8 modèles de portails clients

Une communication et une collaboration efficaces avec les clients sont essentielles à la réussite dans une entreprise qui évolue rapidement.

Des portails clients bien organisés facilitent les flux de travail des projets, améliorent la satisfaction des clients et favorisent des relations durables.

Les modèles de portails clients, en particulier, peuvent être adaptés aux besoins et à la taille des entreprises.

Qu'il s'agisse d'une petite entreprise en démarrage ou d'une grande société, ces modèles offrent des solutions pratiques pour améliorer la communication, simplifier la gestion des projets et accroître la satisfaction des clients.

Dans cet article, nous allons explorer huit modèles de portails clients complets conçus pour simplifier votre travail gestion des clients de la gestion des clients. Ces modèles peuvent vous aider à forfaiter des projets clients réussis, à suivre les données essentielles relatives aux clients et aux projets, et à faire preuve de transparence à leur égard - le tout en quelques clics.

Qu'est-ce qu'un modèle de portail client ?

Les modèles de portail client sont un environnement de travail partagé entre les entreprises et leurs clients, qui simplifie le partage sécurisé des mises à jour, des échéanciers et des documents relatifs aux projets des clients, afin que tout le monde soit sur la même page.

Un modèle de portail client permet d'améliorer la communication et la collaboration avec les clients en garantissant un accès permanent aux ressources essentielles. Ils sont utiles à toutes les personnes concernées, comme les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires de projet et les professionnels des relations avec les clients.

Toutefois, ces modèles ne peuvent pas remplacer votre logiciel de gestion des ressources de la clientèle (CRM) ou application. Les CRM sont riches en fonctionnalités et capables de gérer des bases de données d'organisations extrêmement importantes.

Toutefois, ces modèles sont moins gourmands en ressources, extrêmement polyvalents et suffisamment capables de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises.

L'objectif ultime de ces modèles est de libérer votre temps afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : développer votre entreprise et dépasser les attentes de vos clients à chaque fois.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de portail client ?

Un portail client bien conçu assure une communication fluide entre vous et vos clients, une meilleure transparence et un partage simplifié des documents.

Les fonctionnalités clés d'un bon modèle de portail client :

Fonctionnalités de gestion de projet: Fonctionnalités permettant de suivre la progression du projet, les échéances et les produits livrables

Fonctionnalités permettant de suivre la progression du projet, les échéances et les produits livrables **Fonctionnalités de communication : fonctionnalités telles que la messagerie, les notifications et les mises à jour pour faciliter la communication entre les clients et l'entreprise

**Gestion des documents : traitement efficace des documents, y compris le téléchargement, le partage et l'organisation des fichiers

**Options de libre-service : possibilité de fournir aux clients des ressources d'auto-assistance afin qu'ils puissent gérer leurs comptes de manière autonome

Personnalisation et image de marque: Possibilité de personnaliser le portail pour refléter l'image de marque de l'entreprise et répondre à des besoins spécifiques

Possibilité de personnaliser le portail pour refléter l'image de marque de l'entreprise et répondre à des besoins spécifiques Évolutivité: Doit évoluer avec votre entreprise pour s'adapter aux demandes croissantes et aux projets de plus grande enverguregérer plusieurs clients au fil du temps

Doit évoluer avec votre entreprise pour s'adapter aux demandes croissantes et aux projets de plus grande enverguregérer plusieurs clients au fil du temps Sécurité robuste: Doit fournir aux clients un accès sécurisé et protéger les informations sensibles

Doit fournir aux clients un accès sécurisé et protéger les informations sensibles Capacités d'intégration: Intégration transparente avec des logiciels et des services tiers pour améliorer les fonctions

Intégration transparente avec des logiciels et des services tiers pour améliorer les fonctions Interface conviviale: Les utilisateurs doivent trouver le portail intuitif et facile à naviguer, avec des libellés clairs et des structures de menu organisées

Voici quelques questions à poser avant de choisir un modèle :

À fait-il correspondre aux besoins de communication de votre entreprise ?

Le modèle de portail client peut-il être facilement personnalisé pour refléter votre marque ?

Dans quelle mesure la plateforme est-elle sécurisée pour les sources de données clients sensibles ?

Le modèle de portail client s'intègre-t-il aux applications utilisées par vos équipes internes pour partager des fichiers ?

Sera-t-il compatible avec les éléments suivantsla gestion de projet client objectifs ?

Pouvez-vous suivre l'évolution de vos clients ? avec ce modèle de portail client ?

Pouvez-vous mettre en place desstratégies de gestion de la clientèle?

Ce modèle de portail client sera-t-il à la hauteur deattentes des clients?

Modèles de portails clients gratuits

Examinons huit modèles de portail client ClickUp (bonus : ils sont gratuits) qui peuvent améliorer vos relations avec vos clients nouveaux et existants.

1. Modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp

Modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp

Le Modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients vous aide à créer un parcours client transparent, de l'accueil à l'achèvement du projet, qui s'aligne sur les équipes Clients, Ventes, Production et Réussite client et favorise une collaboration efficace

Le Modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients vous aide à créer un parcours client transparent, de l'accueil à l'achèvement du projet, qui s'aligne sur les équipes Clients, Ventes, Production et Réussite client et favorise une collaboration efficace

Le modèle offre des Vues Tâches, telles que Vue Liste, Vue Tableau et Vue Documents, permettant à votre équipe de gérer et de projeter des informations grâce à des fonctions de tri et de filtrage personnalisables.

Des champs personnalisés tels que le secteur d'activité et la taille de l'entreprise permettent de saisir vos informations de base. Ils permettent également de collecter des informations importantes liées à la transaction, telles que le décideur, la durée du contrat, le responsable de la réussite client, le membre de l'équipe commerciale et d'autres parties prenantes, ainsi que des informations sur le contrat.

Le résultat ?

Ce modèle peut vous aider à créer un flux de travail de gestion de programme plus fluide, ce qui peut accélérer la livraison du projet et, en fin de compte, aboutir à des clients plus heureux qui se sentent valorisés et assistés à chaque étape.

Que vous gériez une grande entreprise ou une startup en pleine croissance, ce modèle place la réussite des clients et la collaboration au cœur des préoccupations de votre équipe.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp

Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp

Si vous êtes une agence ou un propriétaire d'entreprise cherchant à simplifier l'accueil des clients et la gestion des projets, le modèle de Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp est ce dont vous avez besoin.

Si vous êtes une agence ou un propriétaire d'entreprise cherchant à simplifier l'accueil des clients et la gestion des projets, le modèle de Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp est ce dont vous avez besoin.

Ce modèle permet de saisir facilement des détails essentiels tels que les objectifs du client, les publics cibles et les conditions du contrat, afin que toutes les personnes impliquées, y compris vous-même, les gestionnaires de projet et les professionnels chargés des relations avec les clients, soient sur la même page avant que le travail ne commence.

Le modèle contient des Scripts d'appel pour aider votre équipe commerciale à exceller lors des appels de clients grâce à des scripts de conversation efficaces et basés sur des situations. Il donne également accès à une Banque de questions pour poser des questions de découverte pertinentes.

Le Formulaire d'appel à la découverte permet de capturer des informations sur les clients telles que les noms, les sociétés et les décisions finales sur la qualification des prospects.

D'autres fonctionnalités peuvent vous aider à organiser efficacement les tâches et à travailler en collaboration pour améliorer la productivité :

Paramétrez vos statuts personnalisés pour suivre les clients et les projets

Catégoriser les attributs du projet grâce à des champs personnalisés pour une meilleure visibilité et une meilleure gestion du projet

Les vues personnalisées telles que Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier et autres peuvent vous aider à afficher le projet sous différents angles

Télécharger ce modèle

3. Modèle de réussite client ClickUp

Modèle de réussite client ClickUp

Modèle ClickUp pour la réussite des clients est un excellent outil pour les propriétaires d'entreprises, les gestionnaires de projets et les professionnels de la relation client pour suivre l'activité des clients et les renouvellements et traiter les risques potentiels en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Simplifier les flux de travail et automatiser les processus pour réduire le taux de désabonnement des clients et les gérer efficacement

Améliorer la communication à l'aide des outils intégrés au modèle pour s'assurer que toutes les parties prenantes reçoivent des mises à jour régulières et restent alignées

Suivre la réussite des clients et ajuster les stratégies à l'aide de tableaux de bord et d'analyses de données

Réduire les tâches manuelles à l'aide de modèles préconstruits et de l'automatisation pour offrir une excellente expérience client

Pour exploiter tout le potentiel du modèle et assurer votre réussite et celle du client, vous pouvez gérer les tâches avec des statuts tels que " En cours de renouvellement " ou " En cours d'intégration " et rester organisé grâce à des paramètres personnalisés.

Les affichages personnalisés, tels que le cahier des charges de la réussite du client, le formulaire de rétroaction et le suivi de l'engagement, vous aident à surveiller le cheminement des clients.

Utilisez les fonctionnalités de gestion de projet pour suivre le temps, gérer les dépendances et intégrer d'autres outils pour un processus transparent et assurer la réussite des clients.

Télécharger ce modèle

Lire aussi: les 10 meilleurs systèmes logiciels de suivi de la gestion des clients en 2024

4. ClickUp Legal Modèle de gestion des clients

Avant de livrer des batailles juridiques devant les tribunaux, les avocats et les équipes juridiques se débattent avec de longues tâches administratives, un suivi complexe des dossiers et la fourniture de services juridiques de qualité. Le Modèle de gestion des clients ClickUp Legal est intuitivement conçu pour vous aider à gérer vos dossiers et autres tâches administratives

ClickUp Legal Modèle de gestion des clients

Avant de livrer des batailles juridiques devant les tribunaux, les avocats et les équipes juridiques se débattent avec de longues tâches administratives, un suivi complexe des dossiers et la fourniture de services juridiques de qualité. Le Modèle de gestion des clients ClickUp Legal est intuitivement conçu pour vous aider à gérer vos dossiers et autres tâches administratives

Ce modèle peut aider les avocats et les équipes juridiques de votre entreprise :

Suivre la progression du dossier de chaque client grâce à des statuts personnalisés ( Ouvert, En cours et Avec l'avocat de la partie adverse ) pour s'assurer que tout est serré

) pour s'assurer que tout est serré Gérer les attributs de vos dossiers à l'aide de champs personnalisés ( heures, détails du paiement et statut du document )

) Automatisez les tâches répétitives et utilisez des modèles de checklist pour gérer les délais, les documents, les exigences et les paiements des clients

Utilisez des vues personnalisées (Liste, Paiements, Calendrier et Diagramme) pour afficher clairement la progression de chaque dossier

Télécharger ce modèle

5. ClickUp Démarrage rapide : Modèle de services aux clients

ClickUp Démarrage rapide : Modèle de services aux clients

ClickUp Démarrage rapide : Modèle de services aux clients est un modèle robuste destiné aux vendeurs, aux professionnels de la relation client et aux gestionnaires de projet, qui leur permet de conclure des affaires plus rapidement. Le modèle peut vous aider à gérer les comptes clients, les demandes de cadrage et les projets

Bien qu'il puisse sembler complexe au départ, c'est un modèle facile à utiliser pour les débutants. Il comprend cinq listes avec un guide d'utilisation détaillé du modèle et un document wiki de l'équipe (lien vers les ressources) pour rationaliser les services aux clients.

Les fonctionnalités clés du modèle sont les suivantes :

Accès centralisé à toutes les informations sur le client lié aux demandes de cadrage et aux projets connexes

lié aux demandes de cadrage et aux projets connexes Simplification des systèmes de gestion des demandes ou des demandes de cadrage avec des champs personnalisables ( Définir les assignés, les dates d'échéance, le statut, l'état, l'étape commerciale, le segment et les paramètres des services ) afin de collaborer avec le département des services professionnels pour une conclusion plus rapide des ventes

) afin de collaborer avec le département des services professionnels pour une conclusion plus rapide des ventes Suivi complet du portefeuille de projets avec des mises à jour détaillées des indicateurs de santé des projets à l'aide de champs personnalisables (**Définir l'estimation de durée, les dates de début et d'échéance, assigner le gestionnaire de projet, les dates de début et d'échéance, le statut, les priorités, les assignés, les jalons, les dépendances, etc.)

Documentation centralisée (Wiki de l'équipe) pour les processus et les ressources

Le modèle peut garantir que votre équipe est alignée et dispose de tous les détails nécessaires pour vous préparer à relever de manière proactive les défis commerciaux afin de conclure des affaires plus rapidement et de garantir la satisfaction du client et la réussite du projet.

Télécharger ce modèle

6. Modèle ClickUp Voix du client

Si votre objectif est de créer une entreprise durable en améliorant la satisfaction de vos clients et en les fidélisant sur le long terme, disposer d'un système qui affiche une vue microscopique de ce dont vos clients ont besoin, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils attendent est un plus.

Le modèle Modèle ClickUp de la Voix du Client peut vous aider à recueillir, organiser et analyser en toute transparence les commentaires des clients afin de déchiffrer ce qu'ils veulent

Modèle ClickUp Voix du client

Si votre objectif est de créer une entreprise durable en améliorant la satisfaction de vos clients et en les fidélisant sur le long terme, disposer d'un système qui affiche une vue microscopique de ce dont vos clients ont besoin, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils attendent est un plus.

Le modèle Modèle ClickUp de la Voix du Client peut vous aider à recueillir, organiser et analyser en toute transparence les commentaires des clients afin de déchiffrer ce qu'ils veulent

Vous pouvez suivre les informations relatives aux clients sur l'ensemble des canaux de messagerie et de distribution. Vous pouvez également recueillir des commentaires, hiérarchiser les fonctionnalités et apporter des améliorations exploitables. Grâce à ce modèle, vous pouvez améliorer l'expérience produit, affiner les services et tout ce qui permet aux clients de se faire entendre.

Des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés ( Achevé et À Do) et les champs (Besoin du client, Source VoC et Solution) pour suivre et catégoriser les commentaires des clients garantissent que chaque élément de l'avis de l'utilisateur est visible et pris en compte.

Des vues personnalisées telles que Liste, Tableau et Commencer ici peuvent vous aider à visualiser facilement les données et à accéder aux commentaires des clients.

Vous pouvez désormais transformer les commentaires des clients en croissance en les intégrant à chaque décision, avec pour résultat une plus grande satisfaction et une plus grande réussite.

Télécharger ce modèle

7. Modèle ClickUp CRM

Si vous occupez un rôle en contact avec la clientèle, jongler avec les comptes, suivre les opportunités d'affaires et maintenir de solides relations avec les clients n'a rien de nouveau. Cela peut s'avérer très difficile si vous n'avez pas accès aux bons outils ou aux bonnes applications. Modèle de CRM ClickUp peut simplifier votre flux de travail et gérer sans effort vos cibles commerciales, votre pipeline de prospects et vos interactions avec les clients.

Modèle ClickUp CRM

Si vous occupez un rôle en contact avec la clientèle, jongler avec les comptes, suivre les opportunités d'affaires et maintenir de solides relations avec les clients n'a rien de nouveau. Cela peut s'avérer très difficile si vous n'avez pas accès aux bons outils ou aux bonnes applications. Modèle de CRM ClickUp peut simplifier votre flux de travail et gérer sans effort vos cibles commerciales, votre pipeline de prospects et vos interactions avec les clients.

Les fonctionnalités clés comprennent six affichages préconstruits conçus pour simplifier votre gestion des clients de bout en bout :

Gardez le contrôle de vos objectifs commerciaux, gérez efficacement votre temps et gardez une trace des détails du compte, du suivi du temps et du suivi avec la vue Document Sales Playbook

Organisez les comptes en fonction de statuts tels que Proposition, Démonstration, Prospect Qualifié et Fermé en un clin d'œil grâce à la Vue Liste Détails du compte

Créez des tableaux Kanban esthétiques pour un aperçu clair de tous les comptes, regroupés par statuts personnalisés avec Affichage Tableau

Suivez les tâches non planifiées et en retard et gardez-les sous contrôle grâce à l'affichage pratique Calendrier sur le côté droit de l'écran

sur le côté droit de l'écran Accédez à tous vos comptes Fermés en un seul endroit pratique, Vue Liste des affaires fermées, ce qui vous permet de célébrer vos réussites et d'en tirer des leçons

Télécharger ce modèle

Il est indéniable que les clients sont votre atout le plus précieux. L'acquisition et la fidélisation des clients coûtent beaucoup d'efforts et de ressources, et encore plus pour les réactiver. Rester en contact avec eux est donc la clé d'une croissance durable de votre entreprise. Et vous avez besoin d'un portail client conçu pour faciliter cette tâche.

Il est indéniable que les clients sont votre atout le plus précieux. L'acquisition et la fidélisation des clients coûtent beaucoup d'efforts et de ressources, et encore plus pour les réactiver. Rester en contact avec eux est donc la clé d'une croissance durable de votre entreprise. Et vous avez besoin d'un portail client conçu pour faciliter cette tâche.

Modèle de formulaire de contact ClickUp pour les clients est l'outil idéal pour recueillir facilement les commentaires, traiter les demandes et résoudre les problèmes. Le modèle vous permet également de gérer les demandes des clients et de recueillir des données importantes pour les sondages et les recherches sur les clients.

Ce modèle peut vous aider à :

Hiérarchiser et suivre rapidement les demandes de vos clients grâce à des statuts personnalisés ( Bloqué, Achevé, En cours d'examen et Nouvelle demande )

) Recueillir les commentaires des clients, mener des sondages auprès des clients et collecter des informations de contact pour de futures campagnes de marketing ciblées ou des abonnements à l'aide de champs personnalisés

Améliorer la façon dont vous répondez aux requêtes des clients

Suivre les contacts avec les clients à l'aide de fonctionnalités de gestion de projet telles queles dépendances des tâches,suivi du temps,ClickUp AutomatisationsetClickUp Brain

Améliorer la gestion des clients en utilisant des modèles de portail client personnalisables

Si vous souhaitez renforcer vos relations avec vos clients et gérer leurs projets de manière transparente, l'accès à de bons portails clients peut s'avérer extrêmement utile.

Le bon modèle de portail client peut améliorer votre stratégie de communication et renforcer la collaboration entre vos équipes et vos clients, ce qui se traduit par des clients plus satisfaits et favorise la croissance de l'entreprise.

Le portail client de ClickUp et les modèles connexes offrent un moyen structuré et efficace de gérer les projets et les interactions avec les clients

Ces modèles peuvent améliorer de manière significative les relations avec les clients en fournissant un hub central pour la communication, la collaboration et les mises à jour de projets.

Téléchargez le modèle de portail client qui vous convient le mieux et faites passer votre entreprise à la vitesse supérieure !