i 6 migliori software di gestione dei processi aziendali nel 2025

Cominciamo con una statistica impressionante, che ne dici? ?

Si prevede che il mercato della gestione dei processi aziendali (BPM) raggiungerà i 14,4 miliardi di dollari entro il 2025. È evidente che sempre più aziende scelgono di utilizzare software BPM per aumentare l'efficienza e prendere decisioni migliori.

Le aziende lungimiranti utilizzano vari strumenti per aumentare i ricavi, semplificare le operazioni e, in generale, far funzionare i propri luoghi di lavoro come macchine redditizie e ben oliate.

Dal software per la project management e per la pianificazione degli eventi alla gestione delle attività, le possibilità sono infinite.

In questo articolo approfondiremo il mondo della gestione dei processi aziendali, esploreremo sei dei migliori strumenti BPM, le loro funzionalità chiave e come trovare il software di automazione dei processi aziendali più adatto alla tua organizzazione.

Prima di addentrarci nell'argomento, definiamo esattamente cosa sia il BPM.

Che cos'è la gestione dei processi aziendali?

La gestione dei processi aziendali consiste nella creazione, analisi, monitoraggio e trasformazione dei processi aziendali fondamentali. In breve, il BPM identifica le opportunità, gli esiti positivi e i problemi di un'azienda attraverso il monitoraggio continuo dei processi.

I processi aziendali mantengono un'azienda sulla strada giusta e consentono ai team di svolgere il proprio lavoro e il monitoraggio dei progressi in modo più efficiente.

Le applicazioni sono nell'intervallo e variano da azienda ad azienda, ma alcuni esempi comuni di come può essere utilizzato un BPM efficace sono:

Vuoi approfondire il concetto di gestione dei processi aziendali? Questo articolo informativo sul BPM lo spiega in modo approfondito, illustrando anche le fasi coinvolte nel BPM.

Quali sono i 3 tipi di BPM?

Tipi di gestione dei processi aziendali

Esistono tre tipi principali di gestione dei processi aziendali:

1. BPM incentrato sulle persone

Come suggerisce il nome, questo tipo di BPM viene utilizzato per i processi eseguiti da esseri umani e di solito richiede l'approvazione del personale. Il BPM incentrato sull'uomo prevede un semplice monitoraggio e notifiche in un dashboard intuitivo.

2. BPM incentrato sui documenti

Il BPM incentrato sui documenti è quello in cui un documento è al centro del processo. Questo tipo di BPM consente processi quali formattare, verifica, project management, gestione dei documenti e ricezione delle firme sui documenti.

3. BPM incentrato sull'integrazione

Il BPM incentrato sull'integrazione viene utilizzato tra sistemi software esistenti, che possono essere sistemi CRM ed ERP. In genere, questo tipo di BPM viene utilizzato con un intervento umano minimo, poiché tali sistemi dispongono di accesso API per velocizzare l'esecuzione dei processi.

Che cos'è un software di gestione dei processi aziendali?

Il software BPM analizza, monitora e trasforma i processi aziendali.

I software di gestione dei processi aziendali dispongono in genere di funzionalità/funzione che consentono l'automazione del flusso di lavoro, la creazione di reportistica avanzata, strumenti di collaborazione e capacità di integrazione.

Le aziende utilizzano gli strumenti BPM per:

Revisione e analisi dei processi complessivi

Allineare le funzioni aziendali alle esigenze dei clienti

Monitoraggio e misurazione delle risorse aziendali

Ottimizzazione dei processi aziendali

Controllare i costi per rendere le operazioni quotidiane e i processi essenziali economicamente efficienti

vuoi un esempio? Certo!

L'utilizzo dei sistemi BPM potrebbe farti capire che le attività ripetitive stanno causando un eccessivo carico di lavoro manuale per i tuoi dipendenti. Oppure, forse i documenti di proposta di un'azienda non stanno portando a conclusioni commerciali abbastanza rapide, nonostante l'utilizzo di modelli di email marketing.

Una volta identificato un problema, le aziende possono dedicarsi al lavoro su di esso fino a quando non è stato completamente risolto.

Cosa rende efficace uno strumento BPM?

Quando scegli il tuo strumento BPM, ci sono alcune funzionalità/funzioni importanti da tenere in considerazione:

Personalizzabile : un BPM efficace dovrebbe essere facilmente personalizzabile in modo da poterlo adattare alle mutevoli esigenze aziendali.

Integrazioni: il tuo BPM deve integrarsi con tutti i software esistenti utilizzati dalla tua azienda. Assicurati di sceglierne uno che offra un intervallo di integrazioni.

Facile da usare : non vuoi : non vuoi dipendere costantemente dal tuo team IT per apportare modifiche e per la creazione di nuovi flussi di lavoro. Cerca un software che fornisca modelli e funzionalità drag-and-drop e che non richieda conoscenze di codice.

Strumenti di reportistica : per misurare l'efficienza della tua gestione dei processi, hai bisogno di funzionalità di reportistica efficienti.

Collaborazione : proprio come le grandi aziende scelgono : proprio come le grandi aziende scelgono i sistemi di telefonia IP per rimanere connesse anche in mobilità, il tuo sistema di gestione dei processi aziendali dovrebbe disporre di opzioni di interconnettività per desktop, iOS e Android per facilitare la collaborazione.

Assistenza: quando investi in uno strumento BPM, assicurati che sia dotato di un supporto completo, in modo da poter affrontare qualsiasi problema in modo rapido ed efficiente.

Ci sono molte altre funzionalità/funzione da considerare, l'importante è identificare le esigenze della tua azienda e ciò che desideri ottenere con uno strumento BPM.

6 dei migliori software di gestione dei processi aziendali

Monitora gli aggiornamenti dei progetti, gestisci i flussi di lavoro e collabora con il team, tutto dall'area di lavoro di ClickUp.

Iniziamo questa rassegna dei migliori software di gestione dei processi aziendali con ClickUp, uno strumento di project management all-in-one creato per team di tutte le dimensioni in tutti i settori.

Offre una piattaforma completamente personalizzabile che fornisce ai team e a qualsiasi azienda gli strumenti avanzati e la flessibilità necessari per creare i flussi di lavoro più efficienti che meglio si adattano alle loro esigenze aziendali e di progetto, nonché alle loro preferenze in materia di flusso di lavoro.

Per quanto riguarda la creazione di sistemi efficaci di gestione dei processi aziendali, gli strumenti di ClickUp possono aiutare le aziende a:

Automatizza i flussi di lavoro: ottimizza i tuoi processi e riduci il lavoro manuale con ottimizza i tuoi processi e riduci il lavoro manuale con l'automazione predefinita e personalizzata

Supporta la collaborazione in team : migliora la comunicazione e la collaborazione in team con una funzionalità di chat integrata, : migliora la comunicazione e la collaborazione in team con una funzionalità di chat integrata, ClickUp Whiteboards per il piano dei processi, ClickUp Docs per la knowledge base e la procedura operativa standard e molto altro ancora.

Accedi a reportistica in tempo reale: crea : crea dashboard personalizzate per visualizzare le tue operazioni e avere una panoramica di alto livello del tuo lavoro a colpo d'occhio.

Visualizza rapidamente i dati importanti su un unico schermo con i dashboard di ClickUp.

Inoltre, ClickUp offre modelli predefiniti e personalizzabili. Accedi a una libreria di modelli per tutti i casi d'uso, incluso un modello di processi e procedure di ClickUp che ti aiuterà a pianificare e implementare sistemi di gestione dei processi aziendali efficaci.

Sei pronto a stabilire dei processi nella tua azienda? Questo modello gratuito di processo e procedura di ClickUp evidenzia le attività che devi fare per creare un documento di processo dinamico.

Funzionalità/funzione principali

Oltre 15 visualizzazioni personalizzate : scegli tra 15 modi diversi per visualizzare il tuo lavoro (Gantt, Bacheca, vista Riquadro e altro ancora)

Lavagne online: mappa le tue strategie e i tuoi processi nelle lavagne ClickUp e collegali al tuo lavoro.

Documenti collaborativi : crea knowledge base, wiki, procedura operativa standard e altro ancora e assicurati la condivisione con il tuo team.

Campi personalizzati e stato personalizzato : aggiungi tutti i campi personalizzati necessari per fornire al tuo team e alle parti interessate il contesto di cui hanno bisogno per essere tutti sulla stessa pagina e crea stati personalizzati per facilitare il monitoraggio dei progressi.

Dashboard personalizzata : scegli tra oltre 50 widget e crea la tua dashboard ideale per ottenere reportistica e analisi in tempo reale del tuo lavoro.

Automazione del flusso di lavoro : automazione personalizzata per semplificare i flussi di lavoro e mantenere la coerenza dei processi.

Potenti capacità di integrazione : crea la connessione tra ClickUp e oltre 1.000 strumenti di lavoro

App mobile: porta ClickUp sempre con te e accedi ovunque ti trovi.

Pro

Funzione drag and drop

Piano Free ricco di funzionalità/funzione

Piattaforma completamente personalizzabile

Strumenti collaborativi

Reportistica in tempo reale

Limiti

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzione disponibili

Non è ancora disponibile la visualizzazione tabella nell'app mobile

Prezzi

free Forever*: piano Free ricco di funzionalità/funzione

Illimitato : 7 $ al mese per utente

*aziendale: 12 $ al mese per utente

Azienda: contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 3.519 recensioni)

2. Process Street

tramite Process Street

Process Street aiuta le aziende a migliorare il project management e a gestire piccoli progetti con più utenti aziendali.

La sua offerta di software BPM include la generazione di documenti procedurali con semplici scorciatoie da tastiera tramite un'interfaccia drag-and-drop.

Utilizza questo sistema di gestione dei processi aziendali per creare flussi di lavoro, eseguire processi e distribuirli ai tuoi team più ampi.

Funzionalità/funzione principali

Interfaccia senza codice

Logica della condizione

Approvazioni a istanza singola, a fase multipla e sequenziali

Assegnazione delle attività

Oltre 3000 integrazioni

Supporto tramite email e chat per supportare

Pro

Modelli multipli

Facile da registrare e da monitoraggio i processi

Panoramica del dashboard per monitorare l'attività in tempo reale

Lista di controllo semplici e modificabili

Limiti

La modifica dei modelli è complicata per gli utenti non esperti di tecnologia

Nessuno strumento avanzato di reportistica

Programmazione della condizione complessa

Prezzi

Startup : 100 $ al mese

Pro : 415 $ al mese

*azienda: 1.660 $ al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,6 su 5 (oltre 344 recensioni)

Capterra: 4,7 (oltre 571 recensioni)

3. Kissflow

Tramite Kissflow

Come soluzione software per la gestione dei processi aziendali, Kissflow è adatto ad aziende di tutte le dimensioni. Questo software di gestione del flusso di lavoro supporta il BPM e il monitoraggio delle prestazioni standardizzando i processi e automatizzando le notifiche, gli incarichi e gli escalation.

Il sistema di gestione dei processi aziendali basato su cloud di Kissflow aiuta le aziende a snellire e semplificare i flussi di lavoro e ad automatizzare i processi. Fin qui tutto bene. Come piattaforma, a causa dei suoi strumenti a basso codice, offre meno flessibilità nell'affrontare situazioni e flussi di lavoro più complessi.

Funzionalità/funzione principali

Progettazione visiva dei processi per una riorganizzazione senza soluzione di continuità dei processi aziendali

Routing dinamico

Moduli di flusso di lavoro senza codice

Condivisione di documenti e collaborazione sociale

Gestione degli SLA

Pro

Crea flussi di lavoro senza codice

Offre reportistica personalizzabile sui processi

Assegna gli utenti a qualsiasi passaggio del processo aziendale

Collega i flussi di lavoro con strumenti di terze parti

Limiti

Difficile da implementare per un utente non tecnico

Piani tariffari costosi

Impossibilità di assegnare semplicemente attività a più utenti

Prezzi

Piccole aziende : 15 $ al mese per utente

Aziendale : 20 $ al mese per utente

Azienda: contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,5 su 5 (oltre 501 recensioni)

Capterra: 3,9 su 5 (oltre 36 recensioni)

Scopri queste alternative a Kissflow!

4. Smartsheet

Tramite Smartsheet

Smartsheet offre uno strumento BPM basato su fogli di calcolo per aiutare le aziende a pianificare, gestire e monitorare i progetti.

Proprio come implementeresti un sistema VoIP per piccole imprese per migliorare la collaborazione aziendale, anche Smartsheet è uno strumento eccellente per la collaborazione.

Dashboard, fogli e report si integrano perfettamente. Smartsheet è ideale per le aziende aziendali con personale esperto di tecnologia in grado di apprendere facilmente le formule necessarie per navigare nei fogli.

Funzionalità/funzione principali

Automazione del flusso di lavoro

Gestione sicura delle richieste

Firme elettroniche per documenti

Chiavi di crittografia gestite dal cliente

Registro delle attività

Pro

Flusso di lavoro semplici e di automazione per sostituire i processi manuali e ripetitivi

Diversi livelli di autorizzazione per visualizzare, modificare e amministrare le attività

Modelli di fogli per problemi aziendali comuni

Vista Gantt delle attività cardine e delle dipendenze di progetto

Limiti

Nessuna funzione integrata di monitoraggio del tempo

I fogli di calcolo non sono un metodo intuitivo per gestire i processi aziendali.

Prezzi

Pro : 7 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Aziendale : 25 $ al mese per utente, fatturazione annuale

Azienda: contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,4 su 5 (9.201 recensioni)

Capterra: 4,2 (oltre 2.658 recensioni)

5. Appian

tramite Software Advice

Appian è una piattaforma di sviluppo software che funzione come automazione full-stack e low-code aziendale per produrre strumenti BPM. Appian è un'ottima soluzione come ambiente di sviluppo per applicazioni software aziendali.

Sebbene Appian non sia una tipica soluzione di gestione dei processi aziendali, questa piattaforma di sviluppo di app è progettata principalmente per consentire agli sviluppatori di automatizzare i processi aziendali per una gestione delle prestazioni ottimale.

Funzionalità/funzione principali

Aumento della robotica dei processi

Elaborazione intelligente dei documenti

Creazione visiva del flusso di lavoro

Reportistica dinamica

Ottimizzazione continua

Pro

Crea rapidamente i processi con i generatori di flusso di lavoro drag-and-drop

Integra i dati provenienti da servizi cloud, RDBMS o sistemi legacy

Accedi ai flussi di lavoro e ai processi chiave da qualsiasi posizione

Piattaforma di automazione low-code per il miglioramento dei processi

Limiti

Personalizzazioni con limite

Conoscenza del codice necessaria

Impossibile assegnare commenti a membri specifici del team

Prezzi

Free

Applicazione : contattaci per conoscere i prezzi

Piattaforma : contattateci per informazioni sui prezzi

Illimitato: contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,5 su 5 (oltre 274 recensioni)

Capterra: 4,2 su 5 (oltre 72 recensioni)

6. Signavio

tramite SAP Store

Signavio è una soluzione BPM che offre una varietà di strumenti per trasformare e automatizzare i processi aziendali. Essendo una piattaforma configurabile e robusta, Signavio è in grado di ottimizzare i processi aziendali e fornire un'analisi rapida e approfondita.

La modellazione avanzata dei processi con funzione drag-and-drop e il monitoraggio delle prestazioni basato sul process mining rendono Signavio un valido strumento per il miglioramento dei processi.

Funzionalità/funzione chiave

Elaborazione collaborativa dei modelli

La connessione con l'applicazione SAP ERP esistente o con il software SAP S/4HANA

Aumento della robotica dei processi

Strumenti di automazione predefiniti

Hub di collaborazione dei processi

Pro

Facile mappare i dati

Modelli di reportistica professionali

Semplici integrazioni di connessioni

Limiti

Nessuna funzionalità/funzione di flusso di lavoro

Limiti delle funzioni di reportistica

Non in grado di gestire processi aziendali complessi

Prezzi

30 giorni di versione di prova gratis

Richiedi un preventivo

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,5 su 5 (oltre 16 recensioni)

Capterra: 4,5 su 5 (oltre 24 recensioni)

Acquista il software di gestione dei processi aziendali che fa tutto

Se stai cercando una soluzione per ottimizzare i tuoi processi aziendali e implementare facilmente il BPM, ClickUp ha tutte le funzionalità e le funzioni che puoi desiderare.

Dalla gestione del flusso di lavoro agli strumenti di collaborazione per automatizzare i processi chiave, ClickUp è il tuo partner software per il miglioramento continuo del business.

Prova ClickUp gratis per scoprire come può aumentare notevolmente l'efficienza aziendale!

Autore ospite:

John Allen è il direttore SEO di 8×8 con oltre 14 anni di esperienza e un ampio background nella creazione e ottimizzazione di programmi di marketing digitale in ambito SEM, SEO, paid media, mobile, social ed email, con un occhio di riguardo per l'acquisizione di nuovi clienti e l'aumento dei ricavi.