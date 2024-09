Dashboard: Accedere a potenti informazioni è ora più facile che mai

Oggi più che mai, accedere e monitorare tutti i lavori in un unico luogo è essenziale.

È qui che ClickUp Dashboard arrivano. Le dashboard sono il centro di controllo di tutti i progetti: consentono di accedere istantaneamente a informazioni in tempo reale, di monitorare lo stato di avanzamento e di creare chiarezza in tutta l'azienda.

Milioni di persone hanno già utilizzato i dashboard di ClickUp per snellire i flussi di lavoro e per dare visibilità al modo in cui il lavoro viene terminato.

Oggi siamo lieti di annunciare che le dashboard di ClickUp stanno diventando ancora più potenti con l'aggiunta di nuovi casi d'uso, modelli e una visualizzazione dashboard che può essere aggiunta in qualsiasi punto di ClickUp per ottenere informazioni istantanee sui progetti.

Visualizzare i progetti con le visualizzazioni dei dashboard

Avete mai desiderato di poter vedere lo stato di avanzamento del vostro progetto con un semplice sguardo? Ora è possibile con le visualizzazioni Dashboard! È come avere dei superpoteri per il vostro lavoro.

Con le Dashboard come visualizzazione, potete prendere ciò che state già lavorando e trasformarlo in grafici e diagrammi in pochi clic: fate clic su Aggiungi visualizzazione, su Dashboard e scegliete un modello di Dashboard. La visualizzazione estrae automaticamente i dati dalle attività/campi in cui si sta lavorando per creare una dashboard per visualizzare il lavoro.

Il Simple Dashboard è un ottimo esempio di come sia possibile immergersi nella produttività personale aggiungendo un Dashboard come visualizzazione utilizzando un modello precostituito. Questo vi aiuterà a stabilire le priorità delle vostre attività, a monitorare lo stato del lavoro e a concentrarvi su ciò che conta di più.

È il vostro centro di comando personale per un flusso di lavoro efficiente e organizzato.

Personalizzazione infinita con le schede della dashboard

I nostri modelli di dashboard predefiniti sono solo l'inizio. Personalizzare la visualizzazione del dashboard è divertente come giocare con i blocchi. Con la funzione delle schede, potete scegliere esattamente quali informazioni visualizzare e come visualizzarle.

Volete aggiungere nuove schede per monitorare diversi aspetti del vostro lavoro? Fatelo pure! Avete bisogno di ridimensionarle per adattarle al meglio? Da fare anche questo.

Scegliete tra 40+ schede dashboard per personalizzare qualsiasi dashboard in base alle vostre esigenze. Alcune delle schede più popolari includono:

Schede di calcolo: Calcolo di qualsiasi dato mediante formule su campi personalizzati

Calcolo di qualsiasi dato mediante formule su campi personalizzati Schede di chat : Aprono linee di comunicazione diretta all'interno della dashboard

: Aprono linee di comunicazione diretta all'interno della dashboard Schede di stato : Visualizzare lo stato delle attività con grafici a torta, a batteria o a barre

: Visualizzare lo stato delle attività con grafici a torta, a batteria o a barre Schede priorità : Ordinare le attività in base all'urgenza per concentrarsi sugli elementi ad alta priorità

: Ordinare le attività in base all'urgenza per concentrarsi sugli elementi ad alta priorità Schede degli assegnatari : Evidenziano i carichi di lavoro individuali per bilanciare le responsabilità

: Evidenziano i carichi di lavoro individuali per bilanciare le responsabilità Schede Sprint : Mostrano lo stato dello sprint con grafici di velocità e di burndown

: Mostrano lo stato dello sprint con grafici di velocità e di burndown Schede di integrazione : Integrare i contenuti di altre app nella dashboard

: Integrare i contenuti di altre app nella dashboard Schede personalizzate: Aggiungete testi, immagini e attività per completare sezioni personalizzate

La potenza delle dashboard si accentua ulteriormente se combinata con la flessibilità delle nostre applicazioni Tipi di attività . Ora è possibile aggiungere l'analisi a qualsiasi elenco personalizzato creato con Tipi di attività.

Costruire dashboard per l'intera azienda

Non sapete come utilizzare una dashboard nel vostro lavoro? Lasciatevi aiutare! Esistono infiniti casi d'uso che possono ottimizzare qualsiasi funzione lavorativa.

dashboard per il project management

Il Project Management Dashboard è un ottimo esempio. Aggiungendo questo modello di dashboard come visualizzazione di qualsiasi progetto, è possibile vedere immediatamente dove ci sono rischi o colli di bottiglia e quali membri del team hanno bisogno di aiuto per portare avanti il progetto, in modo da poter concentrare meglio il proprio tempo.

Dashboard del portale client

Il modello Client Portal Dashboard è più di un canale di comunicazione: è uno spazio collaborativo che invita i client a partecipare al processo del progetto, promuovendo trasparenza e partnership.

Questo dashboard è la pietra miliare della costruzione della fiducia e del mantenimento di solide relazioni con i client.

Dashboard campagna di marketing

Un altro caso d'uso è quello dei team di marketing. Con questo modello, i team possono creare dashboard personalizzate per le campagne di marketing per andare oltre le analisi di base.

È più facile che mai analizzare le prestazioni delle campagne, il coinvolgimento del pubblico e il monitoraggio delle conversioni. Questo dashboard è uno strumento essenziale per mettere a punto le strategie di marketing e massimizzare l'impatto.

CRM e Retention dashboard

Inoltre, i team che si occupano di customer success possono creare CRM e Retention Dashboard per visualizzare una visione completa della salute dei clienti ed evidenziare le aree di miglioramento e di potenziale crescita.

Questo dashboard è fondamentale per identificare i rischi per i clienti e per alimentare la loro fedeltà a lungo termine.

Dashboard commerciale

Volete coinvolgere il vostro team commerciale o fornire loro una dashboard a colpo d'occhio per ottenere rapidi approfondimenti? I team commerciali e i titolari delle aziende possono creare potenti Dashboard di vendita per visualizzare i dati di vendita in tempo reale, consentendo una rapida identificazione di tendenze e opportunità.

Questo dashboard serve a celebrare le vittorie e a spingere strategicamente verso nuovi obiettivi commerciali.

Sprint Dashboard

I team di software ottengono una spinta con il nostro modello pre-costruito Sprint Dashboard, che affina la pianificazione e il monitoraggio degli sprint.

Offre una serie di metriche per guidare gli sprint verso un esito positivo, assicurando che il team rimanga agile e focalizzato sui risultati.

ClickUp AI: il futuro del lavoro Approfondimenti

Come potete vedere, una grande visibilità porta a un esito positivo! La potenza della funzione ClickUp Brain di IA non fa altro che rendere queste dashboard migliori e più facili da usare.

Con gli approfondimenti di ClickUp Brain, integrati nella dashboard, avete a disposizione un analista virtuale. Potete porre qualsiasi domanda sul vostro progetto e ClickUp Brain cercherà istantaneamente la risposta tra tutti i dati presenti nella vostra dashboard.

Questa funzionalità/funzione riduce la necessità di analisi manuale dei dati e minimizza le interruzioni.

Incorporare le intuizioni dell'IA nei vostri dashboard ClickUp significa abbracciare un futuro in cui la tecnologia migliora le capacità umane, rendendo il project management più efficiente, più intuitivo e di maggiore impatto. Con l'IA, non vi limitate a gestire i progetti, ma li padroneggiate.

Bonus:_ Dashboard di Google Sheets

A mani basse, la maggiore visibilità del mio lavoro

Spero di avervi convinto a provare le dashboard di ClickUp. Indipendentemente dal vostro ruolo, i dashboard sono un passaggio fondamentale per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi.

Le dashboard e le visualizzazioni delle dashboard sono ora disponibili su tutti i piani. Ulteriori informazioni qui .