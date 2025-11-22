16 modèles de rapports client personnalisables

Tenir vos clients informés n'est pas seulement une question de courtoisie. C'est aussi le moyen de construire des partenariats à long terme. Des rapports clairs et bien structurés peuvent faire la différence entre une collaboration ponctuelle et une relation durable.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de repartir de zéro à chaque fois. Que vous partagiez les résultats d'une campagne PPC, que vous récapituliez une stratégie marketing ou que vous mettiez à jour l'avancement hebdomadaire d'un projet, les modèles de rapports clients vous permettent de communiquer rapidement et facilement ce qui compte, de manière claire et cohérente.

Car soyons honnêtes : il vaut mieux consacrer son temps à obtenir des résultats plutôt qu'à mettre en forme des diapositives. La plupart des retards dans la production des rapports sont dus au fait que les équipes jonglent avec dix outils à la fois, ce qui crée une prolifération du travail et rend plus difficile la mise à jour rapide des informations.

Avec les bons modèles, vous pouvez simplifier votre processus de rapports et fournir des mises à jour que vos clients attendront avec impatience.

Voyons comment rendre les rapports client plus rapides, plus faciles et plus efficaces.

Que sont les modèles de rapports clients ?

Les modèles de rapports clients sont des documents prédéfinis et personnalisables utilisés pour communiquer les progrès, les performances ou les résultats aux clients. Ces modèles personnalisables permettent de standardiser les rapports clients entre les projets et les services, ce qui facilite le partage des mises à jour en temps opportun.

Ils comprennent généralement des indicateurs de performance clés, des diagrammes, des résumés et les prochaines étapes, et vous permettent de gagner du temps sur la mise en forme des rapports mensuels.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport client ?

Un bon modèle de rapport client est clair, facile à mettre à jour et adapté à vos besoins en matière de rapports clients. Il doit vous permettre de :

Mettez en avant les résultats clés et les informations importantes dans le résumé exécutif.

Alignez-vous sur les objectifs du client dans la section « Objectifs et buts ».

Mesurez les performances à l'aide de données et d'indicateurs de performance.

Utilisez des données visuelles telles que des diagrammes pour faciliter la compréhension des informations essentielles.

Suivez vos finances grâce au suivi budgétaire

Proposez des étapes concrètes dans la section « Recommandations ».

Créez des rapports clients personnalisés afin de refléter leurs besoins.

Vous gagnerez des points supplémentaires si le modèle est collaboratif et inclut des rapports automatisés permettant d'extraire des données concrètes en temps réel.

💡 Conseil de pro : vous ne savez pas quels outils peuvent automatiser vos rapports et vous faire passer pour un génie ? Ce guide des outils de rapports clients présente les meilleures options, de l'intervalle de solutions rapides aux analyses approfondies.

Les meilleurs modèles ClickUp pour des rapports clients sans effort

Voici un tableau de résumé des modèles de rapports clients ClickUp personnalisables.

16 modèles de rapports clients

Si les rapports clients sont essentiels pour tenir vos clients, nouveaux et anciens, informés, tous les modèles de rapport ne se valent pas.

La bonne nouvelle ? Nous avons terminé le travail pour vous et compilé 16 de nos modèles de rapports clients préférés — conçus pour rendre votre processus de rapports clients plus facile, plus rapide et plus efficace.

Plongeons-nous dans le vif du sujet et trouvons le modèle parfait pour votre prochain rapport !

1. Modèle de rapport quotidien client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez les mises à jour quotidiennes et améliorez la transparence de votre équipe grâce au modèle de rapport quotidien client ClickUp.

Le modèle de rapport quotidien client vise à faciliter la communication en fournissant des mises à jour quotidiennes structurées aux clients. Il couvre les réalisations clés, les tâches en cours, les obstacles et les prochaines étapes, et comprend même un espace pour les notes de l'équipe et les ressources supplémentaires, afin que tout le monde soit sur la même page.

Ce modèle est conçu pour les projets clients au rythme soutenu, où la transparence et la rapidité des réponses sont primordiales. Au lieu de rechercher les mises à jour dans Slack ou dans les fils de discussion par e-mail, vous pouvez facilement créer un emplacement centralisé pour les rapports quotidiens, qui peut être mis à jour et partagé rapidement. De plus, la mise en forme aide les équipes à suivre les micro-progrès et à repérer rapidement les problèmes potentiels.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez les personnaliser en ajoutant des indicateurs de performance clés spécifiques à chaque client, en attribuant des tâches aux membres de votre équipe ou même en les intégrant à des tableaux de bord pour un suivi visuel des performances.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets clients évolutifs et exigeants et qui ont besoin de rapports quotidiens structurés sans frais généraux manuels.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez varier la mise en forme ? Découvrez différentes méthodes de rapports clients pour trouver le style qui convient le mieux à votre client : tableaux de bord, documents, présentations ou même mémos vocaux.

2. Modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez facilement l'engagement, la portée et le retour sur investissement à l'aide du modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp.

Le modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp est votre environnement de travail tout-en-un pour le suivi, la mesure et la présentation des performances sociales sur toutes les plateformes que vous gérez. Il comprend des sections prédéfinies pour l'engagement, la croissance du nombre d'abonnés, la portée, les taux de rebond, les impressions et les taux de clics, le tout dans un format facile à consulter.

La véritable magie réside dans l'automatisation : intégrez différents outils tels que Meta, LinkedIn ou Google Analytics pour extraire des données en temps réel et réduire automatiquement les entrées manuelles. Utilisez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les tendances et présenter le retour sur investissement des campagnes à l'aide de graphiques et de widgets.

Que vous gériez des projets d'influence, des campagnes payantes ou des calendriers de contenu, ce modèle permet de tenir les parties prenantes informées grâce à des visuels clairs et des rapports personnalisables.

✨ Idéal pour : les équipes marketing des agences qui gèrent des campagnes sociales pour plusieurs clients et qui ont besoin d'informations cohérentes et multicanales en un coup d'œil.

💡 Conseil de pro : avant d'envoyer un autre rapport de performance, assurez-vous que vos données sont correctes. Ce guide d'audit des réseaux sociaux vous aide à repérer les lacunes et à peaufiner vos analyses avant que le client ne les fasse.

3. Modèle de rapport SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les classements par mots-clés et les indicateurs techniques en informations de valeur pour vos clients grâce au modèle de rapport SEO ClickUp.

Le modèle de rapport SEO ClickUp vous permet d'effectuer un suivi très facile de tous vos indicateurs SEO clés. Avec des sections consacrées au classement des mots-clés, aux tendances du trafic organique, aux backlinks et aux mises à jour techniques SEO, tout est parfaitement organisé et prêt à l'emploi. De plus, vous pouvez visualiser toutes ces données à l'aide de diagrammes et de graphiques personnalisables, ce qui permet à tout le monde d'approfondir facilement son analyse.

Vous pouvez suivre l'évolution de vos mots-clés au fil du temps, repérer les opportunités de contenu et voir comment votre visibilité sur les moteurs de recherche évolue. Et vous disposez de beaucoup d'espace pour ajouter des avis d'experts et des recommandations pour les prochaines étapes, ce qui vous aide à aligner vos stratégies futures sur ce qui fonctionne actuellement.

Ce modèle est idéal pour transformer des données SEO brutes en informations claires et exploitables qui ont de la valeur aux parties prenantes. Il est parfait pour les rapports mensuels sur les campagnes marketing, les bilans de campagne, ou pour tenir les clients informés grâce à des mises à jour régulières.

✨ Idéal pour : les professionnels du référencement qui ont besoin de montrer clairement la croissance et d'offrir des recommandations étayées par des données sur lesquelles les clients peuvent s'appuyer.

📖 À lire également : Vous souhaitez améliorer votre classement sans vous épuiser ? Découvrez comment utiliser l'IA pour le référencement naturel (SEO) et accélérer les audits, les briefs et l'optimisation, tout en gagnant du temps.

4. Modèle de résumé exécutif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Résumer les points forts de la campagne et les indicateurs clés de performance en un coup d'œil grâce au modèle de résumé exécutif ClickUp.

Le modèle de résumé exécutif ClickUp offre une vue d'ensemble des résultats d'un projet ou d'une campagne. Il est destiné aux décideurs qui souhaitent obtenir des informations concises sans avoir à parcourir un tableur de 20 onglets. Ce modèle présente les points forts en matière de performances, les résultats clés, les indicateurs principaux et les enseignements stratégiques dans un document concis d'une page.

Chaque section est conçue pour être claire et percutante, grâce à des résumés sous forme de listes à puces et à des éléments visuels optionnels, tels que des diagrammes, des graphiques et des indicateurs de performance clés codés par couleur. Elle est parfaite pour les revues internes, les réunions de direction avec les clients ou le partage d'informations avec les parties prenantes au niveau du conseil d'administration qui ont besoin d'un contexte rapide.

Vous pouvez facilement adapter le résumé au type de projet ou au public visé, et même ajouter des liens vers des rapports mensuels plus détaillés pour ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires.

✨ Idéal pour : les agences et les équipes qui établissent des rapports avec des dirigeants de haut niveau qui accordent de la valeur à la clarté et à la concision, étayées par des informations concrètes.

📣 Découvrez comment créer un tableau de bord client puissant et automatisé à l'aide de l'environnement de travail IA de ClickUp, qui garantit la transparence et la simplicité de tous les livrables, échéanciers et mises à jour.

5. Modèle de rapport de campagne PPC ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rendez les données PPC faciles à comprendre et conviviales pour les clients grâce au modèle de rapport de campagne PPC ClickUp.

Le modèle de rapport de campagne PPC ClickUp fournit aux équipes chargées des médias payants tout ce dont elles ont besoin pour présenter des données complexes sur les performances publicitaires d'une manière facilement compréhensible pour les clients. Ce modèle est conçu pour afficher clairement les indicateurs clés tels que les dépenses publicitaires, les impressions, le taux de clics (CTR), le coût par acquisition (CPA) et le retour sur investissement publicitaire (ROAS).

Chaque section du rapport est personnalisable, vous pouvez donc l'adapter aux types de campagnes, aux plateformes (Google, Meta, LinkedIn) ou aux objectifs spécifiques des clients. Il comprend des champs pour les points forts de la campagne, les recommandations et les annotations, ce qui est idéal pour le suivi des tendances ou pour expliquer pourquoi les performances ont changé. Les options de visualisation intégrées vous permettent d'insérer des graphiques pour comparer les indicateurs d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre.

Cette structure vous permet de ne pas vous contenter de rapports de nombres de clients—vous racontez l'histoire qui se cache derrière les données.

✨ Idéal pour : les équipes chargées des médias payants qui gèrent plusieurs comptes et cherchent à fournir des informations exploitables, et pas seulement des feuilles de calcul.

Capturez les mises à jour plus rapidement avec ClickUp Brain MAX Les rapports clients deviennent plus faciles lorsque les mises à jour s'écrivent toutes seules. ClickUp Brain MAX peut résumer la progression hebdomadaire, extraire le contexte des rapports précédents et vous aider à transformer des notes éparses en informations claires. Avec Talk to Text , vous pouvez dicter les mises à jour pendant les appels avec les clients et les transformer instantanément en tâches ou en résumés soignés dans votre modèle de rapport. Cela permet de garantir la précision et la cohérence de chaque rapport, ainsi que la rapidité de leur préparation. Faites de votre voix un outil de productivité grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX.

6. Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affichez toutes les indicateurs marketing dans une seule vue à l'aide du modèle de rapport de marketing numérique ClickUp.

Le modèle de rapport de marketing numérique ClickUp rassemble toutes les données de performance de vos campagnes dans un seul rapport organisé. Plus besoin de jongler entre les onglets ou de mettre à jour cinq feuilles différentes. Il regroupe les indicateurs relatifs à l'image de marque, au référencement, aux publicités payantes, aux campagnes de marketing par e-mail et aux réseaux sociaux de l'agence dans une vue centralisée facile à comprendre.

Utilisez ce modèle personnalisé pour présenter les tendances en matière de performances, identifier les stratégies les plus efficaces et déterminer les campagnes qui doivent être ajustées. Il comprend des sections prédéfinies pour le trafic, l'engagement, les conversions et même le retour sur investissement. Vous pouvez insérer des diagrammes pour comparer la croissance d'un mois à l'autre ou mapper les performances des campagnes avec les indicateurs clés de performance essentiels.

Il est suffisamment flexible pour permettre des mises à jour hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles des rapports marketing, et aide à créer un processus de rapports client raffiné et reproductible qui impressionne les clients tout en vous faisant gagner du temps.

✨ Idéal pour : les équipes marketing multiservices qui gèrent des campagnes multicanales et ont besoin d'un rapport clair pour les coordonner toutes.

💡 Conseil de pro : vous jonglez entre les demandes des clients, les réunions et les livrables sur dix applications différentes ? Cet article sur la manière de suivre vos clients peut vous aider à rester au top sans perdre la tête (ni vos notes).

7. Modèle de rapport d'avancement de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que tout le monde reste aligné sur les jalons et les échéanciers du projet grâce au modèle de rapport d'avancement de projet ClickUp.

Utilisez le modèle de rapport d'avancement de projet ClickUp pour informer régulièrement vos clients de la progression de leur projet par rapport à son périmètre, son calendrier et ses objectifs. Ce modèle comprend des champs pour les jalons importants franchis, les résumés de l'état d'avancement actuel, les projections d'échéancier et tout obstacle à venir susceptible d'affecter la livraison.

Il est conçu pour être partagé chaque semaine ou toutes les deux semaines, selon les besoins du client, et comprend des éléments visuels intégrés, tels que des diagrammes de Gantt ou des échéanciers, afin de communiquer rapidement le statut actuel du projet. Vous pouvez également mettre en évidence les principales réussites, les mises à jour de l'équipe et les décisions à prendre du côté du client pour que tout continue d'avancer.

Ce modèle personnalisable permet à chacun de rester responsable tout en réduisant le nombre de réunions de statut et de fils d'e-mail.

✨ Idéal pour : les chefs de projet en gestion de projet qui suivent l'avancement des différentes phases et souhaitent fournir des mises à jour proactives et structurées sans repartir de zéro à chaque fois.

📖 À lire également : Vous avez besoin d'aide pour structurer vos mises à jour au-delà des rapports clients ? Ce guide sur les rapports d'avancement vous montre comment rédiger des résumés clairs et axés sur les objectifs que votre équipe (et vos clients) apprécieront.

8. Modèle de rapport sur le statut du projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Communiquez instantanément l'état de statut d'un projet à l'aide d'indicateurs visuels dans le modèle de rapport d'état de projet ClickUp.

Le modèle de rapport d'état du projet ClickUp est le moyen idéal pour tenir vos clients informés sans les submerger d'information. Il utilise des indicateurs simples et codés par couleur (vert, jaune, rouge) pour montrer rapidement où en est le projet, s'il est en bonne voie, s'il nécessite une attention particulière ou s'il présente un risque.

Ce modèle est idéal pour les mises à jour régulières des clients et les vérifications internes. Il comprend des sections permettant de mettre à jour les échéanciers, de mettre en évidence les défis actuels, de montrer comment l'équipe est répartie et de note tout changement dans la portée du projet. Vous pouvez même ajouter des liens vers des tableaux de tâches ou des diagrammes de Gantt pour approfondir les détails si nécessaire.

Le plus gros avantage ? Ils sont clairs, faciles à personnaliser et simples à reproduire semaine après semaine, ce qui les rend parfaits tant pour les équipes agiles que pour celles qui suivent des cycles de projet traditionnels.

✨ Idéal pour : les équipes internes et les parties prenantes externes qui ont besoin d'un aperçu du statut avec un minimum de préparation.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à rendre vos mises à jour claires et pas trop... ennuyeuses ? Consultez ce guide étape par étape pour savoir comment rédiger un rapport qui sera réellement lu et suivi d'effets.

📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les chats pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

9. Modèle ClickUp Client Success

Obtenir un modèle gratuit Organisez facilement l'intégration, les renouvellements et les commentaires grâce au modèle ClickUp Client Success Template.

Le modèle ClickUp Client Success est spécialement conçu pour les équipes chargées de la réussite client qui gèrent tout, de l'intégration aux renouvellements. Il offre un espace centralisé pour documenter les objectifs, suivre la santé des clients, établir des cadences de réunion et surveiller les jalons clés des comptes.

Vous y trouverez des sections consacrées à l'aperçu des relations, à la préparation des revues trimestrielles (QBR), au suivi des commentaires, aux opportunités de vente incitative et aux contacts clés. Le tableau de bord peut être personnalisé pour mettre en évidence les comptes à risque ou les jalons de renouvellement approchant. Grâce aux automatisations et aux notifications ClickUp, vous êtes sûr de ne manquer aucun point de contact.

Que vous travailliez avec cinq ou cinquante clients, ce modèle rend les efforts de service client évolutifs, cohérents et transparents au sein de votre équipe.

✨ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client qui gèrent plusieurs entreprises clientes et souhaitent systématiser la fidélisation et la croissance.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez donner à vos clients un aperçu en direct de l'avancement des travaux sans envoyer un autre PDF ? Découvrez comment créer un tableau de bord client qui se met à jour en temps réel et réduit le nombre d'e-mails de « simple suivi ».

10. Modèle de sondage de satisfaction client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez les informations CSAT et NPS grâce à l'automatisation intégrée dans le modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp.

Le modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp facilite la collecte des commentaires des clients sans les interminables chaînes d'e-mails. Il est fourni avec des formulaires d'enquête personnalisés qui vous permettent de saisir des indicateurs clés tels que le Net Promoter Score (NPS), la satisfaction client (CSAT) et même certaines réponses ouvertes.

L'un des principaux avantages ? Le modèle intègre des déclencheurs qui envoient automatiquement des sondages après des événements tels que les jalons d'un projet ou la résolution d'un ticket, afin que les commentaires que vous recevez soient pertinents et opportuns. Vous pouvez tout organiser en centralisant les résultats, en attribuant des étiquettes aux tendances et en triant les commentaires par client, campagne ou projet.

Si votre équipe s'efforce d'être un fournisseur d'expérience client cohérente et de s'améliorer constamment en fonction des commentaires reçus, ce modèle va vraiment changer la donne.

✨ Idéal pour : les agences qui collectent des données NPS, CSAT et des commentaires post-projet afin d'améliorer la prestation de leurs services.

ClickUp Agents pour des rapports clients sans effort Les rapports clients échouent généralement au niveau du suivi : collecte des mises à jour, nettoyage des données, actualisation des indicateurs clés de performance et cohérence de l'espace client. ClickUp Agents peut s'occuper de tout cela pour vous. Il peut mettre à jour automatiquement les champs, organiser les sections des rapports, extraire les données récentes des tâches ou des documents liés et mettre en évidence tout ce qui nécessite votre attention. Pendant que vous vous concentrez sur les informations et les recommandations, Agents assure le bon fonctionnement de votre système de rapports clients en arrière-plan. Obtenez immédiatement des rapports et des données depuis votre espace de travail avec ClickUp Agents.

11. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fournissez des aperçus financiers clairs avec des données en temps réel à l'aide du modèle de rapport d'analyse financière ClickUp.

Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp aide les équipes à créer des rapports clients sous la forme de résumés financiers structurés que les clients comprennent.

Que vous effectuiez le suivi du budget par rapport aux résultats réels, que vous fassiez la prevision des tendances ou que vous examiniez les performances trimestrielles, ce modèle vous offre toute la flexibilité dont vous avez besoin.

Il comprend des sections consacrées aux sources de revenus, à la ventilation des coûts, aux marges, aux projets et aux écarts, chacune mise en forme dans un format clair et visuel. Vous pouvez intégrer des données en temps réel à l'aide des intégrations ClickUp avec des feuilles de calcul ou des outils BI, ce qui le rend parfait pour les rapports mensuels récurrents et les revues de fin de trimestre.

Conçus pour les consultants, les agences et les équipes financières qui ont besoin de rendre les nombres clairs.

✨ Idéal pour : les équipes financières et les consultants qui fournissent des rapports à des clients ou à des dirigeants qui attendent des informations exploitables, et pas seulement des feuilles de calcul.

12. Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la vitesse des ventes et le flux des transactions semaine après semaine grâce au modèle de rapport hebdomadaire sur les ventes de ClickUp.

Le modèle de rapport hebdomadaire sur les équipes commerciales ClickUp aide les responsables commerciaux à fournir des mises à jour cohérentes qui reflètent les performances, et pas seulement le nombre d'un tableur. Il organise les données et les activités commerciales par étape du pipeline, performances des commerciaux, source des prospects et taux de conversion, offrant ainsi aux parties prenantes une vue d'ensemble en un coup d'œil.

Ce rapport suit également la vitesse totale des ventes, la taille moyenne des transactions et les taux de clôture au fil du temps, ce qui permet de repérer les tendances et de prendre rapidement des mesures. Des champs intégrés pour les commentaires et les plans d'action vous permettent d'expliquer les gains, les pertes et les mesures prises à cet égard.

Que vous informiez un client ou que vous synchronisiez avec un directeur commercial, ce modèle permet à tout le monde de se mettre d'accord sans précipitation de dernière minute.

✨ Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin de mises à jour régulières avec des informations et des points d'action.

📖 À lire également : Vous en avez assez des allers-retours incessants et du chaos lié au contrôle des versions ? Découvrez comment la collaboration en temps réel rend le travail avec les clients et les collègues beaucoup moins chaotique et beaucoup plus productif.

Voici ce qu'un de nos clients avait à dire: Nous voulions une plateforme unique pour la saisie des données, et nous l'avons trouvée avec ClickUp. Nous avons établi un partenariat pour que tout soit du travail. Nous avons développé des normes mondiales qui ont rendu le suivi et la prise de décision très rapides et transparents. Nous voulions une plateforme unique pour la saisie des données, et nous l'avons trouvée avec ClickUp. Nous avons établi un partenariat pour que tout le travail soit fait. Nous avons développé des normes mondiales qui ont rendu le suivi et la prise de décision très rapides et transparents.

13. Modèle de rapport d'avancement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez en évidence les progrès, les obstacles et les tâches à venir dans un format prêt à l'emploi pour vos clients grâce au modèle de rapport d'avancement ClickUp.

Le modèle de rapport d'avancement ClickUp est conçu pour les mises à jour récurrentes dans le cadre de tout engagement client. Il permet de suivre ce qui a été achevé, ce qui est en cours et ce qui est à venir, grâce à une mise en forme cohérente et facile à lire que les clients peuvent parcourir en quelques minutes.

Le modèle comprend une section récapitulative, une ventilation détaillée des tâches, les dépendances, les calendriers et les obstacles. Vous pouvez automatiser certaines parties du rapport en le liant à des espaces de projet et utiliser des libellés de statut codés par couleur pour plus de clarté.

Utilisez-les pour réduire les suivis clients, améliorer la responsabilité et faire avancer le travail sans confusion.

✨ Idéal pour : les responsables qui présentent des rapports sur les résultats de leur équipe dans le cadre de projets s'étalant sur plusieurs semaines ou en cours.

14. Modèle de rapport d'ingénierie ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Partagez clairement les sprints et les mises à jour avec les parties prenantes techniques et non techniques grâce au modèle de rapport d'ingénierie ClickUp.

Le modèle de rapport d'ingénierie ClickUp est conçu pour fournir un résumé clair des sprints, du suivi des bogues, des cycles de publication et des performances du système, d'une manière facile à comprendre pour les parties prenantes techniques et non techniques.

Il comprend des sections pour les notes de déploiement, les problèmes résolus, les rétrospectives de sprint et les mises à jour forfaitaires. La disposition vous permet de suivre la vélocité, les taux de burndown et de mettre en évidence les risques ou les obstacles. De plus, un espace est prévu pour les commentaires du client ou les notes d'assurance qualité, ce qui aide les équipes à rester alignées.

Ce modèle est particulièrement utile pour collaborer avec des clients externes ou des cadres internes qui ont besoin de mises à jour techniques, mais qui ne veulent pas se plonger dans Jira pour obtenir les détails. Il rationalise la communication et garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde sans s'enliser dans le jargon technique.

✨ Idéal pour : les responsables techniques qui partagent des résumés de sprints avec des clients ou des parties prenantes interfonctionnelles.

15. Modèle ClickUp pour la gestion de plusieurs engagements

Obtenir un modèle gratuit Gérez simultanément les tâches, les échéances et les clients à l'aide du modèle ClickUp Managing Multiple Engagements Template.

Le modèle ClickUp Managing Multiple Engagements est une véritable bouée de sauvetage pour les consultants, les agences ou les freelances qui jonglent avec plusieurs clients à la fois. Ce modèle fournit un aperçu complet de tous les projets en cours, des réunions, des livrables et des communications avec les clients.

Chaque mission peut être suivie dans une section dédiée, avec des calendriers de partage, des propriétaires désignés et des mises à jour sur l'avancement. Vous pouvez apposer des étiquettes aux risques, établir des priorités en fonction des délais et même effectuer une prévision de la charge de travail afin d'éviter la surcharge.

Ce modèle vous permet de développer vos services sans perdre le suivi ni votre santé mentale.

✨ Idéal pour : les consultants qui jonglent entre plusieurs clients et livrables et qui ont besoin de visibilité sans chaos.

16. Modèle de gestion de compte ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle sur vos réunions, vos renouvellements et la santé de vos clients grâce au modèle tout-en-un de gestion de compte ClickUp.

Suivez vos contacts, vos réunions, vos notes et vos livrables grâce au modèle de gestion de compte ClickUp. Ce modèle sert de hub de gestion des relations clients, regroupant les communications, les documents clés, l'état de statut des projets et les dates de renouvellement dans un espace facile à naviguer.

Il est parfait pour les relations continues où la fidélisation et la vente incitative sont tout aussi importantes que la livraison. Utilisez-le pour enregistrer les commentaires des clients, surveiller les tendances en matière de satisfaction et vous assurer d'être toujours prêt pour les réunions. Synchronisez-le avec des tableaux de bord ou des outils CRM pour garder les données à jour et éviter les doublons.

Sa structure répond à la stratégie visant à assurer la réussite à long terme des comptes.

✨ Idéal pour : les gestionnaires de comptes qui supervisent les relations clients à long terme et ont besoin d'afficher une vue à 360° de chaque compte.

Gérer des comptes clés sans plan, c'est courir à la perte de clients. Ces modèles de planification de comptes vous aident à rester organisé et proactif à chaque point de contact avec vos clients.

Maîtrisez votre flux de travail de rapports clients grâce aux modèles personnalisables de ClickUp.

Les rapports clients ne servent pas uniquement à partager des résultats. Ils permettent également de renforcer les relations et de prouver la valeur de votre travail, semaine après semaine. Lorsque les mises à jour sont cohérentes, claires et étayées par des données, elles ne se contentent pas d'informer les clients, elles renforcent également leur confiance.

C'est là que les 16 modèles gratuits de rapports clients de ClickUp font toute la différence. Chacun d'entre eux vous aide à réduire les tâches manuelles, à présenter la progression de manière professionnelle et à synchroniser tous les projets. Qu'il s'agisse d'un rapport marketing hebdomadaire ou d'un résumé trimestriel, vous pouvez personnaliser, automatiser et partager les mises à jour, le tout dans un seul environnement de travail convergent basé sur l'IA.

Avec ClickUp, la création de rapports consiste moins à rechercher des données qu'à obtenir des résultats. Commencez à utiliser ces modèles dès aujourd'hui et transformez chaque rapport en preuve de progression.