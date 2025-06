Miglioramenti alla dashboard per monitorare il lavoro da ogni punto di vista

Le aziende stanno ottimizzando saggiamente le spese e monitorando gli obiettivi con maggiore precisione che mai. In questo modo, prendono decisioni informate e garantiscono che ogni dollaro speso contribuisca al loro successo complessivo.

Ecco perché le dashboard di ClickUp sono fondamentali: estraggono le informazioni di progetto da un'intera area di lavoro per offrire agli utenti una visibilità immediata e in tempo reale sullo stato di avanzamento e sulle prestazioni. Ciò aiuta i team a monitorare le attività, prendere decisioni informate e garantire che tutti siano responsabili degli obiettivi prefissati.

Passare da uno strumento all'altro per ottenere aggiornamenti su un progetto è ormai superato: oggi va di moda il consolidamento. ✨

Il tuo esito positivo, visualizzato

Le dashboard di ClickUp fungono da centro di controllo definitivo per i team. Forniscono una visibilità completa e di alto livello sui progetti senza inutili complessità e favoriscono la collaborazione tra team moderni e interfunzionali.

Siamo lieti di condividere una nuova serie di aggiornamenti molto richiesti. Ogni miglioramento è stato progettato specificamente per aiutarti a tenere sotto controllo il monitoraggio del tuo lavoro e fornirti la possibilità di intervenire, il tutto senza uscire dalla tua dashboard.

Entriamo nel vivo:

1. Drill-down: approfondisci i tuoi dati

Ci impegniamo costantemente per colmare il divario tra intuizioni e azioni. E con il drill-down, gli utenti possono raggiungere questo obiettivo senza sforzo.

Utilizza il drill-down nei dashboard di ClickUp per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico per modifiche senza interruzioni

Cliccando sul grafico a torta, sul grafico a batteria o sulle schede di calcolo, gli utenti possono accedere e modificare le attività che contribuiscono al grafico.

Ciò fornisce agli utenti una chiara visualizzazione dei dettagli specifici delle attività, consentendo loro di identificare i colli di bottiglia, riconoscere modelli e tendenze e prendere decisioni informate sulla base di informazioni in tempo reale, il tutto senza dover uscire dalla dashboard.

PS: anche le schede con grafici a barre supporteranno il drill-down nel prossimo futuro!

L'aggiornamento manuale delle schede basate sul tempo è ufficialmente un ricordo del passato! Il periodo di tempo mobile consente di configurare l'intervallo di tempo in intervalli chiari.

Aggiorna e regola automaticamente gli intervalli di tempo sulle richieste o sui ticket in arrivo con il periodo di tempo rolling nelle dashboard di ClickUp

Le metriche visualizzate si aggiorneranno automaticamente in tempo reale e non sarà più necessario regolare manualmente i periodi di tempo ogni settimana. Ecco alcuni modi in cui è possibile utilizzare il periodo di tempo rolling:

Bug segnalati negli ultimi 7 giorni

Ticket di assistenza inviati nell'ultimo mese

Richieste di progettazione completate nell'ultimo trimestre

Dite addio ai report obsoleti e date il benvenuto al monitoraggio automatizzato. ⏱️

3. Filtri per gruppi misti: personalizza le visualizzazioni della dashboard

La personalizzazione è fondamentale quando si tratta di reportistica. Ecco perché abbiamo introdotto i filtri di gruppo misti, una funzionalità che consente di combinare gli operatori "E" e "O", offrendo maggiore flessibilità nella creazione di dashboard personalizzate che soddisfano le vostre esigenze.

I nuovi filtri per gruppi misti nelle dashboard di ClickUp consentono di personalizzare ulteriormente con gli operatori "e" e "o"

Ad esempio, supponiamo che tu voglia vedere le attività in una posizione specifica con date di scadenza che sono oggi o precedenti, nonché le attività con date di inizio che sono anch'esse oggi o precedenti. Ora puoi ottenere questo risultato con un filtro simile al seguente:

((Data di scadenza è oggi o prima) O (Data di inizio è oggi o prima)) E Posizione...

Questo livello di personalizzazione consente di creare dashboard iper-specifiche che soddisfano esattamente le vostre esigenze.

4. Nuove schede Sprint: spedisci prodotti migliori più velocemente

A completare l'elenco dei miglioramenti apportati alle dashboard ci sono tre nuove schede Sprint! Ogni scheda offre ai team di sviluppo software una visibilità completa per monitorare gli obiettivi degli sprint e lo stato di avanzamento del lavoro del team.

Schede Burndown 🔥

Verifica se il tuo team è in linea con quanto è stato committato.

Le schede Burndown personalizzate nelle dashboard di ClickUp consentono di monitorare lo stato di avanzamento rispetto alle ore o ai punti dello sprint pianificati inizialmente

Schede Burnup 🔥

Visualizza quanto lavoro è stato completato e l'ambito totale del progetto.

Le schede Burnup nei dashboard ClickUp consentono di vedere l'andamento verso il completamento dello sprint o del progetto

Schede Velocity 🏃‍♀️

Misura il lavoro medio completato dal tuo team negli ultimi 3-10 sprint e migliora l'accuratezza delle previsioni.

Le schede Sprint Velocity di ClickUp nei dashboard offrono informazioni migliori e più accurate sulle previsioni dei progetti

Queste nuove schede supportano il nostro impegno ad aiutarti a monitorare gli sprint nel modo più adatto alle tue esigenze. Basta aggiungere la scheda alla tua dashboard e il gioco è fatto: sei sulla strada giusta per una reportistica perfetta. 📈

Prossimamente nelle dashboard: una scheda Elenco attività completamente rinnovata

Infine, stiamo lavorando alacremente per aggiornare la scheda Dashboard più utilizzata: l'elenco delle attività!

Questo miglioramento eliminerà la necessità di uscire dalla dashboard per accedere a un elenco separato al fine di approfondire le attività del progetto.

Con le nuove modifiche, potrai:

Modifica attività e attività secondarie in linea

Personalizza la tua visualizzazione

Cerca attività

Sarà come avere una vista Elenco completamente integrata nella tua Dashboard! Tieni gli occhi aperti per questa e altre novità in arrivo presto sulle Dashboard. 👀

Crea il dashboard dei tuoi sogni

Vuoi monitorare lo stato di avanzamento dei progetti o rimanere aggiornato sugli obiettivi aziendali? Le dashboard possono aiutarti!

Le dashboard di ClickUp offrono agli utenti una visione a 360 gradi del loro lavoro. Con l'inizio della seconda metà dell'anno, non c'è momento migliore per assicurarsi di essere sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi per il 2023.

Con aggiornamenti in tempo reale e metriche personalizzabili, otterrai le informazioni necessarie per rimanere al top, collaborare in modo più efficiente con il tuo team e rimanere informato sui progressi della tua azienda.

Inizia subito e scopri oggi stesso i vantaggi delle dashboard ClickUp!