo reale ogni aspetto: attività, scadenze, risorse e stato, tutto in un unico posto.
Questo intuitivo modello di dashboard per la project management ti aiuta a organizzarti, a monitorare le prestazioni e a collaborare in modo efficiente con il tuo team. La parte migliore? Avrai una rappresentazione visiva della pipeline del tuo progetto, che ti consentirà di prendere decisioni più rapide e di semplificare i flussi di lavoro.
Inoltre, puoi utilizzare i dashboard ClickUp per ottenere una panoramica centralizzata e in tempo reale dei tuoi progetti. Questa funzionalità/funzione ti aiuta a effettuare il monitoraggio della Sequenza, controllare il carico di lavoro del team e identificare i colli di bottiglia a colpo d'occhio.
Puoi personalizzare i widget per visualizzare metriche chiave come lo stato di avanzamento delle attività e l'allocazione delle risorse, prendere decisioni rapide basate sui dati e mantenere tutti gli stakeholder perfettamente allineati.
Perché ti piacerà:
- Monitora il carico di lavoro del team per gestire le risorse in modo efficace
- Identifica i colli di bottiglia e modifica la priorità in tempo reale
- Consenti la collaborazione con aggiornamenti e promemoria di condivisione
🔑 Ideale per: Project manager, team leader e PMO nei settori tecnologico, edile, marketing o operativo che gestiscono progetti complessi, team con distribuzione e risultati con scadenze ravvicinate.
➡️ Per saperne di più: Dashboard operativa 101: tieni sotto controllo i tuoi processi
3. Modello OKR e obiettivi aziendali ClickUp
Monitorare le prestazioni del team è più facile quando tutti comprendono come il proprio lavoro si allinea agli obiettivi aziendali più ampi. Il modello OKR e obiettivi aziendali di ClickUp ti aiuta a implementare il framework OKR in tutta l'organizzazione, in modo che il team di marketing, i responsabili di prodotto e il personale delle risorse umane lavorino tutti nella stessa direzione.
Utilizza questo modello per definire obiettivi di alto livello, assegnare risultati chiave misurabili e responsabilizzare i team con attività collegate e aggiornamenti in tempo reale sullo stato.
Perché ti piacerà:
- Centralizza gli OKR aziendali per garantire chiarezza top-down tra i team
- Crea la connessione tra il lavoro di ogni team e i risultati organizzativi più ampi
- Monitora i risultati chiave utilizzando metriche di performance misurabili e collegate agli obiettivi
- Suddividi gli obiettivi principali in attività concrete e effettua il monitoraggio dello stato in un unico posto
🔑 Ideale per: Dirigenti, team leader e responsabili operativi che lavorano in aziende, società tecnologiche o startup in espansione che desiderano allineare i team, promuovere i risultati e effettuare il monitoraggio degli obiettivi aziendali con chiarezza.
➡️ Per saperne di più: Guida introduttiva alle dashboard in ClickUp (con esempi di casi d'uso)
4. Modello OKR ClickUp
Il modello OKR di ClickUp ti aiuta a trasformare gli obiettivi in risultati tracciabili. La gestione degli obiettivi individuali o delle priorità aziendali conferisce struttura alla tua strategia di definizione degli obiettivi attraverso il piano, il monitoraggio e la reportistica integrati.
Il documento di allineamento, la timeline visiva e i dashboard di stato mantengono i team concentrati e flessibili. Saprai sempre a che punto sei, dall'impostazione degli oggetti alla misurazione dei risultati.
Perché ti piacerà:
- Imposta obiettivi allineati tra individui, Teams e l'intera azienda
- Piano i trimestri in modo efficiente con documenti di piano OKR centralizzati
- Assicurati che tutti siano account grazie al monitoraggio semplificato dello stato di avanzamento delle attività
🔑 Ideale per: team strategici, responsabili di reparto e manager delle risorse umane che desiderano semplificare i processi, allineare gli obiettivi organizzativi, migliorare l'esecuzione degli obiettivi e aumentare la trasparenza nei cicli di pianificazione trimestrali.
5. Modello di framework OKR ClickUp
Quando il tuo team si destreggia tra progetti di marketing, prodotti e commerciali, è facile perdere di vista gli obiettivi di condivisione. Il modello ClickUp OKR Framework mette ordine nel caos aiutandoti a definire obiettivi strategici, assegnare risultati misurabili e monitorare l'esecuzione in un'unica dashboard visiva.
Consideralo come un modello scalabile per l'esito positivo degli OKR, particolarmente utile per le startup in rapida crescita o i team con priorità sovrapposte.
Perché ti piacerà:
- Utilizza un approccio basato sul framework per chiarire oggetti, risultati e attività
- Visualizza i progressi con i dashboard per controlli rapidi dello stato
- Individua tempestivamente gli ostacoli e adatta gli obiettivi sulla base del feedback in tempo reale
🔑 Ideale per: Fondatori di startup, team leader e responsabili di reparto che desiderano migliorare l'allineamento, l'esecuzione degli obiettivi e la visibilità strategica tra i teams in ambienti di lavoro frenetici e interfunzionali.
📮 ClickUp Insight: il 55% dei manager spiega il "perché" dei progetti collegando le attività a sfide o obiettivi più ampi.
Ciò significa che il 45% dei dipendenti ha come impostazione predefinita il processo rispetto allo scopo, il che può portare a una mancanza di motivazione e di slancio tra i membri del team. Anche i dipendenti più performanti hanno bisogno di vedere l'importanza del proprio lavoro e trovare un significato in ciò che fanno.
È ora di colmare il divario. Collega le singole attività agli obiettivi generali in ClickUp. Utilizza le relazioni e le dipendenze integrate per mostrare come ogni lavoro richiesto contribuisca al quadro generale, rendendo le attività più significative per tutti i membri del tuo team.
💫 Risultati reali: Cartoon Network ha utilizzato le funzionalità/funzione di gestione dei social media di ClickUp per completare la pubblicazione del contenuto con 4 mesi di anticipo e gestire il doppio dei canali social con la stessa dimensione del team.
6. Modello ClickUp SMART Obiettivi
Una cosa è impostare un obiettivo, un'altra è renderlo SMART. Il modello ClickUp SMART Obiettivi aiuta i singoli individui e i piccoli team a definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo con prompt integrati, in modo che l'ambizione non si perda nei dettagli.
Il modello SMART Obiettivi è perfetto per i programmi HR, lo sviluppo professionale e i sprint di squadra. Ti aiuta a mantenere i tuoi obiettivi in linea dall'inizio alla fine.
Perché ti piacerà:
- Suddividi le grandi ambizioni in attività specifiche e misurabili
- Chiarisci il "perché" e allinea gli oggetti con risultati aziendali più ampi
- Rimani account con la Sequenza e il monitoraggio dello stato
🔑 Ideale per: Project manager, team leader, liberi professionisti e team HR che desiderano creare piani attuabili, allineare gli obiettivi alla strategia e aumentare la responsabilità sia per gli obiettivi personali che professionali.
🧠 Curiosità: il primo dashboard di dati della storia potrebbe sorprenderti. Spesso viene attribuito a Florence Nightingale nella metà del XIX secolo! Utilizzò diagrammi polari (simili ai grafici a torta) per rappresentare visivamente i tassi di mortalità nella guerra di Crimea, influenzando in modo determinante le riforme sanitarie.
7. Modello di piano d'azione SMART ClickUp
Una volta definiti gli obiettivi SMART, il modello di piano d'azione SMART Goal di ClickUp ti aiuta a pianificare il "come". Definisci ogni passaggio, assegna i titolari e le date di scadenza e effettua il monitoraggio di ogni attività cardine. Saprai sempre esattamente cosa deve succedere dopo e quando.
Utilizza questo modello per trasformare la strategia in azione, soprattutto quando gestisci obiettivi che richiedono più passaggi o più collaboratori.
Perché ti piacerà:
- Suddividi gli obiettivi in elementi concreti con sequenza chiara e account definito
- Assegna attività, imposta data di scadenza e visualizza lo stato con le liste di controllo
- Adattati rapidamente in base allo stato o al feedback degli stakeholder
- Assegna delle scadenze per garantire un progresso costante e il completamento dei progetti
- Modifica rapidamente i piani in base al feedback o alle mutevoli esigenze
🔑 Ideale per: professionisti, coach, team leader e persone orientate agli obiettivi che desiderano pianificare e realizzare obiettivi SMART nella crescita personale, nel piano Business o nella realizzazione di progetti.
8. Modello di reportistica analitica ClickUp
Il modello di reportistica analitica ClickUp semplifica la creazione di report sui dati mantenendo tutto organizzato e fruibile. Che tu stia monitorando le vendite, il coinvolgimento o la produttività del team, questo modello ti aiuta a presentare i tuoi risultati in un formattare strutturato, visivo e di facile comprensione.
Dall'impostazione dei KPI alla condivisione di approfondimenti dettagliati con gli stakeholder, risparmierai tempo, ridurrai gli errori e saprai sempre a che punto è il tuo Business.
Perché ti piacerà:
- Visualizza i dati per scoprire modelli e opportunità di crescita
- Organizza reportistica e approfondimenti in un'area di lavoro condivisibile
- Collabora con le parti interessate attraverso commenti e aggiornamenti
🔑 Ideale per: team di marketing, analisti aziendali, responsabili operativi e dirigenti che hanno bisogno di effettuare reportistica, visualizzare e agire sulla base di informazioni chiave per migliorare le prestazioni di progetti o reparti.
9. Modello di reportistica di marketing digitale ClickUp
Il modello di reportistica di marketing digitale ClickUp ti aiuta a chiarire le prestazioni delle campagne senza confusione. Invece di destreggiarti tra più strumenti e fogli di calcolo, puoi raccogliere, analizzare e visualizzare tutte le tue metriche di marketing digitale in un unico posto.
Il modello ti consente di prendere decisioni basate sui dati più rapidamente, mediante il monitoraggio dei KPI su tutti i canali e la presentazione delle informazioni in un formattare visivo e di facile comprensione. Ciò significa un marketing più innovativo con una reportistica semplificata che allinea il tuo team e gli stakeholder.
Perché ti piacerà:
- Visualizza le metriche delle campagne con grafici e report accattivanti e approfonditi
- Individua le tendenze e le aree di miglioramento per ottimizzare le strategie di marketing
- Collabora con i tuoi colleghi per interpretare i risultati e dare forma ai passaggi successivi
🔑 Ideale per: responsabili marketing, specialisti SEO, agenzie digitali e team di contenuto che desiderano consolidare i dati di marketing, effettuare il monitoraggio del ROI e migliorare strategicamente le prestazioni delle campagne.
💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain per analizzare istantaneamente i tuoi report di marketing. Basta inserire i dati e Brain sarà in grado di riepilogare/riassumere le prestazioni, individuare i canali principali ed evidenziare i cambiamenti significativi nelle metriche. Ti aiuta a identificare rapidamente tendenze e anomalie, fornendo informazioni cruciali per ottimizzare le tue strategie senza dover effettuare ricerche manuali.
10. Modello di reportistica di marketing ClickUp
Il modello di reportistica di marketing ClickUp ti offre un modo più intelligente per gestire, analizzare e creare reportistica sulle tue attività di marketing senza caos. Riunisce tutti i dati delle tue campagne in un unico spazio centralizzato, così puoi effettuare il monitoraggio dei KPI, misurare le prestazioni e creare reportistica di grande impatto.
Il modello consente di risparmiare tempo offrendo strumenti di automazione e visualizzazione che semplificano ogni passaggio della reportistica. Ciò significa che potrai concentrarti maggiormente sulla strategia e meno sui fogli di calcolo.
Perché ti piacerà:
- Monitora le attività di marketing e misura le prestazioni su tutti i canali chiave
- Collabora con il tuo team per raccogliere contenuto e approfondimenti in un unico spazio
- Documenta il ROI e le prestazioni del budget per convalidare l'impatto del marketing
🔑 Ideale per: responsabili marketing, strateghi digitali, team di contenuto e agenzie che devono effettuare reportistica sui risultati delle campagne, analizzare i dati di marketing e prendere decisioni rapide e basate sui dati per ottimizzare il lavoro richiesto futuro.
11. Modello OKR per il marketing strategico di ClickUp
Creare una strategia di marketing efficace non deve essere necessariamente un'attività titanica. Con il modello OKR per il marketing strategico di ClickUp, avrai a disposizione un quadro chiaro e concreto per allineare le tue attività di marketing agli obiettivi aziendali più ampi. Ti aiuta a fissare gli obiettivi, identificare i canali giusti e monitorare lo stato in un unico spazio centralizzato.
Questo modello ti aiuta a pianificare in modo più intelligente e ad agire più rapidamente, dalla definizione degli oggetti all'adeguamento delle tattiche in tempo reale. Avrai tutti gli strumenti necessari per attuare un piano di marketing che sembra ottimo sulla carta e produce risultato.
Perché ti piacerà:
- Definisci obiettivi di marketing chiari e in linea con gli obiettivi aziendali più generali
- Mappa le iniziative di marketing agli OKR per migliorare la chiarezza strategica
- Piano campagne su più canali con visibilità interfunzionale
- Assegna priorità alle iniziative in base all'impatto, ai costi e alle risorse disponibili
🔑 Ideale per: responsabili marketing, fondatori di startup, content strategist e brand manager che desiderano strutturare la propria strategia, allineare il lavoro richiesto del team e migliorare le prestazioni con decisioni basate sui dati e un monitoraggio costante degli OKR.
💡 Suggerimento professionale: Non confondere mai gli oggetti con i risultati chiave!
🎯 Pensa al tuo oggetto come a un sogno grande e audace (ad esempio, soddisfare i nostri clienti). I tuoi risultati chiave sono la prova misurabile che lo stai raggiungendo (ad esempio, raggiungere un NPS di 70 o ridurre il tasso di abbandono dei clienti al 5%). Tienili separati e conquista!
dashboard KPI gratis in Excel, Fogli Google e Power BI*
Sebbene ClickUp offra una piattaforma robusta e completa per la gestione e il monitoraggio dei KPI in tempo reale, molti team continuano ad affidarsi a dashboard basate su fogli di calcolo o strumenti di BI per esigenze più semplici o processi legacy.
Ecco un rapido confronto tra i più comuni strumenti gratis per dashboard KPI:
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità/funzione principali
|Limite
|Excel
|Team finanziari, analisti, monitoraggio dei progetti
|Tabelle pivot, formattazione condizionale, visualizzazioni grafiche
|Aggiornamenti manuali, problemi di controllo delle versioni
|Fogli Google
|Teams collaborativi, team remoti
|Accesso al cloud, formule, grafici, integrazione con Google Data Studio
|Automazioni limitate, problemi di prestazioni con grandi quantità di dati
|*power BI (piano Free)
|Team che gestiscono grandi quantità di dati e necessitano di approfondimenti dettagliati
|Dashboard visive, modellazione dei dati, filtri avanzati
|Curva di apprendimento, funzionalità/funzione gratuite con limite senza licenza Pro
Se il tuo team ha bisogno di automazioni, monitoraggio in tempo reale e collaborazione oltre i fogli di calcolo, prendi in considerazione l'utilizzo dei dashboard ClickUp per semplificare e scalare la tua reportistica KPI.
esempi di dashboard KPI per team*
Non tutti i teams misurano l'esito positivo allo stesso modo. Un ottimo modello di dashboard KPI dovrebbe riflettere le metriche specifiche che guidano il tuo reparto.
Ecco una rapida panoramica delle categorie di KPI più comuni per team:
- *kPI di marketing: monitora metriche quali ROAS (ritorno sulla spesa pubblicitaria), traffico sul sito web, frequenza di rimbalzo, costo per lead e tassi di conversione dei lead per valutare l'efficacia delle campagne
- kPI commerciali:* concentrati su tasso di chiusura, durata del ciclo di vendita, valore della pipeline, raggiungimento delle quote e nuovi ricavi per ottimizzare le prestazioni e la previsione
- *kPI finanziari: monitora il margine di profitto netto, il flusso di cassa, le spese operative, il margine lordo e il costo di acquisizione dei clienti per mantenere una situazione finanziaria sana
- *kPI delle risorse umane: utilizza il tempo necessario per l'assunzione, la fidelizzazione dei dipendenti, il tasso di turnover, il tasso di completamento della formazione e l'eNPS (Net Promoter Score dei dipendenti) per migliorare la crescita e la soddisfazione del team
- *kPI operativi: monitora la durata ciclo, il tasso di evasione degli ordini, la puntualità delle consegne, i tassi di difettosità e l'utilizzo della capacità per massimizzare l'efficienza
💡 Suggerimento professionale: personalizzare la dashboard in base alle priorità di ciascun reparto non solo affina le intuizioni, ma migliora anche l'adozione, l'account e l'allineamento all'interno dell'organizzazione.
monitorate in modo più intelligente, crescete più rapidamente e raggiungete tutti i KPI con ClickUp!*
I tuoi KPI sono più che semplici numeri: sono il cuore pulsante della tua strategia. Tuttavia, senza un sistema chiaro per il monitoraggio, gli obiettivi di performance possono perdersi nel caos.
È qui che entrano in gioco questi potenti modelli di dashboard KPI di ClickUp! Ti aiutano a visualizzare lo stato, allineare i team e rimanere concentrato su ciò che conta davvero.
ClickUp, l'app completa per il lavoro, consente a project management, analisti e team leader di monitorare i KPI in tempo reale, ottimizzare i funnel di vendita e migliorare la soddisfazione dei clienti. Grazie ad automazioni, dashboard, monitoraggio degli obiettivi e report tutti in un unico posto, il tuo team può prendere decisioni più intelligenti e più rapide.
E la parte migliore? ClickUp offre oltre 1.000 modelli personalizzabili per potenziare il tuo flusso di lavoro.
Domande frequenti
Un modello di dashboard KPI è un framework predefinito per il monitoraggio e la visualizzazione degli indicatori chiave di prestazione del tuo team. Aiuta a centralizzare i dati, individuare le tendenze e prendere decisioni più rapide e informate.
Includi solo le metriche più essenziali e utilizzabili. Queste possono variare a seconda del reparto, ma spesso includono ricavi, tasso di abbandono, stato delle attività, tassi di conversione o soddisfazione dei clienti, a seconda dei tuoi obiettivi aziendali.
Parti dai tuoi oggetti e fai del lavoro a ritroso. Utilizza il framework SMART per assicurarti che i tuoi KPI siano specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo.
ClickUp è l'ideale per i team grazie al suo dashboard flessibile e senza codice, con aggiornamenti in tempo reale e automazione. Altri strumenti includono Excel, Google Data Studio, Tableau e Power BI.
Sì! Con strumenti come ClickUp Dashboards, puoi utilizzare più widget e filtri per monitorare obiettivi, attività e metriche di diversi team, il tutto in un'unica modalità visualizzare centralizzata.