ClickUp vs Notion : Le meilleur outil de documents à choisir en 2024

Les entreprises modernes - celles qui disposent d'immenses bureaux en personne, celles qui travaillent à distance, et toutes les autres entre les deux - fonctionnent sur le cloud. De nombreux logiciels sont utilisés dans ce processus, mais aucun n'est plus omniprésent que les logiciels de prise de notes ou de modification en cours. ✍🏼

Qu'il s'agisse de créer des wikis internes et des documents de politique générale ou des documents marketing et des argumentaires de vente, tout le monde utilise des outils documentaires tous les jours, et certains toute la journée.

C'est pourquoi il est important de choisir un outil facile à utiliser et adapté aux différents cas d'utilisation de toutes les équipes (RH, marketing, produits, ventes, etc.). Si la rationalisation de la collaboration et l'optimisation de la productivité sont vos priorités, un éditeur de documents basé sur le cloud doit être votre choix de prédilection.

Et si un éditeur de documents basé sur la technologie IA a été choisi, il s'agit d'un éditeur de documents basé sur le cloud assistant d'écriture le pouvoir, c'est la cerise sur le gâteau. 😉

Dans cet article, nous allons comparer deux excellentes options dans l'espace des documents et de la gestion de projet, ClickUp et Notion afin que vous puissiez choisir le meilleur choix pour votre entreprise.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp fournit un seul outil de gestion de projet et de collaboration pour remplacer toutes vos apps déconnectées

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un basée sur le cloud qui aide les utilisateurs à réaliser un grand nombre de choses : brainstorming d'idées, création de documents et de présentations, le suivi de la progression d'un projet dans un environnement de travail unique, et bien plus encore.

Vous pouvez l'utiliser comme outil de productivité personnel, ainsi que pour collaborer avec et entre les équipes d'une organisation, grande ou petite.

La plateforme offre un équilibre entre structure et flexibilité. Qu'il s'agisse des nombreux modèles, de l'espace de travail personnalisé ou de l'espace de travail en ligne, la plateforme offre un équilibre entre structure et flexibilité flux de travail pour la gestion des documents les fonctionnalités d'automatisation intégrées, le large intervalle d'intégrations, ou encore ses assistant d'écriture IA -ClickUp est conçu pour stimuler la productivité tout en facilitant le travail.

Avec ClickUp Docs, vous disposez également d'un éditeur de texte performant pour achever le tout. 🙌🏼

Outre de solides solutions de gestion de documents, ClickUp offre des outils de collaboration pour les projets , des fonctionnalités de gestion de tâches agiles, une assistance par e-mail, le mappage, le suivi du temps, et bien plus encore.

Associées à l'outil ClickUp's Docs, toutes ces solutions offrent à votre équipe un environnement de travail centralisé pour collaborer, communiquer et mieux travailler.

Fonctionnalités de ClickUp

Examinons plus en détail certaines des meilleures fonctionnalités de ClickUp et la façon dont elles facilitent la création et la gestion de documents pour vous et votre équipe.

Documents

Qu'il s'agisse de créer de simples documents ou de construire des pages imbriquées et des wikis élaborés, ClickUp Documents est un éditeur de texte qui peut tout faire.

Outre les fonctionnalités habituelles de modification en cours de document, telles que le style et la mise en forme du texte, avec Étiquette, vous pouvez également ajouter une variété de blocs de contenu (en-têtes, images, extraits de code) et utiliser des étiquettes pour catégoriser vos documents.

utilisez ClickUp Docs pour noter des idées et les connecter à des flux de travail pour une exécution plus rapide

Les documents sont également dotés de modèles prédéfinis, d'une archive pour les documents inutilisés ou obsolètes et de paramètres avancés tels que des hiérarchies d'utilisateurs, des options permettant d'aimer les documents et la possibilité de transformer le texte en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi.

Intelligence artificielle (IA) ClickUp IA est un assistant de rédaction IA exceptionnellement performant qui se moule à votre rôle et à vos cas d'utilisation. Utilisez ClickUp AI pour rédiger ou modifier du contenu, résumer du contenu (et vos discussions), créer des tâches et traduire du contenu. Il s'intègre de manière transparente à l'interface de ClickUp

l'outil de gestion de projet de ClickUp des fonctionnalités également.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Les membres peuvent également opter pour des notifications mobiles et par e-mail - lorsque quelqu'un commente un document ou assigne une tâche ; la plateforme en informe les collaborateurs.

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

: 7 $/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois par membre de l'environnement de travail

Qu'est-ce que Notion ?

Gestion des environnements de travail et des wikis en Notion Notion est un environnement de travail connecté qui offre aux individus et aux équipes une plateforme unique pour gérer leurs flux de travail.

À la base, les utilisateurs de Notion peuvent faire trois choses : créer des documents, construire des wikis et gérer des projets. À l'origine, il s'agissait d'une application de prise de notes, développée pour remplacer des applications comme Google Docs et Dropbox.

Notion est livré avec une collection de "blocs de construction" que les entreprises peuvent utiliser pour construire un espace de travail entièrement personnalisé, mais c'est en tant qu'éditeur de texte fonctionnel qu'il est le plus performant.

Fonctionnalités de Notion

Notion possède plusieurs fonctionnalités qui en font un outil documentaire polyvalent. Examinons les trois plus importantes.

Documents

Les documents de Notion sont préconstruits avec un tableau de blocs de construction : texte, extraits de code, Toggles, images et vidéos, listes à bascule, équations mathématiques, et plus encore. Les utilisateurs peuvent créer à peu près n'importe quel type de document avec Notion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Notion.jpg

/$$$img/

via Notion

Les environnements de travail de Notion disposent également d'une barre latérale qui affiche toutes les pages de manière organisée afin d'en faciliter le suivi.

Intelligence artificielle

via Notion AI Notion IA est devenu populaire auprès de ses utilisateurs, à juste titre d'ailleurs. Il peut aider les utilisateurs à réfléchir et à développer des idées, à simplifier le jargon technique, à traduire des textes et à résumer des informations.

Collaboration

via Notion

Notion propose plusieurs fonctionnalités qui font de la collaboration au sein d'un espace de travail une expérience formidable : parmi elles, les commentaires, les rappels et les curseurs pour indiquer les actions d'un autre utilisateur sur une page.

L'outil permet également de verrouiller certaines parties d'un document afin que d'autres personnes ne puissent pas les modifier.

Notion de prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Plus : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Notion IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 10 $ par membre et par mois

ClickUp vs. Notion : Fonctionnalités comparées

Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un rapide aperçu des meilleures fonctionnalités de ClickUp et de Notion.

ClickUp est surtout connu pour

Formatage et personnalisations avancées : Ajouter une variété de blocs de contenu, mettre en forme le texte et créer des modèles

Ajouter une variété de blocs de contenu, mettre en forme le texte et créer des modèles Actions en bloc : Sélectionnez plusieurs documents et effectuez des actions telles que l'archivage, l'étiquetage ou la duplication

: Sélectionnez plusieurs documents et effectuez des actions telles que l'archivage, l'étiquetage ou la duplication Gestion des documents: Créez et organisez vos documents dans des environnements de travail privés ou partagés et archivez ceux que vous n'utilisez plus

Créez et organisez vos documents dans des environnements de travail privés ou partagés et archivez ceux que vous n'utilisez plus Collaboration en temps réel : Ajoutez des commentaires, étiquetez des personnes et discutez avec elles depuis un document

Ajoutez des commentaires, étiquetez des personnes et discutez avec elles depuis un document Intelligence artificielle: Utilisez l'IA pour rédiger et modifier du contenu, lancer des idées et lier des documents à des projets spécifiques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif ClickUp Views /$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Gestion de projet: Gardez une trace de toutes vos tâches et projets avec des sprints, des champs personnalisés, des statuts personnalisés et des vues personnalisées telles que des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt

Gardez une trace de toutes vos tâches et projets avec des sprints, des champs personnalisés, des statuts personnalisés et des vues personnalisées telles que des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt Automatisation: Créez des flux de travail automatisés pour diverses tâches et sous-tâches avec plus de 50 déclencheurs et actions

Créez des flux de travail automatisés pour diverses tâches et sous-tâches avec plus de 50 déclencheurs et actions Extension Chrome: Utilisez l'extensionClickUp extension navigateur pour enregistrer des sites web en tant que tâches, capturer et modifier des captures d'écran, etc

Utilisez l'extensionClickUp extension navigateur pour enregistrer des sites web en tant que tâches, capturer et modifier des captures d'écran, etc Intégrations: Synchronisez les données de tous vos outils d'entreprise grâce à plus de 1000 intégrations

G2: 4.7/5 (plus de 9200 commentaires)

4.7/5 (plus de 9200 commentaires) Capterra: 4.6/5 (3900+ avis)

Notion est surtout connue pour

Blocs de contenu: Créez une variété de documents en utilisant plus de 50 blocs de contenu, tels que les politiques de l'entreprise, les référentiels de conception,le suivi des projetset bien plus encore

Créez une variété de documents en utilisant plus de 50 blocs de contenu, tels que les politiques de l'entreprise, les référentiels de conception,le suivi des projetset bien plus encore Coupeur de pages web : Enregistrez n'importe quel article ou page web dans votre environnement de travail Notion pour le lire ou le modifier plus tard

: Enregistrez n'importe quel article ou page web dans votre environnement de travail Notion pour le lire ou le modifier plus tard Intelligence artificielle : Rédiger du contenu, générer des résumés et modifier en cours la grammaire et le style avec les capacités de l'IA de Notion

: Rédiger du contenu, générer des résumés et modifier en cours la grammaire et le style avec les capacités de l'IA de Notion Collaboration : Laissez des commentaires sur les documents, suivez les modifications en cours et travaillez de manière synchrone

: Laissez des commentaires sur les documents, suivez les modifications en cours et travaillez de manière synchrone Boutons : Utilisez des boutons dans les pages pour initier une action, comme la création d'une nouvelle tâche, le rapport d'un bug ou la création d'un document

: Utilisez des boutons dans les pages pour initier une action, comme la création d'une nouvelle tâche, le rapport d'un bug ou la création d'un document Suivi de projet : Utilisez les blocs de contenu et l'automatisation pour créer des systèmes de suivi de projets et de gestion de tâches entièrement personnalisés

: Utilisez les blocs de contenu et l'automatisation pour créer des systèmes de suivi de projets et de gestion de tâches entièrement personnalisés Organisation de bases de données : Créez des bases de données pour stocker différents types de données. Vous pouvez concevoir le schéma de la base de données, définir des propriétés ou des champs personnalisés et classer les entrées de données dans des catégories personnalisées

G2: 4.7/5 (5000+ reviews)

4.7/5 (5000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2000+ avis)

Les deux outils sont de premier ordre, et certaines fonctionnalités se chevauchent également. Cependant, ClickUp obtient de meilleurs résultats sur certains Fronts, tandis que Notion le fait sur d'autres. 👀

Voyons comment les deux outils se comportent dans des catégories de tâches spécifiques.

1. Gestion des documents

gérer les projets de manière transparente à partir de ClickUp Docs

ClickUp et Notion offrent tous deux des fonctionnalités cruciales de gestion de documents telles que les blocs de contenu, la mise en forme du texte, les liens, les documents imbriqués et l'organisation de l'espace de travail.

Cependant, certaines fonctionnalités uniques rendent ces outils populaires et vous offrent une expérience de documentation de premier ordre.

Les fonctionnalités de gestion de documents de ClickUp

ClickUp brille dans deux domaines : la variété même de ses fonctionnalités et ses fonctions de gestion de projet intégrées. Par exemple, ClickUp dispose d'outils de brainstorming de niche, notamment Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp qui vous évitent de devoir passer à une autre application pour faire un brainstorming pendant que vous créez un document.

ClickUp offre également des fonctionnalités structurées de des outils de gestion de projet structurés et des modèles qui s'intègrent à ses documents - ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas à créer leurs étapes de campagne ou leurs feuilles de route de produit à partir de zéro.

Par exemple, un chef de produit peut utiliser l'outil de gestion de projet /%/ref Modèle de plan de projet ClickUp pour le lancement d'un produit et l'intégrer à un document ClickUp contenant le concept initial et les stratégies de promotion correspondantes.

Transformez vos écrits pour qu'ils soient clairs, concis et engageants avec ClickUp AI

ClickUp et Notion sont tous deux réputés pour leur capacité d'apprentissage de l'intelligence artificielle fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) . Mais quelle est leur efficacité ? Mettons cela à l'épreuve.

Les capacités d'intelligence artificielle de ClickUp ClickUp IA répond aux questions, organise des séances de brainstorming avec vous et rédige, modifie en cours et traduit du contenu. Elle peut également créer des sous-tâches et des éléments d'action, générer des rapports à partir de vos projets et d'autres tableaux de bord, et résumer de longs documents pour vous aider à en tirer des enseignements.

Capacités d'intelligence artificielle dans Notion

L'IA de Notion se distingue par ses capacités de rédaction : elle peut rédiger du contenu, résumer vos notes, réécrire des paragraphes, fournir des synonymes et extraire des éléments d'action des pages.

Quelle est la fonctionnalité de l'assistant IA la plus performante : ClickUp ou Notion ?

Les deux outils font extrêmement bien les tâches liées à la rédaction et à la recherche d'informations.

Cependant, ClickUp AI apporte quelque chose de plus à la Tableur : des Les invitations IA prédéfinies personnalisé en fonction de votre rôle et de votre cas d'utilisation. Cela permet à tout le monde de gagner du temps, que vous ayez du mal à utiliser l'IA en général ou à créer des invites précises qui donnent des résultats.

ClickUp offre également tout cela pour 5 $ par utilisateur et par mois, tandis que Notion IA coûte 10 $ supplémentaires par utilisateur et par mois. 💸

3. Collaboration

gardez tout le monde sur la même page avec_ la collaboration en temps réel dans ClickUp

Notion vs. ClickUp : À faire une analyse approfondie des capacités de collaboration dans les deux outils.

Fonctionnalités de collaboration dans ClickUp

ClickUp fournit tous les outils de collaboration en temps réel de base, tels que l'étiquette, les commentaires, le suivi des activités, les rappels, etc. Cependant, l'outil dispose de trois canaux de collaboration de niche : la chatbox, l'enregistrement vidéo in-app et l'e-mail, tous extrêmement utiles pour communiquer avec d'autres personnes rapidement et à partir d'une seule plateforme.

Les fonctionnalités de collaboration dans Notion

Notion offre également tous les outils de collaboration de base en temps réel, tels que l'Étiquette, les commentaires, les Espaces d'équipe, ainsi que des fonctionnalités inédites, comme les commentaires au niveau du document et les journaux d'activité qui affichent l'historique des pages.

Vous pouvez également inviter des collaborateurs ou publier un document en tant que page web publique.

$$$a Quel est l'outil le plus collaboratif ? ClickUp ou Notion ?

Bien que les deux outils disposent de fonctionnalités de base de collaboration en temps réel, ClickUp a un avantage sur Notion car il offre des outils de communication supplémentaires très efficaces, tels que la possibilité de discuter, d'envoyer des e-mails et d'enregistrer des vidéos, le tout au sein de la plateforme. Plus d'informations changement de contexte !

4. Tarification

ClickUp et Notion sont tous deux des outils freemium, ce qui signifie qu'ils ont des forfaits gratuits et payants. Les deux outils offrent également leurs fonctionnalités IA en tant que module complémentaire payant. Explorons leurs forfaits payants et les fonctionnalités offertes dans chacun d'eux.

Forfaits de ClickUp

free Forever ( gratuit pour toujours) : accès aux applications de 100 Mo, aux documents collaboratifs, aux tableaux blancs, aux documents collaboratifs et à l'enregistrement vidéo in-app

: accès aux applications de 100 Mo, aux documents collaboratifs, aux tableaux blancs, aux documents collaboratifs et à l'enregistrement vidéo in-app Unlimited ( 7$/mois par utilisateur) : Bénéficiez de tout ce que propose le forfait Free. En plus, profitez d'un stockage illimité, d'intégrations, de tableaux de bord, d'e-mails, d'espaces d'équipe, de la gestion des ressources, et plus encore

7$/mois par utilisateur) : Bénéficiez de tout ce que propose le forfait Free. En plus, profitez d'un stockage illimité, d'intégrations, de tableaux de bord, d'e-mails, d'espaces d'équipe, de la gestion des ressources, et plus encore Business (12$/mois par utilisateur) : En plus des fonctionnalités du forfait Unlimited, accédez aux cartes mentales, aux échéanciers, aux personnalisations avancées, et plus encore

(12$/mois par utilisateur) : En plus des fonctionnalités du forfait Unlimited, accédez aux cartes mentales, aux échéanciers, aux personnalisations avancées, et plus encore Enterprise (contactez-nous pour connaître les tarifs) : Utilisez les API Enterprise, le SSO, la recherche universelle, des rôles personnalisés illimités, et bien plus encore - en plus du forfait Entreprise.

ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois par membre de l'environnement de travail.

Forfaits de Notion

free Forever ( gratuit pour toujours) : accès à la fonctionnalité d'espace de travail collaboratif, téléchargement de fichiers de 5 Mo, historique d'activité sur 7 jours, et possibilité d'inviter jusqu'à 10 personnes

: accès à la fonctionnalité d'espace de travail collaboratif, téléchargement de fichiers de 5 Mo, historique d'activité sur 7 jours, et possibilité d'inviter jusqu'à 10 personnes Plus ( $10/mois par utilisateur) : Déverrouillez des fonctionnalités supplémentaires comme les bases de données synchronisées et les blocs pour les équipes, l'automatisation des bases de données personnalisées, et l'historique des pages sur 30 jours

$10/mois par utilisateur) : Déverrouillez des fonctionnalités supplémentaires comme les bases de données synchronisées et les blocs pour les équipes, l'automatisation des bases de données personnalisées, et l'historique des pages sur 30 jours Business (18 $/mois par utilisateur) : Bénéficiez de toutes les fonctionnalités du forfait Plus. Utilisez également les espaces privés pour les équipes, les téléchargements de PDF en masse, l'analyse avancée des pages, et invitez jusqu'à 250 personnes

(18 $/mois par utilisateur) : Bénéficiez de toutes les fonctionnalités du forfait Plus. Utilisez également les espaces privés pour les équipes, les téléchargements de PDF en masse, l'analyse avancée des pages, et invitez jusqu'à 250 personnes Enterprise (prix personnalisé) : En plus des fonctionnalités du forfait Business, obtenez des journaux d'audit, un historique illimité des pages, des rôles d'administrateur granulaires, et plus encore, et invitez plus de 250 invités

Notion IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 10 $ par membre et par mois

Quel est le meilleur forfait ? ClickUp ou Notion ?

ClickUp est le vainqueur incontesté.

Non seulement ses forfaits payants démarrent à un tarif plus abordable de $$$a par utilisateur, mais ils offrent également une meilleure affaire.

ClickUp fournit près de 20 fois plus de stockage dans le forfait Free (100 Mo contre 5 Mo pour Notion)

Il offre plus de fonctionnalités "Unlimited" en termes d'invités, de tâches et de tableaux de bord

ClickUp dispose de plusieurs fonctionnalités intéressantes, telles que les tableaux blancs, les cartes mentales et le suivi du temps dans différents forfaits, qui sont absentes de Notion

ClickUp Vs. Notion sur Reddit

Nous avons trouvé de nombreux commentaires intéressants sur Reddit, certains faisant l'éloge de ClickUp, d'autres de Notion, et d'autres encore des deux.

Favorable à ClickUp

mon travail a porté sur ClickUp et Notion. ClickUp l'emporte pour moi parce qu'il a presque exactement les mêmes caractéristiques que Notion

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information de l'entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/110939/outils-de-documentation-des-logiciels/ les outils de documentation sont presque les mêmes /%href/

que la notion fournit, mais comme il s'agit d'une seule et même application de gestion de projet, elle peut s'intégrer à vos processus." ( Source d'information )

ce que j'aime dans ClickUp, c'est sa flexibilité. Il est certain qu'il ne va pas cocher toutes les cases... Vous pouvez également référencer ClickUp Docs - considérez-le comme un MS Word simplifié, mais en étant capable de référencer vos tâches. Je l'utilise pour mes projets personnels, pour une liste de livres que je veux lire, pour le suivi d'idées de cadeaux, pour la gestion de projets plus complexes, etc." ( Source d'information )_

ce que j'aime chez ClickUp, c'est qu'il y a un lancement/mise à jour de produit chaque semaine. Et il ne s'agit pas seulement d'améliorations mineures, c'est du concret, du substantiel. Notion, par contre, a une mise à jour tous les 45 jours ? Et parfois, on retient son souffle et on découvre que la mise à jour se résume à quelques corrections de bugs et à l'option permettant d'activer/désactiver le mode Jour/Nuit... ? (LOL)" () Source d'information )_

Éloge de la Notion

clickUp se développe rapidement et est magnifique, mais avec Notion, vous pouvez avoir des bases de données/documents imbriqués à l'infini et avoir des flux de travail personnalisés (de plus, le champ de formule est bien meilleur). ClickUp a un forfait gratuit intéressant et est beaucoup plus une expérience portable tandis que Notion a un forfait très généreux et est incroyable pour votre propre style." ( Source d'information )_

mon cas d'utilisation est une combinaison d'une base de connaissances et d'une base de données gestion de projet et la notion correspond à cela pour moi. Si j'étais dans un scénario de projet beaucoup plus sérieux/collaboratif, je voudrais certainement ClickUp. Cela ne veut pas dire que Notion ne pourrait pas le faire, il le pourrait probablement. Mais ClickUp serait structuré pour la gestion de projet dès le départ." ( Source d'information )_

Bien que les deux outils aient leurs adeptes, nous avons remarqué un point commun : Notion fonctionne très bien pour les particuliers et les freelances, tandis que ClickUp fonctionne mieux pour les entreprises.

Nous avons également constaté que plus d'utilisateurs migraient de Notion vers ClickUp que l'inverse. Il semble définitivement que Reddit, pour la plupart, ait trouvé que ClickUp était l'un des meilleurs outils de gestion de contenu meilleures alternatives à Notion .

ClickUp Vs. Notion : Quel est l'outil Docs le plus performant ?

clickUp est votre hub centralisé pour la gestion des documents, des projets et des équipes en un seul endroit

En fin de compte, ClickUp et Notion sont tous deux d'excellents outils. Ils sont tous deux excellents outils de gestion de documents ainsi que des plateformes "tout-en-un" pour gérer les flux de travail et les projets.

Néanmoins, nous vous avions promis un gagnant, et il s'agit de ClickUp. 🏅

ClickUp se démarque pour deux raisons principales : il offre beaucoup plus de fonctionnalités et plus de 1000 intégrations (Actuellement, Notion ne propose qu'environ 80 intégrations). ClickUp est également plus personnalisable que Notion. L'automatisation intégrée et les modèles prêts à l'emploi ne sont que la cerise sur le gâteau.

Si vous cherchez un hub centralisé pour la gestion des documents et des projets et si vous souhaitez réunir votre équipe sur une seule et même plateforme, n'hésitez pas à l'essayer. Inscrivez-vous au forfait gratuit de ClickUp aujourd'hui.