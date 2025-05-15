Le 11 migliori alternative a Toggl per il monitoraggio del tempo nel 2025

Toggl Track è una popolare app per il monitoraggio del tempo, nota per la sua intuitività e facilità d'uso. Aiuta i team e i singoli individui a monitorare il tempo dedicato ai progetti, generare fogli presenze, creare fatture e misurare la produttività.

Tuttavia, le limitate funzionalità di project management di Toggl possono rappresentare un ostacolo se hai bisogno di funzionalità avanzate come la pianificazione dei progetti, l'allocazione delle risorse e la gestione delle attività. Le sue funzionalità premium sono spesso costose, rendendolo meno ideale per i team attenti al budget.

Se stai cercando più funzionalità senza spendere una fortuna, ecco 11 alternative a Toggl con potenti funzionalità di monitoraggio del tempo e project management.

Cos'è Toggl?

Toggl Track, comunemente noto come Toggl, è uno strumento di automazione per il monitoraggio del tempo. Genera tabelle orarie e reportistica per monitorare il tempo dedicato a progetti, attività personali, ecc. Lo strumento consente anche di creare fatture registrando con precisione i minuti fatturabili.

Alcune delle altre funzionalità/funzioni principali includono:

Monitoraggio intuitivo del tempo: consente il monitoraggio manuale o automatico del tempo con un semplice timer di avvio/arresto.

Project management di base: fornisce supporto a funzionalità/funzioni quali la creazione di attività, le tempistiche dei progetti e la gestione del budget.

Reportistica e analisi: genera report visivi e approfondimenti per analizzare il tempo dedicato alle varie attività e misurare genera report visivi e approfondimenti per analizzare il tempo dedicato alle varie attività e misurare la produttività del team

Integrazioni: si connette con oltre 100 strumenti, tra cui Asana, Trello e Slack.

Supporto multipiattaforma: offre app desktop, web e mobili per il monitoraggio su più dispositivi.

Perché scegliere le alternative a Toggl?

Toggl Track può essere utile per la gestione del tempo, ma è ben lungi dall'essere una soluzione completa per la produttività.

Ecco alcune delle sue limitazioni:

Funzionalità di produttività limitate: Toggl offre funzionalità di base Toggl offre funzionalità di base per la gestione del tempo dei progetti , come la previsione delle tempistiche e la gestione del budget. Se hai bisogno di uno strumento con funzionalità di produttività avanzate come le dipendenze delle attività, l'allocazione delle risorse o la gestione del carico di lavoro, potrebbe non essere sufficiente.

Costo elevato: sebbene Toggl offra una versione gratuita, le sue funzionalità/funzione sono di base. Per utilizzare le funzioni avanzate, è necessario sottoscrivere uno dei suoi piani a pagamento, che hanno un prezzo piuttosto elevato rispetto al loro valore, soprattutto per i liberi professionisti e le piccole imprese.

Esperienza mobile app scadente: diversi utenti Toggl sono passati ad altri strumenti a causa dell'esperienza di utilizzo dell'app mobile appannata. Occasionali malfunzionamenti e problemi di sincronizzazione rendono difficile per gli utenti gestire diversi utenti Toggl sono passati ad altri strumenti a causa dell'esperienza di utilizzo dell'app mobile appannata. Occasionali malfunzionamenti e problemi di sincronizzazione rendono difficile per gli utenti gestire i propri programmi di lavoro

Una recensione su Reddit riassume il tutto:

Per me non funziona come nel 66% dei casi, soprattutto le app, ma anche l'applicazione web mi si è appena bloccata...

Le alternative a Toggl in sintesi

Ecco una panoramica di tutte le alternative a Toggl con menzione in questo post del blog. Dai un'occhiata ai loro casi d'uso e alla loro idoneità:

Alternative a Toggl Funzionalità/Funzione principali Ideale per Prezzi* ClickUp Monitoraggio globale del tempo, durata stimata e tabella oraria, calendario e funzionalità di pianificazione basati sull'IA per una migliore gestione delle attività e del tempo. Project manager in team di tutte le dimensioni, per la collaborazione tra team interfunzionali Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. Clockify Monitoraggio del tempo per le ore fatturabili con rilevamento dei tempi di inattività, progetti e utenti illimitati Freelancer e piccole imprese aziendali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4,99 $/utente/mese; personalizzazioni disponibili per le aziende. Harvest Gestione simultanea di tempo e spese, project management a tariffa fissa e con anticipo. Agenzie e aziende di servizi aziendali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,75 $/utente/mese. RescueTime Monitoraggio della produttività, riepiloghi settimanali automatizzati, monitoraggio delle attività offline Privati e lavoratori remoti Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese. Hubstaff Monitoraggio del tempo con tracciamento GPS, pianificazione dei turni, rilevamento dei periodi di inattività Team del campo e responsabili della forza lavoro remota Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese. Timely I team di tutte le dimensioni necessitano di un inserimento manuale minimo dei tempi Team di tutte le dimensioni che necessitano di un inserimento manuale minimo dei tempi Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 11 $ al mese. Everhour Monitoraggio delle ore di progetto, generazione di report personalizzati, fatturazione automatizzata con integrazione QuickBooks. Project manager in team di tutte le dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese. Time Doctor Analisi della produttività con screenshot, utilizzo delle app e livelli di attività, monitoraggio GPS Aziende che necessitano di informazioni dettagliate sulla produttività Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese; personalizzazioni disponibili per le aziende. TimeCamp Monitoraggio del tempo con fatturazione automatizzata e gestione delle presenze Aziende di piccole e medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 3,99 $/utente/mese. MyHours Monitoraggio del tempo basato sui progetti, reportistica personalizzata con modelli su misura, budgeting di base e monitoraggio delle spese. Freelancer e piccoli team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese; personalizzazioni disponibili per le aziende. DeskTime Misurazione dell'efficienza, monitoraggio offline, gestione delle presenze Aziende che puntano sul monitoraggio dell'efficienza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese; personalizzazioni disponibili per le aziende.

Le 11 migliori alternative a Toggl da utilizzare

Dai un'occhiata a questi software di monitoraggio del tempo che puoi utilizzare come alternative a Toggl Track:

ClickUp (ideale per la gestione del lavoro all-in-one con monitoraggio del tempo integrato)

Inizia il monitoraggio del tempo in ClickUp Tieni traccia del tempo dedicato a ogni attività con la funzionalità di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp.

Toggl non offre funzionalità avanzate di project management, il che rappresenta un notevole svantaggio. Senza un set completo di strumenti, è impossibile gestire i progetti garantendo al contempo l'efficienza in termini di tempo. Possono insorgere diversi svantaggi, come ritardi, comunicazioni errate, cattiva gestione, ecc.

Per evitare tutto questo, scegli ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Alistair Wilson, consulente per la trasformazione digitale presso Compound, riassume così i vantaggi di una piattaforma unificata per project management e monitoraggio del tempo:

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per tracciare e misurare i registri orari dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per tracciare e misurare i registri orari dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Prima di molte altre funzionalità/funzione, Project Time Tracking di ClickUp elimina la necessità di registrare manualmente le voci relative al tempo, consentendoti di avviare (e arrestare) un timer automatico da qualsiasi luogo: dall'app desktop di ClickUp, dall'estensione Chrome per il web e persino dall'app mobile.

Global Time Tracker funziona in background mentre lavori, garantendoti che ogni minuto fatturabile venga accountato con precisione.

È anche possibile inserire manualmente le voci relative al tempo impiegato. Puoi registrare le voci relative al tempo impiegato per un determinato intervallo di tempo. Ciò consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto, permettendoti di aggiungere o effettuare la modifica di più voci con pochi clic.

Stima la durata necessaria per ogni attività per impostare scadenze realistiche per i progetti con ClickUp Time Management

Con le funzionalità/funzione di gestione del tempo di ClickUp, puoi organizzare il tempo monitorato in fatturabile e non fatturabile, creare tabelle orarie dettagliate, aggiungere note e creare reportistica personalizzata.

In questo modo sarà più facile rimappare le scadenze, pianificare le dipendenze, fissare le attività cardine e gestire i tuoi progetti con maggiore visibilità ed efficienza.

ClickUp Calendario offre un'interfaccia visiva drag-and-drop che rende la gestione del tempo intuitiva, perfetta per pianificare, monitorare e modificare la tua giornata in tempo reale. A differenza di Toggl Track, che si concentra sul monitoraggio del tempo a posteriori, ClickUp ti aiuta a effettuare il blocco delle attività e delle riunioni direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro in modo proattivo.

Puoi effettuare la sincronizzazione con il tuo Google Calendar, pianificare attività ricorrenti e visualizzare le sequenze dei progetti a colpo d'occhio. È ideale per gestire i carichi di lavoro, dare priorità alle scadenze ed evitare il sovraccarico di impegni. I team possono anche optare per la condivisione dei calendari per rimanere allineati su chi fa cosa e quando.

💡 Suggerimento: cerchi altre risorse che ti aiutino a gestire il tempo? Prova il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp. Pronto all'uso e personalizzabile, questo modello ti consente di pianificare le attività all'interno del tuo programma, fissare obiettivi e collaborare con il tuo team nelle attività quotidiane. Questo ti aiuta a: Rimani organizzato con una chiara panoramica dei progetti

Aumenta la produttività semplificando la gestione delle attività

Migliora le prestazioni dei progetti rispettando le scadenze Un'altra ottima opzione è il modello ClickUp Time Box. Pianifica il tuo programma in modo efficiente suddividendo i progetti, allocando le risorse e fissando scadenze per massimizzare la produttività dando la priorità alle attività! Rimani in linea con blocchi di tempo chiari per ogni attività e raggiungi gli obiettivi più rapidamente con una pianificazione strutturata.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Gli utenti nuovi potrebbero inizialmente trovare confusa la sua ampia gamma di funzionalità/funzioni.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 riassume così:

Ho scoperto che ClickUp è un ottimo strumento di project management che mi aiuta a rimanere organizzato. È uno strumento fantastico perché mi permette di personalizzare le attività e definirle in dettaglio per i progetti più grandi. La funzionalità di monitoraggio del tempo è ottima perché mi aiuta a capire dove impiego il mio tempo.

Ho scoperto che ClickUp è un ottimo strumento di project management che mi aiuta a rimanere organizzato. È uno strumento fantastico perché mi permette di personalizzare le attività e definirle in dettaglio per i progetti più grandi. La funzionalità di monitoraggio del tempo è ottima perché mi aiuta a capire dove impiego il mio tempo.

💡 Suggerimento: All'inizio, portare a termine tutto ogni giorno può sembrare un'impresa ardua. Ma se hai qualcuno che ti aiuta in questo processo, le cose possono cambiare rapidamente! Esplora i modelli gratis di agende giornaliere con un'interfaccia utente per gestire il tuo tempo.

2. Clockify (ideale per il monitoraggio gratis del tempo con reportistica di base)

Clockify è uno strumento di monitoraggio del tempo con funzionalità di base per la project management. Può aiutarti a monitorare le ore di lavoro dei tuoi dipendenti e a fatturare con precisione i client. Clockify supporta il monitoraggio manuale, automatico e offline del tempo.

Puoi anche generare fogli presenze automatizzati, reportistiche sulle attività e dati sulla produttività. Inoltre, ti consente di creare e gestire le fatture dei client. In questo modo, puoi elaborare un piano dei budget dei progetti, impostare tariffe personalizzate, confrontare i costi e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Utilizza il rilevamento dell'inattività e i promemoria temporali per evitare ore non tracciate.

Ottieni un accesso multipiattaforma tramite app desktop, mobili e browser.

Consenti un numero illimitato di progetti e utenti, anche con la versione gratuita.

Integrazione con Trello, Asana e Jira per un project management senza soluzione di continuità.

Limiti di Clockify

Mancanza di funzionalità avanzate di automazione della fatturazione

Non offre l'elaborazione integrata delle buste paga.

Prezzi di Clockify

Gratis per sempre

Base: 4,99 $ al mese per postazione

Standard: 6,99 $ al mese per postazione

Pro: 9,99 $ al mese per postazione

Azienda: 14,99 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.100 recensioni)

🧠 Curiosità: Francesco Cirillo, sviluppatore e imprenditore, ha ideato la tecnica Pomodoro per la gestione del tempo. Ma sapevi che questa tecnica prende il nome da un timer da cucina a forma di pomodoro che Cirillo utilizzava mentre studiava all'università? Hai capito bene: "Pomodoro" significa proprio "tomato" in italiano! 🍅

3. Harvest (ideale per il monitoraggio del tempo con tracciamento delle spese e fatturazione)

Come Clockify, Harvest semplifica il monitoraggio del tempo e la fatturazione dei client; l'unica differenza è che richiede meno inserimenti manuali.

Con Harvest, puoi generare reportistica automatica sul tempo impiegato per ottenere informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dei progetti, sul tempo medio dedicato alle attività, sui costi interni e altro ancora. Basta selezionare un progetto e avviare il timer.

Puoi effettuare la sincronizzazione di Harvest con strumenti di contabilità, trasformare i fogli presenze in fatture per i client e automatizzare la fatturazione e la riscossione del pagamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Monitora contemporaneamente il tempo e le spese per il calcolo dei costi del progetto.

Gestisci progetti a tariffa fissa e a forfait con reportistica personalizzata sul monitoraggio del tempo

Pianifica e monitora la disponibilità del team in tempo reale

Integrazione con Asana, Trello e QuickBooks per flussi di lavoro ottimizzati.

Limiti di Harvest

Nessun monitoraggio GPS integrato per i team remoti

Costi più elevati per team più grandi o funzionalità avanzate

Prezzi di Harvest

Gratis per sempre

Pro: 13,75 $ al mese per postazione

Premium: 17,50 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Harvest?

Una recensione su Capterra dice:

Si tratta di un prodotto semplice che può essere configurato rapidamente e utilizzato per il monitoraggio del tempo e la generazione di fatture.

Si tratta di un prodotto semplice che può essere configurato rapidamente e utilizzato per il monitoraggio del tempo e la generazione di fatture.

4. RescueTime (ideale per il monitoraggio automatico della produttività e la gestione del tempo)

Stai cercando un software per il monitoraggio del tempo interamente incentrato sull'aumento della produttività? RescueTime è quello che fa per te. Questo strumento offre funzionalità che aiutano il tuo team a sfruttare al massimo ogni minuto. Ad esempio, puoi utilizzare la funzione "Focus Time" per impostare il blocco dei siti web che distraggono.

RescueTime automatizza l'intero processo di monitoraggio del tempo, quindi non c'è spazio per la negligenza. Tiene traccia dell'utilizzo delle app e dei siti web e genera analisi avanzate per identificare i modelli di produttività e gli ostacoli.

La parte migliore? Lo strumento non ha limiti di utilizzo: singoli individui e team possono effettuare il monitoraggio e generare tabelle orarie per un numero illimitato di progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Imposta metriche di produttività personalizzate e monitora lo stato con report approfonditi.

Automatizza i riepiloghi settimanali sull'utilizzo del tempo e l'analisi delle tendenze.

Ottieni supporto per il monitoraggio delle attività offline tramite immissione manuale dei dati.

Integrazione con Slack, Trello e Google Calendar

Limiti di RescueTime

Mancano funzionalità di collaborazione e project management

Integrazioni con strumenti avanzati per il flusso di lavoro, con limite

Prezzi di RescueTime

Solo: 12 $ al mese

Team: 9 $ al mese per ogni membro del team

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

5. Hubstaff (ideale per il monitoraggio del tempo con GPS e il controllo dei dipendenti)

Hubstaff è uno strumento di monitoraggio del tempo dei dipendenti che controlla la loro produttività tramite screenshot, livelli di attività e tracciamento GPS.

Supporta funzionalità di monitoraggio avanzate, come il rilevamento dell'inattività, e genera reportistica dettagliata sulla produttività e sull'utilizzo del tempo per identificare ed eliminare le inefficienze.

Puoi automatizzare le buste paga con le integrazioni PayPal, Wise e Gusto di Hubstaff. Ti consente di creare fatture accurate e fatture per i client in base al tempo e alle spese tracciati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Gestisci progetti e budget con strumenti di monitoraggio in tempo reale

Forniamo supporto alla pianificazione e alla gestione dei turni con strumenti di calendario

Consenti il monitoraggio del tempo su desktop, web e dispositivi mobili per una maggiore flessibilità.

Integrazione con Trello, Jira e Asana per project management

Limiti di Hubstaff

Richiede piani di alto livello per analisi avanzate

Richiede una connessione Internet stabile per le funzionalità di monitoraggio GPS.

Prezzi di Hubstaff

Starter: 7 $ al mese per postazione

Grow: 9 $ al mese per postazione

Team: 12 $ al mese per postazione

Azienda: 25 $ al mese per postazione (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff?

Ecco la condivisione di un recensore di G2:

Hubstaff offre una soluzione intuitiva e integrata per il monitoraggio del tempo che rende incredibilmente facile la gestione dei team remoti. Il monitoraggio in tempo reale, gli screenshot automatici e le informazioni sulla produttività contribuiscono a garantire trasparenza ed efficienza. I report dettagliati e l'automazione delle buste paga consentono di risparmiare molto tempo, rendendolo uno strumento indispensabile per le aziende con team remoti o ibridi.

Hubstaff offre una soluzione intuitiva e integrata per il monitoraggio del tempo che rende incredibilmente facile la gestione dei team remoti. Il monitoraggio in tempo reale, gli screenshot automatici e le informazioni sulla produttività contribuiscono a garantire trasparenza ed efficienza. I report dettagliati e l'automazione delle buste paga consentono di risparmiare molto tempo, rendendolo uno strumento indispensabile per le aziende con team remoti o ibridi.

6. Timely (ideale per il monitoraggio automatico del tempo basato sull'IA)

Timely è uno strumento di monitoraggio del tempo basato sull'intelligenza artificiale che automatizza il processo per fornire dati temporali accurati. Che tu voglia accertare le ore fatturabili, ricevere promemoria per il tempo non tracciato o determinare la produttività del tuo team, il suo AI Timesheet Assistant integrato ti garantisce di ottenere tutte le informazioni in modo tempestivo, accurato e automatico.

Le funzionalità di project management ti consentono di assegnare attività, gestire i carichi di lavoro e visualizzare la capacità del team. La visualizzazione della timeline basata sul calendario ti consente di visualizzare i giorni lavorativi in modo da poter effettuare il blocco del tempo e pianificare i progetti in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Gestisci i budget dei progetti con monitoraggio in tempo reale e avvisi

Monitora le ore fatturabili e genera fatture accurate per i client.

Ottieni reportistica dettagliata sulla produttività e sull'allocazione delle risorse.

Integrazione con Outlook, Google Calendar e Trello per una migliore pianificazione.

Limiti temporali

Opzioni di monitoraggio del tempo manuale con limite per attività specifiche

Funzioni di base per project management

Prezzi tempestivi

Starter: 11 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Illimitato: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Timely?

Una recensione di Capterra riepiloga/riassume:

Il vantaggio principale di Timely è la facilità d'uso e la possibilità di gestire il tempo in modo vantaggioso. Penso che Timely abbia ideato un servizio fantastico...

Il vantaggio principale di Timely è la facilità d'uso e la possibilità di gestire il tuo tempo in modo vantaggioso. Penso che Timely abbia ideato un servizio fantastico...

Se desideri una soluzione per il monitoraggio del tempo che si integri con i tuoi flussi di lavoro di project management, Everhour potrebbe essere di interesse.

Everhour si integra con strumenti come ClickUp, Asana, Trello e Basecamp e monitora direttamente il tempo da essi. Ciò significa che non è necessario passare da un'app all'altra per gestire le prestazioni e la produttività del team: tutti i tuoi dati sono consolidati in un'unica piattaforma.

Ti consente di monitorare la disponibilità del team per gestire in modo efficace le risorse e i carichi di lavoro. Everhour supporta anche il monitoraggio del tempo per attività fatturabili e non fatturabili e offre report e analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everhour

Genera reportistica personalizzata con dati relativi a budget, tempo e spese

Automatizza la fatturazione con le integrazioni QuickBooks e FreshBooks.

Gestisci i budget dei progetti con il monitoraggio finanziario in tempo reale

Limiti di Everhour

Limite di funzionalità/funzione nelle app mobili rispetto alla versione desktop

Richiede piani di livello superiore per funzionalità e reportistica avanzata

Prezzi di Everhour

Free Forever

Team: 10 $ al mese (fino a 5 postazioni)

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Everhour?

Una recensione su G2 recita:

Everhour è uno strumento di monitoraggio del tempo ben progettato, facile da usare e potente, che offre una delle integrazioni più esclusive con un numero di strumenti SaaS chiave per la produttività. Si integra perfettamente nel flusso dell'interfaccia utente di app come Asana e Notion, migliorando l'esperienza di entrambe le app. Non vedo altre app sul mercato che lo facciano bene come Everhour.

Everhour è uno strumento di monitoraggio del tempo ben progettato, facile da usare e potente, che offre una delle integrazioni più esclusive con un numero di strumenti SaaS chiave per la produttività. Si integra perfettamente nel flusso dell'interfaccia utente di app come Asana e Notion, migliorando l'esperienza di entrambe le app. Non vedo nessun'altra app sul mercato che lo faccia bene come Everhour.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che ostacola un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità/funzioni di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp AI possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatti al tuo modo di lavorare!

8. Time Doctor (ideale per il monitoraggio del tempo con funzionalità/funzione di controllo della produttività)

Il prossimo nell'elenco delle migliori alternative a Toggl è Time Doctor. Questo strumento di monitoraggio del tempo è adatto ai team che desiderano funzionalità complete e un'interfaccia intuitiva.

Time Doctor consente al tuo team di registrare le voci di tempo per il monitoraggio delle ore di lavoro, delle pause, ecc. Inoltre, monitora il tempo trascorso su vari siti web e applicazioni per generare approfondimenti sulla produttività.

Questo è utile per identificare i modelli di lavoro, soprattutto per i team remoti. Lo strumento fornisce anche avvisi di distrazione per aiutare i dipendenti a concentrarsi meglio durante l'orario di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Monitora il tempo con screenshot, utilizzo delle app e livelli di attività.

Supporto al monitoraggio GPS per i team in loco e remoti.

Genera reportistica completa sulla produttività e sulle presenze

Integrazione con Jira, Asana e Trello per project management

Limiti di Time Doctor

Funzionalità/funzione di fatturazione e contabilità con limite rispetto ad altri strumenti

I costi aumentano per i team più grandi e le analisi avanzate

Prezzi di Time Doctor

Base: 8 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

💡 Suggerimento: esamina regolarmente i dati relativi al monitoraggio del tempo per identificare modelli ricorrenti, valutare le tendenze di produttività e adeguare il tuo flusso di lavoro. Piccoli aggiustamenti possono portare a significativi aumenti di efficienza. 🧐

9. TimeCamp (ideale per combinare il monitoraggio del tempo con la fatturazione)

Stai cercando uno strumento che offra supporto alle tabelle orarie del team e al monitoraggio delle presenze? TimeCamp è quello che fa per te.

Questo strumento offre un'interfaccia unificata per il monitoraggio delle presenze dei dipendenti, generare tabelle orarie, creare fatture e emettere ricevute. Ma non è tutto: TimeCamp ti consente anche di gestire i budget dei progetti.

Ha monitoraggio del tempo dedicato alle attività e ai progetti, analizza la redditività e vanta sincronizzazione con il software di contabilità, consentendoti di gestire senza problemi le spese dei progetti. Il vantaggio? Lo strumento invia avvisi ogni volta che superi il budget di un progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Automatizza la fatturazione con le integrazioni a QuickBooks e Xero.

Monitora automaticamente il tempo con le app mobili e desktop

Accedi alle funzionalità di gestione delle attività con reportistica dettagliata.

Limiti di TimeCamp

Personalizzazione con limite per le fatture generate

Richiede piani di livello superiore per funzionalità di reportistica dettagliate.

Prezzi di TimeCamp

Gratis per sempre

Starter: 3,99 $ al mese per utente

Premium: 6,99 $ al mese per utente

Ultimate: 10,99 $ al mese per utente

Azienda: 14,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

📮 ClickUp Insight: il 32% dei lavoratori fatica a ritagliarsi del tempo libero, ma solo il 14% lo blocca sul proprio calendario. Se non è programmato, non è protetto! 📆 Il calendario di ClickUp ti aiuta a riservare ore personali proprio come le riunioni. Sincronizzazione con calendari esterni, impostazioni di blocchi di tempo ricorrenti sia per il lavoro che per la vita privata e trascina eventi o attività per modificare facilmente il tuo programma. Ferma il lavoro dell'ultimo minuto prima che invada il tuo tempo libero! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

10. My Hours (ideale per il monitoraggio del tempo dedicato ai progetti per piccoli team e liberi professionisti)

I piccoli team potrebbero avere difficoltà a trovare uno strumento di monitoraggio del tempo che sia allo stesso tempo completo e facile da usare per gli utenti. Ma questo è proprio ciò che offre My Hours.

Con questo software, tu e i tuoi colleghi potrete monitorare facilmente il tempo, manualmente o con un timer, su più progetti e attività. Crea un progetto e registra il tuo tempo per generare tabelle orarie.

MyHours aiuta anche nella gestione di base del budget dei progetti con avvisi e monitoraggio delle spese e consente l'accesso multipiattaforma ad app mobili, desktop e web.

Le migliori funzionalità/funzioni di MyHours

Offri supporto alla fatturazione dei client con strumenti di fatturazione flessibili

Accedi alle funzionalità/funzione di gestione del team con autorizzazioni basate sui ruoli

Crea reportistica personalizzata con modelli su misura per le attività più comuni.

Integrazione con QuickBooks, Zapier e Trello per l'automazione del flusso di lavoro.

Limiti di MyHours

Automazione con limite per flussi di lavoro complessi e attività ripetitive

Richiede l'inserimento manuale dei dati per il monitoraggio delle spese e la fatturazione.

Prezzi di MyHours

Gratis per sempre

Pro: 9 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MyHours

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MyHours?

Questa recensione su G2 condivide impressioni positive:

Dopo aver cercato e provato diversi pacchetti di fogli presenze, ho scoperto che myhours è quello che più si avvicina alle mie esigenze, ovvero un software di monitoraggio e reportistica delle presenze basato sul web, semplice e facile da usare. Il servizio clienti è ottimo; tutte le domande che ho posto hanno ricevuto una risposta prompt tramite email.

Dopo aver cercato e provato diversi pacchetti di fogli presenze, ho scoperto che myhours è quello che più si avvicina alle mie esigenze, ovvero un software di monitoraggio e reportistica delle presenze basato sul web, semplice e facile da usare. Il servizio clienti è ottimo; tutte le domande che ho posto hanno ricevuto una risposta prompt tramite email.

11. DeskTime (ideale per il monitoraggio automatico del tempo con analisi della produttività)

Questa alternativa a Toggl è nota soprattutto per il monitoraggio automatico del tempo in base all'utilizzo delle app e dei siti web.

Aiuta anche a monitorare la produttività classificando le attività e i compiti in produttivi, improduttivi e neutri. Questo aiuta a comprendere gli schemi dei progetti ed eliminare gli ostacoli.

DeskTime automatizza i promemoria delle pause e fornisce report dettagliati sulla produttività, consentendoti di promuovere l'efficienza senza compromettere l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeskTime

Offri supporto alla gestione dei progetti e delle attività con il monitoraggio integrato del tempo

Consenti il monitoraggio del tempo offline con opzioni di inserimento manuale

Gestisci le presenze con gli strumenti integrati per la gestione della tabella oraria.

Limiti di DeskTime

Nessuna funzionalità di fatturazione integrata

Limite di funzione nell'app mobile rispetto all'app desktop

Prezzi di DeskTime

Lite: Free Forever

Pro: 5 $ al mese per utente

Premium: 7 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Tieni traccia del tempo in pochi clic con la migliore alternativa a Toggl: ClickUp!

Toggl Track è un solido strumento di monitoraggio del tempo che offre semplicità e funzionalità affidabili. Aiuta a misurare la produttività, gestire i budget e mantenere un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Tuttavia, manca di funzionalità avanzate di project management che semplificano i flussi di lavoro e aumentano la produttività del team.

Se stai cercando una soluzione all-in-one che monitori il tempo e offra potenti strumenti di project management, ClickUp è la risposta che fa per te. Si tratta di un'app completa per il lavoro che combina la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo, la pianificazione delle risorse e l'automazione del flusso di lavoro in un'unica piattaforma intuitiva.

Sei pronto ad aumentare la tua produttività e a trovare un equilibrio nella tua vita lavorativa? Prova ClickUp oggi stesso: registrati qui gratis!