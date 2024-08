Top 13 ClickUp Alternative e Concorrenti (Caratteristiche, Prezzi)

cercate qualche alternativa a ClickUp?

Sebbene ci impegniamo a fondo per offrire il miglior prodotto possibile, siamo consapevoli che ClickUp non sarà la soluzione perfetta per ogni azienda.

Dopo tutto, aziende diverse hanno esigenze diverse ed è quasi impossibile dare a tutti tutto ciò di cui hanno bisogno.

tuttavia, questo non ci ha impedito di provarci

È uno dei motivi per cui rilasciamo nuove funzionalità ogni settimana e le scegliamo in base alle esigenze dei clienti raccomandazioni che ci fornite !

Tuttavia, la nostra missione in ClickUp è quella di rendere il mondo più produttivo. E se la nostra software di gestione dei progetti non vi aiuta in questo senso, vi aiuteremo a trovare ciò che vi serve per prendere la strada giusta.

Ecco perché stiamo esaminando le 13 migliori alternative a ClickUp. Esamineremo alcune delle loro caratteristiche principali e degli svantaggi per darvi un quadro chiaro di ogni strumento e aiutarvi a fare una scelta informata.

Diamoci da fare!

Le 13 migliori alternative a ClickUp

1. Asana

Via AsanaAsana è un'altra popolare soluzione software per la gestione dei progetti, utilizzata oggi da molti team. Ecco un'analisi più approfondita:

Caratteristiche principali

1. Semplici funzioni di collaborazione

Asana offre un sistema di commenti semplice e diretto per condividere file e messaggi con i membri del team e tenerli aggiornati.

**ClickUp ha questa funzione?

Ogni attività di ClickUp viene fornita con un sezione di commento dove è possibile condividere messaggi, file, foto di gatti (!!!) e altro ancora. È anche possibile assegnare i commenti alle persone per assicurarsi che agiscano in base ai vostri commenti.

2. Cronologia del progetto

La caratteristica principale di Asana è una timeline del progetto che funziona come un diagramma di Gantt improvvisato. È possibile visualizzare i progressi del progetto per tenere traccia di come stanno andando le cose.

**ClickUp ha questa funzione?

A ClickUp non piacciono i compromessi.

ClickUp non ha un diagramma di Gantt improvvisato. Ha effettivamente un Grafico di Gantt caratteristica!

Non solo è più potente della timeline di Asana, ma è anche dotata di tonnellate di automazioni.

3. Tonnellate di integrazioni

Asana può integrarsi con una serie di altre app come Gmail, Dropbox e Slack per collegare i processi di lavoro.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp ha la maggior parte delle funzioni di cui avete bisogno integrate, quindi non avete bisogno di integrazioni. Tuttavia, se avete davvero bisogno di un'integrazione, noi l'abbiamo.

ClickUp si integra con centinaia di applicazioni l'elenco completo qui .

Svantaggi dell'Asana

1. Nessuno stato personalizzato

Asana vi limita a contrassegnare lo stato del progetto come aperto o chiuso. Non c'è modo di personalizzare ulteriormente gli stati delle attività per renderli più dettagliati e utili al team.

ClickUp vi permette di personalizzare ogni stato del progetto per garantire che il vostro team sappia sempre in quale fase si trova.

2. Impossibile aggiungere più assegnatari

In Asana, è possibile assegnare un'attività a un solo membro del team. Quindi, se c'è un compito super complesso, non si può chiedere a qualcuno di aiutarlo.

si tratta di lasciare qualcuno a bocca asciutta

ClickUp, invece, consente di assegnare i compiti a più destinatari e persino ai gruppi. In questo modo, nessun membro del team dovrà affrontare un progetto complesso da solo!

3. Autorizzazioni limitate per la condivisione e la privacy

Non è possibile nascondere attività specifiche all'interno di un progetto Asana pubblico, il che rende difficile condividere i progetti senza preoccuparsi della privacy.

ClickUp, invece, vi dà il pieno controllo su ciò che è privato e ciò che non lo è, indipendentemente dallo Spazio progetto in cui si trova. Potete scegliere di rendere privata un'attività specifica o addirittura un elenco di attività, a voi la scelta.

**Date un'occhiata a questi articoli

*Assana alternative!_

2. Nozione

Via NozioneNozione una delle alternative a ClickUp che è un ottimo strumento per prendere appunti, può essere anche un buon software di gestione dei progetti per il vostro team.

Caratteristiche principali

1. Note potenti

Notion è una grande applicazione di produttività per annotare i vostri appunti, qualunque essi siano. Che si tratti di un elenco, di testo semplice o di codice, la caratteristica principale di Notion è la possibilità di creare note con praticamente tutti i tipi di informazioni.

**ClickUp ha questa funzione? Il blocco note di ClickUp è dotato di una ricca formattazione del testo e consente di aggiungere liste di controllo, testo e codice alle note. È anche possibile creare istantaneamente attività a partire dalle note e condividerle con i membri del team. Se si desidera creare note più dettagliate, è sufficiente utilizzare la funzione Docs!

2. Categorizzazione semplificata

Per evitare che gli appunti si confondano, è possibile organizzarli in cartelle con un semplice clic facilitare la condivisione dei file .

**ClickUp ha questa funzione? Documenti ClickUp sono memorizzati insieme ai progetti a cui sono associati. In questo modo, le cose sono organizzate di default!

3. Integrazioni multiple

Per rendere il processo di creazione degli appunti un gioco da ragazzi, Notion può integrarsi con vari strumenti come Typeform, Google Drive e Google Calendar.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp dispone di una serie di integrazioni per semplificare il vostro processo di gestione del lavoro . Cliccare qui per l'elenco completo.

Svantaggi del movimento

1. Non è costruito per la gestione delle attività

Pur essendo un buon strumento per prendere appunti, Notion non è una soluzione software per la gestione dei progetti a tutti gli effetti. Certo, si può provare a gestire i progetti attraverso le note, ma è scomodo e poco pratico!

perché occuparsi di questo quando esistono strumenti di gestione dei progetti come ClickUp?

Che si tratti di creare attività, facilitare la collaborazione o tracciare i progressi, ClickUp è in grado di gestire tutto ciò che gli viene proposto.

2. Nessuna funzionalità di monitoraggio dell'avanzamento

Le alternative a ClickUp, come ad esempio Notion, non hanno alcuna funzionalità di monitoraggio del progetto caratteristiche. Se si vuole tenere il passo con i propri progressi, si deve manualmente scoprire cosa sta succedendo.

E questo implica chiedere incessantemente aggiornamenti ai membri del team.

Invece di questo, basta usare Grafici di Gantt di ClickUp e le Dashboard per seguire in un attimo l'avanzamento dei lavori.

3. Nessuna gestione degli obiettivi

Con Notion, si è limitati a creare note per tutti i compiti. Non c'è modo di suddividere queste note in obiettivi e traguardi individuali. Di conseguenza, si lavora con idee vaghe di ciò che si vuole ottenere, il che può portare a confusione nel lungo periodo.

ClickUp offre una soluzione completa per la gestione degli obiettivi con Obiettivi e Traguardi. È possibile creare un obiettivo generale e suddividerlo in singoli obiettivi che vi aiuteranno a raggiungerlo. In questo modo, tutti sanno cosa fare e a cosa stanno lavorando.

**Date un'occhiata a questi

!

3. Aria compressa

Tavola d'aria Airtable è uno strumento di gestione dei progetti basato su fogli di calcolo che vi aiuterà a creare database per affrontare i vostri progetti.

Caratteristiche principali

1. Potenti fogli di calcolo

La caratteristica principale di Airtable sono i potenti e dettagliati fogli di calcolo che possono registrare i dati del progetto. Sebbene i fogli di calcolo non siano di per sé una forma ideale di gestione delle risorse, sono comunque un modo utile per registrare le informazioni.

**ClickUp ha questa caratteristica?

ClickUp non si affida ai fogli di calcolo per la gestione delle risorse.

perché mai dovreste usare i fogli di calcolo per gestire i vostri progetti?

Al contrario, vi offriamo modi molto più semplici e intuitivi per gestire le richieste dei progetti. Di conseguenza, in ClickUp non c'è una visualizzazione integrata dei fogli di calcolo.

Tuttavia, è possibile incorporare in ClickUp fogli di calcolo da Google Sheets, Airtable e altre fonti e lavorarci sopra.

2. Viste multiple

Per una maggiore personalizzazione, Airtable offre diverse visualizzazioni per aiutarvi a lavorare sui vostri progetti nel modo che preferite (siete ancora limitati ai fogli di calcolo, ma il layout può essere personalizzato in base alle vostre esigenze).

**ClickUp ha questa caratteristica?

ClickUp è dotato di più visualizzazioni, come la visualizzazione a lavagna, a riquadro, a elenco, a calendario e in modalità Me.

3. Potenti funzionalità di condivisione

Come Microsoft Project, Airtable consente di condividere facilmente progetti e file con interlocutori esterni, come clienti e committenti, senza preoccuparsi dei problemi di privacy.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp vi permette di aggiungere ospiti temporanei (come clienti e freelance) nel vostro spazio di progetto per aiutarvi con i vostri progetti. È anche possibile condividere con loro compiti e file particolari e personalizzare il loro accesso per una maggiore sicurezza.

Svantaggi possibili

1. Nessun sistema di comunicazione di gruppo organizzato

Essendo Airtable un sistema di gestione di fogli di calcolo e database, non ha un sistema di comunicazione di gruppo molto organizzato. Sebbene sia possibile lasciare commenti per un piccolo team, per i team più grandi sarà difficile organizzarsi e fare ordine. ClickUp alternative come Airtable non sono così dettagliate come la maggior parte degli utenti preferirebbe.

A differenza di Airtable, ClickUp ha una sezione dedicata alle sezioni di commento funzionali e di facile utilizzo. Non importa se avete un piccolo team o se avete a che fare con team più grandi, ClickUp è in grado di gestire tutte le vostre esigenze di comunicazione di gruppo.

2. Nessun compito e sottocompito

Questo è uno dei maggiori problemi di Airtable.

Poiché si lavora con righe e tabelle, non c'è modo di creare attività e sottoattività. Questo può rendere incredibilmente difficile la gestione delle risorse, perché non si sa a cosa assegnarle!

ClickUp, invece, offre attività e sottoattività per suddividere le attività da svolgere e tenere tutti sotto controllo, rendendo la gestione delle attività facile e veloce.

3. Nessuna funzionalità di reporting

avete mai provato a usare un foglio di calcolo per monitorare i vostri progressi nel tempo?

sembra una rottura, vero?

Perché è così.

Purtroppo, questo è ciò che dovrete affrontare in Airtable, poiché non esiste un altro sistema di reporting visivo. Siete costretti a scorrere le righe di dati per la pianificazione del progetto.

Tuttavia, è possibile evitare questo problema con i grafici di Gantt e le Dashboard di ClickUp. Essi visualizzano i dati di pianificazione del progetto per darvi ciò che vi serve in pochi secondi!

se avete bisogno di uno sguardo dettagliato a questo strumento, date un'occhiata al nostro approfondimento Airtable review ._

4. Wrike

Wrike Wrike è un popolare Software di gestione dei progetti a livello aziendale che offre alcune delle funzionalità necessarie per la gestione di progetti complessi.

Caratteristiche principali:

1. Vista a tre pannelli

Wrike ha un layout di visualizzazione a tre riquadri per aiutarvi a ottenere rapidamente una panoramica di tutto ciò che accade:

Il riquadro di sinistra evidenzia i progetti, le finanze e i team

Il riquadro centrale consente di creare nuove attività, assegnare attività e impostare date di scadenza

Il riquadro di destra consente di dare un'occhiata alle attività e alle sottoattività

**ClickUp ha questa funzione?

Invece di limitarsi a tre riquadri in ogni momento, ClickUp offre viste multiple. In questo modo, è possibile personalizzare ciò che si desidera vedere nel modo in cui si desidera vederlo.

2. Moduli e richieste

Con il costruttore di moduli integrato in Wrike, è possibile creare moduli interattivi con logica condizionale. Wrike può anche creare automaticamente attività e progetti a partire dalle risposte dei moduli.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp consente anche di creare con logica condizionale e può anche creare automaticamente attività a partire dalle risposte dei moduli.

3. Tag e cartelle

Wrike supporta i tag e le cartelle per aiutarvi a categorizzare facilmente i vostri compiti, assicurando che sia più facile dare un senso a tutto.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp consente anche di creare cartelle separate assegnare tag, e aggiungere priorità alle attività per facilitarne l'ordinamento e la gestione complessiva.

Svantaggi di Wrike

1. Funzionalità limitata dell'app mobile

Se volete rimanere produttivi anche in viaggio, avete bisogno di un'applicazione mobile all'altezza della situazione. Purtroppo, le app mobili di Wrike non sono molto potenti.

Per fortuna, l'app di ClickUp applicazioni mobili sono altrettanto potenti della versione desktop.

Che si tratti di assegnare compiti, tenere traccia di più progetti o collaborare con i membri del team, con le app mobili di ClickUp potete fare tutto questo.

2. L'onboarding è difficile

Il problema di utilizzare uno strumento così potente come Wrike è che può essere complicato abituarsi. Wrike dispone di un processo di onboarding specializzato chiamato "Wrike Professional Services" per aiutarvi a superarlo.

ClickUp, invece, è facilissimo da usare e sarete subito operativi. Inoltre, con tutti i nostri scorciatoie tutto è letteralmente a portata di clic!

3. Nessuna idea di gestione

Non esiste una soluzione Wrike integrata che vi aiuti ad annotare pensieri, idee e flussi di lavoro. Dovrete affidarvi alla vostra memoria per memorizzare tutte le vostre idee e, a prescindere da quanto siate brillanti, il nostro cervello non è molto bravo a memorizzare!

Con ClickUp, la vostra memoria può fare una pausa e utilizzare invece il nostro potente Blocco note. Accedete alla formattazione del testo ricco per creare appunti dettagliati e creare istantaneamente attività da condividere con il vostro team. Potete anche utilizzare ClickUp Docs come soluzione wiki integrata per il vostro team.

date un'occhiata al nostro {\an8}Recensione di Wrike e guida a la gestione del progetto Wrike per uno sguardo più dettagliato su questo strumento. Poi date un'occhiata a le migliori alternative di Wrike ._

5. Nifty

NiftyNifty è uno strumento di gestione dei progetti che vi aiuterà a collaborare con i membri del team e ad archiviare facilmente i documenti importanti.

Caratteristiche principali

1. Funzionalità wiki integrate

Nifty ha la capacità di creare un dettagliato base di conoscenza per la vostra azienda. È possibile utilizzarla per archiviare in modo sicuro le informazioni importanti relative all'azienda e al progetto.

**ClickUp ha questa funzione?

Con ClickUp Docs, potete creare una base di conoscenze integrata per il vostro team. Poiché i documenti sono archiviati insieme ai progetti, sono anche facilmente accessibili. Inoltre, è possibile personalizzare i diritti di accesso di ciascun documento, annidare le pagine e persino farle indicizzare da Google.

2. Tracciamento del tempo nativo

Nifty è dotato di funzionalità integrate di tracciamento del tempo per aiutarvi a monitorare quanto tempo state dedicando ai progetti.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp non solo dispone di una potente funzione di tracciamento del tempo integrata, ma ha anche un'integrazione con strumenti di tracciamento del tempo popolari come Toggl, Hubstaff e TimeDoctor.

3. Viste multiple

Nifty consente di visualizzare progetti complessi nel modo desiderato. È possibile accedere a una vista Kanban, a un diagramma di Gantt e a un elenco di attività.

**ClickUp ha questa caratteristica?

Oltre alla funzione che Nifty offre, ClickUp anche ha a Calendario e Vista della scatola . Si può anche accedere a Modo Me che evidenzia solo le vostre assegnazioni.

Significativi svantaggi

1. Nessun commento assegnato

I commenti sono fantastici. Non si può negare che.

Ma possono anche accumulare.

Come una marea di e-mail in una casella di posta non aperta, i vostri messaggi potrebbero perdersi tra un mare di altri commenti. Sfortunatamente, Nifty non può proteggervi da questo..

Per evitare che ciò accada, ClickUp dispone di una funzione "nifty" che consente di assegnare i commenti e di convertirli in compiti per i membri del team. Questi ultimi riceveranno una notifica del commento e lo vedranno comparire nella loro barra delle attività per aiutarli ad agire.

2. Nessun piano gratuito

Se intendete usare Nifty, dovrete sborsare 49 dollari al mese per il piano base a pagamento, che non include nemmeno la maggior parte delle funzioni di gestione dei progetti.

Invece, perché non optare per il piano di ClickUp, ricco di funzioni? Piano gratuito per sempre o anche il nostro piano a pagamento Illimitato da 7$/mese per utente per avere ancora più funzionalità?

Avrete più funzioni e vi rimarranno più soldi per quella festa in ufficio che volevate organizzare!

3. Non adatto ai team che seguono la metodologia Agile

Se seguite la metodologia Metodologia agile nifty costringerà il vostro team Agile a perdere i rapporti chiave di Agile come burndown , bruciature e grafici di velocità . Fortunatamente, con ClickUp un team Agile ottiene tutti questi grafici con l'aggiunta della possibilità di tenere traccia di qualsiasi dato con le Dashboard!

6. Jira

Via Jira Jira è un altro software di gestione dei progetti di livello aziendale che offre una serie di funzioni di gestione delle attività, degli obiettivi e dei progetti per ottimizzare i processi di lavoro.

Caratteristiche principali

1. Costruito per la metodologia Agile

Se fate parte di un Team Agile jira può aiutarvi. È in grado di organizzare le attività su un Scrum o Lavagna Kanban per aiutarvi a gestire facilmente tutti i vostri incarichi in un attimo.

**ClickUp ha questa funzione?

una delle viste multiple di ClickUp è la vista Board, che funziona come un'efficace lavagna Scrum e Kanban. Inoltre, consente di creare elenchi di sprint e di aggiungere punti Scrum per tenere traccia del backlog.

2. Rapporti dettagliati

Jira è dotato di tonnellate di analisi per aiutarvi a suddividere le prestazioni del vostro team. Copre aspetti quali il carico di lavoro degli utenti, le attività in sospeso e i problemi appena creati.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp dispone anche di di squadra statistiche sui compiti completati, sul tempo medio di lavoro, sui membri del team con prestazioni insufficienti e altro ancora.

3. Flussi di lavoro personalizzati

Jira consente di personalizzare i flussi di lavoro per ogni progetto. In questo modo, non si è limitati a una serie di fasi standard che il progetto deve attraversare per essere completato.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp consente di creare stati personalizzati per ogni attività. Questi stati evidenziano essenzialmente le fasi che l'attività deve attraversare per essere completata.

Svantaggi di Jira

1. Nessuna tempistica integrata

Stiamo valutando la possibilità di rimuoverlo dall'elenco delle alternative di ClickUp, in quanto si tratta semplicemente di una piattaforma obsoleta di cui gli utenti si lamentano costantemente, ma volevamo essere sicuri che foste pienamente informati! Jira non dispone di una vista della timeline del progetto per aiutarvi a tenere traccia dell'avanzamento del vostro progetto insieme. Siete costretti a spostare le singole attività nelle diverse fasi del progetto.

I diagrammi di Gantt di ClickUp sono la timeline di progetto perfetta per la vostra azienda. È possibile monitorare facilmente l'avanzamento del progetto, regolare le dipendenze delle attività e persino calcolare i tempi di realizzazione percorso critico per tenere tutto sotto controllo.

2. Funzioni di collaborazione limitate

Jira non dispone di una sezione commenti integrata per facilitare la collaborazione tra progetti.

Ogni attività di ClickUp, tuttavia, è dotata di una propria sezione dedicata sezione di commento per aiutare i membri del team a condividere messaggi, file e aggiornamenti. È anche possibile assegnare i commenti ai membri del team per garantire che i commenti non vengano trascurati.

3. Nessuna idea di gestione

Come Wrike, Jira non ha alcuna funzione integrata per aiutarvi a gestire i vostri pensieri e le vostre idee.

Fortunatamente, il Blocco note di ClickUp ha tutte le funzioni necessarie per annotare rapidamente le idee e condividerle con il team quando sono pronte. È anche possibile utilizzare la funzione Docs per creare una base di conoscenza in cui memorizzare informazioni importanti relative all'azienda e al progetto.

guardate qui uno sguardo approfondito su Jira .

7. Trello

Via Trello Trello è un software di gestione dei progetti molto semplice da usare, alla portata di tutti. Ecco un'occhiata più da vicino:

**Caratteristiche principali

1. Costruito per Kanban

Trello elenca le attività come schede che possono essere trascinate e rilasciate in diverse fasi del progetto. È quanto di più simile a una lavagna Kanban digitale, il che lo rende la soluzione perfetta per gli appassionati di Kanban.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp Vista della scheda elenca anche i compiti come piccole schede e la sua interfaccia di trascinamento consente di spostarli facilmente in fasi diverse.

2. Automazione

Il bot Butler di Trello può aiutarvi ad automatizzare varie attività per risparmiare il tempo e la fatica di eseguirle manualmente. Ad esempio, è possibile programmare Trello per creare attività ricorrenti il primo giorno di ogni settimana.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp può anche automatizzare tonnellate di attività. Potete scegliere una delle oltre 50 automazioni già pronte o crearne di vostre!

3. Potenziamenti

Trello consente di aggiungere vari Power-Up per facilitare la gestione delle attività. Questi Power-Up funzionano essenzialmente come integrazioni e possono aiutare a semplificare i processi di lavoro tra le diverse app. Ad esempio, esiste un Power-Up per la pianificazione del calendario e uno per Google Drive.

**ClickUp ha questa funzione?

A differenza di Trello, ClickUp non deve fare affidamento sui Power-Up per la gestione delle attività.

perché?

Ha già la maggior parte delle funzioni necessarie!

Tuttavia, è possibile integrarlo con un elenco di app per ottenere ulteriori funzionalità.

Svantaggi di Trello

1. Nessuna gestione degli obiettivi

gli obiettivi sono una parte essenziale della gestione dei progetti, giusto?

Senza di essi, non saprete a cosa state lavorando!

Tuttavia, Trello non dispone di un sistema completo di gestione degli obiettivi. È possibile creare attività, ma non è possibile collegarle a un obiettivo generale.

ClickUp consente di suddividere gli Obiettivi in Target più piccoli per renderli più facili da raggiungere. Man mano che completate ogni Obiettivo, il vostro progresso complessivo aumenta automaticamente, aiutandovi a capire quanta strada avete ancora da fare.

2. Nessuna dipendenza dalle attività

Uno dei maggiori problemi nella gestione dei progetti è quello di tentare di svolgere i compiti nell'ordine sbagliato. ad esempio, non si può inviare un articolo a un cliente senza averne controllato la grammatica, giusto?

Sfortunatamente, non c'è modo di evitare che questo accada in Trello, poiché non esiste una gestione delle dipendenze tra i compiti.

ClickUp, tuttavia, vi aiuta ad aggiungere diversi tipi di dipendenza dalle attività per garantire che il vostro team esegua sempre le attività nell'ordine giusto. Ad esempio, se un'attività è in attesa di essere completata prima di un'altra, ClickUp blocca i membri del team dall'iniziare il lavoro su di essa.

3. Personalizzazione limitata dell'interfaccia

Trello ha una buona interfaccia Kanban che consente di trascinare e rilasciare le attività, una delle preferite da chi cerca l'approccio più semplicistico alla gestione delle attività.

ma se Kanban non fa per voi?

Allora siete sfortunati, perché è l'unica cosa che offre.

Questo è ciò che vi blocca quando si tratta di questa app per la produttività.

Fortunatamente, per far fronte alle diverse preferenze e stili di progetto, ClickUp offre invece multiple visualizzazioni del progetto.

ecco il nostro approfondimento

{\an8}Hef/ _ https://clickup.com/blog/?p=1214 Trello recensione /%href/

, evidenziando perché ClickUp è la soluzione perfetta L'alternativa a Trello .

8. Basecamp

Via BasecampCampo base è un'altra alternativa di base a ClickUp che offre alcune funzioni di gestione dei progetti per aiutarvi a organizzare e gestire le vostre attività.

Caratteristiche principali

1. Pratici elenchi di cose da fare

Basecamp consente di creare elenchi di cose da fare con compiti e sottocompiti e di assegnarli al proprio team. In questo modo, è possibile tenere facilmente traccia delle cose e spuntarle man mano che si procede.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp consente di creare liste di controllo dettagliate per ogni attività e sottoattività. È possibile assegnare le voci degli elenchi di attività e utilizzarle come elenchi di sprint per i vostri progetti Agile.

2. Chat semplificate

Basecamp dispone di un sistema di commenti integrato che consente ai membri del team di comunicare tra loro e di condividere messaggi, file e aggiornamenti del progetto.

**ClickUp ha questa funzione?

Ogni attività di ClickUp ha un sezione di commento dove è possibile scambiare messaggi, file, link e video con il resto del team.

3. Rapporti di squadra dettagliati

Basecamp offre tonnellate di rapporti su ciò che accade nella vostra azienda. È possibile accedere a rapporti sulle attività completate, su chi ha lavorato su cosa, su cosa è in ritardo e altro ancora.

**ClickUp ha questa funzione?

Oltre alle funzioni avanzate monitoraggio del progetto clickUp dispone anche di rapporti dettagliati sull'area di lavoro con metriche quali le attività completate, chi è indietro, cosa manca e altro ancora.

Svantaggi di Basecamp

1. Nessuna priorità delle attività

non tutti i compiti sono stati creati uguali, giusto?

Alcuni sono più importanti di altri.

Sfortunatamente, non c'è modo di determinarlo in Basecamp, poiché non si può dare priorità alle attività per progetti complessi. Per fortuna, ClickUp consente di aggiungere priorità a tutto ciò che si trova nello spazio del progetto, per aiutare i membri del team a capire cosa è urgente e cosa no.

2. Nessuno stato personalizzato

Basecamp non consente di personalizzare le fasi che ogni attività deve superare.

Questo può costringere il progetto a passare attraverso fasi che sono completamente irrilevanti per il progetto, come ad esempio un software di sviluppo software che si muove in una fase di "controllo grammaticale"!

ClickUp vi permette di personalizzare tutti gli stati del progetto per essere il più dettagliato e specifico possibile. Ora, ogni progetto riceverà l'attenzione personalizzata che merita.

3. Nessun supporto per il monitoraggio del tempo

Con Basecamp, non c'è modo di gestire il vostro tempo per assicurarvi di non mancare mai le scadenze e di fissare stime realistiche per i vostri progetti.

Con ClickUp, invece, riuscirete sempre a rispettare le vostre scadenze 😉

come?

È dotato di un sistema di tracciamento del tempo nativo che vi aiuta a misurare quanto tempo stanno impiegando i vostri progetti e a capire cosa potete fare per accelerare le cose. Può anche integrarsi con i time tracker come Clockify e TimeDoctor per rendere questo processo il più fluido possibile.

Date un'occhiata a questo Recensione di Basecamp !

9. Compito di Meistertask

Via Compito di Meistertask Meistertask è un semplice strumento di gestione dei progetti Kanban che funziona come una buona alternativa a ClickUp e Trello.

Caratteristiche principali

1. Automazioni

Meistertask è dotato di tonnellate di automazioni per aiutarvi a snellire i processi di lavoro e a perdere meno tempo nell'esecuzione manuale di attività ricorrenti.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp è dotato di oltre 50 automazioni integrate per gestire le attività ripetitive e consente anche di creare le proprie automazioni!

2. Agenda

Agenda è la versione di Meistertask di un hub di progetto per voi. Potrete accedere a tutti i vostri compiti e incarichi per ottenere la massima accessibilità.

**ClickUp ha questa funzione?

La Posta in arrivo di ClickUp contiene tutti i compiti, gli elenchi e gli elementi che vi sono stati assegnati. Utilizzatela per tenere rapidamente il passo con tutto ciò che avete da fare e iniziare immediatamente.

3. Pianificazione del calendario

Meistertask consente di visualizzare le attività imminenti su un calendario per pianificare meglio i propri impegni e prepararsi a quelli futuri.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp ha anche una vista Calendario che vi aiuterà a fare il punto sui vostri impegni imminenti.

Svantaggi di ClickUp

1. Limitato a una vista Kanban

Uno dei problemi di questa alternativa a Trello è che è solo basata su Kanban. Ciò significa che siete limitati a visualizzare le vostre attività su una lavagna Kanban.

Se volete una panoramica di livello superiore o avete bisogno di vedere le vostre attività come un elenco, siete sfortunati.

Le visualizzazioni multiple di ClickUp possono essere d'aiuto, in quanto consentono di accedere alle visualizzazioni Board, List, Box e Calendar per le attività.

2. Nessuno stato personalizzato

Meistertask non consente di personalizzare gli stati, lasciandovi con una serie di stati che non riflettono accuratamente le fasi del progetto. Per ovviare a questo problema, è sufficiente utilizzare gli stati personalizzati di ClickUp per ogni progetto.

3. Funzionalità mobile limitata

A differenza di ClickUp applicazioni mobili le applicazioni mobili di Meistertask non hanno la stessa potenza dello strumento desktop. È molto meglio lavorare dal proprio computer portatile invece di cercare di utilizzare le applicazioni mobili in movimento.

10. Hive

Via AlveareAlveare è un buon ClickUp e Alternativa Basecamp che trasformerà il vostro gestione dei processi e le attività di collaborazione di gruppo.

Caratteristiche principali

1. Gestione automatizzata del flusso di lavoro

Hive consente di creare flussi di lavoro automatizzati personalizzati per semplificare la gestione di varie attività ricorrenti.

**ClickUp ha questa funzione?

Oltre a più di 50 preimpostazioni automazioni è possibile creare le proprie automazioni per ogni tipo di attività in ClickUp.

2. Layout multipli

Hive consente di passare da una visualizzazione all'altra per ottenere la massima flessibilità. È possibile passare da una visualizzazione a elenco, calendario, Gantt o Kanban per una pianificazione efficace del progetto.

**ClickUp ha questa caratteristica?

ClickUp supporta tutte le viste offerte da Hive e inoltre consente di passare da una all'altra con un semplice clic.

3. Moduli integrati

Hive consente di creare moduli dettagliati per ottenere le informazioni necessarie alla vostra azienda. È possibile personalizzare le domande e i tipi di risposte per una raccolta accurata dei dati.

**ClickUp ha questa funzione?

Se da un lato consente di creare moduli personalizzati in base alle proprie preferenze, dall'altro ClickUp è in grado di creare automaticamente attività a partire dalle risposte dei moduli per una maggiore funzionalità.

Svantaggi dell'alveare

1. Nessuna dipendenza

Poiché Hive non supporta le dipendenze, si corre il rischio di tentare l'operazione sbagliata nel momento sbagliato. È possibile evitare questo problema passando a ClickUp e impostando tutte le dipendenze necessarie.

2. Notifiche confuse

Invece di archiviare ordinatamente le notifiche in una casella di posta come in ClickUp, le notifiche di Hives appaiono sulla destra e non c'è modo di contrassegnarle come lette.

Questo può significare avere a che fare con pop-up fastidiosi e difficili da tenere sotto controllo come quelli che si incontrano quando si naviga sul web!

Inoltre, aumentano le probabilità di trascurare qualcosa di importante o di dimenticarsene.

3. Nessun piano gratuito

Il problema di questa alternativa a Basecamp è che, come Basecamp, non esiste un piano gratuito.

Fortunatamente, ClickUp offre un piano ricco di funzioni versione gratuita con progetti illimitati in grado di gestire anche i compiti più complessi.

Se utilizzate Hive, dovrete sborsare 16 dollari/utente al mese per una serie di funzioni che non sono comunque all'altezza del piano a pagamento Unlimited di ClickUp, che costa solo 5 dollari/utente al mese.

11. Slenke

Via Slenke Slenke è una popolare alternativa a ClickUp e Asana che aiuta i team remoti a lavorare su più progetti in modo efficiente.

Caratteristiche principali

1. Tempistiche del progetto

Slenke ha una vista a linea temporale che consente agli utenti di controllare l'avanzamento del progetto e di intervenire quando necessario. Poiché assomiglia all'interfaccia di Asana, è un'ottima alternativa ad Asana.

**ClickUp ha questa funzione?

I grafici di Gantt di ClickUp sono un passo avanti rispetto a linee temporali del progetto perché possono automatizzare tonnellate di compiti, come la determinazione della percentuale di avanzamento e il calcolo dei tempi di realizzazione percorso critico .

2. Priorità

Slenke consente di assegnare le priorità ai compiti per un efficiente gestione del portafoglio progetti .

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp non solo consente di impostare una serie di priorità per le attività, ma può anche filtrare le attività per priorità per trovare quelle più importanti.

Slenke dispone di un sistema di commenti semplice e intuitivo per scambiare informazioni e file con i membri del team.

**ClickUp ha questa funzione?

Ogni attività di ClickUp è dotata di una propria sezione di commenti per condividere file, messaggi, video e altro ancora.

Sconvenienti di ClickUp

1. Nessuna automazione

A differenza di ClickUp, Slenke non può automatizzare il flusso di lavoro. In questo modo, sarete costretti a lavorare manualmente su attività ripetitive per tutto il tempo.

2. Nessun commento assegnato

Sebbene Slenke abbia un sistema di commenti facile da usare, non è possibile assegnare i commenti alle persone come fa ClickUp. Questo non è un problema se il team è piccolo. Tuttavia, i team più grandi potrebbero rischiare che i messaggi vengano trascurati, ritardando i loro progressi.

3. Gestione limitata delle idee

A differenza di Notepad e Docs di ClickUp, Slenke non offre un sistema di gestione delle idee integrato. Sarete costretti a utilizzare un documento o un'applicazione Google separata.

12. Pipefy

Via Pipefy Pipefy è uno strumento di gestione dei progetti facile da usare, in grado di snellire i processi di lavoro.

Caratteristiche principali

1. Moduli con logica condizionale

Pipefy consente di creare moduli dettagliati con logica condizionale per aiutare l'utente a trovare facilmente le informazioni che sta cercando.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp supporta anche costruzione di moduli con logica condizionale e può anche creare automaticamente attività a partire dalle risposte del modulo.

2. Filtraggio avanzato

Per aiutarvi a trovare le attività che state cercando, Pipefy vi permette di filtrare le attività in base a una serie di variabili diverse, come campi personalizzati e priorità.

**ClickUp ha questa funzione? ClickUp consente di filtrare le attività in base a priorità, stato, assegnatario e altro ancora.

3. Rapporti dettagliati

Pipefy è dotato di numerosi rapporti che aiutano a monitorare lo stato del progetto. È possibile controllare la percentuale di completamento, il tasso di avanzamento e altro ancora.

**ClickUp ha questa funzione?

ClickUp ha anche tonnellate di grafici per tenere il passo con più progetti. Questi includono burnup, burndown e grafici di velocità, CFD e diagrammi di Gantt.

Svantaggi di Pipefy

1. Nessun commento assegnato

A differenza di ClickUp, Pipefy non consente di assegnare i commenti ai membri del team. In questo modo, si corre il rischio che i commenti vengano ignorati e persi in un mare di altri messaggi.

2. Funzionalità mobile limitata

Mentre Pipefy racchiude molte funzioni nella sua soluzione desktop, le sue applicazioni mobili per Android e iOS non sono altrettanto potenti. Se siete un project manager sempre in movimento, è meglio usare la soluzione ClickUp, completamente funzionale applicazioni mobili invece.

3. Manca di funzioni di tracciamento del team

Mentre Pipefy fornisce tonnellate di rapporti sull'avanzamento del progetto, non c'è un modo vero e proprio per tenere traccia di ciò che i membri del team stanno facendo.

Per farlo, perché non utilizzare le funzioni Pulse e Profiles di ClickUp, che forniscono una panoramica dettagliata di ciò che tutti i membri del team stanno attualmente lavorando?

13. Swit

Via Intercettazioni Swit è uno strumento di collaborazione che può anche aiutare a gestire le attività in modo efficiente.

Caratteristiche principali

1. Collaborazione di gruppo ottimizzata

Swit offre ai membri del team tutto ciò di cui hanno bisogno per collaborare in modo efficace. Dai commenti alla condivisione di file e ai tag, con Swit è facile comunicare.

**ClickUp ha questa funzione?

Tutto ciò che si può fare in Swit, si può fare nelle sezioni dei commenti di ClickUp. Che si tratti di condivisione di file, link, messaggi: tutto!

Inoltre, è possibile assegnare i commenti per evitare che vengano dimenticati.

2. Supporta la gestione Kanban

Lo strumento di collaborazione Swit ha un'interfaccia che ricorda una lavagna Kanban a trascinamento. In questo modo è possibile spostare rapidamente le attività con facilità.

**ClickUp ha questa funzione?

Se siete fan di Gestione del progetto Kanban è sufficiente utilizzare la vista Board di ClickUp. Assomiglia a una Lavagna Kanban e supporta anche la funzionalità di trascinamento.

3. Impostazioni di permessi multipli

Swit offre ai project manager un ampio controllo amministrativo, consentendo loro di aggiungere freelance e clienti al loro spazio di progetto senza preoccuparsi di problemi di privacy.

**ClickUp ha questa caratteristica?

Con i diritti di accesso e le autorizzazioni personalizzate di ClickUp, potete aggiungere chiunque vogliate e controllare ciò che può fare nel vostro spazio di progetto.

Switta gli svantaggi

1. Nessun rapporto dettagliato

Ricordate che Swit è principalmente un concorrente di Slack, quindi anche se le sue funzioni di collaborazione tra team sono ottime, non offre molto in termini di reportistica. Se avete bisogno di rapporti approfonditi sull'andamento dei vostri progetti e dei vostri team, utilizzate invece le Dashboard e i Report di ClickUp.

2. Nessuna automazione

Se avete tonnellate di attività ripetitive (come la maggior parte dei team), non c'è modo di automatizzarle per risparmiarvi la fatica di affrontarle manualmente in Swit.

perché non utilizzare gli oltre 50 moduli precostituiti di ClickUp? automazioni o crearne di proprie?

3. Nessun modello

Lo strumento di collaborazione Swit non ha modelli precostituiti, quindi dovrete creare le attività da zero ogni volta. Questo non solo fa perdere tempo, ma può anche diventare incredibilmente frustrante.

Per evitarlo, utilizzate I modelli di ClickUp che possono aiutarvi a iniziare le attività in pochi secondi!

Perché ClickUp è Sempre Il miglior strumento di gestione dei progetti nel 202**3

Sebbene sia innegabile che la maggior parte di questi strumenti disponga di alcune funzioni utili, essi presentano anche alcuni svantaggi fondamentali che impediscono loro di essere davvero eccezionali.

Ad esempio, se scegliete una delle alternative elencate, potreste perdere funzioni come: Visualizzazioni ClickUp : per personalizzare l'interfaccia del progetto nel modo desiderato

Commenti assegnati in ClickUp : impedisce che i commenti vengano ignorati

Obiettivi di ClickUp : tieni traccia dei tuoi obiettivi e traguardi per rimanere in carreggiata

Cruscotti di ClickUp per monitorare l'avanzamento del progetto nel tempo

Stati personalizzati di ClickUp : modificare le fasi del progetto caso per caso per ottenere la massima precisione

Ma non è tutto! Scoprite altre funzioni che aumentano la produttività e vi aiutano a gestire il vostro flusso di lavoro:

Dipendenze : assicura che i compiti siano svolti nell'ordine giusto

Inbox : consente di tenere facilmente traccia degli incarichi e delle notifiche in un unico spazio unificato

: consente di tenere facilmente traccia degli incarichi e delle notifiche in un unico spazio unificato Rapporti sullo spazio di lavoro : per tenere traccia delle prestazioni del team

: per tenere traccia delle prestazioni del team Documenti ClickUp : creare basi di conoscenza dettagliate per memorizzare informazioni importanti sull'azienda e sul progetto

Priorità : per svolgere prima i compiti più importanti

: per svolgere prima i compiti più importanti Blocco note : per annotare rapidamente pensieri e idee

: per annotare rapidamente pensieri e idee Permessi : personalizzare chi può accedere ai vostri compiti e cosa può fare con essi

: personalizzare chi può accedere ai vostri compiti e cosa può fare con essi Tracciamento del tempo nativo per migliorare le vostre capacità di gestione del tempo nei progetti

Applicazioni mobili completamente funzionali : per mantenere la produttività anche in movimento

Piani gratuiti: per tutte le funzionalità di cui avete bisogno senza dover spendere una fortuna

Per questo motivo, se c'è qualcosa che ci sfugge o se c'è qualcosa che non vi piace di ClickUp, fatecelo sapere. Provate ClickUp oggi stesso !