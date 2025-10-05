Modelli gratis per 12 settimane all'anno per raggiungere i tuoi obiettivi

Ti capita mai di sentirti sempre indaffarato ma senza ottenere risultati? 😩

Gli studi dimostrano che il 92% delle persone non riesce a raggiungere i propri obiettivi a lungo termine, non perché manchi loro la motivazione, ma perché non hanno un piano chiaro e realizzabile. Senza il sistema giusto, gli obiettivi vengono messi da parte, gli elenchi da fare diventano ingestibili e lo stato rimane stagnante.

E siamo onesti: la maggior parte dei "modelli di piano degli obiettivi" che trovi online sono fogli di calcolo insipidi o agende sovraccariche che creano più stress che struttura.

Questa guida ribalta lo schema tradizionale. Ti guideremo attraverso i modelli gratis 12-Week Year di ClickUp, progettati per aiutarti a pianificare in modo più intelligente, rimanere concentrato e creare slancio settimana dopo settimana, senza esaurirti. 💪📆

Cosa sono i modelli "12 settimane all'anno"?

i modelli 12-Week Year sono strumenti di pianificazione strutturati progettati per aiutarti a ottenere in 12 settimane più di quanto la maggior parte delle persone ottiene in 12 mesi. Suddividono i tuoi grandi obiettivi in passaggi mirati e realizzabili nell'arco di 12 settimane, sostituendo la tradizionale pianificazione annuale con un ciclo più breve ed efficace.

Questi modelli includono in genere:

Sezioni dedicate all'impostazione degli obiettivi per definire la tua visione e i tuoi obiettivi 🎯

Strutture di pianificazione settimanale e giornaliera per dare priorità alle attività 📆

Strumenti di monitoraggio dello stato per misurare le prestazioni 📊

Aree di account e riflessione per valutare e adeguare le tue strategie 📝​

Utilizzando un modello "Anno di 12 settimane", puoi mantenere chiarezza, struttura e slancio, assicurandoti stato costante verso i tuoi obiettivi.

Cosa rende efficace un modello per un anno di 12 settimane?

Un solido modello di 12 settimane all'anno rende tutto fattibile, tracciabile e motivante, tutto in un unico posto. Ecco cosa cercare 👇

Definisci chiaramente il tuo "perché" : cerca uno spazio dove scrivere la tua visione a lungo termine che alimenta i tuoi obiettivi a breve termine

Scegli 2-3 obiettivi principali per ciclo : seleziona un modello che ti aiuti a concentrarti su obiettivi meno numerosi ma più incisivi

Suddividi gli obiettivi in attività settimanali/giornaliere : utilizza modelli che semplificano l'esecuzione con passaggi chiari

Misura facilmente lo stato : cerca scorecard, tracker delle abitudini o barre di avanzamento per tenerti sotto controllo

Rifletti ogni settimana : scegli uno che includa sezioni di revisione per valutare vittorie, sconfitte e lezioni apprese

organizza il tempo in modo intelligente*: cerca strumenti che ti aiutino a pianificare il piano della strategia, i buffer e i blocchi di esecuzione

Mantieni il layout semplice: utilizza modelli facili da usare e che non richiedono un periodo di apprendimento

⚡ Archivio modelli: Abbina la tua pianificazione annuale di 12 settimane ai modelli di report sui progressi per verificare cosa funziona e cosa no, e mantenere forte il tuo slancio settimana dopo settimana

panoramica dei modelli per un anno in 12 settimane

I migliori modelli per un anno in 12 settimane

Molti di noi iniziano l'anno con grandi obiettivi, solo per perdere la concentrazione verso la metà di febbraio. E quando arriva il quarto trimestre, ci affanniamo per recuperare il ritardo. È qui che il metodo "12-Week Year" ribalta la situazione. Invece di pianificare per 12 mesi, consideri ogni 12 settimane come un anno intero, aumentando l'urgenza, la chiarezza e l'esecuzione.

Ma avere una mentalità vincente non è sufficiente: hai bisogno di un sistema che mantenga il tuo piano visibile, le tue attività attuabili e il tuo stato misurabile. È qui che ClickUp dà il meglio di sé. Questo potente strumento di produttività rende semplicissimo l'utilizzo di questi modelli con visualizzazioni personalizzabili (elenco, bacheca, calendario) e monitoraggio in tempo reale.

I modelli 12-Week Year riportati di seguito ti aiuteranno a trasformare i tuoi piani in risultati straordinari. E se li abbini a ClickUp, l'app per tutto ciò che riguarda il lavoro, non ti limiterai a pianificare, ma otterrai risultati eccezionali ogni settimana.

1. Modello di piano di 12 settimane ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi gli obiettivi a lungo termine in azioni settimanali utilizzando il modello di piano di 12 settimane di ClickUp

Il modello di piano di 12 settimane di ClickUp ti aiuta a suddividere obiettivi ambiziosi in azioni settimanali gestibili che puoi effettivamente portare a termine. Invece di fissare un piano annuale che sembra opprimente, questo modello ti permette di concentrarti su un ciclo di 12 settimane, perfetto per obiettivi personali, progetti di team o anche traguardi di fitness. Ogni grande obiettivo è suddiviso in attività secondarie gestibili, con monitoraggio automatico dei progressi in modo da sapere sempre a che punto sei.

Puoi raggruppare le attività in categorie (Lavoro, Salute, Apprendimento), impostare date di scadenza per creare abitudini e allegare liste di controllo o risorse per ogni settimana. È abbastanza flessibile da permetterti di scaricare le idee dalla mente e trasformarle in un piano strutturato.

📸 Disponibili in visualizzare elenco e calendario per analisi settimanali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Il monitoraggio automatico dello stato ti consente di rimanere responsabile senza aggiornamenti manuali

Le categorie personalizzate e le date di scadenza rendono più facile creare nuove abitudini

Gli allegati e le liste di controllo ti aiutano a organizzare le attività settimanali

Scalabile dagli obiettivi individuali al piano tra team

✅ Ideale per: Persone o team orientati agli obiettivi che desiderano suddividere ambiziosi obiettivi trimestrali in azioni settimanali tracciabili, che si tratti di attività cardine relative a prodotti, obiettivi di fitness o piani di apprendimento

2. Modello ClickUp SMART Obiettivi

Ottieni il modello gratis Tieni traccia e organizza i tuoi obiettivi SMART utilizzando il modello ClickUp SMART Goals

Il modello ClickUp SMART Goals ti aiuta a trasformare intenzioni vaghe in passaggi chiari e attuabili. Basato sul framework SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante, Limitato nel tempo), ti guida nella definizione di obiettivi realizzabili. Con fogli di lavoro e visualizzare come Goal Status e SMART Goal Worksheet, puoi suddividere i grandi obiettivi in attività cardine monitorabili, assegnare i titolari e monitorare i progressi settimanali.

Gli aggiornamenti in tempo reale mostrano se gli obiettivi sono in linea con le previsioni o a rischio, mantenendo la responsabilità in primo piano.

📸 Disponibili nelle visualizzazioni Stato obiettivo e vista Bacheca per un facile monitoraggio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

I fogli di lavoro guidati assicurano che ogni obiettivo soddisfi i criteri SMART

Le etichette di stato (In linea con gli obiettivi, A rischio, Fuori dagli obiettivi) mantengono visibili le priorità

Utilizza il foglio di lavoro SMART Goal di ClickUp per definire obiettivi chiari e realizzabili con campi guidati

La vista Bacheca degli obiettivi ti aiuta a vedere quali obiettivi richiedono il maggior lavoro richiesto, mentre il monitoraggio dello stato in tempo reale (come "In linea" o "Fuori linea") ti assicura di sapere a cosa prestare attenzione.

Puoi anche abbinarli alle dashboard di ClickUp per visualizzare quanti obiettivi SMART sono "in linea" questa settimana o automatizzare i promemoria delle attività per le scadenze degli obiettivi.

✅ Ideale per: Pianificatori strategici, fondatori o team leader che desiderano definire obiettivi misurabili e effettuare il monitoraggio dei progressi settimanali utilizzando il framework SMART

3. Modello di documento ClickUp Smart Goals

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello Smart Goals Doc di ClickUp per valutare gli obiettivi con una lista di controllo basata su attivare/disattivare che suddivide ogni criterio SMART utilizzando esempi chiari

Il modello ClickUp SMART Goals Doc è perfetto per un piano lento e ponderato prima di agire. Invece di buttarti a capofitto nelle attività, utilizza i suggerimenti guidati all'interno di ClickUp Doc, come "Cosa misurerai?", per perfezionare gli obiettivi. Gli elenchi a discesa ti consentono di effettuare una valutazione della difficoltà o degli ostacoli, mentre la lista di controllo SMART assicura che solo gli obiettivi realizzabili vengano presi in considerazione.

📸 Disponibili in Documenti con funzionalità di modifica collaborativa.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

La lista di controllo basata sull'attivare/disattivare garantisce che ogni obiettivo soddisfi i criteri SMART

I prompt aiutano a trasformare obiettivi vaghi in risultati concreti

Fai la valutazione delle competenze, del lavoro richiesto e degli ostacoli con gli elenchi a discesa

Visualizza i campi personalizzati inclusi nel modello di documento Smart Goals di ClickUp, progettato per fornire un prompt per una definizione ponderata degli obiettivi

Tutto questo è reso possibile da ClickUp Doc, che ti offre uno spazio pulito e collaborativo per redigere e effettuare la modifica dei tuoi obiettivi (a volte con il tuo team). Puoi commentare, co-modificare e trasformare gli obiettivi finali direttamente in attività, rendendo il passaggio dall'idea all'esecuzione senza soluzione di continuità.

✅ Ideale per: Pensatori strategici e pianificatori in fase iniziale che necessitano di uno spazio dedicato per perfezionare e convalidare gli obiettivi in modo collaborativo

4. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni una visualizzazione elenco categorizzata dei tuoi obiettivi per iniziative come Efficienza operativa e Crescita, con tag di stato, team e date di scadenza utilizzando il modello di piano d'azione SMART Goal di ClickUp

Il modello di piano d'azione SMART Goal di ClickUp semplifica l'esecuzione mappando ogni obiettivo in azioni più piccole e tracciabili. Visualizza come Obiettivi, Azioni e Sequenza mantiene tutto visibile, mentre i tag di stato degli obiettivi (In linea con gli obiettivi, A rischio, Fuori dagli obiettivi) forniscono uno stato immediato.

📸 Disponibili in visualizzare Elenco e vista Bacheca con opzioni di Sequenza.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Layout orientato all'azione con scadenze e attività cardine

Visualizzare la sequenza per pianificare i passaggi chiave

Bacheca degli obiettivi per monitorare i progressi settimanali

Promemoria ClickUp e attività cardine ClickUp integrati per rimanere concentrati, responsabili e motivati

Vista Bacheca Goal Health di ClickUp che visualizza gli obiettivi SMART classificati in base allo stato di salute

✅ Ideale per: Strateghi aziendali o team leader che desiderano un modello apprezzato da tutto il team per l'impostazione degli obiettivi, che colleghi ogni obiettivo a sequenze, attività cardine e azioni settimanali misurabili

5. Modello ClickUp Obiettivi Segnali Misure

Ottieni il modello gratis Allinea gli sforzi del team, monitora le metriche chiave e rimani concentrato sui risultati strategici con il modello Goals Signals Measures di ClickUp

Il modello ClickUp Obiettivi Signali Misure mantiene la tua pianificazione precisa concentrandosi su tre elementi: obiettivi, segnali che mostrano i progressi e risultati misurabili. Organizzato in una chiara visualizzazione tabella ClickUp, ti consente di monitorare i segnali con campi personalizzati e automatizzare gli avvisi quando il stato è in ritardo.

📸 Disponibile in visualizzare tabella con campi personalizzabili.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia di obiettivi, segnali e metriche in un'unica visualizzazione

Individua immediatamente i rischi con i campi di stato personalizzati

Campi personalizzati per il monitoraggio di KPI %, traguardi e risultati effettivi

Automazioni ClickUp per segnalare rischi o attività cardine mancate

Usa le formule per aggiornare automaticamente il stato

✅ Ideale per: Team strategici che desiderano un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi che colleghi i risultati a segnali misurabili

6. Modello ClickUp per la definizione degli obiettivi individuali

Ottieni il modello gratis Imposta e effettua il monitoraggio in modo efficace dei tuoi obiettivi di sviluppo personale utilizzando il modello per la definizione degli obiettivi individuali di ClickUp

Il modello ClickUp per la definizione degli obiettivi individuali semplifica la pianificazione degli obiettivi personali. Con campi come "Perché sto definendo questo obiettivo?" e "Competenze richieste", ti aiuta a riflettere prima di prendere un impegno. Appunti di diario, visualizzare lo stato e suddivisioni per categoria (salute, apprendimento, finanze) mantengono la motivazione e la concentrazione allineate.

📸 Disponibili in visualizzare elenco e vista Tabella con sezioni in stile diario.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Prompt riflessivo per chiarire gli obiettivi personali

Monitoraggio visivo dello stato per mantenere alta la motivazione

Organizza gli obiettivi per categoria per maggiore chiarezza

Aggiungi note di diario insieme ai passaggi da intraprendere

✅ Ideale per: Professionisti impegnati, lavoratori remoti o chiunque sia seriamente intenzionato a trasformare i propri obiettivi personali in azioni concrete

7. Modello di obiettivi annuali ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano e monitora gli obiettivi trimestrali in modo visivo con il modello per obiettivi annuali di ClickUp

Il modello ClickUp Annual Goals ti aiuta a mantenere lo slancio per tutto l'anno. Invece di impostare un unico obiettivo annuale vago, lo suddividi in temi trimestrali e azioni mensili. Gli obiettivi diventano attività che puoi assegnare, monitorare e rivedere regolarmente, assicurandoti di non perdere di vista l'obiettivo.

📸 Disponibili nelle visualizzazioni Tabella e Attività per analisi trimestrali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Struttura gli obiettivi come obiettivi ClickUp , quindi suddividili in azioni trimestrali e mensili

Converti gli obiettivi in attività di ClickUp con titolari e date di scadenza

Controlla regolarmente lo stato con le liste di controllo integrate

Modifica gli obiettivi a metà anno senza ricominciare da capo

✅ Ideale per: Chiunque desideri rispettare i propri obiettivi annuali suddividendoli in azioni mensili gestibili e rimanendo in linea con i propri obiettivi per tutto l'anno

8. Modello OKR e obiettivi aziendali ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea gli obiettivi aziendali e ottieni risultati misurabili in tutti i reparti utilizzando il modello OKR e obiettivi aziendali di ClickUp con tag di priorità integrati

Il modello OKR e obiettivi di ClickUp Company allinea gli obiettivi aziendali tra i vari reparti. Obiettivi, risultati chiave e iniziative sono mappati in una gerarchia con barre di avanzamento, campi KPI e aggiornamenti delle formule. I team possono inviare gli OKR tramite i moduli ClickUp, creando un dashboard OKR a livello aziendale.

📸 Disponibile nella dashboard OKR e nella vista Elenco.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi gli obiettivi aziendali in OKR misurabili

Monitora la percentuale KPI con campi personalizzati e formule

Raccogli gli OKR dai leader utilizzando i moduli

Allinea le attività quotidiane agli obiettivi aziendali

✅ Ideale per: Organizzazioni che desiderano implementare OKR a livello aziendale con responsabilità chiare, monitoraggio in tempo reale e visibilità a livello di team

9. Modello ClickUp per gli obiettivi annuali

Ottieni il modello gratis Personalizza il tuo profilo e gli obiettivi SMART per l'anno utilizzando il modello Obiettivi annuali di ClickUp

Il modello ClickUp per gli obiettivi annuali ti consente di pianificare contemporaneamente gli obiettivi personali e quelli aziendali. Utilizzando i criteri SMART, puoi delineare i traguardi annuali, suddividerli in passaggi e anticipare i rischi.

📸 Disponibile nella vista Tabella strutturata.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Piano gli obiettivi personali e aziendali insieme senza sovrapposizioni

Suddividi gli obiettivi annuali in piccoli passaggi mensili

I campi di gestione del rischio ti preparano alle battute d'arresto

Assumiti le tue responsabilità con cicli di revisione e responsabilità

Definisci i passaggi da intraprendere per raggiungere gli obiettivi annuali, assegna i titolari e fissa le scadenze con questa tabella strutturata di ClickUp per il monitoraggio degli obiettivi

C'è anche una sezione dedicata alla gestione dei rischi per aiutarti a pensare al futuro e prevenire eventuali contrattempi, oltre a campi per le tempistiche, le responsabilità e i cicli di revisione per mantenere la responsabilità.

✅ Ideale per: Professionisti e team orientati agli obiettivi che desiderano pianificare piani per obiettivi personali e organizzativi parallelamente, mantenendo organizzata l'esecuzione

10. Modello OKR ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora gli obiettivi, allinea i team e misura lo stato su base trimestrale con il modello OKR di ClickUp per un'esecuzione ottimizzata degli obiettivi

Il modello OKR di ClickUp aiuta i team a monitorare gli obiettivi e i risultati trimestrali. Ogni OKR è strutturato con attività secondarie per le iniziative, mentre i progressi calcolati automaticamente aggiornano l'OKR principale. Duplicalo ogni trimestre per un nuovo ciclo senza il fastidio della configurazione.

📸 Disponibili in visualizzazione elenco e modulo per l'invio e il monitoraggio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Gerarchia OKR precompilata per una configurazione semplice

I campi calcolati automaticamente monitorano lo stato

Campi personalizzati per team, trimestre e iniziative

Duplica facilmente per ogni nuovo ciclo

✅ Ideale per: team interfunzionali, project management e responsabili che desiderano un sistema ripetibile per gestire gli OKR o impostare traguardi a livello aziendale o esempi di OKR a livello di team

11. Modello KPI ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e monitora gli indicatori chiave di prestazione in tutti i reparti con il modello KPI di ClickUp, completare con etichette di stato, valori di traguardo e metriche di prestazione effettive

Il modello KPI di ClickUp monitora le metriche che contano. Con campi come Traguardo, Effettivo e % di progresso, si aggiorna automaticamente man mano che registri i dati. Raggruppa i KPI per reparto o livello di rischio per mantenere la visibilità delle prestazioni durante i cicli di 12 settimane.

📸 Disponibile da visualizzare in Riepilogo/riassunto e vista Bacheca dei progressi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

I campi basati su formula aggiornano automaticamente i KPI

Visualizza lo stato in stile Riepilogo/riassunto o Bacheca

Individua tempestivamente i rischi grazie a segnalazioni visive

Raggruppa i KPI per reparto o priorità

✅ Ideale per: team e manager che desiderano monitorare le metriche di rendimento, identificare tempestivamente eventuali lacune e rimanere in linea con gli obiettivi aziendali

12. Modello di pianificatore settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica la tua settimana a colpo d'occhio con il modello di pianificatore settimanale colorato di ClickUp, organizzato per giorno e dotato di promemoria adesivi e sezioni mensili

Il modello di pianificatore settimanale ClickUp organizza la tua settimana con un layout colorato in stile lavagna online. Ogni giorno ha una colonna per le attività e le note, che ti consentono di trascinare, rilasciare e codificare con colori diversi le tue priorità. Gli aggiornamenti in tempo reale mantengono flessibile il tuo piano.

📸 Disponibili in ClickUp Lavagna Online con immagini in stile post-it.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Piano le attività settimanali con un sistema visivo drag-and-drop

Usa i codici colore per indicare l'urgenza o il tipo

Collabora in tempo reale con le modifiche alla lavagna online in tempo reale

Riutilizza i layout settimanali per garantire una coerenza costante

✅ Ideale per: pensatori visivi, imprenditori individuali, insegnanti o team agili che preferiscono un sistema di pianificazione settimanale drag-and-drop

13. Modello di grafico delle attività cardine ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le fasi chiave del progetto e le scadenze con il modello Milestone Chart di ClickUp, utilizzando un layout con codifica a colori per il monitoraggio degli obiettivi, delle attività e dei risultati nel tempo

Il modello ClickUp Milestone Chart visualizza le fasi chiave del progetto con chiari indicatori di attività cardine, fornendo una rappresentazione chiara dello stato del progetto. Costruito su lavagna online, puoi mappare lanci, scadenze e dipendenze in una Sequenza colorata e collaborativa.

📸 Disponibile nelle visualizzazioni Lavagna online e vista Bacheca.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza le attività cardine lungo le sequenze del progetto

Aggiungi note adesive per i risultati finali e le attività

Collega le attività cardine con delle frecce per mostrare le dipendenze

Passa alla vista Bacheca per il monitoraggio delle fasi

✅ Ideale per: team che lavorano su progetti con scadenze ravvicinate, lanci di prodotti o campagne in cui è fondamentale la visibilità dei punti di controllo chiave e delle dipendenze

14. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e gestisci il lavoro quotidiano con il modello di gestione delle attività di ClickUp, con funzionalità/funzione che offre stati personalizzabili come Da fare, in corso e completato

Il modello di gestione delle attività di ClickUp organizza il lavoro in elenchi di elementi da intraprendere, idee e attività in sospeso. Le diverse visualizzazioni (elenco, bacheca, calendario, riquadro) consentono di gestire le priorità, pianificare le attività e bilanciare i carichi di lavoro all'interno del team.

📸 Disponibili nelle visualizzazioni Elenco, Bacheca, Calendario e vista Riquadro.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività in elenchi attivi, futuri e arretrati

Cambia visualizzare per gestire in base al tempo, alla fase o al carico di lavoro

Utilizza le automazioni per le attività ricorrenti o i promemoria

Monitora la priorità, il titolare e i reparti con i campi personalizzati

✅ Ideale per: Teams che gestiscono più progetti e necessitano di un sistema semplice e personalizzabile per rimanere organizzati e allineati

📮 Approfondimento ClickUp: Pensi che la tua lista da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza un proprio sistema di prioritizzazione per la gestione delle attività. Tuttavia, recenti ricerche confermano che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su risultati facili piuttosto che su attività di alto valore senza un'efficace prioritizzazione. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA e i flag di priorità personalizzati di ClickUp, saprai sempre cosa affrontare per primo.

15. Modello di lavagna online per la Sequenza del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza l'intero progetto dall'inizio alla fine utilizzando il modello di lavagna online ClickUp Project Sequenza

Il modello ClickUp Project Sequenza Whiteboard online trasforma i piani in linee temporali visive. Trascina i blocchi, collega le attività cardine e scrivi una nota, il tutto in un'unica tela di condivisione. Aggiungi titolari, scadenze o documenti collegati direttamente alle attività cardine.

📸 Disponibile da visualizzare in lavagna online con blocchi visivi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Crea sequenze in modo visivo con blocchi drag-and-drop

Collega le attività cardine per mostrare le dipendenze

Aggiungi contesto con note adesive o documenti allegati

Mantieni la pianificazione del progetto aperta e collaborativa, in modo che tutti possano effettuare il monitoraggio dello stato del progetto senza attriti

✅ Ideale per: Responsabili di progetto e team interfunzionali che desiderano un modo flessibile e visivo per co-creare Sequenza, chiarire le responsabilità e mantenere lo slancio

16. Modello di pianificazione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora più progetti con facilità utilizzando il modello di pianificazione dei progetti ClickUp, con funzionalità/funzione di priorità delle attività, fasi, budget e team di consegna in un'unica visualizzazione strutturata

Il modello di pianificazione del progetto ClickUp consolida più progetti attivi in un unico dashboard. Passa dalla visualizzazione Elenco a quella Bacheca e Sequenza per visualizzare le fasi, le scadenze e le sovrapposizioni, mentre effettui il monitoraggio dei budget e dei titolari con i campi integrati.

📸 Disponibili nelle visualizzazioni Elenco, Bacheca e Sequenza.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Gestisci più progetti in un'unica visualizzazione che riepiloga/riassume

Visualizza le sovrapposizioni con la pianificazione della Sequenza

Monitora budget, fasi e durata con i campi

Cambia modo di visualizzare per gestire a modo tuo

Visualizza le tempistiche e le fasi del progetto su un'interfaccia calendario utilizzando la vista Sequenza di ClickUp, che aiuta i team a organizzare i risultati finali in base alle fasi del progetto

Visualizza le sovrapposizioni con la pianificazione della Sequenza. Grazie ai campi integrati per team, budget e durata, è facile allineare le risorse e prendere decisioni sicure e orientate alle scadenze.

✅ Ideale per: Project manager, team operativi e PMO che desiderano un modo chiaro e personalizzabile per pianificare, monitorare e dare priorità a più progetti

17. Modello ClickUp Habit Tracker

Ottieni il modello gratis Monitora facilmente le tue abitudini quotidiane, come la lettura, l'idratazione e il conteggio dei passaggi, con il modello ClickUp Habit Tracker

Il modello ClickUp Habit Tracker ti aiuta a sviluppare abitudini con attività secondarie quotidiane e barre di stato. Ogni mese genera automaticamente nuove attività e ti permette di monitorare i passaggi, le pagine lette o le abitudini di benessere insieme al tuo diario della gratitudine.

📸 Disponibili in visualizzazione Elenco e vista Tabella con stato visivo.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Genera automaticamente attività secondarie giornaliere per ogni abitudine

Tieni traccia dello stato con le barre di completamento integrate

Personalizza i campi relativi al benessere, all'apprendimento o alle routine

Aggiungi un diario della gratitudine per la consapevolezza

✅ Ideale per: chiunque sia commit a migliorare la propria routine quotidiana, che si concentri sul benessere, sulla produttività o sulla crescita personale

Vuoi andare oltre i generici elenchi di abitudini? Usa ClickUp Brain per creare un tracker che si adatti perfettamente al tuo stile di vita. Prompt idea: "Crea un tracker settimanale delle abitudini per un lavoratore remoto a tempo pieno che includa fitness, lettura, idratazione e limiti di tempo davanti allo schermo. "

Crea un tracker settimanale delle abitudini su misura per i lavoratori remoti a tempo pieno, concentrandoti su fitness, lettura, idratazione e limiti di tempo davanti allo schermo utilizzando ClickUp Brain

18. Modello di blocco della pianificazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza con facilità le attività personali, di lavoro e di pausa utilizzando il blocco di pianificazione ClickUp

Il modello ClickUp Schedule Blocking divide la tua giornata in blocchi di tempo intenzionali. Ogni blocco è etichettato con il tipo di attività, la disponibilità o la posizione. Le visualizzazioni del calendario mantengono il tuo programma chiaro e offrono una sincronizzazione diretta con Google Calendar.

📸 Disponibili da visualizzare in Calendario giornaliero, settimanale e mensile.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Piano blocchi di tempo mirati con un campo a tendina

Aggiungi promemoria o automatizza gli aggiornamenti

Pianifica facilmente tramite i moduli per voci rapide

Pianifica e assegna facilmente le priorità agli eventi con il modulo di pianificazione personalizzabile di ClickUp, progettato per una migliore gestione del tempo e una maggiore chiarezza

Tutto si sincronizza con Google Calendar e puoi impostare promemoria o automatizzare gli aggiornamenti per risparmiare tempo.

✅ Ideale per: Freelancer, titolari di aziende e professionisti che desiderano mantenere la produttività e pianificare la propria giornata con intenzionalità

19. Modello di produttività ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di libri, corsi e attività in modo efficiente con il modello di produttività di ClickUp per rimanere concentrato, organizzato e con stato costante verso i tuoi obiettivi personali

Il modello di produttività ClickUp centralizza tutto (lavoro, commissioni, apprendimento e obiettivi personali) in un'unica dashboard. Con elenchi di cose da fare, da acquistare, da imparare e altro ancora, si adatta a un'agenda, un tracker o un bullet journal.

📸 Disponibili in elenchi, documenti e dashboard per una maggiore flessibilità.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Gestisci tutti i tuoi obiettivi personali e professionali in un unico hub

Usa gli elenchi drag-and-drop per dare priorità alle attività

Suddividi gli obiettivi in attività secondarie realizzabili utilizzando la gerarchia visiva delle attività di ClickUp

Aggiungi diari o note direttamente all'interno del modello

✅ Ideale per: Chiunque desideri un sistema semplice e centralizzato per gestire gli obiettivi personali e professionali con chiarezza e concentrazione

20. Modello ClickUp Eisenhower Matrix

Ottieni il modello gratis Assegna le priorità alle attività in modo efficace utilizzando il modello Eisenhower Matrix di ClickUp, organizzandole in base all'urgenza e all'importanza

Il modello ClickUp Eisenhower Matrix ordina le attività in base all'urgenza e all'importanza. Un layout a quattro quadranti mostra cosa Da fare, programmare, delegare o eliminare. La codifica a colori e i campi personalizzati rendono immediatamente chiare le priorità.

📸 Disponibili nelle visualizzazioni Elenco, Calendario e Lavagna online.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza le priorità con l'ordinamento basato sui quadranti

Organizza automaticamente le attività utilizzando i campi urgenza/importanza

Passa dalla modalità Lavagna online alla modalità Elenco per una maggiore flessibilità

Concentrati solo sul lavoro urgente e di alto valore

✅ Ideale per: Persone o team che devono destreggiarsi tra più obiettivi e hanno bisogno di un sistema semplice per dare priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanza

💡Suggerimento professionale: non conosci la matrice di Eisenhower o desideri un rapido ripasso su come funziona nella vita reale? Guarda il video per scoprire come applicarla in modo efficace e iniziare a prendere decisioni più intelligenti ogni giorno.

Raggiungi i tuoi obiettivi in 12 settimane con ClickUp!

I grandi obiettivi richiedono più della semplice motivazione. Richiedono un piano che lavori davvero. Il 12-Week Year è più di un semplice planner: è un sistema efficace per raggiungere gli obiettivi. Crea chiarezza, affina il tuo sistema di esecuzione e allinea ogni attività alla tua visione convincente del successo.

E con questi modelli gratis ClickUp 12-Week Year, puoi abbandonare il caos e iniziare il monitoraggio dello stato reale settimana dopo settimana.

Dalla creazione di abitudini agli OKR di team, qui troverai un modello per ogni obiettivo e ogni flusso di lavoro. La parte migliore? Non devi partire da zero: basta inserire i tuoi obiettivi e lasciare che ClickUp ti guidi nelle prossime 12 settimane.

Quindi vai avanti, pianifica in modo più intelligente, muoviti più velocemente e finalmente porta le cose terminate. Il tuo trimestre più produttivo inizia ora. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! 🙌