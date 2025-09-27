Esempi e modelli di dashboard per il project management

Spesso passiamo così tanto tempo a cercare i dettagli di un progetto, solo per renderci conto che avremmo potuto fare di meglio.

Invece di riconciliare meticolosamente le ore fatturabili a mano, avremmo potuto automatizzare il processo ed evitare, ad esempio, di lavorare su quella nuova roadmap di efficienza durante il fine settimana.

Se sei un project manager come me, probabilmente potresti condividere decine di istanze simili.

Ecco perché abbiamo bisogno di una dashboard di project management che funga da cabina di pilotaggio digitale, offrendoci una visione cristallina di ogni dettaglio in tutti i progetti.

In questo blog vi spiegherò come le dashboard di project management possono trasformare i flussi di lavoro, dall'ottimizzazione della comunicazione all'identificazione dei rischi prima che compromettano le scadenze. Vi presenterò inoltre alcuni dei miei strumenti e modelli di dashboard preferiti che mi aiutano ad accedere ai dati necessari per prendere decisioni, proprio quando ne ho bisogno.

Che cos'è una dashboard di project management?

Una dashboard di project management è uno strumento visivo progettato per aiutare i team a visualizzare le prestazioni dei progetti in un'unica posizione centrale. Presenta le informazioni relative al progetto attraverso grafici e metriche, consentendo al pubblico di cogliere rapidamente lo stato, l'avanzamento e i potenziali rischi del progetto.

Molti progetti di successo nel mercato moderno di oggi sono spesso interdipendenti, il che significa che i loro risultati e l'esito positivo sono strettamente collegati tra loro. Questa interconnessione può verificarsi all'interno di una singola organizzazione, dove più progetti si basano su risorse, risultati finali o tempistiche condivise. 🌐

Il coordinamento delle attività tra diversi fusi orari a volte causa ritardi e rallenta i processi decisionali. Queste difficoltà hanno come risultato malintesi, mancato rispetto delle scadenze e calo della produttività.

Tieni traccia dei progetti con ClickUp Tieni traccia e gestisci attività, risorse e lo stato di avanzamento del progetto su una dashboard di ClickUp

E con software per dashboard come ClickUp, Fogli Google o Excel, avrai a disposizione una vasta gamma di opzioni di visualizzazione per adattarti a progetti specifici!

Ecco i vantaggi delle dashboard di progetto per ottimizzare le prestazioni dei progetti:

Maggiore visibilità: le dashboard di project management offrono una visione in tempo reale dello stato complessivo delle attività. È possibile identificare rapidamente i colli di bottiglia, monitorare l'avanzamento delle attività e individuare potenziali problemi prima che si aggravino

Migliore comunicazione: le dashboard facilitano una comunicazione efficiente tra i membri del team. Gli aggiornamenti sono immediatamente accessibili, consentendo a tutti di rimanere allineati e migliorando la collaborazione all'interno del team

Monitoraggio delle prestazioni: grazie agli strumenti di visualizzazione, queste dashboard consentono di monitorare efficacemente le metriche relative alle prestazioni dei progetti. È possibile misurare la produttività del team, il budget del progetto, la gestione dei tempi e molto altro ancora

Decisioni basate sui dati: fornendo una visione completa dei dati di progetto, le dashboard offrono ai project manager il contesto giusto per prendere decisioni informate e basate sui dati. Ciò contribuisce a una migliore pianificazione del progetto e gestione dei rischi nel campo del project management

Maggiore efficienza: la possibilità di visualizzare attività, scadenze e dipendenze in un unico posto aiuta a snellire i flussi di lavoro. Le dashboard di project management semplificano l'assegnazione delle attività e prevengono l'utilizzo eccessivo delle risorse, portando a una maggiore efficienza dei progetti

In quanto persona prima di tutto e project manager in secondo luogo, la tua unicità è una risorsa che può portare a una gestione dei progetti innovativa e di esito positivo. Sentiti libero di esplorare diversi software per dashboard di project management per scoprire cosa funziona meglio per te, il tuo team e i tuoi progetti! ⚡️

Vantaggi dell'utilizzo di una dashboard di project management

Forse il vantaggio più grande delle dashboard di progetto, secondo me, è la visibilità in tempo reale sullo stato del progetto. Questo mi permette di monitorare le metriche chiave, identificare i colli di bottiglia e allocare le risorse in modo ottimale. Ma ci sono molti altri vantaggi su cui ho imparato a fare affidamento:

Visibilità cristallina: le dashboard centralizzano tutti i dati del progetto, fornendo una panoramica in tempo reale sui progressi, sull'allocazione delle risorse e sulle scadenze. Per me, questo ha significato dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni su un'attività recente che aveva più assegnatari e richiedeva aggiornamenti di stato da parte di tutti

Decisioni informate in un attimo: con tutte le metriche chiave a portata di mano, puoi prendere rapidamente decisioni basate sui dati. Individua tempestivamente gli ostacoli, identifica le aree che necessitano di risorse aggiuntive e mantieni il tuo progetto sulla strada giusta

Maggiore efficienza: le dashboard automatizzano le dashboard automatizzano la reportistica del progetto ed eliminano la necessità di raccogliere i dati manualmente. Questo permette al tuo team di dedicare più tempo a ciò che conta di più: portare a termine il lavoro!

Comunicazione migliorata: le dashboard di project management diventano il tuo centro di comunicazione, mantenendo tutti informati e allineati. Gli stakeholder possono analizzare facilmente lo stato dei progetti e i membri del team possono risolvere i problemi collaborando man mano che il progetto procede. Senza una dashboard, ad esempio, non avremmo mai saputo che una delle nostre agenzie partner ritardava costantemente l'invio dei contenuti a causa del turnover dei dipendenti

Maggiore responsabilità: grazie a una chiara visibilità sulle prestazioni individuali e di squadra, le dashboard promuovono una cultura della responsabilità, motivando tutti a rimanere al passo con le proprie attività

Allocazione più intelligente delle risorse: scopri dove vengono impiegate le tue risorse e individua i potenziali colli di bottiglia. Una dashboard sullo stato del progetto ti aiuta a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a garantire che tutti lavorino sulle attività più rilevanti, proprio come ha aiutato il mio team a integrare una nuova agenzia partner per la produzione tempestiva di contenuti

L'uso di una dashboard mi permette di eliminare le congetture, aumentare l'efficienza del mio team e garantire che i miei progetti raggiungano sempre l'obiettivo. E questo è fantastico!

Come creare una dashboard per il project management

Crea insieme a me un'ottima dashboard di project management per tenere sotto controllo i tuoi progetti e prendere rapidamente le decisioni chiave.

Ecco una descrizione dettagliata del processo che seguo:

1. Definisci gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Una visione chiara del pubblico di destinazione della tua dashboard può aiutarti a capire quali tipi di metriche monitorare per il monitoraggio.

Ad esempio, una dashboard del team di progetto si concentra sui tassi di completamento delle attività, sull'allocazione delle risorse e sulle scadenze imminenti; una dashboard operativa tiene traccia dei processi operativi e analizza le prestazioni delle attività interne all'azienda; mentre una dashboard esecutiva si concentra sulle attività cardine del progetto e su come queste si allineano agli obiettivi generali dell'organizzazione.

Una volta identificato il mio pubblico, posso iniziare a individuare le aree specifiche da migliorare all'interno dei miei progetti. Non rispetto mai le scadenze? Il mio team ha difficoltà a causa di risorse limitate? I costi del progetto stanno superando il budget?

Una volta trovate le risposte a queste domande, potrò scegliere le metriche pertinenti per effettuare il monitoraggio dello stato.

C'è davvero l'imbarazzo della scelta quando si tratta di strumenti per dashboard. Dai semplici fogli di calcolo ai grafici di avanzamento altamente personalizzabili, ci sono diverse opzioni a seconda di ciò che devi monitorare per il monitoraggio. Ecco una panoramica di alcune delle scelte più popolari:

ClickUp ti permette di creare dashboard completamente personalizzabili per stabilire le priorità del tuo lavoro, migliorare le prestazioni dei progetti, gestire gli sprint e i team e molto altro ancora.

Strumenti di Business Intelligence (BI): Sebbene siano eccellenti per l'analisi di dati complessi e la personalizzazione, strumenti come Tableau e Microsoft Power BI presentano spesso una curva di apprendimento più ripida e potrebbero richiedere l'intervento di specialisti per il loro utilizzo

3. Progettazione all'insegna della chiarezza

Mantieni la dashboard pulita e ordinata. Evito di inserire troppe informazioni nella dashboard, poiché ciò potrebbe sopraffare gli utenti e rendere loro difficile trovare le informazioni di cui hanno bisogno.

Utilizza etichette chiare e una formattazione coerente: assicurati che i grafici e i diagrammi siano di facile comprensione, anche per chi non ha familiarità con il progetto. Usa caratteri, colori e nomenclatura in modo coerente in tutta la dashboard

Sfrutta gli elementi visivi in modo efficace: tabelle, grafici e altri elementi visivi possono aiutare a comunicare informazioni complesse in modo rapido e semplice. Utilizza una varietà di elementi visivi per rendere la dashboard accattivante, ma evita di usare troppi tipi diversi di grafici, poiché ciò può creare confusione

Concentrati sulle metriche più critiche: non cercare di effettuare il monitoraggio di tutto. Identifica e concentrati sulle metriche più importanti per l’esito positivo del progetto. Questo ti aiuterà a creare una non cercare di effettuare il monitoraggio di tutto. Identifica e concentrati sulle metriche più importanti per l’esito positivo del progetto. Questo ti aiuterà a creare una dashboard delle attività utilizzabile e ti fornirà informazioni utili per prendere decisioni migliori

4. Progetta il layout della dashboard e crea i componenti

Ora che hai identificato le metriche chiave, scegli uno strumento per creare la dashboard. Ecco alcuni elementi comuni da includere:

Stato del progetto: stato generale del progetto, percentuale di completamento e attività cardine raggiunte

Gestione delle attività: monitora i tassi di completamento delle attività, le attività in ritardo e la distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team monitora i tassi di completamento delle attività, le attività in ritardo e la distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team

Gestione delle risorse: monitora l'allocazione delle risorse e individua potenziali colli di bottiglia

Monitoraggio del budget: visualizza le spese rispetto al budget e individua potenziali superamenti dei costi

Comunicazione all'interno del team: includi uno spazio per gli annunci o gli aggiornamenti chiave sul progetto includi uno spazio per gli annunci o gli aggiornamenti chiave sul progetto

La dashboard dovrebbe essere un documento dinamico che si adatta alle mutevoli esigenze dei progetti. Aggiorno regolarmente i dati e rinfresco le visualizzazioni per garantire che rappresentino accuratamente lo stato di avanzamento attuale del progetto.

La frequenza con cui aggiorna la dashboard dipende dalla natura del progetto e dalla velocità con cui cambiano i dati. Per i progetti frenetici con scadenze in continuo mutamento, così come per i nuovi tipi di progetti che non ha mai affrontato prima, potrebbero rendersi necessari aggiornamenti quotidiani. Aggiornamenti settimanali o bisettimanali potrebbero essere sufficienti per progetti più lenti, prevedibili o ripetitivi.

La chiave è stabilire un programma di aggiornamenti regolare e rispettarlo. In questo modo la mia dashboard rimane una fonte affidabile di informazioni per gli stakeholder del progetto.

Esempi di dashboard di progetto per diversi casi d'uso

Ritieni che il project management diventi spesso più complesso del necessario? Io sicuramente sì. Le attività cardine e le tappe fondamentali si estendono su più reparti, c'è la necessità costante di monitorare su più piattaforme e destreggiarsi tra diverse iniziative strategiche è diventata la norma.

Grazie al cielo esistono i dashboard! Sì, possono essere utili per monitorare singoli progetti, ma sono assolutamente indispensabili per gestire un portfolio di progetti interconnessi.

Per me, i progetti più impegnativi sono quelli di grandi dimensioni e interfunzionali, come il lancio di un prodotto. Ci sono così tante variabili da gestire e sono felice di poter utilizzare ClickUp per gestirle.

Ecco alcuni dei miei esempi preferiti tratti dalle dashboard di ClickUp e come io e il mio team li utilizziamo. Spero che ti diano qualche idea utile per crearne una tua.

1. Dashboard della produttività personale

Inizia Visualizza la tua produttività giornaliera con dati e grafici intuitivi per vedere cosa è in sospeso e cosa è terminato nelle dashboard di ClickUp

Come la maggior parte dei project manager, mi piace iniziare la giornata controllando lo stato di avanzamento del mio progetto al mattino! E questo è stato possibile grazie alla vista dashboard di ClickUp.

Con pochi clic, ho potuto trasformare ciò su cui stavo già lavorando in tabelle e grafici chiari.

Da fare, registrati su ClickUp o accedi al tuo account se lo hai già utilizzato. Aggiungi una nuova "Vista dashboard" e scegli un modello. La vista estrae automaticamente i dati dalle attività e dai campi, creando una dashboard personalizzata che visualizza il tuo lavoro.

Aggiungere la dashboard della produttività personale per visualizzarla mi permette di valutare e ottimizzare la mia produttività. Mi aiuta a stabilire le priorità delle attività, a effettuare il monitoraggio dello stato e a concentrarmi su ciò che conta davvero.

Questo è il mio centro di comando per un flusso di lavoro efficiente e organizzato.

2. Dashboard del carico di lavoro del team

Inizia Ottieni una panoramica completa delle attività in scadenza ogni settimana, dello stato del carico di lavoro e di chi sta lavorando a cosa con la dashboard del carico di lavoro del team di ClickUp

Io uso la dashboard del carico di lavoro del team in ClickUp per vedere a cosa sta lavorando il mio team durante la settimana e effettuare il monitoraggio dello stato per ogni attività assegnata.

Posso impostare e monitorare la capacità di carico di lavoro di ciascun membro del mio team. Questo mi aiuta a vedere facilmente chi è sotto o sopra la propria capacità. È ottimo anche per loro: possono utilizzarlo per evitare di assumersi impegni eccessivi e di andare incontro al burnout. Allo stesso modo, se hanno tempo a disposizione, possono occuparsi di lavoro aggiuntivo per rispettare le scadenze più rapidamente o aiutare un altro membro del team.

Aiuta a migliorare la trasparenza: posso aggiungere durate stimate e priorità alle attività del mio team, così tutti sanno su cosa lavorare per primo. Lo uso anche per determinare quali attività potrebbero richiedere risorse aggiuntive del team e per aggiungere facilmente gli assegnatari.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi non uniformi per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, il che ha come risultato decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che tu invii note di follow-up o utilizzi fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

3. Dashboard per il monitoraggio del tempo

Inizia Semplifica il monitoraggio del tempo e la reportistica con le dashboard di ClickUp

La dashboard di monitoraggio del tempo mi aiuta a visualizzare e analizzare il tempo dedicato a ciascuno dei miei numerosi progetti, sia per me che per il mio team. Osservando il tempo totale dedicato a un progetto, la percentuale di completamento e i progressi verso le attività cardine, posso monitorare lo stato generale del progetto a colpo d'occhio.

Questa dashboard ha un'altra utile applicazione. Mi aiuta nel monitoraggio delle ore fatturabili per i lavoratori part-time o i liberi professionisti. Posso farlo contrassegnando specifiche voci di tempo come fatturabili e utilizzando i dati consolidati per generare fatture accurate alla fine del mese.

Utilizzo inoltre i dati storici relativi al monitoraggio del tempo per prendere decisioni informate sulla pianificazione dei progetti futuri, sull'allocazione delle risorse e sulla definizione del budget.

4. Dashboard degli sprint software

Inizia Accelerate la distribuzione del software con le dashboard Sprint

Non è possibile gestire progetti di sviluppo software senza una dashboard degli sprint completa. Credimi, ci ho provato (e ne ho pagato le conseguenze!)

ClickUp ti consente di gestire il carico di lavoro del tuo team con un sistema a punti completamente personalizzabile. Somma i punti delle attività secondarie, suddividili per assegnatario e ordinali facilmente per effettuare il monitoraggio dei tuoi sprint a colpo d'occhio.

Utilizza la dashboard Agile in ClickUp per impostare le date degli sprint, assegnare punti e contrassegnare le priorità, in modo che tutti sappiano cosa fare e quando. Automatizza il trasferimento del lavoro non completato al tuo prossimo sprint e effettua la sincronizzazione dei progressi di sviluppo del tuo team con GitHub, Gitlab o Bitbucket.

Questa dashboard sintetizza tutti i numeri rilevanti — velocità dello sprint, burn-up, burn-down, Lead time, durata ciclo e altro ancora — in grafici intuitivi per un processo decisionale più efficace.

Mi è piaciuto molto anche utilizzare ClickUp Sprints per pianificare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare i nostri sprint in vista di un esito positivo, creando nel contempo un team agile e orientato ai risultati.

5. Dashboard della campagna di marketing

Inizia Visualizza lo stato dei progressi verso gli obiettivi con trasparenza a livello di team ed elimina i flussi di lavoro ridondanti con la dashboard delle campagne di marketing di ClickUp

Le dashboard delle campagne di marketing ti aiutano a monitorare lo stato e la conversione delle iniziative di marketing prioritarie in un'unica vista. Ti consentono di misurare la portata e il coinvolgimento dei contenuti che pubblichi online, il numero di MQL (Marketing Qualified Leads) che generi e il loro tasso di conversione in vendite.

Potrai facilmente contestualizzare le attività collegate alla tua roadmap e ai tuoi piani di lancio sul mercato.

6. Dashboard panoramica delle vendite

Inizia Personalizza le panoramiche sulle vendite per effettuare il monitoraggio delle metriche chiave della tua attività con la dashboard Panoramica sulle vendite di ClickUp

Se stai cercando un modo per visualizzare le vendite per prodotto/servizio e categoria di clienti, non posso consigliarti niente di meglio della dashboard "Panoramica vendite" di ClickUp.

Ma non è tutto ciò che puoi monitorare tramite il monitoraggio dei ricavi. Suddividi i ricavi in cifre lorde e nette per misurare con precisione la redditività e calcolare il carico fiscale. Monitora i ricavi per periodo (mensile, trimestrale o annuale) per anticipare cali e picchi e ottimizzare le scorte di conseguenza. Confronta i traguardi con i numeri effettivi e definisci strategie di miglioramento.

Potete anche utilizzare i dati come base per festeggiare, come facciamo noi, e premiare i rappresentanti più performanti della vostra forza vendita.

La parte migliore è che puoi abbinare la dashboard alle capacità di IA di ClickUp Brain e ricavarne informazioni utili per effettuare una previsione delle tendenze e individuare tempestivamente i potenziali ostacoli.

7. Dashboard del portale clienti

Inizia Portali clienti sulle dashboard di ClickUp per un facile monitoraggio dei progetti

Il dashboard non dà potere solo a noi, ma anche ai nostri clienti. Invita qualsiasi cliente nell'area di lavoro di ClickUp come ospite e condividi il portale clienti per fornire aggiornamenti in tempo reale sui progetti e collaborare con loro in un unico posto. Tieni traccia di progetti e attività, visualizza i carichi di lavoro dei team di progetto e chattare con loro in tempo reale.

Scopri come vengono monitorate le fatture nel tempo, chi sta chiudendo le trattative e valuta le prestazioni complessive del tuo team. Puoi anche identificare eventuali rallentamenti grazie ai grafici Cumulative Flow, Burnup, Burndown e Velocity.

8. Dashboard di visualizzazione CRM

Inizia Crea grafici a torta e visualizzazioni CRM sulle dashboard di ClickUp

Vuoi monitorare l'efficacia della tua risposta agli incidenti e ai rischi dei clienti? Noi l'abbiamo fatto.

Abbiamo quindi utilizzato la dashboard CRM di ClickUp. Ci ha aiutato a individuare i segmenti di clientela più a rischio, a riepilogare le potenziali cause di abbandono e a effettuare una previsione dei ricavi per regione e per team.

Valuta di monitorare con regolarità le metriche che indicano lo stato di salute dei clienti e il potenziale rischio di abbandono. Alcuni esempi includono i punteggi di soddisfazione dei clienti, i tempi di risoluzione dei ticket di assistenza e i livelli di coinvolgimento.

Utilizza questi esempi di dashboard di ClickUp per creare un sistema di visualizzazione personalizzato per il tuo flusso di lavoro. Puoi anche trarre ispirazione dal team di ClickUp e migliorare la tua dashboard esistente!

Ora diamo un'occhiata ad alcuni modelli predefiniti che ti aiuteranno a configurare la tua dashboard senza dover partire da zero.

Ottieni risposte basate sull'IA dai dati della tua dashboard con l'AI Knowledge Manager in ClickUp Brain

Modelli di dashboard per la gestione dei progetti di project management

I modelli di dashboard sono uno strumento prezioso per creare dashboard informative e visivamente accattivanti in modo rapido ed efficiente. Forniscono una solida base per l'analisi dei dati, consentendoti di concentrarti sul contenuto ed estrarre informazioni utili dai tuoi dati.

Ecco alcuni modelli di dashboard che ho provato e testato per te:

1. Modello di dashboard per la gestione dei progetti ClickUp

Scarica questo modello Tieni sotto controllo lo sviluppo del progetto, il budget, il carico di lavoro del team e lo stato con il modello di dashboard per la gestione dei progetti di ClickUp

Stanco di destreggiarti tra i dettagli del progetto?

Il modello di dashboard per la gestione dei progetti di ClickUp mette tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Visualizza tutto, all'istante!

Questo modello predefinito di dashboard di progetto offre una panoramica chiara e immediata dei tuoi progetti, comprese le scadenze, le attività e lo stato di avanzamento in tempo reale.

Rimani organizzato, rimani efficiente. Il modello offre alcune potenti funzionalità/funzioni:

Tieni traccia dei progressi delle attività con stati personalizzati come "Completato", "In corso" e altri ancora

Utilizza otto campi personalizzati per registrare informazioni fondamentali sui progetti, come il budget e la fase

Le visualizzazioni multiple consentono di passare rapidamente tra sette diverse configurazioni di ClickUp, tra cui una guida introduttiva e una vista Team delle prestazioni

Potenzia la tua gestione dei progetti con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e la comunicazione via email integrata

Smettila di microgestire; inizia a semplificare. Questo modello ti permette di mantenere i tuoi progetti in carreggiata grazie a un'organizzazione semplice e a informazioni chiare e precise.

2. Modello di dashboard per progetti aziendali Tableau

tramite Tablea u

Questo modello di dashboard aziendale consente di monitorare un'ampia gamma di metriche a seconda degli obiettivi specifici e dei reparti della tua azienda.

Monitorate e analizzate:

Ricavi totali generati da un progetto, suddivisi per prodotto, servizio, regione, quantità venduta o segmento di clientela

Spese rispetto agli stanziamenti di bilancio, margine lordo, utile netto e principali indici di redditività

Flussi di cassa in entrata e in uscita per monitorare la salute finanziaria e la redditività del tuo progetto

3. Modello di dashboard Tableau per la reportistica del progetto

tramite Tableau

Questo modello di dashboard per la project management è uno strumento completo per il monitoraggio dei progetti e l'analisi dei dati relativi allo stato generale dei progetti.

Questo modello evita ai project manager di dover setacciare dati sparsi. Presenta le informazioni essenziali del progetto in un formato visivamente accattivante, consentendo ai project manager e alle parti interessate di verificare lo stato del progetto a colpo d'occhio.

Ecco alcune metriche comuni che puoi monitorare con questo modello:

Tasso di completamento delle attività: mostra la percentuale di attività completate rispetto a quelle rimanenti

Calendario del progetto: monitora lo stato rispetto alle scadenze ed evidenzia i potenziali ritardi

Assegnazione delle risorse: Visualizza come sono assegnati i membri del team e identifica potenziali colli di bottiglia

Budget vs. Costi effettivi: Confronta la spesa del piano con i costi effettivi per monitorare la salute finanziaria

Gestione dei rischi: effettua il monitoraggio dei rischi identificati e dei piani di mitigazione

Questo modello ti consente di monitorare diverse metriche importanti, in particolare per le piccole e medie imprese che gestiscono più progetti contemporaneamente.

4. Modello di dashboard Excel per lo stato delle spese del progetto

tramite Microsoft 365

Questo foglio Excel gratis per il monitoraggio delle spese semplifica la gestione delle tue finanze. Non dovrai più cercare freneticamente le ricevute o chiederti dove vengono spesi i budget dei tuoi progetti. Se hai bisogno di uno strumento dedicato per gestire quelle piccole ma significative spese d'ufficio, questo è il modello che fa per te:

Effettua il monitoraggio di tutte le tue spese con un design pulito e moderno

Organizza le spese per categoria, come trasporti, utenze, ecc.

Personalizzalo! Questo modello è personalizzabile al 100%

Modifica il testo, aggiungi un tocco personale con le immagini o regola i colori in base al tuo stile

Accedi a una vasta libreria di foto, grafiche e font per personalizzare il tuo tracker e aggiungere contesto

Condividi il tuo budget con il tuo team, i tuoi superiori o un consulente finanziario per assumerti le tue responsabilità e garantire la trasparenza nelle spese dell'ufficio

Suggerimento: i modelli pronti all'uso sono utili quando stai espandendo la tua attività e non hai il tempo di creare dashboard personalizzate. Tuttavia, devi inserire i dati rilevanti per effettuare il monitoraggio dello stato e sfruttare al meglio le dashboard.

Elementi comuni da includere nella dashboard di reportistica del progetto

Esploriamo alcuni elementi chiave che trasformeranno le tue dashboard da semplici archivi di dati a potenti centri di informazioni:

Concentrati sui KPI rilevanti: non perderti in un mare di dati! Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono la tua ancora di salvezza, in quanto forniscono metriche quantificabili direttamente legate ai tuoi obiettivi. Scegli KPI che raccontino chiaramente come sta andando la tua organizzazione

Esplorazione interattiva con filtri: consentite ai membri del vostro team di approfondire i dati. I filtri interattivi permettono agli utenti di analizzare i dati in base a criteri specifici. Aumentano il coinvolgimento degli utenti e aiutano a scoprire informazioni nascoste

Narrazione visiva con i grafici: Un'immagine vale più di mille numeri! I grafici e i diagrammi sono strumenti potenti per presentare dati complessi in modo chiaro e facilmente comprensibile. Scegli il tipo di grafico più adatto ai tuoi dati per raccontare una storia visiva avvincente

Andamento temporale con selettori di date: Consentite agli utenti di esplorare l'andamento nel tempo. I selettori di date permettono agli utenti di selezionare periodi specifici, consentendo loro di analizzare i dati storici e confrontarli con le prestazioni attuali

Filtri globali per una visione d'insieme: offrono diverse prospettive. I filtri globali consentono agli utenti di visualizzare i dati relativi a diverse categorie o reparti

Elementi grafici che migliorano la chiarezza: gli elementi visivi non si limitano ai grafici. Utilizza elementi grafici ben posizionati, come icone o illustrazioni, per migliorare la chiarezza e guidare gli utenti attraverso le informazioni presentate

Ecco fatto! Ora sei pronto per creare la tua dashboard utilizzando i modelli o un software dedicato.

Configura la tua dashboard di progetto con ClickUp

Per me, il bello delle dashboard sta nella loro versatilità. Dal monitoraggio delle prestazioni di vendita e della soddisfazione dei clienti nel marketing al controllo delle attività cardine dei progetti e dell'allocazione delle risorse nel project management, puoi personalizzare le dashboard per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi team.

Da persona che vive tra le dashboard, posso garantire che ClickUp è in grado di gestirle al meglio grazie alla sua vasta libreria di dashboard predefinite e personalizzabili. Che tu sia un libero professionista che gestisce attività personali o un project manager aziendale che supervisiona più progetti complessi, ClickUp ha una dashboard per ogni esigenza.

Iscriviti oggi stesso su ClickUp e fai delle dashboard le tue alleate!