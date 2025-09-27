Le 11 migliori alternative a DeepSeek nel 2026

L'aspetto migliore della rapida crescita dell'IA è che i concorrenti continuano ad alzare l'asticella.

Ogni nuovo modello di IA supera i limiti, offrendo agli utenti opzioni migliori e tenendo sulle spine aziende, amministratori delegati e investitori.

DeepSeek AI ne è un ottimo esempio. A differenza di ChatGPT e di altri modelli linguistici di grandi dimensioni, che prosperano grazie alle sottoscrizioni mensili, DeepSeek AI offre i suoi modelli principali come alternative gratuite e open source che sfidano il tradizionale modello di guadagno dell'IA. DeepSeek AI vanta inoltre un minore utilizzo di memoria, riducendo il costo di esecuzione delle attività di IA: un aspetto molto apprezzato dai professionisti aziendali e dagli analisti di dati.

Sebbene DeepSeek offra un solido sistema di ragionamento e un accesso conveniente, le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati, all'affidabilità, alla censura e alle limitazioni delle funzionalità/funzioni spingono gli utenti verso alternative più trasparenti, sicure e versatili che siano altrettanto efficienti (e non ti svuotino il portafoglio).

Ecco un elenco delle migliori alternative a DeepSeek IA che puoi provare per aumentare la produttività con l'IA.

Allora, perché cercare un'alternativa a DeepSeek IA?

Le funzionalità di IA di DeepSeek hanno fatto scalpore, ma se esaminiamo le recensioni degli utenti, inizieremo a trovare molti difetti. Ecco le principali difficoltà che inducono le persone a riconsiderare la scelta:

1. Problemi con il server: quando "gratis" significa "non disponibile" 😥

DeepSeek IA sarà anche open source ed economica, ma se hai mai provato a usarla nelle ore di punta, sai bene quanto sia difficile. Molti utenti segnalano frequenti interruzioni dei server e tempi di risposta lenti.

2. Preoccupazioni relative alla privacy: chi ci sta osservando? 👀

DeepSeek IA ha sollevato preoccupazioni in merito alla sicurezza dei dati e alle pratiche etiche nell'uso dell'IA. Ricercatori di Cisco, dell'Università della Pennsylvania e di aziende specializzate in sicurezza informatica hanno scoperto che DeepSeek fallisce quasi tutti i test di jailbreak e di iniezione di prompt. In uno studio, il 100% dei tentativi malevoli ha aggirato le misure di protezione.

A causa delle sue vulnerabilità di sicurezza, le aziende che gestiscono dati sensibili dei clienti o informazioni riservate potrebbero esitare prima di integrarlo nei propri flussi di lavoro.

3. Limite di accesso alle API: paywall in agguato nell'ombra 👤

Certo, il chatbot web è gratis, ma l'accesso alla chiave API? Non proprio. Se sei uno sviluppatore che utilizza DeepSeek per l'automazione basata sull'IA, lo sviluppo di software o l'IA conversazionale, aspettati di imbatterti rapidamente in un paywall.

4. Differenze di prestazioni: impressionanti ma non imbattibili 📉

Sebbene DeepSeek eccella in termini di efficienza dei costi, rimane comunque indietro rispetto a strumenti di IA premium come gli ultimi modelli linguistici di grandi dimensioni di OpenAI quando si tratta di ragionamento avanzato e prestazioni ottimali. Gli utenti segnalano inoltre prestazioni inferiori alla media nelle lingue diverse dal cinese e dall'inglese, rendendolo inefficace per le attività multilingue.

💡 Consiglio dell'esperto: vuoi rendere la tua IA più intelligente, veloce ed efficiente? Gli agenti LLM possono automatizzare i flussi di lavoro, migliorare il processo decisionale e personalizzare l'esperienza degli utenti.

5. Dipendenze hardware: non tutti hanno un supercomputer 🧑‍💻

Sì, DeepSeek AI è open source, il che significa che puoi eseguirlo localmente, se disponi di una farm di GPU di fascia alta. Altrimenti, sei costretto a utilizzare la versione web che, come abbiamo detto, è spesso inattiva o soggetta a limiti di frequenza rispetto ad altri strumenti di IA.

🧠 Curiosità: John McCarthy coniò il termine "intelligenza artificiale" nel 1956 e guidò lo sviluppo del primo linguaggio di programmazione per l'IA, LISP, negli anni '60. I primi sistemi di IA erano incentrati sulle regole, il che portò allo sviluppo di sistemi più complessi negli anni '70 e '80, insieme a un aumento dei finanziamenti.

Le migliori alternative a DeepSeek in sintesi

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione dei progetti e delle conoscenze basata sull'intelligenza artificiale; documenti, attività, riunioni quotidiane, ricerca connessa, automazioni, accesso a più modelli di IA (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Team di piccole e grandi aziende che gestiscono il lavoro, i contenuti e l'automazione in un'unica piattaforma Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Google Gemini Integrato con Google Workspace; genera riassunti, grafici e elementi da intraprendere; multimodale (testo, immagini, audio, video) Da singoli utenti a piccoli team che lavorano all'interno di Google Workspace e necessitano di automazioni e riassunto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Perplexity IA Ricerca basata sull'IA con citazioni; dati web in tempo reale; Ricerca Pro con follow-up; supporta più modelli di linguaggio (LLM) Privati, ricercatori o piccoli team che necessitano di ricerche veloci e trasparenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende ChatGPT Accesso al modello GPT-4, analisi di codice/dati, GPT personalizzati, supporto plugin; riassunti di documenti e generazione di attività Da singoli individui a team aziendali che utilizzano l'IA per contenuti, codice, brainstorming e flussi di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Meta LLaMa 3 LLM open source (7B–70B), elevata personalizzazione, implementabili on-premise/cloud, GQA + compressione dei token Laboratori di ricerca, startup incentrate sull'IA e team aziendali con competenze nel campo del machine learning Piano Free gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Claude IA Memoria a lungo termine (oltre 200.000 parole), allineamento etico dell'IA, riepiloghi/riassunti strutturati, interpretazione di immagini/grafici Team di piccole e medie aziende che gestiscono documenti di grandi dimensioni, conformità o applicazioni incentrate sulla sicurezza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Qwen 2.5 Elevata accuratezza di codifica (92,7% HumanEval), flessibilità open source, supporto multilingue (oltre 29 lingue), contesto di 128K token Sviluppatori individuali e team di IA che necessitano di sperimentazioni di modelli a basso costo e su scala regionale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 0,38 $ per milione di token; prezzi personalizzati per le aziende Elicit IA Automazione della ricerca accademica; database con oltre 125 milioni di articoli; riepiloghi/riassunti, sintesi, estrazione strutturata Ricercatori individuali e teams accademici impegnati nella revisione della letteratura o nella formulazione di ipotesi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Hugging Face Transformers Piattaforma open source per la condivisione e l'addestramento di modelli NLP; offre supporto per PyTorch, TensorFlow, JAX; Endpoint di inferenza Sviluppatori e team di ML che realizzano e implementano modelli personalizzati di NLP/visione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Mistral IA Modelli a peso variabile (ad es. Mistral-7B), implementazione privata/autogestita, inferenza veloce, licenze commerciali Team di infrastruttura IA e organizzazioni attente alla privacy che sviluppano app IA locali/personalizzate Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Poe Interfaccia unificata per GPT-4, Claude, LLaMA, ecc.; creazione di bot personalizzati; accesso da dispositivi mobili/web; supporto multilingue Privati, imprenditori individuali e hobbisti che sperimentano diversi modelli di IA Gratis; i piani a pagamento partono da 4,99 $ al mese

Le 11 migliori alternative a DeepSeek da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

DeepSeek IA potrebbe non fare al caso tuo, e va bene così.

Che si tratti di tempi di inattività del server, preoccupazioni relative alla privacy o semplicemente voglia di provare qualcosa di nuovo, ci sono molte alternative a DeepSeek IA in grado di eguagliarlo o addirittura superarlo. Ecco un elenco selezionato:

1. ClickUp (Ideale per la gestione dei progetti e la gestione delle conoscenze basate sull'IA)

ClickUp è l'app completa per il lavoro: un'unica piattaforma in cui la gestione dei progetti, i documenti e la comunicazione tra i team si fondono con l'automazione AI di nuova generazione e le funzionalità di ricerca.

Inizia a utilizzare ClickUp Brain gratis Poni domande a ClickUp Brain sulla tua attività aziendale e ottieni risposte immediate

Non siamo solo noi a dirlo. Anders E., un utente di ClickUp, afferma:

ClickUp ha posto un freno alla proliferazione dei nostri strumenti fornendo a ogni team un'unica fonte di verità; ha sostituito le riunioni di aggiornamento e gli aggiornamenti manuali con dashboard in tempo reale; ha cancellato il lavoro superfluo grazie ad automazioni intelligenti e all'IA integrata; ha posto fine ai grattacapi relativi alle autorizzazioni con una condivisione granulare basata sui ruoli; e ha trasformato gli OKR, un tempo oscuri, in obiettivi dinamici e interconnessi che si aggiornano automaticamente.

ClickUp ha posto un freno alla proliferazione dei nostri strumenti fornendo a ogni team un'unica fonte di verità; ha sostituito le riunioni di aggiornamento e gli aggiornamenti manuali con dashboard in tempo reale; ha cancellato il lavoro superfluo grazie ad automazioni intelligenti e all'IA integrata; ha posto fine ai grattacapi relativi alle autorizzazioni con una condivisione granulare basata sui ruoli; e ha trasformato gli OKR, un tempo oscuri, in obiettivi dinamici e interconnessi che si aggiornano automaticamente.

ClickUp Brain

Se stai cercando un'alternativa a DeepSeek che capisca davvero il tuo lavoro, ClickUp Brain è una vera rivoluzione. A differenza degli strumenti di IA autonomi, Brain è integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp e accede a attività, documenti, chat, riunioni e persino alle tue app collegate come Slack, Google Drive, Notion e altre ancora.

Con Brain, puoi scrivere brief in documenti ClickUp, generare immagini in linea con il tuo marchio e creare attività e attività secondarie automaticamente da un unico prompt, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Inizia la giornata con StandUp™ con l'IA, alimentato da aggiornamenti reali ricavati dalle attività in corso, mentre AI Fields compila automaticamente i metadati delle attività in modo che nulla vada perso. Aggiungi le AI Cards nelle dashboard di ClickUp per mettere in evidenza progetti e priorità a colpo d'occhio.

Ottieni riepiloghi e risposte immediate dalla tua area di lavoro con ClickUp Brain

🚀 Ecco ulteriori informazioni su ciò che ClickUp Brain può fare per te:

Riepiloghi automatici = meno lettura, più azione : i contenuti sul posto di lavoro sono opprimenti e nessuno vuole scorrere thread di attività lunghi chilometri. ClickUp Brain riepiloga lunghe e-mail, aggiornamenti sui progetti e note delle riunioni

Aggiornamenti personali, senza riunioni : StandUp™ con l'IA genera brevi aggiornamenti sullo stato dei lavori, consentendo ai team di rimanere allineati senza sincronizzazioni superflue

Email, materiale di marketing e contenuti : Brain redige eccellenti testi di marketing, dalle email ai contenuti delle presentazioni fino ai post sui social media, quando sei in difficoltà

Automazioni in linguaggio naturale: ClickUp porta l'automazione a un livello superiore, consentendo agli utenti di creare flussi di lavoro semplicemente descrivendoli in un inglese semplice

💡 Suggerimento da esperto: Attiva/disattiva i modelli di IA — da ChatGPT e Claude a Gemini e DeepSeek — con ClickUp Brain! Sì, è tutto accessibile direttamente dalla tua area di lavoro di ClickUp o dall'app Brain MAX. Puoi anche utilizzare la funzione "Da voce a testo" nell'app Brain MAX per lavorare 4 volte più velocemente!

ClickUp Gestione delle conoscenze

Uno dei motivi principali per cui i professionisti aziendali, i project manager e gli analisti di dati adorano ClickUp è la sua capacità di centralizzare le informazioni senza alcuno sforzo.

La funzionalità AI Knowledge Manager di ClickUp semplifica il recupero delle informazioni in tempo reale, estraendo istantaneamente i dati rilevanti da attività, commenti, documenti e wiki. Dì addio alla ricerca infinita del contesto!

Basta porre domande e trovare risposte e risorse utilizzando il sistema di gestione delle conoscenze basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp

🚀 Ecco come ti aiuta:

Importa le conoscenze del team : importa in modo sicuro documenti e conoscenze da qualsiasi strumento

Usa i modelli Wiki : velocizza il lavoro del tuo team con una serie di includono la modifica in tempo reale e i commenti integrati : velocizza il lavoro del tuo team con una serie di modelli Wiki , chela modifica in tempo reale e i commenti integrati

Autorizzazioni avanzate: mantieni il controllo delle tue conoscenze grazie a autorizzazioni complete e alla cronologia delle versioni

ClickUp Enterprise Search

Tuttavia, le funzionalità di gestione delle conoscenze di ClickUp sono incomplete senza la funzione ClickUp Enterprise Search.

Se sei immerso in un progetto importante e all'improvviso hai bisogno di un documento di due mesi fa che ricordi a malapena, la ricerca integrata di ClickUp lo troverà in pochi secondi. Se fosse sepolto in Slack o perso in un thread di email, passeresti ore a cercarlo o finiresti per chiedere a un collega di inviartelo di nuovo.

Trova documenti e file con una semplice ricerca tra i database utilizzando ClickUp Connected Search

La ricerca connessa analizza tutte le tue app integrate, da Google Drive a Jira e Salesforce, fornendoti le informazioni giuste in pochi secondi. Grazie a queste funzionalità/funzioni, ClickUp offre uno spazio di lavoro organizzato, accessibile e utile.

Agenti ClickUp Autopilot

L'IA nativa di ClickUp sostituisce inoltre le attività ripetitive e faticose con gli Autopilot Agents, flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale che gestiscono la creazione delle attività, l'instradamento, i cambiamenti di stato e altro ancora, così non devi farlo tu. Scegli tra gli agenti predefiniti o crea agenti personalizzati che ti aiutano a fare di più in meno tempo.

Usa gli agenti IA di ClickUp per automatizzare le attività ripetitive: dal rispondere alle domande frequenti in chat alla preparazione di un riepilogo giornaliero delle tue attività

Ideale per

Dimensione del team

Piccoli team da 5 a 20 persone, startup in crescita, aziende di medie dimensioni o organizzazioni di livello enterprise

A chi è adatto ClickUp?

Team di tutte le dimensioni che gestiscono progetti di varia entità e complessità e che richiedono una collaborazione interfunzionale

Funzionalità/funzioni

Gestione delle conoscenze basata sull'intelligenza artificiale : ottieni ricerche intelligenti, riepiloghi automatici e approfondimenti in tempo reale basati sull'intelligenza artificiale con ClickUp Brain

Ricerca connessa per un accesso unificato : effettua ricerche su Google Drive, Slack, Jira, Salesforce e altri strumenti integrati per trovare immediatamente ciò di cui hai bisogno

Collaborazione in tempo reale : modifica i documenti su ClickUp Docs, assegna attività e comunica con il tuo team in un unico posto senza dover passare da un'app all'altra

Flussi di lavoro automatizzati e definizione delle priorità delle attività : utilizza l'automazione basata sull'IA per aggiornare gli stati, assegnare attività e organizzare il lavoro in base all'urgenza

Area di lavoro altamente personalizzabile: personalizza ClickUp in base alle tue specifiche esigenze di project management con categorie, tag e dashboard flessibili

Pro

ClickUp Brain fa davvero risparmiare tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare lunghe discussioni, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, il che consente al mio team di ridurre il cambio di contesto e di utilizzare meno componenti aggiuntivi. I nuovi aggiornamenti del Calendario e del diagramma di Gantt rendono la pianificazione meno complessa. L'aggiornamento di marzo 2025 ha unito attività, documenti, chat e riunioni in un'unica vista del calendario e ha aggiunto il time blocking basato sull'intelligenza artificiale; i diagrammi di Gantt si caricano notevolmente più velocemente e mantengono il livello di zoom costante. Tutto in un unico spazio di lavoro. Eseguiamo sprint agili, pubblichiamo documenti e gestiamo gli OKR senza dover passare da un'app all'altra. Le integrazioni native (Slack, Drive, GitHub) sono veloci da configurare.

ClickUp Brain fa davvero risparmiare tempo. L'IA integrata ora è in grado di riassumere lunghe discussioni, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, il che consente al mio team di ridurre il cambio di contesto e di utilizzare meno componenti aggiuntivi. I nuovi aggiornamenti del calendario e del diagramma di Gantt rendono la pianificazione meno complessa. L'aggiornamento di marzo 2025 ha unito attività, documenti, chat e riunioni in un'unica vista del calendario e ha aggiunto il time blocking basato sull'intelligenza artificiale; i diagrammi di Gantt si caricano notevolmente più velocemente e mantengono il livello di zoom costante. Tutto in un unico spazio di lavoro. Eseguiamo sprint agili, pubblichiamo documenti e gestiamo gli OKR senza dover passare da un'app all'altra. Le integrazioni native (Slack, Drive, GitHub) sono veloci da configurare.

Genera idee, testi, documentazione e persino immagini con l'IA in un'unica area di lavoro

Dai priorità al lavoro, assegna le attività al membro del team giusto e effettua il monitoraggio automatico degli aggiornamenti con AI Fields e gli StandUp

Crea automazioni in linguaggio naturale basate sull'IA

Pianifica riunioni e lavora con facilità grazie al calendario AI di ClickUp

Accedi a diversi modelli avanzati di IA, tra cui Claude, ChatGPT, DeepSeek e altri, in un'unica app, a un costo ridotto

Contro

A volte può essere opprimente a causa del numero di opzioni e modi da fare le cose. Non è che sia un male, al contrario, fa parte del suo potenziale, ma richiede tempo, pazienza e un apprendimento costante

A volte può essere opprimente a causa del numero di opzioni e modi da fare le cose. Non è che sia un male, al contrario, fa parte del suo potenziale, ma richiede tempo, pazienza e un apprendimento costante

Le numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione possono richiedere tempo per essere configurate e padroneggiate

ClickUp Brain è disponibile solo con una versione di prova limitata o con piani a pagamento

Sebbene la maggior parte degli strumenti di IA risolva una parte del puzzle, crea anche AI Sprawl , una rete in continua espansione di assistenti scollegati tra loro che non comunicano tra loro.

ClickUp pone fine sia all'IA che alla dispersione del lavoro unificando il tuo lavoro, la comunicazione e l'automazione in un'unica piattaforma intelligente.

Si integra con e non si integra con

Prezzi

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Consiglio ClickUp?

Sì. Se hai bisogno di un hub di lavoro scalabile e all-in-one con gestione delle attività e delle conoscenze, oltre a funzionalità di IA generativa e agentica, ClickUp è la scelta migliore. Poiché dispone di tutto il tuo contesto lavorativo, l'IA di ClickUp consente di usufruire di vantaggi cumulativi. Diventa progressivamente più intelligente man mano che la usi e più su misura per il tuo modo di lavorare!

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto si sommano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nell’area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

📚 Leggi anche: Alternative a ClickUp

2. Google Gemini (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro e la generazione di contenuti basati sull'IA)

Google Gemini funziona come un paio di mani in più all'interno di Google Workspace, occupandosi delle attività ripetitive in modo che tu non debba farlo.

Uno dei vantaggi di Gemini è la sua profonda integrazione con l'ecosistema di Google. Se utilizzi già Gmail, Calendario o Drive, Gemini si inserisce perfettamente nel tuo flusso di lavoro e sfrutta l'accesso ai dati in tempo reale per creare o scrivere, riepilogare/riassumere ed evidenziare, e persino effettuare la condivisione di suggerimenti sul tuo lavoro.

Hai bisogno di estrarre le azioni da intraprendere da un lungo thread di email? Gemini può riassumerlo per te. Vuoi una rapida panoramica della Sequenza del progetto? Può generare una tabella strutturata in Fogli e delineare le caratteristiche principali del progetto.

Ideale per

Dimensione del team

Privati, liberi professionisti e piccoli team che sperimentano l'IA

A chi è adatto Gemini?

Ideale per i team che già utilizzano Google Workspace e necessitano di funzioni di bozza o riassunto rapide all'interno di Documenti Google, Gmail o Fogli Google; adatto anche agli sviluppatori che utilizzano Gemini Pro nelle app di IA tramite Vertex AI

Funzionalità/funzioni

Crea elenchi di attività, report di progetto e riepiloghi in Documenti Google, riducendo il lavoro manuale

Automatizza le risposte alle email e gli elementi da intraprendere in Gmail per portare avanti i progetti

Estrai informazioni utili da lunghe catene di email e trasformale in elenchi ben organizzati di cose da fare

Crea immagini personalizzate in Slides utilizzando la generazione di immagini da testo basata sull'IA

Migliora la valutazione dei rischi e la previsione analizzando le tendenze dei dati in Fogli

Pro

Le capacità avanzate di ragionamento e creazione di contenuti di Gemini sono particolarmente impressionanti. Gemini offre multimodalità quali testo, codice, audio, immagini e video. Gemini ti aiuta a creare e realizzare integrazioni utilizzando le tue frasi in linguaggio naturale come input. Identifica facilmente i modelli e genera risposte logiche.

Le capacità avanzate di ragionamento e creazione di contenuti di Gemini sono particolarmente impressionanti. Gemini offre multimodalità quali testo, codice, audio, immagini e video. Gemini ti aiuta a creare e realizzare integrazioni utilizzando le tue frasi in linguaggio naturale come input. Identifica facilmente i modelli e genera risposte logiche.

Solida comprensione del contesto per risposte ottimizzate

Multimodalità: lavora con formati di testo, codice, audio, immagini e video in un'unica app

Contro

Mi piacerebbe che le funzionalità migliori non fossero riservate a un piano a pagamento. La versione gratuita va bene per le funzioni di base, ma se vuoi tutte le potenzialità (come una memoria più capiente o Gemini 1.5 Pro), devi pagare per il piano Google One IA Premium. Inoltre, dal punto di vista creativo, non è sempre il massimo. Tende a giocare sul sicuro e a volte fornisce risposte molto "da manuale", specialmente se paragonato a qualcosa come ChatGPT.

Mi piacerebbe che le funzionalità migliori non fossero riservate a un piano a pagamento. La versione gratuita va bene per le funzioni di base, ma se vuoi tutte le potenzialità (come una memoria più capiente o Gemini 1.5 Pro), devi pagare per il piano Google One IA Premium. Inoltre, dal punto di vista creativo, non è sempre il massimo. Tende a giocare sul sicuro e a volte fornisce risposte molto "da manuale", specialmente se paragonato a qualcosa come ChatGPT.

Le funzionalità avanzate di IA di Gemini richiedono una sottoscrizione a Google Workspace

Funziona al meglio all'interno dell'ecosistema di Google, con integrazioni limitate per le app non Google

Rispetto ad alcuni concorrenti, manca la personalizzazione dell'IA in base al ruolo

Prezzi

Free

Gemini Advanced: 24 $ al mese per utente

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : 4,4/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Consiglio Gemini?

Se il tuo team utilizza già ampiamente gli strumenti di Google, Gemini può rivelarsi un ottimo assistente.

3. Perplexity IA (Ideale per ricerche basate sull'IA e approfondimenti di ricerca)

I motori di ricerca tradizionali spesso richiedono agli utenti di setacciare numerosi link per trovare informazioni affidabili. Perplexity AI cambia questa situazione fungendo da assistente di ricerca basato sull'IA che fornisce risposte immediate e ben documentate.

Inoltre, a differenza dei motori di ricerca standard, Perplexity IA attinge da più fonti in tempo reale, riepiloga le informazioni chiave e affina i risultati attraverso domande di approfondimento.

Ideale per

Dimensione del team

Privati, ricercatori o piccoli team dedicati alla ricerca

A chi è adatta Perplexity IA?

Ottimo per ricercatori o analisti che necessitano di citazioni in tempo reale e approfondimenti riassunti

Ideale per giornalisti, studenti e team politici impegnati in un lavoro di approfondimento

Utile per chi vuole sostituire la ricerca tradizionale con le domande e risposte basate sull'IA

Funzionalità/funzioni

Ottieni risultati di ricerca basati sull'IA con citazioni delle fonti per garantire la trasparenza

Accedi a diversi modelli di linguaggio (LLM), tra cui GPT-4, Claude 3 e i modelli proprietari

Assicurati il recupero in tempo reale delle informazioni più recenti

Consenti una ricerca approfondita con Pro Search, che affina le risposte con domande di approfondimento

Organizza le ricerche in raccolte, per salvare e classificare più facilmente le informazioni

Pro

Le domande di approfondimento alle tue domande sono una miniera d'oro per continuare a riflettere e approfondire l'argomento che stai studiando.

Le domande di approfondimento alle tue domande sono una miniera d'oro per continuare a riflettere e approfondire l'argomento che stai studiando.

Esegue query sul web in più lingue utilizzando l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP)

Interfaccia intuitiva che risponde alle esigenze informative tramite semplici domande e risposte

Suggerisce domande di approfondimento intelligenti per colmare le lacune di conoscenza

Contro

Lo svantaggio principale che ho riscontrato è stata l'occasionale imprecisione con query altamente specializzate. Sebbene lo strumento funzioni bene per le informazioni generali, a volte ha difficoltà con argomenti di nicchia che richiedono approfondimenti dettagliati.

Lo svantaggio principale che ho riscontrato è stata l'occasionale imprecisione con query altamente specializzate. Sebbene lo strumento funzioni bene per le informazioni generali, a volte ha difficoltà con argomenti di nicchia che richiedono approfondimenti dettagliati.

Ha difficoltà con argomenti poco documentati, fornendo occasionalmente informazioni superficiali

Manca delle funzionalità di personalizzazione avanzate presenti in alcuni strumenti di ricerca sull'IA

La ricerca avanzata e l'accesso agli LLM premium richiedono una sottoscrizione a pagamento

Prezzi

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Consiglio Perplexity IA?

Sì. Per ricerche approfondite e risposte in tempo reale basate sul web, la piattaforma IA di Perplexity eccelle, ma ricorda: non è uno strumento per la project management.

📚 Leggi anche: Alternative a Perplexity IA

4. ChatGPT (Ideale per l'assistenza ai progetti e l'automazione basate sull'IA)

È quasi scontato che tu conosca ChatGPT. È una delle alternative a DeepSeek più versatili che ti permette di scrivere, fare ricerche, sviluppare idee, effettuare automazioni e analizzare dati con l'IA.

A differenza di DeepSeek, che è più incentrato sugli sviluppatori e orientato all'open source, ChatGPT offre un'usabilità immediata con modelli potenti come GPT-4 e GPT personalizzati che fungono da assistenti virtuali per progetti, scrittura e programmazione.

Il suo piano Pro aggiunge la navigazione web, l'analisi dei file e la generazione di immagini, rendendolo una scelta pratica per i professionisti del marketing, i team di prodotto e gli autori di contenuti che desiderano risultati rapidi e di alta qualità senza dover ospitare o mettere a punto i modelli autonomamente.

🍪 Bonus: la capacità di ChatGPT di integrarsi con vari strumenti aziendali lo rende una risorsa preziosa per i team aziendali che desiderano migliorare l'efficienza.

Ideale per

Dimensione del team

Da singoli individui a team aziendali in diverse funzioni

A chi è adatto ChatGPT?

Ideale per professionisti con competenze trasversali, autori di contenuti e team che utilizzano l'IA per scrivere, creare codice, riepilogare/riassumere e sviluppare idee

Funzionalità/funzioni

Automatizza la pianificazione dei progetti generando elenchi di attività, pianificazioni e valutazioni dei rischi in base al contesto

Ottieni risposte e approfondimenti immediati dalle ricerche sul web, riducendo la dipendenza dalla ricerca manuale

Carica e riassumi report e note delle riunioni, migliorando la condivisione delle conoscenze all'interno dei team

Accedi all'analisi predittiva per anticipare i rischi dei progetti

Pro

Se ho una domanda, posso porla sapendo che riceverò una risposta di cui mi posso fidare. E se non mi fido della risposta, ChatGPT me ne fornirà un'altra. Ci sono tutti i link di cui ho bisogno.

Se ho una domanda, posso porla sapendo che riceverò una risposta di cui mi posso fidare. E se non mi fido della risposta, ChatGPT me ne fornirà un'altra. Ci sono tutti i link di cui ho bisogno.

Passa dall'idea alla realizzazione più rapidamente grazie ai suggerimenti e alle raccomandazioni intelligenti di ChatGPT: per le faccende domestiche, i progetti di lavoro e tutto il resto

Chiedi riferimenti per assicurarti che le risposte che ricevi siano affidabili

Contro

Mi piacerebbe che potesse gestire più attività di tipo assistenziale, ad esempio se siamo nel bel mezzo di una discussione piuttosto approfondita e decidessi che anche al mio collega potrebbe interessare, potrei dire: "Ehi, invia a Tizio un invito alla chat e coinvolgi una terza prospettiva nella conversazione", o almeno essere in grado di effettuare una ricerca online o scrivere e inviare un'email.

Mi piacerebbe che potesse gestire più attività di tipo assistenziale, ad esempio se siamo nel bel mezzo di una discussione piuttosto approfondita e decidessi che anche al mio collega potrebbe interessare, potrei dire: "Ehi, invia a Tizio un invito alla chat e coinvolgi una terza prospettiva nella conversazione", o almeno essere in grado di effettuare una ricerca online o scrivere e inviare un'email.

Non è in grado di eseguire azioni o automatizzare attività end-to-end come un agente IA

Difficoltà nel gestire esigenze di progetto altamente specifiche e su misura per il settore

L'accuratezza dei risultati dipende dalla qualità dei dati inseriti, il che a volte richiede istruzioni frammentarie e una verifica manuale

Prezzi

Free

Plus : 20 $ al mese (un utente)

Pro : 200 $/mese (un utente)

Team : 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : 4,7/5 (oltre 810 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Consiglio ChatGPT?

Sì. In quanto assistente LLM flessibile e potente che si integra con gli strumenti aziendali e fornisce supporto per plugin/estensioni, ChatGPT è altamente raccomandato.

🧠 Curiosità: Nel 2016, il programma AlphaGo di DeepMind, basato su una rete neurale profonda, ha battuto Lee Sedol, il campione mondiale di Go, in cinque partite.

📚 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative a ChatGPT

5. Meta LLaMa 3 (Ideale per lo sviluppo e la sperimentazione di IA open source)

Per le aziende e gli sviluppatori alla ricerca di un modello di IA personalizzabile senza vincoli di fornitura, Meta Llama 3 offre una valida alternativa open source.

A differenza dei modelli proprietari come GPT-4 o Claude, Llama 3 consente alle organizzazioni di ottimizzare e implementare modelli di IA sulla propria infrastruttura, garantendo un maggiore controllo sulla privacy dei dati e sui costi.

🍪 Bonus: la sua ampia scalabilità, il potenziale multilingue e l'integrazione con piattaforme come AWS, Azure e Hugging Face lo rendono una scelta flessibile per i progetti basati sull'IA.

Ideale per

Dimensione del team

Laboratori di ricerca, startup incentrate sull'IA o aziende con competenze interne nel campo del machine learning

A chi è adatto Meta LLaMa 3?

Adatto a sviluppatori o team di ricerca che realizzano applicazioni di IA personalizzate

Ideale per le organizzazioni alla ricerca di un LLM open-weight per l'implementazione privata

Non adatto ai principianti: richiede esperienza nell'infrastruttura e nella messa a punto dei modelli

Funzionalità/funzioni

Consenti la personalizzazione e la messa a punto grazie alla disponibilità open source per le aziende

Migliora le attività di ragionamento, programmazione e esecuzione del codice grazie a prestazioni eccellenti in diversi linguaggi di programmazione

Accedi a funzionalità multimodali, inclusi modelli di IA basati sulla visione

Ottimizza l'efficienza con la Grouped Query Attention (GQA) e la compressione dei token

Garantisci un'implementazione flessibile e scalabile sulle principali piattaforme cloud

Pro

Lo uso ogni giorno per integrare i modelli di OpenAI e Anthropic come alternativa a basso costo per casi d'uso specifici. Facile accessibilità e posizione di rilievo come concorrente open source.

Lo uso ogni giorno per integrare i modelli di OpenAI e Anthropic come alternativa a basso costo per casi d'uso specifici. Facile accessibilità e posizione di rilievo come concorrente open source.

Addestrato su un vasto contesto da 8 a 70 miliardi di parametri

Costi inferiori rispetto ai modelli OpenAI e Anthropic

Prestazioni affidabili e ad alta velocità

Contro

1. Costi elevati di configurazione e infrastruttura. Potrebbe mettere a dura prova la tua attuale infrastruttura/le tue risorse. 2. Nessuna sicurezza predefinita. A differenza dei modelli proprietari, LLaMA 3 richiede un attento filtraggio dei prompt, moderazione e livelli di allineamento: una maggiore responsabilità per te.

1. Costi elevati di configurazione e infrastruttura. Potrebbe mettere a dura prova la tua attuale infrastruttura/le tue risorse. 2. Nessuna sicurezza predefinita. A differenza dei modelli proprietari, LLaMA 3 richiede un attento filtraggio dei prompt, moderazione e livelli di allineamento: una maggiore responsabilità per te.

Manca il supporto nativo per le applicazioni di chat in tempo reale rispetto ai modelli closed-source

Richiede competenze tecniche per la messa a punto e l'implementazione efficaci

Ti attribuisce la responsabilità di un uso responsabile

Sta ancora cercando di mettersi al passo con i modelli proprietari nella gestione delle query più complesse

Prezzi

Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : 4,3/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Consiglio Meta Llama 3?

A meno che tu non disponga di un'infrastruttura e di competenze nel campo del machine learning, LLaMA 3 non è pratico come assistente IA drop-in come ClickUp Brain o ChatGPT.

📚 Leggi anche: Alternative a Meta IA

🧠 Curiosità: Nel 1980, John Searle spiegò la distinzione tra IA "debole" e "forte". L'IA debole si concentra su una singola attività, mentre l'IA forte è simile all'intelligenza umana completa.

6. Claude IA (Ideale per l'assistenza alla programmazione e l'esplorazione di idee)

Claude AI, sviluppata da Anthropic, è progettata ponendo grande enfasi sul ragionamento, sulla sicurezza e sull'uso etico dell'IA. A differenza di molti modelli di IA incentrati sulla velocità e sulla versatilità, Claude eccelle in attività che richiedono un uso intensivo della logica, nell'assistenza alla programmazione e nelle discussioni filosofiche approfondite, come si riflette nelle sue interazioni con gli utenti.

La capacità di Claude di gestire prompt complessi mantenendo uno stile di risposta basato su conversazioni e strutturato lo rende una scelta ideale per sviluppatori, ricercatori e pensatori profondi.

Ideale per

Dimensione del team

Da piccoli team a organizzazioni di livello aziendale

A chi è adatta Claude IA?

Ottimo per i team legali, di conformità o aziendali che attribuiscono valore alla privacy e alla memoria a lungo termine

Ottimo per riepilogare/riassumere documenti di grandi dimensioni, contratti legali o knowledge base interne

Ideale per le organizzazioni che necessitano di elevata sicurezza e trasparenza nei risultati dell'IA

Funzionalità/funzioni

Sfrutta il debug avanzato e la generazione di codice grazie a potenti funzionalità di programmazione

Gestisci documenti lunghi e conversazioni a più turni con un'ampia finestra di contesto (fino a 200.000 parole)

Interpreta immagini e grafici grazie alle funzionalità di visione potenziate nei modelli più recenti

Riduci al minimo i pregiudizi e i risultati dannosi grazie a un allineamento etico dell'IA basato sui principi costituzionali

Utilizza l'accesso all'API per sviluppatori per creare applicazioni personalizzate basate sull'IA

Pro

Un linguaggio più ricco. Un approccio fortemente umanistico. Meno elenchi, più concetti.

Un linguaggio più ricco. Un approccio fortemente umanistico. Meno elenchi, più concetti.

Risposte dettagliate, utili e contestualizzate con un linguaggio ricco

Analisi approfondita e ragionamento per le attività di codifica

Impara dal tuo stile di scrittura e si adatta ad esso

Contro

L'incapacità di apprendere tra una "chat" e l'altra, oltre al fatto che le chat "lunghe" sono scoraggiate, mi costringe a rieducare Claude su un argomento ogni volta che avvio una nuova chat di progetto.

L'incapacità di apprendere tra una "chat" e l'altra, oltre al fatto che le chat "lunghe" sono scoraggiate, mi costringe a rieducare Claude su un argomento ogni volta che avvio una nuova chat di progetto.

La versione gratis ha un numero limitato di messaggi per sessione

Difficoltà con query relative a settori specialistici che richiedono una profonda conoscenza del contesto

Non è in grado di eseguire azioni autonome per l'automazione delle attività

Prezzi

Free

Pro : 20 $ al mese (un utente)

Max : a partire da 100 $ al mese per utente

Team : 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Consiglio Claude IA?

Sì. Claude è un'ottima opzione per la riassunzione di contesti lunghi e per risposte ponderate, specialmente nel settore dell'azienda e in quelli regolamentati.

📚 Leggi anche: Alternative a Claude IA

7. Qwen 2.5 (Ideale per la codifica e l'automazione IA a un prezzo conveniente)

Sviluppato da Alibaba Cloud, Qwen 2.5 è relativamente nuovo sul mercato, ma sta conquistando il pubblico grazie al suo modello di IA avanzato progettato per l'elaborazione del linguaggio naturale, il ragionamento e la generazione di codice.

Questo modello di IA cinese compete con modelli di alto livello come GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet e DeepSeek V3, pur mantenendo un costo per milione di token significativamente inferiore.

Ideale per

Dimensione del team

Sviluppatori individuali, piccoli team di ricerca sull'IA o grandi organizzazioni nell'area APAC

A chi è adatto Qwen 2.5?

È adatto alle aziende che desiderano sperimentare modelli aperti di un provider regionale e sono alla ricerca di sovranità LLM.

Funzionalità/funzioni

Sfrutta l'elaborazione di testo, immagini e audio con una finestra di contesto da 128.000 token

Esegui attività di codifica con una precisione del 92,7% su HumanEval, superando GPT-4o e DeepSeek V3

Ottimizzalo e integralo nelle applicazioni con la flessibilità dell'open source

Ottieni supporto per 29 lingue, tra cui mandarino, arabo e hindi

Pro

Funziona bene quanto, se non meglio, di altri modelli locali che ho provato nel mio compito di traduzione personale (dal giapponese tecnico all'inglese), che richiede il rispetto di istruzioni complesse (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Risultati impressionanti per un modello di codifica in un'attività non di codifica.

Funziona bene quanto, se non meglio, di altri modelli locali che ho provato nel mio compito di traduzione personale (dal giapponese tecnico all'inglese), che richiede il rispetto di istruzioni complesse (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Risultati impressionanti per un modello di codifica in un'attività non di codifica.

Conveniente, circa 10 volte più economico di GPT-4o

Ottime prestazioni sia nelle attività di programmazione che in quelle non legate alla programmazione

Contro

Codice chiuso per le versioni Enterprise, con limiti alla personalizzazione da parte di terzi

Prestazioni leggermente inferiori nella scrittura creativa rispetto a Claude 3.5 Sonnet

Diminuzione delle prestazioni oltre i 100.000 token in attività altamente complesse

Prezzi

Free

Accesso API : 0,38 $ per milione di token

Piani Enterprise: prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Consiglio Qwen 2.5?

Per la maggior parte dei team globali, potrebbe non essere la scelta migliore. È potente nella ricerca, ma manca di facilità d'uso, accessibilità e integrazioni nel mondo reale al di fuori di Alibaba Cloud.

🧠 Curiosità: Il “Ritratto di Edmond Belamy” è il primo dipinto creato dall’IA ad essere stato messo all’asta nel mondo dell’arte. Il collettivo ha realizzato un dipinto utilizzando un metodo di IA chiamato Generative Adversarial Network (GAN), ed era così realistico che è stato venduto per la cifra astronomica di 432.500 dollari!

📖 Leggi anche: Abbiamo provato i migliori strumenti di IA per la gestione delle conoscenze

8. Elicit IA (Ideale per la ricerca accademica e le revisioni della letteratura basate sull'IA)

Elicit è un assistente di ricerca basato sull'IA progettato per facilitare la revisione della letteratura e automatizzare le noiose attività di ricerca accademica.

Grazie all'accesso a un database di oltre 125 milioni di articoli di ricerca, aiuta gli utenti a trovare studi pertinenti, estrarre informazioni chiave e sintetizzare i risultati. Ciò lo rende particolarmente utile per le revisioni sistematiche, le meta-analisi e la generazione di ipotesi.

Ideale per

Dimensione del team

Ricercatori accademici indipendenti, think tank politici e dottorandi

A chi è adatta Elicit IA?

Ideale per singoli ricercatori o piccoli team accademici per la fase iniziale di esplorazione di un progetto o la stesura di articoli

Funzionalità/funzioni

Trova articoli pertinenti e ottieni riassunti in una sola frase grazie al suo motore di ricerca basato sull'IA

Estrai i dati chiave dagli articoli e organizzali in tabelle strutturate

Genera sintesi tematiche su più articoli per identificare le tendenze della ricerca

Carica i PDF e ricevi riepiloghi/riassunti e approfondimenti automatici

Accedi a flussi di lavoro di revisione sistematica per l'assistenza alla ricerca accademica e professionale

Pro

Mi aiuta a comprendere gli articoli a colpo d'occhio e a decidere se sono rilevanti o meno, se devo esaminarli in dettaglio. Riassume i punti principali: obiettivo, metodo, dimensione del campione, tecniche quantitative, variabili, numero di citazioni e persino le critiche mosse in altri articoli.

Mi aiuta a comprendere gli articoli a colpo d'occhio e a decidere se sono rilevanti o meno, se devo esaminarli in dettaglio. Riassume i punti principali: obiettivo, metodo, dimensione del campione, tecniche quantitative, variabili, numero di citazioni e persino le critiche mosse in altri articoli.

Distilla con precisione le informazioni di ricerca rilevanti

Risparmia ore nella revisione della letteratura

Contro

Quando aggiungi una ricerca ai preferiti, non puoi tornarci sopra e scaricarla. Deve essere scaricata mentre la stai consultando. Se vuoi modificare leggermente la tua ricerca, gli articoli precedentemente aggiunti ai preferiti non rimarranno e dovrai cercarli di nuovo per ottenere le loro informazioni.

Quando aggiungi una ricerca ai preferiti, non puoi tornarci sopra e scaricarla. Deve essere scaricata mentre la stai consultando. Se vuoi modificare leggermente la tua ricerca, gli articoli precedentemente aggiunti ai preferiti non rimarranno e dovrai cercarli di nuovo per ottenere le loro informazioni.

Non è possibile rivedere i documenti e i rapporti contrassegnati con una stella

I riassunti astratti potrebbero semplificare eccessivamente i risultati di ricerche complesse

L'estrazione dei dati potrebbe non dare sempre la priorità ai dettagli più rilevanti

Supporto mobile limitato, che lo rende meno accessibile per i ricercatori in movimento

Prezzi

Basic : Gratis

Inoltre : 12 $ al mese per utente

Pro : 49 $ al mese per utente

Team: 79 $ al mese per utente

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Consiglio Elicit IA?

Sì, ma solo per i ricercatori. Si tratta di uno strumento di nicchia creato appositamente per l'uso accademico, non per la produttività generale o i flussi di lavoro di team.

Riassume il documento in modo eccellente e fornisce il campione, le tecniche, gli obiettivi e altre informazioni rilevanti in termini precisi e chiari.

Riassume il documento in modo eccellente e fornisce il campione, le tecniche, gli obiettivi e altre informazioni rilevanti in termini precisi e chiari.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la knowledge base in Word e ClickUp

9. Hugging Face Transformers (Ideale per l'implementazione di modelli di machine learning e NLP)

Hugging Face è diventato il GitHub del machine learning, fornendo una piattaforma open source dove sviluppatori e ricercatori possono facilmente effettuare la condivisione, la messa a punto e l'implementazione di modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

La cosa interessante è che ospita oltre un milione di modelli e set di dati, rendendolo una risorsa di riferimento per gli appassionati di IA e i professionisti alla ricerca di modelli pre-addestrati all'avanguardia.

Ideale per

Dimensione del team

Teams di sviluppatori di piccole e medie dimensioni, laboratori di ricerca e sviluppatori di prodotti di IA che stanno implementando modelli in produzione o addestrando modelli di linguaggio (LLM) personalizzati

A chi è adatto Hugging Face?

È perfetto per le startup che sviluppano prodotti nativi per l'IA con modelli di base open source, ma non è adatto a team non tecnici o che non utilizzano codice.

Funzionalità/funzioni

Accedi a una vasta raccolta di modelli pre-addestrati, tra cui GPT, BERT e RoBERTa

Accedi alla libreria Transformers per un'implementazione senza intoppi dei modelli NLP in PyTorch, TensorFlow e JAX

Sfrutta le funzionalità di ottimizzazione per adattare i modelli a casi d'uso specifici

Consenti un facile accesso ai set di dati e la possibilità di mostrare i modelli di IA in applicazioni interattive

Utilizza gli endpoint di inferenza per distribuire modelli su un'infrastruttura cloud scalabile

Pro

Le loro librerie "multifunzionali" sono passate dal concentrarsi sul NLP all'estensione alla visione artificiale e ad altre attività di ML, e hanno anche rilasciato librerie per la raccolta di modelli di addestramento e inferenza. Se vuoi lo "standard" e vuoi le "opzioni": è probabile che tu voglia il toolkit Hugging Face.

Le loro librerie "multifunzionali" sono passate dal concentrarsi sul NLP all'estensione alla visione artificiale e ad altre attività di ML, e hanno anche rilasciato librerie per la raccolta di modelli di addestramento e inferenza. Se vuoi lo "standard" e vuoi le "opzioni": è probabile che tu voglia il toolkit Hugging Face.

Progettato per gli ingegneri ML con API robuste, librerie come Transformer, set di dati e Accelerate, oltre al supporto per l'addestramento personalizzato o la messa a punto

Supportato da una vivace comunità globale che contribuisce con modelli, set di dati e ricerche, rendendo la sperimentazione più veloce e collaborativa

Contro

Offrono servizi eccellenti alla comunità, ma purtroppo il design dell'API è molto poco intuitivo e difficile da utilizzare, e la documentazione è obsoleta.

Offrono servizi eccellenti alla comunità, ma purtroppo il design dell'API è molto poco intuitivo e difficile da utilizzare, e la documentazione è obsoleta.

La documentazione e la struttura delle API possono risultare complesse per i principianti che si avvicinano alle configurazioni dei modelli

Alcune funzionalità richiedono piani a pagamento, in particolare per l'accesso a GPU ad alte prestazioni

Mancanza di una forte precisione nel rilevamento dei contenuti IA rispetto a strumenti specializzati come Originality. IA

Prezzi

Free

Pro : 9 $ al mese per utente

Enterprise: a partire da 20 $ al mese per utente

Recensioni su G2 e Capterra

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Consiglio Hugging Face?

Non adatto agli utenti generici. Si tratta di un incredibile ecosistema per sviluppatori, ma troppo tecnico per i team alla ricerca di strumenti di produttività pronti all'uso.

10. Mistral IA (Ideale per creare app IA personalizzate con modelli open-weight)

Mistral AI è un'ottima alternativa a DeepSeek se desideri il pieno controllo sul funzionamento della tua IA. Ti offre l'accesso a modelli veloci e open-weight come Mistral-7B e Mixtral che puoi implementare localmente: niente black box, niente vendor lock-in.

Se stai sviluppando app IA personalizzate o hai a cuore la velocità e la privacy, Mistral ti offre gli strumenti per farlo. Un avviso: non è adatto ai principianti. Avrai bisogno di competenze tecniche avanzate per configurare il sistema e garantirne il corretto funzionamento.

Ideale per

Dimensione del team

Ricercatori nel campo dell'IA, team di infrastruttura e aziende attente alla privacy

A chi è adatta Mistral IA?

Ideale per le aziende che desiderano eseguire modelli leggeri e open-source su infrastrutture private

Ideale per casi d'uso che richiedono inferenza locale, velocità e controllo sull'IP

Ideale per implementazioni edge e flussi di lavoro IA sicuri

Funzionalità/funzioni

Esegui modelli leggeri in locale (ad es. Mistral-7B, Mixtral)

Implementa un'inferenza veloce con un'infrastruttura minima

Crea applicazioni IA sicure e self-hosted

Utilizza licenze permissive per i progetti commerciali

Pro

Dispone di ricerca web e Canvas, il modello di visione è quasi all'altezza di Gemini. Puoi anche impostare degli agenti e chiamarli in chat con @. Tutto è gratis e di qualità gpt4. Vuoi aggiungere il fatto che è effettivamente open source?

Dispone di ricerca web e Canvas, il modello di visione è quasi all'altezza di Gemini. Puoi anche impostare degli agenti e chiamarli in chat con @. Tutto è gratis e di qualità gpt4. Vuoi aggiungere il fatto che è effettivamente open source?

Secondo quanto riportato, Le Chat di Mistral sarebbe più veloce ed economico rispetto agli strumenti di IA più diffusi come ChatGPT

Modelli open-weight all'avanguardia

Funzionalità di Agentic IA

Contro

Documentazione e community limitate

Prezzi (Le Chat IA Assistant)

Free

Pro: 14,99 $ al mese

Team: 50 $ (per 2 utenti al mese)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Consiglio Mistral IA?

Solo se lo stai utilizzando per sviluppare. Non è pensato per utenti non tecnici o per attività di lavoro generale, a differenza di strumenti come ClickUp Brain o Claude.

💡 Consiglio dell'esperto: vuoi smettere di setacciare file infiniti per trovare ciò che ti serve? /IA rende tutto ricercabile e accessibile in pochi secondi: niente più congetture.

11. Poe (Ideale per sperimentare con più modelli di linguaggio)

Poe by Quora è perfetto se vuoi sperimentare diversi modelli di IA in un unico posto, senza dover cambiare scheda o configurare nulla di tecnico. Puoi chattare con GPT-4, Claude, LLaMA e altri, il tutto in un'interfaccia pulita e facile da usare. È ottimo per esplorare idee, scrivere bozze o semplicemente vedere come rispondono i diversi modelli. Puoi persino creare i tuoi bot.

Ma se gestisci i flussi di lavoro di un team o hai bisogno di qualcosa di livello aziendale, Poe potrebbe sembrarti un po' troppo leggero. Consideralo più come un ambiente di prova per l'IA che come uno strumento di lavoro serio.

Ideale per

Dimensione del team

Privati, imprenditori individuali e utenti occasionali di IA

A chi è adatto Poe?

Ottimo per chi desidera provare diversi modelli di IA (GPT-4, Claude, ecc.) in un'unica interfaccia

Utile per gli autori di contenuti o gli appassionati che sperimentano con i risultati generati dai modelli LLM

Funzionalità/funzioni

Chattare con GPT-4, Claude, LLaMA e altri in un'unica interfaccia

Crea i tuoi bot con istruzioni specifiche

Accedi all'IA sul web e sui dispositivi mobili con sincronizzazione della cronologia

Prova i prompt su diversi modelli

Pro

Tutti i chatbot disponibili su Poe capiscono la mia lingua madre, l'hindi, quando pongo loro delle domande nella mia lingua madre, il che mi è di grande aiuto. Uno dei vantaggi principali è che è accessibile anche tramite l'app per Android.

Tutti i chatbot disponibili su Poe capiscono la mia lingua madre, l'hindi, quando pongo loro delle domande nella mia lingua madre, il che mi è di grande aiuto. Uno dei vantaggi principali è che è accessibile anche tramite l'app per Android.

Supporto multilingue

App mobile veloce e affidabile

Contro

Il sistema a crediti di Poe è leggermente più costoso rispetto all'utilizzo di un singolo modello, e la versione gratis presenta alcune limitazioni nelle funzionalità/funzioni.

Il sistema a crediti di Poe è leggermente più costoso rispetto all'utilizzo di un singolo modello, e la versione gratis presenta alcuni limiti nelle funzionalità/funzioni.

Il sistema di credito può risultare più costoso rispetto all'utilizzo di singoli modelli

Alcuni utenti segnalano che è lento

Prezzi

Piano Free disponibile

A partire da 4,99 $ al mese

Recensioni su G2 e Capterra

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Consiglio Poe?

Sebbene sia divertente da usare, Poe potrebbe non avere la struttura, la sicurezza e le funzionalità/funzioni necessarie per la produttività di un team.

📖 Leggi anche: La gestione delle pratiche burocratiche non dovrebbe occupare tutta la tua settimana lavorativa. Il giusto software di gestione dei documenti può semplificare l'organizzazione, le approvazioni e la collaborazione: ecco come trovare quello migliore!

Verdetto finale: DeepSeek è l'opzione migliore? ClickUp è lieto di aiutarti

Ricordi quando abbiamo parlato di ClickUp Brain e di come basta porre una domanda perché capisca esattamente di cosa hai bisogno?

Beh, Mike Coon, Program Manager presso DISH Network, può confermarlo:

Tutto quello che devo fare è digitare una domanda del tipo: "Qual è l'ultimo aggiornamento su questo progetto in questo momento?" e ottengo un elenco completamente formattato di tutto ciò che è successo nel periodo di tempo che desidero vedere. ClickUp Brain è come un membro a tempo pieno del nostro team. È un'app fantastica. È semplicissima e fa risparmiare tantissimo tempo.

Tutto quello che devo fare è digitare una domanda del tipo: "Qual è l'ultimo aggiornamento su questo progetto in questo momento?" e ottengo un elenco completamente formattato di tutto ciò che è successo nel periodo di tempo che desidero vedere. ClickUp Brain è come un membro a tempo pieno del nostro team. È un'app fantastica. È semplicissima e fa risparmiare tantissimo tempo.

Ma questa è solo una giornata come tante nel mondo di ClickUp, dove l'IA e l'automazione non sono solo una funzionalità/funzione, ma sono integrate perfettamente nel lavoro.

Una volta che avrai adottato ClickUp, diventerà il cervello centrale del tuo team. Automatizza le attività, gestisce le conoscenze, centralizza la ricerca e mantiene i progetti in movimento senza continui scambi di messaggi.

Allora, sei pronto a sostituire la confusione con la chiarezza? Iscriviti oggi stesso su ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Perché "gratis" spesso significa disponibilità limitata, scarsa privacy dei dati e funzionalità/funzioni mancanti. Molti utenti devono affrontare crash del server, moderazione insufficiente e API inaffidabili, il che fa sembrare l'open source più una seccatura che un vantaggio.

ClickUp Brain non è solo un chatbot; è integrato nella tua area di lavoro. Collega attività, documenti, riunioni e app, quindi l'IA non lavora accanto a te, ma con te, eliminando il cambio di contesto e gli aggiornamenti manuali.

ClickUp è la soluzione ideale per i team aziendali: combina IA generativa, automazione e monitoraggio dei progetti in tempo reale. A differenza delle IA monofunzionali, collega ogni fase del lavoro: brainstorming, pianificazione ed esecuzione, tutto in un unico posto.

Sì. ClickUp Brain funziona all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, non su server pubblici. Ciò significa crittografia di livello aziendale, controlli di accesso e residenza dei dati, garantendo la riservatezza delle informazioni sensibili della tua azienda, a differenza dei modelli aperti e self-hosted.