Come costruire un cruscotto agile per il vostro team software

Se lavorate in un'azienda di team agile sapete quanto sia difficile ottenere visibilità in tempo reale sullo stato del progetto e sulle prestazioni del team.

La battaglia contro la dispersione delle informazioni tra email, fogli di calcolo e riunioni è reale! Con frequenti disallineamenti e rielaborazioni, sincronizzare i lavori richiesti con gli obiettivi del team può essere una sfida.

Le dashboard agili forniscono una rappresentazione centralizzata e visiva delle metriche chiave relative alla metodologia agile, come i grafici di sprint burndown, la velocità e lo stato del backlog.

Aiutano a valutare rapidamente lo stato delle attività in corso, a identificare i colli di bottiglia e a prendere decisioni informate. La maggior parte dei team agili di successo utilizza una serie di dashboard per organizzare i progetti e rimanere competitivi. Oggi vi spieghiamo come costruire i migliori dashboard agili per il vostro team di software.

Che cosa sono i dashboard agili?

I dashboard agili sono come centri di controllo visivo per i project manager e i team di sviluppo software che utilizzano metodologie agili. Si immergono in profondità nel flusso di sviluppo del software e offrono una visualizzazione granulare in tempo reale delle chiavi di misura, degli stati di avanzamento, dei problemi ad alta priorità e dei potenziali colli di bottiglia, in un formato facile da capire, altamente visivo e azionabile.

Un dashboard agile porta trasparenza sullo stato di salute del progetto. Permette di prendere decisioni migliori basate sui dati, aumentando la visibilità sulle prestazioni del team e sullo stato degli sprint.

I dashboard per team agili possono utilizzare elementi di analisi e visualizzazione per presentare i dati disordinati in un formato facilmente digeribile. Anche i membri del team che non sono esperti di dati possono comprendere rapidamente le informazioni.

È possibile utilizzare i dashboard agili anche per monitorare gli indicatori di prestazione chiave (KPI) allineati con principi agili come la velocità, il tasso di burn-down e il lead time per rimanere informati sullo stato del team.

Inoltre, i dashboard agili sono piuttosto adattabili alle esigenze e ai flussi di lavoro specifici del team. È sufficiente integrarli nel vostro sistema di strumenti di project management esistenti e altre origini dati per accedere ad aggiornamenti e informazioni in tempo reale.

L'utilizzo di un dashboard con modelli agili per la gestione dei progetti di sviluppo del software offre vantaggi pratici, quali:

Una panoramica a 360° dell'intero progetto di sviluppo

Elementi di visualizzazione dei dati di facile comprensione

Approfondimenti in tempo reale sullo stato di sviluppo e sulle prestazioni del team

Un'unica fonte di verità per tutto il team

Inoltre, è possibile identificare e affrontare in modo semplice e rapido i vincoli di risorse, le modifiche dell'ambito e gli ostacoli del flusso di lavoro prima che questi facciano deragliare lo stato degli altri membri del team. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale per affrontare i problemi in modo proattivo e prevenire costosi ritardi.

Comprendere le funzionalità/funzione chiave dei dashboard Agile

Le dashboard agili possono aiutare a suddividere il lavoro di team scrum in vari modi. Ad esempio, monitoraggio della velocità semplifica il monitoraggio della capacità del team di consegnare il lavoro negli sprint. Allo stesso modo, il burn-down degli obiettivi di sprint aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento dello sprint corrente e degli obiettivi rispetto al tempo rimanente nello sprint corrente. E ci sono altri elementi di questo tipo.

Verificate questa ripartizione di come gli elementi chiave di Scrum sono tipicamente rappresentati in un dashboard agile, con i relativi vantaggi:

Sprints backlog: Spesso viene visualizzato come un elenco o un pannello Kanban, che mostra gli elementi di lavoro rimanenti, il loro stato (ad esempio, Da fare, In corso, Terminato) e il lavoro richiesto. Fornisce trasparenza sul carico di lavoro dello sprint, facilita la definizione delle priorità delle attività ed evidenzia lo stato di avanzamento degli obiettivi dello sprint

Raggiungete il vostro obiettivo di sprint con un elenco organizzato di elementi dello sprint backlog in ClickUp.

**Questo grafico mostra il lavoro rimanente (di solito i punti della storia) rispetto al tempo rimanente nello sprint. Il grafico traccia visivamente lo stato di avanzamento dello sprint, identifica i potenziali blocchi e consente di apportare modifiche proattive per garantire il completamento dello sprint

Il grafico Burndown nelle schede di reportistica Sprint di ClickUp può aiutarvi a scendere in profondità nei dati per un'analisi più approfondita

Velocità: Può essere visualizzata come un numero o un grafico che mostra la quantità media di lavoro completato per sprint (ad esempio, punti storia al giorno). Aiuta a valutare la capacità del team, a prevedere le prestazioni future e a identificare le aree di miglioramento dell'efficienza

Misurare il completamento medio del lavoro per ogni sprint in ClickUp per fare stime migliori per gli sprint futuri.

**Spesso visualizzato come grafico o istogramma, mostra il tempo medio necessario per completare un elemento di lavoro (ad esempio, una storia). Aiuta a identificare i colli di bottiglia nel flusso di lavoro, a ottimizzare la gestione delle attività e a migliorare l'efficienza complessiva del team

Le dashboard automatizzate di ClickUp offrono una visione approfondita dello stato del team, della capacità e altro ancora.

Lead time: Indica il tempo totale che intercorre tra l'avvio di un elemento di lavoro e il suo completamento e rilascio. È fondamentale per identificare i ritardi di consegna, ottimizzare i processi di rilascio e migliorare il time-to-market

Con ClickUp è possibile monitorare il tempo necessario per completare le attività dal momento in cui vengono create e avviate

**Spesso presentato come un elenco o un pannello Kanban, aiuta a tenere traccia dei problemi identificati che ostacolano lo stato, dei team responsabili e dello stato di risoluzione. Promuove la trasparenza sugli ostacoli, facilita l'intervento e la risoluzione tempestivi e assicura un'esecuzione dello sprint senza intoppi

Sprints: Include chiavi di lettura, elementi d'azione e aggiornamenti sullo stato delle retrospettive degli sprint passati. Le retrospettive incoraggiano l'apprendimento continuo, incollano la riflessione e aiutano a implementare miglioramenti basati sulle esperienze passate. Si possono anche usare modelli comeModello di retrospettiva di sprint Brainstorm di ClickUp per raccogliere gli spunti dello sprint completato.

I dashboard per l'agilità migliorano la produttività e le prestazioni con approfondimenti in tempo reale e dati utilizzabili per ottimizzare il percorso agile. Mentre monitorate metriche fondamentali come velocità, durata ciclo, lead time e burn-down, non dimenticate di personalizzare le metriche per riflettere il vostro flusso di lavoro unico o le dinamiche del team.

Inoltre, i dashboard aiutano a monitorare le tendenze della salute dello sprint e delle metriche chiave nel tempo, evidenziando le aree di miglioramento. È possibile analizzare lo stato di salute dello sprint e i dati relativi al completamento per regolare l'ambito e le attività future allocazione delle risorse per ottenere prestazioni ottimali.

Come creare un dashboard agile

I cruscotti di ClickUp 3.0 offrono ai team agili e ai gestori del progetto una rapida visualizzazione delle attività rimanenti e delle priorità di ciascun membro del team per la settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burnboard

Utilizzate questa guida in sette fasi ogni volta che volete costruire un dashboard agile con una cultura orientata ai dati:

Fase 1: Definizione degli obiettivi

Da fare per monitorare quali informazioni specifiche e perché? (ad esempio, migliorare il tasso di completamento dello sprint, identificare i colli di bottiglia)

Allineare gli obiettivi con gli elementi cruciali di Scrum (ad esempio, grafici di burn-down per lo stato dello sprint)

Considerare le esigenze dei diversi ruoli del team (ad esempio, gli sviluppatori si concentrano sulle singole attività, il titolare del prodotto segue la visione generale)

Fase 2: scegliere lo strumento giusto

Selezione di uno strumentostrumento di dashboarding conmodelli scrum compatibili con i sistemi di project management e le origini dati esistenti. Mi viene in mente ClickUp; si può anche usareIl modello di gestione Agile Scrum di ClickUp per aiutare i team a collaborare meglio durante lo sprint.

Considerate funzionalità/funzione come la personalizzazione, gli aggiornamenti in tempo reale e le integrazioni con altri strumenti

Valutare la facilità d'uso per utenti tecnici e non tecnici

Fase 3: selezione delle metriche rilevanti

Iniziare con il nucleometriche agili come la velocità, la durata ciclo, il lead time e il tasso di burn-down

Aggiungete metriche personalizzate, specifiche per il vostrodashboard del progetto (ad esempio, tasso di difetti, copertura dei test)

Assicuratevi che le metriche siano misurabili, comprensibili e allineate agli obiettivi

Fase 4: progettare per chiarezza

Privilegiate le metriche chiave per ottenere visibilità immediata

Utilizzate elementi chiari di visualizzazione dei dati come grafici, diagrammi e indicatori

Evitare il sovraccarico di informazioni, mantenendole concise e fruibili

Consentire la personalizzazione in base alle preferenze individuali

creare dashboard dettagliate in ClickUp e aggiungere facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Fase 5: Integrazione con i dati esistenti

Collegate la dashboard ai vostri strumenti di project management, ai sistemi di monitoraggio dei bug e alle piattaforme di controllo delle versioni

Garantire l'aggiornamento automatico dei dati per ottenere informazioni in tempo reale

Ridurre al minimo la voce manuale dei dati per ridurre gli errori e risparmiare tempo

Fase 6: Formare il team

Spiegare lo scopo del dashboard e i vantaggi per il team

Fornire formazione sull'interpretazione delle metriche e sull'utilizzo delle funzionalità/funzione del dashboard

Incoraggiare la partecipazione attiva e il feedback per un miglioramento continuo

Fase 7: Monitoraggio, perfezionamento e iterazione

Monitorare regolarmente il dashboard e analizzare le tendenze

Identificare le aree di miglioramento e regolare le metriche o le visualizzazioni di conseguenza

Incoraggiare le discussioni del team e utilizzare i dati per prendere decisioni informate

Suggerimenti per la gestione di un dashboard Agile

Ecco alcuni dei nostri consigli per gestire efficacemente un dashboard agile:

1. Incoraggiare una mentalità di titolarità condivisa

Trattate il dashboard come uno strumento del team, non come un progetto individuale. Coinvolgete tutti nelle discussioni, nei feedback e nei lavori richiesti.

Fate ruotare la titolarità del dashboard tra i responsabili del progetto e i gli stakeholder del progetto periodo per promuovere prospettive diverse sulle attività del progetto e prevenire i silos informativi.

2. Demistificare i dati del team

Organizzate regolarmente workshop o sessioni di formazione per spiegare lo scopo del dashboard, l'importanza delle metriche e come interpretarle in modo efficace.

Promuovete una cultura orientata ai dati in cui tutti si sentano a proprio agio nell'utilizzare e discutere le informazioni.

3. Personalizzare l'esperienza

Consentite ai membri del team di personalizzare i loro dashboard con le informazioni, le metriche e le visualizzazioni pertinenti ai loro ruoli e responsabilità. Questo migliora la titolarità e l'impegno nei confronti dei dati.

4. Conversazioni stimolanti

Programmate un momento dedicato alle discussioni del team sul dashboard.

Analizzate le tendenze, identificate gli ostacoli e cercate insieme delle soluzioni. Incoraggiate la comunicazione aperta e le diverse prospettive.

5. Azione, non solo osservazione

Non lasciate che i dati rimangano inutilizzati. Traducete invece l'apprendimento in passaggi praticabili.

Utilizzate le intuizioni per il piano di sprint, l'assegnazione delle attività e l'identificazione delle aree di miglioramento del processo di sviluppo.

6. Celebrare le decisioni basate sui dati

Riconoscete e premiate i membri del team che sfruttano il dashboard per prendere decisioni informate a vantaggio del progetto. Questo rafforza il valore dell'uso dei dati e incoraggia un impegno continuo.

7. Accogliere il feedback

Chiedete regolarmente al vostro team un feedback sull'efficacia del dashboard.

Ad istanza, chiedete quali informazioni mancano e quali funzionalità/funzione devono essere migliorate

Quindi, utilizzate questo feedback per iterare e perfezionare continuamente il dashboard per soddisfare meglio le esigenze del team.

8. Mantenere la freschezza

Assicuratevi che i dati siano accurati e aggiornati attraverso feed automatici e aggiornamenti regolari.

Non lasciate che il ritardo dei dati in tempo reale rallenti il processo decisionale informato.

9. Pensare oltre la dashboard

Integrate il dashboard con altri strumenti di project management e altre origini dati per creare una visione olistica della salute e delle prestazioni del progetto.

In questo modo si evitano informazioni isolate e si promuove la collaborazione interfunzionale.

10. Rendilo divertente

Gamificate l'esperienza! Introducete una competizione amichevole o sistemi di ricompensa basati sull'uso della dashboard o sui risultati ottenuti dai dati. In questo modo è possibile rendere più coinvolgente e divertente l'analisi delle metriche effettive e previste.

ClickUp aumenta l'efficienza del team agile

La gestione di progetti agili richiede una piattaforma che si adatti alla vostra metodologia, non viceversa. ClickUp è la piattaforma di project management ideale che aumenta la produttività del team con dashboard agili.

Utilizzate la robusta suite di strumenti e funzionalità di ClickUp per supportare senza problemi diversi metodi e processi agili. Ecco come ClickUp Agile Project Management Software lavori:

Visualizzazioni adattabili

Ottenete informazioni rapide sugli sprint dei vostri team con la vista Elenco sprint di ClickUp

**Visualizzazione dei flussi di lavoro con schede di attività trascinabili, ideali per le metodologie Scrum e Kanban

Vista Riquadro: Organizzate il lavoro in iterazioni a tempo, monitorate lo stato di avanzamento con grafici e burndown di sprint e gestite in modo efficiente i backlog di burndown di sprint

Vista Elenco: Prioritizzazione delle attività con Visualizzazioni con ClickUp ' scadenze e dipendenze chiare, adatte ad approcci agili e a cascata

Personalizzazione flessibile

Aggiungete campi personalizzati obbligatori alle attività e agli elenchi di ClickUp per garantire che i team siano sulla stessa pagina e lavorino dalla stessa visualizzazione

Flussi di lavoro personalizzabili: Progettate flussi di lavoro personalizzati che si allineino alle vostre specifiche pratiche agili e alle esigenze del team

Dashboard personalizzabili: Creazione di dashboard personalizzati Cruscotti ClickUp con metriche rilevanti ed elementi di visualizzazione dei dati, aggiungendo widget per visualizzare lo stato delle attività, i dati di sprint, gli obiettivi del team, ecc.

Campi personalizzati: Acquisizione di dati specifici per i progetti, i product manager e i flussi di lavoro con i campi personalizzati Software per la gestione dei prodotti ClickUp

Potenti integrazioni

Evitate di saltare da una piattaforma all'altra e create un ramo o una nuova richiesta di pull all'interno di un'attività utilizzando l'integrazione di ClickUp con Github

È inoltre possibile integrare ClickUp con le più diffuse piattaforme di lavoro strumenti agili e il vostro software di messaggistica e collaborazione preferito. Connessione di ClickUp con Software Jira o le sue alternative o integrare GitHub e Gitlab per un'integrazione continua, un flusso di dati continuo e una gestione unificata

Miglioramento della produttività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/NLP-Automazioni-Builder-in-ClickUp.gif

/$$$img/

Automazione di attività ripetitive per tutto il team con il costruttore di Automazioni di ClickUp

Automazione di attività e flussi di lavoro: Riduzione del lavoro manuale grazie all'automazione di attività ripetitive triggerate da eventi o condizioni specifiche

Centralizzare la comunicazione: Collaborare all'interno di ClickUp utilizzando commenti, menzioni e chattare in tempo reale, eliminando così la necessità di piattaforme di comunicazione multiple

Funzionalità/funzione di collaborazione

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza sforzo

Collaborazione in tempo reale: Modifica le attività, lascia commenti e condivide gli aggiornamenti all'istante, favorendo l'allineamento e la trasparenza del team

Ruoli e autorizzazioni per il team: Assegnate ruoli e autorizzazioni specifiche ai membri del team in base alle loro esigenze e responsabilità

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi: Cancellate gli obiettivi per gli sprint e i progetti, monitorate visivamente lo stato di avanzamento e festeggiate insieme i risultati raggiunti Sprints di ClickUp

Reportistica e analisi avanzate

riepilogate rapidamente l'attività di ClickUp Brain in un determinato periodo di tempo e ponete domande specifiche sul titolare dell'attività, sulla data di scadenza, sui commenti e molto altro ancora

Generare report: Tracciare lo stato del progetto, le prestazioni del team e le metriche chiave con report e dashboard personalizzabili

Identificare tendenze e colli di bottiglia: Ottenere preziose informazioni dalle visualizzazioni dei dati per identificare le aree di miglioramento

Processo decisionale guidato dai dati: Utilizzare i dati per informare il piano di sprint, l'allocazione delle risorse e l'ottimizzazione generale del processo

Trasforma i tuoi processi agili con ClickUp

Sapere a che punto è il progetto e dove si sta andando attraverso le dashboard agili chiarisce gli obiettivi. Assicuratevi di guidare il progetto con intuizioni, non con congetture!

Avete bisogno di visibilità in tempo reale per promuovere un processo decisionale basato sui dati all'interno dei team. I dashboard agili sono i centri di controllo della missione per le metriche delle prestazioni, l'identificazione dei colli di bottiglia e i dispositivi di monitoraggio del progetto. Anticipano le sfide, ottimizzano i flussi di lavoro e migliorano costantemente i processi per raggiungere più rapidamente gli obiettivi.

In prospettiva, il futuro delle dashboard agili è promettente. Le funzionalità avanzate di IA e di apprendimento automatico consentiranno analisi predittive per approfondimenti proattivi. Inoltre, l'integrazione con i sistemi di nuova generazione strumenti di sviluppo di nuova generazione e piattaforme di automazione ottimizzeranno la raccolta e l'analisi dei dati, riducendo il lavoro richiesto.

Ma soprattutto, l'attenzione per gli approcci agili si sposterà verso dashboard personalizzati per ruoli e preferenze individuali. Con l'evoluzione delle metodologie agili, si evolveranno anche i loro compagni, i dashboard agili.

Ma ricordate che i dashboard agili sono strumenti e partner del vostro viaggio agile. Un investimento costante e adeguato in strategie di test automatizzati da parte del team di ingegneri consente l'agilità. Provate ClickUp e guardate il vostro flussi di lavoro agili raggiungere nuove vette di esito positivo. Provate gratuitamente ClickUp ora!

FAQ comuni

1. Che cos'è un dashboard agile?

Un dashboard agile utilizza elementi intuitivi di visualizzazione dei dati per rappresentare metriche e punti dati chiave che forniscono informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento, sullo stato di salute e sulle prestazioni dei progetti di sviluppo software agile.

Funge da centro di controllo per il team, offrendo trasparenza, facilitando la collaborazione e guidando il processo decisionale basato sui dati.

2. Che cos'è un dashboard Scrum?

Sebbene sia strettamente correlato a un cruscotto agile, un dashboard Scrum fornisce approfondimenti in tempo reale e dati rilevanti per il framework Scrum.

È un aiuto visivo per i team Scrum per monitorare il loro stato all'interno degli sprint, aiutandoli a rimanere informati, a collaborare efficacemente e a prendere decisioni basate sui dati.

3. Che cos'è uno sprint dashboard?

Una dashboard di sprint è un tipo specifico di dashboard agile progettato per offrire approfondimenti in tempo reale e punti di dati relativi allo stato di un particolare sprint all'interno di un progetto agile project management quadro di riferimento.

Funge da centro di comando visivo per il team di sprint, consentendo loro di monitorare lo stato, identificare potenziali blocchi e prendere decisioni basate sui dati per raggiungere gli obiettivi dello sprint.