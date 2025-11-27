Oltre 40 migliori strumenti organizzativi per una maggiore produttività nel 2026

A un certo punto, ci siamo trovati tutti a fissare 27 schede aperte, due calendari e una notifica di chat lampeggiante, chiedendoci dove fosse finita la giornata.

Tra la gestione delle riunioni, il rispetto delle scadenze e il cercare di ricordare cosa significasse quella nota, rimanere organizzati è estenuante.

Gli strumenti organizzativi giusti possono cambiare le cose.

Questo articolo del blog esplora oltre 40 strumenti per mettere ordine nel caos.

Gli strumenti organizzativi sono sistemi, software o risorse che aiutano le persone e i team a gestire le attività, gli orari, le informazioni e l'area di lavoro. Questi strumenti semplificano i processi, ottimizzano i flussi di lavoro e migliorano la produttività.

Possono essere digitali, come app per la project management, software per prendere appunti e piattaforme collaborative, oppure fisici, come agende, calendari, raccoglitori e post-it.

Ecco i principali vantaggi dell'utilizzo degli strumenti organizzativi.

Aumenta la produttività , aiutandoti a concentrarti sulle priorità e a gestire le attività in modo efficiente

Risparmia tempo grazie a una migliore organizzazione, elenchi di attività chiari e flussi di lavoro ottimizzati

Migliora la gestione del tempo , consentendoti di allocare il tempo in modo efficace e rispettare le scadenze

Migliora la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team, facilitando il lavoro in modo asincrono

Aiuta la memoria per evitare di dimenticare date, attività o scadenze importanti

Migliora la pianificazione e la programmazione, offrendo supporto al project management a lungo e breve termine

Promuovi la responsabilità facilitando l'assegnazione e il monitoraggio delle mansioni

Quando scegli lo strumento organizzativo giusto per il monitoraggio, ecco cosa conta davvero:

Funziona sulla tua configurazione: dovrebbe funzionare senza problemi su Windows, macOS, Android o iOS senza problemi di compatibilità

Si adatta alla tua routine quotidiana: non dovresti dover ricostruire l'intero flusso di lavoro; dovrebbe funzionare con gli strumenti che già utilizzi

Cresce con te: che tu sia un libero professionista o parte di un team in espansione, lo strumento dovrebbe adattarsi all'evoluzione del tuo lavoro

Supporta la collaborazione: se lavori con altri, gli aggiornamenti in tempo reale, i commenti e le bacheche condivise sono indispensabili

Copre le funzionalità di base (e molto altro): elementi come promemoria, calendari, monitoraggio delle attività e reportistica non dovrebbero essere optional, ma dovrebbero essere integrati

🧠 Curiosità: La parola "organizzare" deriva dal greco organon, che significa strumento. Quindi, tecnicamente, quando organizzi, trasformi il caos in uno strumento funzionante.

Ecco una panoramica di oltre 40 strumenti per la produttività. 📈

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Project management all-in-one con viste e flussi di lavoro personalizzati Dimensione del team: Ideale per liberi professionisti, aziende di medie dimensioni e grandi aziende Assistente basato sull'intelligenza artificiale (ClickUp Brain), viste e dashboard personalizzabili, chat e gestione delle attività integrate, pianificazione automatizzata, modelli di progetto, automazione delle attività Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Asana Organizzazione delle attività e dei progetti del team con flussi di lavoro personalizzabili Dimensione del team: Ideale per singoli e team di medie dimensioni Automatizza le attività, centralizza la comunicazione del team, utilizza i moduli per standardizzare le richieste Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese Trello Gestione visiva delle attività tramite bacheche KanbanDimensione del team: Ideale per singoli e piccoli team Lista di controllo, Power-Up, automazione Butler, Atlassian Intelligence Gratis per 10 utenti; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese Monday.com Collaborazione in team con modelli di progetto personalizzabili Dimensione del team: Adatto ad aziende di medie e grandi dimensioni Monitoraggio del tempo, personalizzazione della bacheca, modelli predefiniti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese Jira Progetti di sviluppo software e flussi di lavoro AgileDimensione del team: Team di sviluppo e ingegneri del software Gestione del backlog, monitoraggio dei bug, filtri avanzati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7,53 $ al mese Pipefy Automazione dei flussi di lavoro e gestione dei processiDimensione del team: Ideale per team operativi e amministrativi di qualsiasi dimensione Orchestrazione dei flussi di lavoro basata sull'IA, portali centralizzati, automazioni senza codice Piano Free gratis disponibile; prezzi personalizzati per i piani premium Zapier Automatizza le attività e realizza le connessioni tra app senza bisogno di codiceDimensione del team: Ideale per team di qualsiasi dimensione Oltre 8000 integrazioni con app, logica condizionale, flussi di lavoro in più passaggi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 29,99 $ al mese Notion Appunti e organizzazione personaleDimensione del team: Ideale per liberi professionisti, autori e piccoli team Oltre 20.000 modelli, riassunti basati sull'IA, ricerca per l'azienda Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese Evernote Acquisizione e sincronizzazione delle note su tutti i dispositiviDimensione del team: Ideale per studenti, scrittori e ricercatori Sintetizzatore IA, Web Clipper, formattazione avanzata, sincronizzazione del calendario Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese Obsidian Appunti in rete e gestione delle conoscenze personaliDimensione del team: Ideale per singoli individui Visualizzazione grafica, backlink, note Markdown locali, funzionalità Pubblica Piano Free disponibile; i componenti aggiuntivi a pagamento partono da 5 $ al mese Coda Creazione di documenti che funzionano come appDimensione del team: Adatto a startup e team collaborativi Coda IA, documenti simili ad app, integrazioni Packs Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese Lucidchart Diagrammi, diagrammi di flusso e mappatura dei processi Dimensione del team: Ideale per team tecnici e docenti Generatore di diagrammi basato sull'IA, collaborazione in tempo reale, modalità presentazione Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese Scribe Documentazione dei processi e creazione di guide praticheDimensione del team: Ideale per i team delle risorse umane, IT e formazione Acquisizione dei flussi di lavoro, titoli generati dall'IA, branding personalizzato Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese Google Workspace Collaborazione sulle risorse digitaliDimensione del team: Ideale per aziende di tutte le dimensioni Google Gemini IA, condivisione di file su cloud, integrazione con il Calendario e Meet Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7 $ al mese Dropbox Archiviazione e condivisione di file su cloudDimensione del team: Ideale per team remoti e creativi Ricerca con IA, Dropbox Paper, collaborazione in tempo reale Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 11,99 $ al mese Slack Comunicazione di gruppo e messaggistica in tempo realeDimensione del team: Ideale per team in crescita e lavoratori da remoto Riunioni giornaliere, Slack Canvas, Flusso di lavoro, elenchi di attività nativi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8,75 $ al mese Microsoft Teams Comunicazione di livello aziendale con integrazione di Office 365 Dimensione del team: Ideale per grandi organizzazioni Riepiloghi Co-pilot, agenti interpreti, chat, riunioni Versione di prova disponibile; i piani a pagamento partono da 7,20 $ al mese Zoom Videoconferenze e riunioni di team a distanzaDimensione del team: Ideale per aziende di tutte le dimensioni IA Companion, sottotitoli in tempo reale, riepiloghi delle riunioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15,99 $ al mese Calendly Automazioni della pianificazione e degli appuntamenti Dimensione del team: Ideale per imprenditori individuali e team a contatto con i clienti Pianificazione autonoma da parte dei clienti, moduli di inoltro, integrazioni con il Calendario Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese Otter.ia Trascrizione automatizzata e collaborazioneDimensione del team: Ideale per giornalisti, docenti e team Trascrizione in tempo reale, etichette dei parlanti, elementi da intraprendere Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,99 $ al mese Reclaim. IA Automatizza la pianificazione e la gestione del tempo del teamDimensione del team: Ideale per professionisti impegnati e piccoli team Pianificazione delle abitudini, tempo di margine, statistiche sulla produttività Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese Clean Email Organizza e riordina la tua casella di postaDimensione del team: Ideale per privati e liberi professionisti Azioni collettive, filtri intelligenti, strumenti per annullare l'iscrizione e di screening I piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese Todoist Gestione delle attività personali con categorizzazione dei progetti Dimensione del team: Ideale per singoli e piccoli team Livelli di priorità, aggiunta rapida, sincronizzazione tra dispositivi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 2,5 $ al mese Toggl Track Monitoraggio del tempo e analisi della produttivitàDimensione del team: Ideale per liberi professionisti, agenzie e consulenti Rilevamento dei periodi di inattività, controlli sui tempi, tariffe fatturabili Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese TimeCamp Monitoraggio del tempo e reportistica del teamDimensione del team: Ideale per PMI e team remoti Monitoraggio automatizzato, budgeting dei progetti, regole relative alle parole chiave Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 3,99 $ al mese Habitica Trasforma le tue attività in un gioco e crea nuove abitudiniDimensione del team: Ideale per singoli e gruppi di amici Monitoraggio delle serie, gamification, missioni, avatar I piani a pagamento partono da 4,99 $ al mese Buffer Pianificazione e automazione dei post sui social mediaDimensione del team: Ideale per autori di contenuti e professionisti del marketing Suggerimenti di contenuti basati sull'IA, pianificazione multicanale, analisi dei dati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per canale Canva Creazione di contenuti visivi come grafici e presentazioniDimensione del team: Ideale per team di marketing e docenti Magic Design, modifica del video, pubblicazione sui social Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese Pocket Salvataggio di articoli, video e pagine webDimensione del team: Ideale per lettori e ricercatori Lettura senza distrazioni, strumenti di evidenziazione, organizzazione basata su tag Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 2,95 $ al mese MindMeister Mappe mentali e organizzazione visiva delle ideeDimensione del team: Ideale per docenti, studenti e team Mappe ricche di contenuti multimediali, modalità struttura, tracciato di controllo Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 4,50 $ al mese Okta Gestione delle identità e degli accessi nelle aziendeDimensione del team: Ideale per i team IT e di sicurezza SSO, MFA adattiva, integrazioni di app predefinite Versione di prova gratis disponibile; prezzi personalizzati Nimble Gestione delle relazioni con funzionalità CRM intelligenti Dimensione del team: Ideale per team commerciali e di outreach Arricchimento intelligente dei contatti, sincronizzazione con i social media, coinvolgimento dei gruppi Piano a pagamento: 29,90 $ al mese Shopify Creazione e gestione di un'attività di e-commerce Dimensione del team: Ideale per startup, PMI e marchi D2C Negozio personalizzabile, pagamenti sicuri, automazioni dell'inventario I piani a pagamento partono da 39 $ al mese QuickBooks Contabilità, fatturazione e gestione finanziariaDimensione del team: Ideale per piccole imprese e liberi professionisti Libro paga, sincronizzazione bancaria, monitoraggio delle spese Versione di prova gratis disponibile, piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Sortly Monitoraggio dell'inventario e gestione delle risorseDimensione del team: Ideale per piccole imprese e magazzini Monitoraggio tramite QR code/codici a barre, catalogazione basata su immagini, avvisi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese Workable Semplificazione dei processi di reclutamento e assunzione Dimensione del team: Ideale per team e agenzie di risorse umane Selezione del personale basata sull'IA, reclutamento tramite dispositivi mobili, kit per i colloqui Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 360 $ al mese Quando lavoro Pianificazione del personale e gestione dei turniDimensione del team: Ideale per il settore dell'ospitalità e i team di personale a ore Avvisi in tempo reale, timbracartellini cloud, sincronizzazione delle buste paga I piani a pagamento partono da 3 $ al mese per utente 7shifts Pianificazione dei turni e gestione del personale nei ristorantiDimensione del team: Ideale per ristoranti e attività di ristorazione Pianificazione basata sull'IA, pool di turni, distribuzione delle mance Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 31,99 $ al mese Workday Risorse umane, gestione delle retribuzioni e gestione dei talenti a livello di aziendaDimensione del team: Ideale per grandi organizzazioni Abbinamento dei profili professionali tramite IA, mobilità interna, flussi di inserimento Versione di prova gratis disponibile; prezzi personalizzati Bonusly Programmi di riconoscimento e premi per i dipendenti Dimensione del team: Ideale per aziende di tutte le dimensioni Celebrazioni delle attività cardine, premi tra colleghi, analisi dei dati Prezzi personalizzati TripIt Organizzazione di piani di viaggio e itinerari Dimensione del team: Ideale per chi viaggia spesso Avvisi sui voli in tempo reale, visualizzazione della Sequenza, spazio di archiviazione per i documenti Piano Free disponibile; piano a pagamento a 49 $/anno Wanderlog Pianificazione collaborativa dei viaggi Dimensione del team: Ideale per gruppi di viaggio e amici Mappe interattive, sincronizzazione con Gmail, ottimizzazione dei percorsi Versione di prova gratis disponibile; piano a pagamento a 39,99 $/anno

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori strumenti organizzativi disponibili. 💁

📌Categoria 1: Gestione delle attività e del project management

1. ClickUp (Ideale per il project management all-in-one con viste e flussi di lavoro personalizzati)

ClickUp è lo spazio di lavoro AI convergente numero uno al mondo che riunisce progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto grazie all'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

In combinazione con il software di project management di ClickUp, avrai a disposizione un'ampia gamma di strumenti per aumentare la produttività.

Ma come? ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, è il punto di riferimento. Integrato direttamente nella tua area di lavoro, collega tutte le tue attività in modo che tu possa smettere di cercare. Questo strumento di IA contestuale:

Sfrutta diversi modelli avanzati di IA per fornire risposte e consigli contestualizzati

Offre supporto per le query in linguaggio naturale per la ricerca, il riassunto e la generazione di contenuti tra attività, documenti e chat

Consente la generazione e la modifica delle immagini al volo direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro

Automatizza i flussi di lavoro complessi grazie all'integrazione con strumenti di gestione delle attività, pianificazione e di terze parti

Fornisce informazioni in tempo reale analizzando i dati relativi all'area di lavoro, allo stato dei progetti e all'attività del team

Offre agenti IA personalizzabili per casi d'uso specifici, dalla creazione di contenuti all'analisi dei dati

Garantisce la privacy e la sicurezza dei dati elaborando le informazioni all'interno del tuo ambiente ClickUp

Immagina di essere un responsabile marketing che si sta preparando per il lancio di una campagna. Invece di dover cercare brief, rapporti dell'ultimo trimestre o aggiornamenti di stato dal team creativo, ClickUp Brain raccoglie tutto in pochi secondi. Risponde alle domande (basta chiedere in linguaggio naturale!), riepiloga le discussioni e redige persino delle bozze di panoramica del progetto per te. Tutto il tuo lavoro è ricercabile su ClickUp e sulle app collegate tramite ClickUp Brain

Vuoi avere tutte le conversazioni relative al contesto e al tuo team in un unico posto? ClickUp Chat lo rende possibile.

Stai pianificando il lancio di un prodotto? Puoi fare brainstorming in chat, assegnare attività direttamente da quella conversazione e lasciare che ClickUp Brain riepiloghi la discussione indicando chiaramente i passaggi successivi.

Non ti capiterà mai più di chiederti: "Cosa avevamo deciso?". Il vantaggio? Puoi anche fare una breve chiamata con SyncUps senza allontanarti dalla tua area di lavoro.

Metti in contesto le tue conversazioni con ClickUp Chat

Naturalmente, sapere cosa sta succedendo nei tuoi progetti è altrettanto importante. I dashboard di ClickUp fanno la differenza in questo senso.

Visualizza le metriche chiave di rendimento con i dashboard di ClickUp

Sono istantanee del tuo lavoro completamente personalizzabili e in tempo reale.

Ad esempio, un responsabile commerciale può effettuare il monitoraggio della pipeline trimestrale, un designer può seguire lo stato degli sprint o un fondatore può esaminare il carico di lavoro del team, il tutto da un'unica dashboard.

E poi c'è ClickUp Calendario: il potente strumento di pianificazione basato sull'IA che garantisce la sincronizzazione delle tue giornate, delle scadenze e dei risultati attesi.

Immagina di avere riunioni una dopo l'altra e di dover improvvisamente riorganizzare le priorità. Il Calendario si adatta, blocca il tempo dedicato alla concentrazione, riprogramma in modo intelligente e trasforma persino le note delle riunioni in attività assegnate. Con ClickUp Brain che ti aiuta a trovare gli orari migliori e i follow-up in modalità di sincronizzazione automatica, non ti sfuggirà nulla.

Ma cosa succede se parti da zero?

Scarica il modello gratis Porta avanti progetti di grandi dimensioni, complessi e interfunzionali con il modello di project management di ClickUp

Il modello di project management ClickUp è una roadmap visivamente organizzata e basata sullo stato di avanzamento, pensata per i team che gestiscono più progetti in diversi reparti.

Ciò che rende speciale questo modello è l'uso del raggruppamento per stato, chiaramente suddiviso in fasi come Non avviato, In revisione, In corso, Aggiornamento richiesto, Rifiutato e Completato. Ogni sezione contiene attività di ClickUp pertinenti collegate ai reparti e alle fasi del progetto, rendendo facile vedere a colpo d'occhio a che punto si trova ogni cosa.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa della sua ampia suite di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice tutto:

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro personalizzati per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per monitorare dettagli specifici dei progetti o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per il monitoraggio di dettagli specifici dei progetti o effettuare l’automazione di attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze precise. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione fluidi tra i team. Inoltre, le integrazioni e le automazioni ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.

📮 ClickUp Insight: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che riunisce attività, progetti, chat ed e-mail (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma ce l'hai: prova ClickUp!

2. Asana (Ideale per organizzare le attività e i progetti del team con flussi di lavoro personalizzabili)

tramite Asana

Asana mantiene i team allineati senza bisogno di aggiornamenti costanti. Puoi assegnare attività, monitorare lo stato e creare flussi di lavoro che si adattino perfettamente al modo di lavorare del tuo team. Ha la struttura giusta per far andare avanti le cose senza risultare rigido.

Non è lo strumento più appariscente, ma è affidabile e, per i team che hanno bisogno di organizzarsi senza ricorrere al micro-management, questo è un grande vantaggio.

Le migliori funzionalità di Asana

Automatizza le attività ripetitive con le "Regole" per aumentare la produttività e ridurre il lavoro manuale

Sfrutta Asana IA per ricevere consigli sulle priorità, automatizzare il lavoro di routine e accelerare il processo decisionale

Integra la comunicazione con commenti alle attività, condivisione di file e tagging del team

Raccogli dati strutturati e standardizza le richieste utilizzando i moduli

Limiti di Asana

Non è possibile impostare un intervallo di tempo per le attività ricorrenti

L'applicazione mobile non dispone delle funzioni della versione desktop

Prezzi di Asana

Free

Piano Starter: 13,49 $ al mese per utente

Versione avanzata: 30,49 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Direttamente da una recensione su Capterra:

Asana può presentare alcune difficoltà di navigazione. Ci sono molti aspetti di Asana che richiedono tempo e lavoro richiesto per essere appresi. Questi elementi non sono sempre intuitivi. I tutorial e i corsi di formazione di Asana non sono sempre i più utili. In effetti, ho faticato a comprendere i concetti e, di conseguenza, non sono riuscito a sfruttare appieno ogni aspetto di Asana. È un peccato (visto che utilizzo Asana da diversi anni).

Asana può presentare alcune difficoltà di navigazione. Ci sono molti aspetti di Asana che richiedono tempo e lavoro richiesto per essere appresi. Questi elementi non sono sempre intuitivi. I tutorial e i corsi di formazione di Asana non sono sempre i più utili. In effetti, ho faticato a comprendere i concetti e, di conseguenza, non sono riuscito a sfruttare appieno ogni aspetto di Asana. È un peccato (visto che utilizzo Asana da diversi anni).

3. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività tramite bacheche Kanban)

tramite Trello

Trello è come una bacheca digitale che ti aiuta a visualizzare il tuo lavoro a colpo d'occhio. Puoi creare bacheche, suddividerle in elenchi e aggiungere schede per ogni attività.

Sebbene non sia l'ideale per progetti complessi, lo strumento funziona alla grande per chi lavora in autonomia, i creativi e chiunque preferisca un flusso di lavoro pulito e lineare, facile da aggiornare e difficile da incasinare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Butler , Attiva regole, pulsanti personalizzati, comandi programmati e report via email con il suo strumento di IA

Tieni traccia dei progressi e suddividi il lavoro utilizzando le "liste di controllo" per le attività secondarie all'interno delle schede, complete di barre di avanzamento

Migliora le funzionalità e integra altri strumenti utilizzando Power-Up come Calendario, Google Drive, Slack e Jira

Sfrutta Atlassian IA per raccogliere idee, organizzare gli elementi da intraprendere e sintetizzare il testo all'interno delle schede per una maggiore chiarezza

Limiti di Trello

Funzioni avanzate come la vista Gantt richiedono componenti aggiuntivi a pagamento o aggiornamenti

L'applicazione diventa lenta quando ci sono molte bacheche

Prezzi di Trello

Gratis per 10 utenti

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Secondo una recensione su G2:

L'interfaccia utente è piuttosto intuitiva, con elenchi, bacheche e schede per gestire gli elenchi da fare. La parte relativa all'automazione può risultare complessa all'inizio, ma una volta che avrai preso confidenza, potrai apprezzare appieno i vantaggi di Trello. Per non parlare dei Power-Up che consentono di integrare le app di terze parti che già utilizzi.

L'interfaccia utente è piuttosto intuitiva, con elenchi, bacheche e schede per gestire le liste delle cose da fare. La parte relativa all'automazione può risultare complessa all'inizio, ma una volta che avrai preso confidenza, potrai apprezzare appieno i vantaggi di Trello. Per non parlare dei Power-Up che consentono di integrare le app di terze parti che già utilizzi.

🔍 Lo sapevi? Esiste una condizione chiamata " senso di colpa da produttività", in cui le persone si sentono in colpa per non aver spuntato abbastanza voci dall'elenco, anche nei fine settimana.

4. monday.com (Ideale per la collaborazione in team con modelli di progetto personalizzabili)

monday.com è ottimo per la flessibilità e la visibilità. Hai a disposizione modelli per avviare rapidamente i progetti, flussi di lavoro personalizzati, automazioni e dashboard colorate per effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti.

È intuitivo una volta che si inizia a utilizzarlo, anche se le configurazioni più avanzate potrebbero richiedere un po' di sperimentazione. I team che devono coordinarsi tra ruoli o reparti apprezzeranno la chiarezza con cui Monday.com mostra chi è responsabile di cosa.

Le migliori funzionalità di monday.com

Semplifica l'onboarding e la configurazione dei flussi di lavoro con modelli predefiniti per progetti, attività e automazioni

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività grazie al monitoraggio del tempo integrato, per reportistica e fatturazione accurate

Struttura i progetti con un sistema gerarchico di gestione delle attività, che include aree di lavoro, bacheche, attività e sotto-elementi

Limiti di monday.com

Limiti al numero di azioni automatizzate

Non è possibile inviare email di massa per più di 500 elementi alla volta

Prezzi di monday.com

Free

Basic: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Un recensore di G2 ha condiviso questo feedback:

Ci sono molte cose che mi piacciono di Monday, che si tratti della facilità di creazione dei flussi di lavoro o dell'automazione della creazione in base a qualsiasi esigenza, oppure dell'integrazione superveloce per un'app personalizzata... Ci sono state volte in cui avevo bisogno di fare qualcosa con i sottoelementi, ma a causa delle limitazioni delle azioni che possiamo eseguire su di essi, ho dovuto trovare una soluzione alternativa. Inoltre, c'è il meccanismo di riprova di monday.com e la restrizione sull'invio di dati con l'intestazione monday a fini di autenticazione.

Ci sono molte cose che mi piacciono di Monday, che si tratti della facilità di creazione dei flussi di lavoro o dell'automazione della creazione in base a qualsiasi esigenza, oppure dell'integrazione superveloce per un'app personalizzata... Ci sono state volte in cui avevo bisogno di fare qualcosa con i sottoelementi, ma a causa delle limitazioni delle azioni che possiamo eseguire su di essi, ho dovuto trovare una soluzione alternativa. Inoltre, c'è il meccanismo di riprova di monday.com e la restrizione sull'invio di dati con l'intestazione monday a fini di autenticazione.

5. Jira (Ideale per progetti di sviluppo software e flussi di lavoro Agile)

via Atlassian

Jira è pensato per gli sviluppatori e presenta una struttura dedicata per il monitoraggio dei bug, la gestione degli sprint o l'esecuzione di flussi di lavoro Agile. Sebbene non sia lo strumento più semplice per gli utenti non tecnici, Jira è una buona opzione per tenere sotto controllo l'intero processo di sviluppo.

Le migliori funzionalità di Jira

Pianifica e assegna le priorità al lavoro con strumenti di gestione del backlog per organizzare attività, storie e epopee tra uno sprint e l'altro

Tieni traccia dei bug e risolvili grazie al monitoraggio dei problemi con informazioni dettagliate su stato, assegnazione e cronologia

Migliora la ricercabilità e il filtraggio con la ricerca avanzata (JQL) e i filtri salvabili per un accesso rapido ai problemi rilevanti

Limiti di Jira

Alcune configurazioni richiedono competenze di amministratore per essere gestite, rendendole complesse e dispendiose in termini di tempo

Jira non dispone di strumenti di collaborazione integrati affidabili

Gli utenti segnalano tempi di caricamento delle query lenti e occasionali problemi con il server

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,91 $ al mese per utente

Premium: 14,54 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,5/5 (oltre 6.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Secondo una recensione su G2:

Mi piace che Jira renda facile il monitoraggio dei bug e delle attività dall'inizio alla fine. Tutto è in un unico posto, così posso vedere chi è responsabile e controllare rapidamente lo stato di avanzamento. Le dashboard e i filtri mi aiutano a capire cosa è importante e cosa è terminato. I flussi di lavoro funzionano bene se configurati con cura, e Jira si integra con strumenti come Slack, Git e piattaforme di test, il che favorisce la collaborazione all'interno del team. Ha molte funzionalità/funzioni come flussi di lavoro e report personalizzati, utili per i progetti più grandi.

Mi piace che Jira renda facile il monitoraggio dei bug e delle attività dall'inizio alla fine. Tutto è in un unico posto, così posso vedere chi è responsabile e controllare rapidamente lo stato di avanzamento. Le dashboard e i filtri mi aiutano a capire cosa è importante e cosa è stato completato. I flussi di lavoro funzionano bene se configurati con cura, e Jira si integra con strumenti come Slack, Git e piattaforme di test, il che favorisce la collaborazione all'interno del team. Ha molte funzionalità come flussi di lavoro e report personalizzati, utili per i progetti più grandi.

🔍 Lo sapevi? Durante la Guerra Civile, il termine "dead line" non si riferiva alle scadenze che conosciamo oggi. Era un vero e proprio confine nei campi di prigionia e, se i prigionieri lo oltrepassavano, potevano essere fucilati.

6. Pipefy (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione dei processi)

tramite Pipefy

Pipefy aiuta i team operativi a mantenere i flussi di lavoro ricorrenti snelli ed efficienti. Che si tratti di gestire richieste di acquisto, inserimento dei dipendenti o catene di approvazione, puoi impostare processi strutturati e automatizzare le parti più noiose.

È particolarmente utile per ottenere risultati costanti ogni volta, ad esempio assicurandosi che ogni passaggio di un flusso di lavoro venga seguito, senza dover spuntare manualmente le voci.

Le migliori funzionalità di Pipefy

Dai più potere ai team con l'automazione no-code per un'ottimizzazione senza dipendenza dall'IT

Semplifica l'erogazione dei servizi con agenti basati sull'IA che automatizzano le interazioni e mantengono i flussi di lavoro attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Centralizza le richieste e le informazioni con "New Portal", che riunisce moduli, link, file e servizi in un unico posto

Ottimizza l'utilizzo delle risorse e riduci i costi grazie a un'orchestrazione unificata dei flussi di lavoro

Limiti di Pipefy

Gli utenti segnalano che il generatore di PDF presenta dei problemi

Mancano le funzionalità/le funzioni per gestire attività complesse

Prezzi di Pipefy

Free

Business: Prezzi personalizzati

Aziende: Prezzi personalizzati

Unlimited: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Pipefy

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipefy?

Secondo una recensione di Capterra:

Apprezzo molto tutti i diversi modelli di flusso di lavoro che offre; rendono semplice organizzare qualsiasi tipo di progetto o elenco di attività e possono essere facilmente modificati per adattarsi alle nostre esigenze… Penso che sarebbe utile se integrassero metriche più complesse come le prestazioni e la durata delle attività; ad esempio, il diagramma di Gantt potrebbe mostrare quanto tempo è trascorso da quando un'attività è stata programmata.

Apprezzo molto tutti i diversi modelli di flusso di lavoro che offre; rendono semplice organizzare qualsiasi tipo di progetto o elenco di attività e possono essere facilmente modificati per adattarsi alle nostre esigenze… Penso che sarebbe utile se integrassero metriche più complesse come le prestazioni e la durata delle attività; ad esempio, il diagramma di Gantt potrebbe mostrare quanto tempo è trascorso da quando un'attività è stata programmata.

7. Zapier (Ideale per l'automazione delle attività e la connessione delle app senza bisogno di codice)

tramite Zapier

Zapier collega migliaia di app (Gmail, ClickUp, Mailchimp e chi più ne ha più ne metta!) per consentirti di automatizzare le attività con facilità. Vuoi salvare automaticamente gli allegati delle email su Dropbox o creare una nuova attività in ClickUp ogni volta che qualcuno compila un modulo Google? Zapier ha uno Zap che fa al caso tuo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Collega oltre 8.000 app per un flusso di dati senza interruzioni e l'automazione dei flussi di lavoro

Crea flussi di lavoro avanzati con Multi-Step Zaps , concatenando più azioni e app in un unico processo di automazione

Personalizza i flussi di lavoro con la logica condizionale, come percorsi e filtri, per automazioni dinamiche

Limiti di Zapier

Il suo sistema di automazione a volte duplica le attività

Gli utenti lamentano che le integrazioni smettono di funzionare senza spiegazioni chiare, rendendo frustrante la risoluzione dei problemi del sistema

Prezzi di Zapier

Free

Professional: 29,99 $ al mese

Team: 103,50 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4,7/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Un utente di Reddit condivide:

Lo uso tantissimo. Onestamente, senza di esso non riuscirei a svolgere il mio lavoro nemmeno per metà. Utilizziamo una piattaforma LMS che non dispone di un'integrazione nativa con Salesforce e non abbiamo né il tempo né le risorse per crearne una da zero: Zapier semplifica l'automazione del flusso di dati (utenti, pagamenti, stati dei corsi, ecc.) verso Salesforce. Lo uso anche per molte altre cose, ma è stato un vero salvagente per quella piattaforma in particolare.

Lo uso tantissimo. Onestamente, senza di esso non riuscirei a svolgere il mio lavoro nemmeno per metà. Utilizziamo una piattaforma LMS che non dispone di un'integrazione nativa con Salesforce e non abbiamo né il tempo né le risorse per crearne una da zero: Zapier semplifica l'automazione del flusso di dati (utenti, pagamenti, progressi nei corsi, ecc.) verso Salesforce. Lo uso anche per molte altre cose, ma è stato un vero salvagente per quella piattaforma in particolare.

📌 Categoria 2: Documentazione e mappe mentali

8. Notion (Ideale per prendere appunti e organizzarsi)

tramite Notion

Notion è in parte un taccuino, in parte un'area di lavoro e in parte un elenco di cose da fare. Può essere semplice o complesso a seconda delle tue esigenze. Puoi usarlo per tenere un diario, pianificare un progetto, creare un wiki di squadra o effettuare il monitoraggio degli obiettivi.

Tuttavia, l’impostazione del flusso di lavoro ideale richiede un notevole lavoro richiesto e tempo. È una buona scelta se desideri avere il controllo su come vengono organizzate le tue informazioni.

Le migliori funzionalità di Notion

Crea pagine personalizzate con contenuti, testo, immagini, tabelle e altre opzioni multimediali

Usa Notion AI per raccogliere idee, riepilogare contenuti e generare informazioni pertinenti, comprese le funzionalità/funzioni AI Meeting Notes e Research mode

Crea pagine per qualsiasi scopo, tra cui la pianificazione di progetti e la presa di appunti, grazie alla libreria di 20.000 modelli

Effettua ricerche efficienti nell'area di lavoro e negli strumenti collegati con "Enterprise Search", inclusa l'indicizzazione automatica dei contenuti PDF

Limiti di Notion

Funzioni offline limitate, che influiscono sull'usabilità durante i viaggi o in caso di interruzioni di rete

La ricerca risulta incoerente quando si ha a che fare con un'area di lavoro di grandi dimensioni o con pagine annidate

Prezzi di Notion

Free

Inoltre: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Notion

G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un recensore di G2 scrive:

Notion è incredibilmente flessibile e mi permette di riunire documenti, note, attività e database in un unico spazio di lavoro ordinato. L'interfaccia è intuitiva, la struttura drag-and-drop rende la riorganizzazione dei contenuti semplicissima e la possibilità di incorporare diversi tipi di media o collegare pagine correlate è un grande vantaggio in termini di produttività. Apprezzo in particolare il fatto che mi permetta di tenere tutto — brief di progetto, elenchi di attività e ricerche — organizzato visivamente e facile da navigare. È anche molto personalizzabile, quindi può adattarsi a diversi flussi di lavoro senza costringerti a una struttura rigida.

Notion è incredibilmente flessibile e mi permette di riunire documenti, note, attività e database in un unico spazio di lavoro ordinato. L'interfaccia è intuitiva, la struttura drag-and-drop rende la riorganizzazione dei contenuti semplicissima e la possibilità di incorporare diversi tipi di media o collegare pagine correlate è un grande vantaggio in termini di produttività. Apprezzo in particolare il fatto che mi permetta di tenere tutto — brief di progetto, elenchi di attività e ricerche — organizzato visivamente e facile da navigare. È anche molto personalizzabile, quindi può adattarsi a diversi flussi di lavoro senza costringerti a una struttura rigida.

🧠 Curiosità: la famosa curva dell'oblio di Hermann Ebbinghaus dimostra che le persone dimenticano circa il 50% delle nuove informazioni entro 60 minuti e fino al 70% entro 24 ore. Prendere appunti regolarmente aiuta a contrastare questo fenomeno di perdita di memoria.

9. Evernote (Ideale per acquisire e effettuare la sincronizzazione di note su più dispositivi)

tramite Evernote

Evernote è una scelta azzeccata se hai bisogno di annotare rapidamente le idee e ritrovarle in seguito, senza dover setacciare un milione di cartelle. È utile per la ricerca, gli appunti delle riunioni o per salvare contenuti web.

Tutto ha la sincronizzazione su tutti i dispositivi, così le tue note sono sempre con te. Se tutto ciò di cui hai bisogno è un taccuino digitale affidabile, Evernote fa al caso tuo.

Le migliori funzionalità di Evernote

Acquisisci e organizza le note con le "note scritte a mano" e la formattazione RTF

Automatizza la creazione e la modifica dei contenuti con l'assistente IA, che riepiloga/riassume, scrive, traduce, parafrasi e corregge gli errori di battitura

Integra i calendari di project management tramite la sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar e Outlook per gestire gli eventi

Salva e annota i contenuti web utilizzando "Web Clipper" per acquisire articoli, screenshot e pagine web

Limiti di Evernote

I continui aggiornamenti e le notifiche pubblicitarie distraggono gli utenti

La versione gratis di Evernote ha un limite di utilizzo di 60 MB di spazio al mese e di due dispositivi alla volta

Prezzi di Evernote

Free

Personale: 14,99 $ al mese

Professional: 17,99 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Questa recensione di G2 solleva un punto di vista interessante:

La possibilità di sincronizzare senza problemi tutti i miei dispositivi. Posso prendere appunti sul telefono durante una riunione e accedervi immediatamente sul mio laptop in un secondo momento. Il sistema di tagging e i taccuini rendono facile organizzare tutto… La versione gratuita presenta alcune limitazioni in termini di sincronizzazione dei dispositivi, e i piani premium possono risultare un po' costosi per le startup con budget limitati.

La possibilità di sincronizzare senza problemi tutti i miei dispositivi. Posso prendere appunti sul telefono durante una riunione e accedervi immediatamente sul mio laptop in un secondo momento. Il sistema di tagging e i taccuini rendono facile organizzare tutto… La versione gratuita presenta alcune limitazioni in termini di sincronizzazione dei dispositivi, e i piani premium possono risultare un po' costosi per le startup con budget limitati.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Evernote

10. Obsidian (Ideale per prendere appunti in rete e gestire le conoscenze personali)

via Obsidian

Obsidian è come avere una base di conoscenze personale che cresce insieme al tuo pensiero. È pensato per chi ama prendere appunti in modo approfondito e per chi ama creare connessioni tra le idee e creare una rete di informazioni.

Le tue note vengono salvate localmente in file Markdown e puoi collegarle tra loro per creare un "secondo cervello".

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Collega le note in modo bidirezionale tramite collegamenti interni e backlink per creare una rete di idee interconnesse e navigare facilmente tra i contenuti correlati

Visualizza le relazioni tra le note tramite la Visualizzazione grafica , che mostra una mappa interattiva di tutte le note collegate e delle loro connessioni

Pubblica la tua knowledge base online con Obsidian Publish, che consente l'hosting web del tuo vault con temi personalizzabili e visualizzazione grafica

Limiti di Obsidian

La funzione di ricerca è imprecisa, soprattutto se il termine di ricerca è composto da più di una parola

Le tabelle sono inutilizzabili anche con i plugin della community

Prezzi di Obsidian

Free

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Prezzo: 10 $ al mese per utente

Catalyst: pagamento una tantum di 25 $

Commerciale: 50 $ all'anno per utente

Valutazioni e recensioni su Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Da una recensione su Capterra:

Dopo una lunga ricerca ho scelto Obsidian e, anche se c'è stata una fase di apprendimento, è stata una scelta eccellente al 100%. Adoro usarlo: ha un'interfaccia pulita, è velocissimo, funziona offline, è super personalizzabile e puoi adattarlo esattamente alle tue esigenze. Di solito, se manca una funzionalità/funzione, il problema viene risolto dai plugin della community.

Dopo una lunga ricerca ho scelto Obsidian e, anche se c'è stata una fase di apprendimento, è stata una scelta eccellente al 100%. Adoro usarlo: ha un'interfaccia pulita, è velocissimo, funziona offline, è super personalizzabile e puoi adattarlo esattamente alle tue esigenze. Di solito, se manca una funzionalità/funzione, il problema viene risolto dai plugin della community.

11. Coda (Ideale per creare documenti che hanno la funzione di app)

tramite Coda

Coda consente ai team di creare documenti interattivi per gestire progetti, archiviare dati e automatizzare le attività. Consideralo come un documento in grado di funzionare come un'app. Che tu stia creando roadmap di prodotto, redigendo verbali di riunioni o gestendo flussi di lavoro personalizzati, Coda è in grado di gestirlo.

Le migliori funzionalità di Coda

Delega le attività, ripensa la creazione dei contenuti e ottieni informazioni sui progetti più rapidamente con Coda IA

Collega, modifica e aggiorna i tuoi documenti all'interno di app come ClickUp con Packs

Utilizza le funzionalità dell'area di lavoro, come le statistiche di pubblicazione, le cartelle illimitate, le icone personalizzate, l'accesso alle cartelle e l'analisi interna dei documenti

Limiti di Coda

Non è possibile bloccare o fissare le colonne delle tabelle e personalizzare i moduli per una presentazione visiva

Gli utenti lamentano la mancanza di funzioni di codifica per personalizzare i documenti

Prezzi di Coda

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 36 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Coda

G2: 4,5/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coda?

Un breve estratto da una recensione su G2:

Offre tantissime possibilità. Puoi scrivere documentazione, creare tabelle (complesse), creare pagine all'interno di altre pagine, fare menzioni di persone e pagine, integrarsi con Miro, Fogli Google/Docs/ecc., inserire immagini, link... Alcune funzionalità e possibilità non sono molto chiare e intuitive. Sebbene l'interfaccia sia molto intuitiva, devi capire da solo come utilizzare determinate funzioni.

Offre tantissime possibilità. Puoi scrivere documentazione, creare tabelle (complesse), creare pagine all'interno di altre pagine, fare menzioni di persone e pagine, integrarsi con Miro, Fogli Google/Docs/ecc., inserire immagini, link... Alcune funzionalità/funzioni non sono molto chiare e intuitive. Sebbene l'interfaccia sia molto intuitiva, devi capire da solo come utilizzare determinate funzioni.

12. Lucidchart (Ideale per diagrammi, diagrammi di flusso e mappatura dei processi)

tramite Lucidchart

Lucidchart rende più comprensibili le idee complesse, specialmente quando si tratta di mappare sistemi, flussi di lavoro o architetture. È ideale per creare diagrammi di flusso, organigrammi, diagrammi di rete e persino mappe dell'architettura software.

L'interfaccia drag-and-drop è pulita e intuitiva. Supporta la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra i membri del team, consentendo a tutto il team di lavorare contemporaneamente sui diagrammi.

Le migliori funzionalità di Lucidchart

Genera diagrammi all'istante con l'IA per creare e iterare utilizzando prompt in linguaggio naturale

Collega origini dati esterne utilizzando il collegamento e la visualizzazione dei dati per collegare i diagrammi ai dati in tempo reale provenienti da Fogli Google, Excel o database

Collabora in tempo reale grazie alla co-creazione in tempo reale, alla chat integrata nell'editor e ai commenti specifici per ogni forma, per ottimizzare il lavoro di squadra e il feedback

Presenta e interagisci con i diagrammi utilizzando la Modalità presentazione interattiva, che consente una navigazione fluida

Limiti di Lucidchart

La libreria di icone è fortemente incentrata sui diagrammi tecnici

A volte gli utenti hanno difficoltà con la formattazione, ad esempio l'allineamento delle forme o il mantenimento di un design coerente nei diagrammi

Prezzi di Lucidchart

Free

Individuale: 9 $ al mese per utente

Team: 10 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 6.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lucidchart?

Secondo una recensione su G2:

A mio parere, la cosa migliore di Lucid è la semplicità con cui si riesce a trasformare un concetto ambiguo in un diagramma comprensibile. L'ampia libreria di modelli fa risparmiare molto tempo e l'interfaccia risulta molto intuitiva. […] Il fatto che la condivisione fosse facile e che il mio team potesse seguire immediatamente il mio progetto senza ulteriori spiegazioni è stato davvero vantaggioso per me.

A mio parere, la cosa migliore di Lucid è la semplicità con cui si riesce a trasformare un concetto ambiguo in un diagramma comprensibile. L'ampia libreria di modelli fa risparmiare molto tempo e l'interfaccia risulta molto intuitiva. […] Il fatto che la condivisione fosse facile e che il mio team potesse seguire immediatamente il mio progetto senza bisogno di ulteriori spiegazioni è stato davvero vantaggioso per me.

🧠 Curiosità: Una persona media ricorda il 65% delle informazioni quando queste sono accompagnate da immagini, ma solo il 10% quando si tratta solo di testo. Ecco perché diagrammi, mappe mentali e diagrammi di flusso sono un vero nutrimento per la mente. Gli strumenti visivi trasformano il caos in chiarezza.

13. Scribe (Ideale per documentare i processi e creare guide pratiche)

via Scribe

Scribe trasforma i tuoi clic in guide chiare e dettagliate, in un attimo. Basta premere "registra", eseguire un'attività e l'app cattura ogni passaggio con screenshot annotati e istruzioni.

Si tratta di una risorsa utile per i team che hanno bisogno di documentare i processi, formare i nuovi assunti o creare procedure operative standard interne senza dover dedicare ore alla loro stesura.

Le migliori funzionalità di Scribe

Registra ogni clic, scorrimento e immissione di dati del flusso di lavoro per generare guide dettagliate con screenshot annotati e testo grazie alla Cattura automatica del flusso di lavoro

Personalizza e perfeziona la documentazione con strumenti di modifica degli screenshot per ritagliare, annotare e oscurare le informazioni sensibili

Automatizza la creazione di contenuti con titoli e descrizioni generati dall'IA per una documentazione impeccabile

Mantieni la coerenza del marchio grazie al branding personalizzato, che ti consente di rimuovere il logo di Scribe dalle guide

Limiti di Scribe

Non è possibile assegnare un nome a una sessione prima di avviare la registrazione

Non è possibile caricare direttamente file video, specialmente in formato MP4

Prezzi di Scribe

Free

Pro Team: 15 $ al mese per utente

Pro Personal: 29 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Mi piace l'integrazione nel mio browser e la facilità con cui si crea e si pubblica una nuova guida... Ho riscontrato un problema quando ho cercato di incorporare il video, poiché non avevo effettuato la condivisione dello Scribe nell'altra scheda. Forse sarebbe utile un pop-up in quella scheda per fornirti un promemoria sulla condivisione o un qualche tipo di avviso che ti faccia sapere che non è stato effettuato il processo di condivisione.

Mi piace l'integrazione nel mio browser e la facilità con cui si crea e si pubblica una nuova guida... Ho riscontrato un problema quando ho cercato di incorporare il video, poiché non avevo effettuato la condivisione dello Scribe nell'altra scheda. Forse sarebbe utile un pop-up in quella scheda per fornirti un promemoria sulla condivisione o un qualche tipo di avviso che ti faccia sapere che non è stato effettuato il processo di condivisione.

📌 Categoria 3: Gestione dei file

14. Google Workspace (Ideale per la collaborazione su risorse digitali)

tramite Google

Google Workspace è un quartier generale digitale per i team che puntano sulla collaborazione. Docs, Sheets e Slides consentono a più persone di effettuare modifiche, commentare e scambiare idee in tempo reale. Gmail, Chat e Meet mantengono la comunicazione fluida, mentre Google Drive organizza i tuoi file nel cloud.

Tutto si sincronizza e funzionalità come i calendari condivisi e i controlli degli amministratori si adattano alle tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Workspace

Proteggi i dati sensibili con funzionalità di sicurezza integrate come l'autenticazione a due fattori (2FA) e la crittografia dei dati

Potenzia l'area di lavoro integrando Gemini di Google per migliorare le funzionalità di ricerca e la scoperta delle informazioni

Semplifica le riunioni con Google Meet, che offre sottotitoli tradotti, miglioramenti audio e video di qualità professionale e uno strumento di IA per gli appunti delle riunioni

Limiti di Google Workspace

Funzioni offline limitate; è necessario configurare in anticipo app come Docs, Sheets e Gmail

Alcuni utenti trovano l'interfaccia troppo complessa quando devono gestire più attività o account

Prezzi di Google Workspace

Free

Business Starter: 7 $ al mese per utente

Business Standard: 14 $ al mese per utente

Business Plus: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 46.645 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Workspace?

Una recensione su G2 afferma:

Mi piace come tutto sia perfettamente integrato in un'unica piattaforma. L'integrazione di Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendario e Meet rende la collaborazione semplicissima. È molto intuitivo, facile da implementare e accessibile da qualsiasi dispositivo. La collaborazione in tempo reale su documenti e fogli di calcolo fa risparmiare tempo e mantiene tutti allineati, il che è particolarmente utile per il lavoro da remoto o ibrido.

Mi piace come tutto sia perfettamente integrato in un'unica piattaforma. L'integrazione di Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendario e Meet rende la collaborazione semplicissima. È molto intuitivo, facile da implementare e accessibile da qualsiasi dispositivo. La collaborazione in tempo reale su documenti e fogli di calcolo fa risparmiare tempo e mantiene tutti allineati, il che è particolarmente utile per il lavoro da remoto o ibrido.

🔍 Lo sapevi? Una comunicazione inadeguata all'interno dei team porta a confusione, stress e perdite di tempo. Secondo un rapporto, ciò causa un aumento dello stress del 51%, un calo della produttività del 41% e un aumento della tensione del 31%, oltre a un maggior numero di scadenze non rispettate.

15. Dropbox (Il migliore per lo spazio di archiviazione cloud e la condivisione di file)

tramite Dropbox

Dropbox archivia e effettua la sincronizzazione dei file in modo sicuro. La sua interfaccia intuitiva, i backup affidabili e la gestione delle versioni dei file lo rendono ideale per i team che necessitano di un accesso costante alle risorse digitali.

Che tu stia collaborando su un documento, archiviando file di progettazione o effettuando la condivisione di contenuti con i clienti, Dropbox mantiene tutto organizzato e accessibile da qualsiasi dispositivo. Inoltre, si integra perfettamente con altri strumenti, rendendolo una colonna portante affidabile per i team distribuiti.

Le migliori funzionalità di Dropbox

Cerca e accedi ai contenuti con Dropbox Dash , che offre una ricerca basata sull'IA tra video, immagini, documenti e persone

Collabora senza soluzione di continuità creando e effettuando modifiche a file cloud e Microsoft Office direttamente all'interno dello strumento

Collabora in tempo reale utilizzando Dropbox Paper, un editor di documenti collaborativo con Sequenze, elenchi di cose da fare e tabelle per l'organizzazione dei progetti

Limiti di Dropbox

A volte non c’è sincronizzazione automatica se non lo avvii

Una volta generato un PDF, non è possibile aggiungere altre pagine o effettuare modifiche al documento

Prezzi di Dropbox

Base: Gratis

Inoltre: 11,99 $ al mese per utente

Professional: 19,99 $ al mese per utente

Standard: 18 $ al mese per utente

Avanzato: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 28.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dropbox?

Un recensore di Capterra condivide questo feedback:

L'ho utilizzato personalmente per inviare e effettuare la condivisione di PDF durante i webinar della nostra azienda. A tal fine, è stato molto utile e semplice. Il piano base offre molto spazio di archiviazione rispetto ad altri... Semplicemente non può competere con Google Drive o SharePoint in termini di funzionalità. Se cerchi solo la condivisione di file, con il piano Free hai a disposizione solo 2 GB di spazio rispetto ai 15 GB di Drive, oltre all'accesso a Docs, Sheets e altri strumenti. Il software Adobe offre la firma elettronica e la modifica dei PDF, ma con molte altre funzionalità.

L'ho utilizzato personalmente per inviare e effettuare la condivisione di PDF durante i webinar della nostra azienda. A tal fine, è stato molto utile e semplice. Il piano base offre molto spazio di archiviazione rispetto ad altri... Semplicemente non può competere con Google Drive o SharePoint in termini di funzionalità. Se cerchi solo la condivisione di file, con il piano Free hai a disposizione solo 2 GB di spazio rispetto ai 15 GB di Drive, oltre all'accesso a Docs, Sheets e altri strumenti. Il software Adobe offre la firma elettronica e la modifica dei PDF, ma con molte altre funzionalità.

📌 Categoria 4: Comunicazione e collaborazione

16. Slack (Ideale per la comunicazione in team e la messaggistica in tempo reale)

tramite Slack

Slack organizza le conversazioni e mette in contatto i team in tempo reale. È il fulcro del lavoro quotidiano, con canali dedicati a diversi argomenti, thread per mantenere le discussioni mirate e integrazioni di Slack con tutti i tuoi strumenti preferiti.

Se usato bene, può ridurre il numero di email e aumentare la trasparenza, ma senza dei limiti ben definiti può anche diventare una fastidiosa distrazione.

Le migliori funzionalità di Slack

Collabora su risorse permanenti utilizzando Slack Canvas per redigere, effettuare la condivisione e aggiornare le informazioni direttamente all'interno della piattaforma

Connettiti tramite riunioni giornaliere con voce, video e condivisione dello schermo per riunioni rapide e informali

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con Workflow Builder , che consente l'automazione senza codice per approvazioni, promemoria e instradamento delle attività

Gestisci le attività in modo nativo utilizzando Slack Lists, che offre funzionalità integrate di monitoraggio delle attività, assegnazione dei compiti e monitoraggio dello stato delle attività

Limiti di Slack

Mancano impostazioni dettagliate per il controllo delle notifiche, come filtri o opzioni per posticipare le notifiche più a lungo

Ha difficoltà a recuperare le informazioni dalle conversazioni passate, specialmente nei canali affollati

Prezzi di Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 34.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Ecco una recensione di Gartner su questo strumento organizzativo:

La possibilità di avere messaggi diretti, gruppi e canali tutti contemporaneamente e la possibilità di passare dai gruppi più piccoli ai canali senza alcuno sforzo. Anche le riunioni giornaliere sono ottime

La possibilità di avere messaggi diretti, gruppi e canali tutti contemporaneamente e la possibilità di passare dai gruppi più piccoli ai canali senza alcuno sforzo. Anche le riunioni giornaliere sono ottime

📮 ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso sparsi su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, le tue conversazioni vengono mappate su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e facilmente accessibili.

17. Microsoft Teams (Ideale per la comunicazione a livello aziendale con integrazione con Office 365)

tramite Microsoft

Microsoft Teams è una scelta eccellente per le organizzazioni di grandi dimensioni, in particolare per quelle che già utilizzano Microsoft 365. Combina chat, riunioni video, condivisione di file e integrazioni con Word, Excel e Outlook.

Non è l'app più minimalista, ma soddisfa tutte le esigenze delle aziende che necessitano di struttura, sicurezza e una profonda integrazione con Microsoft.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Riassumi i documenti all'istante con Co-pilot File Summary in Chat, sfruttando l'IA per fornire informazioni concise dai file condivisi

Migliora le riunioni con Interpreter Agent per la traduzione vocale in tempo reale, consentendo ai partecipanti di comunicare nelle loro lingue preferite utilizzando voci generate dall'IA

Automatizza l'organizzazione delle riunioni utilizzando i modelli di riunione personali , che consentono agli utenti di salvare in anticipo le configurazioni e pianificare le riunioni

Registra, trascrivi e rivedi le riunioni con Intelligent Meeting Recap e la funzione di presa di appunti basata sull'IA per un follow-up e una documentazione efficienti

Limiti di Microsoft Teams

Gli utenti lamentano che la presenza di molti canali e thread crea confusione, rendendo facile perdere il filo delle conversazioni

La funzione di ricerca non è sempre precisa, specialmente con messaggi o file più vecchi

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

Microsoft 365 Apps per l'azienda: 9,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 16.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Il punto di forza di Microsoft Teams è la sua perfetta integrazione con il resto della suite Microsoft 365. Passare da Teams a Outlook, SharePoint e OneDrive è semplicissimo, il che aumenta davvero la produttività… Ciò che trovo frustrante è che Teams può sembrare disordinato e poco intuitivo, specialmente per i nuovi utenti. Le notifiche possono essere opprimenti e la navigazione tra chat, canali e riunioni non è sempre fluida come dovrebbe. Inoltre, le prestazioni possono rallentare su computer meno potenti e, occasionalmente, si verificano problemi di sincronizzazione con i file o gli eventi del Calendario.

Il punto di forza di Microsoft Teams è la sua perfetta integrazione con il resto della suite Microsoft 365. Passare da Teams a Outlook, SharePoint e OneDrive è semplicissimo, il che aumenta davvero la produttività… Ciò che trovo frustrante è che Teams può sembrare disordinato e poco intuitivo, specialmente per i nuovi utenti. Le notifiche possono essere opprimenti e la navigazione tra chat, canali e riunioni non è sempre fluida come dovrebbe. Inoltre, le prestazioni possono rallentare su computer meno potenti e, occasionalmente, si verificano problemi di sincronizzazione con i file o gli eventi del Calendario.

18. Zoom (Ideale per videoconferenze e riunioni di team a distanza)

tramite Zoom

Zoom è diventato il punto di riferimento per le riunioni virtuali, e a ragione. È affidabile, scalabile e semplice da usare.

Funzionalità come la condivisione dello schermo, le sale di discussione e le registrazioni su cloud lo rendono flessibile per qualsiasi interazione virtuale.

Le migliori funzionalità di Zoom

Organizza riunioni di alta qualità utilizzando la videoconferenza HD, che offre supporto per riunioni virtuali, webinar e videochiamate individuali

Aumenta la produttività con AI Companion , che genera riassunti delle riunioni, passaggi successivi, risposte automatiche ed estrae le attività da chiamate e chat

Migliora l'inclusività con sottotitoli tradotti in tempo reale in 33 lingue per fornire supporto a team diversificati

Limiti di Zoom

Gli utenti lamentano problemi di privacy quali l'accesso non autorizzato alle riunioni, potenziali fughe di dati e il rischio di infezioni da malware

La sessione gratis di 40 minuti è molto limitante, il che spinge gli utenti a cercare alternative a Zoom

Prezzi di Zoom

Free

Pro: 15,99 $ al mese per 1-9 utenti

Business: 21,99 $ al mese per 10-250 utenti

Business Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,6/5 (oltre 55.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Ecco una recensione di G2 su questo strumento:

Zoom Workplace è estremamente affidabile per videoconferenze, riunioni di team e webinar. L'interfaccia è semplice e intuitiva, consentendo a chiunque di partecipare o ospitare una riunione senza problemi tecnici. Apprezzo in particolare la qualità del video e dell'audio, le sale di discussione per le conversazioni di gruppo e la possibilità di registrare le sessioni per un uso successivo. Le sue integrazioni con calendari, strumenti di project management e app di collaborazione rendono i flussi di lavoro quotidiani più fluidi. La piattaforma funziona in modo coerente su tutti i dispositivi, il che è molto pratico.

Zoom Workplace è estremamente affidabile per videoconferenze, riunioni di team e webinar. L'interfaccia è semplice e intuitiva, consentendo a chiunque di partecipare o ospitare una riunione senza problemi tecnici. Apprezzo in particolare la qualità video e audio, le sale di discussione per le conversazioni di gruppo e la possibilità di registrare le sessioni per un uso successivo. Le sue integrazioni con calendari, strumenti di project management e app di collaborazione rendono i flussi di lavoro quotidiani più fluidi. La piattaforma funziona in modo coerente su tutti i dispositivi, il che è molto pratico.

📌 Gestione del tempo e riunioni

19. Calendly (Ideale per l'automazione della pianificazione e degli appuntamenti)

tramite Calendly

Ricordi quando inviavi email del tipo "Quando sei libero?"? Calendly elimina questa necessità.

Basta impostare la tua disponibilità, inviare un link e lasciare che le persone prenotino un appuntamento senza bisogno di scambi di messaggi. Le integrazioni di Calendly effettuano la sincronizzazione con il tuo calendario, evitano doppie prenotazioni e consentono di inserire tempi di margine e promemori

Le migliori funzionalità di Calendly

Semplifica la prenotazione delle riunioni con la pianificazione autonoma dei clienti , consentendo agli invitati di scegliere tra le fasce orarie disponibili tramite un link personalizzato

Sincronizza i calendari grazie all'integrazione con Google Calendar, Outlook, Microsoft 365 e altri servizi per evitare doppie prenotazioni

Personalizza le preferenze relative alle riunioni con impostazioni di disponibilità personalizzate, tra cui tempi di margine, periodi di preavviso per la pianificazione e regolazioni della durata delle riunioni

Gestisci le riunioni in modo efficiente utilizzando i moduli di smistamento, indirizzando gli invitati al membro del team giusto in base alla loro risposta

Limiti di Calendly

Non effettua una buona sincronizzazione di tutti i Google Calendar, quindi alcune ore potrebbero apparire disponibili quando in realtà sono sottoposte a blocco

Alcuni utenti segnalano difficoltà nella gestione dei fusi orari

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per utente

Teams: 20 $ al mese per utente

Enterprise: 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Ecco come un recensore di G2 descrive la propria esperienza:

Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per qualsiasi cosa, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti... La configurazione del tipo di evento può essere un po' complicata: non è sempre molto intuitiva. E a volte sembra che le impostazioni cambino senza avviso, il che può creare parecchia confusione quando ci imbattiamo improvvisamente in modifiche inaspettate.

Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per tutto, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti... La configurazione del tipo di evento può essere un po' complicata: non è sempre molto intuitiva. E a volte sembra che le impostazioni cambino senza alcun avviso, il che può creare parecchia confusione quando ci imbattiamo improvvisamente in modifiche inaspettate.

20. Otter.ia (Il migliore per la trascrizione automatica e la collaborazione)

via Otter

Otter.ai trascrive riunioni, lezioni e interviste in tempo reale, complete di etichette degli oratori e testo ricercabile.

Puoi evidenziare i momenti chiave, effettuare la condivisione delle trascrizioni e persino collaborare con i colleghi. Si integra con strumenti come Zoom e Google Meet, rendendolo affidabile per chiunque desideri registrazioni accurate senza dover prendere appunti durante l'intera riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Identifica e etichetta automaticamente i parlanti grazie agli strumenti di identificazione dei parlanti e alle impronte vocali personalizzabili per attribuzioni accurate

Tieni traccia delle attività e dei follow-up utilizzando il monitoraggio delle azioni da intraprendere, assegnando responsabilità e scadenze in base ai contenuti delle riunioni

Modifica, cerca e collabora sulle trascrizioni con strumenti di modifica del testo, ricerca per parole chiave e opzioni di condivisione

Personalizza il vocabolario e migliora la precisione grazie al Dizionario personalizzato e alle funzionalità di riconoscimento dei nomi

Limiti di Otter

L'accuratezza delle trascrizioni può variare a seconda dell'accento di chi parla

Durante l'esportazione della trascrizione in formato .srt, in alcuni casi l'interlinea risulta alterata

Prezzi di Otter

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Otter

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter?

Una recensione su G2 afferma:

Otter mi ha aiutato a prendere e elaborare note in tempo reale e a effettuarne la condivisione immediatamente dopo le riunioni. Mi piace anche il fatto di poterlo utilizzare per registrare le riunioni di persona dal mio telefono e poi elaborarle in Otter o in un altro LLM come ChatGPT per sviluppare i passaggi successivi o prototipi di politiche o programmi basati sulla riunione. Un altro utilizzo è la registrazione di podcast o webinar per sviluppare moduli di apprendimento che mi consentano di approfondire la mia capacità di richiamare alla memoria i concetti chiave e le applicazioni di ciò che è stato trattato.

Otter mi ha aiutato a prendere e elaborare note in tempo reale e a effettuarne la condivisione immediatamente dopo le riunioni. Mi piace anche il fatto di poterlo utilizzare per registrare le riunioni di persona dal mio telefono e poi elaborarle in Otter o in un altro LLM come ChatGPT per sviluppare i passaggi successivi o prototipi di politiche o programmi basati sulla riunione. Un altro utilizzo è la registrazione di podcast o webinar per sviluppare moduli di apprendimento che mi consentano di approfondire la mia capacità di richiamare alla memoria i concetti chiave e le applicazioni di ciò che è stato trattato.

🧠 Curiosità: L'elenco delle cose da fare di Leonardo da Vinci risalente al 1490 non era il solito elenco della spesa o delle faccende quotidiane. Al contrario, annotava cose come misurare la città di Milano, studiare geometria con i migliori professori e capire come le persone camminano sul ghiaccio nelle Fiandre. Aveva anche un piano per imparare a squadrare i triangoli e le tecniche di fortificazione (nientemeno che da esperti di bombe).

21. Reclaim.ai (Ideale per l'automazione della pianificazione e per gestire in modo efficiente il tempo del team)

Reclaim.ai blocca automaticamente i momenti dedicati alla concentrazione, individua le fasce orarie migliori per le riunioni e adatta il tuo programma man mano che la situazione cambia. In questo modo, puoi stare al passo con le priorità in continua evoluzione senza muovere un dito.

Se hai sempre impegni in sovrapposizione o il tuo lavoro di concentrazione continua a subire interruzioni, le funzionalità/funzioni di pianificazione basate sull'IA di Reclaim fungono da cuscinetto tra te e il burnout.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reclaim.ai

Visualizza quanto tempo viene dedicato alle riunioni, al lavoro di concentrazione e alle attività di routine all'interno del team

Mantieni abitudini salutari con Habit Scheduling , riservando spazio nel tuo Calendario alle attività ricorrenti, sia personali che professionali

Previeni il burnout e la stanchezza da riunioni con Buffer Time, che pianifica automaticamente le pause e i tempi di spostamento tra riunioni e attività

Supera i limiti dell'IA

Mancano le funzionalità di project management

Non si integra con Trello, il che significa che dovrai inserire e aggiornare manualmente le attività

Prezzi di Reclaim IA

Free

Piano Starter: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Recupera le valutazioni e le recensioni sull'IA

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim.ai?

Un recensore soddisfatto su G2 ha scritto:

Uso ReclaimAI per le statistiche. Faccio fatica a gestire il tempo e ad assicurarmi di lavorare sulle abitudini giuste. Sfrutto i livelli critici che è possibile assegnare alle abitudini... Anche se la funzionalità "Time defense" è eccellente, non sono riuscito a farla funzionare. È molto probabile che non la stia configurando correttamente. Quando la uso, gli eventi del mio Calendario sono sparsi ovunque. Più la uso, meglio capirò come funziona. Sarebbe utile poter aggiungere vacanze o giorni di riposo, in modo che la giornata si aggiorni automaticamente.

Uso ReclaimAI per le statistiche. Faccio fatica a gestire il tempo e ad assicurarmi di lavorare sulle abitudini giuste. Sfrutto i livelli critici che è possibile assegnare alle abitudini... Anche se la funzionalità "Time defense" è eccellente, non sono riuscito a farla funzionare. È molto probabile che non la stia configurando correttamente. Quando la uso, gli eventi del mio Calendario sono sparsi ovunque. Più la uso, meglio capirò come funziona. Sarebbe utile poter aggiungere vacanze o giorni di riposo, in modo che la giornata si aggiorni automaticamente.

📌 Categoria 5: Gestione della finestra In arrivo e delle e-mail

22. Clean Email (Ideale per organizzare e riordinare la tua finestra In arrivo)

tramite Clean Email

Clean Email ti aiuta a riprendere il controllo di una finestra In arrivo disordinata. Organizza le email in gruppi facili da gestire, applica automaticamente delle regole e ti permette di annullare l'iscrizione a contenuti a cui non ti sei mai iscritto.

I filtri intelligenti e le azioni in blocco dello strumento rendono il riordino rapido e indolore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clean Email

Organizza automaticamente le email con filtri e regole intelligenti, raggruppando, ordinando e inoltrando i messaggi in base al mittente, allo stato o alla data di invio

Rimuovi, elimina, archivia, sposta o etichetta email o file in eccesso in blocco utilizzando le Azioni in blocco

Annulla l'iscrizione a newsletter e elenchi indesiderati con la funzionalità Unsubscriber

Filtra i mittenti sconosciuti con la funzionalità Screener, tenendo i messaggi provenienti da mittenti nuovi o sospetti fuori dalla tua finestra In arrivo principale

Limiti di Clean Email

Tutte le funzionalità avanzate sono disponibili solo a pagamento

Gli utenti segnalano problemi nell'utilizzo di Yahoo Mail

Prezzi di Clean Email

1 account: 9,99 $ al mese

5 account: 19,99 $ al mese

10 account: 29,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Clean Email

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Clean Email?

Diamo un'occhiata a una recensione su G2 relativa a questo strumento organizzativo:

La parte migliore è che organizza la nostra posta in base alle nostre necessità, blocca lo spam e mette in silenzi le email non importanti, suggerendo anche l'elenco delle email da eliminare e di quelle da cui è necessario cancellarsi... A volte aggiunge alcune email necessarie e promozioni all'elenco di cancellazione e segnala le mie email importanti come spam. A parte questo, organizza bene e gestisce bene la mia posta.

La parte migliore è che organizza la nostra posta in base alle nostre necessità, blocca lo spam e mette in silenzi le email non importanti, suggerendo anche l'elenco delle email da eliminare e di quelle da cui è necessario cancellarsi... A volte aggiunge alcune email necessarie e promozioni all'elenco di cancellazione e segnala le mie email importanti come spam. A parte questo, organizza bene e gestisce bene la mia posta.

📌 Categoria 6: Produttività personale e monitoraggio del tempo

23. Todoist (Ideale per la gestione delle attività personali con categorizzazione dei progetti di project management)

tramite Todoist

Todoist ti aiuta a gestire le tue attività e i tuoi progetti in un'interfaccia pulita e priva di distrazioni. Imposta le priorità, pianifica attività ricorrenti, organizza per etichetta o progetto e effettua la sincronizzazione su tutti i tuoi dispositivi.

Con Todoist puoi pianificare la tua settimana, effettuare il monitoraggio degli obiettivi a lungo termine o semplicemente ricevere promemoria per comprare il latte.

Le migliori funzionalità di Todoist

Assegna visivamente le priorità alle attività utilizzando livelli di priorità contrassegnati dai colori (da P1 a P4) per concentrarti su ciò che conta di più

Accelera l'inserimento delle attività con l'aggiunta rapida e le scorciatoie globali dal desktop o dal tuo dispositivo mobile

Utilizza la vista produttività per tenere traccia delle attività completate e rimanere motivato

Limiti di Todoist

L'annullamento è un problema se contrassegni accidentalmente un'attività come completata sul tuo dispositivo mobile, specialmente

Le impostazioni relative al "fine settimana" necessitano di ulteriori miglioramenti e le integrazioni con il Calendario possono diventare rapidamente disordinate

Prezzi di Todoist

Free

Pro: 2,5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.560 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Questa recensione su Capterra ha attirato la nostra attenzione:

Sono davvero impressionato dalla semplicità e dalla versatilità di Todoist. Mi permette di creare tutti i progetti che desidero, offrendo infinite opzioni di personalizzazione per migliorare la mia esperienza... Credo che Todoist potrebbe migliorare ulteriormente la sua utilità potenziando le funzionalità di reportistica. Avere statistiche più dettagliate sui progetti utilizzati di frequente o approfondimenti sui periodi di picco di produttività, come le settimane più attive dell'anno, sarebbe davvero prezioso...

Sono davvero impressionato dalla semplicità e dalla versatilità di Todoist. Mi permette di creare tutti i progetti che desidero, offrendo infinite opzioni di personalizzazione per migliorare la mia esperienza... Credo che Todoist potrebbe migliorare ulteriormente la sua utilità potenziando le funzionalità di reportistica. Avere statistiche più dettagliate sui progetti utilizzati di frequente o approfondimenti sui periodi di picco di produttività, come le settimane più attive dell'anno, sarebbe davvero prezioso...

24. Toggl Track (Ideale per il monitoraggio del tempo e l'analisi della produttività)

tramite Toggl Track

Toggl Track è un semplice strumento di monitoraggio del tempo per chi vuole sapere come vengono impiegate le proprie ore. Avvia un timer con un clic, assegna tag al tuo lavoro in base al client o al progetto e genera report per vedere come si sommano le ore.

È un ingegnoso trucco per la gestione del tempo pensato per liberi professionisti, agenzie o piccoli team che fatturano a ore o che desiderano semplicemente una maggiore consapevolezza del tempo impiegato. Sono disponibili anche il rilevamento dei periodi di inattività e integrazioni con strumenti come Asana e Trello per rendere il monitoraggio ancora più fluido.

Le migliori funzionalità di Toggl Track

Semplifica il monitoraggio del tempo grazie all'automazione del monitoraggio del tempo in background, all'app di registrazione e all'attività sul sito web

Approva e gestisci gli orari di lavoro con le tabelle orarie digitali , che consentono l'invio, la revisione e l'approvazione delle tabelle orarie per il libro paga

Imposta tariffe fatturabili e limiti di progetto per monitorare le spese in tempo reale

Limiti di Toggl Track

Gli utenti lamentano la mancanza di categorie e progetti sufficienti nel piano gratis rispetto alle alternative a Toggl

Non invia promemoria per attivare il monitoraggio del tempo

Prezzi di Toggl Track

Gratis ( per un massimo di 5 utenti)

Piano Starter: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Toggl Track

G2: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Track?

Un utente di Reddit scrive:

Ho cercato letteralmente per diversi giorni un cronometro o un software di monitoraggio del tempo che fornisse gli orari di inizio e fine. FINALMENTE ho provato Toggl Track ed è stato l'unico a mostrare gli orari di inizio e fine. L'unica cosa che non mi piace è dover effettuare il login, ma mi piace la loro app per Windows che posso ridimensionare per renderla più piccola e non devo più preoccuparmi di chiudere accidentalmente il browser mentre il timer è in funzione e perdere il tempo registrato. Ed è SUPER semplice da usare, non c'è bisogno di aprire alcun menu o di estrarre un PDF con gli orari. Un paio di clic del mouse e mostra l'ora in cui hai avviato il timer e l'ora in cui l'hai fermato.

Ho cercato letteralmente per diversi giorni un cronometro o un software di monitoraggio del tempo che fornisse gli orari di inizio e fine. FINALMENTE ho provato Toggl Track ed è stato l'unico a mostrare gli orari di inizio e fine. L'unica cosa che non mi piace è dover effettuare il login, ma mi piace la loro app per Windows che posso ridimensionare per renderla più piccola e non devo più preoccuparmi di chiudere accidentalmente il browser mentre il timer è in funzione e perdere il tempo registrato. Ed è SUPER semplice da usare, non c'è bisogno di aprire alcun menu o di estrarre un PDF con gli orari. Un paio di clic del mouse e mostra l'ora in cui hai avviato il timer e l'ora in cui l'hai fermato.

25. TimeCamp (Ideale per il monitoraggio del tempo e la reportistica delle ore lavorative del team)

tramite TimeCamp

TimeCamp suddivide il tempo per client, attività o progetto per generare report che mostrano le tendenze di produttività e le ore fatturabili.

Si integra con i più diffusi strumenti di project management e di fatturazione, rendendolo ideale per liberi professionisti, agenzie e team che necessitano di registrazioni delle ore trasparenti e accurate senza microgestione.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Analizza e gestisci le ore di lavoro utilizzando tabelle orarie e monitoraggio delle presenze, inclusi straordinari, reportistica sulle assenze e automazione delle buste paga

Automatizza il flusso di lavoro con il monitoraggio del tempo basato su parole chiave, assegnando automaticamente attività e progetti in base a nomi, URL o titoli delle finestre

Garantisci la precisione nella definizione del budget e nella fatturazione dei progetti grazie a tariffe personalizzabili e notifiche sul budget

Limiti di TimeCamp

Funzioni limitate dell'applicazione mobile rispetto alla versione desktop

È difficile personalizzare i blocchi di tempo dopo aver inserito le informazioni una volta

Prezzi di TimeCamp

Versione di prova gratis

Piano Starter: 1,49 $ al mese per utente

Premium: 2,99 $ al mese per utente

Ultimate: 3,99 $ al mese per utente

Enterprise: 11,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4,7/5 (oltre 340 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 590 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TimeCamp?

In base a una recensione su G2:

Un strumento di monitoraggio del tempo di base, modificabile e dal prezzo ragionevole, adatto a persone un po' disorganizzate con pochi clienti. Non è eccessivamente automatizzato, mi lascia il controllo del programma e dei suoi risultati.

Un strumento di monitoraggio del tempo di base, modificabile e dal prezzo ragionevole, adatto a persone un po' disorganizzate con pochi clienti. Non è eccessivamente automatizzato, mi lascia il controllo del programma e dei suoi risultati.

26. Habitica (Ideale per rendere le tue attività più ludiche e sviluppare nuove abitudini)

tramite Habitica

Habitica trasforma la produttività in un gioco di ruolo (RPG) in cui spuntare le attività aiuta il tuo avatar a salire di livello. Sviluppa abitudini, effettua il monitoraggio degli obiettivi, guadagna ricompense e partecipa a sfide con amici o colleghi.

È divertente, motivante e sorprendentemente efficace, soprattutto se ti piacciono le serie di risultati positivi, le statistiche o un po' di sana competizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Visualizza lo stato dei tuoi progressi e mantieni alta la motivazione con il Sistema di Livelli , gli Obiettivi e i Badge , guadagnando XP, oro e riconoscimenti visivi

Crea coerenza utilizzando contatori di serie e attività contrassegnate da colori, che ti aiutano nel monitoraggio delle routine e nel mantenimento dello slancio

Collabora e mantieni il controllo della situazione attraverso feste e missioni sociali, unendoti agli amici per affrontare i boss e completare le sfide di gruppo

Limiti di Habitica

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva per gli utenti

Gli utenti lamentano che dovrebbero esserci più opzioni di personalizzazione degli avatar

Prezzi di Habitica

9 $ al mese + 3 $ per ogni membro aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Habitica?

Un commento su un post di Reddit dice:

Funziona davvero bene per il mio cervello e mi sta aiutando a fare cose che volevo fare da molto tempo. Mi dà quella dose di dopamina per le attività che mi manca in quanto persona neurodivergente.

Funziona davvero bene per il mio cervello e mi sta aiutando a fare cose che volevo fare da molto tempo. Mi dà quella dose di dopamina per le attività che mi manca in quanto persona neurodivergente.

🔍 Lo sapevi? In un esperimento, i partecipanti hanno ottenuto risultati peggiori nelle attività di memoria se uno smartphone era semplicemente visibile nelle vicinanze, anche quando era spento. Quindi sì, quella "modalità concentrazione" richiede anche una distanza fisica.

📌 Categoria 7: Social media e design

27. Buffer (Ideale per pianificare e effettuare l'automazione dei post sui social media)

via Buffer

Buffer semplifica la gestione dei social media come un professionista. Pianifica i post su tutte le piattaforme, collabora alle bozze, ottieni consigli basati sui dati e crea persino pagine di atterramento con la funzionalità Start Page.

La sua interfaccia intuitiva, gli strumenti di analisi e l'assistente IA per i contenuti aiutano i piccoli team e gli autori indipendenti a mantenere una strategia social efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Personalizza i tuoi contenuti per ogni piattaforma social, inclusi linguaggio, immagini e hashtag

Analizza le prestazioni con reportistica dettagliata per effettuare il monitoraggio del coinvolgimento, della portata e dei dati demografici del pubblico, nonché per misurare l'efficacia dei contenuti

Integra Buffer con Canva, WordPress, Google Drive e altri strumenti per la creazione di contenuto

Limiti di Buffer

Lo strumento non offre analisi per tutte le piattaforme di social media e talvolta le connessioni degli account Pinterest non funzionano

Gli utenti hanno segnalato istanze in cui i post programmati non sono stati pubblicati

Prezzi di Buffer

Free

Essentials: 6 $ al mese per canale

Team: 12 $ al mese per canale

Prezzi personalizzati per più di 10 canali

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buffer?

Una recensione su Capterra offre un'utile analisi:

L'utilizzo di Buffer è stata un'esperienza rivoluzionaria per la gestione della mia presenza sui social media. La piattaforma offre un modo semplice ed efficiente per programmare e pubblicare contenuti su vari canali social... L'unico svantaggio che ho riscontrato con Buffer è il limite di caratteri per i post su Twitter/X. Sebbene si tratti più che altro di una limitazione imposta da Twitter/X stesso, sarebbe fantastico se Buffer potesse offrire alcune funzionalità/funzioni o consigli per aiutare a gestire questi limiti in modo più efficace, come un contatore automatico di caratteri o suggerimenti per abbreviare il testo...

L'utilizzo di Buffer è stata un'esperienza rivoluzionaria per la gestione della mia presenza sui social media. La piattaforma offre un modo semplice ed efficiente per programmare e pubblicare contenuti su vari canali social... L'unico svantaggio che ho riscontrato con Buffer è il limite di caratteri per i post su Twitter/X. Sebbene si tratti più che altro di una limitazione imposta da Twitter/X stesso, sarebbe fantastico se Buffer potesse offrire alcune funzionalità/funzioni o consigli per aiutare a gestire questi limiti in modo più efficace, come un contatore automatico di caratteri o suggerimenti per abbreviare il testo...

28. Canva (Ideale per creare contenuti visivi come grafiche e presentazioni)

via Canva

Canva è la piattaforma ideale per creare splendide immagini in pochi minuti. Scegli tra migliaia di modelli, crea grafiche personalizzate con il drag and drop e collabora con i tuoi colleghi in tempo reale.

Dalle presentazioni ai post sui social, dai curriculum ai report, Canva rende il design accessibile a chiunque abbia bisogno di contenuti accattivanti.

Le migliori funzionalità di Canva

Accelera il tuo flusso di lavoro utilizzando Magic Design, Magic Write e Magic Eraser , per suggerimenti di progettazione basati sull'IA, generazione di testo e rimozione di elementi indesiderati

Realizza video professionali con strumenti di modifica video come la rimozione dello sfondo, la sincronizzazione del ritmo e la perfetta integrazione di tracce video e audio

Semplifica la tua strategia social pubblicando contenuti direttamente su più piattaforme dall'interno di Canva

Accedi alla sua vasta libreria di modelli personalizzabili per calendari di contenuti già pronti, grafica per i social media, materiali di marketing e molto altro ancora

Limiti di Canva

I suoi modelli di modifica dei video non sono adatti per video più lunghi

I progetti esportati non hanno la stessa qualità dell'originale

Prezzi di Canva

Free

Pro: 15 $ al mese per utente

Teams: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Secondo una recensione su G2:

Canva rende accessibile a chiunque la creazione di progetti dall'aspetto professionale, anche senza alcuna esperienza pregressa nel campo del design. La sua interfaccia drag-and-drop, la vasta libreria di modelli, font e grafiche, insieme alle funzionalità/funzioni basate sull'IA, mi aiutano a creare rapidamente qualsiasi cosa, dai post sui social media alle presentazioni e ai materiali di marketing.

Canva rende accessibile a chiunque la creazione di progetti dall'aspetto professionale, anche senza alcuna esperienza pregressa nel campo del design. La sua interfaccia drag-and-drop, la vasta libreria di modelli, font e grafiche, insieme alle funzionalità/funzioni basate sull'IA, mi aiutano a creare rapidamente tutto, dai post sui social media alle presentazioni e ai materiali di marketing.

29. Pocket (Ideale per salvare articoli, video e pagine web da visualizzare in un secondo momento)

via Pocket

Pocket ti permette di salvare articoli, video e contenuti web per rivederli in un secondo momento, online o offline, senza distrazioni. Aggiungi tag a ciò che salvi, organizzalo a modo tuo e lascia che lo strumento ti consigli nuove letture in base ai tuoi interessi.

È l'ideale per ricercatori, autori e appassionati di conoscenza che desiderano un modo più intelligente per gestire il proprio elenco di letture.

Le migliori funzionalità di Pocket

Salva articoli, video e pagine web all'istante con un solo clic

Leggi senza distrazioni grazie a una visualizzazione degli articoli pulita e priva di pubblicità, che elimina il disordine e la formattazione dei contenuti

Evidenzia i punti chiave e le idee per rivedere e consultare le informazioni importanti in un secondo momento

Limiti di Pocket

L'interfaccia utente non è intuitiva per gli utenti

Non è collegato all'app Readwise, che è importante per la gestione delle conoscenze

Prezzi Pocket

Versione di prova gratis

Abbonamento annuale Premium: 35,99 £ all'anno per utente (circa 26,87 $)

Abbonamento mensile Premium: 3,95 £ al mese per utente (circa 2,95 $)

Valutazioni e recensioni su Pocket

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pocket?

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2:

Utilizzo l'estensione Pocket sul mio browser Firefox per salvare gli articoli che trovo mentre faccio ricerche su argomenti relativi al SaaS B2B. La cosa migliore di Pocket è la possibilità di assegnare tag immediatamente mentre salvo i contenuti (blog, post sui social, video di YouTube). In questo modo, non devo visitare il sito web per classificare i contenuti salvati... Mi sembra che su Pocket ci fosse un'opzione gratis di lettura ad alta voce automatizzata che ora non riesco a trovare.

Utilizzo l'estensione Pocket sul mio browser Firefox per salvare gli articoli che trovo mentre faccio ricerche su argomenti relativi al SaaS B2B. La cosa migliore di Pocket è la possibilità di assegnare tag immediatamente mentre salvo i contenuti (blog, post sui social, video di YouTube). In questo modo, non devo visitare il sito web per classificare i contenuti salvati... Mi sembra che su Pocket ci fosse un'opzione gratis di lettura ad alta voce automatizzata che ora non riesco a trovare.

30. MindMeister (Ideale per la mappatura mentale e l'organizzazione visiva delle idee)

tramite MindMeister

MindMeister è uno strumento di mappatura mentale che ti aiuta a delineare idee, dare un senso a pensieri complessi e collaborare con il tuo team.

Personalizza le tue mappe, inserisci icone e link e organizza visivamente i tuoi pensieri senza sentirti sopraffatto. Che tu stia pianificando un progetto, scrivendo una tesi o semplicemente riflettendo su qualcosa, MindMeister offre alle tue idee lo spazio per crescere.

Le migliori funzionalità di MindMeister

Arricchisci le mappe mentali con allegati e contenuti multimediali incorporati, supportando file, immagini, video, link e note per fornire un contesto aggiuntivo

Attiva/disattiva la modalità struttura per attivare/disattivare le mappe mentali visive e le strutture lineari per una revisione flessibile

Tieni traccia delle modifiche e ripristina le versioni precedenti grazie alla cronologia delle versioni, per un audit trail completo e un facile rollback agli stati precedenti della mappa

Personalizza l'aspetto con temi e stili, inclusi branding personalizzato, layout e combinazioni di colori in linea con la tua identità

Limiti di MindMeister

Non è possibile creare diagrammi di flusso dei processi

Lo strumento rallenta quando la mappa è dettagliata o contiene file di grandi dimensioni allegati

Prezzi di MindMeister

Free

Piano personale: 3,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Pro: 5,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Business: 8,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MindMeister?

Un recensore di Capterra scrive:

Utilizziamo MindMeister per effettuare revisioni collaborative dei progetti. Il grande vantaggio è che dispone già di tutte le schede per le diverse opzioni (ad esempio "cosa potremmo migliorare" e "cosa potremmo imparare"), in modo da raccogliere sia feedback positivi che negativi. Ciò è particolarmente utile perché la difficoltà maggiore con le panoramiche dei progetti è quando sono o completamente negative o completamente positive.

Utilizziamo MindMeister per effettuare revisioni collaborative dei progetti. Il grande vantaggio è che dispone già di tutte le schede per le diverse opzioni (ad esempio "cosa potremmo migliorare" e "cosa potremmo imparare"), in modo da raccogliere sia feedback positivi che negativi. Ciò è particolarmente utile perché la difficoltà maggiore con le panoramiche dei progetti è quando sono o completamente negative o completamente positive.

📌 Categoria 8: Sicurezza e protezione

31. Okta (Il migliore per la gestione delle identità e degli accessi nelle aziende)

tramite Okta

Okta offre al tuo team un unico punto di accesso a tutti i suoi strumenti, con Single Sign-On (SSO), autenticazione a più fattori (MFA) e controlli di identità rigorosi.

Le sue integrazioni coprono migliaia di app ed è pensato per i team IT che vogliono proteggere i dati senza compromettere la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Okta

Automatizza la gestione degli utenti con la gestione del ciclo di vita, semplificando l'onboarding, l'offboarding e i cambiamenti di ruolo

Integrazione con i sistemi esistenti tramite integrazione delle directory , tramite una connessione ad Active Directory, LDAP e altre directory

Proteggi le risorse con l'autenticazione adattiva e l'accesso basato sul contesto, adeguando i requisiti di sicurezza in base al comportamento degli utenti, ai dispositivi e ai fattori di rischio legati alla posizione

Accelera l'adozione delle app con le integrazioni predefinite tramite l'Okta Integration Network (OIN)

Limiti di Okta

La configurazione iniziale richiede molto tempo

Gli utenti lamentano problemi di accesso, in particolare il fatto di dover inserire ripetutamente le password

Prezzi di Okta

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Okta

G2: 4,5/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 880 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Okta?

Una recensione su Capterra lo descrive così:

Mi piace la dashboard che permette di creare turni e calendari dei dipendenti assegnati a determinate responsabilità fuori orario… Quando la password richiede di reimpostarla, non lo consente. Chiederà una frase di sicurezza che, mi è stato detto, “non ha risposta”, quindi non potrai mai rientrare e dovrai contattare il servizio clienti per farla reimpostare. Nessuna delle domande di sicurezza che scegli è pertinente.

Mi piace la dashboard che permette di creare turni e calendari dei dipendenti assegnati a determinate responsabilità fuori orario… Quando la password richiede di reimpostarla, non lo consente. Chiederà una frase di sicurezza che, mi è stato detto, “non ha risposta”, quindi non potrai mai rientrare e dovrai contattare il servizio clienti per farla reimpostare. Nessuna delle domande di sicurezza che scegli è pertinente.

📌 Categoria 9: Gestione delle relazioni con i clienti

32. Nimble (Ideale per la gestione delle relazioni grazie alle funzionalità/funzioni CRM intelligenti)

via Nimble

Nimble è un assistente socialmente intelligente che raccoglie i tuoi contatti, le tue email e i tuoi calendari per fornirti un contesto immediato in ogni conversazione. Aggiorna automaticamente i dettagli dei contatti da tutto il web e ti mostra una cronologia completa delle comunicazioni, così non perderai mai più un follow-up.

La sua estensione per browser ti consente di acquisire lead da qualsiasi fonte online, mentre le integrazioni garantiscono la sincronizzazione di tutto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble

Sincronizza con Google e Microsoft 365 per mantenere aggiornati i tuoi contatti, calendari ed e-mail su tutte le piattaforme

Personalizza la tua esperienza con schede dei contatti personalizzabili e la dashboard della pagina Oggi

Aumenta la produttività con modelli di flusso di lavoro, messaggistica di gruppo, sequenze di messaggi e strumenti di automazione

Migliora le prospettive con il social profile matching, scoprendo automaticamente dettagli online, indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi fisici

Limiti di Nimble

Il widget integrato nel browser spesso è lento e non aggiunge l'immagine del contatto al contatto stesso come allegato

Gli utenti lamentano che c'è un limite sul numero di persone che è possibile contattare e invia email ripetitive

Prezzi di Nimble

Standard: 29,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Nimble

G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nimble?

Secondo una recensione su G2:

Nimble elimina circa il 70% del lavoro necessario per trovare, comprendere, acquisire, taggare e contattare le persone. Il risultato è che avrai più tempo da dedicare alle relazioni con le persone invece che alla gestione dei loro dati.

Nimble elimina circa il 70% del lavoro necessario per trovare, comprendere, acquisire, taggare e contattare le persone. Il risultato è che avrai più tempo da dedicare alle relazioni con le persone invece che alla gestione dei loro dati.

📌 Categoria 10: E-commerce

33. Shopify (Ideale per creare e gestire un'attività di e-commerce)

tramite Shopify

Shopify ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per avviare, gestire e far crescere un negozio e-commerce. Progetta il tuo negozio, gestisci i prodotti, accetta pagamenti, spedisci gli ordini e fai crescere la tua attività, il tutto da un'unica dashboard intuitiva.

Grazie alle analisi integrate, alle potenti app e ai temi personalizzabili, Shopify ti permette di adattare il tuo negozio al tuo marchio (e ai tuoi obiettivi aziendali).

Le migliori funzionalità di Shopify

Crea e personalizza il tuo negozio online con un builder drag-and-drop che non richiede codice

Accetta pagamenti in modo sicuro e flessibile con Shopify Payments , che supporta le principali carte di credito, i portafogli digitali e altro ancora

Ottimizza il checkout e aumenta le conversioni grazie all' estensibilità del checkout , che ti consente il pieno controllo sul design del checkout, sugli upsell e sulle opzioni di pagamento

Automatizza le operazioni con strumenti di gestione dell'inventario, tra cui il monitoraggio delle scorte in tempo reale, la sincronizzazione tra più posizioni e la gestione degli ordini di acquisto

Limiti di Shopify

Personalizzazione limitata, che dipende in gran parte da app di terze parti

Gli utenti lamentano problemi di sicurezza, in particolare il fatto che Shopify possa accedere al tuo sito web, inclusi i materiali di marketing, i dati relativi ai prodotti, alle vendite e all'inventario

Prezzi di Shopify

Basic: 39 $ al mese

Shopify: 105 $ al mese

Avanzato: 399 $/mese

Inoltre: A partire da 2.300 $ al mese con un contratto di 3 anni

Valutazioni e recensioni su Shopify

G2: 4,4/5 (oltre 4.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Shopify?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Fantastico. Esattamente ciò di cui ho bisogno per avviare e gestire un negozio e-commerce di discreto successo. Utilizzando l'App Store di Shopify ho davvero ampliato le funzionalità/funzioni del sito... Personalizzare i temi senza grandi conoscenze di codice a volte può essere un grattacapo. L'unica cosa che mi piace meno è che non hanno più un numero per il servizio clienti

Fantastico. Esattamente ciò di cui ho bisogno per avviare e gestire un negozio e-commerce di discreto successo. Utilizzando l'App Store di Shopify ho davvero ampliato le funzionalità/funzioni del sito... Personalizzare i temi senza grandi conoscenze di codice a volte può essere un grattacapo. L'unica cosa che mi piace meno è che non hanno più un numero per il servizio clienti

34. QuickBooks (Ideale per la contabilità, la fatturazione e la gestione finanziaria)

tramite QuickBooks

QuickBooks effettua automaticamente il monitoraggio delle entrate, delle spese, delle buste paga e delle imposte, così potrai dedicare meno tempo alla contabilità. Crea fatture professionali, collega conti bancari e genera report chiari e comprensibili. Ti aiuta a rimanere organizzato, pronto per la dichiarazione dei redditi e con una visione chiara della tua situazione finanziaria durante tutto l'anno.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Automatizza le attività finanziarie con Bank Feeds , collegando i tuoi account bancari allo strumento per la sincronizzazione delle transazioni in tempo reale

Crea e invia fatture professionali con modelli che offrono supporto per il branding, promemoria di pagamento automatici e corrispondenza dei pagamenti

Effettua il monitoraggio e la classificazione delle spese in modo efficiente grazie alla gestione delle spese, che include l'acquisizione delle ricevute tramite app mobile

Limiti di QuickBooks

Gli utenti lamentano problemi legati alla complessità dei processi contabili

Non offre il supporto per la gestione di più entità all'interno di un unico account

Prezzi di QuickBooks

Versione di prova gratis

Simple Start: 38 $ al mese

Essentials: 75 $ al mese (per tre utenti)

In più: 115 $ al mese (per cinque utenti)

Advanced: 275 $ al mese (fino a 25 utenti)

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2: 4/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks?

Un utente di Reddit aggiunge:

QBO è facile da usare. Basta collegare un conto bancario per importare automaticamente le transazioni. È possibile creare conti per entrate, spese, attività, passività, ecc. nel proprio piano dei conti. È possibile impostare regole in modo che QBO classifichi automaticamente determinati tipi di transazioni importate nei conti specificati (ad esempio: le transazioni con "VERIZON" nel testo bancario vengono automaticamente classificate nel conto Spese telefoniche). In questo modo non è necessario classificare manualmente ogni transazione importata.

QBO è facile da usare. Basta collegare un conto bancario per importare automaticamente le transazioni. È possibile creare conti per entrate, spese, attività, passività, ecc. nel proprio piano dei conti. È possibile impostare regole in modo che QBO classifichi automaticamente determinati tipi di transazioni importate nei conti specificati (ad esempio: le transazioni con "VERIZON" nel testo bancario vengono automaticamente classificate nel conto Spese telefoniche). In questo modo non è necessario classificare manualmente ogni transazione importata.

🔍 Lo sapevi? Quando i team utilizzano bacheche di progetto visive come Kanban, inconsciamente creano collegamenti mnemonici più forti con le attività. Questo fenomeno è legato all'effetto dei luoghi (tecnica del palazzo della memoria): il cervello ricorda meglio le cose quando queste vengono mappate visivamente.

35. Sortly (Ideale per il monitoraggio dell'inventario e la gestione delle risorse)

via Sortly

Sortly rende la gestione dell'inventario visiva, semplice e senza stress. Scatta foto dei tuoi elementi, taggali con campi personalizzati e usa codici QR o codici a barre per tenere tutto in ordine.

Ottimizzati per i dispositivi mobili e intuitivi, sono pensati per i piccoli team e le aziende che vogliono mantenere il controllo senza ricorrere a fogli di calcolo o a una curva di apprendimento ripida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sortly

Organizza le risorse con cartelle e tag personalizzabili in base al tuo flusso di lavoro e alle tue categorie

Monitora i livelli delle scorte in tempo reale con avvisi automatici e notifiche di scorte in esaurimento

Esegui controlli in modo efficiente grazie ai registri delle attività e alla cronologia dell'inventario per garantire la responsabilità

Limiti di Sortly

Prevede alcune restrizioni sull'uso delle stampanti di codici a barre

L'app non mostra la data e l'ora esatte di un evento

Prezzi di Sortly

Free

Avanzato: 49 $ al mese per utente

Ultra: 149 $ al mese per utente

Premium: 299 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Sortly

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sortly?

Come sottolineato in una nota della recensione su Capterra:

È molto facile registrare le uscite di magazzino ed è anche molto preciso nel tracciare la provenienza degli elementi, nel caso in cui sia necessario controllarne la cronologia. Riduce le perdite e garantisce un eccellente controllo dell'inventario… Dover cercare nella cronologia di un elemento per vedere un evento avvenuto tre settimane fa. Preferirei una data e un'ora esatte.

È molto facile registrare le uscite di magazzino ed è anche molto preciso nel tracciare la provenienza degli elementi, nel caso in cui sia necessario controllarne la cronologia. Riduce le perdite e garantisce un eccellente controllo dell'inventario… Dover cercare nella cronologia di un elemento per vedere un evento avvenuto tre settimane fa. Preferirei una data e un'ora esatte.

📌 Categoria 11: Gestione del personale e delle risorse umane

36. Workable (Ideale per semplificare i processi di reclutamento e assunzione)

via Workable

Workable è una piattaforma di reclutamento che ti aiuta a pubblicare offerte di lavoro, effettuare il monitoraggio dei candidati, programmare i colloqui e prendere decisioni di assunzione in modo collaborativo. Avrai a disposizione pipeline personalizzate, strumenti per il feedback del team, modelli HR e dashboard di reportistica che mostrano cosa funziona (e cosa no).

Le migliori funzionalità/funzioni di Workable

Semplifica i processi di assunzione con la ricerca di candidati basata sull'IA, che analizza automaticamente milioni di profili per fornire suggerimenti

Automatizza le attività ripetitive con l'automazione del reclutamento, inclusi flussi di lavoro personalizzabili, modelli di email e pianificazione automatica dei colloqui

Valuta i candidati con kit di colloquio strutturati e schede di valutazione per un giudizio imparziale

Accelera il processo di assunzione con il Mobile Recruiting per valutare i candidati, comunicare e programmare i colloqui ovunque ti trovi

Limiti di Workable

La funzione di ricerca è scadente e si basa sui tag

Non puoi commentare i profili o inviare email ai candidati se non sono allegati a un'offerta di lavoro

Prezzi di Workable

Versione di prova gratis

Standard: 360 $ al mese per 1-20 dipendenti

Premier: 599 $ al mese per 1-20 dipendenti (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Workable

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workable?

Da una recensione su G2:

Ciò che apprezzo di più di Workable è la sua interfaccia intuitiva e il modo in cui semplifica l'intero processo di assunzione, dalla pubblicazione dell'annuncio all'inserimento del candidato. La piattaforma rende facile collaborare con i team di selezione, effettuare il monitoraggio dello stato delle candidature e comunicare con i candidati, il tutto in un unico posto.

Ciò che apprezzo di più di Workable è la sua interfaccia intuitiva e il modo in cui semplifica l'intero processo di assunzione, dalla pubblicazione dell'annuncio all'inserimento del candidato. La piattaforma rende facile collaborare con i team di selezione, effettuare il monitoraggio dello stato delle candidature e comunicare con i candidati, il tutto in un unico posto.

🔍 Lo sapevi? Da Zappos, i neoassunti venivano pagati per licenziarsi. Dopo il periodo di inserimento, ai dipendenti venivano offerti 2.000 dollari per andarsene se ritenevano che il lavoro non fosse adatto a loro. L'idea era che solo le persone veramente motivate a restare avrebbero rifiutato il denaro.

37. Quando lavoro (Ideale per la pianificazione dei turni e la gestione del personale)

via When I Work

When I Work semplifica la creazione, la condivisione e la gestione degli orari dei dipendenti in pochi minuti. I dipendenti possono scambiarsi i turni, timbrare il cartellino e chattare tra loro tramite l'app, mentre i manager ricevono aggiornamenti in tempo reale e il monitoraggio del tempo per una gestione fluida delle buste paga.

È particolarmente utile per i team a ore nei settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità o della sanità, dove la flessibilità è un must e una comunicazione chiara è fondamentale.

Le migliori funzionalità di When I Work

Gestisci il tuo personale con un sistema di rilevazione delle presenze basato su cloud, che consente ai dipendenti di timbrare l'entrata e l'uscita da qualsiasi dispositivo

Tieni traccia delle presenze, dei ritardi e delle tendenze relative alla manodopera grazie ad analisi dettagliate e avvisi in tempo reale sui turni con notifiche

Esecuzione della sincronia diretta con ADP, Gusto o Paychex per un'integrazione perfetta con la gestione delle buste paga

Limiti di When I Work

Non è possibile copiare e incollare le opzioni relative ai programmi della settimana precedente e di quella successiva

Gli utenti lamentano che la funzione di chat è lenta e a volte presenta dei ritardi

Prezzi di When I Work

Posizione singola o programma: 2,5 $ al mese per utente

Posizioni o orari multipli: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di When I Work

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di When I Work?

Come condiviso in una recensione su Capterra:

La semplicità dell'app. Rende la tua pianificazione lavorativa un gioco da ragazzi. Puoi fare molto di più che semplicemente vedere quando lavori: inviare messaggi ai colleghi, visualizzare le ore previste e totali, l'importo esatto della tua busta paga e l'anno previsto, richiedere ferie o più tempo... è come avere il tuo capo sempre a portata di mano.

La semplicità dell'app. Rende la tua pianificazione lavorativa un gioco da ragazzi. Puoi fare molto di più che semplicemente vedere quando lavori: inviare messaggi ai colleghi, visualizzare le ore previste e totali, l'importo esatto della tua busta paga e l'anno previsto, richiedere ferie o più tempo... è come avere il tuo capo sempre a portata di mano.

🧠 Curiosità: Il metodo di organizzazione di Marie Kondo si ispira alla filosofia shintoista. Nello shintoismo, si crede che anche gli oggetti inanimati possiedano energia, motivo per cui il suo metodo pone l'accento sulla gratitudine e sulla connessione emotiva con i propri oggetti.

38. 7shifts (Ideale per la pianificazione dei turni nei ristoranti e la gestione del personale)

tramite 7shifts

7shifts semplifica la gestione del personale nei ristoranti consentendoti di creare turni, effettuare il monitoraggio dei costi di manodopera, monitorare la conformità e persino effettuare la previsione della domanda.

I dipendenti possono accedere ovunque si trovino a orari, cambi di turno e richieste di ferie, mentre i manager mantengono il controllo sui costi del personale e sulle prestazioni del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di 7shifts

Automatizza la creazione dei turni grazie al suo sistema di pianificazione automatica basato sull'apprendimento automatico, che analizza i dati storici, i costi del personale e le previsioni di vendita

Offri al personale la possibilità di scambiarsi i turni e di accedere a un pool di turni per scambiare o richiedere turni disponibili tramite l'app

Prevenite il superamento dell'orario medio di lavoro grazie agli avvisi sugli straordinari e alla segnalazione delle pause che indicano potenziali straordinari

Semplifica la distribuzione delle mance utilizzando il sistema automatizzato di raccolta delle mance, con sincronizzazione con i sistemi POS per garantire pagamenti equi

Limiti di 7shifts

Gli utenti lamentano che lo strumento subisce molti tempi di inattività durante la giornata lavorativa

Non è possibile eliminare in blocco i dipendenti inattivi

Prezzi di 7shifts

Free

Prezzo di partenza: 44,99 $ al mese per posizione

Il costo: 89,99 $ al mese per posizione

Gourmet: 149 $ al mese per posizione

Valutazioni e recensioni di 7shifts

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 7shifts?

Direttamente da una recensione su G2:

È facile vedere il programma a colpo d'occhio, e i colori/le lettere rendono chiaro quale sia ogni posizione. 7shifts è ottimo per pubblicare annunci e Messaggi e indirizzarli a posizioni specifiche… A volte, se ci sono molti dipendenti e vuoi andare avanti di una settimana, devi scorrere indietro per tornare alla stessa sezione.

È facile vedere il programma a colpo d'occhio, e i colori/le lettere rendono chiaro quale sia ogni posizione. 7shifts è ottimo per pubblicare annunci e Messaggi e indirizzarli a posizioni specifiche… A volte, se ci sono molti dipendenti e vuoi andare avanti di una settimana, devi scorrere indietro per tornare alla stessa sezione.

39. Workday (Ideale per la gestione delle risorse umane, delle buste paga e dei talenti a livello di azienda)

tramite Workday

Workday è una solida piattaforma che copre tutte le fasi, dall'assunzione e l'inserimento dei nuovi assunti fino alla gestione delle buste paga, dei benefit e del monitoraggio delle prestazioni. È intelligente, ottimizzata per i dispositivi mobili e ricca di analisi che ti aiutano a prendere decisioni strategiche relative alla forza lavoro.

Le migliori funzionalità di Workday

Accelera il processo di assunzione e migliora i risultati grazie alla riscoperta dei talenti basata sull'IA, individuando candidati qualificati dal tuo pool di talenti

Personalizza l'inserimento e il coinvolgimento dei nuovi assunti con esperienze dinamiche che li accompagnano dall'offerta di lavoro all'integrazione

Migliora la mobilità interna con consigli intelligenti sulle opportunità di lavoro, utilizzando l'IA per abbinare i dipendenti ai ruoli in base a competenze, interessi e percorsi di carriera

Semplifica la pianificazione retributiva con consigli basati sull'IA che suggeriscono piani pertinenti in base all'idoneità, al ruolo e alla storia lavorativa

Limiti di Workday

Lo strumento di reportistica non è intuitivo come quelli della concorrenza, quali Power BI o Tableau

Diventa lento nelle ore di punta e con grandi set di dati

Prezzi di Workday

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Workday

G2: 4,1/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workday?

Una recensione di Capterra nota:

Workday ha funzionato bene in un'organizzazione di grandi dimensioni per esigenze quali gestione delle buste paga, monitoraggio dei benefit, iscrizione ai benefit, valutazioni delle prestazioni e altro ancora. È più adatto a organizzazioni molto grandi o complesse e, dal punto di vista organizzativo, è piuttosto proibitivo per le aziende di piccole e medie dimensioni che non riescono ad adattarlo e sfruttarlo appieno.

Workday ha funzionato bene in un'organizzazione di grandi dimensioni per esigenze quali gestione delle buste paga, monitoraggio dei benefit, iscrizione ai benefit, valutazioni delle prestazioni e altro ancora. È più adatto a organizzazioni molto grandi o complesse e, dal punto di vista organizzativo, è piuttosto proibitivo per le aziende di piccole e medie dimensioni che non riescono ad adattarlo e sfruttarlo appieno.

40. Bonusly (Ideale per programmi di riconoscimento e premi per i dipendenti)

tramite Bonusly

Bonusly aiuta i team a sentirsi valorizzati e apprezzati senza ricorrere alle imbarazzanti targhe del "dipendente del mese". Permette ai colleghi di scambiarsi micro-bonus per un ottimo lavoro, che possono essere convertiti in premi reali.

Integrato con Slack, Teams e altri strumenti, rende il riconoscimento parte integrante della tua quotidianità, non un evento che si verifica una volta all'anno. Bonusly è l'ideale per le aziende che desiderano migliorare il morale e incoraggiare l'apprezzamento tra colleghi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bonusly

Motiva i team con un catalogo di premi personalizzabile che include buoni regalo, denaro contante, donazioni di beneficenza, gadget aziendali e altri incentivi esclusivi

Festeggia i momenti importanti con attività cardine automatiche per compleanni, anniversari e inserimento di nuovi dipendenti

Incoraggia i comportamenti desiderati attraverso programmi di incentivazione che allineino il riconoscimento agli obiettivi e ai traguardi aziendali

Ottieni informazioni utili attraverso l'analisi dei dati sui dipendenti, tramite il monitoraggio della partecipazione, delle connessioni, della frequenza dei riconoscimenti e dell'impatto dei programmi

Limiti di Bonusly

Opzioni di personalizzazione limitate nel catalogo dei premi per alcune regioni

Gli utenti lamentano alcuni inconvenienti relativi all'assegnazione dei punti, alla varietà dei premi e all'interfaccia utente

Prezzi di Bonusly

Da notare: Prezzi personalizzati

Contattaci: Prezzi personalizzati

Achieve: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Bonusly

G2: 4,675 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bonusly?

Da una recensione su G2:

Ciò che mi piace di più di Bonusly è la sua facilità d'uso. L'interfaccia è semplice e intuitiva, quindi chiunque può iniziare subito senza bisogno di una formazione approfondita. È stato anche molto facile da configurare e implementare per l'intero team: ci è voluto pochissimo tempo... L'unica piccola cosa che direi è che a volte i punti mensili possono sembrare un po' limitati, specialmente se hai un team più grande e vuoi premiare molte persone. Sarebbe bello avere un po' più di flessibilità in questo senso. Ma nel complesso, non è un problema grave e non toglie nulla all'utilità della piattaforma.

Ciò che mi piace di più di Bonusly è la sua facilità d'uso. L'interfaccia è semplice e intuitiva, quindi chiunque può iniziare subito senza bisogno di una formazione approfondita. È stato anche molto facile da configurare e implementare per l'intero team: ci è voluto pochissimo tempo... L'unica piccola cosa che direi è che a volte i punti mensili possono sembrare un po' limitati, specialmente se hai un team più grande e vuoi premiare molte persone. Sarebbe bello avere un po' più di flessibilità in questo senso. Ma nel complesso, non è un problema grave e non toglie nulla all'utilità della piattaforma.

🔍 Lo sapevi? Secondo Gallup, i dipendenti che ricevono regolarmente riconoscimenti sono più produttivi, coinvolti e propensi a rimanere nel proprio posto di lavoro. È interessante notare che il riconoscimento tra colleghi è efficace quanto gli elogi dall'alto nel migliorare il morale e la cultura aziendale.

📌 Viaggi

41. TripIt (Ideale per organizzare piani di viaggio e itinerari)

tramite TripIt

TripIt organizza tutte le tue prenotazioni di viaggio in un unico itinerario, così non dovrai più rovistare nella tua casella di posta all'aeroporto. Basta inoltrare le tue e-mail di conferma e l'app creerà il tuo piano di viaggio, completo di mappe, avvisi e piani di backup.

Per chi viaggia spesso o semplicemente per i viaggiatori ansiosi, questo strumento elimina lo stress legato all'organizzazione del viaggio e tiene tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di TripIt

Rimani aggiornato in tempo reale con avvisi proattivi sui voli e aggiornamenti sullo stato relativi a ritardi, cambi di gate, cancellazioni e suggerimenti su voli alternativi

Organizza e personalizza i tuoi viaggi con itinerari personalizzabili e una visualizzazione in Sequenza, aggiungendo immagini, documenti e organizzando tutti i piani

Archivia e gestisci in modo sicuro i documenti importanti grazie allo spazio di archiviazione per passaporti, visti, polizze assicurative e PDF di viaggio

Limiti di TripIt

Scarsa funzionalità mobile e capacità di integrazione con il backend

Non è possibile visualizzare gli itinerari condivisi all'interno dell'app e devi invece utilizzare l'email

Prezzi di TripIt

Free

TripIt Pro: 49 $/anno

Valutazioni e recensioni su TripIt

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Wanderlog?

Da un thread su Reddit:

Lo uso da circa una dozzina d'anni. La mia funzionalità preferita (e in realtà l'unica per cui lo uso) è che aggiunge automaticamente i miei viaggi e tutte le informazioni sulle prenotazioni al mio calendario. Prenoto spesso su booking.com e Priceline e, una volta fatto, boom: non appena TripIt riceve l'email di conferma, il tutto finisce direttamente nel mio calendario.

Lo uso da circa una dozzina d'anni. La mia funzionalità preferita (e in realtà l'unica per cui lo uso) è che aggiunge automaticamente i miei viaggi e tutte le informazioni sulle prenotazioni al mio calendario. Prenoto spesso su booking.com e Priceline e, una volta fatto, boom: non appena TripIt riceve l'email di conferma, il tutto finisce direttamente nel mio calendario.

42. Wanderlog (Ideale per pianificare viaggi in gruppo)

via Wanderlog

Wanderlog è un pianificatore di viaggi collaborativo che ti permette di creare itinerari dettagliati, organizzare attività e effettuare la condivisione dei piani con i tuoi compagni di viaggio.

Aggiungi prenotazioni, segna punti su una mappa e crea elenchi di cose da fare, online o offline. È perfetto per i viaggi di gruppo in cui tutti vogliono dire la loro, ma nessuno vuole avere a che fare con i fogli di calcolo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wanderlog

Organizza i tuoi viaggi con itinerari interattivi basati su mappe per aggiungere, organizzare e visualizzare tutte le attrazioni e i percorsi su un'unica mappa

Ottimizza i percorsi di viaggio con l'ottimizzazione dei percorsi e fermate illimitate

Importa le prenotazioni senza problemi tramite la sincronizzazione automatica delle prenotazioni, l'inoltro delle email di conferma o la connessione a Gmail per aggiungere istantaneamente voli, hotel e noleggi auto

Limiti di Wanderlog

L'onboarding è lungo; gli utenti riferiscono di impiegare 10 o più minuti per la configurazione

Manca l'opzione per aggiungere una posizione personalizzata

Prezzi di Wanderlog

Versione di prova gratis

Pro Annual: 39,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Wanderlog

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Wanderlog?

Un utente di Reddit condivide:

Adoro Wanderlog! L'ho usato per il mio viaggio di 24 giorni in Francia. Senza di esso non sarei mai riuscito a effettuare il monitoraggio di 12 hotel diversi, diverse attività, treni e voli verso oltre 8 città diverse!

Adoro Wanderlog! L'ho usato per il mio viaggio di 24 giorni in Francia. Senza di esso non sarei mai riuscito a effettuare il monitoraggio di 12 hotel diversi, diverse attività, treni e voli verso oltre 8 città diverse!

🔍 Lo sapevi? Uno studio pubblicato su Applied Research in Quality of Life ha scoperto che l'attesa delle vacanze migliora l'umore fino a 8 settimane prima della partenza. E dopo il viaggio? Quella sferzata di felicità di solito svanisce nel giro di pochi giorni.

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Con così tanti strumenti organizzativi disponibili, trovare quello giusto dipende da quale si adatta meglio alla tua routine quotidiana e ti accompagna nel tempo.

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Dalle funzionalità di produttività basate sull'IA alla chat in tempo reale, dai dashboard personalizzabili a un calendario intuitivo, questo strumento elimina la necessità di destreggiarsi tra più app. È progettato per riunire tutto, attività, documenti, obiettivi e l'intero team, in un unico spazio di lavoro ottimizzato.

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