Comment construire et optimiser votre base de connaissances IA

Le travail du savoir a connu une croissance exponentielle, plus que tout autre secteur, au cours des dernières années. Certaines des entreprises les plus précieuses au monde, comme Apple, Alphabet, Amazon et Microsoft, sont toutes des entreprises technologiques.

La croissance des emplois, ainsi que les salaires les plus élevés, concernent tous des rôles liés à la technologie. "Les rôles qui connaissent la croissance la plus rapide par rapport à leur taille aujourd'hui sont portés par la technologie, la numérisation et la durabilité" constate le Forum économique mondial (WEF).

En effet, selon l'étude du WEF les compétences cognitives telles que la pensée analytique, la pensée créative, la résilience, la conscience de soi, la curiosité et la maîtrise des technologies figurent en tête de la liste des compétences les plus demandées.

la base de connaissances de l'IA simple, efficace et surpuissante

Le plus grand différenciateur de ClickUp Brain est que la gestion des connaissances par IA donne des réponses instantanées à partir de n'importe quel travail qui se trouve dans la plateforme ou qui y est intégré.

Par instance, au sein de ClickUp, il peut répondre à des questions sur qui travaille sur quoi ou à quoi ressemble le burndown pour ce sprint. En revanche, si vous avez intégré votre Calendrier Google à ClickUp, l'IA peut répondre à des questions sur votre emploi du temps.

En plus de la gestion des connaissances par IA, ClickUp Brain automatise également les mises à jour, les standups, les rapports de progression, la relecture, la création de transcriptions à partir de vidéos, etc.

Prix : Vous pouvez ajouter ClickUp Brain à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois.

2. Zendesk : Le meilleur pour l'assistance client

Via Zendesk Zendesk est une plateforme de service client qui intègre les communications à travers les e-mails, le chat, les médias sociaux et le libre-service. L'outil IA capture les informations de toutes ces sources pour faire remonter à la surface des réponses contextuelles.

Il peut identifier les sujets qui nécessitent plus d'informations en examinant les requêtes, les tickets et les plaintes des clients. Ses fonctionnalités d'IA générative assistent la création de contenu, en construisant des premières ébauches que les experts peuvent examiner et modifier.

Au niveau de l'interface, le chatbot de Zendesk est facile à déployer et vous permet de définir également son persona, ce qui le transforme en un excellent compagnon numérique pour les équipes de service client.

**Prix Les fonctionnalités IA sont intégrées à l'abonnement Zendesk, qui commence à 55 $ par agent et par mois.

3. Slite : le meilleur pour les équipes à distance

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Slite Slite est une base de connaissances IA conçue pour faciliter le partage d'informations au sein des équipes à distance. Son interface conviviale permet aux entreprises de créer des wikis d'entreprise, de maintenir des notes de réunion, de concevoir des flux de travail d'onboarding, de documenter des processus, etc.

Ses fonctionnalités IA améliorent la rédaction avec des résumés et des contrôles grammaticaux. Il assiste les traductions d'une langue à l'autre. Il permet d'importer des documents depuis Notion, Google Docs ou d'autres formes. Il s'intègre également à Slack, Trello, Figma, et d'autres outils de partage d'informations.

**Prix Les forfaits commencent à 8 $ par membre et par mois.

4. Tettra : Le meilleur pour la gestion des connaissances internes

Via Tettra Tettra est un base de connaissances interne pour rationaliser les données organisationnelles et mieux assister les employés. Son intégration avec Slack permet aux utilisateurs de trouver des réponses directement depuis l'outil avec lequel ils sont le plus à l'aise.

Comme la plupart des outils, vous pouvez importer du contenu à partir de Google Docs, Notion, fichiers bloc-notes, etc. Vous pouvez mettre en évidence les informations obsolètes, identifier les lacunes en matière de connaissances et maintenir la base de connaissances à jour en permanence.

**Prix Tettra commence à 4 $ par utilisateur et par mois pour le forfait de base.

5. Notion : Pour une collaboration basée sur la connaissance

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission Notion Notion combine les connaissances de ChatGPT avec vos informations organisationnelles pour créer une interface holistique pour les utilisateurs. Son assistant IA intégré vous aide à obtenir des réponses, à créer du contenu, à mieux rédiger, à résumer des documents, et plus encore.

Il peut également résumer des rapports de progression, créer des éléments d'action et identifier des insights pour prendre des décisions importantes.

Prix Vous pouvez ajouter l'IA à votre environnement de travail Notion à partir de 8 $ par membre et par mois.

Chaque logiciel de base de connaissances IA offre des fonctionnalités différentes et répond à des objectifs différents. Choisir le bon et construire à partir de celui-ci a un impact sur l'efficacité de votre travail de connaissance. Voici une approche complète de la création de votre propre base de connaissances IA.

Construire une base de connaissances en IA signifie plus que choisir un logiciel et télécharger des fichiers. Tirer le meilleur parti de l'IA nécessite une approche structurée. Le cadre ci-dessous offre un bon point de départ pour en paramétrer une avec un.. outil de gestion des connaissances tel que ClickUp .

1. Définir les objets et le champ d'application

Vous pouvez paramétrer une base de connaissances pour un nombre quelconque d'objectifs, tels que le libre-service pour vos clients, l'assistance des agents pour vos équipes, l'expérience des employés pour vos développeurs, les connaissances générales pour vos rédacteurs, etc. Chacun de ces objectifs nécessite des données, des logiciels et des formations différents. Ainsi, avant de paramétrer votre base de connaissances, définissez son objectif.

Objectif

Définissez un objet simple pour votre base de connaissances IA. Définissez clairement vos objectifs. Faites en sorte qu'ils soient raisonnables et mesurables.

Champ d'application

Si les bases de connaissances IA sont puissantes, elles ne sont pas la panacée pour tous les problèmes. Pour qu'elles soient efficaces, fixez les paramètres de leur application. Sachez ce qui entre dans le champ d'application et ce qui en sort.

Utilisateurs

Identifier les utilisateurs de la base de connaissances et le type d'informations dont ils ont besoin. Utiliser ces informations pour prendre des décisions tout au long du cycle de vie.

2. Choisir le bon logiciel et les bons modèles d'IA

Une fois que vous connaissez vos objectifs, choisissez le logiciel adapté à vos besoins. Voici quelques questions à poser à votre fournisseur de logiciels.

À quoi ressemble l'IA ? Un bon logiciel de base de connaissances doit intégrer l'apprentissage automatique et le NLP pour répondre efficacement aux questions des utilisateurs

Un bon logiciel de base de connaissances doit intégrer l'apprentissage automatique et le NLP pour répondre efficacement aux questions des utilisateurs Quelles fonctionnalités fait-il ? En plus de répondre aux questions, peut-il exécuter des vérifications orthographiques, faire des corrections grammaticales, résumer des rapports, remplir des formulaires, etc

En plus de répondre aux questions, peut-il exécuter des vérifications orthographiques, faire des corrections grammaticales, résumer des rapports, remplir des formulaires, etc À quoi ressemble l'interface ? Le chatbot est-il convivial ? Peut-il s'adapter au ton et au style de votre organisation ?

Le chatbot est-il convivial ? Peut-il s'adapter au ton et au style de votre organisation ? À quoi s'intègre-t-il ? Une base de connaissances qui intègre et exploite les informations de divers outils de l'espace de travail peut constituer un bonus extraordinaire

Une base de connaissances qui intègre et exploite les informations de divers outils de l'espace de travail peut constituer un bonus extraordinaire L'outil IA est-il évolutif ? Au fur et à mesure que votre organisation et vos informations se développent, l'outil IA peut-il évoluer avec vous ?

toutes les informations relatives au projet sont regroupées en un seul endroit grâce à ClickUp

Par exemple, si vous avez défini votre objectif comme étant l'amélioration de l'efficacité de la gestion de projet, le champ d'application comme étant la pratique d'ingénierie de votre organisation, et les utilisateurs comme étant les gestionnaires de projet, les développeurs et les scrum masters, ClickUp Brain est un excellent outil pour cela.

Cependant, la question la plus importante que vous devez poser à propos de tout ce qui est IA est de savoir s'il offrira de la transparence et de l'auditabilité. La plupart des outils d'IA n'indiquent pas leurs sources, contrairement à ClickUp Brain.

En tant que rapporté par Tech Crunch plus tôt cette année, "Ce qui est génial ici, cependant, c'est que ClickUp a construit le système d'une manière qui non seulement cite toutes ses sources, mais demande également de manière proactive à l'utilisateur s'il doit créer des documents pertinents pour eux sur la base des résultats de la requête."

3. Rassembler et organiser les données

Une bonne gestion des connaissances dépend presque entièrement des données que vous lui fournissez. Ainsi, avant de mettre en place une base de connaissances, préparez vos données.

Données exactes

Rassemblez vos FAQ, votre documentation produit, vos e-mails d'instruction, etc. Examinez tous les outils que vous utilisez et les données qu'ils peuvent contenir.

**Par exemple, si vous créez une base de connaissances pour les équipes d'assistance client, vous pouvez utiliser les données issues des interactions avec vos clients dans le CRM, les e-mails, les discussions en direct, etc.

les dizaines d'intégrations de ClickUp font de la collecte et de l'organisation des données un jeu d'enfant

Créer des données

Certaines informations ne sont disponibles que dans l'esprit des gens. Généralement, les employés seniors connaissent les processus et les bonnes pratiques, qui peuvent ne pas être documentés. Dans ce cas, mettez-les par écrit.

Utiliser un langage simple et accessible aux utilisateurs cibles

Simplifiez le jargon que les utilisateurs pourraient ne pas connaître

Inclure des aides visuelles telles que des tableaux, des diagrammes, des images, etc.

Bonus: Comment créer un wiki

ClickUp Docs pour la création d'articles efficaces dans les bases de connaissances

ClickUp Docs est un moyen propre, convivial et collaboratif de créer des données pour la base de connaissances. Incorporez des signets, des tableaux, des images et bien plus encore pour rendre votre document attrayant. Partagez-le avec les parties prenantes pour obtenir des commentaires et des mises à jour. Convertissez les éléments du document en tâches et restez au courant de la progression en temps réel.

Organiser les données

Placez les informations dans les bons dossiers et étiquetez-les de manière appropriée. Centralisez les ressources de connaissances dans le Hub Documents. Vérifiez n'importe quel document ClickUp et convertissez-le en une base de connaissances officielle pour votre entreprise. Si cela vous semble représenter beaucoup de travail, ClickUp dispose d'un certain nombre d'outils d'aide à la décision modèles de base de connaissances à choisir.

Modèle de base de connaissances de ClickUp

Modèle de base de connaissances de ClickUp peut vous faciliter la tâche. Ce modèle entièrement personnalisable et adapté aux débutants permet de créer et d'organiser vos connaissances par catégorie, département, processus, et plus encore.

Pour une organisation plus rapide des données, choisissez un outil IA qui pourrait automatiser cela pour vous. ClickUp Brain optimise sans effort votre base de connaissances en catégorisant, étiquetant et organisant automatiquement les informations.

4. Mettre en œuvre l'IA et la tester

Téléchargez toutes les données que vous avez recueillies dans la plateforme d'IA pour la formation. Les plateformes comme ClickUp Brain sont livrées pré-entraînées avec la capacité de prendre vos données et de générer des réponses instantanément. Pour une mise en œuvre plus rapide, choisissez un outil de ce type.

Ensuite, une fois que vous avez configuré la base de connaissances de l'IA, testez-la. Posez les questions que vous attendez des utilisateurs. Créez un petit groupe de bêta-testeurs parmi votre population d'utilisateurs pour la prendre en main. Profitez-en pour identifier les bugs, les lacunes en matière d'information ou les inexactitudes, le cas échéant.

Bien qu'il existe plusieurs produits fantastiques pour la mise en œuvre de votre base de connaissances IA, les défis ne sont pas totalement gratuits. Voici quelques obstacles que vous pourriez rencontrer et comment les surmonter.

Défis et opportunités dans la mise en œuvre des bases de connaissances IA

La mise en œuvre d'une base de connaissances IA est plus simple, plus accessible et plus rentable que jamais. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Voici quelques-uns des défis couramment rencontrés .

Manque de données

La plupart des organisations ne documentent pas activement les connaissances relatives à leurs processus et à leurs projets. Plus rares sont celles qui disposent de systèmes qu'elles utilisent depuis suffisamment longtemps pour capturer assez de données sur les activités quotidiennes. Sans ces données, les bases de connaissances alimentées par l'IA souffrent.

Investissez du temps dans la conservation, la création et l'organisation des données pour une mise en œuvre plus efficace des bases de connaissances alimentées par l'IA.

Contenu obsolète

Les connaissances organisationnelles nécessitent des mises à jour régulières, sans quoi l'IA partagerait des connaissances obsolètes avec les utilisateurs.

Définissez des paramètres réguliers pour la mise à jour des données. Étiquetez chaque document avec l'heure de mise à jour afin de pouvoir le consulter au besoin. Vous pouvez également automatiser ce processus en paramétrant des rappels de mise à jour. Par instance, vous pouvez dire que tous les documents liés à la conformité doivent être mis à jour chaque année.

Outil inadapté

Tous les outils ne sont pas conçus pour tout faire. Un logiciel personnalisé pour le libre-service à la clientèle n'est pas forcément adapté à l'engagement des employés en interne.

Prenez le temps d'évaluer les différents outils. Choisissez celui qui répond précisément à vos besoins. S'il ne vous convient pas, demandez à votre fournisseur s'il peut le personnaliser pour vous.

Réinventer la roue

Une base de connaissances IA fonctionne très bien si elle s'ajoute à vos systèmes existants. Si vous disposez déjà d'une base de connaissances, ne la jetez pas et ne repartez pas de zéro. Construisez sur cette base.

Utilisez la hiérarchie des informations pour structurer le contenu de votre base de connaissances IA. Mettez à jour les documents et téléchargez-les dans votre nouvel outil.

Ce que nous voyons aujourd'hui sur le marché n'est que le début des possibilités qu'ouvrent les bases de connaissances IA. L'avenir s'annonce radieux.

L'avenir des bases de connaissances IA

Les bases de connaissances IA sont de plus en plus populaires et évolueront pour avoir un impact plus important dans un avenir proche.

L'IA à parcours complet

Qu'il s'agisse d'un client qui cherche à acheter un produit ou d'un employé qui est intégré à une nouvelle organisation, l'avenir des bases de connaissances IA réside dans la prise en charge du processus de bout en bout.

L'IA accompagnera l'utilisateur tout au long de son parcours et l'assistera à chaque étape, en le paramétrant pour la réussite.

Plus de travail sur le travail

Aujourd'hui, les entreprises font beaucoup de " travail sur le travail ". Par instance, les chefs de projet passent du temps à rédiger des notes de synthèse, à surveiller qui a fait quoi et quand, etc. L'avenir de l'IA permettra de réduire au minimum ces tâches.

Génération automatisée de connaissances

À l'avenir, les bases de connaissances de l'IA seront capables de comprendre les processus et de créer de la documentation à leur sujet.

Par exemple, si un agent résout une plainte client spécifique d'une certaine manière, sans qu'il y ait d'entrée dans la base de connaissances à ce sujet, l'IA du futur la créera et la signalera pour approbation.

Passage plus facile de la connaissance à l'action

Le niveau suivant de Cas d'utilisation de l'IA dans la gestion des connaissances passerait rapidement de l'information à l'action. Par exemple, si quelqu'un pose une requête sur la politique de prêt aux employés d'une entreprise, l'IA serait en mesure de l'accompagner dans la demande, les documents nécessaires, les échéanciers, etc.

Jusqu'à présent, la technologie de l'IA a entamé un solide parcours avec la création de contenu, l'automatisation et le traitement de l'information. La prochaine étape pourrait être n'importe quoi, des assistants à commande vocale aux outils de codage automatique. À l'avenir, l'IA sera ce que nous en ferons.

Capitalisez sur vos connaissances avec ClickUp Brain

L'impact du travail de la connaissance sur le monde s'accroît chaque jour. L'automatisation et la connaissance gagnent en devise et remplacent rapidement le travail manuel. Dans un tel monde, accéder à l'information, l'analyser et l'utiliser est la compétence la plus précieuse. Les bases de connaissances de l'IA facilitent cette tâche.

Une bonne base de connaissances IA logiciel de partage des connaissances simplifie la complexité des données organisationnelles afin d'établir des connexions et d'offrir aux utilisateurs une image plus complète. Ils automatisent le travail fastidieux et libèrent du temps - et l'esprit - pour la résolution créative des problèmes.

Un outil suffisamment puissant pour réaliser tout cela doit être réfléchi. ClickUp Brain est exactement cela. Effacée autour des données liées au projet au sein de ClickUp et de tous les autres outils que vous y avez intégrés, l'IA acquiert une compréhension contextuelle de votre espace de travail et offre des réponses claires et précises.

De "Quelles sont mes tâches aujourd'hui ?" à "Expliquez-moi le processus d'assurance qualité", ClickUp Brain peut répondre à n'importe quelle question avec facilité. De plus, il vous indique la source, le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a posé la question Il vous indiquera la source, instaurant ainsi la confiance et la transparence dans votre relation avec l'IA.

Faites un essai avec ClickUp Brain et découvrez son travail. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .