Le 11 migliori alternative a Teambook per una pianificazione delle risorse più intelligente

Hai mai provato a pianificare un progetto senza visualizzare chi è disponibile e quando? È una ricetta per ritardi, burnout e opportunità perse. Infatti, il 41% dei responsabili delle risorse afferma che la mancanza di visibilità sulla capacità del team è una delle loro maggiori sfide.

Strumenti come Teambook mirano a risolvere questo problema. Tuttavia, molti team si trovano a dover combattere con un'interfaccia poco intuitiva, integrazioni al limite o prezzi che non sono adeguati alle loro esigenze.

Che tu stia lavorando su sequenze dei client, risorse interne o dipendenze interfunzionali, hai bisogno di uno strumento che ti offra controllo e chiarezza. Uno strumento che renda intuitiva la pianificazione delle risorse, non un'altra attività da gestire.

In questa guida ti illustreremo le migliori alternative a Teambook: strumenti creati per i team moderni che necessitano di visibilità in tempo reale, pianificazione flessibile e piano dei progetti che si adattino effettivamente al loro modo di lavorare.

Le migliori alternative a Teambook in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a Teambook per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base ad alcune funzionalità chiave (come la collaborazione in tempo reale e la visualizzazione dei progetti), i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* Valutazioni ClickUp Gestione del lavoro all-in-one con pianificazione flessibile, piano delle risorse, IA ambientale e automazione. Visualizzare la vista Carico di lavoro e la Sequenza, campi personalizzati, monitoraggio del tempo integrato, modelli di pianificazione, oltre 1.000 integrazioni Piani Free; personalizzazioni per le aziende G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Visibilità in tempo reale sull'utilizzo delle risorse, la capacità e i margini Assegnazione drag-and-drop, abbinamento delle competenze, monitoraggio del budget e delle tariffe, monitoraggio del tempo integrato, gestione delle ferie. Piani a pagamento a partire da 8,50 $ al mese per utente. G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Pianificazione per utenti con gestione delle ferie e dei conflitti Calendario condiviso, rilevamento delle sovrapposizioni, monitoraggio delle ferie, email con il programma giornaliero, reportistica sull'utilizzo Piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automazione della pianificazione dei client e riduzione delle comunicazioni avanti e indietro Link per prenotazioni in tempo reale, promemoria automatici, riunioni a rotazione e collettive, oltre 100 integrazioni, raccolta dei pagamenti. Piano Free; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente. G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Lavoro di squadra Gestione del lavoro dei client con fatturazione integrata e monitoraggio dell'utilizzo Pianificazione del carico di lavoro, ore fatturabili, comunicazioni centralizzate con i client, automazione delle attività, dashboard personalizzati piano Free; piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese per utente. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Scalare team di progetto interfunzionali Flusso di lavoro personalizzato, moduli di richiesta per altre risorse, pianificazione delle risorse, analisi in tempo reale, visualizzare multiple, oltre 400 integrazioni Piano Free; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per utente. G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Semplice monitoraggio visivo delle attività Bacheche Kanban, liste di controllo e data di scadenza, automazione Butler, Power‑Up, visualizzazioni Calendario e Sequenza. piano Free; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Pianificazione dei turni e gestione della forza lavoro Pianificazioni basate sulla domanda, scambi di turni mobili, avvisi di conformità, orologio GPS, integrazioni con buste paga/POS. Piani a pagamento a partire da 4,50 $ al mese per utente. G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Semplice monitoraggio del tempo tra progetti e team Timer manuali e automatici, tagging di client/attività, dashboard, report personalizzati, oltre 80 integrazioni Piani a pagamento a partire da 5,49 $ al mese per utente. G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka Gestione delle risorse e del tempo incentrata sulle risorse umane Check-in biometrici e mobili, sincronizzazione ferie-libro paga, tabelle orarie dei progetti, OKR e revisioni, flussi di lavoro HR unificati. Piani a pagamento a partire da 9 $ al mese per utente G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Pianificazione avanzata delle risorse e visibilità Mappe di calore e disponibilità, tabelle orarie integrati, previsione in tempo reale, abbinamento delle competenze, monitoraggio del budget Piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

📖 Leggi anche: Modelli gratis per il monitoraggio del tempo dedicato ai progetti per la gestione del tempo

Perché scegliere le alternative a Teambook?

Teambook è apprezzato per la sua interfaccia pulita, la facilità di utilizzo e la pianificazione visiva. Tuttavia, anche gli utenti di lunga data hanno espresso una preoccupazione ricorrente: è troppo limitato.

Gli strumenti che non forniscono una gestione delle risorse end-to-end spesso si rivelano inadeguati per i project manager e i responsabili delle operazioni che passano costantemente da un progetto all'altro. Ciò contribuisce alla proliferazione del lavoro, con conseguente spreco di tempo ed energie.

Questo è stato notato da una recensione su Capterra:

Se stai cercando un'alternativa a Teambook, probabilmente stai affrontando una o più delle seguenti sfide:

Ambito con limite oltre la pianificazione di base delle risorse e il piano visivo

Mancanza di funzionalità/funzione integrate come reportistica, monitoraggio del tempo o flusso di lavoro avanzato per la project management.

Esperienza mobile che rende difficile ottenere una panoramica chiara mentre sei in movimento

Gli aggiornamenti e i problemi di sincronizzazione causano attriti con i sistemi interni o gli strumenti di terze parti.

Prezzi che sembrano elevati per i piccoli team che necessitano di maggiore flessibilità e minori limiti.

Le 11 migliori alternative a Teambook da utilizzare

Siete alla ricerca di uno strumento di pianificazione delle risorse che vada oltre la semplice pianificazione?

Abbiamo raccolto le 11 migliori alternative a Teambook che offrono maggiore flessibilità e funzionalità di gestione delle risorse più approfondite.

ClickUp (ideale per la gestione del lavoro all-in-one basata sull'IA con pianificazione flessibile, piano delle risorse e automazione)

A differenza di Teambook, che si concentra esclusivamente sulla pianificazione delle risorse, ClickUp è una piattaforma di gestione delle risorse umane all-in-one basata sull'IA che combina la gestione delle risorse, la pianificazione dei progetti e il monitoraggio del tempo in uno spazio di lavoro flessibile e completamente personalizzabile.

Essendo uno spazio di lavoro AI convergente, è davvero l'unica app di cui hanno bisogno i team HR. Vediamo come funziona.

Visualizza la capacità del team con ClickUp Views

Ribilancia rapidamente i carichi di lavoro visualizzando la capacità del team con ClickUp Workload e Timeline Views

Per i project manager con una larghezza di banda limitata, la sfida più grande è capire chi sta facendo cosa e quando. ClickUp risolve questo problema con strumenti di pianificazione delle risorse come ClickUp Carico di lavoro e ClickUp Sequenza che visualizzano la capacità del team in tempo reale.

Supponiamo che il tuo team di progettazione abbia un programma fitto di impegni per questa settimana. La vista Carico di lavoro di ClickUp utilizza semplici indicatori rosso-giallo-verde per aiutarti a individuare i sovraccarichi a colpo d'occhio.

Puoi raggruppare per assegnatario, modificare direttamente le tempistiche e ingrandire per visualizzare la disponibilità giornaliera. Ciò ti consente di riequilibrare facilmente il lavoro prima che subentri il burnout.

💡 Suggerimento professionale: per portare la pianificazione dei tuoi progetti e delle attività individuali a un livello superiore, prova ClickUp Calendario. Pianifica automaticamente la tua giornata in base alle priorità, alle riunioni e alla disponibilità, così non dovrai mai più chiederti cosa fare dopo. Si sincronizza anche con Google e Outlook per tenere tutto in un unico posto.

Assegna ruoli e disponibilità con i campi personalizzati di ClickUp

Filtra i membri del team in base alle competenze, al ruolo o alla disponibilità per assegnare sempre la persona giusta con i campi personalizzati di ClickUp

Hai bisogno di assegnare i progetti in base ai ruoli del team o alla disponibilità? È qui che ClickUp campi personalizzati dà il meglio di sé. Aggiungi campi come reparto, posizione o competenze e filtra le risorse di conseguenza.

📌 Esempio: supponiamo che la prossima settimana debba acquisire un nuovo client aziendale. Ha bisogno di qualcuno del team Soluzioni che abbia già lavorato con account simili, che non sia già sovraccarico di lavoro e che sia disponibile da mercoledì a venerdì. Filtrando i campi personalizzati come reparto, tipo di client e disponibilità, può restringere immediatamente la ricerca al collega giusto.

Tieni traccia delle ore e rispetta il budget con il monitoraggio del tempo di ClickUp

Tieni traccia del tempo a livello di attività e segnala i superamenti di budget prima che diventino un problema con ClickUp Monitoraggio del Tempo

Per i team che fatturano a ore o necessitano di audit trail, il monitoraggio del tempo dedicato ai progetti e le durate stimate di ClickUp sono esattamente ciò di cui hai bisogno. Stima la durata prevista di un'attività, monitora il tempo effettivamente impiegato e segnala tempestivamente eventuali superamenti. E se il tuo team utilizza strumenti come Harvest o Toggl, ClickUp si integra anche con essi.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp supporta anche etichette e note all'interno delle voci temporali, in modo che il tuo team possa registrare esattamente su cosa ha lavorato, fino ai dettagli dell'attività. Non dovrai più indovinare cosa significasse effettivamente "3 ore - amministratore".

Utilizza ClickUp AI per ottimizzare tutti i tuoi processi di lavoro.

ClickUp Brain integra funzionalità IA avanzate direttamente nel tuo flusso di lavoro. Con ClickUp Brain puoi automatizzare attività ripetitive, generare contenuto, riassumere informazioni e ottenere risposte immediate dal tuo spazio di lavoro, tutto in un unico posto.

Ciò significa che passerai meno tempo a passare da uno strumento all'altro e più tempo a concentrarti su ciò che conta. Le funzionalità/funzione di IA aiutano a semplificare la comunicazione, aumentare la produttività e garantire che tu abbia sempre a portata di mano le informazioni di cui hai bisogno. Basta @menzione Brain nella chat, nelle attività, nei commenti o in qualsiasi altro posto di ClickUp per avere il contesto completo del tuo ecosistema di lavoro connesso.

Analizza i grafici a torta (e altro) dai dashboard di ClickUp utilizzando ClickUp Brain.

Crea processi ripetibili con i modelli ClickUp

Pianificare da zero gli orari del team ogni settimana può essere estenuante. ClickUp offre modelli di pianificazione delle risorse che velocizzano i processi ripetitivi.

Ad esempio, se vuoi sapere chi è disponibile, chi è sovraccarico di lavoro e dove si trovano le lacune nelle competenze, il modello Resource Management People di ClickUp ti consente di visualizzare la tua forza lavoro, consentendoti di:

Monitora il carico di lavoro dei dipendenti nei vari progetti

Ottimizza l'allocazione delle risorse ed evita il burnout.

Visualizza programmi e scadenze in un unico posto

Ottieni un modello gratis Gestisci attività e persone con una larghezza di banda con limite in progetti frenetici con il modello Resource Management People di ClickUp.

Tuttavia, se hai difficoltà a garantire che tutti facciano la cosa giusta al momento giusto, il modello di pianificazione del team di ClickUp ti aiuta ad allineare le attività del team con la disponibilità effettiva del calendario.

🎥 Ecco un video utile sulla pianificazione della capacità con ClickUp:

Riduci il lavoro amministrativo con le integrazioni ClickUp

Sincronizza i calendari, automatizza gli aggiornamenti e mantieni i tuoi strumenti preferiti collegati in un unico spazio di lavoro con ClickUp Integrations

Per i team che già gestiscono calendari o organici con strumenti esterni, puoi contare sulle integrazioni di ClickUp. Puoi effettuare la sincronizzazione delle attività con Google Calendar, stabilire una connessione con software HR come Hubstaff, Time Doctor o Zoho People tramite Zoho Flow e integrarti con oltre 1.000 altri strumenti per ridurre gli aggiornamenti manuali tra le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizza la capacità del team con le viste Carico di lavoro e Sequenza per bilanciare i carichi di lavoro e rispettare le scadenze.

Assegna i ruoli e monitora la disponibilità utilizzando campi personalizzati come reparto, competenze e posizione.

Tieni traccia delle ore fatturabili con il monitoraggio del tempo integrato e le durate stimate per una reportistica accurata.

Utilizza modelli di pianificazione del team come il modello di gestione delle risorse umane e il modello di pianificazione del team per ottimizzare i piani di progetto

Sincronizzazione di attività con Google Calendar, connessione con software HR come Hubstaff, Time Doctor o Zoho People tramite Zoho Flow e integra oltre 1.000 strumenti.

Limiti di ClickUp

Il ricco set di funzionalità/funzione richiede una curva di apprendimento per gli utenti nuovi.

L'app mobile non è completamente equivalente alla versione desktop.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questa recensione su G2 ha evidenziato:

ClickUp offre un'ampia gamma di strumenti, dalla gestione delle attività e il monitoraggio del tempo alla definizione degli obiettivi, rendendolo una risorsa adattabile a diversi flussi di lavoro e dimensioni dei team. Le tabelle orarie e i dashboard personalizzabili sono particolarmente utili per vedere a colpo d'occhio lo stato di avanzamento delle attività e ottenere una panoramica dei progressi quotidiani di ciascun membro del team.

💡 Bonus: porta la tua pianificazione delle risorse a un livello superiore con l'intelligenza artificiale in un'app desktop: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre che sul web, modelli di pianificazione delle risorse, programmi e documenti di allocazione.

Talk to Text per porre domande, aggiornare l'assegnazione delle risorse o gestire il processo di piano con la voce, senza usare le mani e da qualsiasi luogo. Usaper porre domande, aggiornare l'assegnazione delle risorse o gestire il processo di piano con la voce, senza usare le mani e da qualsiasi luogo.

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati e sfrutta modelli esterni premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione pronta per le aziende che apporta contesto e intelligenza alla gestione delle risorse. Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

2. Float (ideale per la visibilità in tempo reale sull'utilizzo delle risorse, la capacità e i margini)

tramite Float

Il vero punto di forza di Float, che lo distingue dagli altri strumenti per la pianificazione dei progetti, è che va oltre, fornendo informazioni in tempo reale che ti aiutano a mantenere la redditività mentre gestisci la capacità.

Progettato per i team di servizi professionali, offre ai project managers chiarezza sull'allocazione delle risorse, sull'impatto dei costi e sull'utilizzo del team senza richiedere loro di passare dai fogli di calcolo finanziari agli strumenti di pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Visualizza le pianificazioni delle risorse in tempo reale con l'assegnazione tramite drag-and-drop.

Abbina le persone al lavoro in base alle competenze, ai ruoli e alla disponibilità.

Fai la previsione dell'impatto del progetto sui margini con il monitoraggio del budget e delle tariffe

Confronta le ore del piano con quelle effettive grazie al monitoraggio integrato del tempo.

Tieni traccia delle ferie, dei giorni festivi e dei limiti di capacità per evitare il sovraffollamento.

Limiti di fluttuazione

Meno integrazioni native rispetto agli strumenti di project management più completi

Le personalizzazioni dell'interfaccia e della reportistica sono con un limite maggiore.

I nuovi utenti potrebbero impiegare del tempo per familiarizzare con l'intero intervallo di funzionalità/funzioni.

Prezzi variabili

Starter : 8,50 $ al mese per utente

Pro : 14 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Float

G2 : 4,3/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Float

Questa recensione di Capterra ha fatto notare:

Float ci offre una piattaforma straordinaria che ci aiuta a pianificare e a fare il piano per le attività del nostro team in base alla disponibilità delle risorse. Ci consente di assegnare le attività tra di noi e di pianificare le sequenze delle attività per tenere sotto controllo i tempi.

📮 ClickUp Insight: La maggior parte dei knowledge worker continua a dipendere dall'email e dal Chattare per mantenere la connessione, ma quasi il 60% della giornata lavorativa viene sprecato passando da uno strumento all'altro e cercando dettagli. ClickUp riunisce tutto il tuo lavoro, i tuoi messaggi e i tuoi aggiornamenti in un unico spazio, così puoi dedicare meno tempo a passare da un'attività all'altra e più tempo a fare ciò che conta. Con ClickUp Chat, la comunicazione tra i membri del team è semplicissima grazie alla messaggistica in tempo reale, alla condivisione di file e alla collaborazione direttamente integrate nel tuo spazio di lavoro.

3. Resource Guru (ideale per una pianificazione per utenti con gestione delle ferie e dei conflitti)

tramite Resource Guru

Quando le sequenze dei progetti diventano strette, anche un solo membro del team sovraccarico di lavoro può mandare tutto all'aria. La maggior parte dei team non ha una visione chiara e centralizzata di chi è disponibile e quando, rendendo fin troppo comuni le riprogrammazioni dell'ultimo minuto e il mancato rispetto delle scadenze.

È qui che entra in gioco Resource Guru. Semplifica la pianificazione con un'interfaccia drag-and-drop, il monitoraggio della disponibilità in tempo reale e la gestione integrata delle ferie e dei conflitti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Resource Guru

Pianifica persone, sale e attrezzature in un calendario di condivisione con funzione drag-and-drop.

Utilizza la gestione delle interferenze per rilevare e prevenire automaticamente le allocazioni eccessive.

Tieni traccia delle ferie, dei congedi per malattia e delle festività con il piano integrato dei permessi.

Invia email giornaliere con il programma per mantenere tutti allineati e responsabili.

Analizza l'utilizzo, le ore fatturabili rispetto a quelle non fatturabili e le tendenze relative alle ferie.

Limiti di Resource Guru

Funzionalità/funzione limitate di gestione delle attività e collaborazione

Meno integrazioni di terze parti rispetto ad altri strumenti

Nessuna opzione integrata per la comunicazione o la condivisione di file

Prezzi di Resource Guru

Piano Grasshopper : 5 $ al mese per utente

Blackbelt Plan : 8 $ al mese per utente

Piano: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Resource Guru

G2 : 4,6/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Resource Guru

Questa recensione su G2 condivisa:

*Resource Guru aiuta il nostro team a collaborare nell'allocazione delle risorse, rendendo più facile trovare il modo migliore per la distribuzione del carico di lavoro. Offre flessibilità nella prenotazione delle persone e fornisce una migliore visibilità sulla nostra capacità attuale, aiutandoci a elaborare un piano più efficace.

👀 Curiosità: le navi pirata avevano un sistema di risorse democratico. Il bottino e le attività venivano divisi secondo un codice rigoroso, in cui anche il cuoco e il chirurgo avevano quote prestabilite di condivisione.

4. Calendly (ideale per l'automazione della pianificazione dei client e ridurre le comunicazioni avanti e indietro)

tramite Calendy

Prenotare una riunione può trasformarsi rapidamente in un gioco basato sulle email. Per non parlare delle difficoltà di lavorare con team diversi, fusi orari diversi o client molto impegnati. Il problema è che più tempo ci vuole per pianificare una riunione, più è probabile che fallisca.

Calendly risolve questo problema consentendoti la condivisione di un link di pianificazione personalizzato che riflette la tua disponibilità in tempo reale. Che tu stia gestendo chiamate di scoperta, interviste o revisioni interne, Calendly automatizza conferme, promemoria e sincronizzazione del calendario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Condivisione di link personalizzati per la pianificazione che si aggiornano in tempo reale in base alla tua disponibilità.

Automatizza promemoria, follow-up e conferme per ridurre le assenze ingiustificate.

Offri tipi di riunioni a rotazione, collettive o individuali con instradamento avanzato.

Integrazione con strumenti come Google Calendar, Zoom, Salesforce, HubSpot e Marketo.

Raccogli i pagamenti tramite Stripe o PayPal prima di confermare gli appuntamenti.

Incorpora le pagine di prenotazione nei siti web o nelle firme delle email per un accesso immediato.

Limiti di Calendly

Il routing avanzato e le integrazioni CRM sono disponibili solo sui piani di livello superiore.

Opzioni di personalizzazione limitate per il layout della pagina di prenotazione e il branding sui livelli inferiori.

Non ideale per casi d'uso complessi di pianificazione delle risorse o dei progetti.

Prezzi di Calendly

Gratis : sempre gratis

Standard : 12 $ al mese per utente

Teams : 20 $ al mese per utente

Azienda: a partire da 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4,7/5 (oltre 2.390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Calendly

Questa recensione di Capterra ha presentato la funzionalità/funzione:

Calendly è stato il mio punto di riferimento quando ho avuto bisogno per la prima volta di uno scheduler; è la prima cosa che mi viene in mente quando penso di consigliare una piattaforma di pianificazione. Il fatto che si integri con altri software lo rende tutto ciò di cui hai bisogno.

📖 Leggi anche: Problemi comuni nella pianificazione e come risolverli

🎥 Guarda: Come utilizzare ClickUp per la gestione della forza lavoro nelle agenzie

5. Teamwork (ideale per gestire il lavoro dei client con funzionalità integrate di fatturazione e monitoraggio dell'utilizzo)

tramite Teamwork

La gestione dei progetti dei client spesso comporta il passaggio da uno strumento all'altro: uno per le attività, un altro per il monitoraggio del tempo e un altro ancora per la fatturazione dei client. Questa frammentazione riduce la produttività e lascia spazio a errori quando è in gioco la redditività.

Teamwork riunisce tutte queste funzionalità in un unico strumento. Progettato specificamente per agenzie, società di consulenza e team di assistenza, questo software gratis per project management combina project management, pianificazione delle risorse e visibilità finanziaria in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Monitora le ore fatturabili, la redditività e l'utilizzo delle risorse in un'unica piattaforma.

Utilizza il Workload Planner per una previsione della capacità e per assegnare il lavoro in modo equo.

Gestisci tutte le comunicazioni con i client, i file e le approvazioni in uno spazio centralizzato.

Automatizza la creazione di attività, gli aggiornamenti e i promemoria con TeamworkAI.

Crea dashboard e reportistica personalizzata per il budgeting, le prestazioni e il monitoraggio del tempo.

Scegli tra oltre 50 modelli di progetto per partire subito con il piede giusto.

Limiti del lavoro di squadra

La curva di apprendimento può essere ripida per i nuovi utenti che non hanno familiarità con le piattaforme di gestione dei progetti.

L'interfaccia può sembrare complessa o eccessiva, con troppe funzionalità/funzioni abilitate.

L'app mobile presenta alcune funzioni in meno rispetto alla versione desktop.

Prezzi Teamwork

Free

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2 : 4,4/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Teamwork

Questa recensione su G2 cita:

Teamwork ci consente di condividere facilmente il carico di lavoro tra i colleghi con una visibilità totale dello stato dei progressi compiuti fino a quel momento. I lavori vengono assegnati, sottoposti a monitoraggio e archiviati con completa semplicità, il che significa che tutto il nostro team ha una visione d'insieme continua.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Teamwork

👀 Curiosità: prima dell'avvento degli orologi meccanici, le candele venivano contrassegnate a intervalli regolari per rappresentare le unità di tempo. Man mano che la candela si consumava, la cera che si scioglieva indicava il passare del tempo, segnalando quando era il momento di pregare, riposare o riprendere il lavoro.

6. Wrike (ideale per scalare team di progetto interfunzionali)

tramite Wrike

Un team utilizza fogli di calcolo, un altro giura sull'efficacia delle email e un terzo si perde tra i post-it. Quando la tua organizzazione inizia a crescere, cresce anche il disordine.

Ma con Wrike non devi preoccuparti. Questo software di pianificazione delle risorse riunisce tutti in un unico spazio di lavoro condiviso con flussi di lavoro personalizzabili, monitoraggio del tempo integrato e potente pianificazione delle risorse. Per i team distribuiti, il sistema di cartella di Wrike aiuta a organizzare il lavoro per reparto, client o programma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Crea flussi di lavoro personalizzabili con dipendenze delle attività e automazione dei flussi di lavoro

Utilizza moduli di richiesta dinamici per acquisire il lavoro e indirizzarlo ai team giusti.

Visualizza il carico di lavoro e la disponibilità tra i reparti con strumenti di pianificazione delle risorse.

Monitora lo stato di salute, il budget e le prestazioni dei progetti con dashboard di analisi in tempo reale.

Passa dalla visualizzazione Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario e Tabella.

Integrazione con oltre 400 app, tra cui Salesforce, Google Drive e Adobe Creative Cloud.

Limiti di Wrike

La configurazione iniziale e l'onboarding possono richiedere molto tempo.

Alcuni utenti trovano l'interfaccia disordinata o poco intuitiva.

Le funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo con piani tariffari più costosi.

Prezzi di Wrike

Free

Team : 10 $ al mese per utente

Aziendale : 25 $ al mese per utente

Azienda : prezzi personalizzati

Pinnacle: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 : 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Wrike

Questa recensione di Capterra ha evidenziato:

Come persona che gestisce più progetti con destinatari, tempistiche ed esigenze diversi, la possibilità di utilizzare lo stesso software e adattarlo al livello di competenza del gruppo con cui lavoro mi è stata di enorme aiuto per mantenere tutto organizzato.

📖 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative e concorrenti di Wrike

👀 Curiosità: nella project management, "ambito", "tempo" e "budget" formano un triangolo. Ma come dice il proverbio: "Buono, veloce, economico: scegli due". Si chiama triangolo della project management.

7. Trello (ideale per un semplice monitoraggio visivo delle attività)

tramite Trello

A volte, non è il carico di lavoro a rallentarti, ma il modo in cui è distribuito. Un team usa post-it, un altro è sommerso da thread di email e tu ti ritrovi a mettere insieme tutti i pezzi solo per restare a galla.

Trello aiuta a semplificare tutto questo. Con le sue bacheche pulite e le schede drag-and-drop, puoi organizzare le attività in modo che abbiano davvero senso per te e il tuo team. Che tu stia pianificando un progetto o semplicemente tenendo il passo con la settimana, porta calma e chiarezza nel caos quotidiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Utilizza le bacheche Kanban drag-and-drop per gestire lo stato delle attività e la responsabilità.

Aggiungi liste di controllo, data di scadenza, allegati e commenti alle singole schede.

Crea bacheche di condivisione per il team per garantire visibilità e collaborazione interfunzionali.

Automatizza i flussi di lavoro di routine utilizzando Butler (lo strumento di automazione integrato in Trello).

Integrazione con Slack, Google Drive, Jira e altri tramite Power-Ups.

Personalizza le visualizzazioni con le opzioni Calendario, Sequenza e Tabella sui piani a pagamento.

Limiti di Trello

Non dispone di strumenti integrati per il monitoraggio del tempo o la gestione avanzata delle risorse.

Può risultare troppo leggero per progetti complessi o che coinvolgono più team.

Funzionalità chiave come dashboard e timeline hanno un limite ai livelli a pagamento.

Prezzi di Trello

Free

Standard : 5 $ al mese per utente

Premium : 10 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $+/mese per utente (stima per 50 utenti)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trello

Questa recensione di Capterra ha rivelato:

Trello funziona perfettamente e in modo flessibile per i nostri tipi di progetti. Consente di organizzare facilmente attività e progetti in bacheche, elenchi e schede. Inoltre, facilita la collaborazione del team sui progetti.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Trello

8. Deputy (ideale per la pianificazione dei turni e la gestione della forza lavoro)

tramite Deputy

Con il burnout lavorativo che ha raggiunto il massimo storico del 66%, i programmi caotici e i cambiamenti di turno dell'ultimo minuto non aiutano. Soprattutto per i team in prima linea, orari poco chiari e continue riprogrammazioni portano a frustrazione, assenteismo e un maggiore turnover.

Deputy riporta ordine nel lavoro a turni. Aiuta i team operativi a gestire gli orari, monitorare il tempo e semplificare la conformità. Che tu gestisca un ristorante, un call center o una clinica sanitaria, mantiene il tuo team allineato e motivato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deputy

Crea i programmi dei dipendenti in base alla disponibilità, alla domanda e ai costi.

Consenti lo scambio di turni e le richieste di ferie in tempo reale tramite l'app mobile.

Utilizza avvisi intelligenti per evitare straordinari, conflitti e violazioni della conformità.

Tieni traccia dell'orario e delle presenze con la geolocalizzazione e il riconoscimento facciale.

Integrazione con sistemi di gestione stipendi e POS come ADP, Gusto e Square.

Limiti di Deputy

Non progettato per project management o per la pianificazione a lungo termine

La reportistica è solida, ma non personalizzabile come quella di alcuni concorrenti.

I prezzi possono aumentare rapidamente per team di grandi dimensioni con esigenze complesse.

Prezzi di Deputy

Pianificazione : 4,50 $ al mese per utente

Orario e presenze : 4,50 $ al mese per utente

Premium : 6 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deputy

G2 : 4,6/5 (oltre 490 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Deputy

Questa recensione su G2 ha notato:

Utilizzo l'app Deputy per lavoro e mi ha semplificato notevolmente il monitoraggio dei miei turni. Adoro la semplicità con cui è possibile timbrare l'entrata e l'uscita e poter vedere esattamente per quanto tempo ho lavorato mi aiuta a organizzarmi. L'app conserva anche tutti i miei programmi in un unico posto, quindi non devo mai preoccuparmi di perdere un turno. *

📖 Leggi anche: Le migliori app di calendario di condivisione per ottimizzare la tua pianificazione

9. Clockify (ideale per un semplice monitoraggio del tempo tra progetti e team)

tramite Clockify

Se ti è mai capitato di arrivare alla fine della settimana e pensare: "Dove è finito tutto il tempo?" non sei il solo. Soprattutto quando si ha a che fare con più client o attività, molti project manager e team faticano a capire dove impiegano il loro tempo.

È qui che Clockify ti aiuta. Si tratta di un software di monitoraggio del tempo pulito e intuitivo che ti offre visibilità sul lavoro del tuo team. Grazie ai suoi report visivi chiari e alla dashboard intuitiva, puoi bilanciare i carichi di lavoro e garantire un uso efficiente delle tue risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Tieni traccia del tempo manualmente o con timer automatici su un numero illimitato di progetti e utenti.

Categorizza le voci relative al tempo per client, attività o tag per ottenere reportistica dettagliata.

Utilizza i dashboard integrati per analizzare l'utilizzo del tempo, le ore fatturabili e non fatturabili e l'attività del team.

Genera reportistica temporale condivisibile e personalizzata con il tuo marchio per i client o gli stakeholder interni.

Integrazione con oltre 80 strumenti come Asana, Trello, Google Calendar e Slack per un monitoraggio contestualizzato.

Limiti di Clockify

Non dispone di funzionalità integrate per la pianificazione delle risorse o la gestione avanzata delle risorse.

Le personalizzazioni della reportistica hanno un limite nel piano Free.

L'interfaccia utente potrebbe risultare eccessivamente semplicistica per i team che gestiscono gerarchie di progetti complesse.

Prezzi di Clockify

Standard : 6,99 $ al mese per utente

Pro : 9,99 $ al mese per utente

Azienda : 14,99 $ al mese per utente

Pacchetto Cake.com: 15,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2 : 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Clockify

Questa recensione di Capterra ha condiviso:

Clockify mi ha permesso di monitorare il mio utilizzo del tempo con estrema facilità e mi offre informazioni dettagliate che mi aiutano a gestire il mio tempo in modo più efficace.

10. Keka (Ideale per la gestione delle risorse e del tempo incentrata sulle risorse umane)

tramite Keka

Tenere traccia di chi è presente, chi è assente, chi ha un carico di lavoro eccessivo e chi non ha inviato le tabelle orarie è un rompicapo quotidiano per i responsabili delle risorse umane e delle operazioni. Ma non ci si può aspettare che tutto fili liscio quando i dati sulle presenze sono gestiti da uno strumento e quelli relativi alle buste paga da un altro.

Keka risolve questo problema riunendo l'intero processo di gestione del personale in un unico sistema centralizzato. Vanta funzionalità/funzione quali il monitoraggio automatico delle presenze, la pianificazione dei turni e l'analisi della forza lavoro. In definitiva, è progettato per ridurre i costi amministrativi e aiutare i team a concentrarsi su ciò che conta di più: le persone.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keka

Automatizza il monitoraggio delle presenze e degli orari con check-in biometrici, GPS e mobili.

Sincronizzazione dei dati relativi a ferie, turni e presenze direttamente nell'elaborazione delle buste paga.

Utilizza le tabelle orarie dei progetti per il monitoraggio del lavoro richiesto e per gestire l'utilizzo delle risorse.

Imposta e gestisci OKR, valutazioni delle prestazioni e feedback a 360° da un'unica dashboard.

Forniamo supporto al flusso di lavoro relativo alle assunzioni, all'inserimento e al coinvolgimento dei dipendenti sotto lo stesso tetto.

Limiti di Keka

Flessibilità con limite nella personalizzazione delle politiche relative alle buste paga o ai turni di lavoro per esigenze organizzative complesse.

Un'app mobile può risultare lenta o avere meno funzione rispetto all'esperienza desktop.

I dashboard di reportistica offrono una personalizzazione limitata, a meno che non vengano esportati in Excel.

Prezzi di Keka

Fondamenta : prezzi personalizzati

Punto di forza : prezzi personalizzati

Crescita: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Keka

G2 : 4,5/5 (oltre 1.520 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 85 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Keka

Questa recensione su G2 ha notato:

Keka offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare che semplifica le attività HR come il monitoraggio delle presenze, l'elaborazione delle buste paga e la gestione delle prestazioni.

👀 Curiosità: Walt Disney aveva un sistema di "trasporto persone" per i suoi team. Nei primi tempi di Disneyland, progettò il layout in modo che i team potessero essere riassegnati rapidamente senza causare disagi agli ospiti.

11. Hub Planner (ideale per la pianificazione avanzata delle risorse e la visibilità)

tramite Hub Planner

Secondo McKinsey, i manager dedicano più di un giorno intero alla settimana ad attività non gestionali e hanno meno tempo per concentrarsi sulle attività principali, come la gestione e lo sviluppo dei talenti.

Hub Planner aiuta a modificare tale equilibrio. Grazie agli strumenti integrati di pianificazione, monitoraggio del tempo e gestione della capacità, ti offre la visibilità necessaria per assegnare le persone giuste al lavoro giusto.

Supporto alla gestione dei fogli presenze, il monitoraggio delle ferie e dei permessi, il budgeting dei progetti, la previsione e i flussi di lavoro di approvazione personalizzabili. Ciò semplifica il bilanciamento dei carichi di lavoro, previene il sovraccarico e, in ultima analisi, garantisce che ogni progetto sia gestito in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hub Planner

Assistenza alla pianificazione avanzata delle risorse con mappe di calore, monitoraggio della disponibilità e filtri di gruppo intelligenti.

Monitora il tempo effettivo rispetto a quello nel piano con tabelle orarie integrate.

Consenti previsioni accurate sui progetti utilizzando reportistica in tempo reale e dashboard personalizzabili.

Ottimizza l'allocazione delle risorse con filtri basati sulle competenze e sui ruoli.

Gestisci i budget dei progetti, i costi interni e la redditività da un'unica dashboard.

Limiti di Hub Planner

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti che non hanno familiarità con strumenti di pianificazione avanzati.

Meno flessibile per i team agili o per chi cerca di visualizzare le attività in stile Kanban.

Può essere costoso per i piccoli team con minori esigenze di piano.

Prezzi di Hub Planner

Plug & Play : 7 $ al mese per utente (prezzo annuale)

Premium : 18 $ al mese per utente (prezzo annuale)

Business Leader: 54 $ al mese per utente (prezzo annuale)

Valutazioni e recensioni di Hub Planner

G2 : 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Hub Planner

Questa recensione di Capterra ha presentato la funzionalità/funzione:

Facile piano dei progetti e monitoraggio durante tutto il ciclo di vita. La struttura di reportistica aiuta nella pianificazione delle risorse e dei costi dei progetti. La reportistica assiste anche nella rendicontazione settimanale e mensile dei dati al reparto finanziario.

Ecco tre ulteriori alternative a Teambook che sono in linea con gli strumenti già discussi e offrono potenti funzionalità/funzione per la pianificazione delle risorse:

Parallax : offre previsioni in tempo reale, pianificazione della capacità e allineamento tra commerciale e consegne.

Silverbucket : progettato per organizzazioni orientate ai progetti con grafici di disponibilità visivi e monitoraggio delle competenze.

Runn : include la previsione finanziaria, il piano del carico di lavoro e l'integrazione con Harvest e Clockify.

📖 Leggi anche: Strumenti di gestione del carico di lavoro per aumentare la produttività

ClickUp e Clock Out: è semplicissimo!

Hai visto le opzioni disponibili. Alcuni strumenti sono eccellenti per la pianificazione, altri sono più efficaci nel monitoraggio del tempo. Alcuni cercano di fare un po' entrambe le cose, ma ti costringono comunque a passare da una scheda all'altra, da uno strumento all'altro e da un'app all'altra. Questo è il risultato di un lavoro dispersivo, che costa alle organizzazioni milioni in termini di perdita di produttività ed efficienza.

ClickUp riunisce tutto questo.

Ti offre un unico luogo chiaro in cui pianificare, assegnare e modificare, sia che tu stia gestendo un team in rapida evoluzione o effettuando il monitoraggio di progetti a lungo termine. Ed è abbastanza flessibile da adattarsi al modo in cui il tuo team lavora effettivamente, e non il contrario.

Se ritieni che il tuo attuale strumento ti stia frenando, forse è il momento di provare qualcosa pensato appositamente per il vero lavoro di squadra.

Sei pronto a semplificare la pianificazione delle risorse? Registrati gratis su ClickUp!