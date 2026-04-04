Assistants de réunion IA pour les petites entreprises en [année]

Pour les propriétaires de petites entreprises et leurs équipes, le temps est la ressource la plus précieuse — et souvent la plus rare. Vous cumulez plusieurs fonctions, jonglez avec d'innombrables responsabilités et cherchez constamment des moyens d'en faire plus avec moins.

Pourtant, malgré tous nos efforts pour optimiser nos journées, il existe une perte de temps universelle qui touche presque toutes les organisations : la réunion. Le travail manuel qui entoure une réunion (comme prendre frénétiquement des notes ou passer des heures à rédiger des e-mails de suivi) détourne l'attention de la discussion elle-même.

Les assistants de réunion basés sur l'IA peuvent prendre en charge une grande partie du travail fastidieux.

Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleurs assistants de réunion basés sur l'IA qui peuvent booster la productivité de votre équipe tout en s'adaptant parfaitement au budget de votre petite entreprise.

Aperçu des assistants de réunion IA pour les petites entreprises

Voici un aperçu comparatif de tous les outils de cette liste. Faites défiler vers le bas pour découvrir le détail complet de chacun d'entre eux et trouver les meilleurs Outils d'IA pour des réunions efficaces.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Transformer les notes de réunion en tâches et flux de travail convergents AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automatisations, Docs-to-tâches Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Fireflies.ia Transcriptions de réunions consultables avec synchronisation CRM Chat IA AskFred, transcriptions des intervenants, suivi des sujets, enregistrement automatique dans le CRM Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $ par utilisateur et par mois Otter.ia Transcription en direct et résumés rapides des réunions Transcription en temps réel, capture de diapositives, agents IA basés sur les rôles, recherche/exportation avancées Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $ par utilisateur et par mois Fathom Des résumés IA simples et complets Enregistrements illimités avec la version gratuite, extraits vidéo, synchronisation CRM, Q&A Ask Fathom Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $ par utilisateur et par mois tl;dv Moments forts enregistrés et analyse multi-réunions Enregistrements par chapitres, Clips mis en avant, analyses inter-réunions, plus de 30 langues Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29,30 $ par utilisateur et par mois Granola Notes de réunion sans bot Capture locale (sans bot), notes structurées + éléments à mener, reformatage/discussion avec l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14 $ par utilisateur et par mois Krisp Réduction du bruit et notes de réunion basées sur l'IA Suppression du bruit et de l'écho, enregistrement indépendant de la plateforme, résumés IA, synchronisation des flux de travail Forfaits payants à partir de 16 $ par utilisateur et par mois Avoma Équipes commerciales ayant besoin d'une intelligence de discussion Détection des thèmes, fiches d'évaluation de coaching, synchronisation automatique avec le CRM, moments/extraits d'appel Forfaits payants à partir de 29 $ par place par mois Fellow Agendas collaboratifs et suivi Collaboration sur l'agenda, résumés liés à l'agenda, suivi des éléments à mener, rappels Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 11 $ par utilisateur et par mois Notion IA Notes de réunion intégrées à une base de connaissances flexible Blocs de notes de réunion IA, recherche IA dans les notes, bases de données relationnelles, liens vers le calendrier Notion Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

📚 À lire également : Les meilleures applications pour petites entreprises afin de simplifier votre travail

Qu'est-ce qu'un assistant de réunion IA ?

Obtenez automatiquement des transcriptions de réunion et des éléments à mener grâce à ClickUp AI Notetaker

Un assistant de réunion IA est une application logicielle qui utilise l'intelligence artificielle pour participer, enregistrer, transcrire et analyser des réunions. Son objectif principal est l'automatisation des tâches administratives — en particulier la prise de notes et le suivi des tâches — afin que les participants puissent se concentrer sur la discussion plutôt que sur la documentation.

Il repose sur trois piliers fondamentaux :

Capture : Il « écoute » l'audio via un bot virtuel ou un plug-in pour Il « écoute » l'audio via un bot virtuel ou un plug-in pour créer une transcription mot pour mot

Synthesis : Il utilise des modèles linguistiques de grande envergure (LLM) pour condenser des heures de conversation en Il utilise des modèles linguistiques de grande envergure (LLM) pour condenser des heures de conversation en résumés sous forme de liste à puces et en points clés

Action : Il identifie les engagements et les échéances spécifiques, les transformant automatiquement en « Il identifie les engagements et les échéances spécifiques, les transformant automatiquement en « éléments à mener » ou les synchronisant avec des outils de gestion de projet.

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions au sein de votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? L'outil de prise de notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à booster votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés de réunion instantanés, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et la rationalisation des flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions au sein de votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? L'outil de prise de notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à booster votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés de réunion instantanés, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et rationalise les flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

Ce qu'il faut rechercher dans les assistants de réunion IA pour les petites entreprises

Contrairement aux équipes d'entreprise disposant de services informatiques dédiés, les petites entreprises ont besoin d'outils prêts à l'emploi. En effet, un logiciel inadapté génère davantage de travail administratif au lieu de le réduire.

Évaluez ces critères spécifiques avant de choisir un outil pour simplifier vos flux de travail pour les réunions :

Précision de la transcription et identification des intervenants : est-il capable d'identifier de manière fiable qui a dit quoi lors d'appels animés impliquant plusieurs intervenants ?

Qualité des résumés de réunion générés par l'IA : Produit-il Produit-il des résumés concis plutôt que des pages et des pages de texte que vous devez encore analyser ?

Extraction des éléments à faire : Détecte-t-il les engagements et les échéances plutôt que de se contenter de mettre en évidence des mots-clés ?

Intégrations avec votre infrastructure existante : S'intègre-t-il nativement à vos outils de gestion de projet et de communication ?

Confidentialité et traitement des données : Où sont stockés les enregistrements audio de vos réunions, et sont-ils utilisés pour entraîner des modèles d'IA ?

Facilité de l'installation pour les équipes non techniques : Votre équipe peut-elle commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sans appel de formation ?

Pour les assistants de direction et les administrateurs qui gèrent des agendas complexes et de multiples parties prenantes, le choix des bons outils d'IA peut considérablement rationaliser les flux de travail. Regardez cet aperçu pour découvrir comment les principaux outils d'IA peuvent offrir de l'assistance aux assistants de direction au-delà de la simple gestion des réunions.

Les 10 meilleurs assistants de réunion IA pour les petites entreprises

Évitons que les comptes-rendus de réunions importantes ne soient dispersés entre plusieurs outils.

C'est parti :

1. ClickUp (Idéal pour transformer les notes de réunion en tâches et flux de travail intégrés)

Essayez ClickUp AI Notetaker Obtenez des notes de réunion, des transcriptions, des résumés, des libellés et des éléments à mener pertinents grâce à ClickUp AI Notetaker

Combien de temps votre équipe perd-elle à transférer les points clés d'un outil à l'autre ? Pour la plupart des petites entreprises, le problème commence dès la fin d'une réunion. Vous vous retrouvez avec des notes dans une application, des éléments à faire dans une autre, et les décisions clés enfouies dans un fil de discussion que vous ne retrouverez jamais.

Nous appelons cela la « dispersion du travail » , et c'est ce à quoi ClickUp apporte une solution. En tant que premier environnement de travail IA convergent au monde, il rassemble vos réunions, vos notes, vos documents et vos tâches en un seul endroit, avec l'IA qui supervise l'ensemble depuis le sommet.

Examinons quelques-unes de ses principales fonctionnalités de convergence IA:

Des notes de réunion qui restent en lien avec le travail

Pour commencer, il y a ClickUp AI Notetaker. Il peut se joindre à des réunions planifiées ou être invité via des liens ad hoc vers Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Après l'appel, il crée un document ClickUp privé, vous @mentionne et permet de retrouver facilement les notes depuis le Planner ou le Hub Documents.

Transformez chaque appel en tâches et en décisions grâce à ClickUp AI Meeting Notetaker

Et le meilleur dans tout ça ? Les données ne sont pas bloquées dans un enregistreur séparé. Les étapes suivantes sont attribuées à la bonne personne dès la fin de la réunion, ce qui offre aux équipes réduites un parcours beaucoup plus fluide, du récapitulatif à l'exécution.

Une IA contextuelle capable de préparer la réunion avant qu'elle ne commence

L'IA contextuelle de ClickUp, ClickUp Brain, se met au travail bien avant même que l'appel ne commence. Elle peut rechercher des évènements de calendrier en langage naturel, vérifier la disponibilité d'une ou plusieurs personnes, et créer ou mettre à jour des évènements de calendrier.

Vérifiez la disponibilité et mettez à jour vos réunions plus rapidement avec ClickUp Brain

De plus, il vous permet de générer des agendas à partir des réunions précédentes, du statut des projets et des priorités de l'équipe.

Il est tout aussi utile une fois la réunion terminée. Comme Brain peut répondre à des questions portant sur les tâches, les documents, le chat et les notes de réunion, vous pouvez lui demander :

Quels éléments ont été décidés lors du dernier appel avec le client ?

Quelles décisions ont été prises lors de la dernière réunion de synchronisation de l'équipe ?

Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière mise à jour ?

Retrouvez plus rapidement les décisions prises en réunion et les éléments à mener grâce à ClickUp Brain

Des agents prêts à l'emploi intégrés à votre environnement de travail

Les Super Agents de ClickUp sont des agents IA intégrés que vous pouvez ajouter à votre environnement de travail pour des tâches spécifiques. Et l'une des raisons pour lesquelles ils fonctionnent si bien pour les petites entreprises est leur vaste catalogue d'agents.

En bref, au lieu de tout créer vous-même, vous pouvez commencer avec des agents sécurisés et prêts à l'emploi, puis les adapter à votre flux de travail. Par exemple, l'agent ClickUp Meeting Agenda Builder peut établir un ordre du jour partagé à partir des tâches en cours, des résultats antérieurs et des contributions des participants.

Créez des agendas de réunion à partir du travail en cours et des résultats passés grâce à l'agent ClickUp Meeting Agenda Builder.

En bref :

S'appuie sur votre travail en cours : extrait les éléments de l'agenda de votre travail en cours

Reprend les éléments en suspens : utilise les actions en cours issues des sessions précédentes

Recueille les contributions des participants : envoie un message avant la réunion pour que les participants puissent ajouter des sujets

Structure l'agenda : organise les sujets et attribue des durées en fonction de la durée de la réunion et du nombre d'éléments à traiter

Pendant ce temps, l'agent de préparation aux réunions ClickUp crée un dossier personnel contenant toutes les informations dont vous avez besoin avant l'appel. Ensemble, ils vous aident à aborder vos réunions en disposant d'ores et déjà des informations nécessaires.

Préparez vos réunions en disposant des informations contextuelles essentielles grâce à l'agent de préparation de réunion ClickUp

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir comment intégrer l'IA dans votre petite entreprise sans avoir besoin de compétences techniques

Des automatisations pour réduire les tâches fastidieuses

Une fois que l'IA de ClickUp a généré une tâche à partir de la transcription de la réunion, ClickUp Automations se charge de l'acheminement sans que vous ayez à lever le petit doigt. Cela signifie que vous pouvez définir des règles de base pour votre environnement de travail, et Automations gère le reste du flux de travail.

Configurez des automatisations ClickUp sans code pour qu'elles fassent les tâches fastidieuses à votre place

Par exemple, si la transcription de la réunion génère une nouvelle tâche contenant le mot-clé « Mise à jour de la conception », une automatisation prédéfinie reconnaît cette expression et alerte instantanément le concepteur en chef, en déplaçant la tâche nouvellement créée vers la colonne « À faire » du tableau de flux de travail spécifique à l'équipe de conception.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Les notes de réunion et le travail lié au projet sont regroupés au même endroit pour réduire les changements de contexte

ClickUp Brain exploite tout ce qui se trouve dans votre environnement de travail pour fournir des réponses complètes

Les automatisations réduisent presque à zéro le travail administratif après les réunions

Inconvénients :

Les nouveaux utilisateurs auront peut-être besoin d'un peu de temps pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités

Les automatisations avancées nécessitent un certain temps de configuration initiale

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie de pouvoir regrouper le suivi du temps et les notes de réunion au même endroit avec ClickUp. Les agents IA sont très utiles et m'aident à organiser mon travail. C'est formidable d'avoir pu remplacer de nombreux outils par un seul. J'apprécie de pouvoir visualiser l'ensemble du travail du service en un seul endroit, ce qui permet de garder les tâches bien organisées. De plus, la facilité d'importation a rendu l'installation très fluide.

J'apprécie de pouvoir regrouper le suivi du temps et les notes de réunion au même endroit avec ClickUp. Les agents IA sont très utiles et m'aident à organiser mon travail. C'est formidable d'avoir pu remplacer de nombreux outils par un seul. J'apprécie de pouvoir visualiser l'ensemble du travail du service en un seul endroit, ce qui permet de garder les tâches bien organisées. De plus, l'importation facile a rendu l'installation très fluide.

✅ Notre guide sur l'IA pour les petites entreprises explique comment utiliser l'IA dans votre entreprise sans avoir à gérer davantage d'applications.

🧠 Anecdote : Thomas Edison n'a pas d'abord imaginé le phonographe comme un lecteur de musique. Il l'a initialement présenté davantage comme un outil de productivité du XIXe siècle destiné à la dictée et à la communication professionnelle, tandis que la musique figurait plus bas sur sa liste d'utilisations futures. En d'autres termes, l'un des appareils de divertissement les plus emblématiques de l'histoire a commencé comme quelque chose de plus proche d'un appareil à notes vocales.

2. Fireflies.ai (Idéal pour les transcriptions de réunions consultables avec synchronisation CRM)

Fireflies.ai est un assistant de réunion IA qui enregistre, transcrit et organise les réunions sur diverses plateformes de visioconférence telles que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex et bien d'autres.

Il va également au-delà de la simple prise de notes passive. AskFred, l'assistant IA intégré à Fireflies, peut résumer les appels, générer des e-mails de suivi, extraire les éléments à mener et créer d'autres documents issus des réunions.

Il dispose également d'une fonctionnalité « Topic Tracker » qui recherche des mots-clés spécifiques, tels que « tarification » ou « objections », pendant vos appels. Il enregistre ensuite automatiquement ces informations directement dans votre CRM ou votre logiciel de gestion de projet, évitant ainsi à votre équipe de devoir saisir manuellement ces données.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Chat IA AskFred : interroge l'intégralité de votre bibliothèque de transcriptions de réunions pour répondre à vos questions sur les appels passés

Transcription automatique : enregistre et transcrit les réunions avec identification des intervenants et horodatage

Analyse de l'intelligence de discussion : Suivi des ratios de temps de parole et des indicateurs de sentiment tout au long de vos réunions Suivi des ratios de temps de parole et des indicateurs de sentiment tout au long de vos réunions

Intégrations CRM : effectue une connexion native avec les outils de l'équipe commerciale pour enregistrer automatiquement les résumés d'appels dans les dossiers commerciaux

Avantages et inconvénients de Fireflies.ai / IA

Avantages :

Sécurité renforcée avec des options de stockage privé

Transcription illimitée à partir de la formule Pro

Offre d'assistance pour plus de 100 langues avec détection automatique

Inconvénients :

La précision peut baisser lors de réunions où les interférences sont importantes

L'IA analyse chaque réunion individuellement, sans synthèse inter-réunions.

Le robot d'enregistrement apparaît comme un participant visible

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 29 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 39 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Fireflies.ia ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Je peux me concentrer pleinement sur la discussion pendant une réunion, car je sais que Fireflies s'occupe des notes. De plus, la fonction IA est idéale pour obtenir rapidement un aperçu de ce qui s'est passé lors d'une réunion, et pour les e-mails de récapitulatif, elle s'intègre facilement à l'environnement de mon équipe. La mise en place s'est faite en toute transparence, je n'ai jamais eu besoin de faire appel au service client, mais si le produit est aussi bon, je suis sûr que le service client est excellent. J'utilise Fireflies quotidiennement.

Je peux me concentrer pleinement sur la discussion pendant une réunion, car je sais que Fireflies s'occupe des notes. De plus, la fonction IA est idéale pour obtenir rapidement un aperçu de ce qui s'est passé lors d'une réunion, et pour les e-mails de récapitulatif, elle s'intègre facilement à l'environnement de mon équipe. La mise en place s'est faite en toute transparence, je n'ai jamais eu besoin de faire appel au service client, mais si le produit est aussi performant, je suis sûr que le service client est excellent. J'utilise Fireflies quotidiennement.

👀 Vous souhaitez découvrir d'autres alternatives à Fireflies ? Nous avons une liste pour vous 👇.

3. Otter.ai (Idéal pour la transcription en direct et les résumés de réunion)

Si vous avez besoin de suivre une réunion en direct, Otter.ai affiche une transcription en temps réel sur votre écran au fur et à mesure que les participants s'expriment. Cela en fait un outil extrêmement utile pour les équipes qui ont besoin d'une assistance à l'accessibilité, comptent des locuteurs non natifs ou préfèrent simplement lire le texte pour rester concentrées.

Son mécanisme principal repose sur le traitement en temps réel. Au lieu d'attendre que l'enregistrement soit traité une fois l'appel terminé, Otter crée un document actif et interactif pendant la réunion elle-même.

Otter propose des agents IA spécialisés pour les flux de travail liés à l'équipe commerciale et au recrutement. Ces agents extraient automatiquement les informations pertinentes pour les transactions et les transmettent à vos outils connectés.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Transcription en temps réel : transcrit les réunions en direct avec un texte synchronisé avec la lecture audio

Capture automatisée des diapositives : insère les diapositives de la présentation partagée dans la transcription à l'horodatage correspondant

Agents IA spécialisés par rôle : adaptent l'extraction de données à des fonctions spécifiques telles que l'équipe commerciale et l'éducation

Fonctionnalités adaptées au travail en équipe : gestion du vocabulaire de l'équipe, identification des intervenants, recherche avancée et exportation

Avantages et inconvénients d'Otter.ai / IA

Avantages :

L'affichage en direct permet aux participants de rester synchronisés sans interrompre l'orateur

La capture de diapositives apporte un contexte visuel qui fait défaut aux outils audio uniquement

Une forte validation par le marché avec une large base d'utilisateurs

Inconvénients :

L'assistance linguistique est limitée à l'anglais, au français et à l'espagnol

Le forfait Free limite les enregistrements à 30 minutes par réunion

Les bruits de fond peuvent réduire la précision de la transcription

Tarifs d'Otter.ai / IA

Free

Pro : 16,99 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 30 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (100 avis)

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Dès que nous démarrons une réunion, il s'y connecte automatiquement ou, à tout le moins, demande à rejoindre la session. Il prend des notes, puis envoie un e-mail une fois la réunion terminée. Les résumés sont de bonne qualité et vont droit au but.

Dès que nous démarrons une réunion, il s'y connecte automatiquement ou, à tout le moins, demande à rejoindre la session. Il prend des notes, puis envoie un e-mail une fois la réunion terminée. Les résumés sont de bonne qualité et vont droit au but.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents d'Otter.ai / IA

🧠 Anecdote : De nombreuses procédures formelles de réunion existent parce que les réunions étaient autrefois chaotiques. L'histoire officielle des Robert’s Rules raconte qu'Henry M. Robert a été confronté à ce qu'il appelait un « désordre pratique » — différentes personnes ayant des idées différentes sur la procédure — et a publié la première édition des Robert’s Rules of Order en 1876 pour y mettre de l'ordre.

4. Fathom (Idéal pour des résumés IA simples et complets)

via Fathom

Si vous êtes un entrepreneur indépendant ou une petite équipe disposant d'un budget limité, Fathom est un bon choix.

Il offre un enregistrement, une transcription et le résumé illimités sans aucun frais. C'est idéal pour les personnes qui ont de nombreuses réunions mais qui ne peuvent pas se permettre un abonnement mensuel supplémentaire à un logiciel.

Son principe de base repose sur l'extraction de contenu déclenchée par l'utilisateur. Au lieu de vous fournir un long bloc de texte à la fin d'un appel, il vous permet de marquer les moments importants au fur et à mesure que la réunion se déroule. Cela aide le logiciel à savoir exactement ce qu'il doit extraire pour vous par la suite.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Enregistrements illimités : offre un stockage illimité pour les réunions

IA de questions-réponses : Ask Fathom offre aux utilisateurs une interface similaire à ChatGPT pour présenter des requêtes concernant les réunions afin d'obtenir des réponses, des informations et des actions

Commandes de partage simplifiées : partagez automatiquement les résumés et les enregistrements en interne, et limitez l'accès aux liens partagés par domaine ou par autorisation explicite

Synchronisation directe avec le CRM : transfère les résumés d'appels et les éléments à mener directement dans votre pipeline commercial

Avantages et inconvénients de Fathom

Avantages :

Offre un enregistrement et une transcription illimités

Créez une vidéo partageable à partir de n'importe quel segment spécifique

Spécialement conçu pour les flux de travail de l'équipe commerciale afin de garantir la maintenance de la qualité des données CRM

Inconvénients :

Manque de fonctionnalités avancées d'intelligence de discussion

Le robot d'enregistrement participe visiblement aux appels

L'expérience est principalement axée sur les ordinateurs de bureau, sans application mobile performante.

Tarifs de Fathom

Free

Premium ( Particuliers) : 19 $/utilisateur/mois

Équipe : 19 $/utilisateur/mois (à partir de 2 utilisateurs)

Entreprise : 34 $/utilisateur/mois (à partir de 2 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5,0/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 5,0/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Fathom ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Il est très précis et m'aide à résumer de longues réunions sans avoir à me demander si Fathom passe à côté de quelque chose d'important. Ce n'est pas le cas. Il se synchronise également avec mon agenda, je n'ai donc pas besoin de l'ajouter manuellement. Je l'adore ! Je l'utilise sur Mac ; il existe un outil pour télécharger le logiciel, donc aucun problème de ce côté-là. L'assistance prend contact pour vérifier s'il peut vous aider. Je l'utilise presque tous les jours pour toutes mes réunions Google Meet.

Il est très précis et m'aide à résumer de longues réunions sans avoir à me demander si Fathom passe à côté de quelque chose d'important. Ce n'est pas le cas. Il se synchronise également avec mon agenda, je n'ai donc pas besoin de l'ajouter manuellement. Je l'adore ! Je l'utilise sur Mac ; il existe un outil pour télécharger le logiciel, donc aucun problème de ce côté-là. L'assistance prend contact pour vérifier s'il peut vous aider. Je l'utilise presque tous les jours pour toutes mes réunions Google Meet.

🚀 Comment l'agence de marketing Hit Your Mark a regroupé plusieurs outils en un seul Chez Hit Your Mark, le travail était réparti entre Slack pour la communication, Loom/Vidyard pour les clips vidéo, Miro pour la planification collaborative, Toggl pour le suivi du temps et les rapports, et Tango pour la documentation. L'équipe a décidé de regrouper tout dans ClickUp. ⚡ Les résultats ont été immédiats : Plus de 5 outils remplacés dans les domaines de la communication, de la planification et des rapports

3 000 $ d'économies par an grâce à la suppression de Slack après le passage à ClickUp

Tableaux de bord en temps réel permettant le suivi des points de sprint, des charges de travail et des performances

Des versements de primes plus rapides grâce à des données de productivité claires et mesurables

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Fathom IA pour la prise de notes par IA

5. tl;dv (Idéal pour les moments forts des réunions enregistrées et l'analyse de plusieurs réunions)

Lorsqu'une entreprise souhaite réduire la participation obligatoire aux réunions, tl;dv lui fournit l'assistance nécessaire pour atteindre cet objectif. L'outil met davantage l'accent sur l'enregistrement vidéo que sur la simple transcription du texte. C'est idéal pour les employés situés dans des fuseaux horaires différents, qui peuvent ainsi rattraper ce qu'ils ont manqué selon leur propre emploi du temps.

La plateforme traite un enregistrement de réunion un peu comme une vidéo YouTube. Elle analyse la discussion et divise automatiquement l’échéancier en chapitres distincts et avec des libellés.

Cela signifie qu'un membre de l'équipe peut cliquer sur un horodatage portant le titre « Budget marketing T3 » et passer directement à cette mise à jour spécifique sans avoir à écouter le reste de l'heure.

tl;dv : les meilleures fonctionnalités

Extraction des moments forts : marque les moments clés pour créer de courts clips de vidéo partageables

Intelligence multi-réunions : met en évidence les tendances et les thèmes récurrents dans l'ensemble de votre bibliothèque de réunions

Stockage hébergé dans l'UE : garantit la souveraineté des données et la conformité au RGPD pour les équipes soucieuses de la confidentialité

Assistance multilingue : prend en charge la transcription et les résumés dans plus de 30 langues

tl;dv : avantages et inconvénients

Avantages :

L'analyse inter-réunions débloque des informations que les outils limités à un seul appel ne permettent pas de mettre en évidence

Une grande précision de transcription dans de nombreuses langues

Évaluation initiale facile, sans validation

Inconvénients :

Nécessite un bot d'enregistrement visible basé sur le cloud

Pas d'assistance pour le vocabulaire personnalisé pour le jargon spécifique à un secteur d'activité

Sur les appareils mobiles, les utilisateurs sont limités à l'interface Web.

tl;dv tarifs

Free

Pro : 29,30 $ par utilisateur et par mois

Business 37,10 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de tl;dv dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'utilise tl;dv pour enregistrer et prendre des notes pendant mes appels avec l'équipe commerciale, ce qui me permet d'être plus attentif lors de ces interactions. Je trouve cela très facile à utiliser, comme si je me connectais à n'importe quel autre logiciel. L'IA de tl;dv me permet de poser toutes les questions que je souhaite et propose plusieurs suggestions prédéfinies très utiles, comme la rédaction d'un e-mail de suivi avec les prochaines étapes détaillées. Elle conserve un enregistrement continu de toutes mes réunions, ce qui donne l'impression d'avoir une secrétaire qui rédige le compte-rendu à ma place. De plus, l'intégration avec ma messagerie et mon système CRM fonctionne très bien.

J'utilise tl;dv pour enregistrer et prendre des notes pendant mes appels avec l'équipe commerciale, ce qui me permet d'être plus attentif lors de ces interactions. Je trouve cet outil très facile à utiliser, comme si je me connectais à n'importe quel autre logiciel. L'IA de tl;dv me permet de poser toutes les questions que je souhaite et propose plusieurs invitations prédéfinies très utiles, comme la rédaction d'un e-mail de suivi avec les prochaines étapes détaillées. Il conserve un enregistrement continu de toutes mes réunions, ce qui me donne l'impression d'avoir une secrétaire qui rédige le compte-rendu à ma place. De plus, l'intégration avec ma messagerie et mon système CRM fonctionne à merveille.

6. Granola (Idéal pour des notes de réunion sans bot)

via Granola

Les bots de réunion déclenchent des questions gênantes de la part des clients et créent des tensions autour du consentement. Granola est une application de bureau qui enregistre le son de la réunion directement sur votre appareil sans envoyer de bot visible dans l'appel. Personne à l'autre bout de la ligne ne sait qu'elle est en cours d'exécution.

Après la réunion, l'IA génère des notes structurées comprenant des éléments à mener et des résumés. Vous pouvez discuter avec l'IA pour extraire des détails spécifiques ou reformater les notes en fonction de différents publics. Ce système repose sur l'idée que le jugement humain joue toujours un rôle important dans la création de bonnes notes.

Vous tapez vos propres notes ou brèves réflexions pendant la discussion, et le logiciel utilise l'audio en arrière-plan pour compléter les détails spécifiques que vous avez manqués.

Les meilleures fonctionnalités de Granola

Enregistrement gratuit : Enregistre l'audio directement depuis votre bureau sans que vous ayez à vous connecter en tant que participant

Interface de chat IA : vous permet de poser des questions complémentaires et de reformater vos notes

Intégrations natives : effectue une connexion directe aux bases de connaissances et aux CRM pour les flux de travail de base

Alertes d'appels imprévus : détecte les appels imprévus lorsque votre micro est activé et vous invite à commencer à prendre des notes

Avantages et inconvénients du granola

Avantages :

Élimine le malaise des clients en supprimant le bot d'enregistrement visible

Accessible aux petites équipes ayant besoin d'un historique illimité

Des contrôles de confidentialité de niveau entreprise permettent de se désinscrire de l'entraînement des modèles

Inconvénients :

Le nombre limité d'avis d'utilisateurs rend difficile l'évaluation de la fiabilité à long terme

L'application mobile Android n'est pas encore disponible

Nécessite des outils d'automatisation tiers pour acheminer les résultats vers des environnements de travail complets

Tarifs de Granola

Basique : Gratuit

Entreprise : 14 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 35 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Granola

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Granola dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est l'un des meilleurs outils dont je dispose et que j'utilise. Je m'en sers tous les jours pour tous mes appels. Il m'aide à comprendre les interlocuteurs ayant un accent difficile et à mener des entretiens clairs et fiables. J'ai également configuré une invite IA pour qualifier mes prospects, ce qui m'aide énormément et me fait gagner beaucoup de temps !

C'est l'un des meilleurs outils dont je dispose et que j'utilise. Je m'en sers tous les jours pour tous mes appels. Il m'aide à comprendre les interlocuteurs ayant un accent difficile et à mener des entretiens clairs et fiables. J'ai également configuré une invite IA pour qualifier mes prospects, ce qui m'aide énormément et me fait gagner beaucoup de temps !

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Granola IA à découvrir

7. Krisp (Idéal pour la suppression du bruit et les notes de réunion basées sur l'IA)

via Krisp

Toutes les discussions d'entreprise ne se déroulent pas via un lien Zoom planifié. Krisp fonctionne différemment en se connectant directement au système audio de votre ordinateur plutôt qu'en s'intégrant à un calendrier ou à un logiciel de réunion spécifique. Cela signifie qu'il fonctionne avec n'importe quelle application vocale, qu'il s'agisse d'une discussion improvisée sur Slack ou d'un système téléphonique VoIP spécialisé fonctionnant sur votre ordinateur de bureau.

Son fonctionnement repose sur la clarté audio plutôt que sur la simple prise de notes par IA. Avant de transcrire le moindre mot, le logiciel filtre les bruits de fond provenant à la fois de votre microphone et du son entrant des personnes qui s'adressent à vous.

Comme il traite tout au niveau de cette couche audio de base, il génère des transcriptions et des résumés sans jamais envoyer d'assistant virtuel dans la salle de réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Réduction du bruit par IA : élimine les bruits de fond et l'écho des appels entrants et sortants

Transcription indépendante de la plateforme : Capture l'audio depuis n'importe quelle application sur votre appareil

Résumés de réunion basés sur l'IA : génère des notes structurées, classées par sujet et par intervenant

Synchronisation des flux de travail : Core inclut des intégrations et l’assistance pour les webhooks pour des outils tels que Slack, HubSpot, Affinity et Pipedrive

Avantages et inconvénients de Krisp

Avantages :

Réunit la suppression du bruit et les notes de réunion dans un seul abonnement

Fonctionne de manière cohérente sur n'importe quelle plateforme de conférence ou appel téléphonique

Fonctionne discrètement en arrière-plan sans participer aux appels en tant que bot

Inconvénients :

Les fonctionnalités de transcription sont plus récentes et peuvent manquer de la profondeur offerte par les outils de prise de notes spécialisés

Moins de connexions natives aux CRM et aux outils de gestion de projet

La durée de transcription peut sembler limitée pour les utilisateurs intensifs

Tarifs de Krisp

Essai gratuit

Core : 16 $ par utilisateur et par mois

Tarif avancé : 30 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Krisp

G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Krisp dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Krisp, c'est la façon dont il gère les résumés de réunion. La fonctionnalité d'enregistrement automatique est une véritable bouée de sauvetage pour les appels qui s'enchaînent. J'apprécie également la flexibilité de l'outil de transcription ; il ne sert pas uniquement aux appels en direct, car vous pouvez télécharger et transcrire n'importe quel fichier audio directement sur la plateforme.

Ce que j'apprécie le plus chez Krisp, c'est la façon dont il gère les résumés de réunion. La fonctionnalité d'enregistrement automatique est une véritable bouée de sauvetage pour les appels qui s'enchaînent. J'apprécie également la flexibilité de l'outil de transcription ; il ne sert pas uniquement aux appels en direct, car vous pouvez télécharger et transcrire n'importe quel fichier audio directement sur la plateforme.

📮ClickUp Insight : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions indiquent que 42 % des équipes utilisent des extraits enregistrés (21 %) ou des outils de gestion de projet (21 %) pour le travail asynchrone. Mais ces outils nécessitent souvent des outils supplémentaires, des abonnements distincts, des identifiants de connexion et un temps d'apprentissage. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp facilite la communication asynchrone. Accédez à des vidéos, des messages vocaux, des workflows de projet, des documents collaboratifs et un bloc-notes IA intégré, le tout au sein d'un seul environnement de travail. Pourquoi gérer plusieurs abonnements et des informations dispersées alors qu'une seule solution peut rationaliser l'ensemble de votre flux de travail ? 💫 Résultats concrets : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp font état d'une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

⭐️ Bonus : Comment organiser une réunion ad hoc efficace

8. Avoma (Idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin d'une intelligence de discussion)

via Avoma

Alors que de nombreux outils se contentent de retranscrire ce qui a été dit, Avoma évalue comment cela a été dit. Il s'agit d'une plateforme d'analyse des discussions spécialement conçue pour mesurer la qualité des appels. Cela en fait un outil très pratique pour un responsable qui cherche à déterminer si un commercial parle trop ou s'il écoute réellement les besoins du client.

Le logiciel suit les indicateurs de discussion tout au long de la réunion, notamment le rapport entre le temps de parole et d'écoute, l'utilisation de mots de remplissage et le sentiment général des intervenants. L'analyse de ces données spécifiques fournit des éléments concrets pour le coaching, au-delà d'une simple transcription.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Détection des thèmes : Segmente la discussion en thèmes tels que les tarifs et les objections

Synchronisation automatique avec le CRM : transfère les résumés structurés des appels et les moments clés vers les pipelines de l'équipe commerciale

Fiches d'évaluation de coaching : Permet aux responsables d'évaluer les appels selon des critères personnalisés et de suivre les performances

Moments d'appel partageables : créez des extraits à partir des transcriptions ou de la lecture, générez automatiquement des extraits et partagez des réunions complètes, des notes ou des Clips en interne ou en externe

Avoma : avantages et inconvénients

Avantages :

Conçu spécialement pour le cycle de vie de l'équipe commerciale et de la réussite client

Des données CRM structurées améliorent la précision des rapports sur le pipeline

Les outils de coaching fournissent un cadre pour l'intégration des nouveaux commerciaux

Inconvénients :

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les équipes qui n'ont besoin que de résumés basiques

L'interface utilisateur semble dépassée par rapport à celle de ses concurrents plus récents

Les petites équipes n'utilisent peut-être pas suffisamment de fonctionnalités pour justifier l'investissement

Tarifs d'Avoma

Startup : 29 $ par place d'enregistrement par mois

Organisation : 39 $ par place d'enregistrement par mois

Enterprise : 39 $ par place d'enregistrement par mois

Discussion intelligence : 35 $ par place et par mois

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Avoma dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Je l'utilise principalement pour les démonstrations et les appels clients afin d'extraire facilement les points clés et les principaux points faibles des prospects et des clients. Outre les transcriptions, j'ai apprécié le suivi des mots-clés, l'analyse des schémas de conversation, la notation des appels et même l'assistance en direct d'Avoma.

Je l'utilise principalement pour les démonstrations et les appels clients afin d'extraire facilement les points clés et les principaux points faibles des prospects et des clients. Outre les transcriptions, j'ai apprécié le suivi des mots-clés, l'analyse des schémas de conversation, l'évaluation des appels et même l'assistance en direct d'Avoma.

9. Fellow (Idéal pour les agendas collaboratifs et le suivi des réunions)

via Fellow

Lorsqu'un responsable doit s'assurer qu'une discussion aboutit réellement à du travail achevé, Fellow se concentre sur l'ensemble du cycle de vie de la réunion plutôt que sur la simple transcription. Il est conçu pour clarifier précisément qui est responsable de quoi en reliant directement l'agenda initial de la réunion aux éléments à mener.

Le logiciel fonctionne comme un outil central de suivi des responsabilités. Il recense les engagements pris lors d'un appel et les transfère directement dans le logiciel de gestion de projet de votre équipe. Cela permet d'éviter que les décisions ne tombent dans l'oubli une fois que tout le monde s'est déconnecté.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Agendas collaboratifs : permet de rester concentré sur les réunions en définissant les thèmes avant le début de la conférence

Résumés liés à l'agenda : relie les notes et les éléments à entreprendre à des sujets de discussion spécifiques

Suivi des actions à mener : attribue des tâches à des membres spécifiques de l'équipe avec des dates d'échéance et des rappels

Assistance pour les réunions à partir de fichiers téléchargés : génère des résumés à partir de fichiers audio ou vidéo téléchargés, avec détection automatique des intervenants

Avantages et inconvénients

Avantages :

Couvre l'ensemble du cycle de vie des réunions, de la planification à la reddition de comptes

Un écosystème d'intégration solide s'intègre facilement aux flux de travail existants

Grâce à son interface épurée, les équipes peuvent commencer à l'utiliser immédiatement

Inconvénients :

Les fonctionnalités de transcription peuvent ne pas offrir la même précision que celles des appareils dédiés à la prise de notes.

Les analyses de réunion sont limitées par rapport aux outils d'intelligence de discussion

Les petites équipes tirent le meilleur parti des fonctionnalités de base

Tarifs de Fellow

Free

Équipe : 11 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 23 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de Fellow dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est un excellent outil pour enregistrer les réunions, et la fonctionnalité de prise de notes par IA est également très utile. Il transcrit toutes les réunions et en tire des notes, qui peuvent être utilisées comme référence sans perte de temps. Cela permet de gagner beaucoup de temps et d'économiser des efforts supplémentaires. Facile à utiliser, il enregistre automatiquement toutes les réunions.

C'est un excellent outil pour enregistrer les réunions, et la fonctionnalité de prise de notes par IA est également très utile. Il transcrit toutes les réunions et en tire des notes, qui peuvent être consultées sans perte de temps. Cela permet de gagner beaucoup de temps et d'économiser des efforts supplémentaires. Facile à utiliser, il enregistre automatiquement toutes les réunions.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à l'application Fellow.app

10. Notion IA (Idéal pour les notes de réunion au sein d'une base de connaissances flexible)

via Notion

Si votre équipe utilise déjà Notion comme environnement de travail principal pour gérer ses projets et ses documents, la fonctionnalité intégrée « Notion AI Meeting Notes » est l'option la plus efficace. Elle vous évite d'avoir à payer pour un outil de transcription séparé et vous épargne la corvée de copier-coller sans cesse les résumés d'une application à l'autre.

Son principe de base repose sur l'intégration à l'environnement de travail. Il vous suffit de saisir une simple commande (/meet) sur n'importe quelle page Notion pour qu'un bloc d'enregistrement s'insère directement dans le document sur lequel vous travaillez déjà.

De plus, la fonctionnalité de recherche IA vous permet d'effectuer des requêtes simultanées dans toutes vos notes de réunion et dans l'ensemble du contenu de votre environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Notes de réunion IA : Génère des résumés structurés enregistrés directement sous forme de pages dans l'environnement de travail

Recherche IA : répond aux questions en langage naturel à partir des données de l'ensemble de votre base de connaissances

Bases de données relationnelles : lie les notes de réunion à des projets, des clients ou des membres de l'équipe spécifiques

Notes liées au calendrier : AI Meeting Notes peut se connecter au calendrier Notion

Avantages et inconvénients de Notion IA

Avantages :

Élimine le besoin d'une application de prise de notes distincte si vous utilisez déjà la plateforme

L'éditeur par blocs permet une personnalisation extrêmement flexible des modèles de notes

Une vaste communauté est un fournisseur de modèles prédéfinis pour plusieurs milliers d’utilisateurs

Inconvénients :

Les fonctionnalités IA sont disponibles sous forme de module complémentaire en option

Les capacités de transcription sont moins abouties que celles des outils audio spécialisés

Les performances de la base de données peuvent ralentir en cas de volumes importants d'enregistrements de réunions

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 24 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion IA dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie beaucoup l'interface de Notion, qui est très intuitive. L'IA de Notion est très intuitive et m'indique où je dois cliquer, ce qui facilite l'analyse ou la création de nouveaux documents. La simplicité d'utilisation de l'outil m'aide beaucoup au quotidien. L'IA de Notion optimise mon temps et m'aide à mieux m'organiser. Par exemple, lors des réunions, je peux enregistrer puis obtenir un résumé reprenant les principaux sujets abordés. Cette interface me facilite la vie au quotidien, optimise mon temps, remplit les champs et m'apporte de nouvelles idées tout en facilitant la création.

J'apprécie beaucoup l'interface de Notion, qui est très intuitive. L'IA de Notion est très intuitive et m'indique où je dois cliquer, ce qui facilite l'analyse ou la création de nouveaux documents. La simplicité d'utilisation de l'outil m'aide beaucoup au quotidien. L'IA de Notion optimise mon temps et m'aide à mieux m'organiser. Par exemple, lors des réunions, je peux enregistrer puis obtenir un résumé reprenant les principaux sujets abordés. Cette interface me facilite la vie au quotidien, optimise mon temps, remplit les champs et m'apporte de nouvelles idées tout en facilitant la création.

📚 À lire également : ClickUp vs Notion : quel outil est le meilleur ?

Transformez vos réunions en opportunité avec ClickUp

Les assistants de réunion IA ne sont utiles que si leurs résultats débouchent sur des actions concrètes. Les notes ne doivent pas rester dans une application distincte que personne ne consulte. Les éléments à mener ne doivent pas se perdre dans les discussions. Les décisions ne doivent pas disparaître après l'appel.

ClickUp aide les petites entreprises comme la vôtre à rester connectées tout au long du processus. Grâce à AI Notetaker, vos résumés de réunion, vos décisions et vos actions à mener peuvent être directement intégrés là où le travail s'effectue. Ajoutez des agents IA pour assurer le suivi et reliez le tout aux tâches, documents et projets que votre équipe gère déjà.

Si vous voulez que vos réunions vous fassent progresser au lieu de vous donner plus de travail, organisez-les dans ClickUp.

Commencez dès maintenant. ✅

Foire aux questions

Un assistant IA pour les réunions est un logiciel qui enregistre, transcrit et résume automatiquement vos visioconférences ou appels audio. Il extrait les éléments d'action et les moments clés afin que vous n'ayez pas à prendre de notes manuellement. La plupart des outils se joignent à vos visioconférences en tant que participant ou fonctionnent en arrière-plan sur votre bureau pour vous fournir un récapitulatif structuré en quelques minutes.

Le meilleur outil de prise de notes basé sur l'IA dépend de vos besoins : souhaitez-vous que vos notes soient transférées vers un CRM, transformées en tâches dans un outil de gestion de projet, ou simplement classées dans une base de connaissances ? Des outils comme ClickUp se distinguent car les résultats des réunions sont directement reliés aux tâches et aux flux de travail.