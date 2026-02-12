Ti stai preparando per una presentazione importante a un cliente quando ti rendi conto di avere cinque schede aperte, quaderni e schede di presentazione sparsi sulla scrivania e nessun modo rapido per mettere tutto insieme.

NotebookLM potrebbe essere proprio l'alleato di cui hai bisogno. Basato sull'IA, aiuta i team commerciali a gestire le risorse, estrapolare informazioni chiave e semplificare i flussi di lavoro senza aggiungere confusione.

In questo post del blog vedremo come utilizzare NotebookLM per le attività commerciali, esaminandone i vantaggi, i limiti e alcune alternative (più potenti). 💁

Cos'è NotebookLM?

tramite NotebookLM

NotebookLM di Google Lab è un assistente per la ricerca e la presa di appunti basato sull'IA. Utilizza il modello LLM ( Large Language Model ) di Google, Gemini, per adattare le sue risposte alle specifiche esigenze degli utenti.

La piattaforma basa le sue ricerche sul materiale fornito dall'utente, riducendo la possibilità di errori o allucinazioni. È possibile porre domande sui contenuti esistenti o ottenere riepiloghi/riassunti delle informazioni fornite.

Nato originariamente come assistente basato sull'IA per ricercatori e studenti, NotebookLM è diventato popolare tra molti professionisti che gestiscono grandi set di dati. Aiuta a scomporre informazioni complesse e crea approfondimenti significativi sulla base dei dati raccolti.

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Funzionalità principali di NotebookLM

Non sai bene come utilizzare NotebookLM? Esploriamo insieme le sue funzionalità/funzioni in dettaglio, così potrai sfruttarle al meglio. 👀

Funzionalità n. 1: Appunti e azioni suggerite

NotebookLM ti aiuta a creare, organizzare e gestire le note. Puoi trasformare una o più note in uno schema, una guida allo studio o un riepilogo/riassunto per tenere tutto ben classificato e facilmente accessibile.

Lo strumento ti consente inoltre di creare un nuovo notebook per diversi progetti, mantenendo una chiara gerarchia organizzativa.

Funzionalità n. 2: Integrazione delle fonti e analisi basata sull'IA

NotebookLM ti consente di aggiungere contenuti provenienti da diverse fonti, come Documenti Google, PDF, video di YouTube, articoli di ricerca e persino URL. Una volta caricato il materiale, la piattaforma lo analizza, crea riassunti, evidenzia gli argomenti chiave e suggerisce domande. Ciò rende più facile interagire con informazioni complesse e comprenderle.

tramite NotebookLM

Il suo assistente IA collega concetti correlati, valuta le idee e unisce le note, rendendo più facile analizzare e sviluppare i tuoi contenuti.

⚙️ Bonus: Prova i modelli per prendere appunti per assicurarti di catturare tutti i punti importanti di riunioni, discussioni e presentazioni.

Funzionalità n. 4: Riconoscimento delle immagini e riepiloghi audio

NotebookLM semplifica il lavoro con gli elementi visivi. È in grado di interpretare le immagini presenti nei tuoi documenti e di farvi riferimento nelle tue note, garantendo che i dettagli chiave siano sempre accessibili.

I suoi riassunti audio in stile podcast offrono un modo semplice per rivedere i contenuti rimanendo attivi. Ascoltare i punti chiave durante il tragitto casa-lavoro o mentre svolgi attività di routine ti permette di sfruttare al meglio il tuo tempo e di rimanere al passo con le priorità senza perdere nemmeno un colpo.

Prezzi di NotebookLM

Free

Come utilizzare NotebookLM per le attività commerciali

Per aumentare la produttività commerciale è necessario essere organizzati, comprendere i propri clienti e fornire informazioni tempestive e accurate. NotebookLM può aiutarti a semplificare queste attività, rendendo il tuo flusso di lavoro più efficiente e mirato.

Scopriamo insieme come utilizzare i suoi strumenti di IA per concludere le trattative più rapidamente. 🎯

Organizza e accedi ai documenti commerciali

NotebookLM è un software di gestione della ricerca che ti consente di conservare tutti i tuoi documenti commerciali in un unico posto. Puoi caricare file di testo, PDF e documenti Google e organizzarli in quaderni di campioni.

Questa organizzazione garantisce che tutte le informazioni rilevanti siano raggruppate insieme, rendendo facile individuare esattamente ciò che serve senza perdere tempo a cercare tra documenti non pertinenti.

🌟 Esempio: Un professionista commerciale può creare notebook separati per esigenze specifiche, ad esempio uno per i materiali di presentazione, un altro per la reportistica commerciale e un terzo per la comunicazione con i clienti.

Preparati alle riunioni con i clienti

NotebookLM ti aiuta a prepararti per le riunioni organizzando documenti chiave come e-mail precedenti, appunti delle riunioni e informazioni sui prodotti. Puoi chiedergli di riepilogare questi materiali o di generare domande pertinenti per guidare la discussione.

tramite NotebookLM

Con tutto a portata di mano, potrai affrontare le riunioni con sicurezza e pronto a costruire relazioni più solide con i clienti.

📌 Esempio: un venditore che si prepara per una trattativa potrebbe chiedere: “Quali sono state le principali obiezioni del cliente durante le riunioni precedenti?” e ricevere informazioni mirate.

📖 Leggi anche: Strumenti di automazione commerciale per le piccole imprese

Crea presentazioni personalizzate

NotebookLM può aiutarti a personalizzare la tua presentazione commerciale in base ai diversi clienti. Analizza le interazioni passate, le preferenze e le tendenze di mercato per suggerirti l'approccio migliore.

Una presentazione più personalizzata aumenta le tue possibilità di convertire un lead grazie all'IA.

📌 Esempio: Per un cliente interessato alla sostenibilità, lo strumento di IA mette in evidenza le funzionalità ecologiche del prodotto, personalizzando la presentazione per ottenere il massimo impatto.

🔍 Lo sapevi? Il termine "elevator pitch" ha origine a Hollywood. Gli sceneggiatori dovevano presentare le loro idee ai produttori durante brevi viaggi in ascensore, che spesso rappresentavano la loro unica opportunità per vendere le sceneggiature.

Monitorare e analizzare le tendenze commerciali

Puoi caricare i report di vendita passati su NotebookLM per individuare tendenze e modelli. L'IA ti aiuterà a capire quali strategie funzionano e dove puoi migliorare. Questo ti permette di stare al passo con i tempi e adattare il tuo approccio sulla base di informazioni concrete, aiutandoti a perfezionare le tattiche di vendita nel tempo.

📌 Esempio: NotebookLM rileva un picco costante delle vendite nel quarto trimestre e suggerisce di intensificare le attività di marketing in quel periodo.

Formazione e inserimento

Notebook LM è uno strumento affidabile per la formazione dei nuovi membri del team. Carica tutti i materiali formativi, le best practice e i casi di studio in un notebook dedicato per semplificarti la vita come responsabile delle vendite.

tramite NotebookLM

La sua IA è in grado di riepilogare i punti chiave, consentendo ai nuovi assunti di entrare rapidamente nel vivo del lavoro.

📌 Esempio: un nuovo membro del team può accedere rapidamente a una sintesi delle informazioni sui prodotti, alle funzionalità principali e alle risposte alle query più frequenti dei clienti, consentendogli di mettersi al passo più rapidamente e di gestire con sicurezza le interazioni con i clienti fin dall'inizio.

Analisi della concorrenza

NotebookLM può aiutarti nell'analisi della concorrenza organizzando e riassumendo le informazioni chiave provenienti dai siti web dei concorrenti, dalle descrizioni dei prodotti e dai rapporti di mercato.

Chiedi all'IA di identificare tendenze, strategie e aree in cui i concorrenti stanno avendo successo o sono in ritardo. Questo ti aiuta a perfezionare gli obiettivi commerciali e ad adeguare le strategie sulla base di informazioni utili, assicurandoti di essere sempre pronto a rimanere competitivo.

📌 Esempio: Un team commerciale carica su NotebookLM i prezzi della concorrenza, le funzionalità dei prodotti e le recensioni dei clienti. L'IA riepiloga i punti di forza e di debolezza delle offerte di ciascun concorrente. Sulla base di questa analisi, il team si concentra sull'evidenziare le caratteristiche uniche del proprio prodotto e sull'offrire prezzi competitivi durante le presentazioni ai clienti.

Gestione del follow-up

Puoi registrare i dettagli delle tue comunicazioni (email, chiamate e note delle riunioni) in NotebookLM. L'IA organizza poi queste informazioni, rendendo facile rivedere le interazioni passate e decidere quando è necessario un follow-up.

Potrai quindi impostare attività di follow-up basate sulle informazioni archiviate, che ti aiuteranno a gestire al meglio la comunicazione con i clienti.

📌 Esempio: Un rappresentante commerciale registra una chiamata con un cliente in NotebookLM, annotando che il cliente desidera discutere una proposta la settimana prossima. L'IA organizza queste informazioni insieme alle comunicazioni precedenti, rendendo più facile per il rappresentante effettuare il monitoraggio.

Reportistica semplificata

Invece di passare ore a creare report di vendita, NotebookLM può generare automaticamente dei riepiloghi/riassunti dai tuoi dati provenienti da varie origini dati. Che si tratti di metriche di performance, feedback dei clienti o tendenze di vendita, l'IA compila rapidamente queste informazioni in report chiari e di facile lettura.

📌 Esempio: NotebookLM aggrega i dati di vendita trimestrali in un report di facile lettura da utilizzare nelle presentazioni, consentendoti di dedicare più tempo alla pianificazione strategica delle vendite.

🧠 Curiosità: Il concetto commerciale risale all'antica Mesopotamia, dove il baratto era la prima "strategia commerciale". I mercanti scambiavano merci come cereali e tessuti senza utilizzare valuta, ma solo le loro capacità di negoziazione.

Vantaggi dell'utilizzo di NotebookLM per le attività commerciali

NotebookLM offre numerosi vantaggi ai professionisti commerciali che desiderano migliorare la propria produttività ed efficienza. Tra questi vi sono:

Maggiore efficienza: riepiloga documenti lunghi e aiuta i team commerciali a cogliere i punti chiave per prendere decisioni più rapide

Maggiore produttività: Risponde rapidamente alle query, consentendo ai rappresentanti commerciali di concentrarsi maggiormente sull'interazione con i clienti

Migliore collaborazione: garantisce l'allineamento del team sulle strategie commerciali grazie a approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale

Approfondimenti basati sull'IA: genera riepiloghi/riassunti e approfondimenti pertinenti su misura per le esigenze degli utenti, per presentazioni commerciali più efficaci

Organizzazione dei contenuti: organizza note e documenti per rendere tutto più facile da trovare durante le riunioni con i clienti

🧠 Curiosità: Il "principio di reciprocità" è una delle tattiche commerciali più comuni. Quando i venditori offrono qualcosa gratis (come una demo o una versione di prova), i clienti si sentono in dovere di ricambiare il favore, spesso effettuando un acquisto.

Problemi comuni con NotebookLM

NotebookLM offre funzionalità innovative per la creazione di contenuti, in particolare nel campo del podcasting. Tuttavia, presenta anche diverse limitazioni che potrebbero influire sulla sua utilità per i professionisti commerciali e del marketing.

Ecco alcune limitazioni comuni nell'utilizzo di NotebookLM come strumento di IA per le attività commerciali:

Personalizzazione limitata: non consente agli utenti di non consente agli utenti di organizzare le note su più taccuini, rendendo difficile la gestione delle informazioni

Preoccupazioni relative alla qualità dei contenuti: automatizza la creazione di contenuti senza supervisione umana, generando solitamente informazioni di scarsa qualità

Nessuna modifica collaborativa: Non offre supporto per Non offre supporto per la collaborazione in tempo reale , rendendo difficile il lavoro di squadra

Mancanza di funzionalità di project management: Sebbene NotebookLM sia un ottimo strumento per prendere appunti, non offre supporto per la gestione delle attività, la pianificazione, il monitoraggio del tempo e altro ancora

🔍 Lo sapevi? Joe Girard, riconosciuto dal Guinness World Records come il "miglior venditore del mondo", ha venduto 13.001 auto in 15 anni. Il suo segreto? Biglietti di auguri personalizzati e un follow-up costante con ogni cliente.

Se stai valutando alcune alternative a NotebookLM per le attività commerciali, ecco alcuni sistemi di presa appunti e gestione delle conoscenze da prendere in considerazione:

Obsidian: Destinato principalmente alla gestione delle knowledge base, lo strumento offre supporto per Markdown, backlinking e integrazioni di plugin per collegare tra loro le note

Roam Research: Noto per Noto per i collegamenti bidirezionali e la struttura basata su grafici, questo strumento è ideale per mappare relazioni complesse tra clienti, trattative e altro ancora

Notion: integra database, attività e appunti in un'unica piattaforma, consentendo ai team commerciali di gestire le pipeline e gli appunti delle riunioni con semplicità

Tuttavia, se stai cercando una piattaforma all-in-one che renda il tuo team commerciale più produttivo ed efficace, prova ClickUp for Sales Teams! 🤩

È l'app completa per il lavoro, che offre un hub personalizzabile e collaborativo per visualizzare la tua pipeline di vendita, effettuare il monitoraggio delle attività e comunicare sia internamente che esternamente.

Esploriamo le sue funzionalità/funzioni più nel dettaglio. 👇

ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale dello strumento, aiuta i team a lavorare in modo più efficiente semplificando le attività e rendendo le informazioni più facili da gestire.

Ottieni risposte rapide a domande contestuali con ClickUp Brain

L'AI Knowledge Manager funge da archivio centralizzato di informazioni. I team commerciali possono porre domande come "Qual è lo stato della presentazione al cliente del quarto trimestre?" o "Chi è responsabile del follow-up con il cliente X?" e ricevere risposte immediate e contestualizzate dalla propria area di lavoro di ClickUp.

Prova ClickUp Brain Ottieni informazioni riassunte sulle attività, i documenti e persino le persone nel tuo spazio di lavoro, con ClickUp Brain

Brain semplifica anche il riassunto, suddividendo istantaneamente documenti lunghi, email o note in punti concisi e di facile comprensione.

È perfetto per esaminare gli aggiornamenti dei clienti, prepararsi alle riunioni o recuperare rapidamente i dettagli chiave senza perdere tempo. Con tutto riassunto a portata di mano, rimanere informati e concentrati è semplicissimo.

Scrivi email di presentazione professionali utilizzando ClickUp Brain in linguaggio naturale

Una comunicazione su misura è la chiave del successo nelle vendite e AI Writer for Work di ClickUp Brain la rende più facile che mai. Con pochi input, è in grado di creare rapidamente email personalizzate, presentazioni di vendita e riassunti.

Supponiamo che un responsabile commerciale abbia bisogno di un'email di presentazione personalizzata per un cliente del settore sanitario. Chiede aiuto a Brain, che analizza le preferenze del cliente e le interazioni passate per creare una prima bozza curata e mirata. Non dovrai più partire da zero!

Hai bisogno di idee per la tua prossima campagna commerciale? Brain ti aiuta anche in questo. Può stimolare nuove idee, perfezionare le tue strategie e persino riepilogare/riassumere le informazioni di mercato per garantire un ottimo inizio al tuo piano.

ClickUp AI Notetaker

Registra, trascrivi e riassumi le tue riunioni con ClickUp AI Notetaker

Immagina di concludere più affari ad ogni chiamata, perché le tue riunioni vengono automaticamente registrate e trasformate in informazioni utili. ClickUp AI Notetaker è progettato per mantenere le tue conversazioni commerciali estremamente mirate, in modo da non perdere mai un dettaglio fondamentale. Ecco come potenzia il tuo processo commerciale:

Partecipa automaticamente alle chiamate con i clienti: registra ogni proposta e ogni obiezione senza interrompere il tuo flusso di lavoro

Trascrizioni e riassunti immediati: esamina rapidamente le informazioni chiave sui clienti per pianificare la tua prossima mossa

Estrazione degli elementi da intraprendere: crea automaticamente dei follow-up in modo da non perdere nessuna opportunità

Integrazione perfetta: effettua la sincronizzazione delle note con il tuo CRM e le attività commerciali, mantenendo aggiornata la tua pipeline senza alcuno sforzo

Con ClickUp AI Notetaker, ogni chiamata commerciale diventa un trampolino di lancio verso il tuo prossimo grande successo.

ClickUp Clips

Registra una presentazione commerciale dimostrativa per formare il tuo team con ClickUp Clips

ClickUp Clips semplifica la creazione di video dimostrativi commerciali e la gestione dei follow-up.

Registra la tua demo e ClickUp Brain genererà automaticamente una trascrizione con i punti chiave, le azioni da intraprendere e i passaggi successivi.

Dopo aver registrato una demo, l'IA analizza il video per estrarre dettagli essenziali come le domande dei clienti o gli interessi relativi ai prodotti. Crea quindi un elenco chiaro delle azioni di follow-up, aiutandoti a rimanere organizzato e assicurandoti di non tralasciare alcun dettaglio importante quando contatti i potenziali clienti o inserisci nuovi membri nel team.

Per consentire ai nuovi membri del team di entrare rapidamente nel vivo delle attività e facilitare l'inserimento, prova il modello ClickUp per l'inserimento nel reparto commerciale.

📮ClickUp Insight: Il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni ha rilevato che, mentre il 47% delle riunioni dura un'ora o più, il 14% degli intervistati riesce a concludere le proprie riunioni in soli 15 minuti. Una percentuale piccola ma significativa che dimostra che è possibile tenere riunioni rapide ed efficienti. Sperimentando formati di riunione più brevi, i team potrebbero migliorare sia il coinvolgimento che l'efficienza. ClickUp può aiutarti a compiere questa transizione con facilità! Dì addio alle discussioni che durano ore, acquisendo il contesto dettagliato tramite clip audio, commenti alle attività e altro ancora utilizzando le attività di ClickUp. 💫 Risultati concreti: teams come Trinetrix stanno registrando una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni superflue grazie a ClickUp

ClickUp CRM

Inoltre, il software CRM di ClickUp ti aiuta a tenere sotto controllo le interazioni con i clienti, gestire i lead e organizzare la tua pipeline di vendita senza sforzo. Grazie a funzionalità come il monitoraggio dei lead, l'assegnazione delle attività e le viste personalizzate in ClickUp, puoi dare priorità alle opportunità e mantenere una chiara visibilità sull'intero processo di vendita.

Inoltre, funzionalità come le automazioni personalizzate e senza codice aiutano i team di vendita a dire addio alle attività ripetitive, mentre dashboard dettagliate offrono informazioni in tempo reale sullo stato della pipeline, sui tassi di conversione e sulle prestazioni del team, consentendo decisioni basate sui dati e una gestione proattiva. Automazioni

Automatizza le attività ripetitive nella tua pipeline commerciale con ClickUp Automazioni

Le automazioni di ClickUp eliminano le attività ripetitive dal tuo flusso di lavoro, consentendo al tuo team di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: chiudere le trattative. Grazie all'automazione, puoi impostare trigger che eseguono automaticamente azioni in base a condizioni specifiche.

Ad esempio, quando un nuovo lead viene aggiunto alla tua pipeline, puoi automatizzare azioni come l'invio di un'email di benvenuto, l'assegnazione del lead a un addetto alle vendite e la pianificazione di un'attività di follow-up. Ciò garantisce una risposta tempestiva e coerente a ogni lead senza che nessuno debba impostare manualmente promemoria o date di follow-up.

🧠 Curiosità: Prima dell'avvento dei CRM digitali, i venditori utilizzavano i Rolodex per effettuare il monitoraggio dei contatti dei clienti e dei potenziali clienti. Questi raccoglitori a rotella erano un elemento indispensabile sulla scrivania di ogni venditore.

ClickUp Dashboard

Visualizza il tuo funnel di vendita con i dashboard di ClickUp

ClickUp Dashboards offre ai team di vendita un hub centralizzato per il monitoraggio delle prestazioni e la visualizzazione delle metriche chiave in tempo reale. Consente di monitorare a colpo d'occhio le pipeline di vendita, gli obiettivi di fatturato e le metriche relative alle prestazioni individuali.

Puoi utilizzare i dashboard per confrontare i risultati di vendita effettivi con le previsioni e adeguare le strategie in modo proattivo. Ad esempio, se noti un calo dei tassi di conversione, puoi identificare rapidamente i colli di bottiglia e intraprendere azioni correttive.

Puoi anche dare un'occhiata al modello ClickUp Sales Tracker per creare processi commerciali meglio organizzati.

Prezzi di ClickUp

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NotebookLM offre un modo dinamico per acquisire, organizzare e consultare le conoscenze commerciali, rendendo più facile che mai rimanere preparati e concentrati. Ma perché affidarsi a un semplice strumento per prendere appunti quando puoi invece massimizzare il tuo potenziale commerciale?

ClickUp offre funzionalità avanzate che semplificano anche i flussi di lavoro di vendita più complessi. E non finisce qui! Grazie a funzionalità come Dashboard, Automazioni, Clip e altro ancora, dedicherai meno tempo alla gestione della tua pipeline e più tempo alla chiusura delle trattative.

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