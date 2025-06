le 13 migliori alternative a Meta IA nel 2025

Se hai provato Meta IA e hai pensato: "È buono, ma non è proprio quello che mi serve", non sei il solo. Sebbene i modelli LLaMA e gli strumenti di IA integrati di Meta siano impressionanti, non sempre sono la soluzione più adatta a ogni flusso di lavoro.

Forse stai cercando una migliore qualità di output. Controlli più rigorosi sulla privacy. O uno strumento che si integri con il tuo stack esistente senza bisogno di ricorrere a soluzioni improvvisate. Forse hai bisogno di un'alternativa che non richieda un account Meta o che batta i prezzi di Meta AI.

Qualunque sia il motivo, questa guida fa al caso tuo.

Abbiamo raccolto 13 delle migliori alternative a Meta AI disponibili nel 2025, ciascuna verificata per casi d'uso reali come la modellazione del linguaggio, l'automazione del flusso di lavoro, la generazione di immagini, la collaborazione in team e altro ancora. Troverai approfondimenti comparativi su ciò che ogni strumento fa meglio, i suoi limiti, i prezzi e come si posiziona rispetto alla concorrenza, in modo da poter scegliere la piattaforma di IA più adatta ai tuoi obiettivi, non solo il nome più famoso sul mercato.

Le migliori alternative a Meta IA in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Project management e collaborazione all-in-one basati sull'intelligenza artificiale Assistente di scrittura IA, automazione del flusso di lavoro, ricerca connessa Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese ChatGPT Chatbot IA versatile e conversazionale per l'uso quotidiano Forti capacità di ragionamento, supporto alla codifica, ecosistema di plugin Piano Free disponibile; Plus a partire da $20/mese Claude Risposte sfumate e analisi dei documenti Finestra di contesto estesa, elaborazione dei documenti robusta, ragionamento accurato Piano Free disponibile; Pro a partire da $20/mese Jasper Marketing e creazione di contenuti di livello aziendale Personalizzazione della voce del marchio, funzionalità SEO, collaborazione in team Piani a partire da 49 $ al mese Perplexity IA Ricerca e recupero di informazioni in tempo reale Integrazione della ricerca web in tempo reale, monitoraggio delle citazioni, funzionalità multimodali Piano Free disponibile; Pro a partire da $20/mese Google Gemini Ragionamento multimodale e integrazione nell'ecosistema Google Funzionalità cross-application, ragionamento solido su diversi formati, conoscenza approfondita Piano Free disponibile; Advanced a partire da 19,99 $/mese Microsoft Copilot Flussi di lavoro professionali e integrazione con Microsoft 365 Integrazione nativa nell'ecosistema Microsoft, assistenza contestuale, sicurezza aziendale 30 $/mese (richiede una sottoscrizione a Microsoft 365) Hugging Face Implementazione e sperimentazione di modelli IA open source Migliaia di modelli aperti, strumenti di collaborazione, ottimizzazione dei modelli Piano Free disponibile; Pro a partire da 9 $ al mese DALL·E 3 Generazione e modifica avanzata delle immagini Immagini fotorealistiche, inpainting/outpainting, prompt precisi Pagamento per generazione a partire da 20 $ per 250 immagini (o 0,08 $ per immagine) YouChat IA conversazionale potenziata dalla ricerca web Risultati di ricerca integrati, monitoraggio delle citazioni, comprensione multimodale Piano Free disponibile; Pro a partire da $20/mese Otter AI Appunti, trascrizione e riepilogo delle riunioni basati sull'IA Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti delle riunioni, elementi di azione automatizzati Piano Free disponibile; Pro a partire da 16,99 $ al mese Replit IA Sviluppo e codifica di software assistiti dall'IA Completamento del codice, assistenza per il debug, assistenza didattica Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $35/mese Notion IA Gestione delle conoscenze e creazione di contenuti Redazione di documenti, riepilogo/riassunto, area di lavoro integrata Aggiungi a qualsiasi piano per 10 $/utente/mese

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Meta IA?

Non tutti gli strumenti di IA sono progettati per lo stesso lavoro, ed è proprio questo il motivo per cui è importante cercare un'alternativa. Che tu stia creando un chatbot, analizzando immagini, riepilogando/riassumendo ricerche o automatizzando flussi di lavoro, la migliore alternativa a Meta IA sarà in linea con i tuoi obiettivi specifici, il tuo stack e le tue esigenze in termini di dati.

Ecco cosa considerare:

Specializzazione : alcuni strumenti sono ottimi per la ricerca in tempo reale (come Perplexity), mentre altri eccellono nei flussi di lavoro di produttività (come : alcuni strumenti sono ottimi per la ricerca in tempo reale (come Perplexity), mentre altri eccellono nei flussi di lavoro di produttività (come ClickUp o Notion AI). Sapere cosa si desidera ottimizzare: velocità, profondità, creatività o contesto

Lunghezza del contesto e qualità del modello : se lavori con documenti di grandi dimensioni o hai bisogno di ragionamenti sfumati, scegli strumenti con LLM avanzati e capacità di contesto lungo (come Claude o Gemini)

Integrazioni e interfaccia utente : la perfetta integrazione con i tuoi strumenti attuali (ad es. Google Workspace, Microsoft 365, IDE) può determinare il successo o il fallimento dell'adozione

Accesso alle informazioni in tempo reale : per la ricerca e la verifica dei fatti, dai la priorità alle IA con connettività Internet in grado di accedere e citare informazioni aggiornate, piuttosto che affidarti esclusivamente ai dati di addestramento

Privacy e controllo dei dati : soprattutto per le aziende, verifica se lo strumento supporta l'implementazione in loco, la crittografia end-to-end o controlli amministrativi granulari

Trasparenza dei prezzi : alcuni strumenti hanno prezzi scalari in base all'utilizzo, altri in base al numero di postazioni: comprendere il modello di prezzo ti aiuterà a evitare costi imprevisti

Privacy e sicurezza dei dati: esamina le informative sulla privacy del provider, soprattutto se condividerai informazioni aziendali sensibili. Cerca opzioni che non utilizzino i tuoi input per l'addestramento e offrano sicurezza di livello aziendale (come : esamina le informative sulla privacy del provider, soprattutto se condividerai informazioni aziendali sensibili. Cerca opzioni che non utilizzino i tuoi input per l'addestramento e offrano sicurezza di livello aziendale (come ClickUp Brain

In definitiva, lo strumento giusto non sembra una scatola nera, ma piuttosto un partner affidabile nel tuo flusso di lavoro.

Le 13 migliori alternative a Meta IA

Sulla base dei criteri sopra indicati e della nostra ricerca e sperimentazione con diversi strumenti, ecco un elenco delle migliori alternative a Meta IA per potenziare la tua produttività, creatività e capacità decisionale quest'anno.

1. ClickUp (Il miglior strumento all-in-one per il project management e la collaborazione basato sull'IA)

Come app completa per il lavoro, ClickUp trasforma il modo in cui i team lavorano combinando la gestione dei progetti, la collaborazione sui documenti e potenti funzionalità di IA in un'unica piattaforma integrata. A differenza di Meta AI, che funziona come chatbot IA autonomo, ClickUp Brain integra l'IA direttamente nei flussi di lavoro, nei documenti, nelle attività e persino nella chat.

Prova la potente IA nativa di ClickUp Usa ClickUp Brain per portare un potente modello di IA direttamente nella tua area di lavoro per la generazione di contenuti, la sintesi, la gestione delle conoscenze e la gestione dei progetti

Immagina di gestire il lancio di un prodotto. Invece di passare dal tuo software di project management a un assistente AI, ClickUp ti consente di utilizzare un assistente AI nativo e sensibile al contesto per:

Genera il tuo testo di marketing

Riepilogare/riassumere le note di una riunione

Automatizza le attività ripetitive come l'invio di email di follow-up e la raccolta degli aggiornamenti del team ogni venerdì

La parte migliore? Offre diversi LLM, tra cui GPT-4o, 3o-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet, nella tua area di lavoro in un unico strumento. Questa integrazione elimina il cambio di contesto che riduce la produttività.

Passa da un LLM all'altro all'interno di ClickUp Brain per personalizzare la tua esperienza IA

Per i team che si occupano di contenuti, ClickUp Brain può trasformare un semplice prompt in un post di blog completamente formattato, suggerire miglioramenti alla tua scrittura e persino aiutarti a pianificare calendari dei contenuti.

Crea facilmente tutti i tipi di contenuti, dai post dei blog alle email, con ClickUp Brain

Gli sviluppatori apprezzano il modo in cui ClickUp Brain è in grado di generare frammenti di codice, automatizzare la documentazione e aiutarli a dare priorità alle correzioni quando tutto sembra urgente e importante allo stesso tempo.

Genera frammenti di codice in pochi secondi con ClickUp Brain

Ciò che distingue davvero la gestione dei progetti in ClickUp è il modo in cui collega tutti i tuoi dati di lavoro attraverso la ricerca basata sull'IA. A differenza di Meta AI, che non ha alcuna consapevolezza dei tuoi progetti o documenti, la ricerca connessa di ClickUp è in grado di trovare e collegare istantaneamente le informazioni in tutti i contenuti della tua area di lavoro.

💡 Suggerimento: invece di creare manualmente le dipendenze delle attività o pianificare le risorse, basta dire a ClickUp Brain cosa si sta cercando di realizzare e ti suggerirà flussi di lavoro ottimizzati, creerà strutture di attività e persino modelli di comunicazione per il tuo team. Rispettate le scadenze con la prioritizzazione delle attività basata sull'IA in ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp Brain : Genera contenuti, perfeziona la scrittura, riepiloga/riassumi documenti e thread di chat, automatizza gli standup e molto altro con semplici comandi in linguaggio naturale

ClickUp AI Notetaker : registra, trascrivi e riepiloga/riassumi le riunioni. Estrai i punti chiave e gli elementi di azione dalle riunioni con l'IA sensibile al contesto : registra, trascrivi e riepiloga/riassumi le riunioni. Estrai i punti chiave e gli elementi di azione dalle riunioni con l'IA sensibile al contesto

Ricerca connessa di ClickUp : trova qualsiasi cosa all'istante con l'IA che comprende le query in linguaggio naturale e collega le informazioni in tutta l'area di lavoro : trova qualsiasi cosa all'istante con l'IA che comprende le query in linguaggio naturale e collega le informazioni in tutta l'area di lavoro

Automazioni ClickUp : imposta flussi di lavoro intelligenti che indirizzano, danno priorità e completano automaticamente anche le attività ripetitive utilizzando un generatore di automazioni senza codice : imposta flussi di lavoro intelligenti che indirizzano, danno priorità e completano automaticamente anche le attività ripetitive utilizzando un generatore di automazioni senza codice

ClickUp Docs : collabora in tempo reale sui documenti con strumenti di scrittura, formattazione e modifica assistiti dall'IA integrati direttamente nella documentazione del tuo progetto : collabora in tempo reale sui documenti con strumenti di scrittura, formattazione e modifica assistiti dall'IA integrati direttamente nella documentazione del tuo progetto

Lavagne online ClickUp : disegna, abbozza, fai brainstorming, genera immagini IA e collabora per dare vita alle tue idee su una tela condivisa : disegna, abbozza, fai brainstorming, genera immagini IA e collabora per dare vita alle tue idee su una tela condivisa

Limiti di ClickUp

L'ampio set di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo ai nuovi utenti, che potrebbero aver bisogno di tempo per scoprire gli strumenti più rilevanti per il loro flusso di lavoro

Alcune funzionalità/funzioni IA avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Reddit evidenzia:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

📮 ClickUp Insight: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Si trova direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

2. ChatGPT (Il migliore per la generazione versatile di testi e l'IA conversazionale)

tramite ChatGPT

ChatGPT è una potente alternativa a Meta IA quando hai bisogno di un partner di conversazione più capace e raffinato. Che tu stia facendo brainstorming per un nuovo comunicato stampa, debugando un codice ostinato o ricercando argomenti complessi, ChatGPT eccelle nell'aiutarti a riflettere sui problemi da più angolazioni.

A differenza delle funzionalità più limitate di Meta IA, ChatGPT è in grado di gestire richieste sfumate come "Riscrivi questa email in un tono più diplomatico" o "Spiegami il quantum computing come se avessi 10 anni". Questa versatilità lo rende prezioso per i professionisti che hanno bisogno di passare da attività creative ad attività analitiche durante la giornata.

Inoltre, la sua funzionalità Deep Research gli consente di navigare autonomamente sul web, generando report completi su argomenti specificati dall'utente attraverso l'analisi e l'interpretazione di testi, immagini e PDF. ​

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Gestisci problemi complessi e articolati in più passaggi con risposte coerenti e logiche

Crea e correggi codice in decine di linguaggi di programmazione con spiegazioni

Scegli tra diverse versioni di GPT a seconda che tu dia priorità alle funzionalità o alla velocità

Interagisci conversando invece di digitare (con la sottoscrizione Plus)

Limiti di ChatGPT

La funzionalità/funzione di memoria avanzata/persistente, sebbene vantaggiosa per la personalizzazione, solleva preoccupazioni in merito alla privacy dei dati e alla possibilità che l'IA conservi inavvertitamente informazioni sensibili

Può occasionalmente "allucinare" o presentare informazioni errate con sicurezza

Prezzi di ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $ al mese

Pro : 200 $ al mese

Team : 30 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Una recensione su Capterra dice :

Ottimo per migliorare il tuo lavoro, generare idee e ottenere risposte rapide alle tue domande senza dover effettuare lunghe ricerche sui motori di ricerca.

Ottimo per migliorare il tuo lavoro, generare idee e ottenere risposte rapide alle tue domande senza dover effettuare lunghe ricerche sui motori di ricerca.

📚 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative a ChatGPT

3. Claude (ideale per ragionamenti sfumati e risposte ponderate)

via Claude

Creato da Anthropic con un'attenzione particolare all'utilità, all'innocuità e all'onestà, Claude eccelle in situazioni che richiedono analisi e spiegazioni avanzate dei dati.

Immagina di essere un ricercatore che cerca di comprendere diverse prospettive su un problema etico complesso. Laddove Meta AI potrebbe fornire risposte semplificate, Claude è in grado di esplorare attentamente più punti di vista, riconoscere le incertezze e aiutarti a sviluppare una comprensione più completa dell'argomento. Ciò lo rende particolarmente prezioso per accademici, scrittori e professionisti che si occupano di argomenti complessi.

L'impressionante finestra contestuale da 100.000 token di Claude (in Claude 2 e versioni successive) trasforma il modo in cui puoi interagire con l'IA. Puoi caricare un intero documento di ricerca, un contratto aziendale o la documentazione di un prodotto e porre domande specifiche su dettagli nascosti nel testo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Elabora fino a 100.000 token (circa 75.000 parole) in una singola conversazione

Riduci al minimo i risultati dannosi e i pregiudizi grazie al suo approccio IA costituzionale

Accedi alle funzionalità di IA agentica per eseguire autonomamente attività quali la ricerca sul web e l'avvio di applicazioni tramite la sua API

Limiti di Claude

Capacità di codifica più limitate rispetto ad alcune alternative

Nessuna funzionalità di generazione di immagini

A volte eccessivamente cauto nelle risposte per evitare potenziali problemi

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo : 100 $/mese

Team: 30 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

📚 Leggi anche: Claude vs ChatGPT: quale è meglio per la codifica?

4. Jasper (Il migliore per il marketing basato sull'IA e la creazione di contenuti)

via Jasper

Quando il tuo team di marketing ha bisogno di produrre costantemente contenuti di alta qualità che convertano davvero, Jasper interviene dove Meta AI non è all'altezza. Questo assistente di scrittura IA specializzato è stato creato appositamente per i marketer che hanno bisogno di mantenere la voce del marchio su più canali.

A differenza della generazione di contenuti generici di Meta IA, Jasper è dotato di modelli progettati per formati di contenuto specifici, dalle sequenze di email e testi pubblicitari ai post dei blog e alle didascalie dei social media. La ciliegina sulla torta? Quando lo colleghi alle risorse del tuo marchio e agli strumenti SEO, ottieni contenuti non solo creativi, ma anche ottimizzati strategicamente per la ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Accedi alle funzionalità SEO integrate, con l'integrazione di Surfer SEO per contenuti che si posizionano bene

Definisci e mantieni una voce coerente del tuo brand in tutti i contenuti che produci

Ottieni oltre 50 modelli per tipi di contenuti specifici, dagli articoli lunghi agli annunci sui social media

Sfrutta le funzionalità/funzioni di collaborazione in team per flussi di lavoro di approvazione dei contenuti senza interruzioni

Limiti di Jasper

La curva di apprendimento può essere ripida per gli utenti che non hanno familiarità con la creazione di contenuti IA

Prezzo più elevato rispetto agli assistenti IA generici

Ripetizioni occasionali in contenuti più lunghi che richiedono la modifica da parte di un essere umano

Prezzi di Jasper

Autore: 49 $/mese

Pro: 69 $ al mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.250 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?

Un utente G2 dice:

Sono cliente da oltre un anno e non provo nemmeno più altri strumenti perché nessuno è all'altezza. Scegliere il modello giusto può richiedere qualche versione di prova e qualche errore, ma è molto utile per imparare

Sono cliente da oltre un anno e non provo nemmeno più altri strumenti perché nessuno è all'altezza. Scegliere il modello giusto può richiedere qualche versione di prova e qualche errore, ma è molto utile per imparare

📚 Leggi anche: Jasper AI Prompt per migliorare la tua scrittura e creatività

5. Perplexity AI (Ideale per il recupero e la ricerca di informazioni in tempo reale)

tramite Perplexity IA

Se hai mai chiesto a Meta IA informazioni su eventi recenti e hai ricevuto solo informazioni obsolete, Perplexity IA offre una novità interessante. Questa IA incentrata sulla ricerca combina l'interfaccia conversazionale che conosci bene con una funzionalità fondamentale: la ricerca web in tempo reale con citazioni appropriate.

Immagina di dover preparare una presentazione di analisi di mercato per domani. Invece di cercare manualmente le ultime statistiche e tendenze del settore, puoi chiedere a Perplexity: "Quali sono le ultime tendenze negli investimenti in energie rinnovabili per quest'anno?" Ti fornirà immediatamente informazioni aggiornate, complete di fonti che potrai verificare e citare, cosa che Meta AI semplicemente non può fare con il suo limite di conoscenza fisso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity AI

Recupera informazioni accurate e verificate da Internet in tempo reale

Ottieni fonti citate per ogni informazione, semplificando il controllo incrociato dei dati e l'ulteriore esplorazione delle fonti

Elabora testi, immagini e PDF per ricerche complete

Crea un contesto per progetti di ricerca complessi con una memoria delle conversazioni affidabile

Limiti di Perplexity IA

I risultati di ricerca a volte possono sopraffare la risposta principale che stai cercando

Il piano gratuito ha un numero limitato di query giornaliere e funzionalità ridotte

È meno efficace per la generazione di contenuti creativi rispetto ad altre alternative

Prezzi di Perplexity AI

Gratis : query giornaliere limitate

Pro : 20 $ al mese

Team & Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA?

Un utente Reddit condivide:

Per me è uno strumento di ricerca straordinario e penso che in futuro sarà ancora migliore. Molto veloce, molto preciso. Fornisce una risposta completa per il mio contesto specifico.

Per me è uno strumento di ricerca straordinario e penso che in futuro sarà ancora migliore. Molto veloce, molto preciso. Fornisce una risposta completa per il mio contesto specifico.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Perplexity AI

6. Google Gemini (ideale per funzionalità multimodali e integrazione con l'ecosistema Google)

tramite Google Gemini

L'utilizzo di Google Gemini offre qualcosa che Meta IA non riesce a eguagliare: una perfetta integrazione con Google Workspace e capacità multimodali davvero impressionanti.

Supponiamo che tu stia pianificando un aggiornamento del design di un prodotto. Puoi mostrare a Gemini immagini del tuo prodotto attuale, schizzi delle tue idee e descrizioni testuali, tutto in una volta sola, e Gemini comprenderà le relazioni tra tutti questi elementi. Prova a chiedere: "Quali miglioramenti potremmo apportare a questo design sulla base delle tendenze attuali?" condividendo sia le immagini che le ricerche sulla concorrenza. Gemini elabora tutto insieme, fornendoti informazioni contestualizzate.

Per le aziende che già utilizzano le app Google, l'integrazione è particolarmente potente. Gemini può aiutare a redigere email in Gmail, creare presentazioni in Slides, analizzare dati in Sheets e persino assistere nella codifica in Colab.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Utilizza un ragionamento multimodale avanzato in grado di comprendere contemporaneamente testo, immagini e codice

Accedi al vasto grafico di conoscenza di Google per informazioni accurate e aggiornate

Genera filmati per video YouTube da prompt di testo o anima immagini statiche con funzionalità/funzioni come Veo 2

Limiti di Google Gemini

Alcune funzionalità/funzioni per le aziende sono ancora in fase di sviluppo

Richiede l'accesso a un account Google, che potrebbe non funzionare per tutte le politiche di sicurezza aziendali

Prezzi di Google Gemini

Gemini Free : funzionalità/funzioni di base gratuite

Gemini Advanced : 19,99 $/mese (incluso in Google One IA Premium)

Azienda: prezzi personalizzati tramite Google Workspace

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4. 4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

📚 Leggi anche: Google Gemini vs ChatGPT

7. Microsoft Copilot (Ideale per la produttività aziendale e l'integrazione con l'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft

Copilot è profondamente integrato nella suite Microsoft 365 e offre intelligenza contestuale agli strumenti che il tuo team utilizza già ogni giorno.

Immagina questo: stai preparando una presentazione per un client che devi consegnare domani. Invece di passare da un'app all'altra, puoi chiedere a Copilot di "riepilogare/riassumere tutte le email recenti del client X, redigere una bozza di presentazione basata sugli ultimi tre aggiornamenti del progetto e creare un programma per la riunione", il tutto mentre accede ai dati effettivi del tuo ecosistema Microsoft. Per i team che gestiscono più progetti contemporaneamente, Copilot può analizzare il tuo calendario Outlook e suggerire come dare priorità alle attività in base alle scadenze imminenti e al programma delle riunioni.

A differenza delle alternative più orientate ai consumatori, Copilot è costruito con gli standard di sicurezza aziendale di Microsoft, garantendo che i dati della tua azienda e i prompt rimangano privati e conformi alle politiche aziendali.

Funzionalità/funzioni migliori di Microsoft Copilot

Crea contenuti contestuali direttamente in Word, PowerPoint, Excel e Outlook sulla base dei dati della tua organizzazione

Ottimizza la produttività delle riunioni generando automaticamente note, elementi di azione e follow-up

Rispondi alle domande sui documenti, le presentazioni e i fogli di calcolo della tua azienda utilizzando un accesso conforme alla sicurezza al tuo ambiente Microsoft

Limiti di Microsoft Copilot

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 per tutte le funzionalità

Le prestazioni dipendono da quanto bene la tua organizzazione ha strutturato il proprio ambiente Microsoft

Personalizzazione limitata rispetto alle alternative open source

Prezzi di Microsoft Copilot

30 $/utente/mese (richiede una sottoscrizione a Microsoft 365)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

8. Hugging Face (ideale per lo sviluppo e l'implementazione di IA open source personalizzabile)

via Hugging Face

L'approccio aperto e orientato alla community di Hugging Face offre un'esperienza completamente diversa da quella chiusa e standardizzata di Meta IA. Questa piattaforma open source funge sia da hub della community che da toolkit per la creazione, la formazione e l'implementazione di modelli di IA personalizzati su misura per le tue esigenze specifiche.

Per i team tecnici che necessitano di soluzioni IA per attività specifiche del settore, Hugging Face è rivoluzionario. Immagina che la tua azienda sanitaria abbia bisogno di un assistente IA che comprenda la terminologia medica: puoi trovare un modello pre-addestrato tra migliaia di opzioni open source o perfezionarne uno specifico per le tue esigenze. I team di sviluppo possono collaborare direttamente nella piattaforma, testando diversi modelli prima di integrarli nelle applicazioni di produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hugging Face

Accedi a migliaia di modelli pre-addestrati per diverse attività di IA, dalla generazione di testo al riconoscimento delle immagini

Crea e mostra demo IA senza una configurazione infrastrutturale complessa

Entra in una rete di ricercatori e professionisti dell'IA che condividono codici, modelli e soluzioni quando ti senti bloccato su una sfida di implementazione

Limiti di Hugging Face

Richiede competenze tecniche per sfruttare appieno le funzionalità della piattaforma

Il piano gratuito ha limitazioni di calcolo per l'addestramento di modelli personalizzati

Prezzi di Hugging Face

HF Hub : Gratis

Account Pro : 9 $/utente/mese

Enterprise Hub: a partire da 20 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Hugging Face

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hugging Face?

Un utente Reddit condivide:

Ho appena imparato a usare Hugging Face e i suoi endpoint dedicati. Penso che sia piuttosto conveniente perché si paga solo per il tempo di utilizzo e questo significa che puoi eseguire rapidamente tutto il tuo lavoro su potenti GPU e poi non pagare più nulla, il che evita al mio povero laptop di fare fatica.

Ho appena imparato a usare Hugging Face e i suoi endpoint dedicati. Penso che sia piuttosto conveniente perché si paga solo per il tempo di utilizzo e questo significa che puoi eseguire rapidamente tutto il tuo lavoro su potenti GPU e poi non pagare più nulla, risparmiando così il mio povero laptop.

9. DALL·E 3 (Il migliore per la generazione di immagini IA di alta qualità)

tramite ChatGPT

Creato da OpenAI, DALL·E 3 eccelle nella generazione di immagini originali che spaziano dal rendering fotorealistico a concetti artistici astratti.

L'ultima versione offre un controllo impressionante sullo stile delle immagini, sulla composizione e persino la possibilità di estendere le immagini esistenti oltre i loro confini originali.

Ciò che rende DALL·E 3 particolarmente prezioso è la sua capacità di generare immagini che rispettano le linee guida del marchio. I professionisti del marketing possono creare immagini coerenti per tutte le campagne senza dover sostenere spese per fotografie o illustrazioni personalizzate per ogni risorsa.

Le 3 migliori funzionalità/funzioni di DALL·E

Crea immagini fotorealistiche da descrizioni testuali dettagliate con una precisione straordinaria

Modifica le immagini generate per modificare immagini esistenti o estenderne i confini

Sperimenta vari stili artistici e imita approcci estetici specifici

Limiti di DALL·E 3

Funzionalità di modifica limitate rispetto ai software di progettazione professionale

Impossibile generare determinati tipi di contenuti a causa di restrizioni di sicurezza

Per ottenere risultati di qualità superiore è necessario acquistare crediti oltre all'assegnazione gratuita

Prezzi di DALL·E 3

DALL·E 3(OpenAI) : Disponibile tramite ChatGPT Plus ($20/mese) con generazioni gratuite limitate

DALL·E 3 API : Pagamento a consumo a partire da circa 0,08 $ per immagine

Enterprise: prezzi personalizzati per esigenze di volumi elevati

Valutazioni e recensioni di DALL·E 3

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📚 Leggi anche: Alternative e concorrenti di DALL-E (gratuiti e a pagamento)

10. YouChat (Ideale per conversazioni IA basate sulla ricerca con informazioni aggiornate)

Vuoi combinare l'IA conversazionale con la ricerca web in tempo reale? YouChat ti aiuta a fare proprio questo.

Quando chiedi a YouChat quali sono le "ultime normative sull'IA in Europa", non si limita a indovinare, ma cerca sul web e ti mostra esattamente dove ha trovato le informazioni. Questo approccio basato sulla ricerca distingue YouChat dai limiti dei dati di addestramento di Meta AI, rendendolo perfetto per ricercatori, studenti e professionisti che hanno bisogno di informazioni affidabili e aggiornate.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouChat

Verifica l'esattezza delle informazioni grazie ai timestamp accanto ai risultati della ricerca

Passa senza interruzioni da una modalità specializzata all'altra: chiedigli di analizzare un codice un minuto e di fare una ricerca sulla Rivoluzione francese per un compito di storia il minuto successivo

Salva tutto il tuo percorso di ricerca con link alle conversazioni condivisibili che i colleghi possono consultare

Integra YouCode e YouWrite per un flusso di lavoro completo, dalla ricerca all'implementazione

Controlla da quali app e siti web YouChat attinge, valuta l'affidabilità delle fonti e filtra i risultati in base alla data o alla regione

Limiti di YouChat

A volte, vengono visualizzati risultati di ricerca tangenzialmente correlati che richiedono un ulteriore filtraggio

Prezzi di YouChat

Gratis : Domande e risposte di base

Pro : 20 $ al mese

Team : 30 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di YouChat

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di YouChat?

Una recensione su G2 recita:

La ricerca chat IA fornisce informazioni concise e i siti web più recenti con risultati di qualità, a differenza dei concorrenti. Lo uso come motore di ricerca affidabile per argomenti specifici..

La ricerca chat IA fornisce informazioni concise e i siti web più recenti con risultati di qualità, a differenza dei concorrenti. Lo uso come motore di ricerca affidabile per argomenti specifici..

11. Otter AI (Ideale per la trascrizione di riunioni e l'intelligenza delle conversazioni basate sull'IA)

Ti è mai capitato di trovarti in una riunione cruciale con un client per discutere i requisiti di un progetto e qualcuno dice qualcosa di brillante, ma sei troppo occupato a prendere appunti per elaborarla completamente? Otter AI risolve questo comune grattacapo sul posto di lavoro trascrivendo e riepilogando/riassumendo automaticamente le tue conversazioni in tempo reale.

Quella chiamata commerciale in cui il client ha menzionato il suo budget? Otter non solo la trascrive, ma evidenzia anche le cifre chiave e le aggiunge al tuo riepilogo/riassunto. Stai organizzando una riunione ibrida con tre persone in sala conferenze e due in remoto? Otter identifica chi ha detto cosa, cattura le diapositive condivise sullo schermo e organizza tutto in un formato facilmente ricercabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter AI

Trasforma il check-in di 60 minuti del tuo team in un riepilogo/riassunto scansionabile con elementi di azione, decisioni e domande estratti automaticamente

Consenti ai partecipanti alla riunione di evidenziare i momenti importanti e aggiungere commenti in tempo reale, come nei documenti Google collaborativi per le conversazioni

Ottieni il riconoscimento dei termini tecnici del tuo settore, come "EBITDA" o "endpoint API", con un addestramento personalizzato del vocabolario

Fallo partecipare automaticamente alle tue chiamate Zoom, Teams o Google Meet quando sei connesso al tuo calendario

Crea una knowledge base ricercabile dove puoi trovare in pochi secondi quella discussione su una funzionalità specifica di tre settimane fa

Limiti di Otter IA

Difficoltà a mantenere l'accuratezza in caffetterie rumorose o quando più membri del team parlano contemporaneamente

Può risultare lento durante la modifica di trascrizioni lunghe relative a sessioni di workshop che durano tutto il giorno

Prezzi di Otter IA

Free

Pro : 16,99 $/mese/utente

Business : 30 $/mese/utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter IA

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

12. Replit (ideale per l'assistenza alla codifica collaborativa e lo sviluppo in tempo reale)

via Replit

Immagina di avere un partner di codifica che conosce il tuo progetto alla perfezione e può completare le tue funzioni prima ancora che tu finisca di scriverle. Questo è Replit AI. Mentre Meta AI può aiutarti con frammenti di codice isolati, Replit AI vive all'interno del tuo ambiente di sviluppo e comprende il contesto del tuo progetto.

Che tu sia uno studente alle prese con il tuo primo progetto Python o un team di sviluppatori che collabora a un'applicazione web complessa, Replit AI accelera il tuo flusso di lavoro di codifica insegnandoti le migliori pratiche lungo il percorso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit

Lascia che ti guardi mentre scrivi il codice e ti suggerisca come completare quella query del database complicata o la logica di una funzione con Ghost Pair Programming

Trasforma il codice legacy criptico in spiegazioni semplici e chiare

Distribuisci la tua applicazione all'istante con un solo clic, mentre Replit gestisce tutta la configurazione dell'hosting dietro le quinte

Consenti a tutto il tuo team di scrivere codice insieme in tempo reale con la modifica simultanea e l'assistenza IA per tutti

Converti il tuo script Python in JavaScript (o in uno degli oltre 50 linguaggi disponibili) mantenendo le stesse funzionalità

Limiti di Replit

Può rallentare quando si lavora con funzionalità/funzioni IA che richiedono molte risorse su codebase di grandi dimensioni

Le restrizioni del livello gratuito diventano evidenti quando si crea qualcosa che va oltre le semplici applicazioni

Prezzi di Replit

Starter : Gratis

Core : 35 $/mese

Teams : 40 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Replit

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

13. Notion AI (Ideale per l'assistenza contestuale sui documenti e l'intelligenza delle aree di lavoro)

via Notion

Ti è mai capitato di fissare una pagina vuota di Notion, chiedendoti come iniziare a redigere quella proposta importante per un client? Notion IA è come avere un partner di scrittura che ha letto ogni documento nella tua area di lavoro.

A differenza dell'esperienza scollegata di Meta AI, Notion AI funziona proprio dove il tuo team già collabora. Stai iniziando un nuovo brief per una campagna di marketing? Notion AI può estrarre informazioni rilevanti dalle tue campagne passate, incorporare la voce del tuo brand dai materiali esistenti e generare una prima bozza che sembra davvero scritta dal tuo team.

Quando la tua sessione di pianificazione trimestrale si protrae, chiedi semplicemente a Notion AI di trasformare quelle note disordinate in un piano di progetto organizzato con sequenze temporali e responsabilità, mantenendo il contesto degli obiettivi e delle risorse della tua azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion AI

Trasforma in pochi secondi i tuoi appunti sparsi, frutto di una sessione di brainstorming, in un documento coerente e strutturato

Crea riepiloghi/riassunti personalizzati di report lunghi

Estrai i passaggi concreti dalle note delle riunioni del tuo team e organizzali in attività assegnabili

Modifica il tono delle tue email da "passivo-aggressivo" a "diplomatico ma deciso" con la trasformazione del tono

Traduci istantaneamente la documentazione dei tuoi prodotti nelle lingue necessarie al tuo team internazionale, mantenendo la precisione tecnica

Limiti di Notion IA

Funziona meglio quando hai già pagine Notion ben organizzate da cui può imparare

Occasionalmente non coglie le sfumature della terminologia specifica dell'azienda che non è apparsa frequentemente nella tua area di lavoro

Prezzi di Notion AI

Aggiungi a qualsiasi piano Notion per 10 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Una recensione su G2 recita:

Come ogni strumento di IA, ha i suoi limiti naturali, ma nel contesto in cui lo utilizzo, soddisfa perfettamente le mie esigenze.

Come ogni strumento di IA, ha i suoi limiti naturali, ma nel contesto in cui lo utilizzo, soddisfa perfettamente le mie esigenze.

Sei pronto a sostituire Meta AI? Ecco perché ClickUp dovrebbe essere la tua prima scelta

Se sei arrivato fin qui, una cosa è chiara: sul mercato non mancano strumenti di IA efficaci. Che tu sia immerso nella ricerca con Perplexity, stia creando campagne in linea con il tuo brand in Jasper o analizzando i flussi di lavoro del tuo team con Claude, c'è uno strumento per ogni nicchia.

Ma se stai cercando di semplificare piuttosto che accumulare app, ClickUp è la soluzione migliore.

Perché? A differenza di ChatGPT o Meta AI, la piattaforma all-in-one di ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto. Ottieni scrittura potenziata dall'IA, automazione delle attività, creazione di documenti e collaborazione in tempo reale basata sull'IA, il tutto in un'unica piattaforma che si adatta alle dimensioni del tuo team. A differenza di Meta AI, ClickUp è progettato appositamente per il lavoro, con funzionalità IA che migliorano i flussi di lavoro quotidiani, non solo le conversazioni.

Invece di passare da un'app all'altra o aspettare il prossimo aggiornamento LLM, puoi organizzarti, automatizzare il lavoro di routine e concentrarti su ciò che conta davvero, a partire da oggi.

👉 Prova la versione gratuita di ClickUp e scopri com'è avere un'IA che non si limita ad assisterti, ma svolge effettivamente il lavoro al posto tuo.