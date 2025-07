Modelli gratuiti di calendario dei contenuti LinkedIn per pianificare i post

Stai fissando di nuovo una coda vuota su LinkedIn?

Hai le idee, le parole giuste per trasmetterle e persino le immagini per completare il pacchetto, ma i tuoi post continuano a subire ritardi. Il coinvolgimento cala e l'algoritmo non è esattamente indulgente.

Il vero problema è che stai pianificando in silos. Stai utilizzando documenti scollegati, fogli di calcolo e thread Slack che non sono stati creati per la collaborazione in tempo reale.

Ora immagina un'unica fonte di verità in cui risiede tutta la tua strategia LinkedIn: idee, approvazioni, immagini e persino scadenze.

Un modello di calendario dei contenuti social media rende possibile tutto questo, sia che tu stia gestendo un account di marca, il marchio personale LinkedIn di un client o le tue iniziative di leadership di pensiero. Con quello giusto, puoi trasformare il lavoro richiesto per contenuti sparsi in un motore di pubblicazione coerente e di grande impatto.

Questo post ti guiderà alla scoperta dei migliori modelli gratuiti di calendario dei contenuti per LinkedIn che puoi utilizzare subito, comprese le opzioni appositamente realizzate da ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Cosa sono i modelli di calendario dei contenuti LinkedIn?

Un modello di calendario dei contenuti LinkedIn è una struttura pronta all'uso che ti aiuta a pianificare, organizzare e programmare i post specifici per LinkedIn. Invece di affannarti a decidere cosa pubblicare ogni giorno, avrai una visione d'insieme dei tuoi contenuti: cosa verrà pubblicato, quando, come e perché.

Può includere:

La tua strategia social media per farti notare su LinkedIn

Temi o argomenti dei contenuti per ogni settimana

Scadenze per bozze, revisioni e approvazioni

Segnaposti visivi o collegamenti alle risorse

Pubblica idee per didascalie o didascalie

Monitoraggio delle prestazioni (Mi piace, commenti, CTR, ecc.)

📝 Nota rapida: alcuni modelli sono semplici (come un foglio di calcolo con colonne), mentre altri sono dinamici e collaborativi, come calendari, bacheche delle attività o dashboard che si aggiornano in tempo reale.

Cosa rende un buon modello di calendario dei contenuti per LinkedIn?

Un buon modello di calendario dei contenuti per LinkedIn semplifica il percorso dalla pianificazione alla pubblicazione. Elimina ostacoli quali idee poco brillanti, scadenze non rispettate, titolarità poco chiara, ecc. È inoltre sufficientemente flessibile da adattarsi al flusso di lavoro dei tuoi contenuti, offrendoti al contempo la visibilità necessaria per rimanere in carreggiata.

Cerca modelli che includano:

Visualizzazioni personalizzabili: sequenze settimanali, mensili o specifiche per campagna che corrispondono al tuo programma di pubblicazione

Monitoraggio dello stato: per vedere cosa è in fase di ideazione, revisione o pianificazione

Funzionalità/funzioni di collaborazione: in modo che i tuoi scrittori, designer e stakeholder possano lavorare tutti nello stesso posto

Campi dei metadati dei contenuti: come piattaforma, pubblico, formattare, hashtag o obiettivi della campagna per un contesto completo

Campi specifici di LinkedIn: conteggio parole, limiti di caratteri, tag e monitoraggio dei link

Ottieni punti bonus se si integra con il tuo strumento di project management, ti consente di allegare direttamente brief creativi e risorse e/o include l'automazione per le date di scadenza e i promemoria. In definitiva, un buon modello di pianificazione e scrittura dei contenuti dovrebbe farti risparmiare tempo, ridurre lo stress e aiutarti a fornire contenuti che risuonano con il tuo pubblico di riferimento.

15 modelli di calendario dei contenuti LinkedIn per ispirare il tuo team di marketing

Pianificare la strategia dei contenuti e i post su LinkedIn non dovrebbe sembrare come reinventare la ruota ogni settimana. Questi modelli collaudati di ClickUp aiutano i team di marketing come il tuo a pubblicare con uno scopo preciso, senza panico.

1. Modello di calendario mensile dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, organizza e monitora i tuoi contenuti LinkedIn con il modello Calendario dei contenuti di ClickUp

Il modello di calendario mensile dei contenuti ClickUp è pensato per chi ha una visione d'insieme. Ti aiuta a visualizzare i tuoi piani di contenuti LinkedIn per l'intero mese, così non pianifichi solo per domani, ma per tutta la campagna. Dal brainstorming alla pubblicazione, ogni passaggio è raccolto in un unico hub centralizzato.

Offre una visualizzazione del calendario con funzione drag-and-drop per una pianificazione senza sforzo

Gli stati personalizzati con codice colore mostrano cosa è in bozza, in revisione o pronto per la pubblicazione

Include campi personalizzati pronti all'uso per etichettare il tipo di post, il canale, il titolare e la priorità

Le attività collegate di ClickUp semplificano l'allegato di immagini, testi e brief creativi

Il controllo delle versioni mantiene il tuo team allineato sull'ultima copia e iterazione del design

📌 Ideale per: team di marketing che gestiscono più campagne e hanno bisogno di una panoramica mensile chiara su cosa verrà pubblicato e quando. È particolarmente utile per la sincronizzazione dei post su LinkedIn con il lancio di prodotti o contenuti stagionali.

2. Modello di calendario settimanale dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Combina i contenuti pianificati per LinkedIn con tendenze spontanee utilizzando il modello Calendario settimanale dei contenuti di ClickUp

Ti capita mai di esitare a pubblicare un post perché non sei sicuro se partecipare a una conversazione di tendenza o attenerti al tuo piano di contenuti? Il modello di calendario settimanale dei contenuti di ClickUp suddivide la tua strategia LinkedIn in piani settimanali concreti. È perfetto per monitorare i post quotidiani, controllare il coinvolgimento e apportare rapide modifiche al mutare delle tendenze.

Ripartizione settimanale dettagliata per una pianificazione granulare dei contenuti

Spazio per registrare idee di post, hashtag e risorse creative con le lavagne online ClickUp connesse

Monitoraggio dello stato per vedere cosa è pianificato, in corso o pubblicato

Collaborazione in tempo reale per garantire la sincronizzazione di tutti

Viste personalizzabili: passa dalla vista Elenco alla vista Bacheca o Calendario per pianificare al meglio

📌 Ideale per: Social media manager e autori di contenuti che devono rimanere agili, rispondere alle tendenze e tenere d'occhio l'attività quotidiana su LinkedIn

💡 Suggerimento Pro: Blocca 30-60 minuti ogni venerdì sera/lunedì mattina utilizzando il Calendario IA di ClickUp per pianificare in batch e taggare i tuoi contenuti utilizzando uno dei modelli editoriali o di pubblicazione. Questo ti permette di impostare il tono, dare visibilità alla tua settimana e ridurre il panico dell'ultimo minuto.

3. Modello di piano dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la creazione e la distribuzione dei contenuti per LinkedIn in un unico posto con il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Sei pronto a trasformare la tua strategia LinkedIn da dispersiva a strategica? Il modello di piano dei contenuti ClickUp ti aiuta a mappare i pilastri dei contenuti, gli obiettivi delle campagne e i messaggi, il tutto prima ancora di iniziare a pianificare i post. È un progetto per i marketer che vogliono che ogni post su LinkedIn abbia uno scopo più ampio.

Sezioni di pianificazione strategica per obiettivi, pubblico e messaggi

Sequenze visive per allineare i contenuti alle date aziendali chiave

Strumenti di collaborazione per il brainstorming e le approvazioni

Struttura facile da aggiornare man mano che la tua strategia evolve

Collegamenti diretti ai modelli di esecuzione per trasferimenti più fluidi

📌 Ideale per: Responsabili marketing e strateghi che desiderano costruire una presenza LinkedIn coerente e orientata agli obiettivi

📚 Leggi anche: Modelli di pianificazione dei media

4. Modello di calendario moderno per social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello Modern Social Media Calendar di ClickUp per organizzare i post e monitorare le prestazioni dei contenuti su più canali social media

Se gestisci più piattaforme insieme a LinkedIn, il modello di calendario social media moderno di ClickUp è quello che fa per te. Questo modello di calendario dei contenuti gratuito offre un approccio fresco e visivamente accattivante all'ideazione, alla pianificazione e al monitoraggio dei contenuti. Ti consente di vedere tutte le tue piattaforme social media a colpo d'occhio, senza il disordine che confonde il processo decisionale.

Visualizzazione calendario multicanale per coordinare LinkedIn con altre piattaforme

Tag con codice colore per campagne, tipi di contenuto o canali

Trascina e rilascia i post per riprogrammarli rapidamente

Monitoraggio analitico per misurare cosa funziona, direttamente dal tuo calendario, tramite le dashboard di ClickUp

Design ottimizzato per dispositivi mobili per pianificare anche in viaggio

📌 Ideale per: Team social media e liberi professionisti che necessitano di un modo moderno e visivamente organizzato per pubblicare e monitorare le prestazioni su più canali

5. Modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i post in anticipo per non perdere mai più le scadenze di pubblicazione, utilizzando il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp

Il modello ClickUp Social Media Posting Schedule è il tuo kit di strumenti tattici per organizzare i tempi di pubblicazione dei post su LinkedIn (e altre piattaforme social). Progettato per garantire la massima precisione, ti aiuta a mappare esattamente quando ogni post viene pubblicato, così non perderai mai un momento chiave né sovrapporrai le campagne. È utile quando desideri mantenere la coerenza nel tuo programma di pubblicazione... e sfruttare i momenti di picco di coinvolgimento per massimizzare la portata.

👀 Lo sapevate? Il picco di engagement su LinkedIn si registra solitamente tra le 7:00 e le 16:00 nei giorni feriali, con un leggero aumento tra le 10:00 e le 11:00 il martedì e il giovedì. Sebbene questi orari siano i più efficaci, l'engagement rimane piuttosto costante durante l'intera giornata lavorativa, quindi non è necessario ossessionarsi per pubblicare i post nell'ora di punta esatta.

Programmazione ora per ora per un controllo granulare dei tempi di pubblicazione

Promemoria automatici per mantenere la cadenza delle pubblicazioni

Panoramica immediata dei post imminenti, programmati e pubblicati

Supporta slot di pubblicazione ricorrenti per contenuti sempreverdi

Facile duplicare i programmi per le campagne ricorrenti

📌 Ideale per: coordinatori dei social media e agenzie che gestiscono post frequenti su LinkedIn o chiunque desideri ottimizzare i tempi per ottenere il massimo coinvolgimento

📚 Leggi anche: Strumenti di IA per i social media

6. Modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e organizza i contenuti dei tuoi social media senza stress con il modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp

Il modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp è stato creato per i professionisti del marketing che desiderano collegare strategia ed esecuzione. Consente di delineare gli obiettivi della campagna, mappare i temi dei contenuti e assegnare le responsabilità, il tutto in un'unica area di lavoro collaborativa.

Sezioni dedicate agli obiettivi della campagna, al pubblico di destinazione e ai messaggi

Attività assegnabili per ogni posizione, in modo che nulla venga trascurato

Flussi di lavoro di approvazione integrati per una collaborazione semplificata

Campi di monitoraggio delle prestazioni per misurare i risultati dopo il lancio

Si integra con ClickUp Docs per consultare facilmente linee guida e brief

📌 Ideale per: Team e consulenti che hanno bisogno di allineare i contenuti di LinkedIn con obiettivi di marketing più ampi

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, puoi usufruire di un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

7. Modello avanzato per social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Combina strategia, distribuzione e analisi per il lavoro richiesto dal tuo social media marketing con il modello avanzato per social media di ClickUp

Passa a un modello robusto progettato per gestire grandi volumi o attività multicanale sui social media, compresa la tua presenza su LinkedIn. Creato per potenziare sia i piccoli team che gli influencer più seri, il modello avanzato per social media di ClickUp combina pianificazione dei contenuti, pubblicazione e analisi.

È senza dubbio uno dei migliori strumenti per ottimizzare ogni aspetto del tuo calendario social.

Dashboard di analisi avanzate per informazioni dettagliate sulle prestazioni in tempo reale

Automazioni personalizzate di ClickUp per semplificare le attività ripetitive

Autorizzazioni multilivello per una collaborazione sicura in team

Monitoraggio dettagliato per formati post, canali e ROI delle campagne

Viste flessibili: passa dai layout Gantt, Calendario e Bacheca

📌 Ideale per: Team e agenzie di marketing basati sui dati che desiderano una visibilità approfondita sulle prestazioni dei contenuti di LinkedIn e necessitano di strumenti affidabili per scalare le operazioni sui social media

💡 Suggerimento: utilizza la Visualizzazione incorporata nel modello per accedere al tuo feed dei social media in tempo reale e ottenere ispirazione di marketing in tempo reale senza uscire da ClickUp.

8. Modello per campagna sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una campagna strutturata per LinkedIn (o altre piattaforme social) utilizzando il modello per campagne sui social media di ClickUp

Quando la tua attività su LinkedIn fa parte di una campagna più ampia, il modello per campagne sui social media di ClickUp offre struttura e informazioni dettagliate dall'inizio alla fine, fino ai risultati. Ottieni una suddivisione chiara delle attività, una collaborazione intelligente e il monitoraggio delle prestazioni.

Cinque visualizzazioni (Introduzione, Pianificazione, Post, Ruoli DACI, Campagne) ti guidano attraverso ogni fase del progetto

Stati personalizzati come "In attesa di approvazione", "In corso" e "Annullato" mantengono chiaro il flusso di lavoro

I campi personalizzati e le dashboard monitorano date, ruoli, budget e metriche delle prestazioni della tua campagna

La retrospettiva integrata delle campagne garantisce la chiusura di ogni progetto con informazioni utili

📌 Ideale per: agenzie, team e responsabili marketing che coordinano campagne LinkedIn strutturate integrate con webinar, eventi o lanci di prodotti

📚 Leggi anche: Modelli di strategia di content marketing

9. Modello di calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e distribuisci un intervallo di risorse di contenuto, dai blog ai lanci di prodotti e agli annunci su LinkedIn, utilizzando il modello di calendario editoriale ClickUp

Il modello Calendario editoriale ClickUp è il tuo centro di comando editoriale per LinkedIn. È progettato per aiutarti a pianificare, programmare e gestire ogni contenuto, che si tratti di un post di leadership di pensiero, di un aggiornamento aziendale o dell'annuncio di una campagna. Con questo modello, puoi mantenere l'intera pipeline dei contenuti organizzata e trasparente.

Il modulo di richiesta contenuti integrato consente agli stakeholder di inviare facilmente le proprie idee

I campi personalizzati consentono di individuare a colpo d'occhio il tipo di offerta, il canale, la CTA e l'editor assegnato

Sei stati personalizzati monitorano lo stato di avanzamento dalla ricerca alla pubblicazione, garantendo un movimento coerente attraverso il funnel

La riprogrammazione facile tramite trascinamento consente di adeguarsi alle priorità in evoluzione

Strumenti di collaborazione come i commenti assegnati la chat ClickUp semplificano il feedback e le approvazioni

📌 Ideale per: Team di contenuti, editor e agenzie che gestiscono più collaboratori e un flusso costante di post su LinkedIn e che necessitano di un processo editoriale chiaro e strutturato

👀 Lo sapevi? I caroselli spopolano su LinkedIn. Uno studio di Metricool su oltre 577.000 post ha rilevato che i post carosello (ovvero documenti con più immagini) generano un tasso di coinvolgimento del 45,85%, il più alto tra tutti i tipi di post sulla piattaforma!

10. Modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una solida strategia di content marketing con il modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp

Il modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp unisce strategia di marketing e pianificazione editoriale. È perfetto per mappare le campagne LinkedIn, monitorare le scadenze e allineare il tuo team su obiettivi condivisi, tutto in un unico posto.

Combina la pianificazione delle campagne con la programmazione editoriale

Sequenze visive per allineare i post con lanci e promozioni

Attività assegnabili e promemoria automatici per garantire la responsabilità

Monitoraggio delle prestazioni per misurare l'impatto della campagna

Si integra con ClickUp Brain per l'ideazione e la creazione di contenuti basati sull'IA

📌 Ideale per: Responsabili marketing e strateghi che desiderano collegare i contenuti di LinkedIn a iniziative di marketing più ampie

💡 Suggerimento: A corto di idee per potenziali contenuti LinkedIn? Chiedi a ClickUp Brain: "Quali sono 5 angoli interessanti per un post LinkedIn relativo all'annuncio di una nuova funzionalità mirato a e ?" Ti piace una delle idee? Invia un prompt a: "Crea un annuncio sulle funzionalità/funzioni del nostro ultimo modulo che . " Brainstorming di idee, punti di vista e strategie per i contenuti LinkedIn con ClickUp Brain

11. Modello di calendario promozionale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora il lancio di prodotti, le promozioni e le campagne a pagamento su LinkedIn con il modello di calendario promozionale di ClickUp

Hai mai lanciato una promozione su LinkedIn solo per renderti conto che la pagina di destinazione non era attiva o che il team di progettazione aveva utilizzato la creatività dell'ultimo trimestre? Ti aiutiamo a evitare che ciò accada ancora!

Il modello Calendario promozionale ClickUp è pensato per i professionisti del marketing che organizzano spesso promozioni su LinkedIn, lanci di prodotti o campagne speciali. Ti aiuta a visualizzare ogni promozione, coordinare le risorse e mantenere il tuo team perfettamente allineato sui tempi e sui messaggi per un lancio di successo.

Sezioni dedicate per ogni promozione o campagna LinkedIn

Visualizzazione Sequenza per evitare la sovrapposizione delle promozioni e massimizzare l'impatto

Gestione delle risorse per file creativi, copie e collegamenti

Notifiche automatiche per le date chiave di lancio

Facile da duplicare per campagne ricorrenti o stagionali

📌 Ideale per: Team di marketing, product manager e coordinatori di eventi che hanno bisogno di orchestrare le promozioni su LinkedIn con precisione e chiarezza

12. Modello di calendario delle pubblicazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica i flussi di lavoro di approvazione dei contenuti e i programmi di pubblicazione con il modello Calendario di pubblicazione di ClickUp

Hai bisogno di una soluzione semplice e intuitiva per pianificare e monitorare ogni post su LinkedIn? Il modello Calendario dei post di ClickUp è l'ideale per i team che desiderano un modo semplice e visivo per vedere cosa viene pubblicato e quando. Incentrato esclusivamente sulla cadenza di pubblicazione, questo modello mantiene il flusso dei tuoi post su LinkedIn coerente e in linea con il tuo brand.

Utilizza stati personalizzati come Approvazione, Scrittura, Progettazione e Completato, ecc. per strutturare la tua pipeline

Suddividi il tuo programma di pubblicazione in base al formato, alla conformità del marchio o alla tempistica con più visualizzazioni ClickUp

Tieni tutti aggiornati con le notifiche personalizzabili di ClickUp

📌 Ideale per: piccoli team, liberi professionisti o chiunque desideri una panoramica chiara e visiva del proprio programma di pubblicazione su LinkedIn

13. Modello Calendario Campagne ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci una sequenza temporale per le campagne e monitora lo stato di avanzamento rispetto alle attività cardine utilizzando il modello Calendario campagne di ClickUp

Il modello Calendario campagne ClickUp è stato appositamente progettato per orchestrare le campagne LinkedIn dall'inizio alla fine. Offre una vista dettagliata di ogni punto di contatto della campagna, aiutandoti a coordinare messaggi, risorse e scadenze all'interno del tuo team, senza perdere un colpo.

Layout incentrato sulle campagne per mappare iniziative LinkedIn multifase

Visualizzazioni Sequenza e Calendario per visualizzare il flusso della campagna

Assegnazione delle attività e delle dipendenze per garantire la responsabilità di tutti e assicurare che i post su LinkedIn siano in linea con gli altri elementi della campagna, come l'invio di email e il lancio di blog

Monitoraggio analitico integrato per le prestazioni delle campagne

Facile integrazione con i documenti e le funzionalità/funzioni di automazione di ClickUp

Commenti collaborativi e allegati che mantengono insieme risorse e feedback

📌 Ideale per: Lead di marketing e team che gestiscono campagne LinkedIn complesse e articolate in più passaggi e che necessitano di mantenere strategia, esecuzione e reportistica perfettamente allineate

14. Modello di calendario dei contenuti LinkedIn di HubSpot

Il modello Calendario dei contenuti LinkedIn di HubSpot è progettato per aiutarti a pianificare, programmare e monitorare i post su LinkedIn in una configurazione familiare simile a un foglio di calcolo. Come i modelli ClickUp presenti in questo elenco, è scaricabile gratuitamente e include suggerimenti e best practice per la pianificazione dei contenuti su LinkedIn.

Campi Data, Argomento, Contenuto principale e CTA per pianificare post strutturati su LinkedIn

Colonne dedicate ai metadati specifici di LinkedIn come il numero di caratteri, i link alle immagini e gli orari di pubblicazione

Indicatori di stato con codice colore per contenuti in bozza, pianificati e pubblicati

Facile da importare in formato CSV, pronto per la reportistica o il caricamento su social media scheduler

📌 Ideale per: liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli team che desiderano un planner incentrato su LinkedIn senza abbandonare la comodità dei fogli di calcolo

🧠 Curiosità: dal 2020, c'è stato un aumento del 160% degli utenti LinkedIn che chiedono più modi per esprimere umorismo, spingendo LinkedIn ad aggiungere un'emoji "che ride"! 😆

15. Modello di calendario LinkedIn per Excel/Fogli Google di Coefficient

Questo modello per social media di Coefficient è pensato per i team che lavorano con contenuti basati sui dati e amano lavorare con Excel o Fogli Google, ma desiderano uno strumento di pianificazione LinkedIn plug-and-play con alcune automazioni della pipeline incluse.

Ecco perché ti piacerà

Layout intuitivo dei fogli con colonne per data, copia, media, tag e indicatori di performance

Formule integrate che monitorano la cadenza delle pubblicazioni e segnalano eventuali lacune nella pianificazione

Righe con codice colore per separare visivamente i tipi di contenuto e il flusso settimanale

Facile importazione/esportazione tra Sheets, Excel e ClickUp o strumenti di pubblicazione

Leggero e veloce, ideale per team snelli o puristi dei fogli di calcolo

📌 Ideale per: Team di marketing distribuiti, agenzie o appassionati di fogli di calcolo che desiderano una soluzione collaborativa e automatizzata per la pianificazione dei contenuti LinkedIn

Passa senza soluzione di continuità dalla pianificazione alla pubblicazione con i modelli di calendario dei contenuti LinkedIn di ClickUp

"ClickUp è senza dubbio la mia arma segreta (non così segreta) per semplificare il processo di creazione di tutti i miei contenuti", afferma Harriet Evans, consulente di social media, che ora è in grado di gestire tutto, dall'ideazione alla pubblicazione, all'interno di un'unica piattaforma.

Questo è proprio il vantaggio che ottieni quando abbandoni strumenti frammentati (documenti qui, fogli di calcolo là, thread di Slack ovunque) e adotti l'area di lavoro unificata di ClickUp.

Con i modelli gratuiti di pianificazione dei contenuti di ClickUp e la potente IA, il monitoraggio delle attività, la collaborazione creativa, l'analisi e la pubblicazione sono sempre a portata di mano. Allo stesso tempo, la chat nativa, i commenti, i documenti, gli allegati di risorse e gli strumenti di correzione di bozze mantengono l'ideazione e l'esecuzione in un unico posto.

Sei pronto ad abbandonare il continuo passaggio da uno strumento all'altro e a costruire una presenza su LinkedIn strategica, coerente e scalabile? Scegli uno di questi modelli, inserisci la tua routine settimanale e lascia che ClickUp sia la forza vitale che fa funzionare il tuo motore di marketing.

Prova ClickUp gratis oggi stesso!