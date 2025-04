State preparando una presentazione per un cliente importante quando vi rendete conto di avere cinque schede aperte, taccuini e schede di battaglia sparsi sulla scrivania e nessun modo rapido per riunire tutto.

NotebookLM potrebbe essere l'alleato di cui avete bisogno. Grazie all'intelligenza artificiale (IA), NotebookLM aiuta i team commerciali a gestire le risorse, a distillare le chiavi di lettura e a semplificare i flussi di lavoro senza creare confusione.

In questo post esploreremo come utilizzare NotebookLM per il settore commerciale, esaminando i suoi vantaggi, i limiti e le alternative (alcune più potenti). 💁

Che cos'è NotebookLM?

via QuadernoLM NotebookLM di Google Lab è un assistente IA per la ricerca e la presa di note Utilizza il modello LLM (Large Language Model) di Google, Gemini, per adattare le sue risposte alle esigenze specifiche dell'utente.

La piattaforma basa la sua ricerca sul materiale fornito dall'utente, riducendo la possibilità di errori o allucinazioni. È possibile porre domande su contenuti esistenti o ottenere riepiloghi/riassunti delle informazioni fornite dall'utente.

Nato per i ricercatori e gli studenti, Notebook LM è diventato popolare tra i professionisti che gestiscono grandi insiemi di dati. Aiuta a scomporre informazioni complesse e a creare approfondimenti significativi sulla base delle informazioni raccolte.

Caratteristiche chiave di NotebookLM

Confuso su come usare NotebookLM ? Esploriamo in dettaglio le sue funzionalità/funzione in modo da poterle sfruttare efficacemente. 👀

Funzione #1: annotazione e azioni suggerite

NotebookLM aiuta a creare, organizzare e gestire le note. È possibile trasformare una o più note in uno schema, in una guida allo studio o in un riepilogo per mantenere tutto ordinato e facilmente accessibile.

Lo strumento consente inoltre di creare un nuovo quaderno per progetti diversi, mantenendo una chiara gerarchia organizzativa.

Funzione #2: Integrazione delle fonti e analisi IA

NotebookLM consente di aggiungere contenuti da fonti diverse, come Documenti Google, PDF, video di YouTube, documenti di ricerca e persino URL. Una volta caricato il materiale, la piattaforma lo analizza, crea riepiloghi/riassunti, evidenzia gli argomenti chiave e suggerisce domande. In questo modo, è più facile affrontare e comprendere informazioni complesse.

via NotebookLM

L'assistente IA collega i concetti correlati, critica le idee e unisce le note, facilitando l'analisi e la valorizzazione dei contenuti.

⚙️ Bonus: Prova modelli di presa di nota per assicurarsi di catturare tutti i punti importanti di riunioni, discussioni e presentazioni.

Funzione #4: comprensione delle immagini e riepiloghi audio

NotebookLM semplifica il lavoro con le immagini. È in grado di interpretare le immagini presenti nei documenti e di fare riferimento ad esse nelle note, assicurando che i dettagli chiave siano sempre accessibili.

I suoi riepiloghi audio in stile podcast rappresentano un modo semplice per rivedere i contenuti rimanendo attivi. Ascoltando le chiavi di lettura durante un viaggio o mentre si svolgono attività di routine, è possibile sfruttare al meglio il proprio tempo e mantenere le priorità senza perdere un colpo.

Prezzi del NotebookLM

Gratis

Come usare NotebookLM per le vendite Aumentare la produttività commerciale è necessario essere organizzati, capire i propri client e fornire informazioni tempestive e accurate. NotebookLM può aiutarvi a semplificare queste attività, rendendo il vostro flusso di lavoro più efficiente e mirato.

Scopriamo come utilizzare gli strumenti di IA per chiudere più velocemente le trattative. 🎯

Organizzare e accedere ai documenti commerciali

NotebookLM è software di gestione della ricerca che consente di conservare tutti i documenti commerciali in un unico posto. È possibile caricare file di testo, PDF e Documenti Google e organizzarli in quaderni di campioni.

Questa organizzazione garantisce che tutte le informazioni rilevanti siano raggruppate, rendendo più facile la posizione di ciò che serve senza perdere tempo a cercare tra i documenti non correlati.

📌 Esempio: Un professionista delle vendite può creare taccuini separati per esigenze specifiche, come uno per i materiali di presentazione, un altro per le relazioni commerciali e un terzo per le comunicazioni con i client.

Preparazione per le riunioni con i client

NotebookLM aiuta a prepararsi alle riunioni organizzando documenti chiave come email passate, note di riunioni e informazioni sui prodotti. È possibile chiedere di riepilogare questi materiali o di generare domande pertinenti per guidare la discussione.

via NotebookLM

Con tutto ciò che avete a portata di mano, arriverete alle riunioni fiduciosi e pronti a costruire relazioni più solide con i clienti.

📌 Esempio: Un venditore che si prepara a una trattativa può chiedere: "Quali sono gli oggetti chiave del client nelle riunioni passate?" e ricevere così dei riscontri mirati.

Leggi anche: 10 strumenti di automazione commerciale per le piccole aziende

Creazione di offerte personalizzate

NotebookLM può aiutarvi a personalizzare le vostre proposte commerciali per i diversi client. Analizza le interazioni passate, le preferenze e le tendenze del mercato per suggerire l'approccio migliore.

Un'offerta più personalizzata aumenta le possibilità di ottenere di convertire un lead con l'IA .

📌 Esempio: Per un client interessato alla sostenibilità, lo strumento di IA mette in evidenza le funzionalità/funzione ecologiche dei prodotti, adattando il pitch per ottenere il massimo impatto.

**Da fare: il termine "elevator pitch" è nato a Hollywood. Gli sceneggiatori dovevano presentare le idee ai produttori durante i brevi viaggi in ascensore, che spesso rappresentavano l'unica opportunità di vendere le sceneggiature.

Tracciamento e analisi delle tendenze commerciali

È possibile caricare in NotebookLM i report commerciali passati per individuare tendenze e modelli. L'IA vi aiuterà a capire quali strategie funzionano e dove potete migliorare. Questo vi permette di essere all'avanguardia e di adattare il vostro approccio in base a informazioni reali, aiutandovi a perfezionare le tattiche commerciali nel tempo.

📌 Esempio: NotebookLM identifica un picco costante nelle vendite commerciali durante il quarto trimestre e suggerisce di amplificare i lavori richiesti per quel periodo.

Formazione e onboarding

Notebook LM è uno strumento affidabile per la formazione dei nuovi membri del team. Caricate tutti i materiali di formazione, le best practice e i casi di studio in un notebook dedicato per semplificare il vostro lavoro vita da manager commerciale .

via NotebookLM

L'IA è in grado di riepilogare/riassumere le chiavi di lettura, facilitando il rapido apprendimento dei nuovi assunti.

un nuovo membro del team può accedere rapidamente a riepilogare/riassumere i dettagli del prodotto, le funzionalità/funzione chiave e le risposte alle query più comuni dei clienti, consentendo loro di acquisire più rapidamente familiarità e di gestire con sicurezza le interazioni con i clienti fin dall'inizio.

Analisi dei concorrenti

NotebookLM può aiutare nell'analisi della concorrenza organizzando e riepilogando le informazioni chiave contenute nei siti web dei concorrenti, nelle descrizioni dei prodotti e nelle relazioni di mercato.

Chiedete all'IA di identificare tendenze, strategie e aree in cui i concorrenti stanno avendo successo o sono in ritardo. Questo vi aiuta a perfezionare gli obiettivi commerciali e adattare le strategie in base a informazioni utili, per essere sempre pronti a rimanere competitivi.

📌 Esempio: Un team commerciale carica in NotebookLM i prezzi dei concorrenti, le funzionalità/funzione dei prodotti e le recensioni dei clienti. L'IA riepiloga i punti di forza e di debolezza delle offerte di ciascun concorrente. Sulla base di questa analisi, il team si concentra sull'evidenziare le funzionalità/funzione uniche del proprio prodotto e sull'offrire prezzi competitivi durante le presentazioni ai client.

Gestione del follower

È possibile registrare i dettagli delle comunicazioni (email, chiamate e note delle riunioni) in NotebookLM. L'IA organizza poi queste informazioni, rendendo più facile rivedere le interazioni passate e decidere quando è necessario un follow-up.

È quindi possibile impostare attività di follow-up in base alle informazioni memorizzate, aiutandovi a tenere sotto controllo le comunicazioni con i client.

📌 Esempio: Un rappresentante commerciale registra una chiamata al cliente in NotebookLM, notando che il cliente vuole discutere una proposta la prossima settimana. L'IA organizza queste informazioni insieme alle comunicazioni precedenti, rendendole facili da monitorare per il rappresentante.

Reportistica semplificata

Invece di passare ore a creare reportistica commerciale, NotebookLM può generare automaticamente riepiloghi/riassunti dai vostri dati di varie origini. Che si tratti di metriche di performance, feedback dei clienti o tendenze commerciali, l'IA compila rapidamente queste informazioni in reportistica chiara e di facile lettura.

📌 Esempio: NotebookLM aggrega i dati commerciali trimestrali in un report leggibile per le presentazioni, liberando tempo per la creazione di reportistica piano commerciale strategico .

🧠 Fatto divertente: Il concetto di vendita risale all'antica Mesopotamia, dove il baratto era la "strategia commerciale" originale I mercanti scambiavano merci come cereali e tessuti senza utilizzare la valuta, ma solo la capacità di negoziazione.

Pro dell'uso di NotebookLM per la vendita

NotebookLM offre diversi vantaggi ai professionisti del settore commerciale che desiderano migliorare la propria produttività ed efficienza. Questi includono:

Migliore efficienza: Riepiloga documenti lunghi e aiuta i team commerciali a comprendere i punti chiave per prendere decisioni più rapide

Riepiloga documenti lunghi e aiuta i team commerciali a comprendere i punti chiave per prendere decisioni più rapide Produttività migliorata: Risponde rapidamente alle query, aiutando i rappresentanti commerciali a concentrarsi maggiormente sulle interazioni con i client

Risponde rapidamente alle query, aiutando i rappresentanti commerciali a concentrarsi maggiormente sulle interazioni con i client Miglioramento della collaborazione: Assicura l'allineamento del team sulle strategie commerciali con approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale

Assicura l'allineamento del team sulle strategie commerciali con approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale Insight guidati dall'IA: Genera riepiloghi/riassunti pertinenti e adattati alle esigenze dell'utente per presentazioni commerciali più efficaci

Genera riepiloghi/riassunti pertinenti e adattati alle esigenze dell'utente per presentazioni commerciali più efficaci Organizzazione del contenuto: Organizza note e documenti per rendere tutto più facile da trovare durante le riunioni con i client

**Il "principio di reciprocità" è una delle tattiche commerciali più comuni. Quando i venditori offrono qualcosa di gratis (come una demo o una versione di prova), i clienti si sentono obbligati a restituire il favore, spesso effettuando un acquisto.

Punti dolenti comuni con NotebookLM

NotebookLM offre funzionalità/funzione innovative per la creazione di contenuti, in particolare per il podcasting. Tuttavia, presenta anche diversi limiti che potrebbero compromettere la sua utilità per i professionisti del settore commerciale e del marketing.

Ecco alcuni limiti comuni nell'utilizzo di NotebookLM come strumento di Strumento di IA per il settore commerciale :

Personalizzazione limitata: Non consente agli utenti di organizzare le note su più quaderni, rendendo difficile la gestione delle informazioni

Non consente agli utenti di organizzare le note su più quaderni, rendendo difficile la gestione delle informazioni **Automazioni per la creazione di contenuti senza supervisione umana, che di solito generano informazioni di bassa qualità

Nessuna modifica collaborativa: Nessun supporto per la collaborazione in tempo reale, il che rende difficile per i team lavorare insieme

Nessun supporto per la collaborazione in tempo reale, il che rende difficile per i team lavorare insieme Manca di capacità di project management: Sebbene NotebookLM sia un buon assistente per prendere appunti, non offre assistenza per la gestione delle attività, la programmazione, il monitoraggio del tempo e altro ancora

**Joe Girard, riconosciuto dal Guinness World Records come il "più grande venditore del mondo", ha venduto 13.001 auto in 15 anni. Il suo segreto? Schede di compleanno personalizzate e follower costanti con ogni cliente.

Strumenti alternativi per i team commerciali da usare al posto del NotebookLM

Se state valutando alcune alternative a NotebookLM per il settore commerciale, ecco alcuni strumenti per prendere nota e sistemi di gestione della conoscenza da esplorare:

Obsidian: Pensato principalmente per la gestione delle basi di conoscenza, lo strumento supporta markdown, backlinking e integrazioni di plugin per interconnettere le note

Pensato principalmente per la gestione delle basi di conoscenza, lo strumento supporta markdown, backlinking e integrazioni di plugin per interconnettere le note Roam Research: Conosciuto per il collegamento bidirezionale e la struttura a grafo, questo strumento è adatto a mappare relazioni complesse tra client, accordi e altro

Conosciuto per il collegamento bidirezionale e la struttura a grafo, questo strumento è adatto a mappare relazioni complesse tra client, accordi e altro Notion: Integra database, attività e note in un'unica piattaforma, consentendo ai team commerciali di gestire con semplicità pipeline e note delle riunioni

Tuttavia, se siete alla ricerca di una piattaforma all-in-one che renda il vostro team commerciale più produttivo ed efficace, provate ClickUp per team commerciali ! 🤩

È l'app ideale per il lavoro, che offre un hub personalizzabile e collaborativo per visualizzare la pipeline commerciale, monitorare le attività e comunicare internamente ed esternamente.

Esploriamo le sue funzionalità/funzione in modo più dettagliato. 👇

ClickUp Brain ClickUp Brain , l'assistente IA dello strumento, aiuta i team a lavorare in modo più efficiente semplificando le attività e rendendo le informazioni più facili da gestire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-7-1400x658.png Ottenere risposte rapide a domande contestuali con ClickUp Brain /$$$img/

Risposte rapide a domande contestuali con ClickUp Brain

L'AI Knowledge Manager funge da repository centralizzato delle informazioni. I team commerciali possono porre domande come "Qual è lo stato della presentazione del cliente Q4?" o "Chi è responsabile dei follower con il cliente X?" e ricevere risposte immediate e contestuali dalla loro area di lavoro di ClickUp.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Get-summarized-insights.png Ottenere approfondimenti riepilogati con ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Provate ClickUp Brain /$$$cta/

Brain semplifica anche il riepilogare/riassumere istantaneamente documenti, email o note lunghe in punti concisi e facili da digerire.

È perfetto per rivedere gli aggiornamenti dei client, prepararsi alle riunioni o recuperare rapidamente i dettagli chiave senza perdere tempo. Con tutto ciò che viene riepilogato/riassunto a portata di mano, rimanere informati e concentrati è un gioco da ragazzi.

Scrivete email professionali promptando ClickUp Brain in linguaggio naturale

La comunicazione su misura è la chiave dell'esito positivo in ambito commerciale e ClickUp Brain AI Writer for Work la rende più facile che mai. Con un semplice input, è in grado di creare rapidamente email personalizzate, pitch deck e riepiloghi/riassunti.

Supponiamo che un dirigente commerciale abbia bisogno di un'email personalizzata per un client del settore sanitario. Chiedono aiuto a Brain, che analizza le preferenze del cliente e le interazioni passate per creare una prima bozza raffinata e mirata. Non si deve più ripartire da zero!

Avete bisogno di idee per la vostra prossima campagna commerciale? Brain vi copre anche in questo caso. Può stimolare nuove idee, affinare le strategie e anche riepilogare/riassumere le informazioni di mercato per iniziare bene il piano.

Leggi anche: 10 Migliori strumenti di IA per l'email marketing per automatizzare le email

ClickUp Clip

Registra una demo commerciale per formare il tuo team con ClickUp Clip ClickUp Clip permettono di creare video dimostrativi commerciali e di gestire i follower senza problemi.

Registrate la demo e ClickUp Brain genera automaticamente una trascrizione con i punti chiave, gli elementi d'azione e i passaggi successivi.

Dopo aver registrato una demo, l'IA analizza il video per estrarre i dettagli essenziali, come le domande dei client o gli interessi dei prodotti. Crea quindi un elenco chiaro di azioni di follow-up, aiutandovi a rimanere organizzati e assicurandovi di non perdere alcun dettaglio importante quando contattate i clienti o inserite nuovi membri del team.

Per far sì che i nuovi membri del team si abituino rapidamente e per un onboarding più agevole, provate il programma Modello di onboarding commerciale di ClickUp .

ClickUp CRM

Oltre a questo, Il software CRM di ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo le interazioni con i client, a gestire i lead e a organizzare la vostra pipeline commerciale senza sforzo. Grazie a funzionalità/funzione come il monitoraggio dei contatti, l'assegnazione di attività e la gestione delle vendite Visualizzazioni personalizzate in ClickUp è possibile assegnare le priorità alle opportunità e mantenere una visibilità chiara sull'intero processo commerciale.

Inoltre, funzionalità come le automazioni personalizzate e senza codice aiutano i Teams a dare l'addio ai lavori più impegnativi, mentre dashboard dettagliate offrono informazioni in tempo reale sullo stato della pipeline, sui tassi di conversione e sulle prestazioni del team, consentendo decisioni basate sui dati e una gestione proattiva. Automazioni

Automazione delle attività ripetitive nella pipeline commerciale con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni eliminano le attività ripetitive dal vostro flusso di lavoro, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che sa fare meglio: chiudere le trattative. Con le automazioni è possibile impostare trigger che eseguono automaticamente azioni in base a condizioni specifiche.

Ad esempio, quando un nuovo lead viene aggiunto alla pipeline, è possibile automatizzare azioni come l'invio di un'email di benvenuto, l'assegnazione del lead a un rappresentante commerciale e la programmazione di un'attività di follower. In questo modo si garantisce una risposta tempestiva e coerente a ogni lead, senza che nessuno debba impostare manualmente promemoria o date di follow-up.

**Prima dei CRM digitali, i venditori usavano i Rolodex per tenere traccia dei contatti e dei lead dei clienti. Queste schede rotanti erano un punto fermo sulla scrivania di ogni venditore.

Dashboard

Visualizzare l'imbuto commerciale con ClickUp Dashboard ClickUp Dashboard fornisce ai team commerciali un hub centralizzato per il monitoraggio del tempo e la visualizzazione delle metriche chiave in tempo reale. Consentono di monitorare le pipeline commerciali, i traguardi di fatturato e le metriche di performance individuali con un solo sguardo.

Le dashboard consentono di confrontare i risultati commerciali effettivi con le previsioni e di adeguare le strategie in modo proattivo. Ad esempio, se notate un calo dei tassi di conversione, potete identificare rapidamente i colli di bottiglia e intraprendere azioni correttive.

È inoltre possibile consultare il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp per creare processi commerciali meglio organizzati.

Leggi anche: 10 migliori strumenti software CRM basati sull'IA

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Sold On ClickUp Yet?

NotebookLM offre un modo dinamico per acquisire, organizzare e consultare le conoscenze commerciali, rendendo più facile che mai rimanere preparati e concentrati. Ma perché affidarsi a un semplice strumento per prendere appunti quando si può invece massimizzare il proprio potenziale commerciale?

ClickUp offre funzionalità/funzione che semplificano anche i flussi di lavoro commerciali più complessi. E non si ferma qui! Grazie a funzionalità come dashboard, automazioni, clip e altro ancora, potrete dedicare meno tempo alla gestione della pipeline e più tempo alla chiusura degli affari. Iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso! ✅