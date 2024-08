10 Migliori strumenti software per il diagramma a corsia di nuoto per fare le cose al meglio

I grafici della corsia di nuoto sono diagrammi di attività che rappresentano i processi di lavoro interfunzionali come corsie di una piscina. Aiutano i manager a a tracciare le attività organizzative in corsie orizzontali o verticali, che aggiungono sequenza e chiarezza ai processi.

Consideriamo questo caso: X chiede a Y di raccogliere dati da presentare alla prossima riunione degli stakeholder, ma Y è confuso su chi debba fare rapporto, quale canale di approvazione seguire e quale formatistica utilizzare.

Il diagramma a corsie visualizza l'intera transazione in un diagramma di flusso dove X ha incaricato Y di presentare i dati in un formato grafico a linee, di farli rivedere da Z e di fare rapporto a X solo dopo l'approvazione di Z. 🧑‍💼

L'ideazione e la creazione di un grafico a corsie funzionale può essere complicata e richiedere molto tempo, perciò i manager più accorti si affidano a un software per diagrammi a corsie per semplificare il lavoro. Oggi esamineremo i 10 migliori strumenti di diagramma per la creazione di grafici a corsie e ne esamineremo le funzionalità/funzioni, la struttura dei prezzi e il valore complessivo!

Che cos'è un software per diagrammi a corsie?

I diagrammi a corsie sono come gli iceberg: semplici al front, ma complicati all'altro capo. 🧊

Per gli utenti sono semplici, ma chi crea il diagramma tende ad avere difficoltà a gestire i dati organizzativi e i dati di tracciare i flussi di lavoro -È qui che si rivela utile uno strumento di diagramma.

Un software per diagrammi a corsie consente di progettare un processo o un diagramma di flusso a corsie da zero. In genere offre una libreria di risorse che aiuta ad aggiungere le forme della corsia e ad etichettare ciascuna di esse in base alla posizione per cui vengono utilizzate. Alcune forme e simboli standard includono:

La maggior parte degli strumenti software per corsie consente di modificare o aggiornare i processi senza sforzo rendendo più semplice la comunicazione e l'implementazione delle modifiche al flusso di lavoro. L'ideale sarebbe che supportassero anche personalizzazioni in termini di colore e stile per allinearsi al vostro branding.

Utilizzate ClickUp per progettare i flussi di lavoro con pratiche funzionalità/funzione come whiteboard, mappe mentali, automazioni e numerosi modelli

$$$a Cosa rende un buon software per diagrammi a corsie un buon strumento?

Esaminiamo i fattori che separano un software per diagrammi a corsie di qualità dalle piattaforme di flowcharting standard:

Facilità d'uso: Cercate un software con una semplice funzionalità di trascinamento, che vi permetta di spostare facilmente le forme e di creare diagrammi dall'aspetto professionale con il minimo lavoro richiesto Libreria di asset: Lo strumento deve avere una ricca collezione di asset di forme e connettori per creare bellissimi grafici a corsie Teams: Deve offrire modelli di diagrammi di attività o corsie precostituiti che aiutino il team a risparmiare tempoprogettazione dei flussi di processo4. Collaborazione in tempo reale: A caccia di una piattaforma che supporta il lavoro collaborativo . Cercate strumenti per la costruzione di attività come lavagne digitali e mappe mentali che consentano a più utenti di condividere la stessa tela e di modificarla senza problemi Integrazioni: Avere un intervallo di app e software che si integrano con il vostro strumento per i diagrammi a corsie facilita il rapido scambio di dati tra le varie piattaforme Prezzo: Un solido strumento per diagrammi a corsie dovrebbe essere almeno pari al prezzo medio (se non inferiore) per le funzionalità/funzione desiderate

10 Migliori software per diagrammi a corsie per pianificare attività collaborative

Una volta acquisite le nozioni di base, esploriamo 10 dei migliori strumenti per diagrammi a corsie che potete prendere in considerazione. Le nostre mini-recensioni vi aiuteranno a individuare la vostra soluzione ideale! ❣️

Trascinate le forme sulla tela, collegate il flusso di lavoro e lavorate contemporaneamente con il vostro team in ClickUp Whiteboard

Lo strumento numero uno del nostro elenco è ClickUp, uno dei principali strumenti per la gestione del flusso di lavoro strumento per il project management che aiuta a creare diagrammi a corsie di livello professionale tramite ClickUp Lavagna online o Mappe mentali. 💗

La piattaforma infinita della lavagna online può supportare tutti i tipi di brainstorming, mappatura delle attività e attività di flowcharting. Sia che lavoriate su un diagramma a corsie semplice o complesso, avete a disposizione gli strumenti per creare flussi di lavoro coesi in pochi minuti!

Lasciate che la vostra creatività si scateni con la vasta libreria di risorse di ClickUp! Trovate qualsiasi forma o simbolo necessario per assegnare ruoli e reparti, disegnare flussi di approvazione e assegnare punti di scambio dati nel vostro diagramma a corsie. Ecco una guida dettagliata che vi illustrerà come procedere !

Lavorate da soli? Nessun problema! La ricca barra degli strumenti di modifica di Whiteboard può aiutarvi a fare il lavoro di cinque persone da sole. 💪

Se state collaborando all'interazione dei processi con i capi reparto, è ancora più facile! Basta invitarli a lavorare sul canvas con voi: tutti possono modificare in tempo reale, posizionando forme, modificando testi o spostando connettori, grazie a un'intuitiva interfaccia drag-and-drop. ClickUp Mappe mentali è un altro strumento completo che aiuta a districarsi tra flussi di lavoro complessi. È perfetto per gestire aree di lavoro multiple con flussi di lavoro preesistenti, per connettersi a un'altra area di lavoro Attività di ClickUp sulla Mappa Mentale, modificate le dipendenze e modificate il processo aziendale in un attimo!

Non avete voglia di ricominciare da zero? Con il programma Modello di diagramma di flusso per corsie di ClickUp con le sue forme e i suoi connettori preimpostati, la vostra struttura di progetto multidipartimentale sarà pronta in pochissimo tempo!

Sfruttate gli strumenti di ClickUp per creare potenti diagrammi di flusso a corsie per visualizzare i processi, allineare i team e garantire una consegna efficiente dei progetti

Si consiglia di esplorare Documenti in ClickUp per creare schemi dettagliati per il diagramma di flusso. Una volta che il diagramma a corsie è pronto, è possibile rivederlo e aggiornarlo utilizzando strumenti come Bacheca di ClickUp o la scheda Vista Carico di lavoro .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Facile da usare per la collaborazione lavagne online e interattive e mappe mentali per dettagliare processi complessi

Funzionalità/funzione di chattare e commentare per le discussioni

Estesa libreria di risorse per la progettazione di flussi di processo per creare un diagramma a corsie o un diagramma di flusso interfunzionale

Gratismodelli di corsie di nuoto per risparmiare tempo

15+ visualizzazioni diverse per visualizzare i processi

Funzionalità drag-and-drop di facile utilizzo e semplici tag per assegnare attività direttamente nelle Lavagne online e nelle Mappe mentali

Funzionalità di bozze per una rapida approvazione dei diagrammi

Aggiornamenti ed esportazioni dei diagrammi senza soluzione di continuità

Si integra con oltre 1.000 piattaforme, come ad esempioSlack,Google Drive, ecc.

Consente di aggiungerenote adesive ai diagrammi per aggiungere contesto

Tutti i tipi di media possono essere aggiunti ai diagrammi di flusso

Supporta i progetti e legestione delle attività dipartimentali* Disponibile su tutti i dispositivi (compresi Mac, Linux, Windows, iOS e Android)

Limiti di ClickUp

È più facile creare diagrammi a corsie sulla versione desktop di ClickUp che su quella mobile

Il piano Free supporta l'utilizzo di sole tre lavagne online alla volta

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart è un programma basato su cloud software per diagrammi di flusso che offre funzionalità organizzative come la visualizzazione di processi e sistemi attraverso diagrammi nitidi. Da fare per disegnare un grafico a corsie, basta lanciare un nuovo diagramma e aggiungere le forme del flusso di processo per disegnare l'interconnessione delle attività.

Da fare, Lucidchart aiuta a etichettare tutti i compagni di squadra associati direttamente in un flusso di lavoro attraverso rappresentazioni visive. L'editor drag-and-drop consente di apportare modifiche rapide dell'ultimo minuto e di modificare i colori, le forme e i connettori del modello di corsie o del diagramma. 🎨

Oltre a offrire un'interfaccia facile da usare, Lucidchart ha modelli di diagrammi a corsie distinti per creare grafici dell'organizzazione , diagrammi di relazioni tra entità (ER) e altri diagrammi di flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

L'interfaccia drag-and-drop semplifica la creazione di un diagramma a corsie

Editor abilitato a chattare

Numerosi modelli tra cui scegliere

oltre 50 integrazioni (tra cui Microsoft Teams e l'area di lavoro di Google)

Compatibile con Visio

Limiti di Lucidchart

Può essere difficile importare i dati o modificarli offline

La navigazione nella libreria di immagini può essere complicata

Prezzi di Lucidchart

Piano Free: $0

$0 Individuo: $11,93

$11,93 Team: A partire da $13,50 per utente

A partire da $13,50 per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (4.700+ recensioni)

4,5/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.900+ recensioni)

3. Corsie da bagno

Via: Corsie di nuoto Swimlanes.io è uno strumento dedicato alla creazione di diagrammi a corsie basato sul web. Ha un formato senza fronzoli per produrre e condividere diagrammi di sequenza. Invece di ricche librerie di risorse o personalizzazioni delle forme, si ottiene un semplice codice di sintassi per creare un diagramma di flusso di base. I diagrammi vengono resi direttamente sul browser.

Questa piattaforma offre sicurezza grazie alla possibilità di proteggere con una password qualsiasi diagramma o di condividerlo tramite un collegato. Grazie a una navigazione semplice, è possibile incorporare i diagrammi creati in una pagina web o esportarli come immagini da scaricare.

Per utilizzare la piattaforma, è necessario registrarsi con il proprio account Google o GitHub.

Le migliori funzionalità/funzioni di Swimlanes

Strumento per sole corsie facile da usare

I diagrammi possono essere pubblici, privati o protetti da password

Permette modifiche a schermo intero

Supporta lo scaricamento di immagini o file PDF

Limiti delle corsie

Può essere complicato da navigare per gli utenti non tecnologici

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

Prezzi di Swimlanes

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Swimlanes

Non ci sono ancora recensioni

4. Paradigma visivo online

Via: Paradigma visivo online Visual Paradigm (VP) Online è un programma gratuito basato su un browser software per la creazione di diagrammi strumento. La piattaforma è simile a Lucidchart con un'interfaccia facile da navigare e funzionalità/funzione per il team.

Iniziate a progettare il vostro diagramma a corsie modificando le forme e i simboli disponibili per creare i flussi di lavoro desiderati. Utilizzate la guida di allineamento integrata per posizionare con precisione ogni forma e il connettore drag-and-drop per stabilire le relazioni.

Con l'accesso a diagrammi e forme illimitate, questa piattaforma può essere il vostro punto di riferimento per sviluppo agile e reingegnerizzazione dei processi aziendali flussi di lavoro. Questa area di lavoro basata su cloud offre un'integrazione con Microsoft Office, che consente di incorporare qualsiasi diagramma in documenti e presentazioni Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visual Paradigm Online

Assistenza per le esportazioni in PNG, SVG, PDF e altro ancora

Integrazione con Microsoft Office

Strumento di allineamento integrato

Uso gratuito per utenti non commerciali

Limiti di Visual Paradigm Online

Non supporta le importazioni di file .vsd o .vsdm

Non è molto facile da usare sui dispositivi palmari

Prezzi di Visual Paradigm Online

piano Free Forever: Piano gratuito per sempre

per sempre Starter: $4/mese per utente

$4/mese per utente Avanzato: $9/mese per utente

$9/mese per utente Combo: $15/mese per utente

*Tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Visual Paradigm Online

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (15+ recensioni)

5. Mappa degli affari

Via: Mappa degli affari Businessmap, precedentemente nota come Kanbanize, è una piattaforma per la mappatura aziendale progettata per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e visualizzazione. Grazie alla funzionalità Bacheca, gli utenti possono creare corsie basate su Kanban che delineano gruppi di attività sparse in schede di attività più organizzate.

Le corsie della Businessmap si sviluppano in genere orizzontalmente attraverso sezioni personalizzabili come dipartimenti, priorità, funzionalità/funzione o flussi di lavoro. Dividete tutti gli elementi di lavoro in schede e categorizzateli in una rete di schede interconnesse per connettervi con le persone di tutta l'organizzazione.

Suddividete ogni flusso di lavoro in segmenti più piccoli per assegnare una particolare attività. È anche possibile unire colonne e corsie per rappresentare le sfumature dei flussi di lavoro dei vari reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Businessmap

Maneggevolelavagna online con sfondi personalizzabili

Permette integrazioni con oltre 1.000 applicazioni come Zapier

Le corsie e le colonne possono essere unite per chiarezza

Scalabile per singoli team o grandi dipartimenti

Limiti della Businessmap

Non esiste un piano Free

Può creare confusione, anche per gli utenti esperti di lavagne Kanban

Prezzi di Businessmap

Piano annuale: a partire da $149/mese

a partire da $149/mese Piano mensile: A partire da $179/mese

*Tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Businessmap

G2: 3.8/5 (20+ recensioni)

3.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (130+ recensioni)

6. Sequenza dell'ufficio

Via: Sequenza dell'ufficio Come suggerisce il nome, Office Sequenza è un software incentrato sulle funzionalità per la creazione di sequenze temporali e roadmap, che comprendono anche diagrammi a corsie. Dotata di una Scheda di Sequenza, la piattaforma consente di partire da zero o di scegliere modelli immediatamente personalizzabili.

La piattaforma è disponibile come componente aggiuntivo per PowerPoint. È possibile utilizzarla per creare programmi o progetti con corsie a più livelli e persino per creare un diagramma a più livelli presentare percorsi critici . Aggiungere corsie secondarie a corsie esistenti per sviluppare un flusso di processo più dettagliato.

Per i progetti che dipendono dalla pianificazione delle scadenze, è possibile aggiungere attività cardine e visualizzare le durate all'interno di un unico diagramma per comprendere i requisiti di pianificazione. In questo modo è possibile presentare agli stakeholder lo stato di avanzamento di ciascun progetto senza passare continuamente da una diapositiva all'altra!

le migliori funzionalità/funzioni di #### Office Sequenza

Possibilità di aggiungere sotto-corsie a corsie esistenti

Possibilità di aggiungere attività cardine e percorsi critici

Disponibilità di modelli predefiniti

Miglioramenti e aggiornamenti gratuiti e illimitati del prodotto

Limiti della Sequenza di Office

Il plug-in MS Office e la web app hanno prezzi separati

Può essere difficile implementare progetti complessi

Prezzi di Office Sequenza

Desktop Pro Edition: $149/anno per utente

$149/anno per utente Desktop Pro+ Edition : $199/anno per utente

: $199/anno per utente Browser Online Edition: $149/anno per utente

Sequenza Office valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

7. Microsoft Visio

Via: Microsoft Visio Microsoft Visio è uno strumento popolare per trasformare idee complesse in semplici immagini! È possibile creare un diagramma di flusso scegliendo uno dei modelli, diagrammi di partenza e stencil disponibili e personalizzarlo a proprio piacimento con oltre 1.000 forme, simboli e altre risorse.

I membri del team possono collaborare al grafico a corsie in tempo reale e condividerlo con altri reparti direttamente su Microsoft Teams. È sempre possibile personalizzare l'aspetto stilistico delle immagini per la presentazione.

Se siete fan della barra degli strumenti di Microsoft Word, vi aspetta una bella sorpresa. Visio presenta la stessa classica scheda di colore blu in alto, che mostra tutte le opzioni per modificare le forme e lavorare contemporaneamente con il vostro team. 🧑‍🤝‍🧑

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Visio

Assistenza ai team interfunzionali

Lavora bene con Microsoft Teams

Facili integrazioni con strumenti interni come Word, Excel e PowerPoint

Stencil e modelli per costruire diagrammi di flusso di livello professionale con elementi essenziali

Limiti di Microsoft Visio

Gli utenti di MacOS potrebbero trovarlo restrittivo (poiché l'app desktop è esclusiva di Windows)

Le aziende di piccole dimensioni potrebbero non gradire la sua struttura dei costi

Prezzi di Microsoft Visio

Piano di sottoscrizione:

Piano Visio 1: $5/mese per utente

$5/mese per utente Piano 2: $15/mese per utente

Piano unico:

Visio Standard 2021: $309,99

$309,99 Visio Professional 2021: $579,99

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (650+ recensioni)

4.2/5 (650+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

8. Creately

Via: Creately Creately è una piattaforma collaborativa basata su SaaS che permette di progettare mappe di processo e grafici. Naturalmente, anche i diagrammi a corsie fanno parte di tutto questo! 🎉

La piattaforma offre una lavagna online a spazi infiniti, ideale per gestire più corsie sotto lo stesso tetto. Inoltre, Creately vi fornisce tre corsie pronte all'uso che potete trascinare e ridimensionare. La barra degli strumenti di sinistra contiene le forme necessarie da aggiungere alle tre corsie.

Una volta aggiunte, è sufficiente scorrere su qualsiasi lato della forma per continuare a costruire flussi di lavoro nello stesso diagramma e nella stessa direzione. Dopo la modifica, è possibile abbellire il risultato aggiungendo colori diversi per i font e le forme. I team possono anche invitare altri membri a lavorare sullo stesso canvas.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Accessibilità al drag-and-drop

Ampia varietà di forme e connettori

Corsie pronte all'uso

Supporto di corsie orizzontali e verticali con controllo di precisione

Utilizzo di un modello di diagramma di flusso a corsie nella sua libreria di oltre 1.000 modelli pronti all'uso

Limiti di Creately

Per le startup il piano Business potrebbe essere un po' troppo costoso

L'app mobile potrebbe essere più facile da usare

Prezzi di Creately

**Piano Free

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $89/mese

$89/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

9. Gliffy

Via: Gliffy Il prossimo passo è Gliffy, un'applicazione HTML5 che si concentra esclusivamente sulla possibilità per gli utenti di creare una varietà di diagrammi. Le corsie, una di queste, possono essere disegnate su una lavagna online di livello principiante con corsie orizzontali/verticali precostituite. È possibile nascondere queste corsie per ottenere una presentazione più snella. 🔎

Una volta stabilite le corsie principali, è possibile trascinare qualsiasi forma sulla tela, modificarne il colore e le dimensioni e definirne la posizione nel flusso di lavoro del prodotto o del servizio. È possibile creare fino a 13 corsie alla volta.

Gliffy si integra perfettamente con Confluence, un popolare programma di area di lavoro per team, molto diffusa e facile da usare in remoto . Questo permette ai team di Confluence di accedere direttamente alle funzionalità/funzione di modifica senza dover spostare le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di Gliffy

Funzione intuitiva di drag-and-drop

Adatto ai team di Confluence

Sono disponibili diversi modelli e forme preconfezionati

Permette agli utenti di aggiungere livelli e nascondere corsie

Limiti di Gliffy

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Opzioni di esportazione dei file limitate

Prezzi di Gliffy

Piano professionale:

da 1 a 9 utenti: $8 per utente/mese

$8 per utente/mese da 10 a 50 utenti: $6 per utente/mese

Piano Enterprise:

Contattare per un preventivo

*Tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Gliffy Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

10. Disegno intelligente

Via: Disegno intelligente Concludiamo il nostro elenco con un altro solido strumento per la lavagna online e la creazione di diagrammi: SmartDraw. Questa soluzione compatibile con le aziende è stata sviluppata per il brainstorming dei processi e per la creazione di diagrammi per tutti i tipi di scenari, sia che si tratti di pianificazione dei piani che di mappatura aziendale.

Con SmartDraw è possibile scegliere tra una serie di opzioni di modelli, tra cui corsie e grafici di progetto, oppure partire da zero.

Per quanto riguarda la creazione di diagrammi, la maggior parte è abbastanza semplice, in quanto lo strumento consente di aggiungere forme in movimento facendo clic su qualsiasi freccia direzionale. Invece di aggiungere una nuova casella di testo, è possibile fare doppio clic e scrivere ciò che si desidera. Una volta completato, condividete, esportate o salvate il vostro diagramma corsie finale! 🏊

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

Interfaccia facile da usare

Si integra con diverse app, visualizzatori e piattaforme di archiviazione

Permette ai team di condividere, visualizzare o commentare i diagrammi

Esportazione su piattaforme come Google Drive e Dropbox

Limiti di SmartDraw

Alcuni utenti trovano limitante l'elenco di simboli di SmartDrawrispetto ad altre piattaforme* Permette di spostare solo una forma alla volta

Prezzi di SmartDraw

Individuale: $9,95/mese per utente (fatturati annualmente)

$9,95/mese per utente (fatturati annualmente) Team: $8,25/mese per utente (con fatturazione annuale)

$8,25/mese per utente (con fatturazione annuale) Sito: $2.995/anno

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2: 4.6/5 (230+ recensioni)

4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

La diagrammazione va a gonfie vele con ClickUp!

Gli strumenti di diagramma a corsie di cui abbiamo parlato semplificano i flussi di lavoro e aiutano a combattere la cattiva gestione, fornendo un quadro chiaro di chi è responsabile di cosa. I dipendenti possono inoltre sfruttare questo strumento per trasmettere idee, fare brainstorming in modo proattivo e migliorare la produttività .

Non riuscite a scegliere il vostro preferito? Vi raccomandiamo di dare ClickUp una prova ! Non solo rende la creazione di diagrammi a corsie facile e veloce, ma dà anche una spinta alla vostra azienda con attività olistiche e gestione delle prestazioni strumenti! 😊