10 Meilleures alternatives à Fathom IA pour la prise de notes par l'IA en 2025

Il peut être frustrant de rater des décisions clés ou des éléments d'action lors d'une réunion en ligne. Tout de même, vous ne voulez pas non plus passer tout votre temps à essayer de noter tout ce qui est discuté lors des appels Zoom.

Heureusement, un outil de prise de notes comme Fathom IA peut vous faciliter la vie. Ces outils tirent parti de l'intelligence artificielle pour transcrire, résumer et analyser les notes de réunion, ce qui vous permet de vous concentrer gratuitement sur la discussion.

Si Fathom IA excelle dans la prise de notes et les services de transcription de base, d'autres outils de prise de notes et de transcription de base sont également disponibles applications de prise de notes et les outils Business offrent des fonctionnalités supplémentaires et plus de flexibilité.

Nous vous avons présenté 10 Outils d'IA pour la prise de notes qui peuvent servir d'alternatives à Fathom IA pour améliorer vos réunions virtuelles et les résultats de vos réunions.

Mais avant cela, découvrons comment choisir l'alternative Fathom qui répond le mieux à vos besoins.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Fathom IA ?

Voici quelques facteurs que vous devriez prendre en compte lors de la sélection d'un outil de réunion IA :

La précision : Recherchez des alternatives à l'IA Fathom offrant une grande précision de transcription, notamment pour gérer les différents accents et les termes techniques

Fonctionnalités : Les fonctionnalités avancées telles que l'identification de l'orateur, l'extraction des éléments d'action, la transcription en temps réel, l'assistance linguistique et la mise en évidence des mots clés peuvent considérablement stimuler la productivité de votre réunion

Intégration : L'intégration transparente avec votre plateforme de vidéo conférence préférée et les outils de gestion de projet les plus courants garantit un flux de travail fluide

Sécurité : Ne considérez que les alternatives à Fathom IA qui peuvent vous garantir la confidentialité ainsi que la sécurité et le cryptage des données

Prix : Tenez compte de votre budget et de la taille de votre équipe lors de l'évaluation des forfaits

Les 10 meilleures alternatives à Fathom IA à utiliser

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Fathom IA, examinons quelques-unes des meilleures options disponibles.

1. Fireflies IA

via Lucioles IA Fireflies IA est un outil innovant de réunion en ligne permettant d'automatiser la prise de notes. Il permet de transcrire, résumer, rechercher et analyser les conversations vocales.

Vous pouvez l'utiliser pour capturer de la vidéo et de l'audio afin de générer des transcriptions en quelques minutes tout en naviguant dans les indicateurs clés tels que les éléments d'action, les tâches et les questions en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies IA

Transcrire les réunions et partager les notes vers Slack et Google Docs

Invitez le preneur de notes Fireflies.IA à des réunions sur votre Calendrier

Ajoutez des journaux d'appels et des notes de réunion directement dans votre CRM

Intégrer avec outils de réunion en ligne tels que Google Meet, Zoom, Teams, etc.

Limites de l'IA Fireflies

La version gratuite manque de fonctionnalités importantes

Nécessite une meilleure intégration avec la suite de produits Google

Prix de Fireflies IA

Free

Pro: 18 $ par place et par mois

18 $ par place et par mois Business: 29 $ par siège et par mois

29 $ par siège et par mois Enterprise: 39 $ par siège et par mois

Fireflies IA évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

2. Claap

via Claap Claap rend la collaboration avec votre équipe fluide, rapide et sécurisée. Commercialisé comme un outil d'enregistrement vidéo collaboratif, Claap vous équipe de notes alimentées par l'IA et de courtes vidéos de suivi.

Vous pouvez enregistrer des réunions avec des points forts et générer des résumés IA en utilisant le bon modèle. L'outil convient le mieux aux équipes commerciales car il offre une intelligence conversationnelle pour vous aider à améliorer votre taux de réussite.

Utilisez les insights pour engager les prospects, et utilisez d'autres outils de la vidéothèque pour créer et modifier de courtes vidéos de suivi qui raccourcissent votre cycle commercial.

Claap meilleures fonctionnalités

Transcription et traduction en 99 langues

Ajout de commentaires à des moments précis de l'enregistrement

Créez une vidéothèque centralisée pour aider votre équipe commerciale à se former

Contrôlez les droits d'accès, même à grande échelle, pour une confidentialité avancée

Limites du Claap

Difficulté à fusionner les environnements de travail virtuels

Certains utilisateurs signalent que la qualité du son doit être améliorée

Prix de Claap

Basic: Forfait Free

Forfait Free Starter: 10$/licence par mois

10$/licence par mois Pro: 30$/licence par mois

30$/licence par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (20+ reviews)

4.9/5 (20+ reviews) Capterra : Évaluations non disponibles

3. Application Fellow

via Application Fellow Fellow est une application tout-en-un Logiciel IA de transcription et de gestion des réunions pour les équipes distantes et hybrides. Ses fonctionnalités axées sur le comportement réduisent la nécessité de fréquentes.. réunions de projet et assurer une collaboration efficace.

Vous pouvez assigner et synchroniser des éléments d'action avec des outils de gestion de projet et garder une trace des procès-verbaux des réunions et des décisions en un seul endroit, garantissant ainsi une action possible les résultats des réunions .

Les meilleures fonctionnalités de l'application Fellow

Recherche dans les transcriptions de réunions, les notes et les étiquettes - avec la possibilité de verrouiller les notes pour empêcher toute modification des décisions enregistrées

Créez des agendas de réunion partagés avec des propriétaires pour chaque section

Intégrer les enregistrements, transcriptions et résumés des réunions aux évènements du Calendrier pour un accès facile à tout ce qui concerne les réunions

Exploiter la bibliothèque de modèles de réunions pour accéder à des modèles approuvés par des experts pour différents types de réunions, telles que les réunions individuelles, les réunions d'équipe, les rétrospectives, etc

Limites de l'application Fellow

Les éléments d'action ne sont pas automatisés

Problèmes dans les extensions du navigateur

Prix de l'application Fellow

Free

Pro: 11$/utilisateur par mois

11$/utilisateur par mois Business: 10$/utilisateur par mois (facturé annuellement)

10$/utilisateur par mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2000+ reviews)

4.7/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

4. IA de la Loutre

via Loutre IA Otter IA est un assistant de réunion qui automatise et résume vos discussions de réunion en notes avec des éléments d'action. Vous pouvez obtenir des réponses et générer du contenu tel que des e-mails et des mises à jour de statut en utilisant Otter IA Chat dans toutes vos réunions.

Vous pouvez également combiner des discussions en direct avec des mises à jour synchronisées.

Vous pouvez discuter avec les membres de votre équipe et Otter Assistance pour faire avancer les projets.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter IA

Transcrivez des réunions dans plus de 30 langues, parfait pour les équipes internationales

Collaborez sur les notes de réunion, attribuez et synchronisez les éléments d'action avec les outils de gestion de projet, et gardez une trace des décisions prises lors des réunions en un seul endroit

Partagez les notes de réunion par e-mail, sur Slack et ajoutez-les à votre CRM

Connectez-vous en toute transparence avec les plateformes de vidéoconférence les plus courantes, telles que Zoom et Google Meet

Limites de l'IA Otter

Le forfait Free offre des minutes de transcription et une identification du locuteur limitées

La précision de la transcription peut être incertaine

Prix de l'IA

Basic: Forfait Free

Forfait Free Pro: 16,99 $/utilisateur par mois

16,99 $/utilisateur par mois Business: 30 $/utilisateur par mois

30 $/utilisateur par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (170+ commentaires)

4.2/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

5. Grain

via Grain Grain, conçu pour les équipes commerciales, automatise la prise de notes, l'archivage et la saisie d'informations afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches, telles que le coaching de votre équipe et l'élaboration d'une stratégie commerciale.

L'interface conviviale de Grain vous offre une meilleure visibilité sur votre équipe commerciale grâce à l'analyse des affaires et à des alertes sur les sujets intelligents et les comptes clés.

Meilleures fonctionnalités de Grain

Synchronise automatiquement les notes de réunion avec les contacts et les dossiers de vente du CRM

Génère facilement des enregistrements de réunions et des transcriptions modifiables

Intégration avec HubSpot, Salesforce, Zapier et Slack

Restez à jour avec des notifications basées sur des mots-clés spécifiques dans les transcriptions

Créez des extraits vidéo en sélectionnant n'importe quel texte dans la transcription

Limites du grain

Principalement axé sur les visioconférences, il n'est peut-être pas idéal pour les appels uniquement audio

Difficulté à identifier les intervenants dans les transcriptions

Prix de Grain

Free

Débutant: $19/place par mois

$19/place par mois Business: $39/place par mois

$39/place par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Tl;dv

via Tl;dv Tl;dv est un enregistreur de réunion qui transcrit et résume vos appels avec les clients, les prospects et votre équipe. Vous pouvez capturer les appels en vidéo et son de haute qualité et y accéder immédiatement après dans la bibliothèque de votre réunion.

L'outil offre également une assistance multilingue avec plus de 30 langues et automatise les flux de travail à partir des réunions. Il vous permet de partager des moments de réunion et des aperçus directement dans les environnements de travail de votre équipe sans changer d'onglet.

Tl;dv meilleures fonctionnalités

Résumez les moments clés de vos réunions d'un simple clic ou d'un raccourci

Trouvez et résumez instantanément les discussions liées à des mots-clés spécifiques dans votre environnement de travail

Créez de courts clips vidéo des moments importants de n'importe quelle réunion

Intégrez des plateformes de stockage cloud pour accéder facilement aux réunions précédentes

Limites de Tl;dv

Absence de fonctionnalités de collaboration en temps réel telles que l'identification de l'orateur

Le forfait Free a une durée de réunion et des fonctionnalités limitées

Prix de Tl;dv

Free Forever pour toujours

Pro: 25$/utilisateur par mois

25$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (90+ reviews)

4.7/5 (90+ reviews) Capterra : Évaluations non disponibles

7. Pivert

via Pic mar Wudpecker est un outil d'IA développé pour l'extraction de connaissances. Destinée à améliorer la productivité, la plateforme condense les discussions virtuelles en informations prêtes à être consommées.

Vous pouvez également stocker tous vos enregistrements de réunions sur un serveur sécurisé et utiliser le moteur de recherche avancé de Wudpecker pour trouver des informations spécifiques dans les transcriptions de vos réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Wudpecker

Créez des modèles personnalisés pour différents types de réunions afin de simplifier la prise de notes

Partagez vos notes et collaborez avec vos coéquipiers en temps réel dans Wudpecker

Obtenez des résumés, des éléments d'action et des aperçus de vos réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Assurez la sécurité de vos réunions grâce au chiffrement avancé des données et à la conformité GDPR

Limites de Wudpecker

L'interface peut être moins intuitive que celle d'autres outils

Impossible de l'exclure de réunions spécifiques

Prix de Wudpecker

Free

Plus: 16$/mois

16$/mois Pro: 30$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (30+ commentaires)

8. Parler IA

via Parler IA Speak IA utilise une interface de discussion, vous permettant d'interagir naturellement avec les transcriptions de vos réunions.

Vous pouvez capturer, transcrire et analyser les appels téléphoniques et les réunions en utilisant l'assistant de réunion de Speak IA, les API, et plus encore pour la génération automatique d'insights.

Il vous permet également de vous connecter à des plateformes de stockage cloud populaires telles que Dropbox et Google Drive.

Les meilleures fonctionnalités de Speak IA

Obtenez une précision de transcription de 95 % avec un son de haute qualité

Convertissez automatiquement l'audio/vidéo en texte avec le logiciel de conversion audio/vidéo IA intuitif de Speak

Téléchargez et analysez les données non structurées des sondages et des formulaires avec l'importation CSV ou Zapier

Posez des questions sur les données et obtenez des réponses perspicaces de la part de l'assistant IA

Limites de Speak IA

Des données d'entraînement supplémentaires peuvent être nécessaires pour une précision optimale avec des accents spécifiques ou du jargon technique

Prix de Speak IA

Pay-As-You-Go* (payez au fur et à mesure)

(payez au fur et à mesure) Débutant: 29 $/mois

29 $/mois Personnalisé: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra : Pas d'évaluation disponible

9. Sembly IA

via IA de Sembly Sembly IA est un générateur de notes de réunion qui assiste et enregistre automatiquement vos réunions sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

En outre, vous pouvez facilement télécharger des fichiers audio ou vidéo pour générer une transcription, des notes de réunion et des insights pour les réunions préenregistrées.

Vous pouvez également utiliser votre navigateur ou votre téléphone portable pour enregistrer une discussion hors ligne ou prendre une note personnelle n'importe où.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Exportez des transcriptions dans différents formats (TXT, SRT, DOCX) avec des horodatages et des libellés de locuteurs personnalisables et partagez-les dans Slack ou votre CRM

Connectez-vous avec les plateformes de vidéoconférence et les services de stockage cloud les plus répandus

Recherchez vos réunions par mot-clé, élément clé ou participant

Limites de Sembly IA

La navigation sur la plateforme n'est pas très intuitive

Prix de Sembly IA

Personnel: Forfait Free

Forfait Free Professionnel: 15 $/mois

15 $/mois Teams: 29$/mois

29$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra : Pas d'évaluation disponible

10. Vocalmatic

via Vocalmatic Vocalmatic est un logiciel de transcription automatique basé sur la technologie speech-to-text. Son travail consiste à analyser un enregistrement audio ou vidéo seconde par seconde, à déterminer quel mot est dit à chaque seconde et à enregistrer chaque mot dans une transcription.

Vous pouvez utiliser Vocalmatic pour transformer votre fichier audio en texte, puis le modifier à votre guise.

Les meilleures fonctionnalités de Vocalmatic

Conversion de votre fichier audio en texte dans plus de 100 langues grâce à l'IA

Génère des transcriptions modifiables de conversations virtuelles

Recherchez facilement des transcriptions de réunions passées par mots-clés ou noms de locuteurs

Attribuer des rôles et des permissions aux membres de l'équipe, en assurant la sécurité des données et le contrôle d'accès

Les limites de Vocalmatic

Axé sur l'analyse et la recherche après la réunion, il n'est pas idéal pour la collaboration en temps réel

Prix de Vocalmatic

Débutant: 15 $/mois

15 $/mois Pro: 19$/mois

19$/mois Business: 149$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas d'évaluation disponible

Autres assistants de notes de réunion de l'IA

Alors que la plupart des alternatives à Fathom IA se concentrent sur quelques fonctions sélectives, une plateforme complète comme ClickUp va plus loin.

Elle offre un réseau unique en son genre alimenté par l'IA pour connecter les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise.

Vous avez donc un gestionnaire de connaissances, un gestionnaire de projet et un rédacteur qui travaillent en pilote automatique pour vous au sein d'une seule et même plateforme. C'est comme si vous aviez un acolyte constant pour gérer et mettre à jour les notes de réunion et les flux de travail. Qu'il s'agisse d'une réunion commerciale en contact direct avec le client ou d'une réunion d'information sur la gestion des ressources humaines, vous disposez d'un outil de gestion des connaissances qui vous permet de gérer et de mettre à jour les notes de réunion et les flux de travail réunion OKR interne clickUp peut vous aider à économiser du temps et des efforts.

ClickUp

Créez des résumés et des mises à jour de la progression avec ClickUp Brain ClickUp Brain ne sert pas seulement à prendre des notes de réunion. Il s'agit de résoudre de multiples problèmes de travail en quelques clics. Son AI Writer for Work créera et modifiera des contenus tels que des agendas de réunion, des e-mails et des rapports. Vous pouvez également l'utiliser pour résumer les notes de réunion ou répondre aux questions de vos réunions. En outre, vous pouvez également transformer les prises de réunion en tâches dans ClickUp.

Exploitez l'IA de ClickUp pour résumer vos réunions et créer des éléments d'action ClickUp Réunions facilite la prise de notes, la gestion d'un agenda et la définition d'éléments d'action qui responsabilisent votre équipe, le tout en un seul endroit.

Documentez vos réunions hebdomadaires de manière rationalisée pour garantir une productivité maximale.

Transformez chaque champ en centre de commande grâce aux commandes ClickUp Slash

L'unique Commandes ClickUp slash la fonctionnalité de ClickUp élimine les clics inutiles. Démarrez immédiatement à partir de n'importe quel champ de texte en tapant "/" pour faire apparaître votre menu de commandes slash. Vous pouvez utiliser cette commande pour démarrer une réunion Zoom, démarrer une note ou un document, écrire avec ClickUp AI, etc.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Soyez aussi créatif et organisé que vous le souhaitez avec vos notes de réunion en utilisant les fonctionnalités de modification en cours grâce à Notes de réunion de ClickUp Attribuez des priorités avec des commentaires pour assurer une collaboration efficace et un suivi de la progression

Utilisez l'IA pour créer des résumés de notes de réunion et des éléments d'action, les transformer en tâches et les lier à des flux de travail et à des projets

Paramétrer l'automatisation pour les e-mails de suivi après les réunions

Capturez et enregistrez facilement les discussions, les décisions et les éléments d'action des réunions à l'aide de Modèle de notes de réunion d'entreprise de ClickUp

Gardez toutes les notes de réunion organisées et accessibles pour une référence ultérieure

Ajouter des éléments de l'agenda de la réunion à la pageModèle de checklist de réunion ClickUp et cochez-les un par un une fois qu'ils ont été discutés

Assurez-vous de toujours avoir votre agenda prêt pour les réunions avec Automatisation des tâches récurrentes de ClickUp Automatisation des résumés de projets et des mises à jour de la progression par des aperçus précis de l'IA et des rapports d'état pour les tâches, les documents et même les personnesPerfectionnez votre écriture pour vous faire gagner du temps



Choisir la bonne solution pour l'aide à la rédaction des notes de réunion

Nos lieux de travail prospèrent grâce à une communication efficace et aux interactions avec les clients. Mais avec des entreprises aux emplois du temps chargés et aux agendas bien remplis, capturer chaque point clé lors des réunions peut s'avérer difficile.

Par conséquent, choisissez parmi ces alternatives de Fathom IA après avoir soigneusement évalué les besoins organisationnels, l'évolutivité et la nécessité de transcrire des discussions complexes.

Un outil complet comme ClickUp offre une solution plus intelligente, vous libérant pour vous engager pleinement dans les discussions. Cette plateforme innovante identifie les éléments d'action et génère des résumés intelligents à partir des notes de réunion - le tout en temps réel.

Prêt à transformer votre expérience des réunions virtuelles ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence d'une approche réellement globale.🎉