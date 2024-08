Metodi di rendicontazione dei clienti: Scoprite come creare relazioni convincenti per i clienti

La reportistica per i clienti è uno strumento indispensabile nella cassetta degli attrezzi di molti professionisti. 🧰

Anche se a volte può sembrare un lavoro di routine, la reportistica richiede la stessa cura del lavoro che si sta facendo per il client. Oltre a tenere aggiornato il cliente, le reportistiche lo aiutano a capire il lavoro richiesto e il valore che apporta alla sua azienda. In questo modo, il cliente e voi siete tenuti a rendere conto del vostro operato, preservando al tempo stesso la vostra relazione.

Per garantire che i vostri report ottengano questi vantaggi, dovete seguire le best practice della reportistica per i clienti. Questo articolo illustra i principali elementi della reportistica per i clienti, affronta le sfide più comuni e offre suggerimenti per aiutare il vostro processo di reportistica. Alla fine, conoscerete tutti i segreti per creare reportistica efficace per i clienti e da fare con il minimo lavoro richiesto.

Capire la reportistica per i clienti Reportistica del client si riferisce al processo di aggiornamento dei client sullo stato di avanzamento degli obiettivi prestabiliti. Le reportistiche per i clienti forniscono una dettaglio dei vostri servizi e del loro impatto sull'azienda del cliente. In genere includono metriche come prova del valore fornito.

Da fare per il cliente cliente o del cliente è solo una parte del lavoro. È necessario anche tenersi in contatto con loro per mantenere la relazione e assicurarsi di essere sempre sulla stessa pagina.

In generale, la frequenza della reportistica sui clienti varia da azienda ad azienda. **Può avvenire sia durante il lavoro in corso (WIP) che dopo il completamento, per valutare e analizzare i risultati finali

Nel campo del marketing digitale, una reportistica per i clienti serve a tenerli informati su:

I metodi utilizzati

Le ultime prestazioni della campagna

La strategia da seguire

In dipendenza della del progetto la reportistica del client può essere ampia o specifica. Può includere approfondimenti di Google Analytics come il traffico per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) e i tassi di conversione delle email, social media statistiche di coinvolgimento e spesa pubblicitaria pay-per-click (PPC).

Pro tip: L'utilizzo di uno strumento di project management e automazione di prim'ordine, come ad esempio ClickUp può semplificare la reportistica dei client, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto. 🤖

Sfruttate ClickUp e il suo modello di reportistica sullo stato del progetto per generare reportistica completa e accattivante per i clienti

ClickUp può aiutarvi a pianificare l'esecuzione di qualsiasi progetto, a monitorare lo stato di avanzamento, gestire le relazioni con i client e, cosa più importante, creare reportistica efficace per i clienti senza alcuno sforzo.

L'importanza della reportistica per i clienti

Una reportistica accurata e regolare sui clienti è nell'interesse di tutti. I loro principali vantaggi sono:

Trasparenza: La segretezza è interessante solo se siete James Bond. Quando si tratta di lavorare con clienti reali, la trasparenza è d'obbligouna collaborazione senza intoppi. Così come il cliente deve essere chiaro sulle sue esigenze e aspettative, anche voi dovete essere chiari sulle vostre capacità, pratiche e risultati. Con una reportistica per il cliente, non ci sono dubbi su chi sia responsabile di cosa e quali siano i passaggi successivi

La segretezza è interessante solo se siete James Bond. Quando si tratta di lavorare con clienti reali, la trasparenza è d'obbligouna collaborazione senza intoppi. Così come il cliente deve essere chiaro sulle sue esigenze e aspettative, anche voi dovete essere chiari sulle vostre capacità, pratiche e risultati. Con una reportistica per il cliente, non ci sono dubbi su chi sia responsabile di cosa e quali siano i passaggi successivi Formazione del cliente: Dal momento che vi ha assunto come provider di servizi, è probabile che il cliente non abbia molta familiarità con il vostro campo di lavoro. La reportistica per i clienti permette loro di capire cosa Da fare e come questo possa essere vantaggioso per loro. Inoltre, li aiuta a giustificare l'investimento nei vostri servizi. Rendendo accessibili tutti i dati rilevanti, riduce la necessità di chiamate, email e riunioni

Dal momento che vi ha assunto come provider di servizi, è probabile che il cliente non abbia molta familiarità con il vostro campo di lavoro. La reportistica per i clienti permette loro di capire cosa Da fare e come questo possa essere vantaggioso per loro. Inoltre, li aiuta a giustificare l'investimento nei vostri servizi. Rendendo accessibili tutti i dati rilevanti, riduce la necessità di chiamate, email e riunioni Mantenimento dei clienti: Controllando regolarmente, rendendo visibili il vostro lavoro e i vostri risultati ed educando i clienti, infonderete fiducia. Relazioni regolari permettono alle vostre relazioni di prosperare, aprendo la strada a collaborazioni future. Quando la relazione agenzia-cliente è solida, è possibile utilizzare la reportistica come opportunità di upselling, evidenziando le aree di miglioramento e offrendo servizi in grado di risolverle

Suggerimento: Avete bisogno di uno scorciatoia per fidelizzare i client? Il Modello ClickUp per l'esito positivo dei clienti consente di monitorare lo stato di salute delle relazioni con i client in modo granulare. Potete valutare a colpo d'occhio lo stato di avanzamento e le prestazioni di ciascun progetto del cliente. Utilizzate i dati del modello per creare report mensili per ciascun client e ridurre il turn over dei clienti.

Componenti indispensabili di una relazione con il cliente che influenzano il vostro metodo di reportistica

Il metodo di reportistica per i clienti dipende dalle informazioni che si vogliono ottenere. Di seguito elencheremo gli elementi principali di una reportistica per i clienti e forniremo alcuni esempi nel contesto del marketing digitale.

$$$a Aggiungi una panoramica del progetto

Le reportistiche per i client iniziano in genere con una panoramica del progetto. Questa sezione riepiloga tutti i dati e mette in evidenza i punti chiave della relazione per aiutare il lettore a elaborarla ulteriormente.

Includere parametri di riferimento e obiettivi

I benchmark rappresentano dei punti di riferimento con cui confrontare i risultati. Possono essere standard di settore o risultati precedenti ottenuti da voi o da aziende concorrenti.

Molti report includono attività cardine per individuare eventi significativi che indicano che vi state avvicinando all'obiettivo.

Per meglio dipingere il quadro, riprendiamo il nostro esempio di marketing. Se avete ottenuto un aumento del 10% del traffico organico del sito web, questo sarà il vostro benchmark per il report successivo. L'obiettivo della vostra strategia potrebbe essere quello di aumentare il traffico del 30% entro il prossimo trimestre. Una milestone potrebbe essere quella di raggiungere un aumento del 15% entro la fine del secondo mese.

Suggerimento: Utilizzate Obiettivi di ClickUp per alimentare il vostro piano di gioco in qualsiasi settore. Definite i vostri Obiettivi principali per il trimestre, impostate specifici Traguardi e Attività cardine e lasciare che ClickUp calcoli automaticamente lo stato di avanzamento per voi. 🧮

Stabilite obiettivi e tappe per i progetti dei client e valutate rapidamente lo stato di avanzamento con ClickUp Obiettivi

Chiarire i KPI e altre metriche

Gli indicatori di performance chiave (KPI) sono la base della reportistica del cliente. Devono essere concordati ben prima di iniziare a lavorare sul progetto del cliente. **Utilizzerete i KPI per determinare quanto siete vicini al raggiungimento degli obiettivi del cliente

Oltre ai KPI, potreste includere altre metriche di valore per il cliente, ma non specifiche per gli obiettivi predeterminati.

Per quanto riguarda il marketing digitale, strumenti come Google Analytics, Semrush e Heap consentono di raccogliere dati e ottenere informazioni utili per valutare i lavori richiesti. Comune digitale kPI di marketing e metriche includono:

Lead qualificati dal marketing o dal commercialeValutazione della conversazione . Questi strumenti consentono di consolidare tutti i dati, di presentare le metriche chiave in modo comprensibile e di costruire un report di marketing interattivo . Per istanza, Google Data Studio si integra perfettamente con altri strumenti di Google, il che lo rende una scelta comune per molti marketer.

Alcuni software di reportistica client offrono funzioni di reportistica più diversificate all'interno di una piattaforma centralizzata. Tali strumenti consentono di lavorare in modo più efficiente importando i dati analitici da altre piattaforme di gestione dei client per evitare di dover interrompere il lavoro per passare da un'app all'altra durante la stesura della reportistica. Vi sveliamo un piccolo segreto: $$$a è una di queste!

Come ClickUp aiuta nel processo di reportistica per i client

Durante la creazione di reportistica per i clienti, sfruttate le potenti capacità di ClickUp in ogni passaggio.

Creare una dashboard personalizzata di ClickUp e generare reportistica efficace per i client senza alcuno sforzo ClickUp Dashboard fungono da centro di controllo della vostra missione, consentendovi di monitorare in tempo reale lo stato e le prestazioni di tutti i progetti client. Potete costruire il vostro dashboard personalizzato ideale utilizzando oltre 50 schede (reportistiche), tra cui:

Grafici personalizzati, ad esempio a barre, a linee e a torta

Stato delle attività

Carico di lavoro del team

Panoramica sullo stato del progetto

Widget esterni incorporati

Utilizzate i filtri della dashboard e delle schede per scegliere esattamente il tipo di informazioni da visualizzare. I filtri consentono di recuperare rapidamente i dati per le statistiche mensili, settimanali o settimanali reportistica giornaliera .

La visualizzazione Bacheca di ClickUp offre un modo visivamente accattivante per vedere tutti i lavori in programma

Potete gestire tutti i vostri lavori e i vostri dati all'interno di Attività di ClickUp . Crea attività, le assegna, le pianifica e aggiunge attività secondarie e liste di controllo per renderle più gestibili.

Modificate la visualizzazione del vostro lavoro scegliendo tra diverse opzioni Visualizzazioni di ClickUp , come ad esempio Visualizzazione del calendario e Vista Bacheca . Per distribuire le attività in modo efficace, valutate la capacità del team usando Vista Carico di lavoro di ClickUp . Ogni membro può anche monitorare il proprio tempo all'interno di ClickUp e contribuire a una reportistica realistica. ⏱️

Inoltre, ClickUp è in grado di automatizzare molte azioni ripetitive come l'aggiornamento dello stato dei client o l'invio di reportistica via email, per risparmiare tempo e lavoro richiesto. È possibile scegliere tra 100 automazioni precostituite o crearne di proprie.

Con le Automazioni di ClickUp, potete saltare tutte le attività più banali e concentrarvi sul lavoro principale

La piattaforma funge anche da strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che consente di raccogliere e organizzare tutti i dati dei clienti. ClickUp può essere la vostra unica fonte di verità, fornendovi tutti i dati e gli strumenti necessari per condurre la vostra attività aziendale e garantire che l'esito positivo dei clienti .

Best Practices per la reportistica client

Seguite le best practice per la reportistica dei client riportate di seguito per ottenere un esito positivo:

1. Comunicare apertamente fin dall'inizio

Non esiste un approccio universale alla reportistica per i clienti. Ogni cliente è diverso e ha esigenze uniche.

Prima di completare qualsiasi lavoro, è necessario discutere a fondo con il cliente delle sue esigenze. Voi siete i più esperti, ma il cliente conosce meglio la sua azienda. Dovete combinare queste conoscenze e identificare in modo collaborativo gli obiettivi e i KPI più importanti. In questo modo saprete su cosa concentrare il vostro lavoro e la vostra reportistica. 🎯

2. Mantenere le reportistiche brevi e semplici

Si può essere tentati di includere quante più informazioni possibili nel report. Più informazioni significa più valore per il client, giusto?

Non esattamente. Le reportistiche per i clienti devono essere complete, ma non devono essere lunghe, complicate e opprimenti. 😫

Devono invece essere pulite, concise e sciolte. Dovrebbero offrire una breve sintesi del lavoro che avete fatto, dei risultati che avete ottenuto e del vostro piano per il futuro Ecco perché le conversazioni iniziali con i clienti sono fondamentali. Permettono di dare priorità ai risultati più importanti e di creare reportistica personalizzata per il cliente.

3. Rendere le informazioni facilmente digeribili

Nel report dovreste evitare un linguaggio troppo tecnico, a meno che il cliente non lo richieda espressamente. Alcune parole e concetti possono risultare eccessivi per il cliente, anche se a voi sembrano ovvi.

I vostri reportistici devono trasmettere le informazioni in modo diretto e comprensibile. Non basta presentare i dati e chiudere il discorso: dovete usare spiegazioni contestuali per creare una narrazione avvincente che rimanga impressa nel cliente.

Gli ausili visivi come i grafici vi permettono di trasmettere i vostri punti in modo efficace. Rendono più facile per qualsiasi client comprendere i dati e sfruttarli per il proprio processo decisionale. 📊

4. Adottare un approccio proattivo

La reportistica non dovrebbe essere complicata, ma comunque completa. Oltre ad affrontare le principali preoccupazioni del cliente, dovete anticipare e rispondere alle domande del cliente e indicare potenziali problemi. ☝️

Se ritenete che siano necessari dei cambiamenti, non abbiate paura di suggerirli nella reportistica, assicurandovi di supportarli con i dati. La maggior parte dei clienti apprezzerà il lavoro richiesto, anche se deciderà di non seguire le vostre raccomandazioni.

5. Automatizzate il maggior numero possibile di processi

Quando la vostra agenzia di marketing è agli inizi, i fogli di calcolo Excel servono a terminare il lavoro. Con la crescita dell'azienda e l'aumento dei clienti, i limiti della reportistica manuale vengono a galla. 🌊

Per una reportistica multicanale efficiente, è necessario utilizzare l'automazione e gli strumenti di reportistica per i clienti. Più riuscite ad automatizzare il processo di reportistica sui clienti, più tempo riuscirete a risparmiare per lavori cruciali, come l'analisi strategica e l'ottimizzazione delle campagne.

Usate ClickUp per una reportistica clientistica automatizzata ed efficace

La reportistica per i clienti è un aspetto cruciale del lavoro con i clienti, ed è per questo che bisogna farla con cura. Imparate a conoscere esattamente le esigenze del cliente per creare reportistica concisa ed efficace. Inoltre, è possibile suddividere le informazioni in modo semplice e pulito per evitare fraintendimenti e garantire che il cliente ottenga il valore desiderato dalla reportistica.

Automazioni e strumenti di reportistica come ClickUp possono rendere il processo di reportistica per i clienti più veloce e più fluido. Registrati gratis e iniziate a semplificare tutti gli aspetti del lavoro con i clienti, compresa la reportistica. 🌸