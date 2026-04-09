Comment gérer vos clients à mesure que votre agence se développe

La plupart des agences perdent des clients parce que la relation client manque d'un propriétaire clairement identifié, d'une structure ou de systèmes capables de s'adapter à la croissance.

L'étude « 2024 B2B Pulsation » de McKinsey a révélé que plus de la moitié des acheteurs B2B changeraient de fournisseur en cas d'expérience multicanal fragmentée.

C'est pourquoi ce guide explique comment mettre en place une approche de gestion des clients réellement évolutive. Nous aborderons tout, de la définition de votre profil de client idéal à la mise en place de cadences de communication, de flux de travail reproductibles et d'indicateurs de fidélisation.

C'est parti ! 💪

Ce que signifie la gestion des clients pour une agence en pleine croissance

La gestion des clients désigne l'ensemble des processus, des rythmes de communication et des outils que votre agence utilise pour fournir du travail, assurer la maintenance de la confiance et fidéliser ses clients au fil du temps. Cela revêt une importance capitale dès que vous dépassez vos premiers comptes, lorsque le fondateur ne peut plus s'occuper personnellement de chaque livrable ni participer à chaque appel.

Avec cinq clients, les relations reposent sur la mémoire et la bonne volonté. Au-delà de 15 ou 20, cela s'effondre rapidement et engendre une prolifération du travail qui grignote discrètement les marges de votre agence.

Voici à quoi ressemble ce fossé dans la pratique :

Le fondateur connaît par cœur les préférences de chaque client : vous avez besoin d'un système documenté qui rende le contexte client accessible à tous les membres de l'équipe

Les mises à jour ont lieu quand quelqu'un pense à les envoyer : vous avez besoin d'un rythme d'automatisation des rapports intégré au flux de travail

Une seule personne gère la prestation et la relation client : vous devez établir une répartition claire des responsabilités entre la gestion des comptes et l'exécution

🤝 Petit rappel : Il existe une différence entre la gestion des clients et la gestion de projet. La gestion de projet permet de suivre les tâches et les échéances. En revanche, la gestion des clients englobe l'ensemble de la relation : intégration, fréquence des communications, suivi des livrables, rapports et renouvellement. Vous pouvez livrer toutes les tâches dans les délais et pourtant perdre un client si personne ne s'occupe de la relation client.

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Comment mettre en place un processus d'intégration des clients évolutif

La plupart des agences improvisent l'intégration à chaque fois. Ce manque de cohérence fait perdre du temps aux membres seniors de l'équipe et laisse les nouveaux clients dans l'incertitude quant à ce à quoi s'attendre. La solution consiste à mettre en place un processus reproductible permettant de stocker les informations client une seule fois et de les rendre accessibles à tous les membres de l'équipe en charge du compte.

Nous verrons également comment ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous aide à en créer un !

Définissez le profil de votre client idéal avant de signer un contrat avec qui que ce soit

Un profil de client idéal (ICP) est une description du type de client que votre agence sert le mieux, ce qui permet de préserver votre capacité de prestation. Lorsque vous acceptez des clients qui ne correspondent pas à ce profil, ces comptes vous prennent beaucoup plus de temps et épuisent votre équipe.

Consignez votre ICP dans un document partagé et évolutif auquel vos équipes commerciales et opérationnelles peuvent se référer :

Adéquation avec le secteur : garantit que l'expertise de votre équipe correspond au marché du client, afin de réduire le temps de mise en route

Intervalle budgétaire : Élimine les clients qui exigeront plus de travail pour le même prix

Style de communication : Détermine si le client souhaite des points quotidiens ou des résumés mensuels

Maturité de l'équipe interne : Évalue si le client dispose d'un interlocuteur dédié ou si vous devrez coordonner six services différents

🚀 L'avantage ClickUp : Transformez votre ICP en un environnement de travail collaboratif et dynamique, directement connecté à l'exécution grâce à ClickUp Docs. Créez votre checklist ICP dans ClickUp Docs Créez un guide partagé et évolutif pour votre ICP avec ClickUp Docs Voici comment cela se passe dans la pratique : Centralisez votre ICP sous forme de wiki d'entreprise : Structurez votre document ICP à l'aide de pages et de sous-pages (adéquation au secteur, seuils budgétaires, attentes en matière de communication, etc.)

Rendez-le accessible à toutes les équipes : Grâce à Hub Documents et à la recherche globale, n'importe qui peut consulter l'ICP en quelques secondes

Collaborez et affinez vos travaux en temps réel : les Teams peuvent laisser des commentaires, apposer des étiquettes sur les parties prenantes et mettre à jour les critères de manière collaborative

Reliez directement les informations sur votre profil de client idéal (ICP) au travail avec les clients : associez des documents à associez des documents à des tâches ClickUp , des projets et des flux de travail ClickUp afin que votre ICP guide l'intégration des nouveaux clients

Standardisez grâce à des modèles : Une fois finalisé, votre document ICP peut être transformé en un Une fois finalisé, votre document ICP peut être transformé en un modèle ClickUp réutilisable

Définissez les paramètres et les limites dès le premier jour

Les agences qui négligent cette étape se retrouvent prises dans une spirale de dérive des objectifs qui sape leur rentabilité. Soyez clair sur :

Étendue du travail

Canaux de communication

Accords de niveau de service (SLA) relatifs aux délais de réponse

Limites de révision

Procédures d'escalade

Fréquence des rapports sur les rapports

Créez une checklist simple pour l'intégration des clients et un document définissant les règles d'engagement. Précisez qui sont les interlocuteurs, comment les retours sont transmis et à quoi ressemble le flux de travail de validation.

⚡ Archives de modèles : Bénéficiez d'un système d'intégration prêt à l'emploi pour standardiser votre processus d'intégration grâce au modèle ClickUp d'intégration client. Obtenez un modèle gratuit Réinventez votre processus d'intégration grâce au modèle d'intégration client ClickUp personnalisé Pourquoi vous allez adorer ce modèle : Flux de travail d'intégration prédéfini : Suivez chaque client du lancement à l'achevement grâce Suivez chaque client du lancement à l'achevement grâce aux statuts personnalisés de ClickUp tels que « Nouveau client », « Appel d'intégration », « Questionnaire d'intégration », « Affectation à l'équipe » et « Achevé ».

Structure pour collecter les données client : Enregistrez les informations clés d'intégration dans Enregistrez les informations clés d'intégration dans les champs personnalisés de ClickUp , telles que l'adresse e-mail, le type de client, les services, le forfait de services et l'appel d'intégration

Plusieurs vues pour les différentes étapes de l'intégration : Passez Passez d'une vue ClickUp à l'autre, comme le formulaire d'accueil client, le processus d'intégration, le guide de démarrage* et par offre de services

Système intégré de prise en charge et de questionnaires : Recueillez rapidement les exigences et les commentaires à l'aide de vues dédiées pour afficher les questionnaires de prise en charge et d'intégration

Des stratégies de communication pour fidéliser les clients de votre agence

Dans le monde des agences, la perception de la progression est tout aussi importante que la progression réelle.

Car lorsque les clients se sentent mal informés, ils se tournent vers d'autres prestataires.

À mesure que votre entreprise se développe, la communication doit être systématisée. La dispersion des informations — réparties entre les e-mails, Slack, les textes et les portails — donne aux clients l'impression qu'ils doivent courir après leur propre agence pour obtenir des réponses.

Une installation hybride constitue un choix judicieux pour la fréquence des réunions: des mises à jour hebdomadaires asynchrones associées à des appels stratégiques mensuels en direct. Voici comment chacune d'entre elles se déroule :

Points hebdomadaires Analyses approfondies mensuelles Idéal pour Campagnes actives comportant des éléments mobiles Planification stratégique et développement des relations Mettre en forme Mise à jour écrite asynchrone ou brève réunion pour synchroniser les données de 15 minutes Visioconférence en direct de 45 à 60 minutes Agenda type Statut des tâches, obstacles, échéances à venir Évaluation des performances, ajustements pour le trimestre suivant, retour d'information Risque en cas d'utilisation isolée Cela peut donner l'impression d'une microgestion pour les comptes bien établis Les petits problèmes s'enveniment pendant des semaines avant de refaire surface

Comment ClickUp peut vous aider

À mesure que votre agence se développe, la communication se fragmente. ClickUp Chat résout ce problème en regroupant les discussions et le travail dans un même espace, afin que rien ne se perde entre les mises à jour.

Partagez des mises à jour asynchrones et passez un appel à tout moment depuis une seule interface grâce à ClickUp Chat

Voici comment cela s'intègre naturellement à votre modèle de communication hybride :

Passez des appels rapides : pour des analyses approfondies mensuelles, utilisez pour des analyses approfondies mensuelles, utilisez ClickUp SyncUps pour passer directement à des appels audio ou des visioconférences depuis votre environnement de travail

Transformez les discussions en actions : lors des mises à jour hebdomadaires asynchrones, si un client signale un obstacle dans le chat, vous pouvez convertir ce message en tâche en un seul clic

Gardez le contexte lié à un travail spécifique : les discussions peuvent coexister avec les tâches, les listes ou les projets

Mentions et collaboration en temps réel : impliquez instantanément les bonnes parties prenantes, qu'il s'agisse de votre équipe interne ou du point de contact du client

🧠 Anecdote : L'ère publicitaire des années 1950-1960, celle de « Mad Men », était marquée par une culture de forte consommation d'alcool. Les déjeuners à trois martinis et les réunions au whisky au bureau servaient souvent de paramètres aux décisions créatives et commerciales majeures.

Flux de travail et systèmes pour la gestion de plusieurs comptes clients

Vous avez besoin d'une gestion des flux de travail efficace qui fonctionne, que le fondateur soit présent ou non.

Les agences ont souvent du mal à accepter ce processus, car elles le trouvent trop bureaucratique. Mais les bons systèmes libèrent l'énergie créative en éliminant la fatigue décisionnelle liée au travail routinier. 🛠️

Hiérarchisez les tâches à l'aide d'un cadre simple basé sur l'urgence et la valeur

Lorsque toutes vos tâches semblent avoir une priorité, aucune ne l'a vraiment. Un cadre à deux axes aide les chargés de compte à prendre des décisions plus rapides au quotidien. L'urgence mesure la pression liée aux délais, tandis que la valeur mesure l'impact sur le client ou sur le chiffre d'affaires.

Urgence élevée + valeur élevée : Agissez dès maintenant, confiez cette tâche à vos meilleurs collaborateurs

Urgence élevée + faible valeur : déléguez ou regroupez ces tâches rapides avec d'autres similaires

Faible urgence + grande valeur : planifiez-le et réservez-vous du temps

Faible urgence + faible valeur : Déprioriser ou abandonner complètement

🚀 L'avantage ClickUp : Donnez vie à votre cadre d'urgence-valeur au sein de votre flux de travail grâce aux priorités de tâches ClickUp. Attribuez des indicateurs tels que Urgent, Élevé, Normal et Faible aux tâches, afin de voir immédiatement ce qui nécessite une attention prioritaire. Vous pouvez même demander à l'IA de hiérarchiser les tâches ! Utilisez la fonctionnalité de remplissage automatique des propriétés des tâches par IA pour attribuer automatiquement les personnes et les priorités au travail

🎥 Découvrez comment constituer efficacement un portefeuille de clients :

Créez des processus reproductibles pour chaque type de client

L'idée ici est de définir un processus de base pour chaque type de service (forfait mensuel, campagne ponctuelle, référencement naturel continu) que vous pouvez dupliquer et personnaliser pour chaque client. Voici ce qu'il faut mettre en modèle :

Listes de tâches : Standardise les livrables et les étapes pour chaque offre de service

Structures de dossiers : Organisez tous les comptes clients de la même manière afin que tout le monde puisse s'y retrouver facilement

Étapes de validation : garantit que la validation par le client se fait à chaque fois aux mêmes étapes

Modèles de rapports clients : Assure la cohérence des mises à jour hebdomadaires ou mensuelles pour tous les comptes Assure la cohérence des mises à jour hebdomadaires ou mensuelles pour tous les comptes

⚡ Archives de modèles : Prévenez le désabonnement en surveillant les échéanciers de renouvellement et l'engagement grâce au modèle ClickUp « Client Success ». Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'une vue d'ensemble complète des besoins et des attentes de tous vos clients grâce au modèle ClickUp Client Success. Pourquoi vous allez adorer ce modèle : Guides intégrés : Documentez les bonnes pratiques et les procédures opérationnelles standard dans des vues dédiées

Suivi complet du cycle de vie des clients : Gérez chaque client, de l'intégration à la fidélisation, grâce à des statuts tels que « Intégration », « Suivi », « En renouvellement », « Renouvelé » et « Perdu ».

Données clients centralisées : Saisissez et organisez les informations clés sur les clients à l'aide de champs personnalisés pour segmenter les comptes, suivre les performances et personnaliser l'engagement

Vues multiples : Accédez à des vues telles que le Guide de réussite client, le Guide de démarrage, le Formulaire de commentaires, le Renouvellement et l'Engagement

Comment utiliser ClickUp pour gérer vos clients à mesure que votre agence se développe

La plupart des agences combinent un CRM, un outil de gestion de projet, un outil de gestion de documents, une application de chat et un tableau de bord de rapports, puis se demandent pourquoi rien ne fonctionne ensemble.

Éliminez cette prolifération d'outils en adoptant la ClickUp Small Business Suite . 🤩

Il regroupe vos tâches, vos documents, votre chat, vos tableaux de bord et vos flux de travail en un seul endroit, transformant votre processus d'intégration en un système structuré et reproductible plutôt qu'en un effort ponctuel. Les informations client sont saisies une seule fois et restent accessibles à l'ensemble de l'équipe, afin que rien ne se perde lors des transferts.

Et comme il regroupe plus de 20 outils que vous devriez normalement assembler vous-même, il offre aux agences une pile technologique de niveau entreprise à un coût nettement inférieur, sans les frais généraux liés à la gestion de plusieurs systèmes.

Voici comment cela vous aide :

Formulaires ClickUp pour l'intégration

La plupart des processus d'intégration échouent avant même d'avoir commencé : les clients envoient des briefs incomplets, les exigences sont dispersées dans des e-mails, et votre équipe passe des heures à clarifier des éléments élémentaires.

ClickUp Forms résout ce problème en transformant l'intégration en un système standardisé de collecte de données qui alimente directement votre flux de travail.

Transformez les données désorganisées issues de l'accueil des clients en données structurées et réutilisables grâce à ClickUp Forms

Par exemple, un nouveau client SEO s'inscrit. Au lieu d'un appel de lancement rempli de questions basiques, vous envoyez un formulaire ClickUp qui recueille :

Objectifs commerciaux, mots-clés cibles, concurrents

Identifiants d'accès

Budget + périmètre des prestations

Une fois soumis, le formulaire crée automatiquement une tâche ClickUp avec tous les détails préremplis. De plus, les champs personnalisés ClickUp dans les formulaires mappent directement les réponses dans des données de tâches structurées. Les clients peuvent également joindre dès le départ des ressources de marque, des briefs ou des références en tant que pièces jointes.

🔍 Le saviez-vous ? En moyenne, un client ne donne qu'à une entreprise 2,2 chances avant de partir, et même une expérience « satisfaisante » ne garantit rien. En effet, 27 % des clients ne reviendront pas, même s'ils ont trouvé que tout s'était bien passé.

ClickUp Brain pour optimiser le travail

À mesure que vous vous développez, le problème réside dans la dispersion des informations. ClickUp Brain résout ce problème en agissant comme une couche d'IA couvrant les tâches, les documents, le chat et l'historique, afin que votre équipe puisse poser des questions plutôt que de chercher des réponses.

Vous pouvez :

Trouvez des réponses dans les tâches, les documents et même les anciennes discussions

Recevez des mises à jour sans ouvrir les tâches en posant des questions

Générez automatiquement des mises à jour hebdomadaires pour vos clients à partir des données de travail réelles

Transformez instantanément les discussions, les notes ou les briefs en tâches structurées

Demandez-lui d'attribuer les tâches en fonction de la charge de travail et de l'expertise

📮 ClickUp Insight : 24 % des personnes interrogées déclarent vouloir des agents IA principalement pour automatiser les tâches fastidieuses. On attend ici d'être déchargé du travail à faible valeur ajoutée, et c'est tout à fait légitime. Si un agent a besoin d'une installation, de la supervision ou d'instructions en permanence, on a moins l'impression qu'il est utile et on commence à considérer cela comme du travail supplémentaire. Dans ClickUp, les Super Agents travaillent en permanence en arrière-plan, mettant à jour les tâches, rédigeant des documents et faisant avancer le travail avec les mêmes outils que ceux que votre équipe utilise déjà. Vous pouvez leur envoyer un message privé pour une aide ponctuelle, et même les mentionner dans un document pour transformer une idée en un plan clair !

Utilisez ClickUp Brain MAX pour centraliser les informations sur les clients

Vous utilisez ChatGPT pour la rédaction, Perplexity pour la recherche, Claude pour les notes… et le contexte se perd partout. ClickUp Brain MAX résout ce problème en vous offrant un espace de travail IA centralisé qui relie tous vos outils, données et modèles en un seul endroit.

Il offre :

Recherche unifiée entre les applications : Accédez à ClickUp, aux outils connectés et au Web depuis un seul et même endroit

Plusieurs modèles d'IA : Choisissez le modèle d'IA le mieux adapté à chaque tâche, notamment Claude, GPT et Gemini

Connaissance approfondie du contexte : il comprend les tâches, les documents, les discussions et l'historique dans leur ensemble

Génération de texte à partir de la voix : Dictez instantanément des tâches, des notes ou des mises à jour grâce à Dictez instantanément des tâches, des notes ou des mises à jour grâce à ClickUp Talk-to-Text

🚀 Avantage ClickUp : Récupérez le temps perdu à cause de tâches manuelles répétitives grâce à l'automatisation des flux de travail via ClickUp Automations. Les automatisations comportent trois éléments personnalisables : les déclencheurs (évènements qui déclenchent l'automatisation), les conditions (critères facultatifs qui doivent être remplis) et les actions (ce qui se passe ensuite). Laissez les flux de travail s'exécuter automatiquement à mesure que le nombre de clients augmente grâce aux automatisations ClickUp Exemple de flux de travail : Lorsqu'un formulaire d'intégration client est soumis : Le client est informé

La tâche est créée

Attribué au responsable de l'intégration

Statut défini sur « Lancement »

Checklist interne déclenchée

Témoignage d'un utilisateur réel:

Il fonctionne très bien avec la méthodologie agile et s'avère également parfait pour la gestion des clients. Il permet de gérer efficacement les tâches quotidiennes et les listes de tâches. On peut créer différents espaces pour travailler sur différents scénarios tels que les problèmes/améliorations, le développement, etc. Son tableau de bord est si attrayant et pratique qu'il permet de gagner beaucoup de temps et d'effectuer des analyses efficaces.

Il fonctionne très bien avec la méthodologie agile et s'avère également parfait pour la gestion des clients. Il permet de gérer efficacement les tâches quotidiennes et les listes de tâches. On peut créer différents espaces pour travailler sur différents scénarios tels que les problèmes/améliorations, le développement, etc. Son tableau de bord est si attrayant et pratique qu'il permet de gagner beaucoup de temps et d'effectuer des analyses efficaces.

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Il fonctionne très bien avec la méthodologie agile et s'avère également parfait pour la gestion des clients. Il permet de gérer efficacement les tâches quotidiennes et les listes de tâches. On peut créer différents espaces pour travailler sur différents scénarios tels que les problèmes/améliorations, le développement, etc. Son tableau de bord est si attrayant et pratique qu'il permet de gagner beaucoup de temps et d'effectuer des analyses efficaces.

Tableaux de bord ClickUp pour une visibilité en temps réel sur les clients

Les clients veulent de la visibilité, et les tableaux de bord ClickUp vous fournissent des rapports en temps réel. Au lieu de préparer manuellement des rapports, votre équipe ouvre un tableau de bord qui affiche déjà l'avancement des campagnes, la charge de travail de l'équipe et les indicateurs clés.

Vous pouvez accéder à :

Carte de jalons : Suivez les livrables clés et les échéances pour tous les comptes

Carte de suivi du temps : Enregistrez les heures consacrées à chaque client ou projet

Carte de calcul : Données agrégées (par exemple, total des heures facturables, coûts de campagne)

Transformez les rapports en un système en temps réel plutôt qu'en une course effrénée mensuelle grâce aux tableaux de bord ClickUp

De plus, ClickUp Brain est intégré à vos tableaux de bord, ce qui vous donne accès à des cartes IA telles que :

Carte de mise à jour du projet IA : Résume le statut actuel, les obstacles et les prochaines étapes

Carte de résumé IA : aperçu général idéal pour les rapports destinés aux clients

AI Brain Card (instructions personnalisées) : posez des questions telles que « Quels risques dois-je signaler pour ce client ? » et obtenez des réponses instantanées

Créez un tableau de bord client :

Indicateurs de fidélisation des clients qui prouvent l'efficacité de votre système

L'enquête 2025 de PwC sur l'expérience client a révélé que 83 % des dirigeants ont besoin de meilleurs outils pour mesurer les facteurs qui motivent les achats. Cela rend indispensables des indicateurs de fidélisation structurés.

En voici quelques-uns à suivre :

Taux de fidélisation des clients : Pourcentage de clients qui restent fidèles sur une période donnée. S'il baisse à mesure que vous ajoutez des comptes, cela signifie que votre relation client présente des lacunes. Pourcentage de clients qui restent fidèles sur une période donnée. S'il baisse à mesure que vous ajoutez des comptes, cela signifie que votre relation client présente des lacunes.

Durée de vie moyenne des clients : Combien de temps les clients restent-ils fidèles ? Un nombre élevé signifie que vos systèmes d'intégration et de communication fonctionnent

Rentabilité du projet par client : Chiffre d'affaires moins coût de prestation. Si le taux de fidélisation est élevé mais que la rentabilité diminue, votre gestion de la portée présente des lacunes Chiffre d'affaires moins coût de prestation. Si le taux de fidélisation est élevé mais que la rentabilité diminue, votre gestion de la portée présente des lacunes

Tendances en matière de délais de livraison : Vos délais s'allongent-ils à mesure que vous ajoutez des clients ? Si c'est le cas, vos flux de travail ne sont pas vraiment évolutifs.

Indice de satisfaction client : un simple un simple sondage de satisfaction client ou un sondage trimestriel

🔍 Le saviez-vous ? À leurs débuts, les agences fonctionnaient souvent sur la base d'accords verbaux plutôt que de contrats formels. La confiance (et la réputation) était tout.

Fidélisez vos clients avec ClickUp

Pour développer une agence, il faut gérer une complexité croissante sans ralentir le rythme. Plus de comptes signifie plus d'éléments à gérer, plus de parties prenantes et plus de risques de défaillance.

Avec ClickUp, vous créez un environnement de travail connecté où l'intégration des clients commence par des données structurées via les formulaires, et où la stratégie et l'exécution restent alignées grâce à Docs et ClickUp Brain. De plus, les automatisations gèrent en toute transparence les tâches de coordination répétitives, et les priorités des tâches garantissent que votre équipe sait toujours ce qui est le plus important.

La communication reste fluide grâce à ClickUp Chat et SyncUps. Au moment de générer des rapports, les tableaux de bord et les cartes IA transforment les données brutes en informations claires et en temps réel que vos clients n'ont pas besoin de demander.

Alors, qu'attendez-vous ? Discutez avec un expert dès aujourd'hui ! ✅