12 trucchi per la gestione del tempo per aumentare la produttività

L'ultima testimonianza della gestione del tempo è una tartaruga.

E non è una tartaruga qualsiasi: è quella della famosa storia per bambini tra una tartaruga e un coniglio che corrono per vedere chi è il più veloce.

Ricapitoliamo rapidamente: Il coniglio, troppo compiaciuto della sua velocità, perde tempo prezioso distraendosi a metà gara. Nel frattempo, la tartaruga, lenta ma costante, rimane concentrata e taglia il traguardo per prima.

Ci si può chiedere quale sia la conclusione di questa storia.

Secondo il sondaggio sul futuro del lavoro e delle competenze di PWC, oltre 4.000 leader aziendali e del personale hanno riferito che una delle loro maggiori sfide era l'identificazione delle competenze future in un mondo in cui la tecnologia si evolve più velocemente della preparazione del caffè mattutino.

La forza lavoro sta cambiando, la concorrenza è feroce e improvvisamente tutti hanno le stesse certificazioni. Ma c'è un'abilità sottovalutata che non viene insegnata a scuola: la gestione del tempo.

Padroneggiarla vi dà un piano infallibile per affrontare attività critiche, rispettare le scadenze in anticipo e avere ancora tempo per aggiornarvi. Vediamo alcune tecniche e trucchi efficaci per la gestione del tempo che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi di produttività (insieme ad alcune utili funzionalità/funzioni di ClickUp !).

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Trucchi per la gestione del tempo per uscirne vincenti:

Impostare obiettivi : Utilizzare criteri SMART per creare oggetti chiari e raggiungibili

: Utilizzare criteri SMART per creare oggetti chiari e raggiungibili Privilegiare le attività : Applicare la matrice di Eisenhower per concentrarsi su ciò che conta di più

: Applicare la matrice di Eisenhower per concentrarsi su ciò che conta di più Bloccare il tempo : Programmare periodi specifici per le attività utilizzando tecniche di blocco del tempo

: Programmare periodi specifici per le attività utilizzando tecniche di blocco del tempo Affrontare attività veloci : Seguire la regola dei 2 minuti per gestire immediatamente le piccole attività

: Seguire la regola dei 2 minuti per gestire immediatamente le piccole attività Lavoro in gruppo : Raggruppare attività simili per ridurre al minimo il cambio di contesto e le distrazioni

: Raggruppare attività simili per ridurre al minimo il cambio di contesto e le distrazioni Visualizzare lo stato di avanzamento : Traccia i flussi di lavoro e le dipendenze con le Bacheca Kanban

: Traccia i flussi di lavoro e le dipendenze con le Bacheca Kanban Tracciare le attività cardine : Allineare gli obiettivi con gli strumenti di monitoraggio e impostazione di ClickUp

: Allineare gli obiettivi con gli strumenti di monitoraggio e impostazione di ClickUp Automazioni delle attività : Utilizzare ClickUp AI per risparmiare tempo sui processi ripetitivi

: Utilizzare ClickUp AI per risparmiare tempo sui processi ripetitivi Eliminare le distrazioni : Sfruttare gli strumenti di ClickUp per la chat e la concentrazione per un'area di lavoro migliore

: Sfruttare gli strumenti di ClickUp per la chat e la concentrazione per un'area di lavoro migliore Condivisione degli orari: Utilizzare ClickUp Calendario per ottimizzare il tempo e collaborare in modo efficace

Perché la gestione del tempo è importante

Quando inizierete a vedere i risultati, vi renderete presto conto che la gestione del tempo è immensamente importante in un'impostazione professionale.

Permette di raggiungere più rapidamente i risultati, riduce lo stress e aiuta a trovare l'elusivo equilibrio tra lavoro e vita privata.

Tuttavia, per darvi una prospettiva reale di quanto la vostra vita migliora con la gestione del tempo mettetevi nei panni di Jenna.

Come molti altri, Jenna è una professionista aziendale con un sogno. Punta a una promozione a project manager a Londra, dove sua sorella si è recentemente trasferita. Per qualificarsi, deve completare un corso professionale; gli unici posti disponibili sono nei fine settimana.

Senza gli strumenti di gestione del tempo, l'elenco delle cose da fare di Jenna potrebbe sembrare opprimente. Ma con un po' di lavoro richiesto e la magia della gestione del tempo, la trasformazione è incredibile:

Produttività : Jenna dà priorità alle sue attività concentrandosi su un progetto alla volta, che si tratti di scadenze lavorative o di compiti per il corso del fine settimana. Questo approccio la aiuta a completare le attività più velocemente e con meno errori

: Jenna dà priorità alle sue attività concentrandosi su un progetto alla volta, che si tratti di scadenze lavorative o di compiti per il corso del fine settimana. Questo approccio la aiuta a completare le attività più velocemente e con meno errori Riduzione dello stress : Suddividendo i progetti più grandi in attività più piccole e gestibili, Jenna evita la sensazione opprimente di avere troppe cose nel piatto, riducendo l'ansia e permettendole di lavorare con la mente sgombra

: Suddividendo i progetti più grandi in attività più piccole e gestibili, Jenna evita la sensazione opprimente di avere troppe cose nel piatto, riducendo l'ansia e permettendole di lavorare con la mente sgombra Equilibrio tra lavoro e vita privata : Le buone capacità di gestione del tempo di Jenna le permettono di portare a termine le attività che richiedono tempo in modo efficiente, lasciando il tempo di stare con la famiglia e di frequentare il corso del fine settimana, il tutto mantenendo il suo benessere

: Le buone capacità di gestione del tempo di Jenna le permettono di portare a termine le attività che richiedono tempo in modo efficiente, lasciando il tempo di stare con la famiglia e di frequentare il corso del fine settimana, il tutto mantenendo il suo benessere Obiettivi : Impostando scadenze chiare e attenendosi a un programma strutturato, Jenna lavora costantemente al suo obiettivo di ottenere una promozione a project manager a Londra

: Impostando scadenze chiare e attenendosi a un programma strutturato, Jenna lavora costantemente al suo obiettivo di ottenere una promozione a project manager a Londra Fiducia in se stessa : Riuscire a rispettare le scadenze e gestire con successo le proprie responsabilità aumenta la sicurezza di Jenna, facendola sentire pronta ad affrontare sfide più grandi

: Riuscire a rispettare le scadenze e gestire con successo le proprie responsabilità aumenta la sicurezza di Jenna, facendola sentire pronta ad affrontare sfide più grandi Procrastinazione : Con l'elenco delle cose da fare in mano e un piano realistico, Jenna evita la trappola di rimandare le attività più importanti, assicurando uno stato di avanzamento costante ogni giorno

: Con l'elenco delle cose da fare in mano e un piano realistico, Jenna evita la trappola di rimandare le attività più importanti, assicurando uno stato di avanzamento costante ogni giorno Opportunità di carriera: Padroneggiando il suo tempo, Jenna non solo completa il corso richiesto, ma dimostra anche la sua efficienza e capacità ai suoi superiori, rafforzando il suo caso per la promozione

Tecniche efficaci di gestione del tempo

Come Jenna, anche voi potete prendere in mano il vostro tempo con un po' di piano, un po' di considerazione e un po' di aiuto da parte di alcuni semplici strumenti e tecniche che abbiamo descritto di seguito.

1. Analisi di Pareto: Concentrarsi sui pochi elementi vitali

La regola dell'80/20, coniata dall'economista Vilfredo Pareto, aiuta a dare priorità alle attività che hanno un impatto maggiore. Concentrandosi sul 20% delle attività responsabili dell'80% dei risultati, è possibile eliminare il rumore e andare dritti al punto.

🤔 Come funziona: Identificate le cause principali delle vostre sfide, raggruppatele e concentratevi sulla risoluzione dei problemi più critici. Ad esempio, se la bassa produttività deriva dalle distrazioni dei social media, affrontatele a titolo personale.

🤝🏻 Per chi è indicato: Risolutori di problemi e pensatori analitici che amano scomporre problemi complessi in passaggi risolutivi.

2. Tecnica del Pomodoro: Padroneggiare la concentrazione in brevi periodi

La tecnica del Pomodoro, ideata da Francesco Cirillo, prevede un lavoro a intervalli di tempo (Pomodori) con pause regolari. È il metodo perfetto per affrontare le attività senza sentirsi sopraffatti, concedendosi pause e ricompense per un lavoro ben terminato.

🤔 Come funziona: Lavorare per 25 minuti, fare una pausa di 5 minuti e ripetere. Dopo quattro Pomodori, concedetevi una pausa più lunga per ricaricare il cervello.

🤝🏻 Per chi è indicato: Pensatori creativi e tutti coloro che lottano contro il burnout o la procrastinazione, che vogliono usare il tempo in modo efficace e sfruttare al meglio i momenti di massima produttività.

3. Blocco del tempo: Gestire la giornata come un professionista

Il segreto della produttività del fondatore di Tesla Elon Musk, blocco del tempo il blocco del tempo, che consiste nell'assegnare le attività a fasce orarie specifiche della giornata, in modo che non continuino ad accumularsi per un domani che non arriva mai. Si tratta di strutturare il vostro tempo per massimizzare l'efficienza e ridurre la fatica delle decisioni.

🤔 Come funziona: Dividete la giornata in blocchi, assegnate le attività a ciascun blocco e lasciate del tempo cuscinetto per gli aggiustamenti. In questo modo, ogni minuto è importante.

🤝🏻 Per chi è indicato: Professionisti impegnati, genitori che lavorano o studenti che devono destreggiarsi tra più priorità mantenendo intatta la propria sanità mentale.

4. Terminare le cose (GTD): Cancellare il disordine Il metodo GTD di David Allen semplifica il flusso di lavoro catturando le attività, suddividendole in passaggi praticabili e organizzandole. Si tratta di un sistema per svuotare il cervello e ottenere la massima produttività.

🤔 Come funziona: Scrivete tutto ciò che vi passa per la testa, decidete cosa è fattibile e date priorità in base all'urgenza. Riflettete spesso e dedicatevi alle attività che potete completare ora.

🤝🏻 Per chi è indicato: Persone che si sentono sopraffatte dai loro elenchi di cose da fare e hanno bisogno di un approccio strutturato per rimanere concentrati e produttivi.

12 trucchi per la gestione del tempo per aumentare la produttività

👀 Lo sapevate? I dipendenti spendono circa 60% della loro giornata per "lavorare sul lavoro", ovvero per cercare aggiornamenti di stato, gestire priorità mutevoli e cercare informazioni. Questo si traduce in oltre cinque ore sprecate alla settimana o in sei settimane lavorative all'anno.

È chiaro che qualcosa deve cambiare. Ecco 12 suggerimenti pratici per la gestione del tempo che vi aiuteranno a ridurre il disordine e ad aumentare la produttività.

🍪 Bonus: Vi consiglieremo anche alcune delle nostre funzionalità preferite di ClickUp che si abbinano perfettamente ad alcuni trucchi per la gestione del tempo. Ci ringrazierete in seguito!

1. Impostazione di obiettivi SMART

Quando gli obiettivi sono vaghi, lo sono anche i risultati. Obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Tempificati) aiutano a definire esattamente l'aspetto dell'esito positivo e come raggiungerlo.

🎯 Perché funziona: Gli obiettivi SMART forniscono chiarezza, tracciabilità e un percorso realistico per il loro raggiungimento. Per istanza, se si vuole migliorare la collaborazione del team, un obiettivo SMART potrebbe essere: "Aumentare la partecipazione alle riunioni del team del 20% nel 1° trimestre utilizzando promemoria settimanali"

⚡️ Come aiuta ClickUp: Aggiungete date di scadenza, assegnate attività e visualizzate lo stato di avanzamento in tempo reale con la piattaforma di produttività all-in-one di ClickUp. ClickUp vi aiuta a comunicare e a collaborare con il vostro team in tempo reale e vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi. ClickUp Obiettivi in particolare, consente di creare e monitorare gli obiettivi SMART senza problemi.

/

la definizione degli obiettivi con ClickUp Obiettivi è uno dei trucchi più efficienti per la gestione del tempo

_ClickUp è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sono l'Art Director di Kredo Inc., la principale società di 3 filiali. Gestisco un team di designer e ClickUp mi aiuta a gestire i progetti, a gestire il tempo, a delegare il lavoro e molto altro ancora!

gemma Kuenzi, Direttore artistico di Kredo Inc

2. Definire le priorità delle attività con la Matrice di Eisenhower

Non tutte le attività sono uguali. La matrice di Eisenhower aiuta a suddividere le attività in quattro categorie: urgenti e importanti, importanti ma non urgenti, urgenti ma non importanti e non urgenti né importanti.

🎯 Perché funziona: Sapendo cosa è veramente importante, potete concentrarvi sulle attività che hanno un impatto maggiore, delegando o eliminando il resto. Ad esempio, rispondere alle email può sembrare urgente ma non sempre è fondamentale.

⚡️Come aiuta ClickUp: Utilizzare Le priorità delle attività di ClickUp per segnalare le attività urgenti e identificare le dipendenze.

/

usate le priorità delle attività di ClickUp per identificare quali attività devono essere completate per prime_

Potete anche filtrare le attività in base alla priorità o alle date di scadenza e condividere visualizzazioni personalizzate con il vostro team per avere sempre chiari i passaggi successivi.

3. Blocco del tempo: Strutturare la giornata come un professionista

Il blocco del tempo vi aiuta a dedicare parti specifiche della vostra giornata ad attività specifiche, riducendo le distrazioni e la fatica di prendere decisioni.

🎯 Perché funziona: Questo metodo vi aiuta a controllare la giornata invece di reagire ad essa. Immaginate di mettere da parte dalle 9 alle 11 del mattino per affrontare le relazioni, dalle 11 alle 12 per le riunioni e il pomeriggio per il lavoro creativo.

⚡️Come aiuta ClickUp: Molti individui si trovano ad affrontare la sfida di gestire molteplici responsabilità senza sapere da dove cominciare. Questo spesso comporta perdite di tempo e scadenze importanti che sfuggono al controllo.

Con Modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp è possibile classificare le attività in base all'importanza e all'urgenza, assicurandosi che quelle critiche ricevano la prima attenzione.

4. Applicare la regola dei 2 minuti

Siete infastiditi da tutte le piccole attività che si accumulano? La regola dei 2 minuti è semplice: Da fare immediatamente se richiede meno di due minuti.

🎯 Perché funziona: È più veloce affrontare queste piccole attività sul momento che programmarle o rivederle in seguito. Per esempio, rispondere a un rapido messaggio su Slack o archiviare una spesa in una reportistica può essere terminato in un attimo.

⚡️Come aiuta ClickUp: Come ha scoperto il team di marketing di Shopmonkey, Lavagne online di ClickUp sono un aiuto per documentare i processi e prendere decisioni rapide.

/

Trasforma le idee in azioni con ClickUp Whiteboards 3.0

Nelle riunioni, ad esempio, condivido la mia lavagna online su Zoom. i colleghi vedono la piattaforma in azione e questo apprendimento passivo aiuta le persone a sentire che ClickUp è il luogo in cui il team vive. Non è sempre facile far investire un team in un nuovo software. Quello che mi aiuta è integrare ClickUp nelle cose più semplici"

Rachel Gilstrap, Marketing Project Manager

5. Ridurre al minimo il cambio di contesto

Passare da un'attività all'altra può sembrare produttivo, ma spesso fa perdere tempo e diminuisce la concentrazione.

🎯 Perché funziona: Raggruppare attività simili, come rispondere alle email o programmare le chiamate, aiuta a mantenere lo slancio. Per istanza, un responsabile marketing può raggruppare tutte le comunicazioni con i client per il pomeriggio, invece di disperderle nel corso della giornata.

⚡️Come aiuta ClickUp: ClickUp, l'app per il lavoro, integra diversi strumenti, consentendo di gestire email, calendari e progetti in un'unica piattaforma. Questo riduce la necessità di passare da un'applicazione all'altra, interrompendo il flusso di lavoro.

Gestite le vostre attività e le email dall'interno della piattaforma ClickUp per eliminare il cambio di contesto

Infine, ClickUp Chattare porta le conversazioni proprio dove si trovano le attività, in modo da non dover dipendere da app esterne per una comunicazione più fluida. (Maggiori informazioni più avanti)

6. Utilizzate una lavagna Kanban per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori

Le lavagne Kanban organizzano visivamente le attività in categorie come "Da fare", "In corso" e "Completate", rendendo più facile il monitoraggio della situazione.

🎯 Perché funziona: Una panoramica chiara aiuta i team a evitare i colli di bottiglia e a garantire che nulla vada perso. Ad esempio, un team di prodotto può vedere immediatamente quali funzionalità sono pronte per la QA e quali hanno bisogno di modifiche al design.

⚡️Come aiuta ClickUp: Bacheca Kanban drag-and-drop di ClickUp organizzano visivamente le attività in categorie come "Da fare", "In corso" e "Completate", rendendo più facile il monitoraggio della situazione.

/

tenete traccia delle attività e degli stati di avanzamento grazie alle viste complete di ClickUp

Una panoramica chiara aiuta i team a evitare i colli di bottiglia. Per istanza, Cartoon Network utilizza La vista Tabella di ClickUp per gestire le campagne sui social media.

$$$a è così personalizzabile che, indipendentemente dalle esigenze di qualcuno, è possibile capire come Da fare in un modo che non abbia un impatto sull'intero sistema

sarah Lively, direttore dei social media

7. Sfruttare la tecnica del Pomodoro

Questo metodo, ormai collaudato, consiste nel lavorare a intervalli mirati (di solito 25 minuti) con brevi pause.

🎯 Perché funziona: Aiuta a mantenere la concentrazione, a evitare il burnout e persino a rendere gestibili attività scoraggianti. Per istanza, uno scrittore può redigere sezioni del blog in sprint di Pomodoro per mantenere la produttività senza sentirsi sopraffatto.

⚡️Come aiuta ClickUp: Utilizzare La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp e Stime della durata stimata di ClickUp per monitorare gli intervalli di Pomodoro e impostare avvisi per le pause, assicurando il rispetto della tabella di marcia.

/

stimate se le vostre scadenze sono state rispettate o meno utilizzando il monitoraggio del tempo di ClickUp per analizzare il tempo impiegato dal vostro team_

8. Attività in batch con facilità

Il raggruppamento di attività simili, come la risposta alle chiamate o l'elaborazione delle fatture, riduce la fatica mentale di saltare da un'attività all'altra.

🎯 Perché funziona: È come preparare un pasto per la giornata lavorativa. Ad esempio, un addetto alle vendite può dedicare la mattina alle telefonate di presentazione e il pomeriggio ai follower.

⚡️ Come aiuta ClickUp: La vista Elenco di ClickUp consente di creare elenchi di attività simili e di assegnare loro spazi di tempo dedicati, in modo da rimanere concentrati su un tipo di lavoro alla volta. Inoltre, è possibile utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per classificare le attività e raggrupparle per ottenere flussi di lavoro più fluidi.

/

categorizzare le attività in base al contesto, alla priorità e ad altri valori utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

9. Da fare (GTD)

Il metodo GTD di David Allen si concentra sulla cattura delle attività, sulla loro organizzazione in passaggi praticabili e sulla loro gestione sistematica.

🎯 Perché funziona: Aiuta a riordinare la mente, a stabilire le priorità in modo efficace e a mantenere il monitoraggio. Un project manager impegnato, ad esempio, può usare GTD per suddividere le grandi consegne in attività più piccole e realizzabili.

⚡️Come aiuta ClickUp: Attività di ClickUp e i modelli GTD consentono di organizzare le attività e le sottoattività, di stabilire le priorità e di monitorare lo stato, il tutto in un unico posto.

/

suddividere i grandi obiettivi in compiti ClickUp fattibili e realizzabili

10. Automazioni con l'IA

L'automazione è un amico quando si tratta di attività ripetitive. Gli strumenti di IA possono automatizzare gli aggiornamenti di stato con l'IA, gestire le email, riepilogare le riunioni o persino generare idee per i contenuti.

🎯 Perché funziona: Libera il vostro tempo per attività ad alto impatto. Ad esempio, un team leader può usare l'IA per redigere i programmi delle riunioni mentre si concentra sul piano strategico.

⚡️Come aiuta ClickUp: ClickUp Brain semplifica tutto, dalla creazione di attività per il progetto alla stesura dei contenuti, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta di più. Queste azioni possono includere:

Generazione di riepiloghi/riassunti delle riunioni e di informazioni utili per l'azione

Redazione di email, reportistica e altri contenuti senza alcuno sforzo

Brainstorming di idee e proposte di soluzioni creative per i problemi aziendali

Organizzare e formattare i documenti per migliorarne la leggibilità

Assistenza nella definizione delle priorità delle attività in base all'urgenza e alle scadenze

/

automatizzare email, reportistica e riepiloghi/riassunto dei contenuti con le funzionalità di ClickUp Brain_

11. Creare un'area di lavoro priva di distrazioni

Notifiche e interruzioni sono nemici della produttività. Un ambiente pulito e concentrato può fare miracoli.

🎯 Perché funziona: Ridurre le distrazioni migliora la capacità di concentrarsi a fondo. Ad esempio, disattivare le notifiche di Slack durante le ore di creatività può far salire alle stelle la produttività.

⚡️Come aiuta ClickUp: Deanna Connolly di Foundry Commercial condivide:

ClickUp ci permette di passarci i progetti l'un l'altro in modo rapido, di controllare facilmente lo stato dei progetti e di dare al nostro supervisore una finestra sul nostro carico di lavoro in qualsiasi momento senza che debba interromperci. Con ClickUp abbiamo risparmiato un giorno alla settimana, se non di più.

/

Organizza le conversazioni in sezioni mirate per ridurre le distrazioni nel mio lavoro, utilizzando ClickUp Chat

ClickUp Chattare aiuta a ridurre le distrazioni organizzando le conversazioni in sezioni mirate. Questo permette agli utenti di dare priorità alle discussioni critiche e di ridurre al minimo i ritorni di fiamma non necessari. Ogni thread di chat può essere collegato direttamente ad attività, documenti e progetti all'interno della piattaforma ClickUp. Questa integrazione garantisce che le conversazioni rimangano pertinenti al contesto, consentendo agli utenti di fare rapidamente riferimento al lavoro in discussione senza dover cambiare applicazione.

La parte migliore?

/

Eliminazione dell'affaticamento da notifiche grazie alle opzioni di personalizzazione degli avvisi di ClickUp Chattare

ClickUp offre opzioni personalizzate per le notifiche. Le notifiche possono essere personalizzate in base alle vostre preferenze, in modo da ricevere solo gli aggiornamenti rilevanti e critici, evitando un sovraccarico di notifiche.

12. Condivisione e ottimizzazione del calendario

La condivisione del calendario con i colleghi evita i conflitti di pianificazione e garantisce che le scadenze siano visibili a tutti.

🎯 Perché funziona: La trasparenza e la collaborazione riducono la necessità di inviare email. Ad esempio, un team remoto può pianificare le riunioni in base alla disponibilità di ciascuno.

⚡️Come aiuta ClickUp: Visualizzazione del calendario di ClickUp consente di assegnare attività, fissare scadenze e condividere impostazioni senza soluzione di continuità, il tutto con una codifica a colori delle attività per una maggiore chiarezza visiva.

/

assicuratevi di rispettare i vostri impegni quotidiani aggiungendoli al calendario di ClickUp

Utilizzare gli strumenti per il monitoraggio del tempo

Ehi, vi sentite sopraffatti dopo aver letto questi 12 trucchi? È comprensibile.

Applicare nuove strategie da zero può essere scoraggiante: ecco perché le funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp possono fare la differenza.

Abbiamo già parlato di come ClickUp vi permetta di monitorare il vostro tempo su attività specifiche; tuttavia, la piattaforma dispone anche di strumenti di monitoraggio. ClickUp Dashboard e la vista Elenco consentono di visualizzare con estrema facilità lo stato di avanzamento delle attività e le scadenze. Visualizzazioni personalizzate di ClickUp come Gantt, Bacheca, Calendario e Tabella permettono di visualizzare le attività in modo sensato. Aggiungete notifiche in tempo reale: saprete sempre quando un'attività viene completata o aggiornata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image.gif Visualizzazioni personalizzate in ClickUp: presenza di leadership /$$$img/

le visualizzazioni personalizzate di ClickUp offrono opzioni versatili per la visualizzazione delle attività e dei progressi_

A proposito di notifiche, ClickUp Obiettivi vi aiuta a tenere traccia di Sequenze e traguardi, ClickUp Promemoria vi aiutano a rispettare le scadenze senza sudare. Accedete a funzionalità/funzione quali:

Promemoria giornalieri per voi e per i vostri colleghi

Riepilogo di attività riepilogo alla fine di ogni giornata di lavoro

Notifiche su desktop, browser e dispositivi mobili per tenervi aggiornati anche in viaggio

/

utilizzate i promemoria di ClickUp per affrontare le attività e le scadenze_

Infine, e questo è un must, automatizzate per risparmiare tempo. Automazioni di ClickUp semplificano le attività ripetitive con la logica if-then. Ad istanza, se lo stato di un'attività cambia in "In corso", è possibile triggerare un'azione per assegnarla automaticamente a un compagno di squadra.

/

utilizzate le Automazioni ClickUp per sbarazzarvi delle attività manuali ripetitive_

💡 Pro Tip: ClickUp offre oltre 50 modelli di automazione precostituiti per aiutarvi a creare flussi di lavoro che fanno risparmiare tempo e vi permettono di concentrarvi sul lavoro che conta di più.

Superare le sfide della gestione del tempo con i modelli di ClickUp

Parliamo di un problema molto comune problema di gestione del tempo che i professionisti si trovano ad affrontare quando iniziano a lavorare: la definizione delle priorità degli obiettivi.

È facile perdere di vista gli obiettivi a lungo termine e il monitoraggio del tempo nel caos delle attività quotidiane. Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp risolve questo problema offrendo una visualizzazione chiara del vostro stato con sequenze temporali e funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi.

/

🔮 Come funziona: Vi mantiene allineati con i vostri oggetti, aiutandovi a vedere cosa è stato realizzato e cosa necessita di attenzione immediata.

Il tempo non aspetta nessuno, ma ClickUp ti tiene al passo con i tempi

William Penn una volta disse: "Il tempo è ciò che desideriamo di più, ma che usiamo peggio" E onestamente, ci ha azzeccato.

Tutti noi sprechiamo tempo qua e là, anche se chiamarlo "svago" o "ricarica" è meno colpevolizzante (e poi è necessario). Ma siamo realisti: per guadagnarsi questo tempo libero senza sensi di colpa ci vuole una buona capacità di gestione del tempo.

È qui che entra in gioco ClickUp. Con funzionalità/funzione come il tracciamento degli obiettivi per monitorare lo stato di avanzamento, le Bacheche Kanban per la gestione visiva delle attività e gli strumenti di IA per redigere contenuti e riepilogare/riassumere riunioni, ClickUp vi aiuta ad affrontare il vostro elenco di cose da fare in modo efficiente. Se a ciò si aggiungono i modelli di blocco del tempo, si ha tutto ciò che serve per essere sempre all'avanguardia.

Non limitatevi a gestire il tempo, ma gestitelo. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e recupera la tua giornata!