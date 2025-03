Comment stocker et organiser les informations relatives aux clients pour en faciliter l'accès et en assurer la sécurité ?

Vous vous apprêtez à relancer un client, mais vous vous rendez compte que votre dernier e-mail a été envoyé à son ancienne adresse, qu'il n'a pas utilisée depuis des mois. 🫠

C'est frustrant, n'est-ce pas ?

Les dossiers clients désordonnés ne sont pas seulement gênants ; ils peuvent entraîner des occasions manquées, de la confusion et même des risques pour la sécurité. Mais voici la bonne nouvelle : organiser les détails des clients ne doit pas être difficile.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un système robuste de gestion des données clients doté de processus intégrés de révision des enregistrements (et d'un lien de programmation fiable !). Voyons ce qu'il en est.

Résumé en 60 secondes

📌 La gestion des données clients (CDM) consiste à organiser et à stocker les données clients de manière à en faciliter l'accès et la gestion

📌 Elle implique la collecte de données, une organisation précise, la sécurité et un accès contrôlé pour une gestion rationalisée des données

le CDM offre des avantages tels que des flux de travail plus rapides, des relations plus fortes avec les clients, une réduction des erreurs et une meilleure sécurité des données

📌 Utiliser des processus cohérents, établir un système de libellé clair et sauvegarder régulièrement les données pour optimiser le CDM

des solutions avancées telles que les logiciels de gestion de la relation client (par exemple, ClickUp) peuvent contribuer à l'automatisation des tâches, à l'amélioration de la collaboration entre les équipes et à la simplification de la gestion des données des clients

Comprendre la gestion des données clients

La gestion des données clients (CDM) consiste à organiser et à gérer systématiquement les informations relatives aux clients afin de rationaliser les opérations. Il s'agit de collecter, stocker et intégrer les données clients de manière efficace afin de pouvoir accéder facilement aux informations pertinentes.

Il existe de nombreuses solutions logicielles pour la GDC, allant de formes simples comme les feuilles de calcul ou les applications de prise de notes à des plateformes plus avancées comme les logiciels de GRC, les systèmes de base de données ou portails clients . La clé est d'afficher une vue unifiée des coordonnées des clients.

Composants clés de la gestion des données clients

📌 Collecte des données: Recueillez uniquement les informations essentielles qui apportent une valeur ajoutée à votre entreprise, telles que les coordonnées des clients, l'historique des achats et leur utilisation, ainsi que les contrats de service. Évitez de collecter des données inutiles ou répétitives

organisation des données: Structurez vos données sous forme de listes, de formulaires, de tableaux de cartes ou de toute autre forme afin de faciliter la navigation et la récupération

📌 Exactitude des données: Veillez à ce que toutes vos données soient correctes et à jour. Des données exactes sont à la base de la prise de décisions éclairées et de la fourniture d'un excellent service à la clientèle

📌 Sécurité des données: Veillez à la sécurité des informations relatives aux clients. Mettez en œuvre des mesures de précaution en matière de sécurité des données pour les protéger contre les violations et les accès non autorisés

📌 Accès aux données: Assurez-vous que les bonnes personnes dans votre organisation peuvent accéder aux données dont elles ont besoin tout en les gardant sécurisées et bien gérées

Avantages de l'organisation des fichiers clients

Imaginez que vous dirigez une petite entreprise et que vous utilisez une solution de gestion de la relation client pour suivre les clients les commandes, les préférences et l'historique des communications.

Lorsqu'un client appelle, vous pouvez rapidement consulter ses commandes récentes pour suivre ses billets. Vous ne perdez pas de temps à fouiller dans de vieux dossiers. Au lieu de cela, vous pouvez répondre plus rapidement et offrir un service plus personnalisé, tout cela parce que vos données sont organisées et facilement accessibles.

Le bon système CDM permet une communication avec le client la communication avec les clients permet d'améliorer la qualité des services, de les personnaliser et de prendre des décisions éclairées. En bref, le CDM aide vos données à travailler pour vous.

Voici les avantages clés du CDM :

Flux de travail plus rapides : Vous pouvez trouver rapidement les informations dont vous avez besoin. Vous ne perdez plus de temps à chercher dans des données éparses

Vous pouvez trouver rapidement les informations dont vous avez besoin. Vous ne perdez plus de temps à chercher dans des données éparses Une meilleure gestion des clients: Un système bien maintenu montre à vos clients que vous prenez leur entreprise au sérieux. Il améliorela gestion des clients et laisse une impression durable de fiabilité et d'attention

Un système bien maintenu montre à vos clients que vous prenez leur entreprise au sérieux. Il améliorela gestion des clients et laisse une impression durable de fiabilité et d'attention Réduction des erreurs: Les systèmes organisés évitent les doublons et les entrées obsolètes. Cela permet de conserver des dossiers précis et fiables

Les systèmes organisés évitent les doublons et les entrées obsolètes. Cela permet de conserver des dossiers précis et fiables Amélioration de la sécurité des données: L'organisation systématique des données facilite le contrôle des informations sensibles. Cela permet de protéger la confidentialité des clients et de garantir le respect de la conformité

L'organisation systématique des données facilite le contrôle des informations sensibles. Cela permet de protéger la confidentialité des clients et de garantir le respect de la conformité Amélioration des relations avec les clients: Des dossiers clients soignés vous aident à personnaliser vos interactions. Les clients se sentent valorisés lorsque vous vous souvenez de leurs préférences et de leurs besoins

Moyens pratiques d'organiser et de conserver les informations relatives aux clients

Voici quelques stratégies efficaces et fiables pour conserver les informations relatives aux clients en toute sécurité et les garder bien organisées :

1. Maintenir un processus d'intégration cohérent

La clé pour rester organisé est de créer un processus normalisé de collecte des informations sur les clients.

Que vous utilisiez un formulaire d'accueil ou une checklist, veillez à ce que chaque client remplisse les mêmes informations lorsqu'il entre en contact avec votre entreprise pour la première fois. C'est le moyen le plus simple d'éviter toute confusion et de vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin dès le départ. Formulaires ClickUp peuvent vous aider à collecter des informations sur les clients lors de l'onboarding. Ces formulaires sont super personnalisables, de sorte que vous pouvez ajouter différents champs de données en fonction des données dont vous avez besoin de la part de vos clients, telles que les coordonnées, les services d'intérêt et les défis actuels.

Une fois qu'un client soumet ses informations, ClickUp les envoie automatiquement à l'équipe ou à la personne appropriée.

saisissez des informations pertinentes sur vos clients avec les formulaires ClickUp

La meilleure partie est que vous pouvez convertir les réponses des clients en tâches et les assigner à des membres spécifiques de l'équipe.

🌻Exemple: Si un client mentionne "J'aimerais avoir une démonstration du produit" dans le formulaire, vous pouvez créer une tâche pour que l'équipe commerciale planifie et effectue une démonstration du produit. Il n'est donc plus nécessaire d'envoyer des e-mails.

2. Développez un système de libellé pour faciliter la recherche

Un système de libellés effacés est essentiel pour que les dossiers des clients soient organisés et faciles à localiser. Commencez par établir des catégories simples telles que "Type de client", "Étape du projet" ou "Dates limites ". Utilisez les libellés de manière cohérente au sein de votre équipe afin que chacun puisse trouver rapidement ce dont il a besoin, sans confusion.

Vous pouvez étiqueter les fichiers comme "Clients actifs", "Leads" ou "Projets achevés ". Pour plus de clarté, vous pouvez utiliser des sous-étiquettes comme "Priorité élevée" ou "Suivi" Cette approche permet de classer les tâches et les documents dans des catégories précises, ce qui rend la recherche plus rapide et plus efficace. Étiquettes ClickUp permet de créer un système de libellé efficace qui classe les données des clients dans des catégories bien ordonnées. Vous pouvez libeller des tâches, des projets et même des documents avec plusieurs étiquettes comme " Client XYZ ", " Livraison urgente " ou " Commentaires demandés " Ceci est particulièrement utile pour les catégories qui se chevauchent.

créez des étiquettes personnalisées avec ClickUp Tags pour organiser les informations relatives à vos clients

🌻Exemple: Si un client est situé dans la région Nord et géré par un responsable de compte spécifique, vous pouvez ajouter les étiquettes 'Région Nord' et 'Géré par Alex'.

3. Maintenir des copies séparées et des sauvegardes pour la sécurité des données

Vous est-il déjà arrivé d'effacer accidentellement un fichier client important et de souhaiter disposer d'un bouton magique d'annulation ?

C'est un moment de panique que nous avons tous connu un jour ou l'autre. Des erreurs se produisent : des fichiers sont supprimés, des systèmes tombent en panne ou des données sont corrompues.

Alors, comment faire pour que les informations essentielles relatives aux clients ne disparaissent pas définitivement ?

La réponse est simple : maintenir des copies séparées et des sauvegardes fiables. Cette pratique garantit que vos données restent en sécurité et peuvent être récupérées même en cas d'imprévu.

stocker les fichiers à plusieurs emplacements, comme sur votre système local, un disque externe ou une plateforme cloud, ajoute des modules complémentaires de protection. Des outils comme Google Drive ou Dropbox sont parfaits pour synchroniser les fichiers, mais c'est encore mieux lorsque vous automatisez le processus de sauvegarde. ClickUp élimine les problèmes liés aux sauvegardes manuelles. Il garantit que tous vos documents clients sont automatiquement sauvegardés et accessibles directement dans les tâches. Cela signifie qu'il n'y a plus de recherche frénétique ou d'inquiétude quant à la perte d'informations. Tout est sauvegardé, organisé et prêt lorsque vous en avez besoin.

Avoir des sauvegardes fiables protège vos données et évite les situations stressantes. Si un employé écrase accidentellement un fichier ou si votre système tombe en panne au milieu d'un projet, tout sera stocké en sécurité ailleurs.

💡Pro Tip: Vous pouvez sécuriser vos données à l'aide de L'intégration de ClickUp à ProBackUp . Elle vous permet de sauvegarder toutes les listes et tous les documents en seulement trois minutes.

4. Réviser et mettre à jour régulièrement les données des clients

Quand avez-vous vérifié pour la dernière fois si les informations relatives à vos clients étaient à jour ?

Des dossiers périmés peuvent conduire à des situations embarrassantes, comme l'envoi d'e-mails à des adresses inactives ou la référence à des détails qui ne sont plus pertinents. En gardant vos dossiers à jour, vous vous assurez que vos communications sont pertinentes et professionnelles.

Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour planifier des révisions régulières des données des clients. Il vous aide également à lier les tâches liées et dépendantes, telles que " Réviser les données du client " et " Mettre à jour les informations sur le client "

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image6-9-1400x798.png Comment conserver les informations sur les clients : Utilisez les tâches ClickUp pour planifier les tâches de mise à jour des données clients /$$$img/

créer des tâches pour réviser régulièrement les données des clients avec ClickUp Tasks_

Cette pratique simple vous permet d'éviter les erreurs, d'assurer la fluidité de votre flux de travail et d'impressionner vos clients par votre souci du détail.

5. Mettre en œuvre des pratiques correctes d'élimination des documents

Vous conservez encore de vieux dossiers de clients "au cas où" ? C'est tentant, mais conserver des documents inutiles peut encombrer votre stockage et exposer des informations sensibles à des risques.

L'élimination correcte des documents n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question de protection de vos clients et de votre entreprise.

Pour les documents physiques périmés, le déchiquetage est le moyen le plus sûr de s'assurer que les informations confidentielles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Les jeter à la poubelle peut sembler inoffensif, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Veillez à supprimer les fichiers numériques en toute sécurité, y compris les sauvegardes ou le stockage cloud. Cela permet d'éviter les fuites accidentelles de données.

Voici comment vous pouvez vous débarrasser des documents de vos clients :

Les documents physiques Les documents numériques Les documents physiques Les documents numériques Les documents physiques Les documents numériques Déchiquetage : Utilisez une déchiqueteuse à coupe transversale pour une sécurité maximale. Suppression sécurisée : Utilisez un logiciel de suppression de fichiers pour effacer les fichiers de votre système de façon permanente Si le déchiquetage n'est pas possible, brûler les documents dans un environnement sûr et contrôlé permet d'achever leur destruction. Effacés des sauvegardes : n'oubliez pas de supprimer les données sensibles des systèmes de stockage cloud et de sauvegarde Pour les disques durs, l'utilisation d'un démagnétiseur pour perturber les champs magnétiques garantit l'illisibilité des données

Mais tout n'est pas à jeter.

Identifiez ce qui est essentiel pour la conformité ou une utilisation future, et veillez à ce qu'il soit stocké en toute sécurité. Une mise au rebut réfléchie permet de préserver l'efficacité de votre environnement de travail et la sécurité de vos données.

6. Choisir les bons outils de gestion de l'information

Lorsqu'il s'agit de gérer les relations avec les clients, un système de gestion de la relation client polyvalent peut vraiment faire la différence. Si vous êtes à la recherche d'un outil permettant de gérer les relations clients sans effort, ClickUp CRM est la réponse. CRM dans ClickUp permet de tout gérer, des leads aux pipelines et même à la collaboration d'équipe.

Vous pouvez créer une base de données clients centralisée et organiser les données de vos clients dans des vues Liste, Tableau Kanban ou Tableur avec Affichages personnalisés ClickUp . De plus, ClickUp CRM affiche une vue géographique de vos clients, ce qui vous permet de personnaliser la communication avec eux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image7-9-1400x929.png Comment stocker les informations sur les clients : Utilisez ClickUp CRM pour centraliser les données de vos clients /$$img/

créez votre système idéal pour stocker et analyser les contacts, les clients et les affaires avec ClickUp CRM_

ClickUp vous permet également de gérer les utilisateurs les rôles et les permissions des utilisateurs sans effort.

Assignez des niveaux d'accès spécifiques pour chaque membre de l'équipe ou invité, en veillant à ce que chacun ait le bon niveau de visibilité et de contrôle sur les informations relatives aux clients. Vous pouvez définir des permissions d'accès pour les tâches, les dossiers, les tableaux de bord et bien plus encore, ce qui vous permet de contrôler totalement le fonctionnement de votre espace de travail.

🙋🏽‍♀️Vous souhaitez passer outre les processus d'installation complexes ? Modèle ClickUp CRM pour être opérationnel et commencer à gérer vos clients immédiatement ! Tout y est : organisation des comptes, gestion de l'équipe commerciale, suivi des commandes et collaboration avec les clients, le tout sur une plateforme facile à utiliser.

7. Investir dans la formation de l'équipe pour une meilleure gestion des données

La formation de votre équipe à la manipulation correcte des données est essentielle pour que tout se passe bien et en toute sécurité. Lorsque tout le monde sait comment stocker, mettre à jour et éliminer correctement les informations relatives aux clients, les erreurs sont moins probables.

Il s'agit de s'assurer que tout le monde suit les mêmes bonnes pratiques.

Expliquez à vos employés l'importance de la confidentialité et de la sécurité des données Vous pouvez organiser des sessions régulières pour enseigner quels outils utiliser, comment rester organisé et comment collaborer efficacement. Cela permet d'accélérer le travail, d'obtenir de meilleurs résultats et d'offrir une expérience plus transparente à vos clients.

**Si vous cherchez à simplifier le processus de formation, l'outil de formation à l'utilisation de l'Internet est la solution idéale Modèle de cadre de formation ClickUp vous couvre. Il vous aide à définir des objectifs clairs, à suivre la progression et à vous assurer que votre équipe respecte les paramètres de traitement des données.

8. Utiliser des outils de planification et d'automatisation pour rationaliser les processus

Et si vous pouviez arrêter de perdre du temps avec des tâches manuelles et vous concentrer sur ce qui fait vraiment avancer votre entreprise ? C'est possible grâce aux outils d'automatisation et de planification.

Au lieu de créer des tâches manuelles pour mettre à jour les informations sur les clients, vous pouvez paramétrer des rappels automatisés. Automatisations ClickUp peut vous aider. Il dispose de plus de 100 modèles préconstruits pour automatiser votre flux de travail. Qu'il s'agisse d'attribuer du travail, de mettre à jour des statuts ou d'envoyer des e-mails, ClickUp s'en charge pour vous, afin que votre équipe passe moins de temps sur les petites choses et plus de temps à produire de bons résultats.

De plus, ClickUp Automatisation vous aide à ajouter des déclencheurs pour mettre à jour automatiquement les informations sur les clients .

🌻 Exemple: Automatisation des cycles de révision des données

Automatisation: Générer automatiquement une tâche pour que l'équipe examine et vérifie l'exactitude des données des clients pour tous les comptes actifs

Générer automatiquement une tâche pour que l'équipe examine et vérifie l'exactitude des données des clients pour tous les comptes actifs Déclencheur: Quand c'est le début du mois

automatiser les tâches de mise à jour des informations sur les clients avec les automatismes ClickUp_

9. Assurer la confidentialité et la conformité des données

La confidentialité des données et la conformité sont plus importantes que jamais. En effet, la confidentialité des données et la conformité sont plus importantes que jamais, 81% des utilisateurs estiment que la manière dont une entreprise traite leurs données personnelles reflète la valeur qu'elle leur accorde en tant que client. C'est pourquoi il est essentiel de sécuriser les informations de vos clients.

ClickUp prend cette responsabilité au sérieux, en offrant une sécurité de premier plan avec les normes HIPAA, SOC 2, et Conformité GDPR . Il protège vos données à l'aide d'un chiffrement robuste, d'une authentification à deux facteurs et d'autres fonctionnalités de sécurité avancées.

Ce qui est encore mieux, c'est que ClickUp offre une flexibilité dans la façon dont les données sont stockées. Vous pouvez choisir des centres de données aux États-Unis, en Europe ou en Asie, pour répondre aux exigences de conformité et de sécurité de gouvernance . Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la croissance de votre entreprise sans vous soucier des risques liés aux données.

📖 Lire la suite: Comment utiliser l'IA pour la gouvernance des données ?

10. Utiliser des systèmes de gestion des connaissances

A Système de gestion des connaissances (KMS) vous aide à suivre toutes les informations, tous les documents et toutes les ressources importantes dont vous avez besoin.

Plutôt que de perdre du temps à chercher des documents ou à réexpliquer les choses, un SGC vous permet d'accéder rapidement à ce dont vous avez besoin, de partager les connaissances avec votre équipe et de collaborer plus efficacement. Le système de gestion des connaissances de ClickUp offre un espace centralisé pour tous vos documents, tâches et communications. Vous n'avez plus à chercher dans des e-mails ou des fichiers interminables pour trouver ce dont vous avez besoin.

Qu'il s'agisse de Documents, de tâches ou de wikis, tout est connecté et facile à trouver, ce qui aide votre équipe à rester organisée et sur la bonne voie.

centraliser toutes les connaissances en un seul endroit dans ClickUp Docs Hub_

Vous pouvez également tirer parti d'un Base de connaissances IA pour trouver rapidement les informations relatives aux clients. ClickUp Brain , le puissant assistant IA de ClickUp, fournit des réponses instantanées à vos requêtes de recherche, que vous cherchiez des mises à jour de statut sur des projets de clients ou que vous souhaitiez connaître les préférences de communication d'un client.

ClickUp Brain peut également résumer les discussions des clients et offrir de précieuses indications sur leurs besoins ou leurs préférences.

obtenez des mises à jour rapides du statut des projets personnalisés avec ClickUp Brain_

Adopter les bonnes pratiques de gestion de l'information client

Gérer efficacement les informations sur les clients consiste à créer un processus rationalisé qui permet à chacun d'être sur la même page. Voici cinq conseils pratiques qui vous aideront à garder une longueur d'avance et à établir des relations plus solides avec vos clients :

Segmenter votre base de données clients

Permettre gestion transparente des clients en organisant les informations sur les clients en catégories basées sur leurs besoins, leurs secteurs d'activité ou leurs types de projets. Cette segmentation peut faciliter l'adaptation de votre communication et de vos services tout en vous assurant que vous vous concentrez sur ce qui compte le plus pour chaque groupe.

Tirer parti de tableaux de bord visuels pour le suivi

Créez un tableau de bord visuel pour suivre les projets en cours des clients, les échéances et les jalons.

Cela peut fournir un aperçu rapide pour vous et votre équipe, améliorant la collaboration et gardant tout le monde aligné. En mettant toutes les informations relatives aux clients sur le Front des données clients, vous vous assurez que tout le monde a accès aux dernières mises à jour et perspectives.

Vous pouvez utiliser Tableaux de bord ClickUp pour visualiser toutes les données des clients, y compris leurs projets, les tâches en attente et achevées, et la rapidité avec laquelle vous répondez aux requêtes de confidentialité des données des clients.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image3-10-1400x842.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

visualisez les données de vos clients pour une meilleure prise de décision avec les tableaux de bord ClickUp_

Utiliser des modèles de portail client pour la personnalisation

Offrez à vos clients une expérience personnalisée grâce à modèles de portail client qui correspondent à leurs préférences et à leurs besoins. Cela permet d'instaurer un climat de confiance et de renforcer leur engagement.

Surveiller les indicateurs clés

Gardez un œil sur les indicateurs tels que le taux de rétention des clients, les temps de réponse et les scores de rétroaction. Le suivi de ces indicateurs vous permet d'améliorer constamment vos services et de résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent.

💡Pro Tip: You can use the Modèle de KPI ClickUp pour visualiser les indicateurs clés de performance du service à la clientèle et suivre leur progression. Le modèle vous aide à analyser les données et à identifier les domaines à améliorer.

Gérer efficacement les informations sur les clients avec ClickUp

Stocker et organiser les informations sur les clients ne doit pas être compliqué.

Investir dans les bons outils et créer des systèmes simples et efficaces vous permet d'assurer la sécurité, la facilité d'accès et la mise à jour des informations. Commencez modestement, trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vos besoins et ajustez au fur et à mesure. Ces étapes vous aideront à rester organisé et efficace dans la gestion des informations relatives à vos clients.

Avec ClickUp, vous pouvez rationaliser vos flux de travail, stocker en toute sécurité les données de vos clients et accéder à tout ce dont vous avez besoin à partir d'une seule plateforme ! S'inscrire à ClickUp pour une gestion efficace des données clients !