10 migliori strumenti CRO per aumentare la conversione dei siti web nel 2024

Attirare gli utenti su un sito web è come avere un secchio che perde. Immaginate il sito web come il secchio e gli utenti come l'acqua. Poiché l'acqua fuoriesce continuamente, è necessario continuare ad aggiungere acqua per mantenere la capacità. In alternativa, è possibile rattoppare alcuni buchi per ridurre al minimo le perdite.

L'ottimizzazione del tasso di conversione (CRO) consiste nel riparare il secchio che perde.

Questa pratica consiste nel perfezionare strategicamente il design o il contenuto del sito web per garantire un flusso costante di interazioni positive con gli utenti. Con un approccio basato sui dati, la CRO vi aiuta a mantenere le quote di mercato in questo panorama digitale in continua evoluzione.

In questo articolo esploreremo 10 dei nostri strumenti CRO preferiti del 2024. Presenteremo le loro funzionalità e i loro modelli di prezzo, illustrando i pro e i contro.

Cosa cercare in uno strumento di CRO?

Considerate le seguenti funzionalità/funzione quando passate in rassegna gli strumenti di ottimizzazione del tasso di conversazione:

Strumenti di analisi web : Lo strumento deve fornire informazioni dettagliate sul comportamento degli utenti, coprendo metriche rilevanti come i tassi di conversione e di click-through

: Dovreste essere in grado di personalizzare lo strumento per riflettere le vostre esigenze aziendali e di scalare man mano che aumentano gli utenti e i dipendenti Integrazione:Idealmente, la soluzione CRO dovrebbe integrarsi perfettamente con altri strumenti utili, come ad esempiosoftware di automazione del marketingsistemi di gestione dei contenuti ed editor di codici

10 Migliori strumenti per l'ottimizzazione del tasso di conversione da utilizzare nel 2024

L'adozione di uno di questi strumenti può cambiare le sorti della vostra presenza online. Vi danno il potere di trasformare i vostri visitatori in clienti coinvolti, di aumentare le conversioni e di far crescere la vostra azienda! ⭐

Il migliore per la gestione dei dati CRO

Organizzate la vostra strategia CRO con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Sebbene sia principalmente uno strumento all-in-one per il project management, ClickUp offre molte funzionalità/funzione per supportare le strategie di CRO su qualsiasi scala.

Con Obiettivi di ClickUp e Dashboard la piattaforma consente di definire gli oggetti, le sequenze e i traguardi delle campagne e di monitorare automaticamente lo stato di avanzamento. La piattaforma fornisce 15+ visualizzazioni per supervisionare l'imbuto di marketing, il programma del team e la gestione del carico di lavoro, permettendovi di gestire il vostro calendario di marketing senza sforzo.

Se avete bisogno di far fluire la vostra creatività, utilizzate il Lavagna online di ClickUp o Mappa mentale per cervellare nuove strategie di ottimizzazione con il team. Per analizzare le variazioni dei test, catturate i dati sul comportamento degli utenti prima e dopo, quindi raccoglieteli nella vista Elenco o Bacheca per un confronto pulito. ⚖️

Nel caso in cui non sappiate da dove cominciare, La libreria di modelli di ClickUp vi copre. Esplorate opzioni come il modello Modello di test A/B di ClickUp e il Modello di gestione e test dei contenuti di ClickUp per monitorare i flussi di lavoro dei test e i tassi di conversione.

Se avete bisogno di insight guidati dall'IA per il vostro sito web, sfruttate il modello di gestione dei contenuti e dei test di ClickUp Modello di ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization (Ottimizzazione del tasso di conversione) per stimolare idee per migliorare l'esperienza dell'utente, massimizzare la percentuale di clic, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Obiettivi di ClickUp con il sistema automatico direportistica sullo stato di avanzamento automatico per misurare gli indicatori chiave di prestazione

Strumenti per la mappatura del percorso del cliente per creare una visione completa dell'esperienza del cliente dall'inizio alla fine

Strumenti di feedback permigliorare la collaborazione del team e la comunicazione

Si integra con oltre 1.000 app di lavoro per visualizzare dati quantitativi

Lavagne online e Mappe mentali per il brainstorming

Migliaia di modelli gratis per qualsiasi caso d'uso

Disponibile su app mobile e desktop

Limiti di ClickUp

La piattaforma richiede un po' di tempo per essere padroneggiata a causa del suo ampio intervallo di funzionalità/funzione

L'app per dispositivi mobili potrebbe essere migliorata

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Il migliore per i test A/B

2. VWO

Via: VWO Quando si parla di test A/B, pochi software di ottimizzazione del tasso di conversione possono superare VWO. Questo software Free strumento di ottimizzazione del sito web aiuta a ottimizzare app e siti web utilizzando diversi test di variazione del design e del contenuto. Grazie a queste preziose informazioni, è possibile effettuare miglioramenti intelligenti e aumentare le conversazioni su diversi canali.

Sebbene il suo obiettivo principale sia il test A/B, VWO può assistervi in tutto il programma CRO. La piattaforma offre quattro produttività principali:

Test: Consente di eseguire test mirati sul lato client, sul lato server e sull'app mobile Approfondimenti: Supporta l'uso di registrazioni di sessioni, heatmap e sondaggi per documentare il comportamento degli utenti Personalizzazione: Creare esperienze digitali su misura per favorire le conversazioni Implementazione: Modificate il vostro sito web senza richiedere il supporto dell'IT

VWO è dotato sia di un editor di codice che di un editor visivo, per soddisfare sia le persone esperte di tecnologia che quelle meno esperte. 🫣

Le migliori funzionalità/funzione di VWO

Vari test quantitativi e qualitativi

Personalizzazione guidata dai dati

Editor visuale e di codice

Integrazione nativa con oltre 40 strumenti

Limiti di VWO

La conduzione di più test complessi contemporaneamente può portare a problemi di prestazioni

Il prezzo può essere relativamente alto per le piccole aziende rispetto ad altri strumenti di test CRO

Prezzi di VWO (Test VWO)

Starter : Gratis

: Gratis Crescita : $308/mese

: $308/mese Pro : $710/mese

: $710/mese Azienda: $1.243/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni dei test VWO

G2 : 4.7/5 (500+ recensioni)

: 4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

Il migliore per l'analisi del web e del comportamento dell'utente

3. Google Analytics

Via: Google Analytics Google Analytics è un popolare strumento di analisi web. Questa nota piattaforma consente di capire il percorso del cliente durante l'intero ciclo di vita sul web o sul cellulare. Dalla raccolta dei dati alla reportistica in tempo reale, Google Analytics offre tutto ciò che serve per facilitare il vostro programma di CRO.

Tra le funzionalità/funzione più importanti della piattaforma vi è l'impiego di modelli di apprendimento automatico e di automazione. Dopo aver analizzato i dati, il motore fa previsioni e mette in evidenza gli spunti di riflessione per migliorare le esperienze digitali. 💻

Se passate a Google Analytics 4, potete beneficiare delle Esplorazioni, analisi rilevanti per il CRO, come l'esplorazione del percorso di conversione e dell'imbuto. È possibile creare esplorazioni visive a modulo libero trascinando e rilasciando metriche e segmenti sulla tela designata.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Analisi del web e delle app mobili

Apprendimento automatico e automazione per approfondimenti più intelligenti

Reportistica in tempo reale personalizzabile

Visualizzazione drag-and-drop

Integrazione con altre soluzioni Google e Salesforce Marketing Cloud

Limiti di Google Analytics

L'interfaccia potrebbe essere più user-friendly

Il supporto clienti diretto è limitato

Prezzi di Google Analytics

Gratuito

360: da $12.500/mese

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2 : 4.5/5 (oltre 6.000 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (7.000+ recensioni)

4. Mixpanel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Mixpanel.png Mixpanel /%img/

Via: Mixpanel Mixpanel è uno strumento semplice ma potente che vi aiuta a prendere decisioni sui prodotti basate sui dati e sicure. Grazie al suo design e alle funzionalità/funzione di reportistica, rende i test e le analisi complesse digeribili per qualsiasi utente. È scalabile, il che lo rende uno strumento adatto a strumento adatto per le piccole aziende e per le aziende. 💼

Con Mixpanel, potete monitorare e analizzare come gli utenti che interagiscono con le applicazioni mobili e web si convertono lungo i percorsi critici. Zoom sui segmenti per scoprire modelli nascosti e punti di attrito.

Verificate i test di variante automatizzati per valutare il potenziale di nuove funzionalità/funzione e di altre modifiche al sito web. È inoltre possibile aggiungere testi, immagini e video per contestualizzare e personalizzare i reportistica dello stato utilizzando gli strumenti di progettazione preferiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel

Interfaccia accattivante e analisi facili da seguire

Esplorazione dettagliata dei dati e aggiornamenti in tempo reale

Personalizzazione dei report tramite strumenti di progettazione

Integrazioni gratuite e illimitate

Modelli fondamentali per una configurazione più semplice

Limiti di Mixpanel

Non supporta analisi complesse che richiedono precisione

Manca di avvisi in tempo reale

Prezzi di Mixpanel

Starter : Gratuito

: Gratuito Crescita : da $20/mese

: da $20/mese Azienda: da $833/mese

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Il migliore per il feedback degli utenti e la chattare dal vivo

5. LiveChat

Via: LiveChat Un modo per favorire il coinvolgimento degli utenti sul vostro sito web è quello di presentarsi con un supporto clienti prontamente disponibile e affidabile. 🙋

È proprio questo che LiveChat Da fare. Offre una serie di strumenti di chat da incorporare in più canali. L'implementazione è rapida ed efficiente e fa risparmiare tempo a voi e ai vostri personalizzati.

Con LiveChat, potete supportare i clienti in caso di dubbi e incoraggiarli ad agire per la conversione. Gestite tutte le interazioni da un'unica dashboard e monitorate il loro impatto sulle entrate e sul ROI.

La piattaforma IA vi permette di generare rapidamente risposte, adeguare il tono e correggere gli errori. Può anche riepilogare/riassumere le chat e segmentare automaticamente i visitatori in base all'interesse.

LiveChat offre una reportistica dettagliata basata sul comportamento degli utenti e sulle valutazioni delle chat di assistenza, aiutandovi a determinare le prestazioni degli agenti e monitorare lo stato di un progetto .

Le migliori funzionalità/funzioni di LiveChat

Chatbot multicanale personalizzabile

Strumenti di analisi del comportamento per monitorare il comportamento dell'utente e altro ancora

Scrittura delle risposte e riepilogo/riassunto della chat assistiti dall'IA

Segmentazione automatica degli utenti

Monitoraggio delle prestazioni dell'agente e monitoraggio degli obiettivi

oltre 200 integrazioni

Limiti di LiveChat

Può essere inadeguata per la risoluzione di problemi complessi o tecnici

LiveChat per dispositivi mobili può essere migliorato per quanto riguarda la stabilità e le funzionalità/funzione

Prezzi di LiveChat

Inizio : $20/mese

: $20/mese Teams : $41/mese

: $41/mese Business : $59/mese

: $59/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su LiveChat

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

6. Hotjar

Via: Hotjar Hotjar apre la porta a capire ogni mossa dei visitatori del vostro sito web.Sfrutta moduli di feedback per gli utenti interviste e sondaggi per capire che cosa acquirenti in target hanno veramente bisogno. 🚪

Hotjar è una soluzione CRO versatile con prodotti di spicco, ognuno dei quali comprende un diverso tipo di analisi dell'utente:

Observe: Per visualizzare il comportamento degli utenti con heatmap e registrazioni Chiedere: Per la raccolta di risposte di feedback e sondaggi con la creazione di domande e l'analisi delle risposte assistite dall'IA Ingaggio: Per raccogliere informazioni di prima mano attraverso interviste individuali agli utenti (gli utenti sono scelti da voi e il compenso è facoltativo)

Utilizzate la dashboard di Hotjar per avere una panoramica di tutti i dati degli utenti in un unico posto. Individuate le tendenze per ottenere informazioni più approfondite e confrontate le metriche prima e dopo il rilascio. La funzionalità/funzione Funnels vi permette di identificare e risolvere i problemi di conversione in pochissimo tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar

Heatmap e registrazioni delle sessioni

Feedback sul sito web e sondaggi assistiti dall'IA

Interviste individuali agli utenti

Dashboard di reportistica completa

Funnel per l'analisi del drop-off

Integrazioni senza codice

Limiti di Hotjar

Il tempo di caricamento può essere occasionalmente lento

Piano gratuito limitato che potrebbe non supportare un traffico elevato

Prezzi di Hotjar

Osservare:

Basic : Gratis

: Gratis Plus : $32/mese

: $32/mese Business : $80/mese

: $80/mese Scala: $171/mese

Chiedi:

Basic : Gratis

: Gratis Plus : $48/mese

: $48/mese Business : $64/mese

: $64/mese Scala: $128/mese

Impegnarsi:

Basic : Gratis

: Gratis Plus : $280/mese

: $280/mese Business : $440/mese

: $440/mese Scala: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2 : 4.3/5 (200+ recensioni)

: 4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

Migliore per l'esperienza utente e il monitoraggio del comportamento

7. Uovo pazzo

Via: Uovo pazzo Crazy Egg nasce da un'idea di Neil Patel, famoso imprenditore e guru del marketing. Si tratta di uno strumento CRO completo che fornisce informazioni approfondite per l'ottimizzazione dei prodotti e piani di marketing . 🔋

Con Crazy Egg è possibile accedere a diversi report visivi, che vanno dalle tradizionali heatmap, scrollmap e reportistiche agli elenchi numerici. Offre test A/B efficienti che producono risultati in tempo reale mentre non richiede competenze in materia di codice .

Con l'analisi del traffico, la riproduzione dei visitatori e il monitoraggio degli errori Javascript personalizzabili, potrete facilmente identificare i colli di bottiglia del vostro sito web. Altre funzionalità/funzione degne di nota sono i sondaggi per gli utenti, il monitoraggio degli obiettivi e degli stati e le CTA personalizzabili con statistiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Crazy Egg

Test A/B veloci e senza interruzioni con risultati in tempo reale

Analisi del traffico

Monitoraggio degli errori Javascript

Sondaggi accessibili

CTA personalizzabili con approfondimenti

Integrazione pronta con oltre 20 strumenti di marketing

Limiti di Crazy Egg

La piattaforma può presentare dei ritardi a volte

Opzioni di reportistica limitate

Prezzi di Crazy Egg

Basic : $29/mese

: $29/mese Standard : $49/mese

: $49/mese Plus : $99/mese

: $99/mese Pro : $249/mese

: $249/mese Azienda: Prezzi personalizzati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Crazy Egg

G2 : 4.2/5 (100+ recensioni)

: 4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

8. Storia completa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/FullStory.png Storia completa /%img/

Via: Storia completa FullStory è una piattaforma di digital experience intelligence (DXI) che può trasformare il vostro sito web in una miniera d'oro di informazioni e opportunità per gli utenti! 💰

Con le sue analisi end-to-end, accedi a tutti i dati di cui hai bisogno per personalizzare e commercializzare la vostra produttività al vostro pubblico. La sua tecnologia di autocattura consente di registrare l'intero percorso dell'utente in modo retroattivo per individuare i punti dolenti e identificare i problemi di performance delle pagine.

Non siete sicuri di come allocare le risorse ? Quantificate l'impatto dei cambiamenti per dare priorità alle attività che possono incrementare maggiormente le vostre entrate.

FullStory pone grande enfasi sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti. Il suo approccio di alto livello Privacy-by-Default assicura che lo strumento raccolga solo ciò che è necessario e mai dati sensibili dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzione di FullStory

Acquisizione automatica dei dati e analisi

Dashboard personalizzato

Impostazioni sulla privacy e pratiche di sicurezza leader del settore

Disponibile per i dispositivi mobili

Oltre 50 integrazioni pronte per l'uso e API aperte

Limiti di FullStory

Mancano le funzionalità di moduli di feedback e sondaggi

Può essere difficile riprodurre momenti specifici del percorso dell'utente

Prezzi di FullStory

Azienda : Prezzi disponibili su richiesta

: Prezzi disponibili su richiesta Avanzato : Prezzi disponibili su richiesta

: Prezzi disponibili su richiesta Aziendale: Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di FullStory

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

Il migliore per l'analisi di eventi e dati

9. Ammasso

Via: Ammasso Heap elimina le congetture sull'ottimizzazione dei siti web. È una piattaforma di digital insights all-in-one che non solo evidenzia i punti di attrito e le loro cause, ma suggerisce anche potenziali soluzioni. 🛠️

Con i suoi snippet, Heap cattura l'intera esperienza digitale, organizzando in modo pulito i dati dell'utente per un contesto migliore. Individua i percorsi alternativi degli utenti e gli eventi che hanno un'alta correlazione con le metriche di conversione o di fidelizzazione.

Di recente, Heap ha aggiunto i replay delle sessioni alla sua di visualizzazione . I replay vengono automaticamente indirizzati agli eventi degni di nota per risparmiare tempo. Sono facilmente condivisibili e consentono di collaborare con il vostro team per prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Heap

Impostazione dei dati che catturano l'intera esperienza dell'utente

Evidenzia i punti di attrito

Offre indicazioni sul potenziale di miglioramento

Impostazioni di privacy e sicurezza altamente personalizzabili

Supporto per web e mobile

oltre 100 integrazioni

Limiti dell'heap

Monitora solo le interazioni del frontend

Limitati strumenti di reportistica visiva

Prezzi di Heap

**Gratuito

Crescita : Prezzi non disponibili

: Prezzi non disponibili Pro : Prezzi non disponibili

: Prezzi non disponibili Premier: Prezzi non disponibili

Valutazioni e recensioni di Heap

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

Migliore per la personalizzazione e il contenuto dinamico

10. Ammutinamento

Via: Ammutinamento Mutiny è uno strumento CRO assistito dall'IA che consente ai marketer di sviluppare siti web che generano profitti, senza l'aiuto di sviluppatori!

Grazie alle integrazioni di dati integrate, Mutiny può gestire dati di qualsiasi dimensione. Il suo motore IA riduce al minimo il vostro lavoro fornendo suggerimenti sul pubblico e sui contenuti e consigliando titoli accattivanti per gruppi selezionati. Suggerisce inoltre playbook di personalizzazione basati sugli esiti positivi più significativi dell'azienda. 🏆

L'editor visivo vi permette di provare diverse varianti, indipendentemente dalle specifiche o dalle origini del vostro sito web. Conservate un riepilogo/riassunto dei vostri programmi di conversione con metriche interessanti come il totale dei lead aggiuntivi e gli aumenti di conversione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mutiny

Suggerimenti IA su pubblico e contenuti

Test A/B con un editor visivo

Raccomandazioni di playbook

Riepilogo/riassunto dei programmi di conversazione

Otto integrazioni integrate

Limiti di Mutiny

I test A/B potrebbero essere migliori

Occasionali bug visivi

Prezzi di Mutiny

Nessuna informazione sui prezzi disponibile

Valutazioni e recensioni di Mutiny

G2 : 4.7/5 (20+ recensioni)

: 4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

Potenziate i vostri programmi di conversazione con gli strumenti CRO

Ogni strumento CRO ha il suo modo di gestire i dati e il processo di ottimizzazione, ma sono tutti progettati per aiutarvi a passare dal dubbio al successo con più conversioni.

È possibile apportare modifiche alla piattaforma che risuonino con i visitatori, ottenendo informazioni preziose, visualizzando il comportamento degli utenti e testando le ipotesi. A loro volta, i visitatori diventeranno clienti personalizzati, massimizzando le vostre conversioni ritorno sull'investimento .

Quindi, non lasciate che tutta l'acqua fuoriesca: rivolgetevi a uno di questi strumenti pratici e mantenete il vostro secchio utente abbondante e a flusso continuo!