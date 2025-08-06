Le 10 migliori alternative e concorrenti di Perplexity IA nel 2025

La combinazione di intelligenza artificiale e motori di ricerca ha portato un impatto significativo e positivo e un cambiamento nel modo in cui troviamo e utilizziamo le informazioni online.

I risultati di ricerca sono decisamente migliorati e la facilità d'uso di questo nuovo motore di ricerca basato sull'IA ha portato le nostre capacità di ricerca complessive a un livello completamente nuovo. I limiti dei motori di ricerca tradizionali sono stati superati dagli strumenti di ricerca basati sull'IA come Perplexity AI.

Per i motori di ricerca odierni, Perplexity AI sta diventando uno degli strumenti di IA più utilizzati da persone di tutti i settori.

Perplexity AI è ottimo per trasformare query complesse in risposte di facile comprensione, ma non è l'unico strumento disponibile che utilizza motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Non mancano certo i provider in questo spazio, tutti in competizione per attirare la tua attenzione come motore di ricerca o strumento di chatbot basato sull'intelligenza artificiale.

Discutiamo le funzionalità/funzioni salienti di Perplexity IA, come questo motore di ricerca IA può aiutarti con le tue esigenze specifiche ed esploriamo alcune delle migliori alternative a Perplexity IA in modo che tu possa trovare l'app perfetta per il tuo caso d'uso.

Cos'è Perplexity IA?

Perplexity AI è un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale che ti permette di ottenere risposte in modo simile a quando si chatta. Poni una domanda a Perplexity AI e questo strumento setaccerà Internet per trovare informazioni relative alla tua query, fornendoti poi una risposta basata sui risultati trovati.

Questo strumento differisce dai motori di ricerca tradizionali in quanto è progettato per essere più di conversazione, proprio come il nostro linguaggio naturale. Invece di cercare "esempi di automazione del marketing", potresti chiedere "Qual è il miglior esempio di automazione del marketing nel 2024?" e ti risponderà in modo di conversazione.

Estensione Chrome Perplexity IA utilizzata in un motore di ricerca

Perplexity IA utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e sofisticati modelli linguistici per fornirti le risposte di cui hai bisogno in un modo comprensibile a tutti. Non dovrai più consultare più siti web per informarti su un argomento: potrai invece chiedere a Perplexity IA di fornirti un riepilogo/riassunto. ?

Cosa cercare in un'alternativa a Perplexity IA

Ogni mese vengono lanciati sul mercato nuovi strumenti di ricerca basati sull'IA. Per scegliere l'alternativa giusta a Perplexity AI è fondamentale considerare i tuoi obiettivi, le tue esigenze e i tuoi desideri.

Ecco cosa considerare quando cerchi un'alternativa a Perplexity IA:

Funzionalità: il motore di ricerca alternativo ha tutte le funzionalità/funzione di cui ho bisogno? Mi offre qualcosa in più?

Esperienza utente: com'è l'esperienza utente? È facile da usare e da navigare?

Formazione: è difficile imparare a usarlo? Posso coinvolgere facilmente tutto il mio team?

Prezzo: il nuovo strumento è un motore di ricerca IA gratis? Rientra nel mio budget?

Reputazione: il provider del software gode di buona reputazione? È completamente nuovo sul mercato?

Recensioni: cosa dicono gli altri utenti di questo particolare motore di ricerca? È all'altezza delle aspettative?

Fondamentalmente, Perplexity AI è uno strumento semplice da usare con un limite di funzionalità/funzione. Ciò significa che puoi facilmente confrontare altri motori di ricerca basati sull'IA per trovare quello più adatto alle tue esigenze o esplorare alternative in questo spazio che possono offrirti ancora più funzionalità/funzione.

Le 10 migliori alternative a Perplexity IA

Sei pronto a scoprire cos'altro c'è in giro? Abbiamo raccolto un elenco delle migliori alternative a Perplexity AI attualmente disponibili. Scopri i motori di ricerca IA, gli strumenti che ti aiutano a scrivere codice e le piattaforme che possono diventare il tuo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i contenuti e l'IA.

Se stai cercando uno strumento AI che trasformi davvero il tuo modo di lavorare, ClickUp Brain è l'alternativa di livello superiore a Perplexity. Invece di limitarsi a rispondere alle domande, ClickUp Brain funziona come una forza invisibile, offrendo una connessione diretta alle tue attività, ai tuoi documenti, alle tue chat e portando avanti i tuoi progetti con risultati contestualizzati e attuabili.

La parte migliore? Ti permette di chattare con più LLM invece che con uno solo. Esatto, puoi chattare con Claude, Gemini e altri senza mai uscire dall'interfaccia di ClickUp Brain.

Inoltre, i suoi agenti IA automatizzano le attività amministrative ripetitive, riepilogano/riassumono informazioni complesse e forniscono in modo proattivo approfondimenti, così sarai sempre un passo avanti. Grazie alle automazioni integrate e ai suggerimenti intelligenti integrati in ogni flusso di lavoro, potrai recuperare istantaneamente ciò che conta, assegnare follow-up e fare più terminato in meno tempo!

Crea i tuoi agenti IA personalizzati per gestire qualsiasi tipo di flusso di lavoro con ClickUp Brain.

Per una potenza ancora maggiore, Brain MAX funge da compagno AI dedicato per il tuo desktop. Offre ricerca di livello aziendale, conversione voce-testo e automazione a mani libere per tutto il tuo ecosistema di lavoro. Basta pronunciare le tue query o istruzioni e Brain MAX troverà, organizzerà e agirà sulle informazioni in tutte le tue app collegate: ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub e altre ancora.

Che tu stia facendo brainstorming, catturando idee in uno stato di flusso o gestendo progetti complessi, Brain MAX mantiene tutto unificato e accessibile in un unico posto.

ClickUp Brain e Brain MAX non ti aiutano solo a trovare informazioni, ma creano la connessione, automatizzano le attività ripetitive e ti consentono di prendere decisioni più intelligenti e rapide. Per i team e gli individui che desiderano andare oltre la ricerca di base e sfruttare appieno l'IA per aumentare la produttività, questo è l'aggiornamento che stavano aspettando.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti suggeriscono che potrebbe esserci una curva di apprendimento ripida, dato che ClickUp è uno strumento software molto completo.

ClickUp Brain è relativamente nuovo, quindi nel tempo continuano ad essere aggiunte nuove funzionalità/funzioni.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Google Gemini

Tramite Gemini

Gemini (precedentemente noto come Google Bard AI) è un motore di ricerca AI gratis che rappresenta la risposta di Google ai risultati dei motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Carica Gemini e potrai iniziare a chattare con l'AI per porre domande, incoraggiarla a risolvere problemi o chiederle di aiutarti a trovare idee creative per una campagna di social media marketing. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Ottieni risposte tramite un'app basata sul chattare e alimentata dall'IA.

Verifica la fonte delle tue informazioni in modo da poter controllare i fatti.

Secondo quanto riferito, avrebbe accesso a dati più recenti rispetto ad altre app.

Realizzato da Google, con una solida reputazione per i suoi strumenti software di alta qualità.

Limiti di Gemini

Alcuni utenti segnalano che Gemini non è così abile nel generare codice per le domande come altri strumenti.

Google dichiara apertamente che Gemini è un esperimento, quindi i risultati potrebbero non essere sempre veritieri.

Non disponibile su più motori di ricerca, a differenza di Perplexity IA.

Prezzi di Gemini

Free

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: N/A

3. Bing

Tramite Bing

Bing, il motore di ricerca di Microsoft, ha recentemente rilasciato un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale con un algoritmo sofisticato. Come Perplexity AI, puoi utilizzare Bing (noto anche come Bing Chat o Bing IA) per trovare le risposte a tutte le tue domande più urgenti sul lavoro o sulla vita. ?

Se sei un utente esperto di Microsoft e cerchi un'alternativa a Perplexity AI, questo è lo strumento che fa per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bing

Integrato nell'ecosistema Microsoft

Funzionalità del motore di ricerca fotografico

Supportato da risultati di ricerca di alta qualità

Funzionalità di ricerca web privata

Chiedi a Bing di aiutarti a trovare risposte, a pianificare i programmi e altro ancora.

Scrivi codice con l'aiuto di Bing in linguaggi come Python

Limiti di Bing

Alcuni utenti segnalano che Bing non sempre restituisce risultati pertinenti per domande complesse.

Come per qualsiasi strumento di IA , verifica sempre che i dati o le statistiche citati siano realmente veritieri.

Prezzi di Bing

Free

Valutazioni e recensioni di Bing

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

A differenza di Bing e Bard, Jasper non è solo un motore di ricerca IA. Si tratta invece di una piattaforma progettata per aiutarti a utilizzare l'IA per creare contenuto per il tuo marchio. Jasper offre un intervallo di funzionalità di copywriting IA, tra cui Jasper Chat, il loro chatbot utente-friendly che puoi utilizzare in modo simile a Perplexity AI. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Un'estensione di database di conoscenze su argomenti sia generali che di nicchia

In grado di fare riferimento a una conversazione precedente per fornire un contesto aggiuntivo

Poni domande, prompt per i riassunti e genera idee

Ampio intervallo di strumenti e funzionalità/funzione di scrittura IA

Limiti di Jasper

Alcuni utenti segnalano che Jasper Chat a volte può funzionare lentamente.

Jasper è disponibile solo con un piano a pagamento, il che lo rende una delle alternative a Perplexity IA meno convenienti in questo elenco.

Prezzi di Jasper

Autore: 49 $ al mese per utente

Teams: 125 $ al mese per utente

Aziendale: contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.700 recensioni)

5. Komo

Via Komo

Komo è un'alternativa elegante e minimalista a Perplexity AI. Questo motore di ricerca AI ti consente di porre domande, esplorare articoli di attualità e contenuto digitale e visualizzare risultati di ricerca pertinenti in base alla tua query. ?

Inoltre, Komo è orgoglioso di essere uno strumento IA di ricerca privato veloce e affidabile, senza pubblicità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Komo

Effettua una ricerca sul web e poni domande in un ambiente privo di distrazioni e pubblicità gratis.

Restringi la ricerca per visualizzare solo contenuto incentrato sulla community, come video di YouTube e articoli di notizie.

Brainstorming di idee basate su un argomento o una query specifici

Ottieni un'esperienza ibrida di chatbot e motore di ricerca in un unico strumento

Limiti di Komo

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia utente minimalista poco attraente.

Rispetto ad alcune delle alternative più note a Perplexity IA presenti in questo elenco, online sono disponibili pochissime informazioni su Komo.

Prezzi di Komo

Free

Valutazioni e recensioni di Komo

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Tramite Writesonic

Writesonic è uno strumento di copywriting basato sull'intelligenza artificiale che aiuta i titolari d'azienda e i professionisti del marketing a creare testi originali. Oltre alla funzione di scrittura di articoli, parafrasi e funzionalità di riepilogo degli articoli, questo strumento di creazione di contenuto basato sull'intelligenza artificiale include Chatsonic, una funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale che utilizza il linguaggio naturale, simile a Perplexity AI. ?️

Inoltre, Writesonic sostiene di poterti aiutare a generare contenuto completamente unico, così non correrai il rischio di produrre testi plagiati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Processore NLP di conversazione che rivaleggia con ChatGPT

Basato sulla ricerca, progettato per la scrittura di contenuto e la generazione di idee

Usa Chatsonic per generare arte IA e testi scritti

Accedi a Chatsonic e ad altri strumenti di copywriting IA in un unico posto

Limiti di Writesonic

Alcuni utenti segnalano che i limiti di parole previsti dal piano Business possono risultare frustranti in alcuni casi.

Il testo prodotto da Writesonic può essere a volte ripetitivo, secondo alcuni utenti.

Prezzi di Writesonic

Unlimited: 20 $ al mese per utente

Aziendale: A partire da 19 $ al mese per utente

Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

7. Poe

Via Poe

Poe è il chatbot IA sviluppato dal team software di Quora. Questa app è progettata come browser web e app mobile che ti consente di accedere a una varietà di chatbot in un unico posto.

Da Poe, gli utenti possono eseguire prompt su servizi come Midjourney, ChatGPT, Claude e altri ancora. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Poe

Avvia una conversazione con un numero enorme di chatbot, che vengono aggiunti frequentemente.

Fai domande, ottieni risposte e trova nuove idee con diversi chatbot.

Trova nuovi bot di interesse con cui chattare grazie alla funzionalità Esplora.

Disponibile come app per dispositivi iOS e Android.

Limiti di Poe

Poe ha la funzione di gateway per altri chatbot invece di esserne uno esso stesso, il che significa che la qualità dipende dallo specifico chatbot con cui interagisci.

Al momento non è disponibile alcuna sottoscrizione aziendale per le aziende che desiderano registrare più utenti, ma è un lavoro in corso (WIP).

Prezzi di Poe

Free

Azienda: Prossimamente disponibile

Valutazioni e recensioni di Poe

G2: 4,5/5 (1 recensione)

Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi

Pi è uno strumento di IA conversazionale sviluppato da Inflection AI. Lo strumento è progettato per offrire un'atmosfera divertente e amichevole e fungere più da assistente personale che da chatbot tradizionale. Pi può aiutare gli utenti a trovare idee o ispirazione, fare piani, esplorare interessi e rispondere a domande. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Pi

Interfaccia utente semplificata e minimalista, senza distrazioni

Un approccio più umano all'esperienza dei chatbot

Fai domande, trova ispirazione e sfogati sul tuo lavoro quotidiano.

Combina ricerca e risposte basate sull'IA con un approccio simile a quello di un coach.

Limiti di Pi

Alcuni utenti potrebbero preferire un'esperienza più professionale rispetto a quella offerta da Pi, soprattutto se stai investendo nel software per l'intero team.

Lo strumento è relativamente nuovo, quindi al momento non si sa molto al riguardo.

Prezzi Pi

Free

Valutazioni e recensioni di Pi

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

Tramite ChatGPT

ChatGPT è uno dei chatbot basati su modelli linguistici di grandi dimensioni più conosciuti oggi disponibili. Lo strumento di IA generativa, realizzato da OpenAI, aiuta gli utenti a trovare risposte e ottenere informazioni sulla base delle conversazioni precedenti e del contesto. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Ottieni assistenza per attività quali il piano della tua campagna di marketing, la scrittura di un'email o la gestione di una conversazione difficile.

Definisci la lunghezza, lo stile e come formattare le risposte fornite

Scrivi codice senza bisogno di conoscerlo

Riepiloga testi e fornisce approfondimenti su documenti più lunghi come saggi o verbali di riunioni.

Limiti di ChatGPT

A volte i risultati non sono sempre accurati, come nel caso della maggior parte degli strumenti per chattare basati sull'IA, comprese le migliori alternative a ChatGPT

Alcuni utenti segnalano che ChatGPT non sempre mantiene il contesto durante discussioni complesse.

Prezzi di ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Confronta ChatGPT e Perplexity IA!

10. GitHub Copilot

Tramite GitHub Copilot

GitHub Copilot è leggermente diverso dalle altre alternative a Perplexity AI presenti in questo elenco, poiché è uno strumento progettato esclusivamente per gli sviluppatori. Essendo lo strumento di sviluppo IA più diffuso, questa app trasforma i prompt in linguaggio naturale in suggerimenti di codice in più linguaggi. ⌨️

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Semplifica il processo di scrittura del codice con l'aiuto dell'IA

Ottieni suggerimenti basati sull'IA in base al tuo codice precedente

Modifica direttamente nel tuo editor di codice preferito

Impara a scrivere codice con l'aiuto di GitHub Copilot

Limiti di GitHub Copilot

Questa app è progettata per scrivere codice, quindi è un'utile alternativa a Perplexity IA solo se è questo l'uso che ne fai.

Alcuni utenti segnalano che lo strumento può avere una curva di apprendimento ripida.

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Team: 4 $ al mese per utente

Azienda: 24 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 5/5 (3 recensioni)

Ottieni le risposte che cerchi con queste alternative a Perplexity IA

Esistono così tante alternative a Perplexity IA che vale sicuramente la pena esplorarle. Utilizza questa guida per trovare le migliori alternative a Perplexity IA in base alle funzioni e alle funzionalità/funzione di cui hai bisogno.

