Oltre 40 migliori strumenti organizzativi per una maggiore produttività nel 2026

A un certo punto, ci siamo trovati tutti a fissare 27 schede aperte, due calendari e una notifica di chat lampeggiante, chiedendoci dove fosse finita la giornata.
Tra la gestione delle riunioni, il rispetto delle scadenze e il cercare di ricordare cosa significasse quella nota, rimanere organizzati è estenuante.
Gli strumenti organizzativi giusti possono cambiare le cose.
Questo articolo del blog esplora oltre 40 strumenti per mettere ordine nel caos.
Cosa sono gli strumenti organizzativi?
Gli strumenti organizzativi sono sistemi, software o risorse che aiutano le persone e i team a gestire le attività, gli orari, le informazioni e l'area di lavoro. Questi strumenti semplificano i processi, ottimizzano i flussi di lavoro e migliorano la produttività.
Possono essere digitali, come app per la project management, software per prendere appunti e piattaforme collaborative, oppure fisici, come agende, calendari, raccoglitori e post-it.
Vantaggi degli strumenti organizzativi
Ecco i principali vantaggi dell'utilizzo degli strumenti organizzativi.
- Aumenta la produttività, aiutandoti a concentrarti sulle priorità e a gestire le attività in modo efficiente
- Risparmia tempo grazie a una migliore organizzazione, elenchi di attività chiari e flussi di lavoro ottimizzati
- Migliora la gestione del tempo, consentendoti di allocare il tempo in modo efficace e rispettare le scadenze
- Migliora la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team, facilitando il lavoro in modo asincrono
- Aiuta la memoria per evitare di dimenticare date, attività o scadenze importanti
- Migliora la pianificazione e la programmazione, offrendo supporto al project management a lungo e breve termine
- Promuovi la responsabilità facilitando l'assegnazione e il monitoraggio delle mansioni
Cosa dovresti cercare negli strumenti organizzativi?
Quando scegli lo strumento organizzativo giusto per il monitoraggio, ecco cosa conta davvero:
- Funziona sulla tua configurazione: dovrebbe funzionare senza problemi su Windows, macOS, Android o iOS senza problemi di compatibilità
- Si adatta alla tua routine quotidiana: non dovresti dover ricostruire l'intero flusso di lavoro; dovrebbe funzionare con gli strumenti che già utilizzi
- Cresce con te: che tu sia un libero professionista o parte di un team in espansione, lo strumento dovrebbe adattarsi all'evoluzione del tuo lavoro
- Supporta la collaborazione: se lavori con altri, gli aggiornamenti in tempo reale, i commenti e le bacheche condivise sono indispensabili
- Copre le funzionalità di base (e molto altro): elementi come promemoria, calendari, monitoraggio delle attività e reportistica non dovrebbero essere optional, ma dovrebbero essere integrati
🧠 Curiosità: La parola "organizzare" deriva dal greco organon, che significa strumento. Quindi, tecnicamente, quando organizzi, trasformi il caos in uno strumento funzionante.
Panoramica degli strumenti organizzativi
Ecco una panoramica di oltre 40 strumenti per la produttività. 📈
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità principali
|Prezzi*
|ClickUp
|Project management all-in-one con viste e flussi di lavoro personalizzati Dimensione del team: Ideale per liberi professionisti, aziende di medie dimensioni e grandi aziende
|Assistente basato sull'intelligenza artificiale (ClickUp Brain), viste e dashboard personalizzabili, chat e gestione delle attività integrate, pianificazione automatizzata, modelli di progetto, automazione delle attività
|Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende
|Asana
|Organizzazione delle attività e dei progetti del team con flussi di lavoro personalizzabili Dimensione del team: Ideale per singoli e team di medie dimensioni
|Automatizza le attività, centralizza la comunicazione del team, utilizza i moduli per standardizzare le richieste
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese
|Trello
|Gestione visiva delle attività tramite bacheche KanbanDimensione del team: Ideale per singoli e piccoli team
|Lista di controllo, Power-Up, automazione Butler, Atlassian Intelligence
|Gratis per 10 utenti; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese
|Monday.com
|Collaborazione in team con modelli di progetto personalizzabili Dimensione del team: Adatto ad aziende di medie e grandi dimensioni
|Monitoraggio del tempo, personalizzazione della bacheca, modelli predefiniti
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese
|Jira
|Progetti di sviluppo software e flussi di lavoro AgileDimensione del team: Team di sviluppo e ingegneri del software
|Gestione del backlog, monitoraggio dei bug, filtri avanzati
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7,53 $ al mese
|Pipefy
|Automazione dei flussi di lavoro e gestione dei processiDimensione del team: Ideale per team operativi e amministrativi di qualsiasi dimensione
|Orchestrazione dei flussi di lavoro basata sull'IA, portali centralizzati, automazioni senza codice
|Piano Free gratis disponibile; prezzi personalizzati per i piani premium
|Zapier
|Automatizza le attività e realizza le connessioni tra app senza bisogno di codiceDimensione del team: Ideale per team di qualsiasi dimensione
|Oltre 8000 integrazioni con app, logica condizionale, flussi di lavoro in più passaggi
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 29,99 $ al mese
|Notion
|Appunti e organizzazione personaleDimensione del team: Ideale per liberi professionisti, autori e piccoli team
|Oltre 20.000 modelli, riassunti basati sull'IA, ricerca per l'azienda
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese
|Evernote
|Acquisizione e sincronizzazione delle note su tutti i dispositiviDimensione del team: Ideale per studenti, scrittori e ricercatori
|Sintetizzatore IA, Web Clipper, formattazione avanzata, sincronizzazione del calendario
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese
|Obsidian
|Appunti in rete e gestione delle conoscenze personaliDimensione del team: Ideale per singoli individui
|Visualizzazione grafica, backlink, note Markdown locali, funzionalità Pubblica
|Piano Free disponibile; i componenti aggiuntivi a pagamento partono da 5 $ al mese
|Coda
|Creazione di documenti che funzionano come appDimensione del team: Adatto a startup e team collaborativi
|Coda IA, documenti simili ad app, integrazioni Packs
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese
|Lucidchart
|Diagrammi, diagrammi di flusso e mappatura dei processi Dimensione del team: Ideale per team tecnici e docenti
|Generatore di diagrammi basato sull'IA, collaborazione in tempo reale, modalità presentazione
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese
|Scribe
|Documentazione dei processi e creazione di guide praticheDimensione del team: Ideale per i team delle risorse umane, IT e formazione
|Acquisizione dei flussi di lavoro, titoli generati dall'IA, branding personalizzato
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese
|Google Workspace
|Collaborazione sulle risorse digitaliDimensione del team: Ideale per aziende di tutte le dimensioni
|Google Gemini IA, condivisione di file su cloud, integrazione con il Calendario e Meet
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7 $ al mese
|Dropbox
|Archiviazione e condivisione di file su cloudDimensione del team: Ideale per team remoti e creativi
|Ricerca con IA, Dropbox Paper, collaborazione in tempo reale
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 11,99 $ al mese
|Slack
|Comunicazione di gruppo e messaggistica in tempo realeDimensione del team: Ideale per team in crescita e lavoratori da remoto
|Riunioni giornaliere, Slack Canvas, Flusso di lavoro, elenchi di attività nativi
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8,75 $ al mese
|Microsoft Teams
|Comunicazione di livello aziendale con integrazione di Office 365 Dimensione del team: Ideale per grandi organizzazioni
|Riepiloghi Co-pilot, agenti interpreti, chat, riunioni
|Versione di prova disponibile; i piani a pagamento partono da 7,20 $ al mese
|Zoom
|Videoconferenze e riunioni di team a distanzaDimensione del team: Ideale per aziende di tutte le dimensioni
|IA Companion, sottotitoli in tempo reale, riepiloghi delle riunioni
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15,99 $ al mese
|Calendly
|Automazioni della pianificazione e degli appuntamenti Dimensione del team: Ideale per imprenditori individuali e team a contatto con i clienti
|Pianificazione autonoma da parte dei clienti, moduli di inoltro, integrazioni con il Calendario
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese
|Otter.ia
|Trascrizione automatizzata e collaborazioneDimensione del team: Ideale per giornalisti, docenti e team
|Trascrizione in tempo reale, etichette dei parlanti, elementi da intraprendere
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,99 $ al mese
|Reclaim. IA
|Automatizza la pianificazione e la gestione del tempo del teamDimensione del team: Ideale per professionisti impegnati e piccoli team
|Pianificazione delle abitudini, tempo di margine, statistiche sulla produttività
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese
|Clean Email
|Organizza e riordina la tua casella di postaDimensione del team: Ideale per privati e liberi professionisti
|Azioni collettive, filtri intelligenti, strumenti per annullare l'iscrizione e di screening
|I piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese
|Todoist
|Gestione delle attività personali con categorizzazione dei progetti Dimensione del team: Ideale per singoli e piccoli team
|Livelli di priorità, aggiunta rapida, sincronizzazione tra dispositivi
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 2,5 $ al mese
|Toggl Track
|Monitoraggio del tempo e analisi della produttivitàDimensione del team: Ideale per liberi professionisti, agenzie e consulenti
|Rilevamento dei periodi di inattività, controlli sui tempi, tariffe fatturabili
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese
|TimeCamp
|Monitoraggio del tempo e reportistica del teamDimensione del team: Ideale per PMI e team remoti
|Monitoraggio automatizzato, budgeting dei progetti, regole relative alle parole chiave
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 3,99 $ al mese
|Habitica
|Trasforma le tue attività in un gioco e crea nuove abitudiniDimensione del team: Ideale per singoli e gruppi di amici
|Monitoraggio delle serie, gamification, missioni, avatar
|I piani a pagamento partono da 4,99 $ al mese
|Buffer
|Pianificazione e automazione dei post sui social mediaDimensione del team: Ideale per autori di contenuti e professionisti del marketing
|Suggerimenti di contenuti basati sull'IA, pianificazione multicanale, analisi dei dati
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per canale
|Canva
|Creazione di contenuti visivi come grafici e presentazioniDimensione del team: Ideale per team di marketing e docenti
|Magic Design, modifica del video, pubblicazione sui social
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese
|Salvataggio di articoli, video e pagine webDimensione del team: Ideale per lettori e ricercatori
|Lettura senza distrazioni, strumenti di evidenziazione, organizzazione basata su tag
|Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 2,95 $ al mese
|MindMeister
|Mappe mentali e organizzazione visiva delle ideeDimensione del team: Ideale per docenti, studenti e team
|Mappe ricche di contenuti multimediali, modalità struttura, tracciato di controllo
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 4,50 $ al mese
|Okta
|Gestione delle identità e degli accessi nelle aziendeDimensione del team: Ideale per i team IT e di sicurezza
|SSO, MFA adattiva, integrazioni di app predefinite
|Versione di prova gratis disponibile; prezzi personalizzati
|Nimble
|Gestione delle relazioni con funzionalità CRM intelligenti Dimensione del team: Ideale per team commerciali e di outreach
|Arricchimento intelligente dei contatti, sincronizzazione con i social media, coinvolgimento dei gruppi
|Piano a pagamento: 29,90 $ al mese
|Shopify
|Creazione e gestione di un'attività di e-commerce Dimensione del team: Ideale per startup, PMI e marchi D2C
|Negozio personalizzabile, pagamenti sicuri, automazioni dell'inventario
|I piani a pagamento partono da 39 $ al mese
|QuickBooks
|Contabilità, fatturazione e gestione finanziariaDimensione del team: Ideale per piccole imprese e liberi professionisti
|Libro paga, sincronizzazione bancaria, monitoraggio delle spese
|Versione di prova gratis disponibile, piani a pagamento a partire da 19 $ al mese
|Sortly
|Monitoraggio dell'inventario e gestione delle risorseDimensione del team: Ideale per piccole imprese e magazzini
|Monitoraggio tramite QR code/codici a barre, catalogazione basata su immagini, avvisi
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese
|Workable
|Semplificazione dei processi di reclutamento e assunzione Dimensione del team: Ideale per team e agenzie di risorse umane
|Selezione del personale basata sull'IA, reclutamento tramite dispositivi mobili, kit per i colloqui
|Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 360 $ al mese
|Quando lavoro
|Pianificazione del personale e gestione dei turniDimensione del team: Ideale per il settore dell'ospitalità e i team di personale a ore
|Avvisi in tempo reale, timbracartellini cloud, sincronizzazione delle buste paga
|I piani a pagamento partono da 3 $ al mese per utente
|7shifts
|Pianificazione dei turni e gestione del personale nei ristorantiDimensione del team: Ideale per ristoranti e attività di ristorazione
|Pianificazione basata sull'IA, pool di turni, distribuzione delle mance
|Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 31,99 $ al mese
|Workday
|Risorse umane, gestione delle retribuzioni e gestione dei talenti a livello di aziendaDimensione del team: Ideale per grandi organizzazioni
|Abbinamento dei profili professionali tramite IA, mobilità interna, flussi di inserimento
|Versione di prova gratis disponibile; prezzi personalizzati
|Bonusly
|Programmi di riconoscimento e premi per i dipendenti Dimensione del team: Ideale per aziende di tutte le dimensioni
|Celebrazioni delle attività cardine, premi tra colleghi, analisi dei dati
|Prezzi personalizzati
|TripIt
|Organizzazione di piani di viaggio e itinerari Dimensione del team: Ideale per chi viaggia spesso
|Avvisi sui voli in tempo reale, visualizzazione della Sequenza, spazio di archiviazione per i documenti
|Piano Free disponibile; piano a pagamento a 49 $/anno
|Wanderlog
|Pianificazione collaborativa dei viaggi Dimensione del team: Ideale per gruppi di viaggio e amici
|Mappe interattive, sincronizzazione con Gmail, ottimizzazione dei percorsi
|Versione di prova gratis disponibile; piano a pagamento a 39,99 $/anno
I migliori strumenti organizzativi
Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori strumenti organizzativi disponibili. 💁
📌Categoria 1: Gestione delle attività e del project management
1. ClickUp (Ideale per il project management all-in-one con viste e flussi di lavoro personalizzati)
ClickUp è lo spazio di lavoro AI convergente numero uno al mondo che riunisce progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto grazie all'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.
In combinazione con il software di project management di ClickUp, avrai a disposizione un'ampia gamma di strumenti per aumentare la produttività.
Ma come? ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, è il punto di riferimento. Integrato direttamente nella tua area di lavoro, collega tutte le tue attività in modo che tu possa smettere di cercare. Questo strumento di IA contestuale:
- Sfrutta diversi modelli avanzati di IA per fornire risposte e consigli contestualizzati
- Offre supporto per le query in linguaggio naturale per la ricerca, il riassunto e la generazione di contenuti tra attività, documenti e chat
- Consente la generazione e la modifica delle immagini al volo direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro
- Automatizza i flussi di lavoro complessi grazie all'integrazione con strumenti di gestione delle attività, pianificazione e di terze parti
- Fornisce informazioni in tempo reale analizzando i dati relativi all'area di lavoro, allo stato dei progetti e all'attività del team
- Offre agenti IA personalizzabili per casi d'uso specifici, dalla creazione di contenuti all'analisi dei dati
- Garantisce la privacy e la sicurezza dei dati elaborando le informazioni all'interno del tuo ambiente ClickUp
Immagina di essere un responsabile marketing che si sta preparando per il lancio di una campagna. Invece di dover cercare brief, rapporti dell'ultimo trimestre o aggiornamenti di stato dal team creativo, ClickUp Brain raccoglie tutto in pochi secondi. Risponde alle domande (basta chiedere in linguaggio naturale!), riepiloga le discussioni e redige persino delle bozze di panoramica del progetto per te.
Vuoi avere tutte le conversazioni relative al contesto e al tuo team in un unico posto? ClickUp Chat lo rende possibile.
Stai pianificando il lancio di un prodotto? Puoi fare brainstorming in chat, assegnare attività direttamente da quella conversazione e lasciare che ClickUp Brain riepiloghi la discussione indicando chiaramente i passaggi successivi.
Non ti capiterà mai più di chiederti: "Cosa avevamo deciso?". Il vantaggio? Puoi anche fare una breve chiamata con SyncUps senza allontanarti dalla tua area di lavoro.
Naturalmente, sapere cosa sta succedendo nei tuoi progetti è altrettanto importante. I dashboard di ClickUp fanno la differenza in questo senso.
Sono istantanee del tuo lavoro completamente personalizzabili e in tempo reale.
Ad esempio, un responsabile commerciale può effettuare il monitoraggio della pipeline trimestrale, un designer può seguire lo stato degli sprint o un fondatore può esaminare il carico di lavoro del team, il tutto da un'unica dashboard.
E poi c'è ClickUp Calendario: il potente strumento di pianificazione basato sull'IA che garantisce la sincronizzazione delle tue giornate, delle scadenze e dei risultati attesi.
Immagina di avere riunioni una dopo l'altra e di dover improvvisamente riorganizzare le priorità. Il Calendario si adatta, blocca il tempo dedicato alla concentrazione, riprogramma in modo intelligente e trasforma persino le note delle riunioni in attività assegnate. Con ClickUp Brain che ti aiuta a trovare gli orari migliori e i follow-up in modalità di sincronizzazione automatica, non ti sfuggirà nulla.
Ma cosa succede se parti da zero?
Il modello di project management ClickUp è una roadmap visivamente organizzata e basata sullo stato di avanzamento, pensata per i team che gestiscono più progetti in diversi reparti.
Ciò che rende speciale questo modello è l'uso del raggruppamento per stato, chiaramente suddiviso in fasi come Non avviato, In revisione, In corso, Aggiornamento richiesto, Rifiutato e Completato. Ogni sezione contiene attività di ClickUp pertinenti collegate ai reparti e alle fasi del progetto, rendendo facile vedere a colpo d'occhio a che punto si trova ogni cosa.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Centralizza i documenti: usa ClickUp Docs per creare, modificare e archiviare le informazioni sui clienti e collegarle alle attività, in modo da accedere facilmente alle procedure operative standard, agli appunti delle riunioni e ai piani
- Scegli la tua visualizzazione: passa da una visualizzazione ClickUp all'altra, come Elenco, Bacheca, Calendario e Diagramma di Gantt, in base a ciò che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro
- Visualizza le idee: utilizza le lavagne online di ClickUp per fare brainstorming, mappare i flussi di lavoro e trasformare le idee in attività concrete
- Tieni traccia del tempo senza sforzo: registra le ore, imposta le durate stimate e analizza il tempo dedicato alle attività e ai progetti con ClickUp Monitoraggio del tempo per progetti
- Automatizza il lavoro ripetitivo: assegna automaticamente i compiti, aggiorna gli stati e riduci il lavoro manuale superfluo con le automazioni di ClickUp
- Registra ogni riunione: chiedi all'ClickUp AI Notetaker di registrare, riepilogare/riassumere ed evidenziare gli elementi da intraprendere durante le chiamate di gruppo
- Trova qualsiasi cosa in un attimo: effettua ricerche tra attività, documenti, commenti e integrazioni di ClickUp con un'unica query grazie a ClickUp Enterprise Search
Limiti di ClickUp
- Curva di apprendimento ripida a causa della sua ampia suite di funzionalità/funzioni
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Questa recensione su G2 dice tutto:
Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro personalizzati per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per monitorare dettagli specifici dei progetti o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.
Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per il monitoraggio di dettagli specifici dei progetti o effettuare l’automazione di attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.
📮 ClickUp Insight: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱
Se solo avessi una piattaforma intelligente che riunisce attività, progetti, chat ed e-mail (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma ce l'hai: prova ClickUp!
2. Asana (Ideale per organizzare le attività e i progetti del team con flussi di lavoro personalizzabili)
Asana mantiene i team allineati senza bisogno di aggiornamenti costanti. Puoi assegnare attività, monitorare lo stato e creare flussi di lavoro che si adattino perfettamente al modo di lavorare del tuo team. Ha la struttura giusta per far andare avanti le cose senza risultare rigido.
Non è lo strumento più appariscente, ma è affidabile e, per i team che hanno bisogno di organizzarsi senza ricorrere al micro-management, questo è un grande vantaggio.
Le migliori funzionalità di Asana
- Automatizza le attività ripetitive con le "Regole" per aumentare la produttività e ridurre il lavoro manuale
- Sfrutta Asana IA per ricevere consigli sulle priorità, automatizzare il lavoro di routine e accelerare il processo decisionale
- Integra la comunicazione con commenti alle attività, condivisione di file e tagging del team
- Raccogli dati strutturati e standardizza le richieste utilizzando i moduli
Limiti di Asana
- Non è possibile impostare un intervallo di tempo per le attività ricorrenti
- L'applicazione mobile non dispone delle funzioni della versione desktop
Prezzi di Asana
- Free
- Piano Starter: 13,49 $ al mese per utente
- Versione avanzata: 30,49 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
- Enterprise+: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Asana
- G2: 4,4/5 (oltre 11.600 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Asana?
Direttamente da una recensione su Capterra:
Asana può presentare alcune difficoltà di navigazione. Ci sono molti aspetti di Asana che richiedono tempo e lavoro richiesto per essere appresi. Questi elementi non sono sempre intuitivi. I tutorial e i corsi di formazione di Asana non sono sempre i più utili. In effetti, ho faticato a comprendere i concetti e, di conseguenza, non sono riuscito a sfruttare appieno ogni aspetto di Asana. È un peccato (visto che utilizzo Asana da diversi anni).
Asana può presentare alcune difficoltà di navigazione. Ci sono molti aspetti di Asana che richiedono tempo e lavoro richiesto per essere appresi. Questi elementi non sono sempre intuitivi. I tutorial e i corsi di formazione di Asana non sono sempre i più utili. In effetti, ho faticato a comprendere i concetti e, di conseguenza, non sono riuscito a sfruttare appieno ogni aspetto di Asana. È un peccato (visto che utilizzo Asana da diversi anni).
3. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività tramite bacheche Kanban)
Trello è come una bacheca digitale che ti aiuta a visualizzare il tuo lavoro a colpo d'occhio. Puoi creare bacheche, suddividerle in elenchi e aggiungere schede per ogni attività.
Sebbene non sia l'ideale per progetti complessi, lo strumento funziona alla grande per chi lavora in autonomia, i creativi e chiunque preferisca un flusso di lavoro pulito e lineare, facile da aggiornare e difficile da incasinare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Trello
- Attiva regole, pulsanti personalizzati, comandi programmati e report via email con Butler, il suo strumento di IA
- Tieni traccia dei progressi e suddividi il lavoro utilizzando le "liste di controllo" per le attività secondarie all'interno delle schede, complete di barre di avanzamento
- Migliora le funzionalità e integra altri strumenti utilizzando Power-Up come Calendario, Google Drive, Slack e Jira
- Sfrutta Atlassian IA per raccogliere idee, organizzare gli elementi da intraprendere e sintetizzare il testo all'interno delle schede per una maggiore chiarezza
Limiti di Trello
- Funzioni avanzate come la vista Gantt richiedono componenti aggiuntivi a pagamento o aggiornamenti
- L'applicazione diventa lenta quando ci sono molte bacheche
Prezzi di Trello
- Gratis per 10 utenti
- Standard: 6 $ al mese per utente
- Premium: 12,50 $ al mese per utente
- Enterprise: 17,50 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Trello
- G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 23.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Trello?
Secondo una recensione su G2:
L'interfaccia utente è piuttosto intuitiva, con elenchi, bacheche e schede per gestire gli elenchi da fare. La parte relativa all'automazione può risultare complessa all'inizio, ma una volta che avrai preso confidenza, potrai apprezzare appieno i vantaggi di Trello. Per non parlare dei Power-Up che consentono di integrare le app di terze parti che già utilizzi.
L'interfaccia utente è piuttosto intuitiva, con elenchi, bacheche e schede per gestire le liste delle cose da fare. La parte relativa all'automazione può risultare complessa all'inizio, ma una volta che avrai preso confidenza, potrai apprezzare appieno i vantaggi di Trello. Per non parlare dei Power-Up che consentono di integrare le app di terze parti che già utilizzi.
🔍 Lo sapevi? Esiste una condizione chiamata " senso di colpa da produttività", in cui le persone si sentono in colpa per non aver spuntato abbastanza voci dall'elenco, anche nei fine settimana.
4. monday.com (Ideale per la collaborazione in team con modelli di progetto personalizzabili)
monday.com è ottimo per la flessibilità e la visibilità. Hai a disposizione modelli per avviare rapidamente i progetti, flussi di lavoro personalizzati, automazioni e dashboard colorate per effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti.
È intuitivo una volta che si inizia a utilizzarlo, anche se le configurazioni più avanzate potrebbero richiedere un po' di sperimentazione. I team che devono coordinarsi tra ruoli o reparti apprezzeranno la chiarezza con cui Monday.com mostra chi è responsabile di cosa.
Le migliori funzionalità di monday.com
- Semplifica l'onboarding e la configurazione dei flussi di lavoro con modelli predefiniti per progetti, attività e automazioni
- Tieni traccia del tempo dedicato alle attività grazie al monitoraggio del tempo integrato, per reportistica e fatturazione accurate
- Struttura i progetti con un sistema gerarchico di gestione delle attività, che include aree di lavoro, bacheche, attività e sotto-elementi
Limiti di monday.com
- Limiti al numero di azioni automatizzate
- Non è possibile inviare email di massa per più di 500 elementi alla volta
Prezzi di monday.com
- Free
- Basic: 12 $ al mese per utente
- Standard: 14 $ al mese per utente
- Pro: 24 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su monday.com
- G2: 4,7/5 (oltre 13.500 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?
Un recensore di G2 ha condiviso questo feedback:
Ci sono molte cose che mi piacciono di Monday, che si tratti della facilità di creazione dei flussi di lavoro o dell'automazione della creazione in base a qualsiasi esigenza, oppure dell'integrazione superveloce per un'app personalizzata... Ci sono state volte in cui avevo bisogno di fare qualcosa con i sottoelementi, ma a causa delle limitazioni delle azioni che possiamo eseguire su di essi, ho dovuto trovare una soluzione alternativa. Inoltre, c'è il meccanismo di riprova di monday.com e la restrizione sull'invio di dati con l'intestazione monday a fini di autenticazione.
Ci sono molte cose che mi piacciono di Monday, che si tratti della facilità di creazione dei flussi di lavoro o dell'automazione della creazione in base a qualsiasi esigenza, oppure dell'integrazione superveloce per un'app personalizzata... Ci sono state volte in cui avevo bisogno di fare qualcosa con i sottoelementi, ma a causa delle limitazioni delle azioni che possiamo eseguire su di essi, ho dovuto trovare una soluzione alternativa. Inoltre, c'è il meccanismo di riprova di monday.com e la restrizione sull'invio di dati con l'intestazione monday a fini di autenticazione.
5. Jira (Ideale per progetti di sviluppo software e flussi di lavoro Agile)
Jira è pensato per gli sviluppatori e presenta una struttura dedicata per il monitoraggio dei bug, la gestione degli sprint o l'esecuzione di flussi di lavoro Agile. Sebbene non sia lo strumento più semplice per gli utenti non tecnici, Jira è una buona opzione per tenere sotto controllo l'intero processo di sviluppo.
Le migliori funzionalità di Jira
- Pianifica e assegna le priorità al lavoro con strumenti di gestione del backlog per organizzare attività, storie e epopee tra uno sprint e l'altro
- Tieni traccia dei bug e risolvili grazie al monitoraggio dei problemi con informazioni dettagliate su stato, assegnazione e cronologia
- Migliora la ricercabilità e il filtraggio con la ricerca avanzata (JQL) e i filtri salvabili per un accesso rapido ai problemi rilevanti
Limiti di Jira
- Alcune configurazioni richiedono competenze di amministratore per essere gestite, rendendole complesse e dispendiose in termini di tempo
- Jira non dispone di strumenti di collaborazione integrati affidabili
- Gli utenti segnalano tempi di caricamento delle query lenti e occasionali problemi con il server
Prezzi di Jira
- Free
- Standard: 7,91 $ al mese per utente
- Premium: 14,54 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Jira
- G2: 4,5/5 (oltre 6.300 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Jira?
Secondo una recensione su G2:
Mi piace che Jira renda facile il monitoraggio dei bug e delle attività dall'inizio alla fine. Tutto è in un unico posto, così posso vedere chi è responsabile e controllare rapidamente lo stato di avanzamento. Le dashboard e i filtri mi aiutano a capire cosa è importante e cosa è terminato. I flussi di lavoro funzionano bene se configurati con cura, e Jira si integra con strumenti come Slack, Git e piattaforme di test, il che favorisce la collaborazione all'interno del team. Ha molte funzionalità/funzioni come flussi di lavoro e report personalizzati, utili per i progetti più grandi.
Mi piace che Jira renda facile il monitoraggio dei bug e delle attività dall'inizio alla fine. Tutto è in un unico posto, così posso vedere chi è responsabile e controllare rapidamente lo stato di avanzamento. Le dashboard e i filtri mi aiutano a capire cosa è importante e cosa è stato completato. I flussi di lavoro funzionano bene se configurati con cura, e Jira si integra con strumenti come Slack, Git e piattaforme di test, il che favorisce la collaborazione all'interno del team. Ha molte funzionalità come flussi di lavoro e report personalizzati, utili per i progetti più grandi.
🔍 Lo sapevi? Durante la Guerra Civile, il termine "dead line" non si riferiva alle scadenze che conosciamo oggi. Era un vero e proprio confine nei campi di prigionia e, se i prigionieri lo oltrepassavano, potevano essere fucilati.
6. Pipefy (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione dei processi)
Pipefy aiuta i team operativi a mantenere i flussi di lavoro ricorrenti snelli ed efficienti. Che si tratti di gestire richieste di acquisto, inserimento dei dipendenti o catene di approvazione, puoi impostare processi strutturati e automatizzare le parti più noiose.
È particolarmente utile per ottenere risultati costanti ogni volta, ad esempio assicurandosi che ogni passaggio di un flusso di lavoro venga seguito, senza dover spuntare manualmente le voci.
Le migliori funzionalità di Pipefy
- Dai più potere ai team con l'automazione no-code per un'ottimizzazione senza dipendenza dall'IT
- Semplifica l'erogazione dei servizi con agenti basati sull'IA che automatizzano le interazioni e mantengono i flussi di lavoro attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Centralizza le richieste e le informazioni con "New Portal", che riunisce moduli, link, file e servizi in un unico posto
- Ottimizza l'utilizzo delle risorse e riduci i costi grazie a un'orchestrazione unificata dei flussi di lavoro
Limiti di Pipefy
- Gli utenti segnalano che il generatore di PDF presenta dei problemi
- Mancano le funzionalità/le funzioni per gestire attività complesse
Prezzi di Pipefy
- Free
- Business: Prezzi personalizzati
- Aziende: Prezzi personalizzati
- Unlimited: Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni su Pipefy
- G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pipefy?
Secondo una recensione di Capterra:
Apprezzo molto tutti i diversi modelli di flusso di lavoro che offre; rendono semplice organizzare qualsiasi tipo di progetto o elenco di attività e possono essere facilmente modificati per adattarsi alle nostre esigenze… Penso che sarebbe utile se integrassero metriche più complesse come le prestazioni e la durata delle attività; ad esempio, il diagramma di Gantt potrebbe mostrare quanto tempo è trascorso da quando un'attività è stata programmata.
Apprezzo molto tutti i diversi modelli di flusso di lavoro che offre; rendono semplice organizzare qualsiasi tipo di progetto o elenco di attività e possono essere facilmente modificati per adattarsi alle nostre esigenze… Penso che sarebbe utile se integrassero metriche più complesse come le prestazioni e la durata delle attività; ad esempio, il diagramma di Gantt potrebbe mostrare quanto tempo è trascorso da quando un'attività è stata programmata.
7. Zapier (Ideale per l'automazione delle attività e la connessione delle app senza bisogno di codice)
Zapier collega migliaia di app (Gmail, ClickUp, Mailchimp e chi più ne ha più ne metta!) per consentirti di automatizzare le attività con facilità. Vuoi salvare automaticamente gli allegati delle email su Dropbox o creare una nuova attività in ClickUp ogni volta che qualcuno compila un modulo Google? Zapier ha uno Zap che fa al caso tuo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier
- Collega oltre 8.000 app per un flusso di dati senza interruzioni e l'automazione dei flussi di lavoro
- Crea flussi di lavoro avanzati con Multi-Step Zaps, concatenando più azioni e app in un unico processo di automazione
- Personalizza i flussi di lavoro con la logica condizionale, come percorsi e filtri, per automazioni dinamiche
Limiti di Zapier
- Il suo sistema di automazione a volte duplica le attività
- Gli utenti lamentano che le integrazioni smettono di funzionare senza spiegazioni chiare, rendendo frustrante la risoluzione dei problemi del sistema
Prezzi di Zapier
- Free
- Professional: 29,99 $ al mese
- Team: 103,50 $ al mese
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Zapier
- G2: 4,7/5 (oltre 2.900 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?
Un utente di Reddit condivide:
Lo uso tantissimo. Onestamente, senza di esso non riuscirei a svolgere il mio lavoro nemmeno per metà. Utilizziamo una piattaforma LMS che non dispone di un'integrazione nativa con Salesforce e non abbiamo né il tempo né le risorse per crearne una da zero: Zapier semplifica l'automazione del flusso di dati (utenti, pagamenti, stati dei corsi, ecc.) verso Salesforce. Lo uso anche per molte altre cose, ma è stato un vero salvagente per quella piattaforma in particolare.
Lo uso tantissimo. Onestamente, senza di esso non riuscirei a svolgere il mio lavoro nemmeno per metà. Utilizziamo una piattaforma LMS che non dispone di un'integrazione nativa con Salesforce e non abbiamo né il tempo né le risorse per crearne una da zero: Zapier semplifica l'automazione del flusso di dati (utenti, pagamenti, progressi nei corsi, ecc.) verso Salesforce. Lo uso anche per molte altre cose, ma è stato un vero salvagente per quella piattaforma in particolare.
📌 Categoria 2: Documentazione e mappe mentali
8. Notion (Ideale per prendere appunti e organizzarsi)
Notion è in parte un taccuino, in parte un'area di lavoro e in parte un elenco di cose da fare. Può essere semplice o complesso a seconda delle tue esigenze. Puoi usarlo per tenere un diario, pianificare un progetto, creare un wiki di squadra o effettuare il monitoraggio degli obiettivi.
Tuttavia, l’impostazione del flusso di lavoro ideale richiede un notevole lavoro richiesto e tempo. È una buona scelta se desideri avere il controllo su come vengono organizzate le tue informazioni.
Le migliori funzionalità di Notion
- Crea pagine personalizzate con contenuti, testo, immagini, tabelle e altre opzioni multimediali
- Usa Notion AI per raccogliere idee, riepilogare contenuti e generare informazioni pertinenti, comprese le funzionalità/funzioni AI Meeting Notes e Research mode
- Crea pagine per qualsiasi scopo, tra cui la pianificazione di progetti e la presa di appunti, grazie alla libreria di 20.000 modelli
- Effettua ricerche efficienti nell'area di lavoro e negli strumenti collegati con "Enterprise Search", inclusa l'indicizzazione automatica dei contenuti PDF
Limiti di Notion
- Funzioni offline limitate, che influiscono sull'usabilità durante i viaggi o in caso di interruzioni di rete
- La ricerca risulta incoerente quando si ha a che fare con un'area di lavoro di grandi dimensioni o con pagine annidate
Prezzi di Notion
- Free
- Inoltre: 12 $ al mese per utente
- Business: 24 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Notion
- G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Notion?
Un recensore di G2 scrive:
Notion è incredibilmente flessibile e mi permette di riunire documenti, note, attività e database in un unico spazio di lavoro ordinato. L'interfaccia è intuitiva, la struttura drag-and-drop rende la riorganizzazione dei contenuti semplicissima e la possibilità di incorporare diversi tipi di media o collegare pagine correlate è un grande vantaggio in termini di produttività. Apprezzo in particolare il fatto che mi permetta di tenere tutto — brief di progetto, elenchi di attività e ricerche — organizzato visivamente e facile da navigare. È anche molto personalizzabile, quindi può adattarsi a diversi flussi di lavoro senza costringerti a una struttura rigida.
Notion è incredibilmente flessibile e mi permette di riunire documenti, note, attività e database in un unico spazio di lavoro ordinato. L'interfaccia è intuitiva, la struttura drag-and-drop rende la riorganizzazione dei contenuti semplicissima e la possibilità di incorporare diversi tipi di media o collegare pagine correlate è un grande vantaggio in termini di produttività. Apprezzo in particolare il fatto che mi permetta di tenere tutto — brief di progetto, elenchi di attività e ricerche — organizzato visivamente e facile da navigare. È anche molto personalizzabile, quindi può adattarsi a diversi flussi di lavoro senza costringerti a una struttura rigida.
🧠 Curiosità: la famosa curva dell'oblio di Hermann Ebbinghaus dimostra che le persone dimenticano circa il 50% delle nuove informazioni entro 60 minuti e fino al 70% entro 24 ore. Prendere appunti regolarmente aiuta a contrastare questo fenomeno di perdita di memoria.
9. Evernote (Ideale per acquisire e effettuare la sincronizzazione di note su più dispositivi)
Evernote è una scelta azzeccata se hai bisogno di annotare rapidamente le idee e ritrovarle in seguito, senza dover setacciare un milione di cartelle. È utile per la ricerca, gli appunti delle riunioni o per salvare contenuti web.
Tutto ha la sincronizzazione su tutti i dispositivi, così le tue note sono sempre con te. Se tutto ciò di cui hai bisogno è un taccuino digitale affidabile, Evernote fa al caso tuo.
Le migliori funzionalità di Evernote
- Acquisisci e organizza le note con le "note scritte a mano" e la formattazione RTF
- Automatizza la creazione e la modifica dei contenuti con l'assistente IA, che riepiloga/riassume, scrive, traduce, parafrasi e corregge gli errori di battitura
- Integra i calendari di project management tramite la sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar e Outlook per gestire gli eventi
- Salva e annota i contenuti web utilizzando "Web Clipper" per acquisire articoli, screenshot e pagine web
Limiti di Evernote
- I continui aggiornamenti e le notifiche pubblicitarie distraggono gli utenti
- La versione gratis di Evernote ha un limite di utilizzo di 60 MB di spazio al mese e di due dispositivi alla volta
Prezzi di Evernote
- Free
- Personale: 14,99 $ al mese
- Professional: 17,99 $ al mese
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Evernote
- G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?
Questa recensione di G2 solleva un punto di vista interessante:
La possibilità di sincronizzare senza problemi tutti i miei dispositivi. Posso prendere appunti sul telefono durante una riunione e accedervi immediatamente sul mio laptop in un secondo momento. Il sistema di tagging e i taccuini rendono facile organizzare tutto… La versione gratuita presenta alcune limitazioni in termini di sincronizzazione dei dispositivi, e i piani premium possono risultare un po' costosi per le startup con budget limitati.
La possibilità di sincronizzare senza problemi tutti i miei dispositivi. Posso prendere appunti sul telefono durante una riunione e accedervi immediatamente sul mio laptop in un secondo momento. Il sistema di tagging e i taccuini rendono facile organizzare tutto… La versione gratuita presenta alcune limitazioni in termini di sincronizzazione dei dispositivi, e i piani premium possono risultare un po' costosi per le startup con budget limitati.
📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Evernote
10. Obsidian (Ideale per prendere appunti in rete e gestire le conoscenze personali)
Obsidian è come avere una base di conoscenze personale che cresce insieme al tuo pensiero. È pensato per chi ama prendere appunti in modo approfondito e per chi ama creare connessioni tra le idee e creare una rete di informazioni.
Le tue note vengono salvate localmente in file Markdown e puoi collegarle tra loro per creare un "secondo cervello".
Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian
- Collega le note in modo bidirezionale tramite collegamenti interni e backlink per creare una rete di idee interconnesse e navigare facilmente tra i contenuti correlati
- Visualizza le relazioni tra le note tramite la Visualizzazione grafica, che mostra una mappa interattiva di tutte le note collegate e delle loro connessioni
- Pubblica la tua knowledge base online con Obsidian Publish, che consente l'hosting web del tuo vault con temi personalizzabili e visualizzazione grafica
Limiti di Obsidian
- La funzione di ricerca è imprecisa, soprattutto se il termine di ricerca è composto da più di una parola
- Le tabelle sono inutilizzabili anche con i plugin della community
Prezzi di Obsidian
- Free
- Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente
- Prezzo: 10 $ al mese per utente
- Catalyst: pagamento una tantum di 25 $
- Commerciale: 50 $ all'anno per utente
Valutazioni e recensioni su Obsidian
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?
Da una recensione su Capterra:
Dopo una lunga ricerca ho scelto Obsidian e, anche se c'è stata una fase di apprendimento, è stata una scelta eccellente al 100%. Adoro usarlo: ha un'interfaccia pulita, è velocissimo, funziona offline, è super personalizzabile e puoi adattarlo esattamente alle tue esigenze. Di solito, se manca una funzionalità/funzione, il problema viene risolto dai plugin della community.
Dopo una lunga ricerca ho scelto Obsidian e, anche se c'è stata una fase di apprendimento, è stata una scelta eccellente al 100%. Adoro usarlo: ha un'interfaccia pulita, è velocissimo, funziona offline, è super personalizzabile e puoi adattarlo esattamente alle tue esigenze. Di solito, se manca una funzionalità/funzione, il problema viene risolto dai plugin della community.
11. Coda (Ideale per creare documenti che hanno la funzione di app)
Coda consente ai team di creare documenti interattivi per gestire progetti, archiviare dati e automatizzare le attività. Consideralo come un documento in grado di funzionare come un'app. Che tu stia creando roadmap di prodotto, redigendo verbali di riunioni o gestendo flussi di lavoro personalizzati, Coda è in grado di gestirlo.
Le migliori funzionalità di Coda
- Delega le attività, ripensa la creazione dei contenuti e ottieni informazioni sui progetti più rapidamente con Coda IA
- Collega, modifica e aggiorna i tuoi documenti all'interno di app come ClickUp con Packs
- Utilizza le funzionalità dell'area di lavoro, come le statistiche di pubblicazione, le cartelle illimitate, le icone personalizzate, l'accesso alle cartelle e l'analisi interna dei documenti
Limiti di Coda
- Non è possibile bloccare o fissare le colonne delle tabelle e personalizzare i moduli per una presentazione visiva
- Gli utenti lamentano la mancanza di funzioni di codifica per personalizzare i documenti
Prezzi di Coda
- Free
- Pro: 12 $ al mese per utente
- Team: 36 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Coda
- G2: 4,5/5 (oltre 470 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Coda?
Un breve estratto da una recensione su G2:
Offre tantissime possibilità. Puoi scrivere documentazione, creare tabelle (complesse), creare pagine all'interno di altre pagine, fare menzioni di persone e pagine, integrarsi con Miro, Fogli Google/Docs/ecc., inserire immagini, link... Alcune funzionalità e possibilità non sono molto chiare e intuitive. Sebbene l'interfaccia sia molto intuitiva, devi capire da solo come utilizzare determinate funzioni.
Offre tantissime possibilità. Puoi scrivere documentazione, creare tabelle (complesse), creare pagine all'interno di altre pagine, fare menzioni di persone e pagine, integrarsi con Miro, Fogli Google/Docs/ecc., inserire immagini, link... Alcune funzionalità/funzioni non sono molto chiare e intuitive. Sebbene l'interfaccia sia molto intuitiva, devi capire da solo come utilizzare determinate funzioni.
12. Lucidchart (Ideale per diagrammi, diagrammi di flusso e mappatura dei processi)
Lucidchart rende più comprensibili le idee complesse, specialmente quando si tratta di mappare sistemi, flussi di lavoro o architetture. È ideale per creare diagrammi di flusso, organigrammi, diagrammi di rete e persino mappe dell'architettura software.
L'interfaccia drag-and-drop è pulita e intuitiva. Supporta la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra i membri del team, consentendo a tutto il team di lavorare contemporaneamente sui diagrammi.
Le migliori funzionalità di Lucidchart
- Genera diagrammi all'istante con l'IA per creare e iterare utilizzando prompt in linguaggio naturale
- Collega origini dati esterne utilizzando il collegamento e la visualizzazione dei dati per collegare i diagrammi ai dati in tempo reale provenienti da Fogli Google, Excel o database
- Collabora in tempo reale grazie alla co-creazione in tempo reale, alla chat integrata nell'editor e ai commenti specifici per ogni forma, per ottimizzare il lavoro di squadra e il feedback
- Presenta e interagisci con i diagrammi utilizzando la Modalità presentazione interattiva, che consente una navigazione fluida
Limiti di Lucidchart
- La libreria di icone è fortemente incentrata sui diagrammi tecnici
- A volte gli utenti hanno difficoltà con la formattazione, ad esempio l'allineamento delle forme o il mantenimento di un design coerente nei diagrammi
Prezzi di Lucidchart
- Free
- Individuale: 9 $ al mese per utente
- Team: 10 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Lucidchart
- G2: 4,5/5 (oltre 6.300 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Lucidchart?
Secondo una recensione su G2:
A mio parere, la cosa migliore di Lucid è la semplicità con cui si riesce a trasformare un concetto ambiguo in un diagramma comprensibile. L'ampia libreria di modelli fa risparmiare molto tempo e l'interfaccia risulta molto intuitiva. […] Il fatto che la condivisione fosse facile e che il mio team potesse seguire immediatamente il mio progetto senza ulteriori spiegazioni è stato davvero vantaggioso per me.
A mio parere, la cosa migliore di Lucid è la semplicità con cui si riesce a trasformare un concetto ambiguo in un diagramma comprensibile. L'ampia libreria di modelli fa risparmiare molto tempo e l'interfaccia risulta molto intuitiva. […] Il fatto che la condivisione fosse facile e che il mio team potesse seguire immediatamente il mio progetto senza bisogno di ulteriori spiegazioni è stato davvero vantaggioso per me.
🧠 Curiosità: Una persona media ricorda il 65% delle informazioni quando queste sono accompagnate da immagini, ma solo il 10% quando si tratta solo di testo. Ecco perché diagrammi, mappe mentali e diagrammi di flusso sono un vero nutrimento per la mente. Gli strumenti visivi trasformano il caos in chiarezza.
13. Scribe (Ideale per documentare i processi e creare guide pratiche)
Scribe trasforma i tuoi clic in guide chiare e dettagliate, in un attimo. Basta premere "registra", eseguire un'attività e l'app cattura ogni passaggio con screenshot annotati e istruzioni.
Si tratta di una risorsa utile per i team che hanno bisogno di documentare i processi, formare i nuovi assunti o creare procedure operative standard interne senza dover dedicare ore alla loro stesura.
Le migliori funzionalità di Scribe
- Registra ogni clic, scorrimento e immissione di dati del flusso di lavoro per generare guide dettagliate con screenshot annotati e testo grazie alla Cattura automatica del flusso di lavoro
- Personalizza e perfeziona la documentazione con strumenti di modifica degli screenshot per ritagliare, annotare e oscurare le informazioni sensibili
- Automatizza la creazione di contenuti con titoli e descrizioni generati dall'IA per una documentazione impeccabile
- Mantieni la coerenza del marchio grazie al branding personalizzato, che ti consente di rimuovere il logo di Scribe dalle guide
Limiti di Scribe
- Non è possibile assegnare un nome a una sessione prima di avviare la registrazione
- Non è possibile caricare direttamente file video, specialmente in formato MP4
Prezzi di Scribe
- Free
- Pro Team: 15 $ al mese per utente
- Pro Personal: 29 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Scribe
- G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?
Una recensione su G2 lo descrive così:
Mi piace l'integrazione nel mio browser e la facilità con cui si crea e si pubblica una nuova guida... Ho riscontrato un problema quando ho cercato di incorporare il video, poiché non avevo effettuato la condivisione dello Scribe nell'altra scheda. Forse sarebbe utile un pop-up in quella scheda per fornirti un promemoria sulla condivisione o un qualche tipo di avviso che ti faccia sapere che non è stato effettuato il processo di condivisione.
Mi piace l'integrazione nel mio browser e la facilità con cui si crea e si pubblica una nuova guida... Ho riscontrato un problema quando ho cercato di incorporare il video, poiché non avevo effettuato la condivisione dello Scribe nell'altra scheda. Forse sarebbe utile un pop-up in quella scheda per fornirti un promemoria sulla condivisione o un qualche tipo di avviso che ti faccia sapere che non è stato effettuato il processo di condivisione.
📌 Categoria 3: Gestione dei file
14. Google Workspace (Ideale per la collaborazione su risorse digitali)
Google Workspace è un quartier generale digitale per i team che puntano sulla collaborazione. Docs, Sheets e Slides consentono a più persone di effettuare modifiche, commentare e scambiare idee in tempo reale. Gmail, Chat e Meet mantengono la comunicazione fluida, mentre Google Drive organizza i tuoi file nel cloud.
Tutto si sincronizza e funzionalità come i calendari condivisi e i controlli degli amministratori si adattano alle tue esigenze.
Le migliori funzionalità/funzioni di Google Workspace
- Proteggi i dati sensibili con funzionalità di sicurezza integrate come l'autenticazione a due fattori (2FA) e la crittografia dei dati
- Potenzia l'area di lavoro integrando Gemini di Google per migliorare le funzionalità di ricerca e la scoperta delle informazioni
- Semplifica le riunioni con Google Meet, che offre sottotitoli tradotti, miglioramenti audio e video di qualità professionale e uno strumento di IA per gli appunti delle riunioni
Limiti di Google Workspace
- Funzioni offline limitate; è necessario configurare in anticipo app come Docs, Sheets e Gmail
- Alcuni utenti trovano l'interfaccia troppo complessa quando devono gestire più attività o account
Prezzi di Google Workspace
- Free
- Business Starter: 7 $ al mese per utente
- Business Standard: 14 $ al mese per utente
- Business Plus: 20 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Google Workspace
- G2: 4,6/5 (oltre 46.645 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Google Workspace?
Una recensione su G2 afferma:
Mi piace come tutto sia perfettamente integrato in un'unica piattaforma. L'integrazione di Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendario e Meet rende la collaborazione semplicissima. È molto intuitivo, facile da implementare e accessibile da qualsiasi dispositivo. La collaborazione in tempo reale su documenti e fogli di calcolo fa risparmiare tempo e mantiene tutti allineati, il che è particolarmente utile per il lavoro da remoto o ibrido.
Mi piace come tutto sia perfettamente integrato in un'unica piattaforma. L'integrazione di Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendario e Meet rende la collaborazione semplicissima. È molto intuitivo, facile da implementare e accessibile da qualsiasi dispositivo. La collaborazione in tempo reale su documenti e fogli di calcolo fa risparmiare tempo e mantiene tutti allineati, il che è particolarmente utile per il lavoro da remoto o ibrido.
🔍 Lo sapevi? Una comunicazione inadeguata all'interno dei team porta a confusione, stress e perdite di tempo. Secondo un rapporto, ciò causa un aumento dello stress del 51%, un calo della produttività del 41% e un aumento della tensione del 31%, oltre a un maggior numero di scadenze non rispettate.
15. Dropbox (Il migliore per lo spazio di archiviazione cloud e la condivisione di file)
Dropbox archivia e effettua la sincronizzazione dei file in modo sicuro. La sua interfaccia intuitiva, i backup affidabili e la gestione delle versioni dei file lo rendono ideale per i team che necessitano di un accesso costante alle risorse digitali.
Che tu stia collaborando su un documento, archiviando file di progettazione o effettuando la condivisione di contenuti con i clienti, Dropbox mantiene tutto organizzato e accessibile da qualsiasi dispositivo. Inoltre, si integra perfettamente con altri strumenti, rendendolo una colonna portante affidabile per i team distribuiti.
Le migliori funzionalità di Dropbox
- Cerca e accedi ai contenuti con Dropbox Dash, che offre una ricerca basata sull'IA tra video, immagini, documenti e persone
- Collabora senza soluzione di continuità creando e effettuando modifiche a file cloud e Microsoft Office direttamente all'interno dello strumento
- Collabora in tempo reale utilizzando Dropbox Paper, un editor di documenti collaborativo con Sequenze, elenchi di cose da fare e tabelle per l'organizzazione dei progetti
Limiti di Dropbox
- A volte non c’è sincronizzazione automatica se non lo avvii
- Una volta generato un PDF, non è possibile aggiungere altre pagine o effettuare modifiche al documento
Prezzi di Dropbox
- Base: Gratis
- Inoltre: 11,99 $ al mese per utente
- Professional: 19,99 $ al mese per utente
- Standard: 18 $ al mese per utente
- Avanzato: 30 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Dropbox
- G2: 4,4/5 (oltre 28.900 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 21.700 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Dropbox?
Un recensore di Capterra condivide questo feedback:
L'ho utilizzato personalmente per inviare e effettuare la condivisione di PDF durante i webinar della nostra azienda. A tal fine, è stato molto utile e semplice. Il piano base offre molto spazio di archiviazione rispetto ad altri... Semplicemente non può competere con Google Drive o SharePoint in termini di funzionalità. Se cerchi solo la condivisione di file, con il piano Free hai a disposizione solo 2 GB di spazio rispetto ai 15 GB di Drive, oltre all'accesso a Docs, Sheets e altri strumenti. Il software Adobe offre la firma elettronica e la modifica dei PDF, ma con molte altre funzionalità.
L'ho utilizzato personalmente per inviare e effettuare la condivisione di PDF durante i webinar della nostra azienda. A tal fine, è stato molto utile e semplice. Il piano base offre molto spazio di archiviazione rispetto ad altri... Semplicemente non può competere con Google Drive o SharePoint in termini di funzionalità. Se cerchi solo la condivisione di file, con il piano Free hai a disposizione solo 2 GB di spazio rispetto ai 15 GB di Drive, oltre all'accesso a Docs, Sheets e altri strumenti. Il software Adobe offre la firma elettronica e la modifica dei PDF, ma con molte altre funzionalità.
📌 Categoria 4: Comunicazione e collaborazione
16. Slack (Ideale per la comunicazione in team e la messaggistica in tempo reale)
Slack organizza le conversazioni e mette in contatto i team in tempo reale. È il fulcro del lavoro quotidiano, con canali dedicati a diversi argomenti, thread per mantenere le discussioni mirate e integrazioni di Slack con tutti i tuoi strumenti preferiti.
Se usato bene, può ridurre il numero di email e aumentare la trasparenza, ma senza dei limiti ben definiti può anche diventare una fastidiosa distrazione.
Le migliori funzionalità di Slack
- Collabora su risorse permanenti utilizzando Slack Canvas per redigere, effettuare la condivisione e aggiornare le informazioni direttamente all'interno della piattaforma
- Connettiti tramite riunioni giornaliere con voce, video e condivisione dello schermo per riunioni rapide e informali
- Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con Workflow Builder, che consente l'automazione senza codice per approvazioni, promemoria e instradamento delle attività
- Gestisci le attività in modo nativo utilizzando Slack Lists, che offre funzionalità integrate di monitoraggio delle attività, assegnazione dei compiti e monitoraggio dello stato delle attività
Limiti di Slack
- Mancano impostazioni dettagliate per il controllo delle notifiche, come filtri o opzioni per posticipare le notifiche più a lungo
- Ha difficoltà a recuperare le informazioni dalle conversazioni passate, specialmente nei canali affollati
Prezzi di Slack
- Free
- Pro: 8,75 $ al mese per utente
- Business+: 15 $ al mese per utente
- Enterprise Grid: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Slack
- G2: 4,5/5 (oltre 34.300 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 23.800 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Slack?
Ecco una recensione di Gartner su questo strumento organizzativo:
La possibilità di avere messaggi diretti, gruppi e canali tutti contemporaneamente e la possibilità di passare dai gruppi più piccoli ai canali senza alcuno sforzo. Anche le riunioni giornaliere sono ottime
La possibilità di avere messaggi diretti, gruppi e canali tutti contemporaneamente e la possibilità di passare dai gruppi più piccoli ai canali senza alcuno sforzo. Anche le riunioni giornaliere sono ottime
📮 ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso sparsi su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento.
Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, le tue conversazioni vengono mappate su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e facilmente accessibili.
17. Microsoft Teams (Ideale per la comunicazione a livello aziendale con integrazione con Office 365)
Microsoft Teams è una scelta eccellente per le organizzazioni di grandi dimensioni, in particolare per quelle che già utilizzano Microsoft 365. Combina chat, riunioni video, condivisione di file e integrazioni con Word, Excel e Outlook.
Non è l'app più minimalista, ma soddisfa tutte le esigenze delle aziende che necessitano di struttura, sicurezza e una profonda integrazione con Microsoft.
Le migliori funzionalità di Microsoft Teams
- Riassumi i documenti all'istante con Co-pilot File Summary in Chat, sfruttando l'IA per fornire informazioni concise dai file condivisi
- Migliora le riunioni con Interpreter Agent per la traduzione vocale in tempo reale, consentendo ai partecipanti di comunicare nelle loro lingue preferite utilizzando voci generate dall'IA
- Automatizza l'organizzazione delle riunioni utilizzando i modelli di riunione personali, che consentono agli utenti di salvare in anticipo le configurazioni e pianificare le riunioni
- Registra, trascrivi e rivedi le riunioni con Intelligent Meeting Recap e la funzione di presa di appunti basata sull'IA per un follow-up e una documentazione efficienti
Limiti di Microsoft Teams
- Gli utenti lamentano che la presenza di molti canali e thread crea confusione, rendendo facile perdere il filo delle conversazioni
- La funzione di ricerca non è sempre precisa, specialmente con messaggi o file più vecchi
Prezzi di Microsoft Teams
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente
- Microsoft 365 Apps per l'azienda: 9,90 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (oltre 16.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?
Una recensione su G2 lo descrive così:
Il punto di forza di Microsoft Teams è la sua perfetta integrazione con il resto della suite Microsoft 365. Passare da Teams a Outlook, SharePoint e OneDrive è semplicissimo, il che aumenta davvero la produttività… Ciò che trovo frustrante è che Teams può sembrare disordinato e poco intuitivo, specialmente per i nuovi utenti. Le notifiche possono essere opprimenti e la navigazione tra chat, canali e riunioni non è sempre fluida come dovrebbe. Inoltre, le prestazioni possono rallentare su computer meno potenti e, occasionalmente, si verificano problemi di sincronizzazione con i file o gli eventi del Calendario.
Il punto di forza di Microsoft Teams è la sua perfetta integrazione con il resto della suite Microsoft 365. Passare da Teams a Outlook, SharePoint e OneDrive è semplicissimo, il che aumenta davvero la produttività… Ciò che trovo frustrante è che Teams può sembrare disordinato e poco intuitivo, specialmente per i nuovi utenti. Le notifiche possono essere opprimenti e la navigazione tra chat, canali e riunioni non è sempre fluida come dovrebbe. Inoltre, le prestazioni possono rallentare su computer meno potenti e, occasionalmente, si verificano problemi di sincronizzazione con i file o gli eventi del Calendario.
18. Zoom (Ideale per videoconferenze e riunioni di team a distanza)
Zoom è diventato il punto di riferimento per le riunioni virtuali, e a ragione. È affidabile, scalabile e semplice da usare.
Funzionalità come la condivisione dello schermo, le sale di discussione e le registrazioni su cloud lo rendono flessibile per qualsiasi interazione virtuale.
Le migliori funzionalità di Zoom
- Organizza riunioni di alta qualità utilizzando la videoconferenza HD, che offre supporto per riunioni virtuali, webinar e videochiamate individuali
- Aumenta la produttività con AI Companion, che genera riassunti delle riunioni, passaggi successivi, risposte automatiche ed estrae le attività da chiamate e chat
- Migliora l'inclusività con sottotitoli tradotti in tempo reale in 33 lingue per fornire supporto a team diversificati
Limiti di Zoom
- Gli utenti lamentano problemi di privacy quali l'accesso non autorizzato alle riunioni, potenziali fughe di dati e il rischio di infezioni da malware
- La sessione gratis di 40 minuti è molto limitante, il che spinge gli utenti a cercare alternative a Zoom
Prezzi di Zoom
- Free
- Pro: 15,99 $ al mese per 1-9 utenti
- Business: 21,99 $ al mese per 10-250 utenti
- Business Plus: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Zoom
- G2: 4,6/5 (oltre 55.500 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?
Ecco una recensione di G2 su questo strumento:
Zoom Workplace è estremamente affidabile per videoconferenze, riunioni di team e webinar. L'interfaccia è semplice e intuitiva, consentendo a chiunque di partecipare o ospitare una riunione senza problemi tecnici. Apprezzo in particolare la qualità del video e dell'audio, le sale di discussione per le conversazioni di gruppo e la possibilità di registrare le sessioni per un uso successivo. Le sue integrazioni con calendari, strumenti di project management e app di collaborazione rendono i flussi di lavoro quotidiani più fluidi. La piattaforma funziona in modo coerente su tutti i dispositivi, il che è molto pratico.
Zoom Workplace è estremamente affidabile per videoconferenze, riunioni di team e webinar. L'interfaccia è semplice e intuitiva, consentendo a chiunque di partecipare o ospitare una riunione senza problemi tecnici. Apprezzo in particolare la qualità video e audio, le sale di discussione per le conversazioni di gruppo e la possibilità di registrare le sessioni per un uso successivo. Le sue integrazioni con calendari, strumenti di project management e app di collaborazione rendono i flussi di lavoro quotidiani più fluidi. La piattaforma funziona in modo coerente su tutti i dispositivi, il che è molto pratico.
📌 Gestione del tempo e riunioni
19. Calendly (Ideale per l'automazione della pianificazione e degli appuntamenti)
Ricordi quando inviavi email del tipo "Quando sei libero?"? Calendly elimina questa necessità.
Basta impostare la tua disponibilità, inviare un link e lasciare che le persone prenotino un appuntamento senza bisogno di scambi di messaggi. Le integrazioni di Calendly effettuano la sincronizzazione con il tuo calendario, evitano doppie prenotazioni e consentono di inserire tempi di margine e promemori
Le migliori funzionalità di Calendly
- Semplifica la prenotazione delle riunioni con la pianificazione autonoma dei clienti, consentendo agli invitati di scegliere tra le fasce orarie disponibili tramite un link personalizzato
- Sincronizza i calendari grazie all'integrazione con Google Calendar, Outlook, Microsoft 365 e altri servizi per evitare doppie prenotazioni
- Personalizza le preferenze relative alle riunioni con impostazioni di disponibilità personalizzate, tra cui tempi di margine, periodi di preavviso per la pianificazione e regolazioni della durata delle riunioni
- Gestisci le riunioni in modo efficiente utilizzando i moduli di smistamento, indirizzando gli invitati al membro del team giusto in base alla loro risposta
Limiti di Calendly
- Non effettua una buona sincronizzazione di tutti i Google Calendar, quindi alcune ore potrebbero apparire disponibili quando in realtà sono sottoposte a blocco
- Alcuni utenti segnalano difficoltà nella gestione dei fusi orari
Prezzi di Calendly
- Free
- Standard: 12 $ al mese per utente
- Teams: 20 $ al mese per utente
- Enterprise: 15.000 $/anno
Valutazioni e recensioni di Calendly
- G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?
Ecco come un recensore di G2 descrive la propria esperienza:
Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per qualsiasi cosa, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti... La configurazione del tipo di evento può essere un po' complicata: non è sempre molto intuitiva. E a volte sembra che le impostazioni cambino senza avviso, il che può creare parecchia confusione quando ci imbattiamo improvvisamente in modifiche inaspettate.
Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per tutto, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti... La configurazione del tipo di evento può essere un po' complicata: non è sempre molto intuitiva. E a volte sembra che le impostazioni cambino senza alcun avviso, il che può creare parecchia confusione quando ci imbattiamo improvvisamente in modifiche inaspettate.
20. Otter.ia (Il migliore per la trascrizione automatica e la collaborazione)
Otter.ai trascrive riunioni, lezioni e interviste in tempo reale, complete di etichette degli oratori e testo ricercabile.
Puoi evidenziare i momenti chiave, effettuare la condivisione delle trascrizioni e persino collaborare con i colleghi. Si integra con strumenti come Zoom e Google Meet, rendendolo affidabile per chiunque desideri registrazioni accurate senza dover prendere appunti durante l'intera riunione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai
- Identifica e etichetta automaticamente i parlanti grazie agli strumenti di identificazione dei parlanti e alle impronte vocali personalizzabili per attribuzioni accurate
- Tieni traccia delle attività e dei follow-up utilizzando il monitoraggio delle azioni da intraprendere, assegnando responsabilità e scadenze in base ai contenuti delle riunioni
- Modifica, cerca e collabora sulle trascrizioni con strumenti di modifica del testo, ricerca per parole chiave e opzioni di condivisione
- Personalizza il vocabolario e migliora la precisione grazie al Dizionario personalizzato e alle funzionalità di riconoscimento dei nomi
Limiti di Otter
- L'accuratezza delle trascrizioni può variare a seconda dell'accento di chi parla
- Durante l'esportazione della trascrizione in formato .srt, in alcuni casi l'interlinea risulta alterata
Prezzi di Otter
- Free
- Pro: 16,99 $ al mese per utente
- Business: 30 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Otter
- G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Otter?
Una recensione su G2 afferma:
Otter mi ha aiutato a prendere e elaborare note in tempo reale e a effettuarne la condivisione immediatamente dopo le riunioni. Mi piace anche il fatto di poterlo utilizzare per registrare le riunioni di persona dal mio telefono e poi elaborarle in Otter o in un altro LLM come ChatGPT per sviluppare i passaggi successivi o prototipi di politiche o programmi basati sulla riunione. Un altro utilizzo è la registrazione di podcast o webinar per sviluppare moduli di apprendimento che mi consentano di approfondire la mia capacità di richiamare alla memoria i concetti chiave e le applicazioni di ciò che è stato trattato.
Otter mi ha aiutato a prendere e elaborare note in tempo reale e a effettuarne la condivisione immediatamente dopo le riunioni. Mi piace anche il fatto di poterlo utilizzare per registrare le riunioni di persona dal mio telefono e poi elaborarle in Otter o in un altro LLM come ChatGPT per sviluppare i passaggi successivi o prototipi di politiche o programmi basati sulla riunione. Un altro utilizzo è la registrazione di podcast o webinar per sviluppare moduli di apprendimento che mi consentano di approfondire la mia capacità di richiamare alla memoria i concetti chiave e le applicazioni di ciò che è stato trattato.
🧠 Curiosità: L'elenco delle cose da fare di Leonardo da Vinci risalente al 1490 non era il solito elenco della spesa o delle faccende quotidiane. Al contrario, annotava cose come misurare la città di Milano, studiare geometria con i migliori professori e capire come le persone camminano sul ghiaccio nelle Fiandre. Aveva anche un piano per imparare a squadrare i triangoli e le tecniche di fortificazione (nientemeno che da esperti di bombe).
21. Reclaim.ai (Ideale per l'automazione della pianificazione e per gestire in modo efficiente il tempo del team)
Reclaim.ai blocca automaticamente i momenti dedicati alla concentrazione, individua le fasce orarie migliori per le riunioni e adatta il tuo programma man mano che la situazione cambia. In questo modo, puoi stare al passo con le priorità in continua evoluzione senza muovere un dito.
Se hai sempre impegni in sovrapposizione o il tuo lavoro di concentrazione continua a subire interruzioni, le funzionalità/funzioni di pianificazione basate sull'IA di Reclaim fungono da cuscinetto tra te e il burnout.
Le migliori funzionalità/funzioni di Reclaim.ai
- Visualizza quanto tempo viene dedicato alle riunioni, al lavoro di concentrazione e alle attività di routine all'interno del team
- Mantieni abitudini salutari con Habit Scheduling, riservando spazio nel tuo Calendario alle attività ricorrenti, sia personali che professionali
- Previeni il burnout e la stanchezza da riunioni con Buffer Time, che pianifica automaticamente le pause e i tempi di spostamento tra riunioni e attività
Supera i limiti dell'IA
- Mancano le funzionalità di project management
- Non si integra con Trello, il che significa che dovrai inserire e aggiornare manualmente le attività
Prezzi di Reclaim IA
- Free
- Piano Starter: 12 $ al mese per utente
- Business: 18 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Recupera le valutazioni e le recensioni sull'IA
- G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim.ai?
Un recensore soddisfatto su G2 ha scritto:
Uso ReclaimAI per le statistiche. Faccio fatica a gestire il tempo e ad assicurarmi di lavorare sulle abitudini giuste. Sfrutto i livelli critici che è possibile assegnare alle abitudini... Anche se la funzionalità "Time defense" è eccellente, non sono riuscito a farla funzionare. È molto probabile che non la stia configurando correttamente. Quando la uso, gli eventi del mio Calendario sono sparsi ovunque. Più la uso, meglio capirò come funziona. Sarebbe utile poter aggiungere vacanze o giorni di riposo, in modo che la giornata si aggiorni automaticamente.
Uso ReclaimAI per le statistiche. Faccio fatica a gestire il tempo e ad assicurarmi di lavorare sulle abitudini giuste. Sfrutto i livelli critici che è possibile assegnare alle abitudini... Anche se la funzionalità "Time defense" è eccellente, non sono riuscito a farla funzionare. È molto probabile che non la stia configurando correttamente. Quando la uso, gli eventi del mio Calendario sono sparsi ovunque. Più la uso, meglio capirò come funziona. Sarebbe utile poter aggiungere vacanze o giorni di riposo, in modo che la giornata si aggiorni automaticamente.
📌 Categoria 5: Gestione della finestra In arrivo e delle e-mail
22. Clean Email (Ideale per organizzare e riordinare la tua finestra In arrivo)
Clean Email ti aiuta a riprendere il controllo di una finestra In arrivo disordinata. Organizza le email in gruppi facili da gestire, applica automaticamente delle regole e ti permette di annullare l'iscrizione a contenuti a cui non ti sei mai iscritto.
I filtri intelligenti e le azioni in blocco dello strumento rendono il riordino rapido e indolore.
Le migliori funzionalità/funzioni di Clean Email
- Organizza automaticamente le email con filtri e regole intelligenti, raggruppando, ordinando e inoltrando i messaggi in base al mittente, allo stato o alla data di invio
- Rimuovi, elimina, archivia, sposta o etichetta email o file in eccesso in blocco utilizzando le Azioni in blocco
- Annulla l'iscrizione a newsletter e elenchi indesiderati con la funzionalità Unsubscriber
- Filtra i mittenti sconosciuti con la funzionalità Screener, tenendo i messaggi provenienti da mittenti nuovi o sospetti fuori dalla tua finestra In arrivo principale
Limiti di Clean Email
- Tutte le funzionalità avanzate sono disponibili solo a pagamento
- Gli utenti segnalano problemi nell'utilizzo di Yahoo Mail
Prezzi di Clean Email
- 1 account: 9,99 $ al mese
- 5 account: 19,99 $ al mese
- 10 account: 29,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Clean Email
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Clean Email?
Diamo un'occhiata a una recensione su G2 relativa a questo strumento organizzativo:
La parte migliore è che organizza la nostra posta in base alle nostre necessità, blocca lo spam e mette in silenzi le email non importanti, suggerendo anche l'elenco delle email da eliminare e di quelle da cui è necessario cancellarsi... A volte aggiunge alcune email necessarie e promozioni all'elenco di cancellazione e segnala le mie email importanti come spam. A parte questo, organizza bene e gestisce bene la mia posta.
La parte migliore è che organizza la nostra posta in base alle nostre necessità, blocca lo spam e mette in silenzi le email non importanti, suggerendo anche l'elenco delle email da eliminare e di quelle da cui è necessario cancellarsi... A volte aggiunge alcune email necessarie e promozioni all'elenco di cancellazione e segnala le mie email importanti come spam. A parte questo, organizza bene e gestisce bene la mia posta.
📌 Categoria 6: Produttività personale e monitoraggio del tempo
23. Todoist (Ideale per la gestione delle attività personali con categorizzazione dei progetti di project management)
Todoist ti aiuta a gestire le tue attività e i tuoi progetti in un'interfaccia pulita e priva di distrazioni. Imposta le priorità, pianifica attività ricorrenti, organizza per etichetta o progetto e effettua la sincronizzazione su tutti i tuoi dispositivi.
Con Todoist puoi pianificare la tua settimana, effettuare il monitoraggio degli obiettivi a lungo termine o semplicemente ricevere promemoria per comprare il latte.
Le migliori funzionalità di Todoist
- Assegna visivamente le priorità alle attività utilizzando livelli di priorità contrassegnati dai colori (da P1 a P4) per concentrarti su ciò che conta di più
- Accelera l'inserimento delle attività con l'aggiunta rapida e le scorciatoie globali dal desktop o dal tuo dispositivo mobile
- Utilizza la vista produttività per tenere traccia delle attività completate e rimanere motivato
Limiti di Todoist
- L'annullamento è un problema se contrassegni accidentalmente un'attività come completata sul tuo dispositivo mobile, specialmente
- Le impostazioni relative al "fine settimana" necessitano di ulteriori miglioramenti e le integrazioni con il Calendario possono diventare rapidamente disordinate
Prezzi di Todoist
- Free
- Pro: 2,5 $ al mese per utente
- Business: 8 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Todoist
- G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 2.560 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?
Questa recensione su Capterra ha attirato la nostra attenzione:
Sono davvero impressionato dalla semplicità e dalla versatilità di Todoist. Mi permette di creare tutti i progetti che desidero, offrendo infinite opzioni di personalizzazione per migliorare la mia esperienza... Credo che Todoist potrebbe migliorare ulteriormente la sua utilità potenziando le funzionalità di reportistica. Avere statistiche più dettagliate sui progetti utilizzati di frequente o approfondimenti sui periodi di picco di produttività, come le settimane più attive dell'anno, sarebbe davvero prezioso...
Sono davvero impressionato dalla semplicità e dalla versatilità di Todoist. Mi permette di creare tutti i progetti che desidero, offrendo infinite opzioni di personalizzazione per migliorare la mia esperienza... Credo che Todoist potrebbe migliorare ulteriormente la sua utilità potenziando le funzionalità di reportistica. Avere statistiche più dettagliate sui progetti utilizzati di frequente o approfondimenti sui periodi di picco di produttività, come le settimane più attive dell'anno, sarebbe davvero prezioso...
24. Toggl Track (Ideale per il monitoraggio del tempo e l'analisi della produttività)
Toggl Track è un semplice strumento di monitoraggio del tempo per chi vuole sapere come vengono impiegate le proprie ore. Avvia un timer con un clic, assegna tag al tuo lavoro in base al client o al progetto e genera report per vedere come si sommano le ore.
È un ingegnoso trucco per la gestione del tempo pensato per liberi professionisti, agenzie o piccoli team che fatturano a ore o che desiderano semplicemente una maggiore consapevolezza del tempo impiegato. Sono disponibili anche il rilevamento dei periodi di inattività e integrazioni con strumenti come Asana e Trello per rendere il monitoraggio ancora più fluido.
Le migliori funzionalità di Toggl Track
- Semplifica il monitoraggio del tempo grazie all'automazione del monitoraggio del tempo in background, all'app di registrazione e all'attività sul sito web
- Approva e gestisci gli orari di lavoro con le tabelle orarie digitali, che consentono l'invio, la revisione e l'approvazione delle tabelle orarie per il libro paga
- Imposta tariffe fatturabili e limiti di progetto per monitorare le spese in tempo reale
Limiti di Toggl Track
- Gli utenti lamentano la mancanza di categorie e progetti sufficienti nel piano gratis rispetto alle alternative a Toggl
- Non invia promemoria per attivare il monitoraggio del tempo
Prezzi di Toggl Track
- Gratis (per un massimo di 5 utenti)
- Piano Starter: 10 $ al mese per utente
- Premium: 20 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Toggl Track
- G2: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Track?
Un utente di Reddit scrive:
Ho cercato letteralmente per diversi giorni un cronometro o un software di monitoraggio del tempo che fornisse gli orari di inizio e fine. FINALMENTE ho provato Toggl Track ed è stato l'unico a mostrare gli orari di inizio e fine. L'unica cosa che non mi piace è dover effettuare il login, ma mi piace la loro app per Windows che posso ridimensionare per renderla più piccola e non devo più preoccuparmi di chiudere accidentalmente il browser mentre il timer è in funzione e perdere il tempo registrato. Ed è SUPER semplice da usare, non c'è bisogno di aprire alcun menu o di estrarre un PDF con gli orari. Un paio di clic del mouse e mostra l'ora in cui hai avviato il timer e l'ora in cui l'hai fermato.
Ho cercato letteralmente per diversi giorni un cronometro o un software di monitoraggio del tempo che fornisse gli orari di inizio e fine. FINALMENTE ho provato Toggl Track ed è stato l'unico a mostrare gli orari di inizio e fine. L'unica cosa che non mi piace è dover effettuare il login, ma mi piace la loro app per Windows che posso ridimensionare per renderla più piccola e non devo più preoccuparmi di chiudere accidentalmente il browser mentre il timer è in funzione e perdere il tempo registrato. Ed è SUPER semplice da usare, non c'è bisogno di aprire alcun menu o di estrarre un PDF con gli orari. Un paio di clic del mouse e mostra l'ora in cui hai avviato il timer e l'ora in cui l'hai fermato.
25. TimeCamp (Ideale per il monitoraggio del tempo e la reportistica delle ore lavorative del team)
TimeCamp suddivide il tempo per client, attività o progetto per generare report che mostrano le tendenze di produttività e le ore fatturabili.
Si integra con i più diffusi strumenti di project management e di fatturazione, rendendolo ideale per liberi professionisti, agenzie e team che necessitano di registrazioni delle ore trasparenti e accurate senza microgestione.
Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp
- Analizza e gestisci le ore di lavoro utilizzando tabelle orarie e monitoraggio delle presenze, inclusi straordinari, reportistica sulle assenze e automazione delle buste paga
- Automatizza il flusso di lavoro con il monitoraggio del tempo basato su parole chiave, assegnando automaticamente attività e progetti in base a nomi, URL o titoli delle finestre
- Garantisci la precisione nella definizione del budget e nella fatturazione dei progetti grazie a tariffe personalizzabili e notifiche sul budget
Limiti di TimeCamp
- Funzioni limitate dell'applicazione mobile rispetto alla versione desktop
- È difficile personalizzare i blocchi di tempo dopo aver inserito le informazioni una volta
Prezzi di TimeCamp
- Versione di prova gratis
- Piano Starter: 1,49 $ al mese per utente
- Premium: 2,99 $ al mese per utente
- Ultimate: 3,99 $ al mese per utente
- Enterprise: 11,99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di TimeCamp
- G2: 4,7/5 (oltre 340 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 590 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di TimeCamp?
In base a una recensione su G2:
Un strumento di monitoraggio del tempo di base, modificabile e dal prezzo ragionevole, adatto a persone un po' disorganizzate con pochi clienti. Non è eccessivamente automatizzato, mi lascia il controllo del programma e dei suoi risultati.
Un strumento di monitoraggio del tempo di base, modificabile e dal prezzo ragionevole, adatto a persone un po' disorganizzate con pochi clienti. Non è eccessivamente automatizzato, mi lascia il controllo del programma e dei suoi risultati.
26. Habitica (Ideale per rendere le tue attività più ludiche e sviluppare nuove abitudini)
Habitica trasforma la produttività in un gioco di ruolo (RPG) in cui spuntare le attività aiuta il tuo avatar a salire di livello. Sviluppa abitudini, effettua il monitoraggio degli obiettivi, guadagna ricompense e partecipa a sfide con amici o colleghi.
È divertente, motivante e sorprendentemente efficace, soprattutto se ti piacciono le serie di risultati positivi, le statistiche o un po' di sana competizione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica
- Visualizza lo stato dei tuoi progressi e mantieni alta la motivazione con il Sistema di Livelli, gli Obiettivi e i Badge, guadagnando XP, oro e riconoscimenti visivi
- Crea coerenza utilizzando contatori di serie e attività contrassegnate da colori, che ti aiutano nel monitoraggio delle routine e nel mantenimento dello slancio
- Collabora e mantieni il controllo della situazione attraverso feste e missioni sociali, unendoti agli amici per affrontare i boss e completare le sfide di gruppo
Limiti di Habitica
- L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva per gli utenti
- Gli utenti lamentano che dovrebbero esserci più opzioni di personalizzazione degli avatar
Prezzi di Habitica
- 9 $ al mese + 3 $ per ogni membro aggiuntivo
Valutazioni e recensioni di Habitica
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Habitica?
Un commento su un post di Reddit dice:
Funziona davvero bene per il mio cervello e mi sta aiutando a fare cose che volevo fare da molto tempo. Mi dà quella dose di dopamina per le attività che mi manca in quanto persona neurodivergente.
Funziona davvero bene per il mio cervello e mi sta aiutando a fare cose che volevo fare da molto tempo. Mi dà quella dose di dopamina per le attività che mi manca in quanto persona neurodivergente.
🔍 Lo sapevi? In un esperimento, i partecipanti hanno ottenuto risultati peggiori nelle attività di memoria se uno smartphone era semplicemente visibile nelle vicinanze, anche quando era spento. Quindi sì, quella "modalità concentrazione" richiede anche una distanza fisica.
📌 Categoria 7: Social media e design
27. Buffer (Ideale per pianificare e effettuare l'automazione dei post sui social media)
Buffer semplifica la gestione dei social media come un professionista. Pianifica i post su tutte le piattaforme, collabora alle bozze, ottieni consigli basati sui dati e crea persino pagine di atterramento con la funzionalità Start Page.
La sua interfaccia intuitiva, gli strumenti di analisi e l'assistente IA per i contenuti aiutano i piccoli team e gli autori indipendenti a mantenere una strategia social efficace.
Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer
- Personalizza i tuoi contenuti per ogni piattaforma social, inclusi linguaggio, immagini e hashtag
- Analizza le prestazioni con reportistica dettagliata per effettuare il monitoraggio del coinvolgimento, della portata e dei dati demografici del pubblico, nonché per misurare l'efficacia dei contenuti
- Integra Buffer con Canva, WordPress, Google Drive e altri strumenti per la creazione di contenuto
Limiti di Buffer
- Lo strumento non offre analisi per tutte le piattaforme di social media e talvolta le connessioni degli account Pinterest non funzionano
- Gli utenti hanno segnalato istanze in cui i post programmati non sono stati pubblicati
Prezzi di Buffer
- Free
- Essentials: 6 $ al mese per canale
- Team: 12 $ al mese per canale
- Prezzi personalizzati per più di 10 canali
Valutazioni e recensioni di Buffer
- G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Buffer?
Una recensione su Capterra offre un'utile analisi:
L'utilizzo di Buffer è stata un'esperienza rivoluzionaria per la gestione della mia presenza sui social media. La piattaforma offre un modo semplice ed efficiente per programmare e pubblicare contenuti su vari canali social... L'unico svantaggio che ho riscontrato con Buffer è il limite di caratteri per i post su Twitter/X. Sebbene si tratti più che altro di una limitazione imposta da Twitter/X stesso, sarebbe fantastico se Buffer potesse offrire alcune funzionalità/funzioni o consigli per aiutare a gestire questi limiti in modo più efficace, come un contatore automatico di caratteri o suggerimenti per abbreviare il testo...
L'utilizzo di Buffer è stata un'esperienza rivoluzionaria per la gestione della mia presenza sui social media. La piattaforma offre un modo semplice ed efficiente per programmare e pubblicare contenuti su vari canali social... L'unico svantaggio che ho riscontrato con Buffer è il limite di caratteri per i post su Twitter/X. Sebbene si tratti più che altro di una limitazione imposta da Twitter/X stesso, sarebbe fantastico se Buffer potesse offrire alcune funzionalità/funzioni o consigli per aiutare a gestire questi limiti in modo più efficace, come un contatore automatico di caratteri o suggerimenti per abbreviare il testo...
28. Canva (Ideale per creare contenuti visivi come grafiche e presentazioni)
Canva è la piattaforma ideale per creare splendide immagini in pochi minuti. Scegli tra migliaia di modelli, crea grafiche personalizzate con il drag and drop e collabora con i tuoi colleghi in tempo reale.
Dalle presentazioni ai post sui social, dai curriculum ai report, Canva rende il design accessibile a chiunque abbia bisogno di contenuti accattivanti.
Le migliori funzionalità di Canva
- Accelera il tuo flusso di lavoro utilizzando Magic Design, Magic Write e Magic Eraser, per suggerimenti di progettazione basati sull'IA, generazione di testo e rimozione di elementi indesiderati
- Realizza video professionali con strumenti di modifica video come la rimozione dello sfondo, la sincronizzazione del ritmo e la perfetta integrazione di tracce video e audio
- Semplifica la tua strategia social pubblicando contenuti direttamente su più piattaforme dall'interno di Canva
- Accedi alla sua vasta libreria di modelli personalizzabili per calendari di contenuti già pronti, grafica per i social media, materiali di marketing e molto altro ancora
Limiti di Canva
- I suoi modelli di modifica dei video non sono adatti per video più lunghi
- I progetti esportati non hanno la stessa qualità dell'originale
Prezzi di Canva
- Free
- Pro: 15 $ al mese per utente
- Teams: 10 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Canva
- G2: 4,7/5 (oltre 4.400 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Canva?
Secondo una recensione su G2:
Canva rende accessibile a chiunque la creazione di progetti dall'aspetto professionale, anche senza alcuna esperienza pregressa nel campo del design. La sua interfaccia drag-and-drop, la vasta libreria di modelli, font e grafiche, insieme alle funzionalità/funzioni basate sull'IA, mi aiutano a creare rapidamente qualsiasi cosa, dai post sui social media alle presentazioni e ai materiali di marketing.
Canva rende accessibile a chiunque la creazione di progetti dall'aspetto professionale, anche senza alcuna esperienza pregressa nel campo del design. La sua interfaccia drag-and-drop, la vasta libreria di modelli, font e grafiche, insieme alle funzionalità/funzioni basate sull'IA, mi aiutano a creare rapidamente tutto, dai post sui social media alle presentazioni e ai materiali di marketing.
29. Pocket (Ideale per salvare articoli, video e pagine web da visualizzare in un secondo momento)
Pocket ti permette di salvare articoli, video e contenuti web per rivederli in un secondo momento, online o offline, senza distrazioni. Aggiungi tag a ciò che salvi, organizzalo a modo tuo e lascia che lo strumento ti consigli nuove letture in base ai tuoi interessi.
È l'ideale per ricercatori, autori e appassionati di conoscenza che desiderano un modo più intelligente per gestire il proprio elenco di letture.
Le migliori funzionalità di Pocket
- Salva articoli, video e pagine web all'istante con un solo clic
- Leggi senza distrazioni grazie a una visualizzazione degli articoli pulita e priva di pubblicità, che elimina il disordine e la formattazione dei contenuti
- Evidenzia i punti chiave e le idee per rivedere e consultare le informazioni importanti in un secondo momento
Limiti di Pocket
- L'interfaccia utente non è intuitiva per gli utenti
- Non è collegato all'app Readwise, che è importante per la gestione delle conoscenze
Prezzi Pocket
- Versione di prova gratis
- Abbonamento annuale Premium: 35,99 £ all'anno per utente (circa 26,87 $)
- Abbonamento mensile Premium: 3,95 £ al mese per utente (circa 2,95 $)
Valutazioni e recensioni su Pocket
- G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Pocket?
Ecco cosa ha detto questo recensore di G2:
Utilizzo l'estensione Pocket sul mio browser Firefox per salvare gli articoli che trovo mentre faccio ricerche su argomenti relativi al SaaS B2B. La cosa migliore di Pocket è la possibilità di assegnare tag immediatamente mentre salvo i contenuti (blog, post sui social, video di YouTube). In questo modo, non devo visitare il sito web per classificare i contenuti salvati... Mi sembra che su Pocket ci fosse un'opzione gratis di lettura ad alta voce automatizzata che ora non riesco a trovare.
Utilizzo l'estensione Pocket sul mio browser Firefox per salvare gli articoli che trovo mentre faccio ricerche su argomenti relativi al SaaS B2B. La cosa migliore di Pocket è la possibilità di assegnare tag immediatamente mentre salvo i contenuti (blog, post sui social, video di YouTube). In questo modo, non devo visitare il sito web per classificare i contenuti salvati... Mi sembra che su Pocket ci fosse un'opzione gratis di lettura ad alta voce automatizzata che ora non riesco a trovare.
30. MindMeister (Ideale per la mappatura mentale e l'organizzazione visiva delle idee)
MindMeister è uno strumento di mappatura mentale che ti aiuta a delineare idee, dare un senso a pensieri complessi e collaborare con il tuo team.
Personalizza le tue mappe, inserisci icone e link e organizza visivamente i tuoi pensieri senza sentirti sopraffatto. Che tu stia pianificando un progetto, scrivendo una tesi o semplicemente riflettendo su qualcosa, MindMeister offre alle tue idee lo spazio per crescere.
Le migliori funzionalità di MindMeister
- Arricchisci le mappe mentali con allegati e contenuti multimediali incorporati, supportando file, immagini, video, link e note per fornire un contesto aggiuntivo
- Attiva/disattiva la modalità struttura per attivare/disattivare le mappe mentali visive e le strutture lineari per una revisione flessibile
- Tieni traccia delle modifiche e ripristina le versioni precedenti grazie alla cronologia delle versioni, per un audit trail completo e un facile rollback agli stati precedenti della mappa
- Personalizza l'aspetto con temi e stili, inclusi branding personalizzato, layout e combinazioni di colori in linea con la tua identità
Limiti di MindMeister
- Non è possibile creare diagrammi di flusso dei processi
- Lo strumento rallenta quando la mappa è dettagliata o contiene file di grandi dimensioni allegati
Prezzi di MindMeister
- Free
- Piano personale: 3,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Pro: 5,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Business: 8,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di MindMeister
- G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 290 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di MindMeister?
Un recensore di Capterra scrive:
Utilizziamo MindMeister per effettuare revisioni collaborative dei progetti. Il grande vantaggio è che dispone già di tutte le schede per le diverse opzioni (ad esempio "cosa potremmo migliorare" e "cosa potremmo imparare"), in modo da raccogliere sia feedback positivi che negativi. Ciò è particolarmente utile perché la difficoltà maggiore con le panoramiche dei progetti è quando sono o completamente negative o completamente positive.
Utilizziamo MindMeister per effettuare revisioni collaborative dei progetti. Il grande vantaggio è che dispone già di tutte le schede per le diverse opzioni (ad esempio "cosa potremmo migliorare" e "cosa potremmo imparare"), in modo da raccogliere sia feedback positivi che negativi. Ciò è particolarmente utile perché la difficoltà maggiore con le panoramiche dei progetti è quando sono o completamente negative o completamente positive.
📌 Categoria 8: Sicurezza e protezione
31. Okta (Il migliore per la gestione delle identità e degli accessi nelle aziende)
Okta offre al tuo team un unico punto di accesso a tutti i suoi strumenti, con Single Sign-On (SSO), autenticazione a più fattori (MFA) e controlli di identità rigorosi.
Le sue integrazioni coprono migliaia di app ed è pensato per i team IT che vogliono proteggere i dati senza compromettere la produttività.
Le migliori funzionalità/funzioni di Okta
- Automatizza la gestione degli utenti con la gestione del ciclo di vita, semplificando l'onboarding, l'offboarding e i cambiamenti di ruolo
- Integrazione con i sistemi esistenti tramite integrazione delle directory, tramite una connessione ad Active Directory, LDAP e altre directory
- Proteggi le risorse con l'autenticazione adattiva e l'accesso basato sul contesto, adeguando i requisiti di sicurezza in base al comportamento degli utenti, ai dispositivi e ai fattori di rischio legati alla posizione
- Accelera l'adozione delle app con le integrazioni predefinite tramite l'Okta Integration Network (OIN)
Limiti di Okta
- La configurazione iniziale richiede molto tempo
- Gli utenti lamentano problemi di accesso, in particolare il fatto di dover inserire ripetutamente le password
Prezzi di Okta
- Versione di prova gratis
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Okta
- G2: 4,5/5 (oltre 890 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 880 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Okta?
Una recensione su Capterra lo descrive così:
Mi piace la dashboard che permette di creare turni e calendari dei dipendenti assegnati a determinate responsabilità fuori orario… Quando la password richiede di reimpostarla, non lo consente. Chiederà una frase di sicurezza che, mi è stato detto, “non ha risposta”, quindi non potrai mai rientrare e dovrai contattare il servizio clienti per farla reimpostare. Nessuna delle domande di sicurezza che scegli è pertinente.
Mi piace la dashboard che permette di creare turni e calendari dei dipendenti assegnati a determinate responsabilità fuori orario… Quando la password richiede di reimpostarla, non lo consente. Chiederà una frase di sicurezza che, mi è stato detto, “non ha risposta”, quindi non potrai mai rientrare e dovrai contattare il servizio clienti per farla reimpostare. Nessuna delle domande di sicurezza che scegli è pertinente.
📌 Categoria 9: Gestione delle relazioni con i clienti
32. Nimble (Ideale per la gestione delle relazioni grazie alle funzionalità/funzioni CRM intelligenti)
Nimble è un assistente socialmente intelligente che raccoglie i tuoi contatti, le tue email e i tuoi calendari per fornirti un contesto immediato in ogni conversazione. Aggiorna automaticamente i dettagli dei contatti da tutto il web e ti mostra una cronologia completa delle comunicazioni, così non perderai mai più un follow-up.
La sua estensione per browser ti consente di acquisire lead da qualsiasi fonte online, mentre le integrazioni garantiscono la sincronizzazione di tutto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble
- Sincronizza con Google e Microsoft 365 per mantenere aggiornati i tuoi contatti, calendari ed e-mail su tutte le piattaforme
- Personalizza la tua esperienza con schede dei contatti personalizzabili e la dashboard della pagina Oggi
- Aumenta la produttività con modelli di flusso di lavoro, messaggistica di gruppo, sequenze di messaggi e strumenti di automazione
- Migliora le prospettive con il social profile matching, scoprendo automaticamente dettagli online, indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi fisici
Limiti di Nimble
- Il widget integrato nel browser spesso è lento e non aggiunge l'immagine del contatto al contatto stesso come allegato
- Gli utenti lamentano che c'è un limite sul numero di persone che è possibile contattare e invia email ripetitive
Prezzi di Nimble
- Standard: 29,90 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Nimble
- G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 1.800 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Nimble?
Secondo una recensione su G2:
Nimble elimina circa il 70% del lavoro necessario per trovare, comprendere, acquisire, taggare e contattare le persone. Il risultato è che avrai più tempo da dedicare alle relazioni con le persone invece che alla gestione dei loro dati.
Nimble elimina circa il 70% del lavoro necessario per trovare, comprendere, acquisire, taggare e contattare le persone. Il risultato è che avrai più tempo da dedicare alle relazioni con le persone invece che alla gestione dei loro dati.
📌 Categoria 10: E-commerce
33. Shopify (Ideale per creare e gestire un'attività di e-commerce)
Shopify ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per avviare, gestire e far crescere un negozio e-commerce. Progetta il tuo negozio, gestisci i prodotti, accetta pagamenti, spedisci gli ordini e fai crescere la tua attività, il tutto da un'unica dashboard intuitiva.
Grazie alle analisi integrate, alle potenti app e ai temi personalizzabili, Shopify ti permette di adattare il tuo negozio al tuo marchio (e ai tuoi obiettivi aziendali).
Le migliori funzionalità di Shopify
- Crea e personalizza il tuo negozio online con un builder drag-and-drop che non richiede codice
- Accetta pagamenti in modo sicuro e flessibile con Shopify Payments, che supporta le principali carte di credito, i portafogli digitali e altro ancora
- Ottimizza il checkout e aumenta le conversioni grazie all'estensibilità del checkout, che ti consente il pieno controllo sul design del checkout, sugli upsell e sulle opzioni di pagamento
- Automatizza le operazioni con strumenti di gestione dell'inventario, tra cui il monitoraggio delle scorte in tempo reale, la sincronizzazione tra più posizioni e la gestione degli ordini di acquisto
Limiti di Shopify
- Personalizzazione limitata, che dipende in gran parte da app di terze parti
- Gli utenti lamentano problemi di sicurezza, in particolare il fatto che Shopify possa accedere al tuo sito web, inclusi i materiali di marketing, i dati relativi ai prodotti, alle vendite e all'inventario
Prezzi di Shopify
- Basic: 39 $ al mese
- Shopify: 105 $ al mese
- Avanzato: 399 $/mese
- Inoltre: A partire da 2.300 $ al mese con un contratto di 3 anni
Valutazioni e recensioni su Shopify
- G2: 4,4/5 (oltre 4.600 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 6.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Shopify?
Ecco cosa dice una recensione su G2:
Fantastico. Esattamente ciò di cui ho bisogno per avviare e gestire un negozio e-commerce di discreto successo. Utilizzando l'App Store di Shopify ho davvero ampliato le funzionalità/funzioni del sito... Personalizzare i temi senza grandi conoscenze di codice a volte può essere un grattacapo. L'unica cosa che mi piace meno è che non hanno più un numero per il servizio clienti
Fantastico. Esattamente ciò di cui ho bisogno per avviare e gestire un negozio e-commerce di discreto successo. Utilizzando l'App Store di Shopify ho davvero ampliato le funzionalità/funzioni del sito... Personalizzare i temi senza grandi conoscenze di codice a volte può essere un grattacapo. L'unica cosa che mi piace meno è che non hanno più un numero per il servizio clienti
34. QuickBooks (Ideale per la contabilità, la fatturazione e la gestione finanziaria)
QuickBooks effettua automaticamente il monitoraggio delle entrate, delle spese, delle buste paga e delle imposte, così potrai dedicare meno tempo alla contabilità. Crea fatture professionali, collega conti bancari e genera report chiari e comprensibili. Ti aiuta a rimanere organizzato, pronto per la dichiarazione dei redditi e con una visione chiara della tua situazione finanziaria durante tutto l'anno.
Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks
- Automatizza le attività finanziarie con Bank Feeds, collegando i tuoi account bancari allo strumento per la sincronizzazione delle transazioni in tempo reale
- Crea e invia fatture professionali con modelli che offrono supporto per il branding, promemoria di pagamento automatici e corrispondenza dei pagamenti
- Effettua il monitoraggio e la classificazione delle spese in modo efficiente grazie alla gestione delle spese, che include l'acquisizione delle ricevute tramite app mobile
Limiti di QuickBooks
- Gli utenti lamentano problemi legati alla complessità dei processi contabili
- Non offre il supporto per la gestione di più entità all'interno di un unico account
Prezzi di QuickBooks
- Versione di prova gratis
- Simple Start: 38 $ al mese
- Essentials: 75 $ al mese (per tre utenti)
- In più: 115 $ al mese (per cinque utenti)
- Advanced: 275 $ al mese (fino a 25 utenti)
Valutazioni e recensioni di QuickBooks
- G2: 4/5 (oltre 3.400 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 8.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks?
Un utente di Reddit aggiunge:
QBO è facile da usare. Basta collegare un conto bancario per importare automaticamente le transazioni. È possibile creare conti per entrate, spese, attività, passività, ecc. nel proprio piano dei conti. È possibile impostare regole in modo che QBO classifichi automaticamente determinati tipi di transazioni importate nei conti specificati (ad esempio: le transazioni con "VERIZON" nel testo bancario vengono automaticamente classificate nel conto Spese telefoniche). In questo modo non è necessario classificare manualmente ogni transazione importata.
QBO è facile da usare. Basta collegare un conto bancario per importare automaticamente le transazioni. È possibile creare conti per entrate, spese, attività, passività, ecc. nel proprio piano dei conti. È possibile impostare regole in modo che QBO classifichi automaticamente determinati tipi di transazioni importate nei conti specificati (ad esempio: le transazioni con "VERIZON" nel testo bancario vengono automaticamente classificate nel conto Spese telefoniche). In questo modo non è necessario classificare manualmente ogni transazione importata.
🔍 Lo sapevi? Quando i team utilizzano bacheche di progetto visive come Kanban, inconsciamente creano collegamenti mnemonici più forti con le attività. Questo fenomeno è legato all'effetto dei luoghi (tecnica del palazzo della memoria): il cervello ricorda meglio le cose quando queste vengono mappate visivamente.
35. Sortly (Ideale per il monitoraggio dell'inventario e la gestione delle risorse)
Sortly rende la gestione dell'inventario visiva, semplice e senza stress. Scatta foto dei tuoi elementi, taggali con campi personalizzati e usa codici QR o codici a barre per tenere tutto in ordine.
Ottimizzati per i dispositivi mobili e intuitivi, sono pensati per i piccoli team e le aziende che vogliono mantenere il controllo senza ricorrere a fogli di calcolo o a una curva di apprendimento ripida.
Le migliori funzionalità/funzioni di Sortly
- Organizza le risorse con cartelle e tag personalizzabili in base al tuo flusso di lavoro e alle tue categorie
- Monitora i livelli delle scorte in tempo reale con avvisi automatici e notifiche di scorte in esaurimento
- Esegui controlli in modo efficiente grazie ai registri delle attività e alla cronologia dell'inventario per garantire la responsabilità
Limiti di Sortly
- Prevede alcune restrizioni sull'uso delle stampanti di codici a barre
- L'app non mostra la data e l'ora esatte di un evento
Prezzi di Sortly
- Free
- Avanzato: 49 $ al mese per utente
- Ultra: 149 $ al mese per utente
- Premium: 299 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Sortly
- G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Sortly?
Come sottolineato in una nota della recensione su Capterra:
È molto facile registrare le uscite di magazzino ed è anche molto preciso nel tracciare la provenienza degli elementi, nel caso in cui sia necessario controllarne la cronologia. Riduce le perdite e garantisce un eccellente controllo dell'inventario… Dover cercare nella cronologia di un elemento per vedere un evento avvenuto tre settimane fa. Preferirei una data e un'ora esatte.
È molto facile registrare le uscite di magazzino ed è anche molto preciso nel tracciare la provenienza degli elementi, nel caso in cui sia necessario controllarne la cronologia. Riduce le perdite e garantisce un eccellente controllo dell'inventario… Dover cercare nella cronologia di un elemento per vedere un evento avvenuto tre settimane fa. Preferirei una data e un'ora esatte.
📌 Categoria 11: Gestione del personale e delle risorse umane
36. Workable (Ideale per semplificare i processi di reclutamento e assunzione)
Workable è una piattaforma di reclutamento che ti aiuta a pubblicare offerte di lavoro, effettuare il monitoraggio dei candidati, programmare i colloqui e prendere decisioni di assunzione in modo collaborativo. Avrai a disposizione pipeline personalizzate, strumenti per il feedback del team, modelli HR e dashboard di reportistica che mostrano cosa funziona (e cosa no).
Le migliori funzionalità/funzioni di Workable
- Semplifica i processi di assunzione con la ricerca di candidati basata sull'IA, che analizza automaticamente milioni di profili per fornire suggerimenti
- Automatizza le attività ripetitive con l'automazione del reclutamento, inclusi flussi di lavoro personalizzabili, modelli di email e pianificazione automatica dei colloqui
- Valuta i candidati con kit di colloquio strutturati e schede di valutazione per un giudizio imparziale
- Accelera il processo di assunzione con il Mobile Recruiting per valutare i candidati, comunicare e programmare i colloqui ovunque ti trovi
Limiti di Workable
- La funzione di ricerca è scadente e si basa sui tag
- Non puoi commentare i profili o inviare email ai candidati se non sono allegati a un'offerta di lavoro
Prezzi di Workable
- Versione di prova gratis
- Standard: 360 $ al mese per 1-20 dipendenti
- Premier: 599 $ al mese per 1-20 dipendenti (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni su Workable
- G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 450 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Workable?
Da una recensione su G2:
Ciò che apprezzo di più di Workable è la sua interfaccia intuitiva e il modo in cui semplifica l'intero processo di assunzione, dalla pubblicazione dell'annuncio all'inserimento del candidato. La piattaforma rende facile collaborare con i team di selezione, effettuare il monitoraggio dello stato delle candidature e comunicare con i candidati, il tutto in un unico posto.
Ciò che apprezzo di più di Workable è la sua interfaccia intuitiva e il modo in cui semplifica l'intero processo di assunzione, dalla pubblicazione dell'annuncio all'inserimento del candidato. La piattaforma rende facile collaborare con i team di selezione, effettuare il monitoraggio dello stato delle candidature e comunicare con i candidati, il tutto in un unico posto.
🔍 Lo sapevi? Da Zappos, i neoassunti venivano pagati per licenziarsi. Dopo il periodo di inserimento, ai dipendenti venivano offerti 2.000 dollari per andarsene se ritenevano che il lavoro non fosse adatto a loro. L'idea era che solo le persone veramente motivate a restare avrebbero rifiutato il denaro.
37. Quando lavoro (Ideale per la pianificazione dei turni e la gestione del personale)
When I Work semplifica la creazione, la condivisione e la gestione degli orari dei dipendenti in pochi minuti. I dipendenti possono scambiarsi i turni, timbrare il cartellino e chattare tra loro tramite l'app, mentre i manager ricevono aggiornamenti in tempo reale e il monitoraggio del tempo per una gestione fluida delle buste paga.
È particolarmente utile per i team a ore nei settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità o della sanità, dove la flessibilità è un must e una comunicazione chiara è fondamentale.
Le migliori funzionalità di When I Work
- Gestisci il tuo personale con un sistema di rilevazione delle presenze basato su cloud, che consente ai dipendenti di timbrare l'entrata e l'uscita da qualsiasi dispositivo
- Tieni traccia delle presenze, dei ritardi e delle tendenze relative alla manodopera grazie ad analisi dettagliate e avvisi in tempo reale sui turni con notifiche
- Esecuzione della sincronia diretta con ADP, Gusto o Paychex per un'integrazione perfetta con la gestione delle buste paga
Limiti di When I Work
- Non è possibile copiare e incollare le opzioni relative ai programmi della settimana precedente e di quella successiva
- Gli utenti lamentano che la funzione di chat è lenta e a volte presenta dei ritardi
Prezzi di When I Work
- Posizione singola o programma: 2,5 $ al mese per utente
- Posizioni o orari multipli: 5 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di When I Work
- G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di When I Work?
Come condiviso in una recensione su Capterra:
La semplicità dell'app. Rende la tua pianificazione lavorativa un gioco da ragazzi. Puoi fare molto di più che semplicemente vedere quando lavori: inviare messaggi ai colleghi, visualizzare le ore previste e totali, l'importo esatto della tua busta paga e l'anno previsto, richiedere ferie o più tempo... è come avere il tuo capo sempre a portata di mano.
La semplicità dell'app. Rende la tua pianificazione lavorativa un gioco da ragazzi. Puoi fare molto di più che semplicemente vedere quando lavori: inviare messaggi ai colleghi, visualizzare le ore previste e totali, l'importo esatto della tua busta paga e l'anno previsto, richiedere ferie o più tempo... è come avere il tuo capo sempre a portata di mano.
🧠 Curiosità: Il metodo di organizzazione di Marie Kondo si ispira alla filosofia shintoista. Nello shintoismo, si crede che anche gli oggetti inanimati possiedano energia, motivo per cui il suo metodo pone l'accento sulla gratitudine e sulla connessione emotiva con i propri oggetti.
38. 7shifts (Ideale per la pianificazione dei turni nei ristoranti e la gestione del personale)
7shifts semplifica la gestione del personale nei ristoranti consentendoti di creare turni, effettuare il monitoraggio dei costi di manodopera, monitorare la conformità e persino effettuare la previsione della domanda.
I dipendenti possono accedere ovunque si trovino a orari, cambi di turno e richieste di ferie, mentre i manager mantengono il controllo sui costi del personale e sulle prestazioni del team.
Le migliori funzionalità/funzioni di 7shifts
- Automatizza la creazione dei turni grazie al suo sistema di pianificazione automatica basato sull'apprendimento automatico, che analizza i dati storici, i costi del personale e le previsioni di vendita
- Offri al personale la possibilità di scambiarsi i turni e di accedere a un pool di turni per scambiare o richiedere turni disponibili tramite l'app
- Prevenite il superamento dell'orario medio di lavoro grazie agli avvisi sugli straordinari e alla segnalazione delle pause che indicano potenziali straordinari
- Semplifica la distribuzione delle mance utilizzando il sistema automatizzato di raccolta delle mance, con sincronizzazione con i sistemi POS per garantire pagamenti equi
Limiti di 7shifts
- Gli utenti lamentano che lo strumento subisce molti tempi di inattività durante la giornata lavorativa
- Non è possibile eliminare in blocco i dipendenti inattivi
Prezzi di 7shifts
- Free
- Prezzo di partenza: 44,99 $ al mese per posizione
- Il costo: 89,99 $ al mese per posizione
- Gourmet: 149 $ al mese per posizione
Valutazioni e recensioni di 7shifts
- G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di 7shifts?
Direttamente da una recensione su G2:
È facile vedere il programma a colpo d'occhio, e i colori/le lettere rendono chiaro quale sia ogni posizione. 7shifts è ottimo per pubblicare annunci e Messaggi e indirizzarli a posizioni specifiche… A volte, se ci sono molti dipendenti e vuoi andare avanti di una settimana, devi scorrere indietro per tornare alla stessa sezione.
È facile vedere il programma a colpo d'occhio, e i colori/le lettere rendono chiaro quale sia ogni posizione. 7shifts è ottimo per pubblicare annunci e Messaggi e indirizzarli a posizioni specifiche… A volte, se ci sono molti dipendenti e vuoi andare avanti di una settimana, devi scorrere indietro per tornare alla stessa sezione.
39. Workday (Ideale per la gestione delle risorse umane, delle buste paga e dei talenti a livello di azienda)
Workday è una solida piattaforma che copre tutte le fasi, dall'assunzione e l'inserimento dei nuovi assunti fino alla gestione delle buste paga, dei benefit e del monitoraggio delle prestazioni. È intelligente, ottimizzata per i dispositivi mobili e ricca di analisi che ti aiutano a prendere decisioni strategiche relative alla forza lavoro.
Le migliori funzionalità di Workday
- Accelera il processo di assunzione e migliora i risultati grazie alla riscoperta dei talenti basata sull'IA, individuando candidati qualificati dal tuo pool di talenti
- Personalizza l'inserimento e il coinvolgimento dei nuovi assunti con esperienze dinamiche che li accompagnano dall'offerta di lavoro all'integrazione
- Migliora la mobilità interna con consigli intelligenti sulle opportunità di lavoro, utilizzando l'IA per abbinare i dipendenti ai ruoli in base a competenze, interessi e percorsi di carriera
- Semplifica la pianificazione retributiva con consigli basati sull'IA che suggeriscono piani pertinenti in base all'idoneità, al ruolo e alla storia lavorativa
Limiti di Workday
- Lo strumento di reportistica non è intuitivo come quelli della concorrenza, quali Power BI o Tableau
- Diventa lento nelle ore di punta e con grandi set di dati
Prezzi di Workday
- Versione di prova gratis
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Workday
- G2: 4,1/5 (oltre 1.500 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Workday?
Una recensione di Capterra nota:
Workday ha funzionato bene in un'organizzazione di grandi dimensioni per esigenze quali gestione delle buste paga, monitoraggio dei benefit, iscrizione ai benefit, valutazioni delle prestazioni e altro ancora. È più adatto a organizzazioni molto grandi o complesse e, dal punto di vista organizzativo, è piuttosto proibitivo per le aziende di piccole e medie dimensioni che non riescono ad adattarlo e sfruttarlo appieno.
Workday ha funzionato bene in un'organizzazione di grandi dimensioni per esigenze quali gestione delle buste paga, monitoraggio dei benefit, iscrizione ai benefit, valutazioni delle prestazioni e altro ancora. È più adatto a organizzazioni molto grandi o complesse e, dal punto di vista organizzativo, è piuttosto proibitivo per le aziende di piccole e medie dimensioni che non riescono ad adattarlo e sfruttarlo appieno.
40. Bonusly (Ideale per programmi di riconoscimento e premi per i dipendenti)
Bonusly aiuta i team a sentirsi valorizzati e apprezzati senza ricorrere alle imbarazzanti targhe del "dipendente del mese". Permette ai colleghi di scambiarsi micro-bonus per un ottimo lavoro, che possono essere convertiti in premi reali.
Integrato con Slack, Teams e altri strumenti, rende il riconoscimento parte integrante della tua quotidianità, non un evento che si verifica una volta all'anno. Bonusly è l'ideale per le aziende che desiderano migliorare il morale e incoraggiare l'apprezzamento tra colleghi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Bonusly
- Motiva i team con un catalogo di premi personalizzabile che include buoni regalo, denaro contante, donazioni di beneficenza, gadget aziendali e altri incentivi esclusivi
- Festeggia i momenti importanti con attività cardine automatiche per compleanni, anniversari e inserimento di nuovi dipendenti
- Incoraggia i comportamenti desiderati attraverso programmi di incentivazione che allineino il riconoscimento agli obiettivi e ai traguardi aziendali
- Ottieni informazioni utili attraverso l'analisi dei dati sui dipendenti, tramite il monitoraggio della partecipazione, delle connessioni, della frequenza dei riconoscimenti e dell'impatto dei programmi
Limiti di Bonusly
- Opzioni di personalizzazione limitate nel catalogo dei premi per alcune regioni
- Gli utenti lamentano alcuni inconvenienti relativi all'assegnazione dei punti, alla varietà dei premi e all'interfaccia utente
Prezzi di Bonusly
- Da notare: Prezzi personalizzati
- Contattaci: Prezzi personalizzati
- Achieve: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Bonusly
- G2: 4,675 (oltre 4.300 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 1.600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Bonusly?
Da una recensione su G2:
Ciò che mi piace di più di Bonusly è la sua facilità d'uso. L'interfaccia è semplice e intuitiva, quindi chiunque può iniziare subito senza bisogno di una formazione approfondita. È stato anche molto facile da configurare e implementare per l'intero team: ci è voluto pochissimo tempo... L'unica piccola cosa che direi è che a volte i punti mensili possono sembrare un po' limitati, specialmente se hai un team più grande e vuoi premiare molte persone. Sarebbe bello avere un po' più di flessibilità in questo senso. Ma nel complesso, non è un problema grave e non toglie nulla all'utilità della piattaforma.
Ciò che mi piace di più di Bonusly è la sua facilità d'uso. L'interfaccia è semplice e intuitiva, quindi chiunque può iniziare subito senza bisogno di una formazione approfondita. È stato anche molto facile da configurare e implementare per l'intero team: ci è voluto pochissimo tempo... L'unica piccola cosa che direi è che a volte i punti mensili possono sembrare un po' limitati, specialmente se hai un team più grande e vuoi premiare molte persone. Sarebbe bello avere un po' più di flessibilità in questo senso. Ma nel complesso, non è un problema grave e non toglie nulla all'utilità della piattaforma.
🔍 Lo sapevi? Secondo Gallup, i dipendenti che ricevono regolarmente riconoscimenti sono più produttivi, coinvolti e propensi a rimanere nel proprio posto di lavoro. È interessante notare che il riconoscimento tra colleghi è efficace quanto gli elogi dall'alto nel migliorare il morale e la cultura aziendale.
📌 Viaggi
41. TripIt (Ideale per organizzare piani di viaggio e itinerari)
TripIt organizza tutte le tue prenotazioni di viaggio in un unico itinerario, così non dovrai più rovistare nella tua casella di posta all'aeroporto. Basta inoltrare le tue e-mail di conferma e l'app creerà il tuo piano di viaggio, completo di mappe, avvisi e piani di backup.
Per chi viaggia spesso o semplicemente per i viaggiatori ansiosi, questo strumento elimina lo stress legato all'organizzazione del viaggio e tiene tutto in un unico posto.
Le migliori funzionalità/funzioni di TripIt
- Rimani aggiornato in tempo reale con avvisi proattivi sui voli e aggiornamenti sullo stato relativi a ritardi, cambi di gate, cancellazioni e suggerimenti su voli alternativi
- Organizza e personalizza i tuoi viaggi con itinerari personalizzabili e una visualizzazione in Sequenza, aggiungendo immagini, documenti e organizzando tutti i piani
- Archivia e gestisci in modo sicuro i documenti importanti grazie allo spazio di archiviazione per passaporti, visti, polizze assicurative e PDF di viaggio
Limiti di TripIt
- Scarsa funzionalità mobile e capacità di integrazione con il backend
- Non è possibile visualizzare gli itinerari condivisi all'interno dell'app e devi invece utilizzare l'email
Prezzi di TripIt
- Free
- TripIt Pro: 49 $/anno
Valutazioni e recensioni su TripIt
- G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Wanderlog?
Da un thread su Reddit:
Lo uso da circa una dozzina d'anni. La mia funzionalità preferita (e in realtà l'unica per cui lo uso) è che aggiunge automaticamente i miei viaggi e tutte le informazioni sulle prenotazioni al mio calendario. Prenoto spesso su booking.com e Priceline e, una volta fatto, boom: non appena TripIt riceve l'email di conferma, il tutto finisce direttamente nel mio calendario.
Lo uso da circa una dozzina d'anni. La mia funzionalità preferita (e in realtà l'unica per cui lo uso) è che aggiunge automaticamente i miei viaggi e tutte le informazioni sulle prenotazioni al mio calendario. Prenoto spesso su booking.com e Priceline e, una volta fatto, boom: non appena TripIt riceve l'email di conferma, il tutto finisce direttamente nel mio calendario.
42. Wanderlog (Ideale per pianificare viaggi in gruppo)
Wanderlog è un pianificatore di viaggi collaborativo che ti permette di creare itinerari dettagliati, organizzare attività e effettuare la condivisione dei piani con i tuoi compagni di viaggio.
Aggiungi prenotazioni, segna punti su una mappa e crea elenchi di cose da fare, online o offline. È perfetto per i viaggi di gruppo in cui tutti vogliono dire la loro, ma nessuno vuole avere a che fare con i fogli di calcolo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Wanderlog
- Organizza i tuoi viaggi con itinerari interattivi basati su mappe per aggiungere, organizzare e visualizzare tutte le attrazioni e i percorsi su un'unica mappa
- Ottimizza i percorsi di viaggio con l'ottimizzazione dei percorsi e fermate illimitate
- Importa le prenotazioni senza problemi tramite la sincronizzazione automatica delle prenotazioni, l'inoltro delle email di conferma o la connessione a Gmail per aggiungere istantaneamente voli, hotel e noleggi auto
Limiti di Wanderlog
- L'onboarding è lungo; gli utenti riferiscono di impiegare 10 o più minuti per la configurazione
- Manca l'opzione per aggiungere una posizione personalizzata
Prezzi di Wanderlog
- Versione di prova gratis
- Pro Annual: 39,99 $/anno
Valutazioni e recensioni di Wanderlog
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Wanderlog?
Un utente di Reddit condivide:
Adoro Wanderlog! L'ho usato per il mio viaggio di 24 giorni in Francia. Senza di esso non sarei mai riuscito a effettuare il monitoraggio di 12 hotel diversi, diverse attività, treni e voli verso oltre 8 città diverse!
Adoro Wanderlog! L'ho usato per il mio viaggio di 24 giorni in Francia. Senza di esso non sarei mai riuscito a effettuare il monitoraggio di 12 hotel diversi, diverse attività, treni e voli verso oltre 8 città diverse!
🔍 Lo sapevi? Uno studio pubblicato su Applied Research in Quality of Life ha scoperto che l'attesa delle vacanze migliora l'umore fino a 8 settimane prima della partenza. E dopo il viaggio? Quella sferzata di felicità di solito svanisce nel giro di pochi giorni.
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