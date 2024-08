10 Potente software di analisi del percorso critico 2024

Il software per il percorso critico è uno strumento dinamico utilizzato da individui e team per pianificare, organizzare, eseguire e monitorare progetti, soprattutto quelli complessi che coinvolgono varie attività, dipendenze e sequenze.

Il suo scopo principale è quello di eliminare le incertezze identificando il cosiddetto percorso critico, ovvero la sequenza di attività necessarie per l'esito positivo di un progetto.

Questo software vanta in genere un'architettura basata su cloud per una maggiore sicurezza e facilità d'uso. Fornisce agli utenti strumenti essenziali come grafici Gantt e visualizzazioni intuitive del calendario per migliorare il controllo del progetto e la gestione delle risorse.

In questo articolo presenteremo le massime 10 soluzioni software per il percorso critico progettate per rendere i progetti complessi un gioco da ragazzi, rendendole una risorsa preziosa nella cassetta degli attrezzi di qualsiasi project manager. 🧰

Cosa cercare in un software per l'analisi del percorso critico?

Quando scegliete il vostro software di analisi del percorso critico, dovreste tenere d'occhio le seguenti caratteristiche:

Assistenza completa alla dipendenza dalle attività : Dovrebbe avere soluzioni che comprendano tutti e quattro i tipi di dipendenza dalle attività (start-start, start-stop, stop-start e stop-stop)

: Dovrebbe avere soluzioni che comprendano tutti e quattro i tipi di dipendenza dalle attività (start-start, start-stop, stop-start e stop-stop) Rappresentazione visiva della dipendenza: Permette di visualizzare le dipendenze e le sequenze delle attività con grafici e diagrammi

Scoprite la sequenza più lunga di attività critiche e quanto margine avete con quelle non critiche

Calcolo automatico del percorso critico : Automazioni il calcolo del percorso critico in base alle dipendenze delle attività, garantendo aggiornamenti in tempo reale e riflettendo prontamente i cambiamenti nelle relazioni e nella durata delle attività

: Automazioni il calcolo del percorso critico in base alle dipendenze delle attività, garantendo aggiornamenti in tempo reale e riflettendo prontamente i cambiamenti nelle relazioni e nella durata delle attività Regolazioni flessibili con funzione drag-and-drop : Offre un'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo per regolare senza problemi le attività e le dipendenze e per adattarsi rapidamente, allineando il percorso critico alle fluttuazioni del progetto 📈

: Offre un'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo per regolare senza problemi le attività e le dipendenze e per adattarsi rapidamente, allineando il percorso critico alle fluttuazioni del progetto 📈 Analisi degli scenari e gestione delle risorse: Supporta l'analisi di scenari "what-if", consentendo di valutare l'impatto delle modifiche al percorso critico

I 10 migliori software per il percorso critico da utilizzare nel 2024

Abbiamo setacciato il mercato e abbiamo trovato la crème de la crème delle soluzioni software per il percorso critico. Esplorate la nostra selezione dei 10 strumenti più importanti che consentono di

analisi del percorso critico

e l'esito positivo del progetto. 🤩

1.

ClickUp

Determinate facilmente le attività critiche e gestite le sequenze temporali e le dipendenze con ClickUp

ClickUp è un software di produttività completo e ricco di funzionalità/funzione, in grado di supportare qualsiasi attività di

metodologia di project management

. Le sue versatili opzioni di project management, monitoraggio degli obiettivi, visualizzazione e collaborazione lo rendono uno strumento eccellente per eseguire senza problemi l'analisi del percorso critico e garantire l'esito positivo del progetto.

Ecco come ClickUp semplifica il processo di identificazione e di

gestione del percorso critico

cioè la stima della durata complessiva del progetto:

Panoramica delle attività: Un quadro ideale per organizzare le attività, le attività secondarie e tutti i dettagli pertinenti in campi personalizzabili, in un layout completo simile a un foglio di calcolo Definizione delle dipendenze: Stabilire dipendenze tra gli assegnamenti in modo che il team possa sempre sapere quali attività non possono iniziare prima che altre siano completate. Questo è essenziale per una stima realistica dei tempi e per il piano Visualizzazione: Usare ausili visivi come diagrammi di rete, strutture di ripartizione del lavoro (WBS) e Grafici PERT per semplificare le elaborate Sequenze dei progetti Stima della Sequenza: Assegnare una durata stimata alle attività in base alla propria esperienza, ai dati raccolti e ai benchmark del settore Identificazione del percorso critico: Attivare le opzioni Percorso critico e/o Margine di flessibilità all'interno di ClickUp Grafici di Gantt Esecuzione e monitoraggio: Sfruttare ClickUp per impostare i grafici di Gantt Obiettivi e Attività cardine e automazione del monitoraggio dello stato di avanzamento

L'aspetto migliore delle funzionalità di ClickUp relative al percorso critico è che non è necessario capire nulla da soli. Il

Modello di analisi del percorso critico di ClickUp

è una struttura preconfezionata che aiuta a individuare le potenziali zone di rischio, a decifrare le sequenze di attività ottimali e a pianificare strategicamente le attività, consentendo un piano e un'esecuzione ottimali del progetto. 🙌

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

più di 15 viste Elenco, Bacheca e Sequenza

Campi personalizzati e stati per una gestione efficiente delle attività

Dipendenze delle attività, tra cui "In attesa" e "Blocco"

Vari strumenti di visualizzazione e di collaborazione, come ad esempio Grafici PERT e Gantt , WBS e lavagne online

Modelli pronti per l'uso, progettati specificamente per l'analisi del percorso critico

Obiettivi, Milestone e Automazioni per un monitoraggio dello stato senza sforzi

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzione potrebbero risultare eccessive per i nuovi utenti

L'app per dispositivi mobili non ha tutte le funzioni disponibili nella versione web

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare l'azienda per i prezzi

: Contattare l'azienda per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. LiquidPlanner

Via:

LiquidPlanner

LiquidPlanner è un sistema software in grado di automatizzare le date di scadenza delle attività e di aiutare a prevedere quando il prodotto o il progetto sarà terminato. Questo software per il percorso critico è particolarmente utile per i team di marketing, sviluppo e produzione che devono adattarsi ai cambiamenti in corso d'opera senza interrompere il processo di produzione

flusso di lavoro del progetto

.

Subito si noterà che LiquidPlanner utilizza una programmazione basata sulle priorità per assegnare le date di scadenza alle attività. Fornisce un

ambito stimato

di quanto tempo pensate che richiederà ogni attività, e il software del percorso critico le pianificherà automaticamente nel modo più efficiente.

Se avete bisogno di spostare l'attenzione, potete usare il task manager drag-and-drop per riorganizzare le attività e poi aggiornare la pagina per aggiornare automaticamente l'intera pianificazione. 🗓️

Le migliori funzionalità/funzione di LiquidPlanner

Barre di pianificazione intelligenti per mostrare chiaramente quando le attività saranno completate

Opzioni di monitoraggio del tempo

Funzioni di calcolo per la stima delle date di completamento

Aggiunta di date traguardo alla pianificazione predittiva

Limiti di LiquidPlanner

Può essere difficile da usare per i nuovi utenti che gestiscono attività critiche

Alcuni utenti si sono lamentati dei prezzi non trasparenti per i suoi strumenti di project management

Prezzi di LiquidPlanner

Essenziale : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Professionale : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Ultimate: $35/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (200+ recensioni)

: 4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (600+ recensioni)

3. Monday.com

Via:

Monday.com

Monday.com è un sito di produttività visiva e dinamica software per il project management che può aiutare a gestire in modo efficiente l'analisi del percorso critico. La vista Gantt è una delle funzionalità/funzione del software Monday.

Il percorso critico può essere identificato utilizzando questa visualizzazione, che consente di mappare le attività e le dipendenze del progetto fino al suo completamento. È possibile individuare eventuali colli di bottiglia o ritardi nel programma del progetto visualizzando il percorso chiave nel grafico Gantt, e quindi adottare passaggi proattivi per ridurli.

Il sistema offre una versatile pianificazione del progetto e

opzioni di monitoraggio dello stato di avanzamento

. Gli utenti possono optare per una visualizzazione globale del progetto o approfondire le specifiche attraverso calendari, grafici, file, Bacheche, mappe o Sequenza. Nella visualizzazione principale della piattaforma, le colonne incapsulano e visualizzano in modo completo i dettagli delle attività, facilitando l'esecuzione del progetto senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Interfaccia altamente visiva rispetto ad alcuni strumenti di project management

Efficaci funzionalità di creazione, gestione e prioritizzazione delle attività

Facile monitoraggio dei progetti con flussi di lavoro personalizzabili

Bacheche e documenti illimitati nel piano Free

limiti di #### Monday.com

Servizio di supporto clienti reportistico e poco reattivo

Capacità di integrazione relativamente limitate per alcuni project manager

Prezzi di Monday.com

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Basic : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

4. ProjectManager

Via:

Responsabile del progetto

Grazie a funzionalità/funzione robuste e a un'interfaccia di facile utilizzo, tra cui la possibilità di trascinare e rilasciare senza sforzo le attività per creare le pianificazioni dei progetti, ProjectManager ha il potenziale per rivoluzionare le vostre project management .

ProjectManager è eccellente per gestire progetti e attività con il monitoraggio delle attività cardine. Utilizzate un grafico di Gantt per creare una pianificazione del progetto, quindi filtrate il percorso critico. Potete anche utilizzare dashboard e reportistica per tenere traccia di tutto e rimanere sul traguardo.

Quando si gestisce un progetto con i grafici Gantt, è possibile pianificare e programmare tutto in un unico posto. Aggiungendo le attività e le relative durate, queste appariranno immediatamente sulla Sequenza del progetto, consentendo di visualizzare l'intero progetto in una sola volta. 🕵️

Le migliori funzionalità/funzioni di ProjectManager

Tabelle orarie per registrare il tempo che i membri del team dedicano alle attività

Algoritmo di calcolo del percorso critico e visualizzazione con grafici Gantt

Funzionalità/funzione di prioritizzazione delle attività e gerarchia sotto le attività cardine

Facile e veloce da usare per gestire le attività critiche e creare le pianificazioni del progetto

Limiti di ProjectManager

Alcuni utenti hanno riferito che i dashboard potrebbero essere più personalizzabili

L'app mobile necessita di miglioramenti per lo strumento di project management

Prezzi di ProjectManager

Teams : $13/mese per utente

: $13/mese per utente Business : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ProjectManager

G2 : 4.4/5 (89 recensioni)

: 4.4/5 (89 recensioni) Capterra: 4.1/5 (300+ recensioni)

5. Lucidchart

Via:

Lucidchart

Lucidchart è un vero e proprio paradiso basato sul web per la creazione e la modifica di diversi diagrammi come i grafici di flusso dei percorsi critici. È possibile utilizzarlo per potenziare l'esecuzione dei progetti, migliorare il project management e facilitare una collaborazione efficace.

L'aspetto visuale di Lucidheart, come la rappresentazione dei diagrammi di flusso di CPA, consente di visualizzare lo stato del progetto. Offre un'interfaccia interattiva in stile diagramma di flusso che aiuta a comprendere le relazioni tra le attività e a individuare i colli di bottiglia, migliorando la comprensione e il controllo del progetto.

Identificando il percorso critico all'interno del diagramma di flusso, il team può individuare la sequenza di attività che collettivamente determinano la durata minima del progetto. Il percorso critico funge da luce guida, evidenziando le attività che devono essere diligentemente gestite ed eseguite per garantire che il progetto rimanga in linea. 🛤️

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Opzioni di trascinamento e rilascio per la modifica dei grafici

Costruzione di diagrammi di flusso senza soluzione di continuità con l'aiuto di modelli illimitati

Opzioni integrate per l'assegnazione delle attività

Limiti di Lucidchart

Nessuna app desktop per il software di project management

Alcuni project manager hanno riferito di aver impiegato troppo tempo per caricare i grafici

Prezzi di Lucidchart

Free : a partire da 7,95 dollari al mese

: a partire da 7,95 dollari al mese Individuale : a partire da $7,95/mese

: a partire da $7,95/mese Team : a partire da $9/mese per utente

: a partire da $9/mese per utente Azienda: Su richiesta

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2 : 4.5/5 (4.000+ recensioni)

: 4.5/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.500+ recensioni)

6. Base rapida

Via:

Base rapida

Sfruttando i vantaggi del metodo del percorso critico, Quickbase offre una soluzione completa per la pianificazione dei progetti di costruzione. Questo software aiuta a identificare chiaramente e a dare priorità agli oggetti principali, a impostare efficacemente le attività cardine per monitorare lo stato di avanzamento e ad allineare le risorse in termini di programmi e costi.

Grazie all'interfaccia intuitiva e alle capacità di integrazione dei dati, il software critical path semplifica il processo di aggiornamento dello stato in modo cristallino. Vi permette di concentrarvi sulle attività che contano di più, risultando in una maggiore efficienza del progetto, in ritardi ridotti al minimo e in una capacità senza pari di fornire risultati positivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quickbase

Crea attività con dettagli e scadenze per ciascun utente e le assegna

Aggiunge livelli di priorità alle attività in modo che i membri del team possano organizzare il loro lavoro

La funzione drag-and-drop permette agli utenti di spostare le attività e modificare le dipendenze

Determina e aggiorna il percorso critico dei progetti

Limiti di Quickbase

Limitate opzioni di reportistica

Ha una curva di apprendimento

Prezzi di Quickbase

Teams : a partire da $35/mese per utente

: a partire da $35/mese per utente Business : a partire da $55/mese per utente

: a partire da $55/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Quickbase

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

7. nTask

Via:

nTask

Ogni progetto inizia con un piano e delle scadenze, ma nTask fa un passo avanti. Utilizza il metodo del percorso critico (CPM) per aiutarvi a capire quali attività sono importanti e non possono essere ritardate.

Eventuali problemi, limiti, risorse o rischi: tutti possono vederli e aggiornarli se necessario. Ed ecco il bello: nTask vi permette di passare a una Grid View. È come avere una Sequenza dinamica in cui le attività sono collegate. Se ne cambiate una, vedrete immediatamente come si ripercuote sulle altre.

Questa piattaforma vi aiuta a diventare professionisti dei progetti a lungo termine. Le situazioni complesse diventano gestibili e voi le gestite con esito positivo, puntualmente, ogni volta. ⏰

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Grafico di Gantt e Bacheca Kanban per una completa visibilità del flusso di lavoro

Definizione di attività cardine e confronto tra date pianificate ed effettive

Stati personalizzati e priorità delle attività

Creare e assegnare rischi e problemi

nLimiti dei compiti

Mancano le funzioni essenziali della versione di prova

nPrezzi dell'attività

piano Free Forever: Basic Plan gratis per sempre

Premio : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Business : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Azienda: Contattare l'azienda per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

nTask valutazioni e recensioni:

G2 : 4.4/5 (10+ recensioni)

: 4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

8. Ufficio Sequenza

Via:

Sequenza dell'ufficio

Office Sequenza è un pianificatore di progetti intuitivo e versatile, che consente di creare senza sforzo analisi dei percorsi critici con grafici di Gantt, sequenze temporali e roadmap dei programmi visivamente accattivanti direttamente all'interno di PowerPoint. 📊

Il percorso critico è la sequenza di attività che decide quando il progetto sarà terminato. Se qualcosa in questo percorso subisce un ritardo, l'intero progetto ne risente. È possibile monitorarlo in due modi: dalla Visualizzazione Sequenza o dal Riquadro Stile.

Quando lo si attiva, la Sequenza evidenzia le attività che non si possono assolutamente perdere. E non è complicato: si può anche regolare l'aspetto con la scheda Percorso critico. Consideratelo il vostro pannello di controllo per la modalità supereroe del progetto. 🦸

Le migliori funzionalità/funzioni di Sequenza di Office

Visualizzazione istantanea del percorso critico

Indicatori di durata delle attività, di % di completamento, nonché indicatori di oggi e di tempo completato

Funzione drag-and-drop per aggiornare immediatamente i piani

Limiti di Sequenza di Office

Non ci sono strumenti di collaborazione, aggiornamenti software o attività assegnate

Prezzi di Office Sequenza

**Versione di prova gratuita

Add-in Pro Edition : $149/anno per utente

: $149/anno per utente Online Premium : $149/anno per utente

: $149/anno per utente Add-in Pro+ Edition: $199/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Sequenza Office

G2 : 4.2/5 (10+ recensioni)

: 4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

9. Zona Kanban

Via:

Zona Kanban

Quando le cose diventano complesse, è fondamentale vedere come tutti i pezzi importanti si incastrano tra loro. La zona Kanban aiuta a stabilire la sequenza dei passaggi che compongono il percorso del progetto.

Si stabilisce tutto: ciò che deve essere terminato, ciò che può accadere nello stesso momento, il tempo necessario per ogni attività, le risorse necessarie e persino il momento in cui le cose accadono. È come se fosse il progetto del vostro progetto. 🗺️

Con tutte queste informazioni, la zona Kanban calcola il percorso che richiede più tempo. Inoltre, indica quando iniziare e terminare ogni attività per mantenere tutto sotto controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kanban Zone

Offre metriche trasparenti su produttività, durata ciclo, flusso cumulativo e allocazione

Migliora l'efficienza del flusso di lavoro visualizzando i processi chiave

Consente il monitoraggio dello stato di avanzamento tra le varie bacheche per un flusso di lavoro ottimale

Limiti della zona Kanban

Mancanza di opzioni di visualizzazione

Prezzi di Kanban Zone

Versione di prova gratuita

Personale : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Professionale : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Azienda: Contattare l'azienda per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Kanban Zone valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (10+ recensioni)

: 4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

10. Progetti Zoho

Via:

Progetti Zoho

Zoho Projects è un potente sistema di project management aziendale online che ottimizza il completamento dei progetti, garantendo sequenze realistiche ed efficienza. Per tracciare con precisione lo stato di avanzamento, un dashboard del percorso critico offre una vista approfondita di tutte le attività e le tappe fondamentali in corso, mentre la timeline del progetto è contrassegnata da tappe fondamentali per aiutare l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dettagliato.

Zoho Projects mostra il percorso critico del progetto, che è il tratto più lungo di attività in dipendenza in un progetto. Queste attività non possono essere rimandate senza mettere a rischio l'intero progetto. L'identificazione dei percorsi critici consente di impegnare tempo e risorse in questi progetti in modo più efficiente. 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Opzioni per creare e modificare quattro diversi tipi di dipendenza delle attività

Identificazione delle attività critiche

Funzionalità/funzione di monitoraggio della linea di base

Diversi modelli

Limiti di Zoho Projects

Per le funzioni di base è necessario l'aggiornamento ai piani premium

Prezzi di Zoho Projects

**Gratuito fino a 3 utenti

Premio : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Azienda: $9/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects:

G2 : 4.3/5 (300+ recensioni)

: 4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

Navigare nel percorso critico con finezza

Mantenete il controllo, snellite le attività e assicurate l'esito positivo dei progetti come un professionista. Con

ClickUp

e altri software presenti nell'elenco, potrete sperimentare la potenza dell'analisi del percorso critico con facilità. ✨