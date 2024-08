10 modèles de code de conduite pour les employés en Word & ClickUp

Une base éthique et morale solide aide les entreprises à se forger une image publique et une réputation positives. Le point de départ consiste à publier les idéaux de l'entreprise sous la forme d'une mission ou d'une déclaration de valeurs. L'étape suivante, la plus importante, consiste à diffuser les valeurs dans l'ensemble de l'organisation et à donner aux employés les moyens de les respecter.

Un code de conduite des employés est un outil précieux pour favoriser un tel environnement. Il incite vos employés à respecter le code de conduite et à améliorer la réputation de la marque. En outre, il permet de créer un environnement sain et positif pour les employés un environnement de travail sain et positif pour tous.

Voici dix des meilleurs modèles de code de conduite disponibles pour Microsoft Word et ClickUp - gratuitement !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de code de conduite ?

Un code de conduite est un document qui détaille les comportements et les pratiques acceptables sur le lieu de travail afin de garantir que tous les employés s'alignent sur la mission, la vision et l'objectif de l'entreprise.

Un code de conduite bien rédigé est l'ultime Objectif des RH .

Le point de départ comprendra les éléments de base, tels que le nom de l'entreprise, l'historique, le logo et les coordonnées des promoteurs, afin d'établir les références de l'entreprise.

Toutefois, comme le code de conduite concerne principalement les employés, il devrait se concentrer sur les politiques, les lignes directrices et les attentes les concernant.

Le projet de code de conduite doit comprendre les éléments suivants.

Introduction et objectif: Cette section doit indiquer l'objectif principal qui sous-tend la formulation d'un tel document et l'applicabilité du code de conduite. Elle doit préciser la catégorie d'employés couverts par le code de l'entreprise suiveuse

Cette section doit indiquer l'objectif principal qui sous-tend la formulation d'un tel document et l'applicabilité du code de conduite. Elle doit préciser la catégorie d'employés couverts par le code de l'entreprise suiveuse Valeurs et mission de l'entreprise: Le code de conduite doit être conforme aux valeurs fondamentales, à la mission et à l'éthique de l'entreprise. Le document doit faire précéder la politique de ces croyances et valeurs motrices

Le code de conduite doit être conforme aux valeurs fondamentales, à la mission et à l'éthique de l'entreprise. Le document doit faire précéder la politique de ces croyances et valeurs motrices Conformité aux lois et réglementations: Décrivez la validation de l'organisation vis-à-vis des lois applicables (y compris les lois locales dans les pays où l'entreprise a des bureaux) et des réglementations, en particulier en ce qui concerne la conduite de l'entreprise. L'entreprise disposera de lignes directrices et de protections acceptables pour les actions entreprises de bonne foi dans l'exercice de fonctions liées à l'emploi

Décrivez la validation de l'organisation vis-à-vis des lois applicables (y compris les lois locales dans les pays où l'entreprise a des bureaux) et des réglementations, en particulier en ce qui concerne la conduite de l'entreprise. L'entreprise disposera de lignes directrices et de protections acceptables pour les actions entreprises de bonne foi dans l'exercice de fonctions liées à l'emploi Comportement approprié: Définir clairement le comportement de l'employé que l'entreprise attend. L'employé doit faire preuve de professionnalisme, d'honnêteté, d'intégrité et de respect. Cela inclut un comportement correct lorsqu'il se trouve sur la propriété de l'entreprise et en dehors de celle-ci

Définir clairement le comportement de l'employé que l'entreprise attend. L'employé doit faire preuve de professionnalisme, d'honnêteté, d'intégrité et de respect. Cela inclut un comportement correct lorsqu'il se trouve sur la propriété de l'entreprise et en dehors de celle-ci **Confidentialité : pour les employés qui traitent des informations confidentielles, cette clause doit mettre l'accent sur les normes de maintien de la confidentialité et de la sécurité des données de l'entreprise et des clients

Discrimination et harcèlement sur le lieu de travail: Les entreprises doivent mettre l'accent sur le comportement non discriminatoire et les paramètres mis en place pour préserver les principes de diversité, d'équité et d'inclusion

Les entreprises doivent mettre l'accent sur le comportement non discriminatoire et les paramètres mis en place pour préserver les principes de diversité, d'équité et d'inclusion Utilisation des ressources de l'entreprise: Cette partie doit clarifier l'utilisation appropriée de la propriété , de la technologie et des ressources de l'entreprise. En fonction de la maturité et de l'infrastructure numériques, cette clause peut également porter sur l'utilisation du nom de l'entreprise, de l'e-mail , de l'utilisation d'Internet , des canaux de communication, etc.

Cette partie doit clarifier l'utilisation appropriée de la propriété de la technologie et des ressources de l'entreprise. En fonction de la maturité et de l'infrastructure numériques, cette clause peut également porter sur l'utilisation du nom de l'entreprise, de l'e-mail , des canaux de communication, etc. Violations : Elle doit inclure un mécanisme de signalement des violations avec une protection adéquate du rapporteur contre les mesures vindicatives ou de représailles. Cette section doit également décrire la procédure de sanctions disciplinaires en cas de violation du code

: Elle doit inclure un mécanisme de signalement des violations avec une protection adéquate du rapporteur contre les mesures vindicatives ou de représailles. Cette section doit également décrire la procédure de sanctions disciplinaires en cas de violation du code Accusé de réception: Cette section scelle la légalité du document. Elle indique que le signataire a lu et compris le code de conduite et qu'il l'accepte. En signant le document, il s'engage à respecter le code. Il est conscient des conséquences d'une violation du code, y compris des poursuites judiciaires

Cette section scelle la légalité du document. Elle indique que le signataire a lu et compris le code de conduite et qu'il l'accepte. En signant le document, il s'engage à respecter le code. Il est conscient des conséquences d'une violation du code, y compris des poursuites judiciaires Révision périodique: Cette section doit préciser la période à laquelle ces codes de conduite sont soumis à une révision et à des mises à jour, en particulier dans le cadre des lois, des règlements et des politiques organisationnelles en vigueur

Les 10 meilleurs modèles de codes de conduite à utiliser en 2024

Bien que les entreprises aient tendance à standardiser les manuels des employés avec des thèmes récurrents, ils ne sont pas tous identiques. Après tout, tous les employés et tous les secteurs d'activité ne sont pas identiques !

Les normes de santé et de sécurité pour les employés travaillant dans une usine dangereuse seraient largement différentes de celles d'un travail de bureau.

De même, ces derniers peuvent bénéficier de privilèges liés au travail à domicile, ce qui n'est pas le cas des premiers.

Nous couvrons dix modèles de code de conduite que vous devriez utiliser en 2024 (et au-delà !).

Voici un aperçu de ces modèles.

1. Modèle de manuel de l'employé par ClickUp

Organisez toutes les sections nécessaires pour votre manuel de l'employé avec le modèle de manuel de l'employé de ClickUp

A propos de six employés sur dix évitent de lire le manuel de l'employé - on ne peut pas leur en vouloir. Qui a envie de lire des tonnes de choses à faire et à ne pas faire dont il ne se souviendra peut-être même pas ?

Heureusement, vous pouvez faire pencher la balance en votre faveur avec le Modèle de manuel de l'employé ClickUp . Cette ressource conviviale pour les débutants facilite l'intégration des employés et s'applique aux entreprises de presque tous les secteurs et industries. Il couvre des sections essentielles, dont celles indiquées ci-dessous.

Historique de l'entreprise

Normes de conduite

Politiques de l'équipe

Code vestimentaire

Horaires de travail

Politiques de communication

Accord de confidentialité

Mesures disciplinaires et autres

Ajoutez, supprimez ou modifiez des sections pour adapter le modèle aux politiques de votre lieu de travail.

Outre les modifications en cours, ClickUp rend le manuel plus attrayant.

Utilisez des styles de mise en forme riches pour attirer et maintenir l'attention. Utilisez des liens hypertextes et des pages nichées pour rendre le manuel plus attrayant manuel de l'employé facilement navigable.

Incorporez des repères visuels tels que des images, des GIF, des emojis, des diagrammes, etc. pour capter l'attention du lecteur. Donnez à vos équipes RH la possibilité de mettre en évidence des sections et d'étiqueter les employés ou les nouveaux venus pour attirer leur attention sur des parties spécifiques du manuel de l'employé.

2. Modèle de manuel de l'employé pour la médecine familiale par ClickUp

Collaborer avec les parties prenantes pour garantir l'exactitude et la cohérence de chaque politique et procédure

Les cabinets familiaux fonctionnent bien grâce à une tradition de relations solides avec la clientèle. Les clients de longue date attendent des membres de l'équipe qu'ils fassent preuve de personnalisation, de fiabilité et de cohérence pour conserver leur clientèle.

Une expérience client sans faille est l'un des facteurs qui incitent les clients à revenir. Les ClickUp modèle de manuel de l'employé pour la médecine familiale veille à ce que tout reste en phase avec l'objet premier de la prestation d'un tel service.

Le manuel récapitule la mission et la vision de l'entreprise afin d'offrir une expérience cohérente. Il explore ensuite en profondeur les politiques, les pratiques et les procédures de l'entreprise qui améliorent les soins aux patients.

Le manuel contient une clause expliquant la responsabilité juridique en cas de non-respect des directives en matière de sécurité des données et de confidentialité, étant donné que votre personnel aura accès à des actifs sensibles, tels que les dossiers médicaux, les forfaits de soins, les rapports, les diagnostics, etc,

Le manuel s'intègre à la plateforme de gestion de projet intuitive de ClickUp. Ne vous contentez pas de l'utiliser comme référentiel pour stocker et partager le manuel de l'employé. Créez des tâches prédéfinies, planifiez des rendez-vous, assignez des tâches liées à l'emploi et maintenez des dossiers de patients vérifiables.

3. Modèle de manuel de l'employé par ClickUp

Créez un projet pour chaque section du manuel de l'employé à l'aide de ce modèle

Le Modèle de manuel de l'employé ClickUp donne le paramètre d'une relation employé-employeur satisfaisante. Il définit ce que l'entreprise attend de son personnel et la manière dont celui-ci répondra à ces attentes. Cet alignement des valeurs met tout le monde sur la même page et permet aux employés d'être performants et d'offrir de la valeur dès le premier jour.

Le modèle de manuel de l'employé décrit le contexte, les valeurs de l'entreprise, sa mission et sa vision. Il donne ensuite un aperçu de la culture du travail, des tâches et des responsabilités.

Un décalage entre les convictions personnelles et les valeurs de l'entreprise est souvent le résultat d'une rotation du personnel. C'est pourquoi il est essentiel, pour les entreprises comme pour les salariés, d'aborder ces questions dès le départ.

Cela permet également de clarifier la manière dont les contributions de l'individu aident à atteindre l'objectif plus large de l'organisation. L'un des meilleurs moyens d'impliquer et d'engager les salariés est de leur donner une visibilité sur l'impact de leurs performances.

Enfin, le modèle de manuel de l'employé approfondit les politiques et les processus de l'entreprise afin que les nouveaux arrivants s'intègrent confortablement dans leur nouvel environnement de travail.

Bien entendu, ce modèle est purement indicatif et ne constitue pas une liste exhaustive. Vous pouvez en faire un document juridique étanche qui couvre tout, du code de conduite des employés à la gestion des actifs de l'entreprise, etc.

4. Modèle de manuel de l'employé pour l'école maternelle par ClickUp

Le ClickUp modèle de manuel préscolaire pour les employés est un guide détaillé destiné aux personnes travaillant dans un établissement préscolaire ou une garderie.

L'établissement de canaux de communication efficaces, la formulation des attentes de l'organisation, l'établissement de paramètres et la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines sont autant d'éléments essentiels à la réussite de l'entreprise procédures opérationnelles normalisées et la création d'un environnement harmonieux pour les membres du personnel et les jeunes apprenants est inestimable. Il s'agit d'un guide pour tous vos employés, nouveaux et actuels.

Le modèle couvre tous les aspects cruciaux de la gestion d'un centre de modèles fonctionnel ou d'une école maternelle en expliquant :

Le code de conduite des employés

Les conditions d'emploi et les avantages sociaux

Structure du programme et philosophie éducative

La gestion des biens matériels

Activités quotidiennes et tâches liées à l'emploi

Santé et sécurité des employés et des enfants

Sécurité et protocoles d'urgence

Organismes gouvernementaux concernés

Politiques de protection de l'enfance et autres

N'hésitez pas à personnaliser le modèle pour qu'il corresponde à la mission, à la vision et aux valeurs de votre établissement préscolaire.

5. Modèle de Tableau de Vision par ClickUp

Transformez vos pensées et vos idées en résultats tangibles grâce à ce modèle

Les entreprises utilisent les tableaux de bord pour instiller un sentiment d'inclusion, aider les employés à prendre confiance en leurs capacités et les motiver à atteindre leurs objectifs.

Les Modèle de Tableau de Vision ClickUp est un outil puissant pour atteindre des objectifs personnels ou organisationnels. Il convertit l'objectif central de l'entreprise en entités tangibles, réalisables et quantifiables auxquelles vous pouvez vous attaquer une à la fois.

Les cinq sections comprennent la vision, le groupe cible, les besoins, le produit et les objectifs de l'entreprise. Une fois l'objectif divisé en plus petites parties, les éléments d'action comme des tâches et des sous-tâches dans le cadre de ces paramètres, il est plus facile de déléguer les tâches en conséquence.

En plus d'aligner les visions sur l'objectif de l'entreprise, le tableau de vision vous permet d'attribuer des priorités, de définir des dépendances et de regrouper des tâches similaires ou corrélées.

Étant donné qu'il s'agit d'un tableau "visionnaire", le modèle accorde une grande attention à l'esthétique et donne la priorité à la transmission visuelle des informations. Tout est codé par couleur. Visualisez la réussite dans la vue Liste, la vue Formulaire et la vue Tableau.

6. Modèle de la vision aux valeurs par ClickUp

Alignez vos valeurs sur votre vision à l'aide du modèle "des valeurs à la vision"

Le modèle Modèle de vision à valeurs ClickUp est essentiellement un Tableau de vision en mouvement.

Alors qu'un Tableau d'orientation détaille principalement les objectifs, le modèle de conversion de la vision en valeurs va bien au-delà. Il commence par récapituler la vision, la mission et les valeurs fondamentales de l'entreprise.

Le résumé de ces principes moteurs renforce la culture parmi les parties externes ou internes. Une fois les points de convergence de la vision et des valeurs établis, le modèle se transforme en un guide complet, étape par étape, pour faire le lien entre les deux.

Le forfait qui en résulte comprend une liste détaillée de tâches SMART, SMART signifiant spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Le modèle planifie ensuite ces tâches en fonction d'un échéancier comportant des jalons bien définis.

En cours, la stratégie est complétée par un mécanisme d'examen qui permet de gérer les performances, de suivre la progression et d'obtenir des résultats dans les plus brefs délais.

Ce modèle vise à mieux aligner les valeurs et la vision de l'entreprise et à faire en sorte que les employés continuent à se concentrer sur l'obtention de résultats.

7. Modèle de plan stratégique pour les capitales par ClickUp

Utilisez l'affichage du cours pour suivre la progression de chaque objectif et assurer l'alignement sur votre forfait stratégique

Les directeurs d'école partagent plusieurs points communs avec les gestionnaires de projet. Les deux positions de leadership bénéficient de la propriété des projets tout en restant responsables des biens de l'entreprise.

Ils gèrent les ressources humaines superviser la cohésion de l'équipe, optimiser les opérations, gérer les budgets, prévoir les risques et élaborer des stratégies pour atteindre les objectifs.

Les Modèle de plan stratégique des directeurs d'école ClickUp affiche une vue d'ensemble de toutes les tâches, flux de travail et activités sous-jacentes. Il s'agit d'un référentiel unique de toutes les tâches au sein de l'école.

Il est possible d'ajouter ou de soustraire des tâches à la liste, de regrouper des tâches étroitement liées, d'ajouter des étiquettes, d'assigner des tâches, de constituer des équipes, de nommer des superviseurs, de définir des priorités et d'attribuer un échéancier. Ainsi, qu'il s'agisse de gérer les emplois du temps ou de planifier la maintenance, paramétrez tout pour une fonction optimale en quelques clics.

Affichez tout sous la forme d'une liste interactive, d'un tableau, d'une barre de progression, d'un échéancier ou d'un diagramme de Gantt. Toute modification apportée au forfait est reflétée en temps réel afin que toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des enseignants, du personnel d'assistance, de l'administration, des parents ou des élèves, soient au courant.

8. Modèles de manuels, politiques et procédures pour les employés par ClickUp

Construisez les fondations d'un lieu de travail réussi en utilisant le modèle ClickUp de manuels, politiques et procédures pour les employés

Le modèle Modèle de manuels, politiques et procédures pour les employés de ClickUp est un document très détaillé destiné à aider les employés à mieux comprendre leur entreprise, sa culture et leur travail.

Il commence par une brève présentation de l'entreprise, de son histoire, de sa structure organisationnelle, une introduction aux dirigeants et les coordonnées de ces derniers. Il présente ensuite les lignes directrices générales des activités quotidiennes de l'entreprise. Elle commence par une journée de travail typique, la façon dont les employés de l'entreprise communiquent les procédures d'urgence, etc.

Elle commence par expliquer les pratiques commerciales habituelles, telles que le traitement des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle, les lois sur la loyauté, une clause interdisant les pots-de-vin ou l'acceptation de cadeaux, etc.

La dernière section relative aux politiques et procédures est la clé de voûte de ce modèle. Elle détaille tout : l'itinéraire journalier du processus d'intégration des employés, la politique relative au lieu de travail, le travail télétravail et l'organisation de l'entreprise politique d'assiduité le plan d'action d'urgence et l'accueil des nouveaux arrivants.

Il peut être aussi générique qu'un manuel standard ou aussi élaboré que l'esquisse de mesures disciplinaires spécifiques en cas d'utilisation abusive du matériel de l'entreprise ou l'établissement de plans d'amélioration des performances (PIP) en cas de non-respect des instructions du chef d'équipe.

9. Microsoft Word Modèle de code de conduite de l'employé par Simul

via Simul Si vous recherchez un modèle minimaliste de politique de code de conduite des employés qui brosse l'essentiel, ce modèle de code de conduite des employés en Word par Simul est parfait.

Il s'agit d'un document juridique concis qui définit le comportement approprié des employés et les normes éthiques au sein d'une organisation. Il fait la distinction entre ce qui est acceptable et les autres comportements illégaux dans le but de promouvoir une culture de travail positive et respectueuse.

Le modèle couvre divers sujets, notamment le respect des lois applicables, l'éthique professionnelle, les conflits d'intérêts, la confidentialité, la tolérance des comportements discriminatoires, et plus encore.

Le modèle présente toutes ces informations sous la forme d'une liste à puces brève et facile à comprendre. Vous pouvez le personnaliser pour approfondir certains sujets ou l'adapter aux exigences de votre entreprise ou de votre secteur d'activité.

10. Microsoft Word Modèle de politique de code de conduite pour les organisations par FactoHR

via Faits et chiffres Le modèle de politique de code de conduite pour les organisations en Word par FactoHR est une ressource exhaustive qui diffuse des informations sur ce que les entreprises attendent de leurs employés et sur les normes éthiques en vigueur.

Il met l'accent sur les valeurs d'intégrité et de professionnalisme pour développer une entreprise saine. Le modèle couvre divers sujets, y compris le comportement approprié des employés, la conformité légale et réglementaire, la confidentialité, etc.

Ce modèle est plus étoffé que son homologue de Simul, car il aborde plus en détail l'environnement de travail, le comportement au sein de la propriété de l'entreprise, la manipulation des équipements, l'interdiction de la corruption, les obligations des employés, etc.

Un document aussi complet permet de sensibiliser les employés à ce que les entreprises attendent d'eux, de donner un aperçu de l'environnement de travail et d'enseigner une culture de la responsabilité tout en atténuant les dilemmes éthiques.

Tout est conforme au code avec des modèles complets de code de conduite et ClickUp

Voilà pour les modèles de code de conduite les meilleurs et les plus efficaces pour diverses entreprises.

Les modèles de code de conduite de ClickUp sont holistiques et complets et assisteront les exigences spécifiques de votre entreprise. ClickUp vous permet de faire facilement des modifications en cours ou de personnaliser le document existant.

Modifiez-les en fonction de vos politiques et directives, et économisez le temps et les efforts nécessaires à la création de tels documents à partir de zéro. Pour commencer, accédez à des sections telles que les politiques d'équipe, le code vestimentaire, les heures de travail, les politiques de communication, et plus encore, pour les ajouter à votre manuel de l'employé selon vos besoins.

Le plus intéressant ? Ces ClickUp Les modèles sont gratuits !

Alors, essayez-les dès maintenant !