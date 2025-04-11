10 Meilleures alternatives à Fathom IA pour la prise de notes par l'IA en 2025

Il peut être frustrant de rater des décisions clés ou des éléments d'action lors d'une réunion en ligne. Tout de même, vous ne voulez pas non plus passer tout votre temps à essayer de noter tout ce qui est discuté lors des appels Zoom.
Heureusement, un outil de prise de notes comme Fathom IA peut vous faciliter la vie. Ces outils tirent parti de l'intelligence artificielle pour transcrire, résumer et analyser les notes de réunion, ce qui vous permet de vous concentrer gratuitement sur la discussion.
Si Fathom IA excelle dans la prise de notes et les services de transcription de base, d'autres outils de prise de notes et de transcription de base sont également disponibles applications de prise de notes et les outils Business offrent des fonctionnalités supplémentaires et plus de flexibilité.
Nous vous avons présenté 10 Outils d'IA pour la prise de notes qui peuvent servir d'alternatives à Fathom IA pour améliorer vos réunions virtuelles et les résultats de vos réunions.
Mais avant cela, découvrons comment choisir l'alternative Fathom qui répond le mieux à vos besoins.
Que faut-il rechercher dans les alternatives à Fathom IA ?
Voici quelques facteurs que vous devriez prendre en compte lors de la sélection d'un outil de réunion IA :
- La précision : Recherchez des alternatives à l'IA Fathom offrant une grande précision de transcription, notamment pour gérer les différents accents et les termes techniques
- Fonctionnalités : Les fonctionnalités avancées telles que l'identification de l'orateur, l'extraction des éléments d'action, la transcription en temps réel, l'assistance linguistique et la mise en évidence des mots clés peuvent considérablement stimuler la productivité de votre réunion
- Intégration : L'intégration transparente avec votre plateforme de vidéo conférence préférée et les outils de gestion de projet les plus courants garantit un flux de travail fluide
- Sécurité : Ne considérez que les alternatives à Fathom IA qui peuvent vous garantir la confidentialité ainsi que la sécurité et le cryptage des données
- Prix : Tenez compte de votre budget et de la taille de votre équipe lors de l'évaluation des forfaits
Les 10 meilleures alternatives à Fathom IA à utiliser
Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Fathom IA, examinons quelques-unes des meilleures options disponibles.
1. Fireflies IA
via Lucioles IA Fireflies IA est un outil innovant de réunion en ligne permettant d'automatiser la prise de notes. Il permet de transcrire, résumer, rechercher et analyser les conversations vocales.
Vous pouvez l'utiliser pour capturer de la vidéo et de l'audio afin de générer des transcriptions en quelques minutes tout en naviguant dans les indicateurs clés tels que les éléments d'action, les tâches et les questions en un seul clic.
Les meilleures fonctionnalités de Fireflies IA
- Transcrire les réunions et partager les notes vers Slack et Google Docs
- Invitez le preneur de notes Fireflies.IA à des réunions sur votre Calendrier
- Ajoutez des journaux d'appels et des notes de réunion directement dans votre CRM
- Intégrer avecoutils de réunion en ligne tels que Google Meet, Zoom, Teams, etc.
Limites de l'IA Fireflies
- La version gratuite manque de fonctionnalités importantes
- Nécessite une meilleure intégration avec la suite de produits Google
Prix de Fireflies IA
- Free
- Pro: 18 $ par place et par mois
- Business: 29 $ par siège et par mois
- Enterprise: 39 $ par siège et par mois
Fireflies IA évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (300+ commentaires)
- Capterra: Pas assez d'avis
2. Claap
via Claap Claap rend la collaboration avec votre équipe fluide, rapide et sécurisée. Commercialisé comme un outil d'enregistrement vidéo collaboratif, Claap vous équipe de notes alimentées par l'IA et de courtes vidéos de suivi.
Vous pouvez enregistrer des réunions avec des points forts et générer des résumés IA en utilisant le bon modèle. L'outil convient le mieux aux équipes commerciales car il offre une intelligence conversationnelle pour vous aider à améliorer votre taux de réussite.
Utilisez les insights pour engager les prospects, et utilisez d'autres outils de la vidéothèque pour créer et modifier de courtes vidéos de suivi qui raccourcissent votre cycle commercial.
Claap meilleures fonctionnalités
- Transcription et traduction en 99 langues
- Ajout de commentaires à des moments précis de l'enregistrement
- Créez une vidéothèque centralisée pour aider votre équipe commerciale à se former
- Contrôlez les droits d'accès, même à grande échelle, pour une confidentialité avancée
Limites du Claap
- Difficulté à fusionner les environnements de travail virtuels
- Certains utilisateurs signalent que la qualité du son doit être améliorée
Prix de Claap
- Basic: Forfait Free
- Starter: 10$/licence par mois
- Pro: 30$/licence par mois
- Enterprise:Tarification personnalisée
Claap évaluations et commentaires
- G2: 4.9/5 (20+ reviews)
- Capterra : Évaluations non disponibles
3. Application Fellow
via Application Fellow Fellow est une application tout-en-un Logiciel IA de transcription et de gestion des réunions pour les équipes distantes et hybrides. Ses fonctionnalités axées sur le comportement réduisent la nécessité de fréquentes.. réunions de projet et assurer une collaboration efficace.
Vous pouvez assigner et synchroniser des éléments d'action avec des outils de gestion de projet et garder une trace des procès-verbaux des réunions et des décisions en un seul endroit, garantissant ainsi une action possible les résultats des réunions .
Les meilleures fonctionnalités de l'application Fellow
- Recherche dans les transcriptions de réunions, les notes et les étiquettes - avec la possibilité de verrouiller les notes pour empêcher toute modification des décisions enregistrées
- Créez des agendas de réunion partagés avec des propriétaires pour chaque section
- Intégrer les enregistrements, transcriptions et résumés des réunions aux évènements du Calendrier pour un accès facile à tout ce qui concerne les réunions
- Exploiter la bibliothèque de modèles de réunions pour accéder à des modèles approuvés par des experts pour différents types de réunions, telles que les réunions individuelles, les réunions d'équipe, les rétrospectives, etc
Limites de l'application Fellow
- Les éléments d'action ne sont pas automatisés
- Problèmes dans les extensions du navigateur
Prix de l'application Fellow
- Free
- Pro: 11$/utilisateur par mois
- Business: 10$/utilisateur par mois (facturé annuellement)
- Entreprise: Tarification personnalisée
Évaluation et commentaires sur l'application Fellow
- G2: 4.7/5 (2000+ reviews)
- Capterra: 4.9/5 (30+ avis)
4. IA de la Loutre
via Loutre IA Otter IA est un assistant de réunion qui automatise et résume vos discussions de réunion en notes avec des éléments d'action. Vous pouvez obtenir des réponses et générer du contenu tel que des e-mails et des mises à jour de statut en utilisant Otter IA Chat dans toutes vos réunions.
Vous pouvez également combiner des discussions en direct avec des mises à jour synchronisées.
Vous pouvez discuter avec les membres de votre équipe et Otter Assistance pour faire avancer les projets.
Les meilleures fonctionnalités d'Otter IA
- Transcrivez des réunions dans plus de 30 langues, parfait pour les équipes internationales
- Collaborez sur les notes de réunion, attribuez et synchronisez les éléments d'action avec les outils de gestion de projet, et gardez une trace des décisions prises lors des réunions en un seul endroit
- Partagez les notes de réunion par e-mail, sur Slack et ajoutez-les à votre CRM
- Connectez-vous en toute transparence avec les plateformes de vidéoconférence les plus courantes, telles que Zoom et Google Meet
Limites de l'IA Otter
- Le forfait Free offre des minutes de transcription et une identification du locuteur limitées
- La précision de la transcription peut être incertaine
Prix de l'IA
- Basic: Forfait Free
- Pro: 16,99 $/utilisateur par mois
- Business: 30 $/utilisateur par mois
- Enterprise:Tarification personnalisée
Otter IA évaluations et commentaires
- G2: 4.2/5 (170+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (70+ avis)
5. Grain
via Grain Grain, conçu pour les équipes commerciales, automatise la prise de notes, l'archivage et la saisie d'informations afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches, telles que le coaching de votre équipe et l'élaboration d'une stratégie commerciale.
L'interface conviviale de Grain vous offre une meilleure visibilité sur votre équipe commerciale grâce à l'analyse des affaires et à des alertes sur les sujets intelligents et les comptes clés.
Meilleures fonctionnalités de Grain
- Synchronise automatiquement les notes de réunion avec les contacts et les dossiers de vente du CRM
- Génère facilement des enregistrements de réunions et des transcriptions modifiables
- Intégration avec HubSpot, Salesforce, Zapier et Slack
- Restez à jour avec des notifications basées sur des mots-clés spécifiques dans les transcriptions
- Créez des extraits vidéo en sélectionnant n'importe quel texte dans la transcription
Limites du grain
- Principalement axé sur les visioconférences, il n'est peut-être pas idéal pour les appels uniquement audio
- Difficulté à identifier les intervenants dans les transcriptions
Prix de Grain
- Free
- Débutant: $19/place par mois
- Business: $39/place par mois
- Entreprise: Tarification personnalisée
Grain évaluations et commentaires
- G2: 4.6/5 (200+ commentaires)
- Capterra: Pas assez de commentaires
6. Tl;dv
via Tl;dv Tl;dv est un enregistreur de réunion qui transcrit et résume vos appels avec les clients, les prospects et votre équipe. Vous pouvez capturer les appels en vidéo et son de haute qualité et y accéder immédiatement après dans la bibliothèque de votre réunion.
L'outil offre également une assistance multilingue avec plus de 30 langues et automatise les flux de travail à partir des réunions. Il vous permet de partager des moments de réunion et des aperçus directement dans les environnements de travail de votre équipe sans changer d'onglet.
Tl;dv meilleures fonctionnalités
- Résumez les moments clés de vos réunions d'un simple clic ou d'un raccourci
- Trouvez et résumez instantanément les discussions liées à des mots-clés spécifiques dans votre environnement de travail
- Créez de courts clips vidéo des moments importants de n'importe quelle réunion
- Intégrez des plateformes de stockage cloud pour accéder facilement aux réunions précédentes
Limites de Tl;dv
- Absence de fonctionnalités de collaboration en temps réel telles que l'identification de l'orateur
- Le forfait Free a une durée de réunion et des fonctionnalités limitées
Prix de Tl;dv
- Free Forever pour toujours
- Pro: 25$/utilisateur par mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
Tl;dv évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (90+ reviews)
- Capterra : Évaluations non disponibles
7. Pivert
via Pic mar Wudpecker est un outil d'IA développé pour l'extraction de connaissances. Destinée à améliorer la productivité, la plateforme condense les discussions virtuelles en informations prêtes à être consommées.
Vous pouvez également stocker tous vos enregistrements de réunions sur un serveur sécurisé et utiliser le moteur de recherche avancé de Wudpecker pour trouver des informations spécifiques dans les transcriptions de vos réunions.
Les meilleures fonctionnalités de Wudpecker
- Créez des modèles personnalisés pour différents types de réunions afin de simplifier la prise de notes
- Partagez vos notes et collaborez avec vos coéquipiers en temps réel dans Wudpecker
- Obtenez des résumés, des éléments d'action et des aperçus de vos réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams
- Assurez la sécurité de vos réunions grâce au chiffrement avancé des données et à la conformité GDPR
Limites de Wudpecker
- L'interface peut être moins intuitive que celle d'autres outils
- Impossible de l'exclure de réunions spécifiques
Prix de Wudpecker
- Free
- Plus: 16$/mois
- Pro: 30$/mois
Wudpecker évaluations et commentaires
- G2: Pas assez de commentaires
- Capterra: 4.7/5 (30+ commentaires)
8. Parler IA
via Parler IA Speak IA utilise une interface de discussion, vous permettant d'interagir naturellement avec les transcriptions de vos réunions.
Vous pouvez capturer, transcrire et analyser les appels téléphoniques et les réunions en utilisant l'assistant de réunion de Speak IA, les API, et plus encore pour la génération automatique d'insights.
Il vous permet également de vous connecter à des plateformes de stockage cloud populaires telles que Dropbox et Google Drive.
Les meilleures fonctionnalités de Speak IA
- Obtenez une précision de transcription de 95 % avec un son de haute qualité
- Convertissez automatiquement l'audio/vidéo en texte avec le logiciel de conversion audio/vidéo IA intuitif de Speak
- Téléchargez et analysez les données non structurées des sondages et des formulaires avec l'importation CSV ou Zapier
- Posez des questions sur les données et obtenez des réponses perspicaces de la part de l'assistant IA
Limites de Speak IA
- Des données d'entraînement supplémentaires peuvent être nécessaires pour une précision optimale avec des accents spécifiques ou du jargon technique
Prix de Speak IA
- Pay-As-You-Go* (payez au fur et à mesure)
- Débutant: 29 $/mois
- Personnalisé: Tarification personnalisée
Speak IA évaluations et commentaires
- G2: Pas assez de commentaires
- Capterra : Pas d'évaluation disponible
9. Sembly IA
via IA de Sembly Sembly IA est un générateur de notes de réunion qui assiste et enregistre automatiquement vos réunions sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.
En outre, vous pouvez facilement télécharger des fichiers audio ou vidéo pour générer une transcription, des notes de réunion et des insights pour les réunions préenregistrées.
Vous pouvez également utiliser votre navigateur ou votre téléphone portable pour enregistrer une discussion hors ligne ou prendre une note personnelle n'importe où.
Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA
- Exportez des transcriptions dans différents formats (TXT, SRT, DOCX) avec des horodatages et des libellés de locuteurs personnalisables et partagez-les dans Slack ou votre CRM
- Connectez-vous avec les plateformes de vidéoconférence et les services de stockage cloud les plus répandus
- Recherchez vos réunions par mot-clé, élément clé ou participant
Limites de Sembly IA
- La navigation sur la plateforme n'est pas très intuitive
Prix de Sembly IA
- Personnel: Forfait Free
- Professionnel: 15 $/mois
- Teams: 29$/mois
- Enterprise:Tarification personnalisée
Sembly IA évaluations et commentaires
- G2: Pas assez de commentaires
- Capterra : Pas d'évaluation disponible
10. Vocalmatic
via Vocalmatic Vocalmatic est un logiciel de transcription automatique basé sur la technologie speech-to-text. Son travail consiste à analyser un enregistrement audio ou vidéo seconde par seconde, à déterminer quel mot est dit à chaque seconde et à enregistrer chaque mot dans une transcription.
Vous pouvez utiliser Vocalmatic pour transformer votre fichier audio en texte, puis le modifier à votre guise.
Les meilleures fonctionnalités de Vocalmatic
- Conversion de votre fichier audio en texte dans plus de 100 langues grâce à l'IA
- Génère des transcriptions modifiables de conversations virtuelles
- Recherchez facilement des transcriptions de réunions passées par mots-clés ou noms de locuteurs
- Attribuer des rôles et des permissions aux membres de l'équipe, en assurant la sécurité des données et le contrôle d'accès
Les limites de Vocalmatic
- Axé sur l'analyse et la recherche après la réunion, il n'est pas idéal pour la collaboration en temps réel
Prix de Vocalmatic
- Débutant: 15 $/mois
- Pro: 19$/mois
- Business: 149$/mois
Vocalmatic évaluations et commentaires
- G2: Pas assez de commentaires
- Capterra: Pas d'évaluation disponible
Autres assistants de notes de réunion de l'IA
Alors que la plupart des alternatives à Fathom IA se concentrent sur quelques fonctions sélectives, une plateforme complète comme ClickUp va plus loin.
Elle offre un réseau unique en son genre alimenté par l'IA pour connecter les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise.
Vous avez donc un gestionnaire de connaissances, un gestionnaire de projet et un rédacteur qui travaillent en pilote automatique pour vous au sein d'une seule et même plateforme. C'est comme si vous aviez un acolyte constant pour gérer et mettre à jour les notes de réunion et les flux de travail. Qu'il s'agisse d'une réunion commerciale en contact direct avec le client ou d'une réunion d'information sur la gestion des ressources humaines, vous disposez d'un outil de gestion des connaissances qui vous permet de gérer et de mettre à jour les notes de réunion et les flux de travail réunion OKR interne clickUp peut vous aider à économiser du temps et des efforts.
ClickUp
Créez des résumés et des mises à jour de la progression avec ClickUp Brain ClickUp Brain ne sert pas seulement à prendre des notes de réunion. Il s'agit de résoudre de multiples problèmes de travail en quelques clics. Son AI Writer for Work créera et modifiera des contenus tels que des agendas de réunion, des e-mails et des rapports. Vous pouvez également l'utiliser pour résumer les notes de réunion ou répondre aux questions de vos réunions. En outre, vous pouvez également transformer les prises de réunion en tâches dans ClickUp.
Exploitez l'IA de ClickUp pour résumer vos réunions et créer des éléments d'action ClickUp Réunions facilite la prise de notes, la gestion d'un agenda et la définition d'éléments d'action qui responsabilisent votre équipe, le tout en un seul endroit.
Documentez vos réunions hebdomadaires de manière rationalisée pour garantir une productivité maximale.
Transformez chaque champ en centre de commande grâce aux commandes ClickUp Slash
L'unique Commandes ClickUp slash la fonctionnalité de ClickUp élimine les clics inutiles. Démarrez immédiatement à partir de n'importe quel champ de texte en tapant "/" pour faire apparaître votre menu de commandes slash. Vous pouvez utiliser cette commande pour démarrer une réunion Zoom, démarrer une note ou un document, écrire avec ClickUp AI, etc.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Soyez aussi créatif et organisé que vous le souhaitez avec vos notes de réunion en utilisant les fonctionnalités de modification en cours grâce àNotes de réunion de ClickUp
- Attribuez des priorités avec des commentaires pour assurer une collaboration efficace et un suivi de la progression
- Utilisez l'IA pour créer des résumés de notes de réunion et des éléments d'action, les transformer en tâches et les lier à des flux de travail et à des projets
- Paramétrer l'automatisation pour les e-mails de suivi après les réunions
Capturez et enregistrez facilement les discussions, les décisions et les éléments d'action des réunions à l'aide de Modèle de notes de réunion d'entreprise de ClickUp
Gardez toutes les notes de réunion organisées et accessibles pour une référence ultérieure
- Ajouter des éléments de l'agenda de la réunion à la pageModèle de checklist de réunion ClickUp et cochez-les un par un une fois qu'ils ont été discutés
- Assurez-vous de toujours avoir votreagenda prêt pour les réunions avecAutomatisation des tâches récurrentes de ClickUp
- Automatisation des résumés de projets et des mises à jour de la progression par des aperçus précis de l'IA et des rapports d'état pour les tâches, les documents et même les personnesPerfectionnez votre écriture pour vous faire gagner du temps
Choisir la bonne solution pour l'aide à la rédaction des notes de réunion
Nos lieux de travail prospèrent grâce à une communication efficace et aux interactions avec les clients. Mais avec des entreprises aux emplois du temps chargés et aux agendas bien remplis, capturer chaque point clé lors des réunions peut s'avérer difficile.
Par conséquent, choisissez parmi ces alternatives de Fathom IA après avoir soigneusement évalué les besoins organisationnels, l'évolutivité et la nécessité de transcrire des discussions complexes.
Un outil complet comme ClickUp offre une solution plus intelligente, vous libérant pour vous engager pleinement dans les discussions. Cette plateforme innovante identifie les éléments d'action et génère des résumés intelligents à partir des notes de réunion - le tout en temps réel.
Prêt à transformer votre expérience des réunions virtuelles ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence d'une approche réellement globale.🎉