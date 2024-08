Comment optimiser votre base de connaissances interne pour la productivité des employés et la réussite de la gestion de projet ?

Un système de gestion des connaissances efficace est la force vitale d'une organisation, ce qui n'est pas surprenant. Qu'il s'agisse de centraliser des directives spécifiques à un projet ou des politiques à l'échelle de l'entreprise, vous avez besoin d'une base organisée pour stocker vos actifs de connaissances et assister les équipes d'assistance à travers les processus.

Mais la question à un million de dollars est la suivante : Comment faire pour créer la meilleure base de connaissances interne pour votre équipe?

Le paramétrage d'une base de connaissances bien planifiée peut s'avérer une tâche ardue. Par instance, vous devez vous concentrer sur la présentation d'informations détaillées et pertinentes dans votre wiki interne tout en veillant à ce que tout soit accessible et à jour pour les différentes parties prenantes. C'est un exercice qui prend du temps et qui n'est pas viable, même avec les meilleurs outils de base de connaissances à votre disposition.

Dans cet article, nous allons explorer en détail le concept des bases de connaissances internes et discuter des étapes à suivre pour en créer une. Nous présenterons également :

Les bonnes pratiques et les approches avancées pour optimiser toute ressource informationnelle

Le logiciel de base de connaissances interne le plus riche en fonctionnalités et le plus évolutif pour les équipes 😍

Qu'est-ce qu'une base de connaissances interne ?

Une base de connaissances interne agit comme une bibliothèque d'informations à jour accessible exclusivement aux employés d'une organisation. Il s'agit d'une base de connaissances centralisée, de préférence dotée d'une fonction de recherche, permettant aux employés de trouver des données internes sur l'ensemble des processus et des services livrables.

Une solution typique de base de connaissances interne stocke des éléments tels que :

Procédures opératoires normalisées (SOP)

Les politiques de l'entreprise

Les contrats et autres documents juridiques

Actifs numériques et ressources intellectuelles de l'entreprise

Informations et lignes directrices sur les projets

Études de cas et données de recherche

Manuels des équipes de service à la clientèle

Pour rendre ces informations facilement accessibles, les bases de connaissances internes sont organisées à l'aide d'étiquettes, de catégories et d'autres types de hiérarchie. 📚

Base de connaissances interne ou externe

Une base de connaissances interne offre une source unique de vérité pour l'assistance de vos employés. Une base de connaissances externe entend faire la même chose, mais pour vos clients.

Les bases de connaissances externes sont conçues pour servir de moyen de libre-service pour les clients, achevé avec des guides de produits et des solutions aux problèmes courants. Elles peuvent également être utilisées par les équipes en contact avec la clientèle pour fournir une assistance plus concrète lors des appels.

Avantages clés d'une base de connaissances interne

La création d'une base de connaissances interne facilite l'intégration plus rapide des employés et améliore la collaboration au sein de l'équipe. Comme tous les processus internes sont documentés en un seul endroit, vous n'avez pas besoin de passer des heures en réunions de liaison avec les nouvelles recrues ou les équipes de projet. Il suffit de leur donner accès à votre base de connaissances interne pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches sans perdre de temps à consulter d'autres personnes.

Ces actifs apportent d'autres avantages tangibles, notamment

Réduction des erreurs: Lorsque des informations exactes sont facilement accessibles aux employés, il y a peu de place pour les erreurs et cela conduit à une augmentation de la productivitésatisfaction et la fidélisation des clients2. Meilleures économies grâce à la productivité de l'équipe: D'après une étude deRapport McKinseyun employé moyen perd environ 20 % de son temps de travail à rechercher des informations pertinentes. La facilité d'accès aux connaissances requises peut améliorer la productivité des employés, garantissant ainsi une utilisation optimale de vos ressources financières et humaines **Une base de connaissances interne clarifie les processus et les politiques de votre entreprise. Cela rend l'expérience de travail plus fluide et conduit à une plus grande satisfaction et rétention des employés Des opérations évolutives et sans friction: Une base de connaissances interne permet aux entreprises d'être hautement évolutives par le biais d'une base de connaissances internedes procédures opératoires normalisées rationaliséesdes manuels de l'employé, ettransfert de connaissances processus

La création et la gestion d'une base de connaissances n'est pas chose aisée. Pour commencer, vous avez besoin d'une organisation et d'un accès soignés, ainsi que d'un mécanisme permettant de mettre à jour les documents en cas de besoin.

La mise en place d'une base de connaissances n'est pas un processus à taille unique, mais nous l'avons simplifié en sept étapes standard ci-dessous. Pour les besoins de la démonstration, nous avons exploité certains outils et fonctions de la base de connaissances pour apporter une assistance à chaque étape. 🌸

Étape 1 : Créer une stratégie de gestion des connaissances sur mesure

Avant de commencer à construire votre base de connaissances interne, il est essentiel de disposer d'une stratégie claire pour guider le processus. Définissez les éléments essentiels de votre stratégie de gestion des connaissances , tels que :

Cas d'utilisation: Créez-vous une base de connaissances pour des informations spécifiques à un projet ou à l'entreprise ? Quelles sont les lacunes en matière de connaissances que vous voulez combler, et pour qui ?

Créez-vous une base de connaissances pour des informations spécifiques à un projet ou à l'entreprise ? Quelles sont les lacunes en matière de connaissances que vous voulez combler, et pour qui ? Rôles et niveaux d'accès: Décrivez les rôles ayant la permission de modifier et de mettre à jour la base de connaissances. En outre, vous pouvez également déterminer des groupes pour :

Un accès en lecture seule Accès à l'échelle de l'entreprise et des équipes Les collaborateurs du département et leurs contrôles d'accès

Décrivez les rôles ayant la permission de modifier et de mettre à jour la base de connaissances. En outre, vous pouvez également déterminer des groupes pour : Hiérarchie du contenu: Réfléchissez à la manière dont le contenu doit être organisé au sein de la base de connaissances, que vous souhaitiez le structurer par département ou non,rôles et responsabilitésou les projets. Prévoir les nuances, y compris les catégories, les étiquettes et l'emplacement de stockage, en conséquence

Réfléchissez à la manière dont le contenu doit être organisé au sein de la base de connaissances, que vous souhaitiez le structurer par département ou non,rôles et responsabilitésou les projets. Prévoir les nuances, y compris les catégories, les étiquettes et l'emplacement de stockage, en conséquence Lignes directrices en matière de contenu: Définissez le processus de création et de gestion du contenu. Pensez au niveau de détail requis, au type de contenu (vidéos, articles, infographies, etc.), à un style cohérent et aux canaux d'approbation.

Le fait de forfaiter ces détails de première main vous donnera de la clarté et.. gagner du temps lors de la construction de la base de connaissances . Le moyen le plus simple de faire un brainstorming sur votre stratégie est d'utiliser des outils de tableau blanc numérique comme Tableaux blancs ClickUp .

Les tableaux blancs numériques offrent généralement un canevas infini pour vous aider à élaborer votre stratégie de gestion des connaissances avec les responsables de votre équipe. Par exemple, avec les Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez utiliser des connecteurs, des notes autocollantes, des blocs de couleur et d'autres éléments visuels pour concevoir les flux d'informations et les niveaux d'accès nécessaires dans les différents services.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-adding-Docs-and-visual-cues-for-team-collaboration.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'ajout de documents et de repères visuels pour la collaboration au sein de l'équipe /$$img/

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Étape 2 : Choisir le bon logiciel de base de connaissances

Une fois que vous avez défini votre stratégie de gestion des connaissances, sélectionnez le logiciel de base de connaissances approprié logiciel de gestion des connaissances (KMS) pour exécuter vos forfaits.

Bien que la sélection d'un outil de base de connaissances interne dépende de vos besoins spécifiques, voici six fonctionnalités indispensables à rechercher :

Hiérarchie à plusieurs niveaux: Vous devez pouvoir organiser votre système de gestion des connaissances et ses éléments par le biais de dossiers, de grandes catégories, d'étiquettes et de sous-pages Fonction de recherche puissante: La fonction de recherche de votre base de connaissances doit aider les employés à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin en utilisant les étiquettes des documents et même le contenu écrit Fonctionnalités de collaboration: Les meilleures solutions de KMS servent également d'outils de collaboration, vous permettant de travailler avec les membres de votre équipe pour créer des articles plus rapidement. Donnez la priorité aux logiciels qui assistent plusieurs collaborateurs pour rédiger et réviser les documents Formatage de texte riche: Le formatage de texte riche et l'assistance au contenu multimédia augmentent la lisibilité et la valeur visuelle du contenu, aidant les lecteurs à comprendre des sujets complexes plus rapidement Assistance de l'IA: La dernière version du logicielKMS sont dotées de fonctionnalités IA qui aident à créer et à mettre en forme le contenu grâce à des instructions, et même à localiser les articles pertinents au sein d'une base Accès basé sur le web: La solution de base de connaissances que vous choisissez doit permettre un accès web transparent aux utilisateurs via un portail sécurisé

La bonne nouvelle, c'est que la plupart des outils de base de connaissances de qualité possèdent déjà ces fonctionnalités. Cependant, si vous recherchez quelque chose de complet mais abordable, optez pour ClickUp **Ce logiciel de base de connaissances interne est également doté de fonctions de collaboration de projet et de gestion des tâches, ce qui le rend idéal pour les équipes de toute taille et de tout secteur d'activité.

En tant que solution de base de connaissances, ClickUp se distingue par les fonctionnalités suivantes :

Documents ClickUp clickUp Docs, une suite de gestion collaborative de documents

Stockage illimité sur tous les forfaits payants

Assistant IA natif pour générer des documents et des résumés

Invités en lecture seule avec des permissions personnalisées

Étape 3 : planifiez et créez votre contenu

Vous avez choisi votre logiciel de base de connaissances ? Commençons à construire une bonne base de connaissances interne. Tout d'abord, établissez un forfait concernant ce qui doit être écrit et les membres de l'équipe qui vont le faire.

Ne vous préoccupez pas de rédiger tous vos documents en même temps, mais commencez par les éléments essentiels, tels que :

Les informations de base sur l'entreprise

Les politiques en matière de congés et de rémunération

Barèmes et lignes directrices pour l'évaluation des performances

Foire aux questions (FAQ)

Lieu de travailcode de conduite* Diagrammes organisationnels

Matériel de formation pour les nouveaux employés

Matériel d'accueil pour les clients

Vous pouvez tirer parti des documents ClickUp pour planifier et créer votre contenu. Téléchargez vos documents existants sur la plateforme ou créez-en de nouveaux à partir de zéro. D'un point de vue opérationnel, vous pouvez

Créerdes tâches désignées pour chaque article de la base de connaissances en cours de productivité

Affecter un ou plusieurs membres de l'équipe à chaque tâche

Suivre le temps consacré à la rédaction et à la révision de la documentation

Mettez en forme chaque document à l'aide des fonctionnalités de formatage de texte enrichi - ajoutez des images de couverture, des tableaux, des signets, des titres, des sous-titres, etc. pour améliorer la lisibilité du contenu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif Formatage riche et commandes slash dans ClickUp Docs /$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Pour accélérer le processus de création de contenu, exploitez la puissance de l'outil IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain . Utilisez ses invitations personnalisables en fonction du rôle pour générer rapidement des documents tels que des notes de projet, des études de test et des exigences logicielles.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour optimiser le contenu de votre base de connaissances existante en termes de grammaire, de ton et de clarté. De plus, l'outil intégré Traduire et Résumer les fonctionnalités permettent à vos employés d'assimiler facilement le contenu.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp IA Modification en cours de contenu dans les documents /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans les documents

Étape 4 : Organisez votre contenu pour faciliter les recherches

Après avoir créé votre contenu, il est temps de l'organiser pour en faciliter la découverte. L'idée est d'aider tout le monde à accéder à des articles spécifiques en filtrant la base de connaissances. Voici quelques façons de procéder :

Étiqueter chaque document avec des étiquettes pertinentes (comme "Matériel d'intégration" pour toutes les ressources d'intégration des employés)

Créer une table des matières ou un index

Organiser les documents en fonction des projets, des clients ou d'autres critères similaires

ClickUp permet d'affiner votre base de connaissances grâce à des hiérarchies à plusieurs niveaux . Vous pouvez créer des environnements de travail, Des dossiers, des fichiers , des listes et d'autres sous-catégories pour organiser et stocker vos connaissances.

Par exemple, vous pouvez créer un Dossier pour le Projet A ou une Liste de contrôle pour achever la Tâche XYZ - vos employés sauront intuitivement où chercher.

Il existe d'autres moyens d'organiser vos documents, comme le codage par couleur des Étiquettes et Libellés de priorité . Votre équipe peut accéder à n'importe quel document en quelques secondes grâce à l'option Recherche universelle fonctionnalité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Fonctionnalité de recherche universelle simplifiée /$$img/

ClickUp Recherche universelle permet aux utilisateurs de trouver rapidement des tâches, des documents, des fichiers, des utilisateurs, des discussions et des tableaux de bord dans l'ensemble de l'espace de travail et même dans d'autres applications de travail connectées

ClickUp assure également une organisation supérieure grâce à des sous-pages imbriquées, idéales pour présenter des documents avec plusieurs sous-thèmes. Il suffit de faire glisser et de déposer les sous-sujets sous la page parent, comme le montre l'image ci-dessous :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/New-nested-pages.gif Pages imbriquées de ClickUp Docs /$$$img/

Les sous-pages imbriquées dans ClickUp docs vous permettent de mieux organiser vos documents ou wikis

Astuce : Vous pouvez demander à ClickUp Brain de générer une Tableur des matières pour des dossiers ou des paramètres de documents spécifiques, générer des tableaux pour une organisation plus rapide, ou créer des transcriptions de la voix au texte pour l'écriture ou l'indexation.

Étape 5 : Mettre en place des contrôles d'accès à la base de connaissances

Une fois que votre base de connaissances interne est organisée et prête, concentrez-vous sur l'accessibilité. Chaque logiciel disposera d'une installation différente pour définir le partage des connaissances les permissions. Vous pouvez généralement choisir des contrôles granulaires d'affichage et de modification en cours en fonction des rôles des utilisateurs ou de l'emplacement des documents.

Par exemple, ClickUp vous permet de personnaliser à la fois les contrôles basés sur l'utilisateur et les environnements de travail. Vous pouvez :

Autoriser l'accès aux utilisateurs au sein d'un environnement de travail ou d'un dossier spécifique

Partager l'accès individuel par le biais de liens privés

Utiliser un lien public sécurisé pour partager des documents avec des clients et des collaborateurs externes

Vous disposez également d'une interface conviviale pour inviter des utilisateurs invités à accéder à votre base de connaissances ou à des documents sélectionnés par e-mail. Accordez-leur des permissions de mise à jour et/ou de visualisation en fonction de ce que vous voulez qu'ils fassent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png Fonctionnalité de partage de documents de ClickUp 3.0 /$$img/

La collaboration est clé avec ClickUp 3.0 Docs, vous pouvez donc rapidement partager, définir des paramètres de permission ou exporter vers des utilisateurs internes ou externes

Étape 6 : Auditer votre base de connaissances interne

Désignez un groupe d'auditeurs (il peut s'agir de membres clés de différents services) pour apporter la touche finale à votre base de connaissances interne. Ils peuvent vérifier des aspects tels que :

L'exactitude des documents relatifs aux connaissances des employés

Répétition des mêmes informations dans les articles (au lieu de les lier)

Niveaux d'accès incorrects

Erreurs de mise en forme et de Révision

Inadéquation entre le contenu et les titres

Le processus d'audit peut se faire sans effort grâce à la richesse des fonctionnalités de ClickUp fonctionnalités de collaboration documentaire de ClickUp . Votre équipe peut utiliser Commentaires assignés , en direct Discuter et flux de travail Révision des outils au sein de la plateforme pour communiquer les erreurs aux collaborateurs du document et les corriger immédiatement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/docs-combo-features-3.png Modification en cours et commentaires en temps réel dans ClickUp Docs /$$img/

Modifiez aux côtés de l'équipe, faites des commentaires et déléguez des tâches à d'autres membres directement à partir de votre ClickUp Doc

Étape 7 : Réviser et mettre à jour régulièrement la base de connaissances interne

Ne vous contentez pas de créer une base de connaissances interne et de l'oublier ! Une base de connaissances obsolète peut induire vos coéquipiers en erreur, c'est pourquoi la gérer et la mettre à jour périodiquement n'est pas négociable.

Un bon moyen de mettre de l'ordre dans votre base de connaissances consiste à éliminer les documents dont vous n'avez plus besoin, tels que les anciennes politiques et les manuels périmés des équipes d'assistance client. De même, ajoutez à la base les connaissances les plus récentes et informez-en les parties prenantes concernées.

4 Bonnes pratiques pour le paramétrage d'une base de connaissances interne

Maintenant que vous connaissez le processus de paramétrage d'une base de connaissances interne, jetez un coup d'œil aux quatre bonnes pratiques qui peuvent vous aider à améliorer sa qualité et sa fiabilité.

1. Utiliser des modèles

La création d'une base de connaissances peut être péniblement ennuyeuse et prendre beaucoup de temps, surtout si vous partez d'un document vierge. C'est pourquoi les équipes productives s'appuient sur des les modèles de base de connaissances pour créer des ressources de base de connaissances quotidiennes.

ClickUp a plus de 1 000 modèles pour accélérer la création de documents dans divers cas d'utilisation, notamment les politiques d'entreprise, les procédures opératoires normalisées et les lignes directrices des projets. Le plus intéressant, c'est que vous disposez également de modèles dédiés à la mise en place de bases de connaissances internes et externes - nos favoris incluent :

Modèle de base de connaissances ClickUp: Idéal pour créer une bibliothèque d'information numérique polyvalente pour toute entreprise ou tout projet Modèle de base de connaissances ClickUp HR: Adapté à la gestion des politiques et procédures RH Modèle de processus et de procédures ClickUp: Permet de créer des tutoriels étape par étape et d'organiser des procédures via des tableaux Kanban

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-6.gif Modèle de base de connaissances ClickUp /$$img/

Gagnez du temps pour créer votre base de connaissances grâce aux modèles préconçus de ClickUp

Ces modèles sont livrés avec des structures et des sections standards et bien formatées - tout ce que vous avez à faire est d'achever les informations pertinentes pour votre équipe. 😎

La plupart des chefs d'équipe ne peuvent pas identifier seuls toutes les lacunes en matière de connaissances. Ils doivent tenir compte de leurs le retour d'information de leurs employés et mettre à jour la base de connaissances pour traiter les problèmes découverts, qui peuvent aller d'un plus grand nombre de requêtes à des processus peu clairs.

Une façon de collecter les questions communes à chaque département est d'utiliser Formulaires ClickUp **Montez un formulaire interne avec des questions spécifiques pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Analysez facilement les réponses des employés dans la vue Tableur de la plateforme, mettez le doigt sur les lacunes en matière de connaissances et établissez des forfaits pour y remédier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-294.png Affichage du formulaire ClickUp /$$img/

Lancez un sondage pour recueillir des commentaires avec des formulaires hautement personnalisables sur ClickUp

3. Se concentrer sur la lisibilité

Pensez à la présentation et à la lisibilité lorsque vous traitez de sujets étendus dans la base de connaissances interne. Tout d'abord, veillez à rédiger dans un langage exempt de jargon et compréhensible par tous membres de l'équipe . Par exemple, si vous expliquez le coût d'acquisition client (CAC) à une équipe qui ne fait pas de marketing, vous pouvez utiliser le terme entier au lieu de CAC.

Les autres bonnes pratiques en matière de rédaction et de modification en cours pour une solution de base de connaissances sont les suivantes :

Utiliser des tableaux et des puces à la place de longs paragraphes

Utiliser des graphiques ou des animations

Utiliser des titres pertinents et informatifs

Expliquer, dans la mesure du possible, les étapes de la marche à suivre

4. Utiliser des outils d'analyse

À première vue, l'utilisation de l'analytique pour une base de connaissances peut sembler déplacée, mais les données sont cruciales pour améliorer quoi que ce soit. Les analyses d'utilisation de votre base de connaissances interne peuvent vous aider à découvrir des modèles de lecteurs et à documenter des tendances, telles que :

Les articles les plus lus

Les mots-clés les plus recherchés

Les sujets les plus commentés (indiquant un éventuel manque de clarté)

Ces informations peuvent vous aider à optimiser votre base de connaissances pour les utilisateurs finaux et à accroître la productivité en termes de temps de navigation.

Approches avancées des bases de connaissances internes modernes

Les bases de connaissances se résumaient autrefois à des armoires de fichiers et à des documents indexés. Cependant, au cours des dernières décennies, de nombreuses approches avancées ont influencé la manière dont nous créons et naviguons collectivement dans les données.

L'environnement collaboratif du wiki ou du logiciel de base de connaissances interne

L'avènement des logiciel wiki avec des fonctionnalités de collaboration a sans doute eu le plus grand impact sur la manière dont les connaissances sont gérées et distribuées au sein des organisations.

En autorisant plusieurs collaborateurs, ils permettent de créer des pages de connaissances interconnectées plus rapidement et avec plus de précision. De plus, grâce aux boutons intégrés permettant de vérifier l'historique des modifications et d'annuler les changements, il est possible d'avoir une meilleure visibilité des documents qui évoluent rapidement.

En plus de servir de référentiel central pour les données de l'entreprise, les logiciels de wiki modernes ont également créé des opportunités pour une plus grande évolutivité des connaissances dans les organisations. 🗄️

Impact de l'IA sur la gestion des connaissances par IA

L'introduction de l des outils d'IA générative a considérablement modifié la manière dont les connaissances sont créées et partagées par le biais de bases de connaissances internes. Des outils IA tels que Scribe et ClickUp Brain raccourcissent le processus de rédaction, de mise en forme et de révision des documents de connaissance.

De plus, au lieu de fournir une liste de résultats de recherche, de nombreux logiciels de base de connaissances alimentés par l'IA répondent désormais directement aux questions des lecteurs en fonction du contenu disponible dans la base de connaissances.

Par exemple, vous pouvez utiliser ClickUp Brain comme gestion des connaissances par IA. Il s'agit d'un réseau neuronal qui sert de référentiel à vos documents, tâches et Teams dans votre environnement de travail - vos employés peuvent directement lui lancer des questions pour extraire des réponses de la base de connaissances de l'entreprise. Par exemple :

_Comment fonctionne notre processus de suivi des bugs ?

quel est l'objet de la tâche XYZ ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-437-1400x652.png Gestion des connaissances par l'IA de ClickUp /$$$img/

Répondez aux requêtes de travail avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp™

Bases de connaissances basées sur des forums Internet

De plus en plus de bases de connaissances internes incluent un forum de discussion où les employés peuvent échanger leurs idées sur un document. Cela permet d'identifier plus rapidement les problèmes et de clarifier de manière impromptue les doutes relatifs à certains éléments de connaissance. Cela fournit également un canal de communication permettant aux employés de mieux comprendre la raison d'être des procédures opératoires normalisées et des bonnes pratiques décrites dans la base de connaissances.

Rôle des éditeurs en temps réel dans les bases de connaissances modernes

En temps réel éditeurs de texte collaboratifs inclus dans les logiciels modernes de bases de connaissances internes ont révolutionné la façon dont vous créez et modifiez le contenu.

Par exemple, ClickUp permet aux utilisateurs de la base de connaissances de à plusieurs collaborateurs de modifier un document en cours . Ces éditeurs vous aident à créer des bases de connaissances en un temps record grâce à l'effort de l'équipe. Cela a changé la donne pour les documents avec des collaborateurs de plusieurs départements. Au lieu de flux de travail de rédaction et de révision en plusieurs étapes, vous pouvez travailler en direct avec toutes les parties prenantes et éviter les erreurs ou le travail redondant.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif Modification en cours collaborative dans ClickUp Docs /$$img/

Mettez en forme et collaborez facilement sur des documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Maximisez l'efficacité de votre équipe avec ClickUp : Le meilleur logiciel de base de connaissances

En permettant à tout le monde d'être sur la même page, une base de connaissances interne est une condition essentielle pour garantir l'efficacité de l'organisation. De plus, les entreprises étant de plus en plus numérisées, la qualité de votre base de connaissances détermine la rapidité avec laquelle vous pouvez former les employés et réduire leur courbe d'apprentissage.

Heureusement, vous disposez d'outils tels que ClickUp qui rationalisent l'ensemble du processus de construction et de gestion d'une base de connaissances S'inscrire aujourd'hui gratuitement et propulsez votre organisation vers une productivité et une efficacité axées sur la connaissance. 💃