Come utilizzare ClickUp per lo sviluppo di software nel 2025

Gli sviluppatori dedicano solo il 10% del loro tempo alla scrittura di nuovo codice e ben il 33% alla correzione di bug. Nonostante ciò, molti progetti software subiscono ritardi, si bloccano o vengono abbandonati.

Questa è la realtà dello sviluppo software: complesso, imprevedibile e in continua evoluzione.

ClickUp può risolvere questi problemi riunendo tutto, dalle attività e dai documenti di codice agli sprint e alle conversazioni del team, in un unico posto. Che tu stia sviluppando nuove funzionalità/funzione, correggendo bug o affrontando il debito tecnico, questa app completa per il lavoro aiuta il tuo team a rimanere in sincronizzazione e a godersi davvero il complicato processo aziendale di realizzare qualcosa da zero.

In questa guida, discutiamo come utilizzare ClickUp per lo sviluppo di software in modo che il tuo team rimanga organizzato e crei programmi che vengono consegnati in tempo, lavorano senza intoppi e rendono felici gli utenti.

Organizza le attività di sviluppo software e monitora lo stato con il modello di progetto software ClickUp

Perché utilizzare ClickUp per lo sviluppo di software?

Lo sviluppo di software non consiste solo nello scrivere codice. Gli sviluppatori passano continuamente dal piano alla codifica, dai test alla correzione dei bug e alla revisione delle richieste pull. Si tratta di un carico di lavoro notevole, soprattutto quando queste attività sono distribuite su diversi strumenti.

Quasi 9 sviluppatori su 10 affermano che gli errori software non rilevati hanno un impatto negativo sul business. Circa il 26% ha riscontrato che questi bug allontanano gli utenti e danneggiano la reputazione dell'azienda, rendendo più difficile ottenere fiducia o attrarre investitori. Un altro 18% afferma che i problemi irrisolti hanno persino frustrato gli stakeholder e gli investitori.

Uno dei motivi principali è che i team spesso devono affrontare priorità poco chiare, lacune nella comunicazione e strumenti non adatti alle sfide dello sviluppo software. Monitorare l'avanzamento dello sprint, aggiornare lo stato delle attività, registrare i bug e la sincronizzazione con il repository di codice può richiedere molto tempo, soprattutto quando il processo è frammentato in app sparse.

ClickUp per lo sviluppo software risolve questo problema con supporto a flussi di lavoro agili, monitoraggio dei bug, revisioni del codice e tutto ciò che sta in mezzo, in un unico spazio di lavoro collaborativo. Ti consente di: Crea dashboard sprint con aggiornamenti automatici, stati personalizzati e visualizzare

Usa gli elenchi di attività in sospeso per organizzare, dare priorità, delegare e effettuare il monitoraggio del lavoro imminente

Aggiungi punti sprint e utilizza la panoramica dello sprint e l'intestazione della posizione dello sprint per gestire le attività

Monitora lo stato con le schede Burndown, Burnup e Velocity personalizzate in base allo stile di lavoro del tuo team

Il monitoraggio e la correzione dei bug richiedono molto tempo? Utilizza ClickUp per registrare i problemi con screenshot, descrizioni e campi personalizzati. Puoi assegnare i bug direttamente agli sviluppatori, collegarli alle attività delle funzionalità, monitorare i KPI dello sviluppo software e controllare lo stato di avanzamento del progetto per completarlo in tempo.

Imposta l'automazione del flusso di lavoro per:

Assegna le attività alle persone giuste in base ai trigger di azione

Assegna revisioni del codice

Imposta regole per gli aggiornamenti di stato, i promemoria e altro ancora

ClickUp ti consente anche di collegare il tuo codice per semplificare il ciclo di vita dello sviluppo agile del software. Puoi collegare ClickUp a GitHub, visualizzare commit, ramo e richiesta pull all'interno delle attività pertinenti e tenere traccia di chi ha fatto cosa e quando per garantire la responsabilità.

Inoltre, puoi aggiungere campi personalizzati per adattarli al tuo processo di sprint e trovare rapidamente attività di sviluppo, schemi di software e documenti. Non perderai più tempo a cercare contesti. Se non sai da dove iniziare, ClickUp offre anche modelli gratis per lo sviluppo di software che ti aiuteranno a organizzare il tuo lavoro richiesto e a rimanere concentrato sugli obiettivi.

Come utilizzare ClickUp per lo sviluppo di software

Per sviluppare software che piaccia davvero agli utenti, devi combinare le tue strategie con un sistema che ti consenta di pianificare un piano, effettuare il monitoraggio e collaborare senza rallentare il lavoro. Nessun altro strumento è in grado di offrire uno sviluppo collaborativo del software su un'unica piattaforma come ClickUp.

Nick Foster, Direttore della produttività presso Lulu Press, spiega:

Quando utilizzavamo Jira, i nostri sviluppatori aggiornavano il codice della piattaforma che non era affatto associato a Jira. Quindi dovevano perdere tempo a tornare su Jira e modificare manualmente lo stato. Passavamo troppo tempo a cercare di determinare lo stato delle funzionalità/funzione invece di concentrarci sulla loro realizzazione. Grazie all'integrazione di ClickUp con Gitlab, ora possiamo concentrarci su ciò che conta davvero.

Dall'organizzazione degli sprint alla revisione del codice e all'archiviazione dei documenti, ecco come puoi utilizzare ClickUp per pianificare, delineare ed eseguire progetti IT con facilità.

1. Impostazione di flussi di lavoro agili

I flussi di lavoro agili sono la chiave per gestire il rilascio di funzionalità, la correzione di bug e la pianificazione degli sprint nel processo di sviluppo software. Aiutano il tuo team a suddividere i piani di sviluppo in attività tracciabili, a stabilire le priorità e a monitorare lo stato in ogni sprint. Per farlo, hai bisogno di una struttura, e la piattaforma Agile di ClickUp ti semplifica il lavoro.

Crea uno spazio separato per le attività di sviluppo software su ClickUp

Per prima cosa, devi abilitare Sprints and punto dello sprint ClickApp, se non l'hai già fatto.

Quindi, devi creare uno Spazio per organizzare tutte le attività di sviluppo software in un unico posto. Ecco come puoi crearne uno su ClickUp:

Clicca sull'icona "più"" nella barra laterale e seleziona Spazio

Inserisci un nome per il tuo spazio (max 32 caratteri)

Facoltativamente, puoi anche fare clic su Usa Modelli nell'angolo in basso a sinistra della finestra modale Crea uno spazio

Nel Centro modelli, cerca "Ingegneria" per applicare un modello di sviluppo software al tuo spazio

Puoi anche: Scegliere un' icona Spazio e un colore, oppure caricare la tua Aggiungere una descrizione Impostare lo Spazio come pubblico, privato o condividerlo con persone specifiche

Scegli un'icona spazio e un colore, oppure carica la tua immagine

Aggiungi una descrizione $$a$$$

Imposta lo spazio come pubblico, privato o condividilo con persone specifiche per la condivisione

Clicca su Continua

Scegli un'icona spazio e un colore, oppure carica la tua immagine

Aggiungi una descrizione $$a$$$

Imposta lo spazio come pubblico, privato o condividilo con persone specifiche

💡 Suggerimento: ricordati di abilitare Sprint ClickApp anche per lo spazio individuale!

Ora puoi personalizzare il tuo flusso di lavoro in questo modo:

Scegli altre visualizzazioni oltre alla obbligatoria vista Elenco . Puoi provare una bacheca Kanban o un calendario , istanza

Applica un modello di visualizzare , o creane uno personalizzato

Imposta i tuoi stati (come Da fare, in corso, Revisione codice, Terminato)

Scegli quali ClickApps desideri utilizzare, come Sprint, Monitoraggio del tempo e Durata stimata. Le ClickApps sono come potenziamenti per il tuo area di lavoro: funzionalità modulari che puoi attivare o disattivare per ottenere un ClickUp personalizzato in base alle esigenze specifiche del tuo team

Clicca su Crea spazio

Ora hai a disposizione uno spazio completamente personalizzabile per gestire tutte le tue attività di sviluppo software. Puoi anche aggiungere elenchi e cartelle all'interno dello spazio per organizzare ulteriormente le attività.

2. Piano dello sprint e backlog grooming

Rimani al passo con ogni sprint grazie a ClickUp Sprint: personalizza i punti, monitora lo stato per assegnatario e gestisci il carico di lavoro a modo tuo, tutto in un'unica visualizzare

Una pianificazione efficace dello sprint inizia con un backlog ben organizzato. Con ClickUp Sprint, puoi gestire i backlog dei prodotti, assegnare priorità alle attività e pianificare gli sprint utilizzando cartelle Sprint e elenchi Sprint, campi personalizzati e impostazioni di priorità integrate.

Ecco come fare: 'Da fare'

Crea una cartella Sprint: clicca su + nella barra laterale accanto a Spazio Seleziona Cartella Sprint

Clicca su + nella barra laterale accanto a Spazio

Seleziona Cartella Sprint

Clicca su + nella barra laterale accanto a Spazio

Seleziona Cartella Sprint

Crea un elenco sprint: prima di iniziare, abilita gli sprint e i punti sprint ClickApps all'interno della tua cartella, clicca su + Nuovo elenco e assegnagli un nome come "Sprint 1" o "Sprint di giugno". ClickUp terrà automaticamente traccia dei punti sprint, dei grafici burndown e della velocità

Prima di iniziare, abilita le ClickApp Sprint e punto dello sprint

All'interno della tua cartella, clicca su + Nuovo elenco e assegnagli un nome come "Sprint 1" o "Sprint di giugno"

ClickUp effettuerà automaticamente il monitoraggio dei punti dello sprint, dei grafici burndown e della velocità

Aggiungi le attività di ClickUp al backlog: Crea un elenco separato denominato "Backlog di prodotto" Aggiungi tutte le funzionalità, i bug o gli elementi di debito tecnico in sospeso come attività Crea campi personalizzati come taglia della maglietta, numero di versione o link ai file di progettazione

Crea un elenco separato denominato "Product Backlog" (Backlog del prodotto)

Aggiungi tutte le funzionalità/funzione in arrivo, i bug o gli elementi di tech debt come attività

Crea campi personalizzati come dimensione della maglietta, numero di versione o link ai file di progettazione

assegna priorità alle attività: imposta la priorità* di ciascuna attività (urgente, alta, normale, bassa) utilizzando l'icona a forma di bandierina Ordina o raggruppa le attività nel backlog in base alla priorità, ai punti sprint o ai tag Nelle riunioni di pianificazione dello sprint, sposta le attività con la priorità più alta dal backlog all'elenco Sprint attivo

Imposta la priorità di ogni attività (urgente, alta, normale, bassa) utilizzando l'icona a forma di bandierina

Ordina o raggruppa le attività nel backlog in base a priorità, punto dello sprint o tag

Nelle riunioni di piano dello sprint, sposta le attività con la priorità più alta dal backlog all'elenco Sprint attivo

Prima di impostare, abilita le ClickApp Sprint e punto dello sprint

All'interno della tua cartella, clicca su + Nuovo elenco e assegnagli un nome come "Sprint 1" o "Sprint di giugno"

ClickUp terrà traccia automaticamente dei punti dello sprint, dei grafici burndown e della velocità

Crea un elenco separato denominato "Product Backlog" (Backlog del prodotto)

Aggiungi tutte le funzionalità in arrivo, i bug o gli elementi di debito tecnico come attività

Crea campi personalizzati come dimensione della maglietta, numero di versione o link ai file di progettazione

Imposta la priorità di ogni attività (urgente, alta, normale, bassa) utilizzando l'icona a forma di bandierina

Ordina o raggruppa le attività nel backlog in base a priorità, punti sprint o tag

Nelle riunioni di piano dello sprint, sposta le attività con la priorità più alta dal backlog all'elenco Sprint attivo

📌 Esempio, supponiamo che il tuo team stia lavorando a una funzionalità/funzione denominata "Aggiornamento profilo utente":

Aggiungi attività correlate come "Aggiungi caricamento immagine profilo", "Progetta nuova pagina delle impostazioni" e "Scrivi API per l'aggiornamento dei dati utente" all'elenco Product Backlog

A ogni attività vengono assegnati una priorità e dei punti storia in base all'ambito di applicazione

Prima dell'inizio dello sprint 1, sposta le attività più importanti, come l'API e il layout frontend, nell'elenco Sprint 1

Durante lo sprint, i membri del team lavorano da questo Elenco e aggiornano lo stato man mano che procedono (esempio, Da fare → In corso → Revisione codice → Terminato)

Questa struttura mantiene il tuo backlog pulito, il tuo sprint focalizzato e il tuo team di sviluppo allineato. Puoi impostare le date degli sprint, assegnare punti e contrassegnare le priorità per mantenere tutti sulla stessa pagina.

💡 Suggerimento: per gestire meglio gli elementi in arretrato, visualizza i progressi del tuo team rispetto a una linea di lavoro traguardo con i grafici burndown. Utilizza i grafici burnup per monitorare il lavoro completato e l'ambito di lavoro rimanente.

3. Monitoraggio dei bug e gestione dei problemi

Senza un sistema strutturato, i bug possono passare inosservati, causare ritardi nell'implementazione e ripresentarsi ripetutamente. Un solido flusso di lavoro per la gestione dei problemi aiuta il tuo team a dare priorità alle attività di monitoraggio dei bug, ridurre i tempi di inattività e fornire funzionalità migliori più rapidamente. Inoltre, crea responsabilità e trasparenza, garantendo che ogni problema abbia un titolare chiaro e un percorso di risoluzione.

Puoi utilizzare ClickUp anche come software di tracciamento dei bug. Basta impostare il processo definendo le fasi chiave come Segnalato → In revisione → In corso → Risolto → Chiuso. Utilizza gli stati personalizzati delle attività per adattarli al ciclo di vita dello sviluppo del tuo team, ad esempio "Da smistare" o "In attesa di controllo qualità", per evitare colli di bottiglia e migliorare la visibilità.

Per semplificare la reportistica, crea moduli di invio dei bug che tutti i membri del tuo team possono compilare. Questi moduli possono raccogliere dettagli quali i passaggi per riprodurre il problema, informazioni sull'ambiente e il livello di gravità. Inoltra automaticamente questi report alla persona giusta utilizzando le assegnazioni e le automazioni, in modo che nulla venga tralasciato.

🧠 Curiosità: i moduli ClickUp non si limitano a registrare i dettagli del progetto, ma trasformano immediatamente ogni invio in un'attività tracciabile. Ciò significa che i rapporti sui bug non devono più essere copiati e incollati, ma arrivano direttamente nel flusso di lavoro, già assegnati, prioritizzati e pronti per essere affrontati.

ClickUp offre anche modelli per il monitoraggio dei bug che puoi utilizzare per impostare un sistema standard di gestione dei problemi software.

Automatizza le attività di monitoraggio dei bug e monitora i problemi in fase di sviluppo con il modello di monitoraggio bug e problemi di ClickUp

Per esempio, il modello ClickUp Bug & Issue Tracking ti consente di monitorare i bug ricorrenti, assegnarli alle persone giuste e promuovere la collaborazione interfunzionale per garantire funzionalità ottimali.

Migliora ulteriormente il tuo processo con i modelli di documentazione del codice. Questi aiutano i Teams ad annotare cosa funziona e cosa no, soprattutto se abbinati ai rapporti sui bug.

Puoi incorporare frammenti di codice, collegarti direttamente alle attività di monitoraggio e lasciare commenti in linea per fornire un contesto chiaro. In questo modo, il tuo team rimane allineato, comprende l'intero ambito di un problema ed evita il lavoro duplicato.

👀 Lo sapevi? Il 97% degli sviluppatori, ingegneri e programmatori utilizza strumenti di IA per la codifica e l'88% afferma che la propria azienda offre loro un supporto attivo. L'IA nello sviluppo di software sta rapidamente diventando la norma, semplificando tutto, dalla correzione dei bug alla generazione del codice. Con ClickUp Brain, puoi portare la stessa potenza dell'IA direttamente nel tuo flusso di lavoro: scrivere frammenti di codice, riepilogare/riassumere segnalazioni di bug o persino suggerire i passaggi successivi senza mai uscire dal tuo spazio di lavoro. Ottieni suggerimenti immediati per il debug del tuo codice con ClickUp Brain

4. Piano delle versioni e roadmap

Hai a che fare con più funzionalità/funzioni, correzioni di bug e miglioramenti continui? Hai sicuramente bisogno di un modo chiaro per pianificare quando tutto avverrà e come si integrerà nel complesso.

Immagina tutte le tue attività di sviluppo disposte su una sequenza, con l'indicazione dei tempi di completamento, delle persone coinvolte e delle connessioni tra le varie attività. ClickUp offre una visualizzazione di Gantt perfetta per delineare l'intero programma di rilascio, dalle fasi iniziali di piano fino alla distribuzione finale.

Visualizza la Sequenza stimata e le dipendenze per un rilascio senza intoppi con i grafici Gantt di ClickUp

Inoltre, nella fase precedente al rilascio, le attività spesso dipendono l'una dall'altra. I grafici Gantt di ClickUp rendono queste dipendenze cristalline. Per esempio, non è possibile creare l'interfaccia utente Front-end prima che l'API back-end sia pronta.

Utilizzando i grafici Gantt in ClickUp, puoi facilmente:

Trascina e rilascia le attività per regolarne la durata e individuare potenziali conflitti

Collega tra loro le attività collegate, così se una attività subisce un ritardo, vedrai immediatamente l'effetto a catena sulle attività successive, aiutandoti a identificare tempestivamente potenziali colli di bottiglia

Assicurati che la tua Sequenza sia realistica visualizzando l'intero flusso insieme

Rimani in linea con il tuo piano delle release grazie alle attività cardine di ClickUp

Puoi contrassegnare i punti critici e le date importanti del rilascio del software con ClickUp Milestone direttamente sul tuo Gantt. Ciò fornisce traguardi chiari al tuo team e alle parti interessate, aiutando tutti a monitorare lo stato verso gli obiettivi generali del rilascio.

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

5. Integrazione con repository di codice

Collegando ClickUp ai tuoi repository di codice, come GitHub, Gitlab o Bitbucket, crei una potente connessione tra le tue attività e il lavoro di sviluppo effettivamente svolto. Puoi visualizzare commit, ramo e richiesta pull direttamente all'interno delle tue attività di ClickUp, fornendo a tutti il contesto completo. Non dovrai più indovinare quale modifica al codice si riferisce a quale attività!

Sincronizzazione GitHub con il tuo spazio di lavoro per lo sviluppo software per gestire tutte le attività di codifica direttamente da ClickUp

Ecco una guida semplificata su come collegare un repository di codice, utilizzando GitHub come esempio (il processo è simile anche per altri repository):

Per prima cosa, devi andare all'App Center di ClickUp e individuare la posizione dell'integrazione per il repository che hai scelto

Nelle impostazioni di integrazione troverai un'opzione per le impostazioni dell'area di lavoro

Scegli il repository specifico che desideri collegare dall'elenco dei repository collegati

Ora clicca su + Aggiungi spazio e seleziona lo spazio ClickUp in cui desideri che appaiano le attività di questo repository

Se hai più repository o desideri collegare lo stesso repository a diversi spazi ClickUp, ripeti semplicemente la procedura

Una volta connesso, il tuo team avrà immediatamente visibilità sullo stato dello sviluppo. Potrai facilmente monitorare chi ha effettuato il commit di quale codice e quando, e collegarlo direttamente alla funzionalità/attività o al bug a cui si riferisce, rendendo la responsabilità trasparente e garantendo che gli aggiornamenti del progetto siano sempre in sincronia con il codice.

📖 Leggi anche: Una giornata nella vita di uno sviluppatore di software $$a

6. Automazione delle attività ripetitive

Smetti di perdere tempo con aggiornamenti manuali, rapporti sullo stato e follow-up di routine. Con ClickUp Automazioni, puoi semplificare le attività ripetitive come l'assegnazione del lavoro, l'aggiornamento dello stato, l'invio di promemoria e lo spostamento delle attività tra le fasi. Puoi scegliere tra oltre 100 trigger di azione, come il completamento delle attività o le date di scadenza, e lasciare che sia il sistema a gestire il lavoro più impegnativo.

Questo non solo aumenta la produttività del team, ma riduce anche il rischio di errore umano, consentendo al tuo team di concentrarsi su ciò che conta davvero: creare prodotti eccellenti.

Automatizza le attività ripetitive di project management dei progetti software con ClickUp Automazioni

Ecco come automatizzare le attività ripetitive di project management dei progetti software con pochi clic:

Quando un bug viene contrassegnato come "Pronto per la revisione", assegnalo automaticamente al controllo qualità e imposta una data di scadenza due giorni dopo (o con la frequenza che preferisci)

Quando viene aggiunto un bug ad alta priorità, impostalo come "Urgente", aggiungilo allo sprint corrente e avvisa i tuoi editor di codice

Quando viene creata una nuova attività nell'elenco "Frontend Sprint", assegnala automaticamente al Lead Developer e applica un tag "Needs Spec"

Quando uno sprint è completato, inizia uno nuovo o ricomincia automaticamente

Quando una richiesta pull viene approvata, aggiorna lo stato dell'attività su "Pronto per la distribuzione" e avvisa il responsabile del rilascio su Slack

Puoi anche utilizzare GitHub Actions e effettuare la sincronizzazione con ClickUp per automatizzare le azioni tra strumenti di gestione delle attività, repository di codice e sistemi di notifica. Che tu stia gestendo sprint di prodotto o utilizzando strumenti di distribuzione continua, l'automazione garantisce che tutto proceda senza intoppi, senza bisogno di un intervento manuale costante.

💡 Suggerimento: Vai oltre i semplici trigger con gli agenti Autopilot di ClickUp. Invece di limitarsi a eseguire regole predefinite, gli agenti possono decidere cosa fare in base al contesto. Ad esempio, possono segnalare gli ostacoli nel tuo sprint, riassegnare le attività se i carichi di lavoro diventano sbilanciati o redigere la nota di rilascio quando una distribuzione è completata.

7. Reportistica e analisi

Senza visualizzare chiaramente ciò su cui si sta lavorando, dei tempi di completamento delle attività e dei punti critici, è quasi impossibile completare i progetti software nei tempi previsti. Ecco perché la reportistica e le analisi sono fondamentali per gestire team di sviluppo efficienti e altamente performanti.

Crea report automatici e in tempo reale per analizzare i progetti di sviluppo software con le dashboard di ClickUp

Con le dashboard di ClickUp, puoi creare report completamente personalizzabili utilizzando schede di reportistica che tengono traccia di tutto, dalle questioni aperte e la velocità dello sprint ai grafici burndown e alla distribuzione del carico di lavoro in tempo reale.

Puoi monitorare le attività di ciascun membro del team di sviluppo, controllare lo stato rispetto agli obiettivi e misurare KPI essenziali come la durata ciclo, il Lead time, i tempi di revisione del codice, i tassi di completamento delle attività, il tempo registrato per ogni sprint e altro ancora.

Vuoi sapere quanto tempo il tuo team dedica alla revisione del codice rispetto allo sviluppo effettivo? Utilizza il monitoraggio del tempo integrato in ClickUp per raccogliere automaticamente queste informazioni, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

ClickUp offre anche modelli per aiutarti a iniziare rapidamente con la reportistica dei progetti software.

Monitora con precisione le attività di sviluppo software con il modello di report sullo stato del progetto per sviluppatori software di ClickUp

Esempio, i tuoi team di sviluppo possono condividere la condivisione di aggiornamenti chiari sulle attività cardine del progetto, sul completamento delle attività e sui risultati attesi con il modello di report sullo stato del progetto per sviluppatori software di ClickUp. Puoi evidenziare eventuali sfide e ostacoli che potrebbero influire sulla Sequenza del progetto.

Questo modello semplifica la comunicazione dello stato con gli stakeholder, i client e i membri del team in un formattare semplice e visivo.

🧠 Curiosità: Margaret Hamilton è famosa per aver scritto a mano il codice per la NASA. Era la capo ingegnere software del programma spaziale Apollo presso il Laboratorio di strumentazione del MIT, che ha sviluppato il software di bordo per le missioni Apollo, tra cui Apollo 11, il primo sbarco lunare esito positivo.

8. Gestione dei documenti e condivisione delle conoscenze

La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni al lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. Per i team di sviluppo software, questo rappresenta un serio ostacolo alla produttività e alla concentrazione. Centralizzare la documentazione può ridurre drasticamente queste distrazioni.

Fai lavorare in modo collaborativo il tuo team su ClickUp Documenti

Con ClickUp Docs, puoi conservare tutto, dalle specifiche tecniche e le note delle riunioni alle roadmap dei prodotti e alle knowledge base interne, in un unico posto. Non dovrai più cercare tra i thread di Slack o i Documenti Google obsoleti. Crea documenti strutturati e collaborativi che affiancano le tue attività e i tuoi progetti, con la possibilità di collegare i documenti a sprint specifici, user story o bug.

Inoltre, funzionalità/funzioni quali pagine nidificate, modifica in tempo reale, monitoraggio dei collaboratori e supporto dei blocchi di codice garantiscono che il tuo team disponga sempre del contesto più recente, senza mai uscire dalla piattaforma.

Ad esempio, supponiamo che il tuo team stia sviluppando un modulo di reportistica dei bug. Puoi utilizzare ClickUp Documenti per delineare il documento di progettazione del software, gli obiettivi delle funzionalità/funzione, il flusso degli utenti e i requisiti tecnici. All'interno del documento, puoi aggiungere le specifiche API, incorporare mockup dell'interfaccia utente e includere link ai moduli di invio dei bug, all'endpoint di backend e alla schermata di conferma della progettazione.

A ogni attività vengono assegnati una priorità e dei punti storia, e il Doc diventa la fonte centrale di verità per lo sprint. Durante lo sprint, il tuo team registra le note quotidiane e aggiunge scenari di test QA nello stesso Doc. Gli sviluppatori taggano i colleghi per le revisioni, lasciano commenti per chiarimenti e aggiornano il Doc man mano che la funzionalità evolve.

Tutto, dal piano all'esecuzione e ai test di controllo qualità, viene sottoposto a monitoraggio in un unico posto, mantenendo il tuo team allineato e riducendo i cambi di contesto.

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i Teams a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Documenti e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e riprenditi il tuo tempo di produttività. 💫 Risultati reali: I team riescono a recuperare più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

9. Collaborazione e comunicazione all'interno del team

Una comunicazione chiara è la colonna portante dello sviluppo software esito positivo. Senza di essa, obiettivi non allineati, scadenze non rispettate e lavoro ridondante possono rapidamente compromettere lo stato. Dalle discussioni sullo sprint ai rapporti sui bug dell'ultimo minuto, ClickUp rende la comunicazione del team fluida, trasparente e sempre in sincronizzazione con il tuo flusso di lavoro.

Rimani in connessione con i tuoi team di sviluppo e riunisci il tuo lavoro e le tue conversazioni con ClickUp Chat

Con ClickUp Chat, il tuo team può chattare direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Che si tratti di un rapido check-in durante uno sprint, di un chiarimento sul design o di un avviso di implementazione, le chat rimangono organizzate e ricercabili per progetto o attività. Puoi anche inserire frammenti di codice, immagini o persino documenti senza uscire da ClickUp.

Mantieni le discussioni organizzate, contestualizzate e attuabili con la funzionalità/funzione Assegna commenti di ClickUp

Hai bisogno di fornire feedback o assegnare follow-up? Usa @mentions nei commenti alle attività per coinvolgere le persone giuste e avvia conversazioni in thread per mantenere le discussioni mirate e contestualizzate con ClickUp Assign Comments. Tutto il contesto rimane allegato alle attività, così nulla va perso in un mare di messaggi diretti ed email.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti per la project management

ClickUp best practice per i team di sviluppo software

ClickUp è incredibilmente flessibile per il project management agile, ma questa flessibilità funziona al meglio se abbinata a un po' di struttura. Che tu stia inserendo nuovi sviluppatori o conducendo retrospettive di sprint, ecco alcune best practice che possono rendere il tuo area di lavoro di ClickUp una parte potente del tuo processo di sviluppo.

*crea un'area di lavoro pulita: organizza il tuo spazio per linee di prodotti, cicli di sprint o funzioni del team per maggiore chiarezza

*usa elenchi coerenti: crea elenchi per il backlog, il piano dello sprint e la roadmap

Crea modelli riutilizzabili: risparmia tempo creando modelli per attività regolari come il monitoraggio dei bug, lo sviluppo di funzionalità/funzione e le liste di controllo qualità

Semplifica l'onboarding: assegna attività di onboarding, collega documenti utili e guida i nuovi membri attraverso la struttura del tuo progetto

*organizza standUp regolari e pianifica i sprint: utilizza Attività, Documenti o Chattare per gestire le routine agili giornaliere e settimanali

*esegui retrospettive in ClickUp Documento: rifletti su cosa ha funzionato e cosa no, e individua gli elementi da intraprendere per migliorare

Rivedi e modifica il tuo processo: imposta attività ricorrente per rivedere i flussi di lavoro e apportare piccole modifiche per migliorare la velocità e la collaborazione

👀 Lo sapevi? I teams che sono passati a ClickUp riferiscono: Maggiore efficienza ( ~97% dei team

Migliore collaborazione (~88% dei teams)

Maggiore visibilità (87,5% dei team)

Crea software migliori più rapidamente con ClickUp

Con gli strumenti e i processi giusti, il tuo team di sviluppo può passare dall'idea alla distribuzione con rapidità, chiarezza e sicurezza. Ma per semplificare davvero lo sviluppo di software, non bastano editor di codice e suite di test: serve un hub centralizzato per gestire l'intero flusso di lavoro.

Con un account ClickUp, puoi gestire tutte le complessità dello sviluppo software in un unico posto. Puoi pianificare gli sprint, scrivere specifiche tecniche, tenere traccia dei bug, collaborare in tempo reale e automatizzare le attività di routine. Che tu stia perfezionando il codice, revisionando le richieste di pull o preparando la tua prossima release, ClickUp mantiene il tuo team allineato e il tuo processo agile.

Iscriviti a ClickUp gratis e ottieni la chiarezza e il controllo necessari per uno sviluppo software fluido e puntuale.