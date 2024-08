Modèles de feuilles de présence gratuits

Il y a des moments dans la vie où il est utile de savoir qui était présent. Que vous dirigiez un séminaire, une classe, un atelier ou une entreprise, la feuille de présence est votre meilleure alliée en matière de preuves, de comptes à rendre et de données.

La seule chose qui vaille est d'avoir un modèle qui vous permet de gagner du temps et de rationaliser l'ensemble du processus.

Dans ce guide, nous allons découvrir ce qu'est un modèle de feuille de présence, ce qui en fait un bon modèle et où vous pouvez trouver les meilleurs modèles de feuille de présence pour Excel et ClickUp.

Qu'est-ce qu'un modèle de feuille de présence ?

Les modèles de feuilles de présence vous permettent d'enregistrer la présence ou l'absence d'une personne. Il s'agit d'un moyen plus facile de produire un registre officiel des présences, sans avoir à recréer le processus à partir de zéro à chaque fois ou à s'appuyer sur des notes manuscrites.

Dans leur version la plus simple, les feuilles de présence offrent des fonctionnalités permettant d'inscrire le nom de la personne et d'indiquer si elle est présente ou non ce jour-là. Les modèles peuvent être aussi simples ou compliqués que vous le souhaitez, et les meilleurs d'entre eux sont dotés d'une fonctionnalité qui facilite la comparaison des présences d'une période à l'autre.

Différents types de feuilles de présence sont utilisés à des fins différentes. Les entreprises utilisent des feuilles de présence pour suivre l'assiduité de leurs employés pendant les journées de travail. Les établissements d'enseignement supérieur utilisent les listes de présence des étudiants pour suivre l'assiduité des classes lors des séminaires et des ateliers.

Vous pouvez également utiliser une liste de présence pour l'école à la maison de la même manière ou établir un paramètre pour une garderie afin de contrôler quels enfants sont présents ce jour-là. 🏫

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille de présence pour les employés ?

Tout ce dont vous avez besoin dans un registre de présence, c'est le nom d'une personne et la Révision qu'elle a fait ou n'a pas fait. Une feuille de présence de base en Excel peut faire l'affaire pour un évènement personnel ou de petite envergure.

Mais pour un lieu de travail ou un paramètre éducatif, vous avez besoin d'un outil plus utile qui vous fournit des données et des informations supplémentaires - ou qui s'intègre également à la base de données de la base de données de la base de données de la base de données de la base de données de l'entreprise logiciel d'engagement des employés afin d'encourager la participation. ✔️

Modifiez aux côtés de l'équipe, faites des commentaires et déléguez des tâches à d'autres membres directement à partir de votre ClickUp Doc

Un excellent modèle de feuille de présence de classe ou d'employé facilite :

D'enregistrer et d'afficher les fiches de présence quotidiennes

Vérifier les fiches de présence précédentes

Contrôler l'absentéisme, les congés de maladie, les vacances et les retards

Suivre les registres de présence sur différents jours, mois ou sur l'année entière

Comparer les registres de présence entre les individus et les groupes

Combiner avec une application de suivi des objectifs pour suivre la progression et célébrer les réalisations

Analyser les registres de présence pour comprendre les tendances et les défis potentiels

Votre feuille de présence a la possibilité de vous apporter bien plus qu'un simple relevé des personnes présentes lors d'une réunion, d'un cours ou sur le lieu de travail. Inspirez-vous de la liste ci-dessus pour changer la façon dont vous enregistrez les présences ; puis utilisez l'un des modèles ci-dessous pour y parvenir.

6 modèles de feuilles de présence à utiliser en 2024

Si vous êtes prêt à simplifier le processus de vérification et de suivi des présences, vous avez besoin d'un modèle de feuille de présence. Explorez certains des meilleurs modèles de feuilles de présence dans Excel et ClickUp, et trouvez une meilleure façon d'organiser vos registres de présence à partir de maintenant.

1. Modèle de feuille de présence ClickUp

Suivez les présences, les retards et les absences grâce à ce modèle de feuille de présence facile à utiliser

De bonnes feuilles de présence vous permettent de suivre facilement les registres de présence, les horaires de travail des employés et les éventuels changements d'horaires que vous devez vérifier. Les feuilles de présence Modèle de feuille de présence par ClickUp est la meilleure alternative à une feuille d'émargement traditionnelle, avec de nombreuses fonctions allant au-delà de l'essentiel.

Surveillez les niveaux de présence et les absences de vos employés, ainsi que les périodes de congé planifiées et non planifiées. Suivez les heures de travail de vos employés afin de pouvoir gérer votre paie avec précision. Identifiez les tendances, les divergences et les l'efficacité des processus et d'ajuster les horaires afin d'optimiser le travail.

Ce modèle de feuille de présence des employés fonctionne bien comme une feuille de présence quotidienne et a une forme qui vous permet de voir en un coup d'œil qui est présent, en retard ou qui ne vient pas. Vous pouvez parcourir la liste pour voir les noms des employés, leur statut et leurs coordonnées en temps réel.

Le modèle d'échantillon comporte également un champ pour les leçons, mais vous pouvez facilement le personnaliser pour qu'il corresponde mieux aux besoins de votre lieu de travail ou de votre établissement d'enseignement.

Commencez avec ce modèle de feuille de présence vierge et utilisez-le tel quel, ou personnalisez-le entièrement pour créer votre propre système d'enregistrement des présences sur mesure. 🤩

2. ClickUp Attendance procédures opératoires normalisées modèle

Offrez des conseils et des instructions sur la manière d'utiliser votre système de gestion des présences

Disposer d'une feuille de présence est une excellente chose, mais vous devez également fournir des conseils sur la manière de l'utiliser. En l'absence de stratégie ou de forfait sur la manière de l'utiliser, les équipes ou les managers risquent d'utiliser le modèle de manière très différente. C'est pourquoi vous avez besoin du Modèle de procédures opératoires normalisées pour la gestion des présences par ClickUp .

Notre modèle de procédures opératoires normalisées (POS) pour l'enregistrement des présences est conçu pour être personnalisé et distribué aux membres de votre équipe, afin que chacun sache comment enregistrer les présences avec précision.

Ce modèle Documents ClickUp ce modèle guide les gestionnaires dans le processus de suivi et de gestion de la présence des employés, notamment dans l'utilisation d'un formulaire ou d'une feuille de présence, dans la gestion des demandes de congés et dans la création de rapports d'analyse de la présence.

Utilisez ce modèle pour rédiger vos propres procédures opératoires normalisées pour l'enregistrement des présences des employés. Définissez vos politiques, expliquez comment utiliser votre feuille de présence et améliorez la transparence au sein de l'organisation. 🔍

3. Modèle de procédures opératoires normalisées pour le système de présence biométrique ClickUp

Décrivez les étapes de votre système de présence biométrique

Notre modèle de procédures opératoires normalisées en matière de présence fonctionne bien pour la plupart des entreprises et des organisations, mais il y a quelque part des mesures de sécurité biométriques qui sont incontournables. Pour ces lieux de travail, nous avons créé le modèle de POS de présence Modèle de procédures opératoires normalisées pour le système de présence biométrique par ClickUp .

Ce modèle fonctionne de la même manière que nos autres modèles de procédures opératoires normalisées. Il est paramétré dans ClickUp Docs et donc facile à personnaliser, mais vous pouvez également utiliser ce qu'il contient pour vous aider à former votre propre politique et vos propres paramètres.

Avec ce modèle de procédures opératoires normalisées, expliquez votre système biométrique de gestion des présences, notamment son travail, son utilisation et sa raison d'être. Le modèle comporte également des fonctionnalités vous permettant de définir les paramètres des bonnes pratiques en matière de traitement des données personnelles.

Ce modèle est idéal si vous avez mis en place un système de contrôle biométrique des présences et que vous souhaitez que tout le monde l'utilise correctement. Fournissez des conseils pratiques sur l'utilisation du système et informez les utilisateurs sur la façon dont les données sont utilisées, stockées et partagées afin de maintenir les plus hauts niveaux de confidentialité. 🔐

4. Modèle de liste de réunion ClickUp

Gardez une trace des personnes présentes à vos réunions ainsi que des nouveaux éléments d'action

Les lieux de travail et les paramètres éducatifs ne sont pas les seuls endroits où vous voudrez faire le suivi des présences. Les réunions sont un autre domaine où un rapport de présence est essentiel, en particulier si des décisions clés doivent être prises, si la discussion a un impact sur votre entreprise ou si vous devez vous absenter pour des raisons de sécurité calendrier du projet de manière importante, ou bien il s'agit d'une partie essentielle de votre plan de communication du projet .

Le plan de Modèle de liste de réunion par ClickUp vous permet d'enregistrer facilement les présences aux réunions et bien plus encore.

Créez un rapport précis de vos réunions à l'aide de ce modèle de tableau de service très utile. Notez le nom de l'animateur de la réunion, du preneur de notes, du chronométreur et de tout autre participant à la réunion. Si vous rencontrez des clients ou des partenaires externes, vous pouvez inscrire leur nom. S'il s'agit d'une réunion interne, il suffit d'étiqueter l'utilisateur dans ClickUp pour lui attribuer un rôle.

Utilisez ce modèle de liste de réunion pour enregistrer non seulement les participants et leurs rôles, mais aussi d'autres aspects de la réunion. Il y a de l'espace pour inclure le titre de la réunion, le projet, la date, l'emplacement et une liste de choses à faire.

Ce modèle est donc utile dans le cadre du processus de planification et d'examen des réunions, et il peut également contribuer à la promotion d'une meilleure gestion des réunions communication au sein de l'équipe et complétez votre rapports sur le statut du projet . 📚

5. Feuille de présence pour les participants Modèle par WPS Template

via le modèle WPS

ClickUp n'est pas seulement notre go-to place pour enregistrer les réunions ou les présences sur le lieu de travail, mais aussi pour gérer des opérations d'entreprise entières. Si vous êtes obligé d'utiliser une autre plateforme, cependant, ce modèle de feuille de présence en Excel est une excellente option.

Le modèle de feuille de présence pour les participants de WPS Template peut être utilisé comme feuille de calcul pour les employés ou les classes. Sa conception est simple, mais il comporte tous les champs dont vous avez besoin pour contrôler les présences.

Vous pouvez enregistrer les noms des employés ou des étudiants, l'heure à laquelle ils sont arrivés, leur département, leur position et leurs coordonnées. Vous pouvez également ajouter des notes, par exemple s'ils sont arrivés en retard ou s'ils ont dû partir plus tôt.

Dans Excel, vous pouvez personnaliser l'apparence du modèle en changeant les couleurs, les polices de caractères ou les styles de bordures. Vous pouvez également transformer cette feuille de calcul Excel en une feuille de présence imprimable gratuite en l'exportant au format PDF et en l'imprimant sur le lieu de travail, dans un paramètre éducatif ou à la maison.

Utilisez ce modèle de feuille de présence si vous êtes lié à l'utilisation de Microsoft Excel ou si vous souhaitez l'utiliser avec une alternative compatible, comme Google Sheets. C'est un outil utile pour enregistrer les présences, mais il n'a pas la flexibilité, les fonctions et les options de personnalisation que vous obtenez avec ClickUp. ⚒️

6. Modèle Excel de suivi des présences des employés par page de tableur

via Spreadsheet Page

Il arrive que vous souhaitiez suivre les présences d'un employé non seulement pour la journée ou la semaine, mais aussi pour l'année entière. Si c'est votre cas et que vous souhaitez (ou devez) utiliser un fichier Microsoft Excel, le modèle Excel de suivi des présences des employés de Spreadsheet Page pourrait être une excellente option.

Ce modèle de diagramme de présence est doté de fonctions qui vont au-delà d'une simple feuille de calcul. Il s'agit essentiellement d'un ensemble de tableaux de présence modèles de feuilles de calcul y compris une feuille de calcul pour l'assiduité, une feuille de calcul pour l'emploi, une feuille de calcul pour l'emploi, une feuille de calcul pour l'emploi, une feuille de calcul pour l'emploi un modèle d'horaire de travail et de nombreux modèles de rapports.

Le système d'enregistrement des présences vous permet de saisir quotidiennement les présences et les congés de chaque employé, puis de suivre la progression et l'évolution au fil des semaines, des mois et des années. Il s'agit d'un système complexe, mais qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui aiment travailler avec des feuilles de calcul et des données.

Utilisez ce modèle si vous êtes un utilisateur chevronné d'Excel et que la gestion de plusieurs feuilles de calcul, formules et étapes ne vous fait pas peur. Si vous souhaitez quelque chose de plus gérable ou de plus convivial, nous vous recommandons vivement d'utiliser ClickUp pour vos besoins en feuilles de calcul de présence. 🌻

**Check out these

**Applications d'horaires de travail

!

Simplifier l'ensemble du processus grâce à un modèle de feuille de présence

Les feuilles de présence sont indispensables dans les paramètres d'un établissement d'enseignement ou d'une entreprise. Elles permettent d'enregistrer les présences et les absences et facilitent le suivi des habitudes de présence, le contrôle de la sécurité, la surveillance de l'absentéisme et la promotion de la responsabilité.

Utilisez l'un des modèles de feuilles de présence ci-dessus pour rationaliser le processus et obtenir des informations plus approfondies sur les tendances en matière d'assiduité de vos employés ou étudiants.

Si vous souhaitez plus qu'un simple enregistrement des présences des employés ou des étudiants, essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . À faire avec une collection de feuilles de présence utiles, mais la plate-forme tout-en-un facilite la gestion des personnes, des ressources et des tâches.

Du suivi du temps aux tableaux de bord personnalisables en passant par les communication interne clickUp peut devenir votre lieu de référence pour la productivité et la réussite. ✨