I 10 migliori strumenti di IA per prendere nota durante le riunioni nel 2025

Non molto tempo fa, condurre una riunione richiedeva una notevole capacità di multitasking. Tra il monitoraggio dell'ordine del giorno della riunione, gestire la conversazione e prendere appunti manualmente da zero, era inevitabile che qualcosa sfuggisse. Fortunatamente, con l'avvento degli strumenti di IA per gli appunti delle riunioni, quei giorni sono finiti. ?

Il software di intelligenza artificiale (IA) ha cambiato il nostro modo di lavorare. L'IA per le riunioni semplifica la registrazione della conversazione, la sua elaborazione e organizzazione. Ciò ti consente di concentrarti maggiormente su ciò che sta accadendo, sapendo che potrai rivedere la nota della riunione generata dall'IA quando vorrai, per prendere decisioni ed estrarre dati per il report sullo stato del tuo progetto.

Con tutti gli strumenti di IA disponibili per prendere appunti, quale sarebbe il migliore per la tua azienda? Unisciti a noi mentre esaminiamo le funzionalità e le funzionalità principali da cercare e ti guidiamo alla scoperta dei migliori strumenti di IA per prendere appunti durante le riunioni disponibili quest'anno. ✨

Un assistente di riunione basato sull'IA aumenta la produttività, migliora la precisione e fornisce supporto alla trasparenza del progetto. Inoltre, semplifica la condivisione della nota delle riunioni. Gli strumenti di IA consentono anche di risparmiare tempo, consentendo di raggiungere più facilmente i propri obiettivi entro i limiti imposti dal progetto. ?️

Un buon sistema di presa appunti basato sull'IA sarà in grado di svolgere una combinazione di queste attività per te:

Integrazione con piattaforme di video conferenza come Teams o Zoom

Registra la riunione e poi salva la registrazione.

Fornisci una trascrizione in tempo reale in modo che tutti i partecipanti alla riunione possano seguire facilmente lo svolgimento dei lavori.

Facilita la collaborazione nella presa di appunti tra più membri del team.

Utilizza le funzionalità avanzate dell'IA per riepilogare/riassumere i punti chiave, rendendo più facile identificare i concetti principali.

Aiuta a creare i verbali delle riunioni dalla nota della riunione

Identifica gli elementi d'azione e automatizza la delega delle attività dalla nota della riunione online.

Offri un'esperienza utente eccellente che semplifica il tuo flusso di lavoro.

Garantisci la sicurezza dei dati in modo che le tue conversazioni riservate siano protette.

Le 10 migliori app IA per prendere nota durante le riunioni nel 2025

Abbiamo compilato un elenco dei migliori strumenti di IA per riunioni e appunti, dalle brillanti app per prendere appunti alle app di trascrizione e altro ancora. Vediamo cosa può fare la tecnologia IA per rendere le tue riunioni più produttive a tutti i livelli.

Inizia a prendere note con ClickUp Riepilogare/riassumere le note delle riunioni, cerca informazioni specifiche e automatizza le attività manuali con l'IA!

ClickUp è uno dei migliori strumenti di IA disponibili oggi per le startup e le piccole imprese. Si tratta di un'applicazione all-in-one per project management che ti aiuta a gestire ogni aspetto della tua attività, ottimizzando i flussi di lavoro, aumentando la produttività e facilitando la collaborazione. Inoltre, essendo completamente personalizzabile, puoi adattarla alle tue esigenze specifiche.

L'AI Meeting Notetaker di ClickUp offre un intervallo di funzionalità/funzione per migliorare l'efficienza dei processi e stimolare la creatività. Questa funzione genera automaticamente documenti privati che includono il nome della riunione, la data, i partecipanti, la registrazione audio, il riepilogo/riassunto, i punti chiave, i passaggi successivi, gli argomenti e una trascrizione completa.

Si integra perfettamente anche con Zoom, Teams e Google Meet e acquisisce gli appunti nella lingua dell'organizzatore della riunione. Dopo la riunione, puoi accedere facilmente agli appunti tramite il tuo Calendario o Hub documenti. Pronto a creare elementi da intraprendere? Chiedi a ClickUp Brain, l'assistente AI di ClickUp, di creare attività dagli appunti o condividere un riepilogo su ClickUp Chat in modo che il tuo team abbia accesso a tutti i punti salienti!

Vuoi risparmiare ancora più tempo? Utilizza uno dei nostri modelli di agenda per riunioni per definire chiaramente le aspettative e mettere tutti d'accordo su una stessa pagina. Crea un coinvolgimento immediato utilizzando i prompt ChatGPT di ClickUp per le riunioni di team per avviare il processo di brainstorming e generare spunti di discussione.

Riepiloga istantaneamente lunghi thread con un clic utilizzando ClickUp AI.

Se sei un fanatico delle note scritte a mano, usa il nostro modello di stile per le note delle riunioni o crea un semplice documento ClickUp per catturare i momenti chiave e i punti salienti. Puoi anche scrivere appunti veloci o liste di controllo sul blocco note ClickUp. Sia il blocco note che i documenti sono dotati di ClickUp Brain integrato, così puoi scrivere note in modo più rapido, conciso e creativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Cattura le note della riunione e genera automaticamente gli elementi da intraprendere con il sistema di note basato sull'IA.

Archivia tutti i documenti delle riunioni in un unico posto per facilitarne l'accesso e la ricerca.

Modifica le note delle riunioni in tempo reale con il tuo team, migliorando notevolmente la collaborazione.

Traduci i documenti delle riunioni dall'inglese allo spagnolo, al francese o al giapponese, tra le altre lingue.

Visualizza tutte le tue attività, i flussi di lavoro e i progetti nel modo più adatto alle tue esigenze tramite le visualizzazioni personalizzate di ClickUp.

Accedi a ClickUp da un browser web, un'app desktop, un'app mobile iOS o Android, o da un'estensione Chrome

Integra più di 1.000 app di lavoro, tra cui Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot e Salesforce, per semplificare il tuo flusso di lavoro.

Limiti di ClickUp

L'app mobile non offre ancora tutte le visualizzazioni disponibili nella versione desktop.

Sebbene l'interfaccia utente sia molto intuitiva, dato che ci sono così tante funzionalità/funzioni, potrebbe volerci un po' di tempo per abituarsi a tutte ?

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Otter. ai

Otter. ai è un assistente per riunioni basato sull'IA e uno strumento di trascrizione in grado di convertire in testo le conversazioni vocali provenienti da riunioni video o file audio. È in grado di identificare gli oratori, applicare l'etichetta al testo con il nome dell'oratore e acquisire le diapositive della condivisione.

La funzionalità/funzione di chat live consente al tuo team di chattare o porre domande durante la riunione e chiunque può aggiungere commenti alla trascrizione live o evidenziare un punto chiave. E nel caso in cui ti distragga o ti unisca in ritardo, crea un riepilogo live in tempo reale dalle note dell'IA, così puoi sempre recuperare ciò che ti sei perso.

Otter. ai: le migliori funzionalità/funzioni

Otter. IA è in grado di identificare parole chiave e frasi, consentendoti di cercarle in una trascrizione lunga.

Se li colleghi al tuo calendario Microsoft o Google, registreranno automaticamente le tue riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams.

Ogni pacchetto successivo consente di trascrivere più minuti al mese e per conversazione e di caricare più file.

Otter. IA è disponibile su piattaforme web e mobili, quindi può essere utilizzato mentre sei in viaggio ?

Limiti di Otter.ai

L'IA a volte si confonde quando ci sono più interlocutori.

Lavoro esclusivamente per trascrivere le riunioni e non consente di prendere note nell'app.

Otter. ai prezzi

Base: Gratis

Pro : 10 $ al mese per utente

Aziendale: 20 $ al mese per utente

Azienda: contattateci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,0/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

3. Laxis

via Laxis

Laxis è progettato per supportare i team commerciali, di contenuto e di ricerca di mercato e di prodotto, nonché chiunque altro interagisca con clienti o potenziali clienti. Prende nota durante le riunioni virtuali e registra fedelmente le parole di ciascun partecipante, consentendoti di rimanere concentrato sulla conversazione.

Successivamente, questo strumento IA per gli appunti delle riunioni genera automaticamente dei riepiloghi/riassunti, estraendo informazioni utili e identificando le esigenze del cliente. Estrae eventuali elementi da intraprendere o passaggi successivi necessari e può anche inviare automaticamente un'email di follow-up per chiudere il cerchio. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Laxis

Ti aiutano a ordinare e classificare gli argomenti nella nota della riunione.

Le trascrizioni sono facili e veloci da scaricare e per la condivisione.

Puoi porre domande a Laxis basate su conversazioni precedenti.

Si integra con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Cisco Webex.

Limiti di Laxis

Sebbene il piano Free consenta di trascrivere fino a 300 minuti al mese, lo scrittore IA, che genera contenuto di follow-up, è disponibile solo a partire dal piano Premium.

Non è ancora prevista l'integrazione con il CRM, anche se è nel piano.

Prezzi Laxis

Base: gratis

Premium: 13,33 $ al mese

Aziendale: 24,99 $ al mese

*contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Laxis

G2: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (16 recensioni)

4. Doodle

via Doodle

Prima di poter creare note per le riunioni, devi prima coordinare i calendari dei partecipanti per farli partecipare alla riunione. È qui che entra in gioco Doodle. Puoi programmare riunioni individuali e riunioni di team in modo semplice e veloce.

Imposta la tua disponibilità, quindi effettua la condivisione inviando un link agli invitati che hai scelto. Questi potranno quindi scegliere l'orario che preferiscono, che verrà inserito come blocco nel tuo calendario, così non avrai più doppie prenotazioni. E quando hai più invitati, puoi facilmente trovare l'orario più adatto a tutti.

Inoltre, Doodle si integra con piattaforme per riunioni come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. ?️

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Il sistema invia promemoria per le riunioni in programma, così non dovrai più preoccuparti delle assenze

Il branding personalizzabile ti consente di allineare il sistema al branding dell'aziendale

Puoi anche utilizzare Doodle per raccogliere dati tramite un sondaggio o un'indagine

Doodle lavora anche sui dispositivi mobili, quindi puoi programmare le riunioni mentre sei in giro

Limiti di Doodle

Alcuni utenti ritengono che pianificare più eventi per grandi gruppi di persone richieda più tempo del necessario

Può essere complicato da usare quando si lavora con invitati in fusi orari diversi

Prezzi Doodle

Gratis: $0

Pro : 6,95 $ al mese per utente

Team: 8,95 $ al mese per utente

*contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Doodle

G2: 3,7/5 (13 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione ancora

5. Fireflies. ai

Fireflies. AI è in grado di eseguire la trascrizione in tempo reale durante una chiamata audio o una videochiamata o di trascrivere da una registrazione della riunione. Successivamente, può riepilogare/riassumere i punti chiave, le decisioni e gli elementi da intraprendere emersi dalla riunione. ✍️

Se vuoi riascoltare una parte della riunione, puoi cercare le parole chiave e poi riprodurre il file a velocità normale o fino al doppio della velocità. Gli strumenti di collaborazione consentono al tuo team di commentare, aggiungere elementi fissati o reagire alla conversazione, oppure estrarre frammenti per creare brevi clip audio.

Il piano Free offre fino a 800 minuti di spazio di archiviazione e il piano Pro fino a 8.000, mentre i piani Business ed Enterprise offrono spazio illimitato.

Fireflies. ai: le migliori funzionalità/funzione

Fireflies. il lavoro di ai funziona in oltre 40 lingue, gestendo diversi accenti e dialetti

Sono in grado di rilevare e applicare l'etichetta alle voci dei diversi oratori

Si integra con diverse piattaforme per riunioni, tra cui Microsoft Teams, Zoom, Skype e Google Meet

Puoi condividere le note della riunione su altre piattaforme come Asana, Slack o Notion

Limiti di Fireflies.ai

Se la traccia audio non è di buona qualità, ciò può influire sull'accuratezza della trascrizione

Le integrazioni CRM, Zapier e Slack sono disponibili solo a partire dal piano Pro

Prezzi di Fireflies. ai

Gratis: Gratis

Pro : 10 $ al mese per utente

*aziendale: 19 $ al mese per utente

*contattaci per informazioni sui prezzi

Fireflies. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4. 0/5 (5 recensioni)

6. Note di Dubber

tramite Nota by Dubber

Precedentemente noto come Notiv, Notes by Dubber promette di aiutarti a "lavorare in modo più intelligente, non più duro". Si effettua la sincronizzazione con il tuo calendario Outlook o Google Calendar, collegandosi automaticamente e registrando le chiamate programmate. Una volta in riunione, crea una trascrizione, quindi genera un riepilogo/riassunto che puoi condividere.

Lo strumento IA estrae anche gli elementi da intraprendere per il follow-up e crea automaticamente delle attività per ciascun partecipante. Le integrazioni con app come Asana e Slack aiutano a semplificare il flusso di lavoro e facilitano il follow-up dei compiti assegnati. ✅

Le migliori funzionalità/funzioni di Notes by Dubber

Puoi anche caricare e trascrivere un file audio o video registrato

Questo strumento IA per le note delle riunioni è scalabile e si allinea con i normali canali commerciali

È disponibile in tutto il mondo su oltre 170 reti mobili e provider di servizi video, voce e per chattare

Puoi condividere registrazioni, trascrizioni o note tramite il tuo CRM o altri strumenti di collaborazione

Limiti di Note by Dubber

Questo strumento IA supporta solo l'inglese, quindi non è adatto se si desidera tenere riunioni in un'altra lingua

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente un po' confusa da navigare

Prezzi di Note by Dubber

Contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 recensione)

Capterra: Nessuna recensione ancora

7. Timz. Fiori

Timz. Flowers è una piattaforma di conferenza ibrida progettata per team distribuiti, che combina videochiamate e collaborazione asincrona.

È possibile registrare le riunioni dal vivo e quindi generare un riepilogo/riassunto in formato testo o video e un verbale della riunione facili da condivisione con chiunque non abbia potuto partecipare alla riunione. Per le riunioni asincrone, i partecipanti possono contribuire con messaggi video registrati. ?‍♀️

Il sistema invia automaticamente un riepilogo via email dopo ogni riunione. E se vuoi consultare una sezione specifica, il chatbot IA ti aiuta a trovarla rapidamente.

Timz. Le migliori funzionalità/funzioni di Flowers

Il diagramma di flusso a forma di fiore offre una rappresentazione visiva utile di tutti i feedback e le query

Anche se una riunione si svolge in modo asincrono, il sistema crea la sensazione di una conversazione dal vivo

Offrono trascrizioni con indicazione dell'ora, così saprai sempre a che punto sei della riunione

Sebbene sia disponibile un'opzione gratis, i pacchetti Pro e Business offrono più ore di registrazione e i dati vengono salvati più a lungo

Timz. Limiti di Flowers

Alcuni utenti ritengono che la configurazione iniziale richieda un po' di tempo

Non tutti i browser hanno ancora il supporto, quindi potrebbe essere necessario utilizzare un browser che non è la tua prima scelta

Timz. Prezzi dei fiori

Base: Gratis

Pro : 6,99 € al mese per team

Aziendale: 13,99 € al mese per team

Timz. Valutazioni e recensioni di Flowers

G2: 4,5/5 (13 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione ancora

8. Sembly IA

tramite Sembly IA

Come strumento di IA per gli appunti delle riunioni, Sembly AI registra le riunioni e le trascrive. Quindi crea riepiloghi/riassunti e verbali delle riunioni, evidenziando i punti chiave della discussione. E se non puoi partecipare a una riunione, puoi inviare Sembly al posto tuo e poi rivedere gli appunti della riunione in un secondo momento. ?‍?

Le attività vengono identificate e descritte automaticamente, quindi assegnate a un membro del team. L'integrazione con strumenti come Slack e Trello consente di trasmettere le attività, insieme alle eventuali note, direttamente a tali aree di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Le note delle riunioni vengono salvate sul sistema e puoi sempre tornare a consultarle per cercare parole chiave o partecipanti

Sembly IA lavora in più di 35 lingue

Sono disponibili per app Android e iOS e sul web

Limiti del limite dell'IA di Sembly

A volte non riesce a partecipare o registrare una riunione

Il sentiment della riunione non riflette sempre l'intera riunione, concentrandosi solo su una parte di essa

Prezzi di Sembly IA

Personale: gratis

Professionale: 10 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Azienda: contattateci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2: 4,3/5 (11 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione ancora

9. Fathom

via Fathom

Fathom è uno strumento AI per prendere appunti durante le riunioni che registra, trascrive e riepiloga/riassume gli incontri. Sia la registrazione che la trascrizione sono immediatamente disponibili al termine della riunione. È quindi possibile copiare e incollare i riepiloghi e gli elementi da intraprendere in Gmail, Documenti Google o in uno strumento di gestione delle attività.

Le note delle chiamate vengono effettuate automaticamente con il tuo CRM, così avrai sempre una registrazione delle tue interazioni con chiunque sia presente nel tuo database. Puoi anche creare una playlist con i punti salienti della tua riunione e condividere quella con altre parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom

Lavora con Microsoft Teams, Zoom e Google Meetings.

Quando evidenzi una parte della chiamata, Fathom la riepiloga per te.

Il sistema offre supporto a sette lingue, tra cui inglese, spagnolo e francese.

La versione a pagamento Team offre funzionalità/funzione aggiuntive ed è progettata per essere implementata in tutta l'organizzazione.

Comprendi i limiti

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia un po' scura e preferirebbero poter scegliere un'opzione più chiara.

Sebbene funzioni bene per le riunioni programmate, al momento non offre supporto per alcune riunioni improvvisate, in particolare su Microsoft Teams.

Prezzi Fathom

Free

Team Edition: 19 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (8 recensioni)

10. Superpoteri

tramite Superpowered

Superpowered trascrive la tua riunione, ma senza registrarla o utilizzare bot: il lavoro funziona direttamente dall'audio del tuo dispositivo. Le trascrizioni vengono conservate per sette giorni per darti il tempo di generare una nota prima di essere eliminate.

Questo strumento di IA per gli appunti della riunione riepiloga/riassume automaticamente la conversazione e identifica gli elementi da intraprendere.

Inoltre, ti consentono di tenere sotto controllo il tuo calendario. I promemoria delle riunioni imminenti vengono visualizzati nella barra dei menu e da lì puoi accedere direttamente alla riunione con un clic. ?️

Le migliori funzionalità superpotenti

Lavora con tutte le piattaforme per riunioni.

Superpowered identifica e documenta persino le emozioni durante la riunione.

Il team di sviluppo è molto aperto e reattivo ai feedback e ai suggerimenti.

Limiti superpotenti

La versione gratis si integra solo con l'email e Slack, quindi se si desidera utilizzarla con Google Drive o Salesforce, ad esempio, è necessario scegliere un piano a pagamento.

Mobile e Linux non hanno ancora il supporto.

Prezzi super competitivi

Free

Base: 30 $ al mese

Pro : 90 $ al mese

Azienda: contattateci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni superpotenti

G2: N/A

Capterra: N/A

L'IA per le riunioni può aiutarti in ogni aspetto delle tue interazioni con il tuo team, i client o i potenziali clienti. I migliori strumenti di IA per le riunioni possono semplificare la pianificazione, registrare e trascrivere gli appunti delle riunioni o fornire modelli con strumenti di scrittura basati sull'IA per aiutarti a prendere i tuoi appunti.

Gli strumenti di IA possono anche aiutarti a riepilogare/riassumere tutte le note delle riunioni, evidenziando le parti più importanti della conversazione e identificando le attività e i passaggi successivi. Possono anche integrarsi con gli strumenti di gestione delle attività, facendoti risparmiare più tempo e semplificando il tuo flusso di lavoro in ogni fase. ?

Quando si parla di ottimizzazione del flusso di lavoro, ClickUp è la soluzione ideale, non solo per le riunioni, ma anche per la gestione della tua azienda o del tuo team. Con modelli e strumenti di project management che coprono ogni aspetto della tua attività e integrazioni che ti fanno risparmiare tempo e lavoro richiesto, è un punto di riferimento unico per tutte le tue esigenze aziendali. ?

Iscriviti gratis oggi stesso e inizia a utilizzare ClickUp per semplificare la tua attività aziendale e la tua vita.