Decodificare il comportamento degli utenti: i 10 migliori software per le heatmap per ottenere informazioni rivoluzionarie

Vedere gli utenti che abbandonano il vostro sito web può essere davvero scoraggiante. La vostra grafica accuratamente progettata non riesce a colpire nel segno e, nonostante l'analisi dei big data, vi chiedete perché il vostro sito web sia poco performante. 🤔

È possibile che stiate trascurando dettagli cruciali: dove i vostri clienti trascorrono più tempo, quali sono i luoghi su cui cliccano più spesso e quali sono le aree del sito web che hanno disperatamente bisogno di un rinnovamento.

Ecco perché le heatmap sono il vostro alleato definitivo! Sono una miniera d'oro di informazioni di informazioni sul comportamento dei visitatori del vostro sito e preferenze. Con la loro ripartizione visiva in codice colore dell'attività dell'utente sul vostro sito web o sulla vostra app, gli strumenti di heatmap vi aiutano a prendere decisioni strategiche e informate.

In questo articolo, esamineremo i top 10 software di heatmap che guideranno i vostri lavori richiesti per l'ottimizzazione del sito web. Scoprite con noi i vantaggi, gli svantaggi e i prezzi!

Cosa cercare in un software di heatmap?

Quando scegliete il vostro software heatmap ideale, considerate questi fattori chiave per assicurarvi che sia in linea con le vostre esigenze:

Tipo di heatmap: Diversi software possono essere specializzati in vari tipi di heatmap, come heatmap di clic, heatmap di scorrimento, heatmap di movimento del mouse, ecc.

Diversi software possono essere specializzati in vari tipi di heatmap, come heatmap di clic, heatmap di scorrimento, heatmap di movimento del mouse, ecc. Visualizzazione dei dati: Personalizzare e filtrare i dati è fondamentale per estrarre informazioni significative

Personalizzare e filtrare i dati è fondamentale per estrarre informazioni significative Velocità di caricamento: Cercate un software per heatmap che non comprometta la velocità di caricamento del vostro sito web, poiché un sito lento può influire sull'accuratezza della raccolta dei dati

Cercate un software per heatmap che non comprometta la velocità di caricamento del vostro sito web, poiché un sito lento può influire sull'accuratezza della raccolta dei dati Monitoraggio a livello di elemento: Assicuratevi che lo strumento vada oltre il livello della pagina web e catturi il comportamento degli utenti a livello di elemento, in modo da poter avere un'idea più precisa delle azioni degli utenti e dei segmenti di visitatori distinti

Assicuratevi che lo strumento vada oltre il livello della pagina web e catturi il comportamento degli utenti a livello di elemento, in modo da poter avere un'idea più precisa delle azioni degli utenti e dei segmenti di visitatori distinti **Una buona heatmap dovrebbe consentire il traguardo e la segmentazione dei visitatori prima e dopo le campagne. Questo vi aiuta a confrontare i comportamenti di diversi gruppi di utenti in momenti diversi della loro vitaviaggio del cliente ## I 10 migliori software per Heatmap da utilizzare nel 2024

Siete curiosi di sapere quali sono i punti più caldi del vostro sito web? Scopriteli con queste soluzioni software per mappe di calore di altissimo livello che abbiamo selezionato per voi!

Abbiamo esaminato i loro punti di forza, le loro debolezze e i loro prezzi, in modo che trovare la soluzione perfetta per la vostra azienda sia un gioco da ragazzi. Esploriamo! 🕵

1. Flusso di mouse

Via:

Flusso del mouse

Mouseflow è uno strumento di analisi web del comportamento che inizia a valutare il percorso del visitatore nel momento in cui atterra sul vostro sito web. Individua le posizioni geografiche degli utenti più impegnati, affina l'analisi dell'imbuto e perfeziona le campagne PPC. 📍

Le mappe di calore e gli strumenti di analisi dell'imbuto del software rivelano preziosissimi modelli di comportamento degli utenti, aiutando le aziende a individuare le aree di miglioramento e a migliorare l'esperienza complessiva del loro sito web.

Uno dei punti di forza di Mouseflow è la sua funzione automatizzata di statistiche sull'attenzione, che fornisce più delle tradizionali heatmap di scorrimento. Fornisce una valutazione approfondita della persuasività delle vostre pagine di destinazione.

Inoltre, Mouseflow misura e analizza l'efficacia di contenuti dinamici come menu, cursori e moduli, offrendo una visione più approfondita degli elementi cliccabili inclusi nel sito.

Le migliori funzionalità di Mouseflow

Valutazione del coinvolgimento degli utenti

Mappa dei clic

Mappe di calore dei movimenti

Statistiche di attenzione automatizzate

Integrazione con strumenti popolari come HubSpot e Adobe Analytics

Limiti di Mouseflow

La versione mobile potrebbe essere aggiornata con maggiore frequenza

La dashboard avrebbe bisogno di più funzionalità/funzione personalizzabili

Prezzi di Mouseflow

Gratis

Inizio: $34/mese

$34/mese Crescita: $121/mese

$121/mese Business: $244/mese

$244/mese Pro: $444/mese

$444/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Mouseflow

G2: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

4.6/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 100 recensioni)

2. Hotjar

Via:

Hotjar

Hotjar è una piattaforma all-in-one che vi aiuta a capire le interazioni del pubblico con il vostro sito web o app. Il software consente di impostare heatmap su più pagine contemporaneamente e di visualizzare il percorso di acquisto dei clienti in modo da ottimizzare efficacemente i funnel.

Hotjar non si ferma al monitoraggio dei clic, ma analizza i movimenti del mouse, rivelando i punti in cui gli utenti si impegnano a fondo, si soffermano a visualizzare il contenuto o scorrono oltre.

Oltre alle mappe di calore, il software consente anche di registrare le attività. Semplifica il processo di revisione catturando i momenti in cui gli utenti fanno clic, esprimono frustrazione o escono dalle pagine. 🏃

Inoltre, Hotjar fornisce sondaggi e sondaggi di feedback, aiutando le aziende a comprendere i comportamenti e le preferenze degli utenti.

Le migliori funzionalità di Hotjar

Registrazioni dei visitatori

Strumenti per la raccolta di feedback

Imbuti di conversazione

Heatmap e mappe di clic

Integrazione con strumenti come Google Analytics e WordPress

Limiti di Hotjar

Il piano Free potrebbe essere troppo limitato per alcuni utenti

Lo strumento di analisi del comportamento dell'utente non fa parte della funzionalità di analisi predittiva

Prezzi di Hotjar

Basic: Gratis

Gratis Plus: $32/mese

$32/mese Business: $80/mese

$80/mese Scala: $171/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

3. Storia completa

Via:

Storia completa

FullStory è una soluzione software per l'analisi delle esperienze digitali progettata per

migliorare l'esperienza degli utenti in ambito SaaS

, e-commerce e siti web di contenuto. Le sue mappe di calore e la funzionalità/funzione Session Replay vi permettono di conoscere meglio il modo in cui gli utenti interagiscono con il vostro sito, di valutare le vostre scelte di design e

valutare le prestazioni delle pagine

. 📑

Il software dispone di funzioni di ricerca avanzate, che consentono di individuare rapidamente sessioni specifiche dell'utente in base a diversi criteri come l'URL della pagina, il tipo di browser e le azioni dell'utente. Le sue analisi e

reportistica

forniscono informazioni sul comportamento degli utenti, in modo da poter prendere decisioni basate sui dati e perfezionare l'esperienza complessiva dell'utente.

Ciò che distingue FullStory è la meticolosa registrazione delle interazioni dell'utente, con l'impostazione dei clic di errore, dei clic morti e dei momenti di frustrazione. La reportistica dettagliata sull'impatto del design del vostro sito web sugli utenti vi permette di identificare e rimuovere rapidamente i punti dolenti, ottimizzando le pagine web per un'interazione perfetta con l'utente.

funzionalità/funzione chiave di #### FullStory

Strumento di riproduzione delle sessioni

Segmenti di utenti

Mappa degli scorrimenti e dei clic

Analisi e approfondimenti

Funzionalità di ricerca avanzata

Limiti di FullStory

L'interfaccia utente del software potrebbe essere migliorata

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo

Prezzi di FullStory

Azienda: Disponibile su contatto

Disponibile su contatto Avanzato: Disponibile su richiesta

Disponibile su richiesta Aziendale: Disponibile su contatto

Valutazioni e recensioni di FullStory

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

4. Scatola di vetro

Scatola di vetro

via

G2

Glassbox individua i punti deboli all'interno dei vostri imbuti di conversione e fornisce

Raccomandazioni basate sull'IA

per promuovere i miglioramenti. 🤖

Le sue Mappe di interazione offrono un intervallo di metriche, aiutandovi a visualizzare le percentuali di clic, il tempo di attenzione, gli errori, le difficoltà e il loro effetto sulle entrate. Glassbox monitora anche quanto gli utenti scorrono tipicamente una pagina, assicurando che i contenuti vengano notati. Inoltre, mostra la percentuale di utenti che hanno cliccato su un elemento dopo averlo visualizzato, permettendovi di sapere cosa influenza il coinvolgimento del pubblico.

Le analisi all'interno della pagina di Glassbox visualizzano in modo chiaro i contenuti con cui i clienti si impegnano di più, inducendo a prendere decisioni informate sulle pagine future

creazione di contenuto

e

allocazione delle risorse

.

Funzionalità/funzione chiave di Glassbox

Heatmap della profondità di scorrimento

Mappe di interazione

Analisi dei test A/B

Raccomandazioni generate dall'IA

Segmentazione del pubblico

Limiti di Glassbox

Le visualizzazioni della reportistica e gli elementi per la creazione di funnel potrebbero essere più personalizzabili

La configurazione dei report può richiedere molto tempo

Prezzi di Glassbox

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Glassbox

G2: 4.9/5 (oltre 500 recensioni)

4.9/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

5. Arancia fortunata

Via:

Arancia fortunata

Lucky Orange offre registrazioni di sessioni, mappe di calore e approfondimenti in tempo reale sull'utilizzo del sito web per aiutare a prendere decisioni migliori.

Le sue mappe di calore dinamiche rivelano dati in tempo reale sulle interazioni degli utenti, mentre le registrazioni di sessione permettono ai proprietari di osservare la navigazione degli utenti. Ciò consente di

individuare le aree di miglioramento

garantendo al contempo la privacy dell'utente.

Utilizzando i filtri, è possibile trovare facilmente le registrazioni legate ad azioni specifiche, come il clic rabbioso o lo scorrimento rapido, per ottenere una migliore comprensione dei trigger del comportamento dell'utente. 🖱️

Lucky Orange cattura ogni azione dell'utente, anche le interazioni con elementi dinamici come i pop-up o i menu, aiutandovi a valutare il comportamento dell'utente l'efficacia dei lavori richiesti .

Funzionalità/funzione chiave di Lucky Orange

Mappe di calore dinamiche

Approfondimenti su dashboard

Registrazioni delle sessioni

Segmentazione integrata

Sondaggi e analisi

Limiti di Lucky Orange

Alcune funzionalità/funzioni richiedono una configurazione manuale

A volte i dati potrebbero non essere del tutto accurati

Prezzi di Lucky Orange

**Gratis

Costruire: $32/mese

$32/mese Crescere: $64/mese

$64/mese Espandere: $144/mese

$144/mese Scala: $600/mese

$600/mese Azienda: Disponibile su contatto

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Lucky Orange valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

6. Approfondimenti VWO

Via:

VWO

VWO Insights è una piattaforma di web testing e di ottimizzazione del tasso di conversione (CRO) che consente di creare visualizzazioni specializzate per segmenti di utenti in base a trigger e criteri specifici. È anche un potente strumento di A/B testing che consente di sperimentare varie idee di pagine di destinazione.

Lo strumento è eccellente per catturare e decifrare le azioni dei visitatori utilizzando una matrice di mappe di calore, dal monitoraggio del mouse alle mappe dei clic e alle visualizzazioni della profondità di scorrimento.

Grazie alle sue funzionalità/funzione di segmentazione, potrete capire come gli utenti ideali esplorano il vostro prodotto, identificano i problemi e comprendono i loro livelli di soddisfazione, in modo da poter lavorare per migliorare la loro esperienza.

La ciliegina sulla torta? Combinando questi strumenti con altre funzionalità/funzione di VWO come analisi dei moduli, sondaggi e approfondimenti sui clienti si ottiene un potente kit di strumenti per la sperimentazione, che in ultima analisi alimenta le conversioni. 🍒

Le migliori funzionalità/funzione di VWO Insights

Registrazioni di sessione

Note in sessione

Sondaggi

Analisi dell'imbuto

App di approfondimento mobile

Limiti di VWO Insights

Le heatmap possono occasionalmente presentare dei ritardi

La navigazione del software potrebbe essere migliorata

VWO Insights - Prezzi Web

Crescita: $171/mese

$171/mese Pro: $405/mese

$405/mese Azienda: $956/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

VWO Insights - Valutazioni e recensioni sul web

G2: 4.2/5 (oltre 50 recensioni)

4.2/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 5/5 (meno di 10 recensioni)

7. Ispezione

Tramite:

Ispezione

Gli strumenti di mappatura del percorso del cliente di Inspectlet sono progettati per tracciare i movimenti del mouse e i comportamenti di scorrimento dei visitatori sul vostro sito web.

Il software offre una serie di funzionalità/funzione, dall'analisi dell'imbuto e dai test A/B ai sondaggi e all'analisi dei moduli. Questo vi permette di raccogliere dati su ogni segmento di utenti che approdano sul vostro sito web. 📊

Grazie alla funzione di registrazione delle sessioni, è possibile riprodurre le interazioni dei singoli utenti all'interno del sito. Inoltre, le sue opzioni di filtraggio vi aiutano a individuare con precisione specifici segmenti di utenti.

Inspectlet

monitora meticolosamente il tempo

i visitatori passano a riempire i campi dei moduli. Questo dato è fondamentale per

individuare le aree di miglioramento

perché consente di ottimizzare i moduli e migliorare l'esperienza degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Inspectlet

Mappa di calore dei clic e degli scorrimenti

Test A/B

Analisi dell'imbuto

Strumenti per il sondaggio di feedback

Registrazioni di sessione

Limiti di Inspectlet

La personalizzazione richiede precisione nella configurazione per ottenere risultati adeguati

I tag nella funzionalità/funzione di filtro di ricerca potrebbero non funzionare sempre in modo corretto

Prezzi di Inspectlet

**Gratuito

Micro: $33/mese

$33/mese Startup: $67/mese

$67/mese Crescita: $127/mese

$127/mese Accelerazione: $254/mese

$254/mese Azienda: $424/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Inspectlet

G2: 4.2/5 (20+ recensioni)

4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4/5 (30+ recensioni)

8. Smartlook

Via:

Smartlook

Smartlook di Cisco fornisce mappe di clic, mappe di scorrimento e mappe di movimento, evidenziando con precisione gli elementi della pagina che brillano. 🌟

Poiché Smartlook raccoglie automaticamente ogni interazione dell'utente, le nuove heatmap generate vengono riempite con dati storici, fino a quando il piano di conservazione dei dati lo consente. Questo elimina la necessità di attendere la raccolta di nuovi dati ogni volta che si crea una nuova heatmap.

Lo strumento offre anche riproduzione delle sessioni per identificare i punti in cui i visitatori incontrano ostacoli o

incappano in bug

che influiscono sulle prestazioni del sito.

Inoltre, è possibile monitorare le azioni degli utenti (visite agli URL, clic sui pulsanti e immissione di testo) attraverso l'analisi degli eventi, ottenendo un quadro completo delle interazioni dei singoli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartlook

Tre tipi di heatmap

Replay delle sessioni

Analisi dell'imbuto

Eventi per controllare tutte le attività degli utenti

Analisi delle app mobili

Limiti di Smartlook

Le registrazioni delle sessioni a volte non sono affidabili

L'aggiunta di ulteriori misure di privacy e sicurezza dei dati potrebbe essere vantaggiosa

Prezzi di Smartlook

**Gratis

Piano Pro: $61/mese

$61/mese Piano Enterprise: Disponibile su richiesta

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Smartlook valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

9. Uovo pazzo

Via:

Uovo pazzo

Crazy Egg fornisce strumenti come le heatmap, le valutazioni delle sessioni, i test A/B, l'analisi del traffico e i sondaggi per aiutarvi a mettere a punto il vostro prodotto e a incrementare i tassi di conversione.

La funzionalità/funzione Snapshots heatmap di Crazy Egg offre un intervallo di reportistiche come la mappa di scorrimento, il report dei coriandoli e il report di sovrapposizione. Questi vi aiutano a prendere decisioni basate sui dati su dove posizionare elementi cruciali del sito web come le CTA.

Mappare il viaggio del cliente

è più semplice con le registrazioni, che offrono informazioni in tempo reale sulle interazioni dei visitatori. Le registrazioni rivelano quali aree i visitatori evitano e quanto tempo trascorrono sul vostro sito. ⏳

Inoltre, Crazy Egg aiuta ad analizzare il traffico web da diverse origini dati, in modo da poter confrontare i dati e ottimizzare il sito di conseguenza. I suoi sondaggi mirati raccolgono il prezioso feedback degli utenti, favorendo tassi di coinvolgimento più elevati.

Le migliori funzionalità di Crazy Egg

Diverse reportistiche con mappe di calore

Test A/B

Analisi del traffico

Registrazione del comportamento degli utenti

Sondaggi

Limiti di Crazy Egg

Il software può essere a volte lento

Il servizio clienti potrebbe fornire risposte in ritardo

Prezzi di Crazy Egg

Standard: $49/mese

$49/mese Plus: $99/mese

$99/mese Azienda: $249/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Crazy Egg

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

10. Chiarezza Microsoft

Via:

Chiarezza di Microsoft

Clarity è uno strumento gratuito di analisi del comportamento di Microsoft che copre tutto, dalle registrazioni delle sessioni alle heatmap e agli approfondimenti automatizzati, e si integra con Google Analytics.

Le sue veloci click, scroll e heatmap di area mostrano istantaneamente le aree più coinvolgenti della pagina e rivelano la profondità di scorrimento dei visitatori.

Lo strumento di registrazione delle sessioni di Clarity consente di ripercorrere i passaggi dei visitatori attraverso il sito web, scoprendo potenziali frustrazioni o punti di abbandono. Ogni registrazione presenta una Sequenza dettagliata degli utenti, aiutandovi a tracciare il loro punto di ingresso nel sito e il loro percorso di navigazione. Inoltre, è possibile accedere a dati preziosi come la posizione dell'utente, il dispositivo, il sistema operativo e il tempo trascorso sul sito. 🕒

Il software trasferisce anche i dati di registrazione alla sua reportistica dashboard e

segnala i problemi critici

. Dagli errori di JavaScript ai clic morti e ai clic furiosi, questi record evidenziati offrono un'istantanea delle potenziali frustrazioni dell'utente, in modo che possiate

trovare e risolvere rapidamente i problemi

.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Clarity

Varie heatmap

Dashboard di reportistica

Rilevamento degli errori

Registrazione della sessione

Integrazione con Google Analytics

Limiti di Microsoft Clarity

Potrebbero verificarsi bug occasionali nelle registrazioni delle sessioni

Potrebbe beneficiare dell'aggiunta di funzionalità/funzione di analisi più avanzate

Prezzi di Microsoft Clarity

Gratis

Valutazioni e recensioni di Microsoft Clarity

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

Altri strumenti per la gestione dei dati degli utenti

Gli strumenti software per le mappe di calore sono eccellenti per il monitoraggio dei clic, l'identificazione dei punti di interruzione e la raccolta di dati vitali sul comportamento dei clienti. L'analisi di questi dati può

incrementare le prestazioni aziendali

e la soddisfazione dei clienti.

Una volta selezionato il vostro strumento di heatmap preferito, rivolgetevi a ClickUp per un'ulteriore assistenza! Archiviate i vostri dati in documenti modificabili, organizzateli in varie attività visualizzate, comprendete meglio i vostri clienti con

modelli di questionario

e

strumenti di feedback

e tenere traccia delle prestazioni grazie a comodi dashboard.

Da fare, però, solo per grattare la superficie delle capacità di ClickUp. Analizziamo a fondo le sue funzionalità/funzione per scoprire le sue numerose possibilità! 💎

#

ClickUp

Sfruttate le potenti dashboard per monitorare le prestazioni attraverso grafici e diagrammi in ClickUp

ClickUp non è il solito

strumento di project management

-è un **centro di potere per la reportistica

visualizzazione dei dati

, e l'organizzazione delle informazioni, eccellente per

prendere decisioni intelligenti

che porta alla soddisfazione del cliente e alla

crescita aziendale

. 🌱

Con Impostazione cancellata

Obiettivi di ClickUp

e utilizzando dettagliato

Dashboard

questa piattaforma diventa il vostro alleato in processi quali:

Definizione degli oggetti della campagna

Impostazione delle sequenze di tempo

Individuazione dei traguardi

Monitoraggio e visualizzazione dello stato attraverso grafici e diagrammi intuitivi

Con

15+ visualizzazioni del progetto

disponibile, gestione dell'imbuto di marketing,

i programmi del team

e il carico di lavoro diventano facili da gestire: la gestione del calendario è un gioco da ragazzi.

Per comprendere meglio i vostri clienti, sfruttare

I moduli di feedback di ClickUp

e sondaggi. Utilizzare

Moduli ClickUp

per raccogliere informazioni specifiche relative alla produttività e

Documenti ClickUp

come spazio collaborativo per la creazione e la modifica di documenti di feedback, allineando il team senza sforzo. ✌

Assicuratevi che i servizi della vostra azienda soddisfino le aspettative dei clienti e scoprite i loro veri sentimenti con il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Usufruite di preziose informazioni sulle percezioni dei clienti con il modello di indagine sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

. Questo strumento offre una finestra su come i clienti visualizzano i vostri prodotti, servizi e supporto, aiutandovi a identificare le aree di miglioramento per una migliore fidelizzazione dei clienti.

Quando decidete di elaborare nuove strategie di ottimizzazione con il vostro team, rivolgetevi alle funzionalità di ClickUp per le sessioni di brainstorming:

Analizzate le variazioni dei test catturando i dati sul comportamento degli utenti prima e dopo e organizzandoli in modo ordinato in vista Elenco o Bacheca per facilitarne il confronto.

Ottimizzate il vostro sito web

con l'aiuto dell'IA utilizzando il programma

Modello ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization (Ottimizzazione del tasso di conversione)

. Questo strumento offre spunti per migliorare l'esperienza dell'utente e aumentare le percentuali di clic con le valutazioni generate dall'IA. 🤖

Utilizzate i prompt di ClickUp per la generazione di lead in ChatGPT per ottenere idee personalizzate per i target di riferimento

Integra ClickUp con oltre 1.000 app per mantenere la gestione aziendale centralizzata ed eliminare la necessità di attivare/disattivare numerosi strumenti!

Aumenta le prestazioni del sito con il miglior software per mappe di calore + ClickUp

L'implementazione di una di queste 10 soluzioni software per heatmap può cambiare le carte in tavola per il vostro sito web. Preparatevi ad assistere a un'impennata delle prestazioni del sito, ad aumentare la soddisfazione dei clienti, a fidelizzarne di più e a catapultare le vostre entrate verso nuove vette!

Provate gratuitamente ClickUp

per mantenere lo slancio! Con oltre 1.000 modelli a portata di mano, dashboard potenti per una reportistica dettagliata e

numerosi strumenti CRO

clickUp vi arma per diventare inarrestabili in tutte le vostre iniziative aziendali! 💪