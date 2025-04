12 migliori motori di ricerca IA da provare nel 2025

Tempo di domande! Vi affidate ancora alla ricerca su Google o avete completato il passaggio all'IA per le vostre query? Forse vi trovate a metà strada tra le due cose 😉

A prescindere dalla categoria in cui rientrate, sono qui per aiutarvi a rendere la vostra decisione un po' più facile.

Negli ultimi due mesi, il mio team qui a ClickUp ha testato, imparato e applicato questi strumenti di ricerca IA in vari scenari per vedere come si comportano in termini di capacità. I risultati sono stati a dir poco interessanti.

Quindi, senza ulteriori indugi, diamo un'occhiata ai 12 migliori motori di ricerca IA di cui avete bisogno nel vostro stack tecnologico. Ne analizzeremo le funzionalità/funzione, i prezzi, i limiti e altro ancora.

Che cos'è un motore di ricerca IA?

In testo normale, un motore di ricerca IA fa leva su intelligenza artificiale (IA) per migliorare le sue capacità di ricerca e fornire un'esperienza di ricerca migliore, grazie al provider di riepiloghi/riassunti, schede informative e altro ancora.

Ma questo lo sapevate già. 🙄

Lasciate che vi spieghi. A differenza dei motori di ricerca tradizionali, che si basano principalmente sulle parole chiave e sull'indice, i motori di ricerca IA utilizzano algoritmi avanzati e tecniche di apprendimento automatico per analizzare le query di ricerca.

Ciò include un'analisi approfondita del contesto, dell'intento dell'utente e del significato semantico dietro i termini di ricerca, che aiuta i motori di ricerca a fornire risultati più pertinenti e accurati.

L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) fa gran parte del lavoro pesante, aiutando a interpretare il linguaggio umano e consentendo all'IA di comprendere query complesse, rispondere alle domande in modo colloquiale e persino generare raccomandazioni personalizzate in base alle preferenze e al comportamento dell'utente.

Infine, i motori di ricerca IA imparano costantemente dalle query e dai modelli di ricerca generali. Proprio così. Ogni volta che si utilizza l'IA per la ricerca, la si addestra a migliorare la ricerca e a fornire risposte più pertinenti.

Prima di proseguire, ecco un rapido confronto tra la ricerca tradizionale e quella basata sull'IA.

Funzionalità/funzione Motore di ricerca standard Motore di ricerca IA Metodo di ricerca Basato sulle parole chiave Basato su NLP Comprensione Limitata Semantica e contestuale Risultati Generici e spesso irrilevanti Altamente rilevanti e personalizzati Apprendimento Statico Adattivo

Benefici dell'uso dei motori di ricerca IA

Avete mai cercato i migliori ristoranti in una specifica zona della città e vi siete ritrovati con la raccomandazione del miglior ristorante a 12 miglia di distanza da voi?

Si tratta di un chiaro disallineamento tra l'intento di ricerca e il contesto della query dell'utente. Tutti i principali motori di ricerca si scontrano occasionalmente con questo problema.

È qui che i motori di ricerca IA possono essere d'aiuto, aiutando a dare un senso migliore al contesto e all'intento delle query. Questo è solo uno dei motivi per utilizzare i motori di ricerca IA.

Eccone altri:

Miglioramento dell'esperienza dell'utente: funzionalità/funzione di IA come la ricerca vocale, l'elaborazione del linguaggio naturale e le raccomandazioni personalizzate possono rendere la ricerca più intuitiva e piacevole

funzionalità/funzione di IA come la ricerca vocale, l'elaborazione del linguaggio naturale e le raccomandazioni personalizzate possono rendere la ricerca più intuitiva e piacevole **Maggiore efficienza: i motori di ricerca IA sono in grado di elaborare rapidamente grandi quantità di dati, fornendo risultati più velocemente rispetto ai motori di ricerca tradizionali.

Migliore accuratezza: Gli algoritmi di IA possono aiutare a identificare e filtrare i contenuti di bassa qualità o irrilevanti, migliorando l'accuratezza dei risultati di ricerca

Gli algoritmi di IA possono aiutare a identificare e filtrare i contenuti di bassa qualità o irrilevanti, migliorando l'accuratezza dei risultati di ricerca Accessibilità: Funzionalità/funzione come la ricerca vocale e il text-to-speech possono rendere la ricerca più accessibile alle persone con disabilità

Funzionalità/funzione come la ricerca vocale e il text-to-speech possono rendere la ricerca più accessibile alle persone con disabilità **Personalizzazione: i motori di ricerca IA possono conoscere le preferenze degli utenti e adattare i risultati di ricerca di conseguenza, fornendo un'esperienza più personalizzata

**Più che una "ricerca": i motori di ricerca IA consentono di fare di più con le risposte generate, ad esempio esportandole in Fogli Google. Se necessario, possono anche aiutarvi a eseguire un'analisi dei dati

**Cosa bisogna cercare in un motore di ricerca IA?

I motori di ricerca IA sono straordinari. Credo che questo sia ormai assodato. Ora, Da fare per trovare quello più adatto alle proprie esigenze? Di seguito sono riportati alcuni degli aspetti che ho esaminato durante il test degli strumenti:

📌 Rilevanza e accuratezza: Il motore di ricerca IA deve fornire costantemente risultati di ricerca che corrispondano accuratamente all'intento di ricerca e alla query, assicurando al contempo che i risultati siano affidabili e privi di disinformazione o pregiudizi

📌 Completezza: Deve essere in grado di accedere ed elaborare un ampio intervallo di fonti di informazioni, comprese le pagine web e altre origini dati come immagini, video e documenti

📌 Velocità ed efficienza: I risultati della ricerca devono apparire rapidamente, soprattutto per le query sensibili al fattore tempo. Inoltre, lo strumento deve essere in grado di elaborare in modo efficiente grandi quantità di dati per fornire risultati pertinenti

📌 Esperienza utente: L'interfaccia deve essere intuitiva e facile da usare, con funzionalità/funzione come la ricerca vocale, la ricerca per immagini e le raccomandazioni personalizzate

📌 Privacy e sicurezza: Dovrebbe dare priorità alla privacy dell'utente e alla sicurezza dei dati, assicurando che le informazioni dell'utente siano protette e non utilizzate in modo improprio

📌 Personalizzazione: L'utente deve poter personalizzare la propria esperienza di ricerca, ad esempio salvando le preferenze di ricerca o impostando gli avvisi. Lo strumento dovrebbe anche essere in grado di conoscere le preferenze dell'utente e di adattare i risultati della ricerca di conseguenza

📌 Integrazione e compatibilità: Deve integrarsi perfettamente con altri strumenti e servizi online ed essere compatibile con diversi dispositivi e piattaforme

I migliori motori di ricerca IA a colpo d'occhio

Prima di addentrarci nei dettagli, ecco una rapida istantanea degli strumenti di ricerca IA:

/IA Motori di ricerca | Migliori per | Caratteristiche chiave | Prezzo di partenza |

| --------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |

| ClickUp | Aree di lavoro di ClickUp e ricerca connessa | Assistente AI incorporato (ClickUp Brain), ricerca connessa, riepiloghi automatici, automazione delle attività, suggerimenti personalizzati | Free Forever; piani a pagamento a partire da $7/mese

| Perplexity IA | Ricerca specifica per la ricerca | Collegamenti alle fonti, cartelle per l'organizzazione delle query, ricerca multimodale, impostazioni di privacy personalizzabili | Free; Pro da $20/mese |

| Google Gemini | Supporto multilingue | Assegnazione di testo, codice, immagini e audio, capacità multilingue, ragionamento e risoluzione di problemi | Free; il prezzo varia per i piani a pagamento |

| Bing IA | Ricerca aumentata dall'IA | Ricerca generativa, attivazione/disattivare la ricerca profonda, generazione di immagini, filtri di sicurezza | I prezzi partono da 1.000 transazioni; 15-25 dollari per transazioni aggiuntive |

| You.com (YouChat) | Ricerca multimodale | Accesso al web in tempo reale, oltre 15 modelli di IA tra cui scegliere, casi d'uso personalizzabili per la ricerca, integrazione con strumenti di terze parti | Free; Pro a partire da $20/mese |

| Komo | Ricerca completa | Modalità di ricerca incentrate sull'utente, esperienza priva di pubblicità, risultati generati in formato mappa mentale, anteprime dettagliate | Free; Mensile da $15 |

| Yep | Costruisce bot di ricerca alimentati dall'IA per le aziende | Supporta formati multipli, raccomandazioni personalizzate, oltre 50 lingue | Piani a pagamento da $399 |

| Brave Search | Esperienza di ricerca indipendente | Indice di ricerca indipendente incentrato sulla privacy, risposte IA con immagini, supporto multilingue | Free |

| Phind | Query e ricerche specifiche per codice | Supporta più linguaggi di programmazione, aiuto per il debug, tempi di risposta rapidi | Free; Pro a partire da 20 dollari/mese |

| Andi | Risultati di ricerca semplici ma accurati | Tre modalità (Leggi, Riepilogare/riassumere), risultati privi di pubblicità, attenzione alla privacy | Free (Prototipo) |

| SearchGPT Prototype | Ricerca specifica per origine dati o citazioni | Dati web in tempo reale, citazioni in linea, contenuti interattivi | NA |

| DuckDuckGo IA Chat | Maggiore privacy nella ricerca | Mantiene private le conversazioni della ricerca IA, supporta vari modelli di IA, è facile passare dalla ricerca alla chattare con l'IA | Free (Beta) |

12 Migliori motori di ricerca IA da provare

Ora sappiamo esattamente cosa stiamo cercando in un motore di ricerca IA. Ma Da fare: preferire una ricerca potenziata dall'IA o un'esperienza completamente alimentata dall'IA? All'inizio ero confuso anch'io.

E che dire della privacy? O forse avete bisogno di costruire un motore di ricerca IA personalizzato per la vostra azienda. Qualunque sia il vostro caso d'uso, qui troveremo il miglior motore di ricerca IA per il vostro lavoro.

1. ClickUp (migliore per la ricerca connessa e per le aree di lavoro alimentate dall'IA)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXd8VoNu2bTgs7wOqieozsf-5b9IUzN71JtLh2kZQa7a9hT9aRcVu4FlCupDbUfIBq4lGxyewRnXkVTrZtam4FjOLVZkdw8EjxpD1lZAafe525aeP51H9DXESuqNM1QZZMq9H5LBRmanmQjYDEX5\q48IDx4?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Chiedi all'IA e monitora le tue attività con il motore di ricerca ClickUp Brain_IA /$$$img/

la gestione intelligente delle attività e la gestione della conoscenza si fondono con ClickUp Brain

Potete facilmente chiedere a Google o a Google Gemini informazioni sul tempo o sull'andamento del mercato azionario del giorno.

Ma l'IA può aiutarvi a trovare QUEL file perso al lavoro? O forse avete bisogno di trovare una conversazione contenente dati importanti da evidenziare nella vostra prossima presentazione.

Beh, ClickUp è la soluzione giusta per voi! Con ClickUp Brain l'assistente IA integrato in ClickUp permette di individuare facilmente file o attività e persino di generare un riepilogo/riassunto di ciò che accade nei progetti.

Avete bisogno di aiuto per capire un progetto complesso? Chiedete all'IA di riepilogare/riassumere per voi.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdpd3bx\_Na1pJK045E4baCwqvea5MSw\XsKuXE2RBKoGaBHvhTmYADVRzr-FaHjeUTdYh-ZCU45ty7MH0itME9hYJhFehnYOOBsgv8gh9Mab0oupsfZ6arx51FlfdceIkA5UbKOfrNkIiLb1QhljXeFIAT?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ ClickUp Ricerca universale_AI Motore di ricerca /$$$img/

ottenere risultati di ricerca più personalizzati e pertinenti in_ la ricerca in connessione di ClickUp Lo strumento combina le potenti capacità di ricerca dell'IA con le funzionalità avanzate di ClickUp per il project management, collegando senza soluzione di continuità file, attività, persone e progetti.

Una buona notizia? È possibile parlare con l'IA senza dover passare a un'altra scheda.

Per istanza, l'ultima volta che mi sono preso una pausa, sono tornato e ho chiesto a ClickUp Brain di aggiornarmi sui progetti dell'ultima settimana. Ed eccoli lì, ordinati punti elenco pieni di azioni critiche e discussioni avvenute durante la mia assenza.

Cioè? Ciao ciao agli interminabili thread di chat e alle email, a mai più rivederci!

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe\_MgRIj-9bRp50FkEbBo2n4rd9hmASj4s8dDklzGyBEfJC6g3CBAR90Dm5ZUJkIYFalH9xWSKxYgtu7CglrP2kvZJsSpU7i4LwUhU-uBSottteikK4KFtAuQ9-6Oen3pGxVhP4AnHVQxrTOzIBTbGk51B5?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ ClickUp Brain /$$$img/

ClickUp Brain può essere un ottimo copilota per il brainstorming e la gestione delle idee

Grazie a questo assistente AI, ho un AI knowledge manager che mi aiuta a trovare tutto ciò che mi serve all'interno della mia area di lavoro e delle app connesse, un AI project manager che mi aggiorna sui progetti, automazioni delle attività, e generare riepiloghi/riassunti, e un scrittore IA che mi aiuti a perfezionare tutte le mie comunicazioni.

In quanto strumento specifico per il ruolo, ClickUp Brain è in grado di comprendere il contesto delle mie attività e di fornirmi suggerimenti in base alle mie attività principali o preferite sul lavoro.

Se sei un autore di contenuti che utilizza ClickUp Brain, i suggerimenti saranno più pertinenti a creazione di contenuti, brainstorming e casi d'uso simili.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe9NJSxVJeEBPyUx6MAc8MGdjXHUDEwu1DBlq7jUAoyDbgMxtrGRLTC6sY1IVXwQxdWZSN9D-CK2qjIQ-klenC88RzLO8Ha0gHYtLBthjD5fROEueICh0QMsaKgDQtVwNLxp\_gfcjkzZ1SVbsZjI4\WwZU?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ ClickUp Automazioni /$$$img/

creare automazioni personalizzate è facile con ClickUp Brain

Infine, potete chiedere all'IA di aiutarvi ad automatizzare le attività ripetitive o ad aggiornare lo stato delle attività con un semplice prompt, mentre voi vi concentrate sul lavoro profondo. Se avete bisogno di un'automazione potente Motore di ricerca IA per raddoppiare la produttività sul lavoro, ClickUp Brain ha tutte le carte in regola!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ottenere una panoramica concisa di attività, commenti e thread

Riepilogare/riassumere documenti lunghi ed estrarre i punti chiave

Trascrivere le note vocali e le registrazioni di ClickUp Clip

Generare facilmente post sui social media, briefing di progetti, email e note per le riunioni

Porre domande all'IA su attività, progetti e team

Generare descrizioni di attività, attività secondarie e date di scadenza in base a prompt

Creazione automatica di riepiloghi/riassunti delle riunioni e di elementi di azione

Chiedere all'IA di generare modelli per attività, documenti e progetti

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain è disponibile solo con i piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.400+ recensioni)

4,7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Perplexity IA (migliore per la ricerca specifica)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcyNtVBwPN9oegHXpd7V0eUFAMyM4rr68eXMsSVtrpnmRZ-q9gm8mmG5ROBOjzLc73fT-AHfTW5-CE66Xx3eD2Qz03B7QKLkErbuYaTkZ4yCj1JG6binZ8PTM\_0Cv\_uuFOZbGrItc\_4piM\_TL2-yrHV8Lh?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Motore di ricerca IA /IA della perplessità /$$$img/

via l'intelligenza artificiale della perplessità Per gli utenti che amano approfondire le proprie fonti, Perplexity IA potrebbe essere la soluzione giusta. Lo strumento è ottimo nel fornire i collegamenti alle fonti, il che è particolarmente utile per le ricerche orientate alla ricerca.

Personalmente ho apprezzato la funzionalità/funzione cartelle, che mi permette di raggruppare e memorizzare query specifiche relative a un determinato argomento. Per istanza, posso raggruppare tutte le mie query sulla ricerca di marketing esperienziale in un'unica cartella.

Lo strumento è stato lodato anche per la sua accuratezza complessiva, resa possibile da segnali di fiducia provenienti da fonti consolidate come Google e Bing (insieme ai propri algoritmi) per garantire l'affidabilità delle informazioni presentate. Questo approccio riduce al minimo il rischio di disinformazione e migliora l'accuratezza generale dei risultati della ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione della complessità

Creazione di thread sulla cronologia di navigazione e salvataggio di raccolte di pagine per facilitare l'organizzazione

Cercare immagini o video utilizzando una ricerca multi-modale

Rifiutare la raccolta di dati per il miglioramento del modello IA e personalizzare le impostazioni di privacy

Utilizzare la modalità in incognito per migliorare ulteriormente la privacy durante le ricerche. Questa modalità garantisce che non venga salvata la cronologia delle ricerche durante l'utilizzo del servizio

Limiti di complessità

L'interfaccia utente è generalmente intuitiva, ma le opzioni di personalizzazione sono limitate

Può fornire informazioni e approfondimenti solo sulla base dei dati disponibili fino a ottobre 2023

Prezzi di complessità

Piano Free

Perplexity Pro: $20/mese per utente

$20/mese per utente Prezzi API per le aziende: Intervallo da $0,2 a $5, in dipendenza del modello specifico

Valutazioni e recensioni di Perplexity

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Leggi di più: Perplexity vs. Google: Decidere lo strumento di ricerca superiore

3. Google Gemini (il migliore per il supporto multilingue)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcGFRnMZiJEcIc-fFNYOfwfb\_50aHPxuvsSxbRPR92s9FYeZSwo5jOQ6P20XrmF6Gv2PJXQs3stX5Ji7zxM646ol8lDDJb2CluJduM6ky4ZJDHlYBWZKYCRGFlj-VHNi6SbccB1\_9XIMgWiH81X1pph6c?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Motore di ricerca Google Gemini_AI /$$$img/

via google Gemini Grazie all'integrazione con l'ecosistema Google, Google Gemini si distingue come motore di ricerca IA versatile. Vanta ben 1,5 trilioni di parametri, superando notevolmente i modelli precedenti in termini di scala.

Ma cosa significa questo per voi e per me? I parametri decidono quanti dati può elaborare e in quale modulo. Nel caso di Gemini, è in grado di elaborare quantità significativamente maggiori di dati sotto forma di video, audio, codebase e testo.

Lo strumento è noto anche per le sue capacità multilingue, ma mi è piaciuto molto il modo in cui ha integrato Gemini Live per oltre 40 lingue su dispositivi Android. Questa ricerca vocale multilingue dà una svolta ai motori di ricerca IA, rendendo la tecnologia accessibile agli utenti che non parlano inglese.

Dal momento che Gemini è stato scelto come costruttore di chatbot facile da usare per i principianti, il supporto multilingue apre un nuovo mondo di possibilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Gemini

Elabora e genera testo, codice, immagini e audio, rendendolo uno strumento di ricerca versatile

Scrive, comprende ed esegue il debug di codici in diversi linguaggi di programmazione

Eccelle nel ragionamento e nella risoluzione dei problemi. Sulle domande di solo testo, Gemini ottiene un punteggio del 90%mentre gli esperti umani ottengono circa l'89%

Può gestire attività su larga scala, dati i parametri più grandi (il che lo rende adatto ad applicazioni impegnative)

Limiti di Google Gemini

L'accesso completo è riservato agli sviluppatori e ai clienti aziendali sulle piattaforme Google Cloud come Vertex IA e Generative IA Studio

Prezzi di Google Gemini

Gratis per l'uso senza limiti alle domande

Prezzi personalizzati per casi d'uso avanzati

Valutazioni e recensioni su Google Gemini

G2: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Bing IA (il migliore per la ricerca con integrazione dell'intelligenza artificiale)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfSxi8x8Qjl\_hMe-FxuXQT5jo5QTdJPAIzi0B9eRw-MwhVeqi-FSAPUpf49ghaYFQsBNDC7ZW298FsQCHFyD-2m1Xh05tSoY\_FUFCmApqTUNfCPDnlY6RIcW4VZpC2glVIjfLt7S\_oSodfBlWc6H6JeLabH?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Ricerca IA di Bing /$$$img/

via Bing AI Bing è uno dei più vecchi giocatori nel gioco dei motori di ricerca. Oltre a Microsoft Copilot, che è la risposta dell'azienda tecnologica al boom degli assistenti IA, Microsoft ha aumentato la funzione di ricerca generale di Bing con una sovrapposizione di IA.

Sebbene Bing abbia l'aspetto e l'aspetto di un motore di ricerca tradizionale, è dotato di opzioni di ricerca IA avanzate, come un pulsante che attiva/disattiva la "Ricerca profonda ", ma questa funzionalità è ancora in versione beta. Rispetto ai suoi concorrenti, Le capacità di IA di Bing si stanno diffondendo lentamente, con funzionalità/funzione quali citazioni e collegamenti aggiuntivi che compaiono sul lato destro.

Tuttavia, lo consiglio a chi vuole provare la terra di mezzo tra un normale motore di ricerca e l'IA

Le migliori funzionalità/funzione di Bing IA

Utilizzo della ricerca generativa per ottenere approfondimenti completi generati dall'IA sulla pagina di ricerca

Abilitare i filtri di sicurezza all'interno della ricerca utilizzando la funzionalità/funzione Ricerca sicura

Generazione di immagini da prompt basati su testo con l'Autore di immagini

Limiti dell'IA di Bing

Microsoft avverte che i tempi di caricamento sono più lenti, date le misure adottate per garantire l'accuratezza del testo generato

Prezzi dell'IA di Bing

Free: 1.000 transazioni gratis al mese per tutti i mercati

1.000 transazioni gratis al mese per tutti i mercati S1: 25 dollari per 1.000 transazioni, 25 dollari per 25.000 transazioni

25 dollari per 1.000 transazioni, 25 dollari per 25.000 transazioni S2: $15 per 1.000 transazioni, $15 per 10.000 transazioni*

Ulteriori informazioni su I prezzi di Bing qui .

5. You.com alias YouChat (il migliore per la ricerca a più finestre modali)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXceHTrEzFzNOoK3M2VrBiFhfA9Fhbb7T548aPV6a92bwZsqJjli8azZd8uT-NYVFKFWNmBN3qu_2KRQAAMXVio-cKNPnnTkUegq6oL9r2QCBT9vA1Ry7BLPHWf2nYKPVXzpsa22CCy0OI-z1Fxk70f5vo?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Motore di ricerca You.com_AI /$$$img/

via You.com You.com non è il tipico motore di ricerca IA. Costruita per rivaleggiare con Google e altri potenti attori di Internet, questa piattaforma offre un approccio alla ricerca first chattare.

Mi è piaciuto molto poter scegliere tra più modelli di IA comodamente visualizzati accanto alla barra della chat. Questo ha senso visto l'obiettivo generale dell'azienda di essere modello agnostico, ovvero di non essere legata a nessun modello specifico di IA.

La piattaforma può persino consigliare quale modello di IA sarà migliore per una determinata attività, come Claude per la scrittura. È possibile iniziare la query scegliendo un caso d'uso specifico, come Ricerca, Creatività o Genio, oppure costruirne una propria basata su casi d'uso specifici. Ho trovato l'intero processo abbastanza semplice.

Un'altra funzionalità/funzione di You.com è la capacità di accedere al web in tempo reale, che lo rende molto più accurato dei suoi colleghi con dati limitati o senza accesso al web in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di You.com

Integra i dati in tempo reale nelle sue risposte, il che significa che si ottengono i risultati più recenti, non solo quelli memorizzati nella cache

Visualizza le origini dati e mostra da dove vengono estratti i dati in tempo reale tramite la modalità Ricerca

Consente di passare da oltre 15 diversi modelli di IA (come GPT-4o mini) o in base ai casi d'uso

Utilizza la funzionalità YouApps per integrarsi con strumenti di terze parti, come Todoist

Limiti di You.com

I risultati offerti nella versione "Smart" del modello IA sembrano essere accurati, ma sono piuttosto elementari

Prezzi di You.com

Pro: $20 al mese

Teams: 30 dollari al mese

**Per saperne di più Come usare l'IA per le attività della vita quotidiana: Abilità di vita moderna

6. Komo IA (la migliore per una ricerca completa)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeuv7kWpaGm\_G4suB-LGGfrwScs8jue9MqlCbe-Gor6NTsr5wRHe427INdJtY1QvbcdcnlL44hMhNQ0vLcZ\0fTfDiC6jtpXB\wQyzz\_nYcuoryTFlHd4n-ze7dQKOjDC9o6fT2utmio2RSbFJGjlfardW?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Motore di ricerca di IA /IA /$$$img/

via Komo AI Komo IA ridefinisce l'aspetto della ricerca integrata e io sono qui per questo!

Invece di risposte basate sul testo, Komo visualizza collegamenti a siti web, thread su X, video di YouTube e link aggiuntivi sul lato destro. Per chi cerca una ricerca superficiale, sulla destra viene mostrato anche un riepilogo generato dall'IA dei risultati utili.

In questo modo è possibile dare un'occhiata rapida a più punti di dati e approfondire ciò che ci interessa. Questa è quella che definirei un'interfaccia utente intelligente

Mi sono piaciute anche le domande di follow-up generate, che sono mirate e utili per chi vuole saperne di più su una domanda specifica. Da fare una ricerca avanzata solo cliccando su una delle domande di follower, invece di formularla da soli. Se si desidera avviare una nuova ricerca, è necessario lanciarla dal menu in alto.

Le migliori funzionalità/funzione di Komo:

Offre quattro modalità di ricerca incentrate sull'utente, chiamate Ask Search, Research e Explore

Si posiziona come un motore di ricerca privato e privo di pubblicità

Svolge anteprime piccole ma dettagliate per i collegamenti di riferimento, consentendo di controllare rapidamente le fonti

Presenta un formato a mappa mentale per organizzare visivamente i risultati della ricerca

Permette di ordinare i risultati per categorie come Risultati, Notizie e Video

Limiti di Komo

Alcuni utenti potrebbero trovarlo limitante in termini di funzionalità/funzione di conversazione, in quanto non saranno in grado di aggiungere le proprie domande di follower

Non è possibile copiare o estrarre facilmente il testo dai risultati, il che limita le possibilità di utilizzo dei dati una volta completata la ricerca. Komo IA sostiene che vuole che gli utenti interagiscano meglio con le informazioni piuttosto che copiare semplicemente il testo

Prezzi Komo

Mensile: $15 al mese

$15 al mese Premium: $30 al mese

$30 al mese Business: $200 al mese

$200 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

**Per saperne di più Esempi di ingegneria prompt, tecniche e applicazioni pratiche

7. Yep (migliore per la costruzione di bot di ricerca IA per le aziende)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdxioKgWNidblUFHzEjjKd9xS\_YJ3eVF7gRIEOvWBdzqyX44RrxjusEotzLYZNk9ySuKueUqFJFyFaiB6xKUF80Lir7cyYnLiGuoipZBk8ll5MvT0IEvqxk3sg8SYGQW5ncAzv9TBrdr4qC2IqL645UbDk?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ IA /$$$img/

via {\an8}Si', si', si', si' Se volete costruire il vostro motore di ricerca IA, avete bisogno di Yep IA. Realizzato pensando alle aziende, Yep IA offre umani o avatar di chatbot alimentati dall'IA in grado di addestrarsi rapidamente sui vostri dati e di aiutare guidare i vostri personalizzati attraverso le loro query.

Il processo di configurazione è abbastanza semplice. È possibile alimentarlo con dati in diversi formati, come ad esempio Documenti Word, PDF , il vostro sito web o persino fogli di calcolo Excel. Non c'è bisogno di codici sofisticati per convertire i dati nel formato giusto.

Da fare una volta terminato l'addestramento, personalizzatelo e lanciatelo sul vostro sito web e il gioco è fatto! Avete appena costruito il vostro bot di ricerca IA privato (che sembra umano).

Le migliori funzionalità/funzione di IA

È in grado di elaborare informazioni in diversi formati, come PDF o file Word, e di interpretare anche le immagini contenute nei documenti

Offre raccomandazioni personalizzate e intelligenti basate su query specifiche

Può essere personalizzato in termini di aspetti come la combinazione di colori e il tono di conversazione, in base alle linee guida del marchio

Supporta richieste in oltre 50 lingue su più canali

Limiti dell'IA

Lo strumento non può essere integrato con app di terze parti, come la chat con i clienti di WhatsApp

Prezzi di IA (per gli umani digitali)

Inizio: Free

Free Startup: $399

$399 Azienda: $799

$799 Azienda: Prezzo personalizzato

8. Brave Search (il migliore per un'esperienza di ricerca indipendente)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Brave-search-1-1400x1038.webp Motore di ricerca Brave Search_AI /$$$img/

via {\an8}Cerca coraggiosa Brave Search è una funzione di ricerca potenziata dall'IA di Brave Browser. È costruita internamente da Brave e si basa su modelli e algoritmi propri.

Come motore di ricerca IA incentrato sulla privacy, Brave Search opera in modo indipendente, fornendo risposte istantanee con fonti citate accanto ai risultati di ricerca tradizionali.

L'aspetto e la sensazione sono molto simili a quelli di Google e inizialmente non mi hanno colpito. Ma quando si clicca su "Rispondi con l'IA", il tutto cambia per generare frammenti di informazioni e risultati più ricchi con immagini.

Questa è una funzionalità/funzione chiave da notare, perché l'IA è opzionale e può essere sfruttata quando necessario; non è abilitata per impostazione predefinita.

Le migliori funzionalità/funzione di Brave Search

Privilegia la privacy dell'utente, evitando il monitoraggio dei dati per garantire risultati di ricerca imparziali

Utilizza un indice di ricerca indipendente, offrendo un'esperienza di ricerca più neutrale

Attualmente è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo

Risposte con testi, immagini e schede informative per i punti di interesse

Limiti della ricerca coraggiosa

L'overlay dell'IA può talvolta ingombrare l'esperienza di ricerca e richiedere troppi clic

Prezzi di Brave Search

Gratuito

9. Phind (migliore per query e ricerche specifiche sul codice)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfCjyVw1pMjBNinMV2LZk6CmvlJtl-kH3rxZ75Brp1iuUrT4xjPvmZWOMGCvt2517OTf\_5p9E\_TTjPfm2FbmxsmvxyRs-T1yiURoCZfnTtIEfTR-n9CMDubA3\_B7hs5DYuTM188vzIgQwk1CSxjqT3csH\_?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ IA /$$$img/

via Phind Phind è un motore di ricerca generativo di IA specificamente progettato per gli sviluppatori che possono trovare rapidamente risposte precise a domande complesse sul codice.

Lanciato nel luglio 2022, Phind sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e un contesto di alta qualità per fornire risposte in circa 15 secondi, molto più velocemente rispetto ai motori di ricerca tradizionali, che possono impiegare molto più di 34 secondi.

Ha un'interfaccia facile da usare e incoraggia query dettagliate, quindi anche un completo noob del codice come me può entrare e chiedere uno snippet di codice. Ma io ho passato il tempo a chiedergli di spiegarmi come funzionano le cose, e ho ricevuto delle risposte molto buone e esplicative.

Le migliori funzionalità/funzione di Phind

Supporta la codifica in diversi linguaggi, tra cui Python, JavaScript, Java, C++ e altri

Aiuta a eseguire il debug, a spiegare frammenti di codice e a suggerire miglioramenti

Risponde a domande su concetti di informatica, principi di ingegneria del software, paradigmi di programmazione e altri aspetti teorici

Contribuisce alla stesura o al miglioramento della documentazione API

Limiti di Phind

Attualmente supporta principalmente l'inglese

Prezzi

Phind Pro: $20 mensili

$20 mensili Phind Business: $40 mensili

10. Andi (il migliore per risultati di ricerca semplici ma accurati)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeJI\_P8nyqGRJ9UuJQL2Nus\_Gi\_aqBZuw4rm-x3ZpzS-NnncG1xrtE8C\_5yuHRMUqx0g1SVjE5ksULTrWc4tBuaF3y-C0O8wrrbnyfym-3QHWiFP2F-bMZ0J-BOnZ3pev9q8m7w1lAHcm04PsehDgh-BIL?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ /IA /$$$img/

via Andi AI Se siete stanchi della classica frase dell'IA "Nel mondo frenetico di oggi", avete bisogno di Andi. Questo motore di ricerca IA vi dà risposte semplici nel linguaggio più semplice possibile.

Lo strumento ha tre modalità: Leggere, Riepilogare/riassumere e Spiegare, che rendono l'esperienza di ricerca più pertinente e adatta alle vostre esigenze.

Mi è piaciuta di più la modalità di lettura, che lavora come un visualizzatore di articoli. Riassumendo la funzionalità/funzione mi è sembrata standard, ma mi è piaciuta molto la modalità Spiega, in cui lo strumento ha scomposto argomenti complessi in piccole dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Andi

Genera le informazioni minime necessarie per rispondere a una domanda, in ordine di tempo, per non sovraccaricare l'utente

Fornisce risultati di ricerca accurati, privi di pubblicità e rispettosi della privacy

Utilizza una combinazione di IA generativa, dati in tempo reale e tecnologia di ricerca semantica per fornire risultati accurati

Elabora dati minimi e non memorizza i cookie

Limiti di Andi

Andi è ancora in versione beta, una beta stabile secondo il team, ma questo limita al momento un'applicazione più ampia dello strumento

Prezzi di Andi

Gratis

11. Prototipo SearchGPT (migliore per la ricerca di fonti o citazioni specifiche)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfRUSmOC59Y0eWpCYVMdhpSqsSf1H3-tr3fJyTkCpKi0GfRahYlMYknfmYnUc5Rj3nVkDpEjqOvQ26gTd7uOxXnn2qfNxAWEfPE7sg14xGyAlwRFjTruTBdFVEpWZ0-Ga\_0b2GhaIl1d49bvE\_VGrPAZA?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ RicercaGPT /IA Motore di ricerca /$$$img/

via RicercaGPT Ci si può chiedere in che modo sia diverso da ChatGPT. Come suggerisce il nome, SearchGPT è più incentrato sulla ricerca e meno sul chattare.

Sebbene l'interfaccia di conversazione sia presente, l'attenzione sarà rivolta a fornire i collegamenti e le fonti giuste piuttosto che a generare risposte complete. Ogni risposta di SearchGPT avrà fonti chiare collegate in linea, consentendo agli utenti di risalire alla fonte.

Il bello? SearchGPT è in grado di fornire riferimenti da editori e siti web che potrebbero aver scelto di non essere elencati per i dati di addestramento dell'IA generativa. Ma non entusiasmatevi ancora troppo, perché per provarlo è necessario iscriversi a una lista d'attesa.

Le migliori funzionalità/funzione di ResearchGPT

Combina l'avanzata IA di OpenAI con dati web in tempo reale per fornire risultati di ricerca precisi

Include citazioni e collegamenti in linea nei risultati per garantire trasparenza

I risultati includono contenuti interattivi, tra cui immagini e video

Limiti di SearchGPT

Attualmente è un prototipo disponibile per un numero selezionato di utenti

Prezzi di SearchGPT

Non disponibile

**Per saperne di più ChatGPT vs. ClickUp: Quale strumento di IA generativa è il migliore?

12. DuckDuckGo IA Chattare (il migliore per una maggiore privacy nella ricerca)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfRPHrV7nUHXNBX\_lLfSBlhiwrU4C6Pk8UC4vaXb8gkHjF4HLCRHAdM2nuiLaSX4ZasRexY6dwVyWTfNENKsssIibQgrf8JTXoviGODaXr\i\_9IMOWxUOMpCwJYRII6kMT6I61cuUgQZ1cG0wf6u2XJf2ec?chiave=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ DuckDuckGo IA Chattare /$$$img/

via DuckDuckGo IA Chattare La maggior parte di noi è stata attratta da DuckDuckGo come browser per il suo commit nei confronti della privacy degli utenti. La funzione di ricerca aumentata dall'IA (Beta) della piattaforma compie un ulteriore passaggio, offrendo un'esperienza di ricerca dinamica.

La funzionalità /IA di DuckDuckGo mi ha fornito risposte concise e informative direttamente sulla pagina dei risultati della ricerca. È abbastanza standard nel generare riepiloghi/riassunti, schede informative e collegamenti aggiuntivi.

Ciò che apprezzo di più è che non compromette la mia privacy. A differenza di altri motori di ricerca IA, l'IA di DuckDuckGo è progettata per rispettare i dati dell'utente, garantendo che le mie ricerche rimangano private e sicure. Sebbene la funzionalità di IA sia ancora in fase iniziale, è molto promettente.

Le migliori funzionalità/funzione di DuckDuckGo IA Chattare

Mantiene le conversazioni private e non le utilizza per l'addestramento dei modelli di IA

Supporta diversi modelli di IA, tra cui GPT-3.5 Turbo di OpenIA, Claude 3 Haiku di Anthropic, Llama 3.1 70B di Meta e Mixtral 8x7B di Mistral IA

Consente agli utenti di passare facilmente dalla ricerca tradizionale alla chattare con l'IA

Limiti della chattare con IA di DuckDuckGo

Attualmente ha un limite di utilizzo giornaliero che non può essere aumentato tramite piani di pagamento

Prezzi di ChuckDuckGo IA Chattare

Free (beta)

**Per saperne di più Come superare le sfide più comuni dell'IA

Superare la ricerca con l'IA

Come promesso, vi ho illustrato tutti gli strumenti di IA più interessanti che io e il mio team abbiamo scoperto di recente. Ce n'è una grande varietà.

Alcuni sono chatbot, altri presentano motori di ricerca arricchiti dall'IA e altri ancora hanno assistenti IA che gestiscono l'intero processo di ricerca al posto vostro. Ne abbiamo persino trovato uno che permette di costruire bot di ricerca IA personalizzati!

Ma quando si tratta di trovare un motore di ricerca IA integrato nel lavoro, niente è meglio di ClickUp Brain.

Che si tratti di cercare un file o un'attività, di fare un brainstorming di idee o di redigere un'email, ClickUp Brain può occuparsi di tutto. Cosa state aspettando?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscrivetevi a ClickUp /%href/

e da fare di più con ClickUp Brain!