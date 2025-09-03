Comment utiliser l'IA dans les visioconférences

Vous est-il déjà arrivé de quitter une visioconférence et de vous rendre compte que vous ne vous souvenez plus des détails clés ?

Ou avez-vous eu du mal à vous concentrer parce que le bruit de fond vous empêchait de suivre la discussion ?

Les visioconférences étaient censées nous faciliter la vie, mais elles sont souvent synonymes de mauvaise qualité audio, de silences gênants et d'éléments oubliés.

L'intelligence artificielle (IA) simplifie les réunions virtuelles en transcrivant les discussions, en éliminant les distractions et même en résumer les points clés.

Dans cet article, nous allons voir comment l'IA peut rendre vos visioconférences plus nets, plus clairs et beaucoup moins frustrants. 📽️

*comprendre l'IA pour les visioconférences

Les visio-conférences ont beaucoup évolué depuis les écrans granuleux et pleins de bugs.

De l'effet de flou d'arrière-plan de Skype en 2018 aux améliorations apportées à l'IA de Zoom et Google Meet, la technologie continue d'évoluer, assurant que les réunions virtuelles soient plus naturelles et plus productives.

Voici comment /IA en tant que service contribue à améliorer les conférences vidéo :

*qualité audio et vidéo plus intelligente : /IA ajuste presque tous les aspects des installations de vidéoconférence , éliminant les distractions telles que les clics du clavier, tandis que la vision par ordinateur améliore l'éclairage, rend la vidéo plus nette et permet d'utiliser des arrière-plans virtuels sans écran vert

communication et accessibilité améliorées : *la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel (NLP) permettent la création de sous-titres en direct, de traductions en temps réel et de résumés automatisés des réunions, rendant les discussions plus claires et plus inclusives

efficacité et sécurité accrues : *l'IA rationalise les réunions, réduit les difficultés techniques, automatise la prise de note et améliore les fonctionnalités de sécurité afin que les équipes puissent se concentrer sur la prise de décision

🧠 Anecdote amusante : les visioconférences existent depuis plus longtemps que vous ne le pensez. La toute première démonstration a eu lieu en 1927, lorsque le secrétaire américain au Commerce, Herbert Hoover, est apparu lors d'une visioconférence unidirectionnelle avec des journalistes, près d'un siècle avant que d'autres outils ne prennent le dessus dans nos vies.

comment utiliser l'IA pour les visioconférences*

/IA est en train de changer notre façon de communiquer.

Voici comment vous pouvez les mettre au travail lors de votre prochain appel. 📲

*transcription et résumer

Les outils d'IA peuvent transcrire automatiquement les discussions et générer des résumés concis, ce qui facilite la saisie des points clés sans avoir à prendre de notes manuellement.

Si l'on compare l'IA générative et l'IA prédictive, la première crée des transcriptions et des résumés en temps réel, tandis que la seconde analyse les données des réunions passées afin d'identifier les sujets clés et d'anticiper les éléments à prendre.

Voici comment cela peut vous aider :

transcription en temps réel : *Convertit instantanément les paroles en texte, garantissant ainsi des comptes rendus de réunion précis

résumés automatisés : *Extrait les informations clés, les éléments à prendre et les décisions importantes

*transcriptions consultables : vous aide à trouver rapidement des discussions spécifiques sans avoir à rejouer l'intégralité des réunions

La précision de ces fonctionnalités dépend de l'outil d'IA et de la qualité audio, mais lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, l'IA garantit que rien n'est oublié. Elle permet également de créer une meilleure documentation des réunions, ce qui facilite le suivi et la responsabilisation.

Les transcriptions de réunion consultables changent la donne ! Les outils d'IA tels que ClickUp Brain vous permettent de rechercher simplement « ce dont nous avons discuté lors de la réunion X » et de trouver immédiatement des informations pertinentes !

🤝 Rappel amical : Gardez une sauvegarde de votre micro ou de votre webcam à portée de main. Les problèmes techniques peuvent survenir, mais vous serez prêt à les affronter s'ils se produisent.

Suppression du bruit

Les bruits de fond peuvent rendre les réunions virtuelles frustrantes. La suppression des bruits grâce à l'IA élimine les distractions et garantit un son clair et professionnel. Voici comment cela peut vous aider :

Élimination des bruits indésirables : filtre les bruits de frappe, les aboiements de chiens, la circulation et autres perturbations

*amélioration de la clarté vocale : isole et amplifie la voix de l'orateur, permettant aux participants de suivre facilement les discussions

réduction de l'écho et de la réverbération : *crée une expérience d'écoute plus naturelle grâce à un traitement audio avancé, minimisant l'écho et la réverbération, même dans les pièces où l'acoustique est mauvaise

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les travailleurs hybrides et à distance. Instance, les managers d'équipe peuvent utiliser la suppression du bruit par IA pour garantir le professionnalisme des réunions, quel que soit l'emplacement des membres de l'équipe.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont travaillé une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp Brain MAX a regroupé tous ces besoins dans une seule application de bureau ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet de créer des tâches et des réunions et de les attribuer à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Et ce n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités !

*qualité vidéo et effets d'arrière-plan améliorés par /IA

Nous avons tous déjà assisté à des réunions qui semblaient interminables.

Bien que la téléportation ne soit pas encore possible, /IA peut au moins changer votre arrière-plan, donnant l'impression que vous vous trouvez dans un endroit plus intéressant.

Vous en voulez plus ? Voici ce qu'il offre :

réglages automatiques de l'éclairage : *Éclaircit les environnements sombres, équilibre les couleurs et corrige les ombres pour un rendu professionnel

Effet de flou : Masque les arrière-plans encombrés ou peu professionnels, afin de maintenir l'attention sur l'orateur

Arrière-plans : remplace les paramètres réels par des environnements de bureau virtuels et des arrière-plans personnalisés

Cependant, ces améliorations reposent sur la capacité de l'IA à détecter les fonctionnalités faciales et à les séparer avec précision de l'arrière-plan.

*assistants de réunion basés sur l'IA

L'intelligence artificielle peut automatiser les tâches administratives liées aux réunions, permettant ainsi aux participants de se concentrer sur les discussions plutôt que sur la logistique.

Les chatbots et l'IA conversationnelle jouent des rôles différents dans ce processus. Les chatbots gèrent la planification et les rappels de base, tandis que l'IA conversationnelle offre un engagement plus profond.

Les assistants IA peuvent :

enregistrez et résumer vos réunions *à l'aide de résumeurs vidéo basés sur l'IA , qui agissent en tant que fournisseurs, prestataires, et fournissent les points clés à retenir et les éléments à prendre

*suivez les abonnements et les échéances, générez des rappels et des listes de tâches

Planifiez et optimisez vos réunions tout en suggérant des horaires idéaux en fonction de la disponibilité de votre équipe

Les assistants de réunion IA aident les dirigeants à responsabiliser leurs Teams en documentant automatiquement les éléments à prendre. Par exemple, les professionnels de l'informatique peuvent compter sur l'IA pour consigner les discussions techniques clés, hiérarchiser les corrections de bug et générer des rapports, éliminant ainsi le suivi manuel.

iA pour la traduction linguistique en temps réel*

Communiquer des idées complexes dans une langue qui n'est pas la vôtre peut être difficile, mais les outils de traduction IA centrés sur l'humain facilitent cette tâche. Ces solutions permettent aux Teams internationales de collaborer de manière fluide, en supprimant les barrières linguistiques sans effort supplémentaire.

Par exemple, les chefs d'entreprise peuvent s'appuyer sur ces outils lors du lancement mondial d'un produit pour s'assurer que les Teams de New York à Berlin restent alignées.

Ces outils offrent :

*sous-titres en direct : aide les participants internationaux à suivre les discussions grâce à des sous-titres en temps réel dans plusieurs langues

Traduction automatisée : Convertit les messages vocaux et les messages de discuter de l'équipe dans différentes langues, permettant aux membres de l'équipe de communiquer sans effort

transcription multilingue : *crée des notes de réunion dans les langues préférées des participants, ce qui facilite la révision des discussions et des éléments à prendre en compte

*/IA au service de la formation et de la collaboration à distance

La formation à distance peut souvent donner l'impression d'être à sens unique, sans savoir si les informations sont bien assimilées.

L'IA change la donne en rendant l'intégration et le perfectionnement plus interactifs et efficaces. Les commentaires en temps réel, les parcours d'apprentissage personnalisés et les contrôles de connaissances automatisés garantissent que les sessions de formation restent attrayantes, dynamiques et conçues pour favoriser la rétention.

Cela vous aidera à :

générer des supports de formation : *Créez du contenu d'apprentissage interactif basé sur des discussions pour obtenir des ressources personnalisées après la formation

améliorez la collaboration : *l'IA intégrée aux tableaux blancs et aux cartes mentales permet aux membres de l'équipe de réfléchir et de forfaiter ensemble en temps réel, quel que soit leur emplacement

Suivi de l'engagement : Il surveille l'engagement des participants, identifiant ceux qui participent activement et ceux qui pourraient perdre leur concentration

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1930, l'Allemagne disposait déjà de visiophones en circuit fermé en travail. Imaginez FaceTime... mais uniquement si vous faisiez partie d'un réseau exclusif géré par le gouvernement.

*utilisation d'un logiciel d'IA pour les visioconférences

La plupart des réunions donnent l'impression d'être « chargées », mais pas productives.

Après une heure de discussion, vous vous retrouvez avec la même liste à faire qu'au début.

L'IA change la donne. Au lieu d'être une source d'épuisement, les appels deviennent des multiplicateurs de productivité : ils permettent de saisir les informations clés, de mettre en évidence les priorités et de transformer les discussions en progression. 👀

Découvrons comment cela contribue à combler le fossé entre les réunions virtuelles et les résultats concrets.

*simplifiez la planification en retirant le travail

Trouver le temps pour une réunion semble souvent plus difficile que la réunion elle-même.

Les échanges incessants de messages, la gestion du calendrier et les invitations manuelles ralentissent Teams avant même que la discussion ne commence. L'IA contextuelle élimine ces frictions en comprenant les priorités, les disponibilités et la charge de travail, de sorte que la planification ne soit plus une tâche en soi.

Au lieu de parcourir les calendriers ou de deviner le meilleur moment, l'IA peut instantanément trouver des créneaux horaires qui conviennent à tout le monde et qui correspondent à l'échéancier du projet. Les réunions deviennent intentionnelles, et non plus interruptives.

Avec ClickUp Brain et ClickUp Calendrier, cette expérience est intégrée.

Brain examine les calendriers, les tâches et les échéances pour suggérer le meilleur moment pour se connecter, tandis que Calendrier facilite la confirmation et le partage. Résultat : moins de temps passé à planifier les réunions, plus de temps pour les rendre efficaces.

Planifiez vos réunions en langage naturel à l'aide du calendrier alimenté par l'IA de ClickUp

enregistrez et transcrivez vos visio-conférences *

La transcription est ce qui sauve les visioconférences. Nous le savons bien.

Grâce aux outils d'IA intégrés, vous n'avez plus besoin d'ajouter ou d'intégrer plusieurs outils pour faire cela. L'IA peut intégrer la transcription de manière transparente dans le processus.

Dans ClickUp, SyncUps crée un espace dédié aux vérifications vidéo et audio, aidant les Teams à assurer le suivi de la progression, à relever les défis et à affiner les forfaits sans retards inutiles.

Imaginons que l'équipe informatique déploie une nouvelle mise à jour logicielle.

Au lieu de rechercher des rapports d'état sur plusieurs canaux, vous pouvez directement lancer une synchronisation dans ClickUp Discuter. Les membres de l'équipe se connectent instantanément et utilisent les fonctionnalités vocales et vidéo intégrées pour discuter en temps réel. Chaque point clé est enregistré, puis transcrit par ClickUp Brain, ce qui facilite le suivi des décisions et des éléments à mener.

Au fur et à mesure que les Teams affinent leurs forfaits, elles peuvent établir une connexion directe entre leurs discussions et les tâches ClickUp, qu'il s'agisse d'attribuer de nouvelles responsabilités ou de mettre à jour l'échéancier des projets. Cela élimine les silos d'informations et permet d'organiser le travail au sein d'une seule et même plateforme.

Rejoignez rapidement SyncUp dans ClickUp Discuter pour discuter à tout moment

capturez les informations clés grâce à l'IA Notetaker*

Personne ne rêve de devoir suivre chaque détail lors des réunions effrénées du Monday matin. Cela explique la croissance explosive des preneurs de notes IA au cours des dernières années.

Instance, supposons qu'une équipe de direction examine les performances trimestrielles.

Au lieu de désigner une personne chargée de noter les points clés, ils utilisent l'IA pour prendre des notes de réunion et capturer chaque point de discussion. Des résumés intelligents condensent les longues réunions en récapitulatifs clairs, tandis que des transcriptions consultables permettent de repérer des discussions spécifiques en quelques secondes.

Le seul problème ? La plupart des gens utilisent des preneurs de notes externes, ce qui signifie qu'il faut se soucier d'intégrations supplémentaires. Mais pas avec ClickUp ! Le preneur de notes IA de ClickUp AI garantit qu'aucune information importante n'est perdue, transformant les discussions en résumés structurés et en tâches exploitables sans prise de note manuelle.

Laissez l'assistant de prise de notes IA de ClickUp AI s'occuper des détails afin que vous puissiez rester concentré sur votre visioconférence

Rendez la communication asynchrone plus fluide

Lorsque les Teams travaillent sur plusieurs fuseaux horaires ou ont des emplois du temps chargés, le véritable défi n'est pas d'avoir des discussions.

Votre tâche la plus difficile consiste à vous assurer que ces discussions sont rapidement transmises aux personnes qui n'étaient pas présentes dans la salle. /IA facilite cette transmission en transformant les discussions en direct en informations consultables et partageables qui peuvent être consultées à tout moment.

Au lieu de répéter des détails ou de ressasser des décisions, l'IA peut instantanément saisir ce qui a été dit, mettre en évidence les clés et faire ressortir les prochaines étapes. Cela signifie que les mises à jour avancent au rythme du travail, et non au rythme des calendriers.

Avec ClickUp Clips, tout cela se fait automatiquement. Enregistrez une seule fois, et l'IA transcrit, résume et peut même créer des tâches que vous pouvez directement ajouter à Docs, Tasks ou Discuter. De plus, vous pouvez ajouter des clips directement dans ClickUp Docs et Discuter pour garder les discussions contextualisées.

Enregistrez et partagez des captures d'écran avec votre équipe dans l'espace avec ClickUp Clip

*donnez du sens à Mon travail

Ce n'est pas le manque d'informations qui ralentit les Teams.

La plupart d'entre nous sommes confrontés au fait que tout est dispersé un peu partout.

Les notes de réunion sont regroupées au même endroit, les mises à jour sur l'avancement des projets sont cachées dans les tableaux de bord et les décisions importantes sont enfouies dans les fils de discussion Slack.

Le véritable avantage de l'IA ? Elle assemble ces fragments pour donner une vision d'ensemble claire.

Au lieu de gaspiller de l'énergie à rechercher le contexte, l'IA peut extraire le signal du bruit ambiant, en signalant l'élément à entreprendre issu de l'appel de la semaine dernière, en le liant à la mise à jour du tableau de bord d'aujourd'hui et en le liant au suivi dans le discuter. Du coup, plus rien ne semble isolé ou perdu.

C'est exactement ce que fait ClickUp Brain. En tant qu'IA contextuelle, elle établit la connexion entre les tâches, les documents, les tableaux de bord et les discussions en un seul fil conducteur, afin que le travail ne soit pas seulement documenté, mais aussi compris.

Bonus : Rattrapez votre retard sur les fils interminables pour discuter

Discuter ne s'arrête jamais : Slack, e-mails, messages privés... tout s'accumule plus vite qu'on ne peut faire défiler. Le vrai problème n'est pas de manquer un message, mais de perdre le fil de ce qui compte vraiment. L'IA résout ce problème en éliminant le bruit, vous donnant l'essentiel sans les détails superflus.

Au lieu de lire des centaines de réponses, vous obtenez un résumé clair. Et dans Discuter ClickUp, vous pouvez aller encore plus loin. Transformez n'importe quelle discussion en tâche, conservez la pièce jointe et laissez les agents Autopilot trier les questions ou envoyer des mises à jour pendant que vous vous concentrez sur votre travail.

Se mettre à jour ne ressemble plus à un devoir. Vous obtenez les décisions, les demandes et les prochaines étapes, sans jamais avoir à vous plonger dans les discussions.

Créez automatiquement des tâches à partir de discuter ClickUp

*les défis courants des visioconférences et comment /IA les résout

La communication vidéo asynchrone comporte son lot de défis : mauvaise qualité audio, connexions lentes et détails manqués.

Heureusement, /IA apporte des solutions à ces problèmes courants, rendant vos réunions virtuelles plus fluides et plus efficaces.

Examinons quelques problèmes courants auxquels vous pourriez être confronté et les solutions qui peuvent vous aider. ⚒️

➡️ Problèmes de clarté audio : une mauvaise qualité audio due au bruit de fond ou à l'écho peut rendre les discussions frustrantes. La suppression du bruit alimentée par l'IA filtre les sons perturbateurs, tels que le cliquetis du clavier, la circulation ou les aboiements de chiens, garantissant ainsi que la voix de chaque participant soit claire et facile à comprendre

➡️ Problèmes liés à la qualité vidéo et à l'éclairage : une faible résolution, un éclairage inadéquat ou un arrière-plan encombré peuvent détourner l'attention du message. Les outils d'IA ajustent automatiquement la luminosité, améliorent la résolution et appliquent un flou d'arrière-plan ou des arrière-plans virtuels, offrant ainsi un rendu soigné et professionnel, quel que soit votre environnement physique

➡️ Malentendus et surcharge d'informations : il est difficile de suivre les points clés et les décisions lors d'appels prolongés. Les outils de transcription des réunions basés sur l'IA convertissent les chapitres intelligents en texte en temps réel, tandis que les fonctionnalités de résumé mettent en évidence les points importants, ce qui facilite le suivi et l'attribution des tâches

➡️ Engagement et pertes d'attention : il peut être difficile d'évaluer si les participants à une réunion à distance sont engagés. L'analyse IA peut vous aider à effectuer une analyse des sentiments et des niveaux d'interaction

➡️ Barrières linguistiques : les Teams internationaux sont souvent confrontés à des obstacles de communication en raison de la diversité des langues. Les outils de traduction IA proposent des sous-titres en direct et des traductions automatisées, garantissant ainsi que tout le monde comprenne la discussion, quelle que soit sa langue maternelle

➡️ Connectivité et fluctuations de bande passante : les connexions instables peuvent avoir pour résultat des ralentissements, des mises en mémoire tampon ou des coupures d'appel. Les algorithmes d'IA ajustent dynamiquement la qualité vidéo en fonction des performances du réseau, garantissant ainsi une expérience de réunion fluide et ininterrompue pour tous les participants

passez les bons appels (visioconférence) avec ClickUp*

L'IA améliore votre expérience dans la plupart des domaines. Il en va de même pour les visioconférences, qui garantissent des réunions productives et organisées.

Alors que les logiciels de vidéo conférence tels que Microsoft Teams et Zoom offrent des fonctionnalités de transcription, de suppression du bruit et de gestion des réunions, ClickUp rationalise tout cela en un seul endroit grâce à des fonctionnalités avancées.

SyncUps simplifie la planification et la gestion des points de discussion, tandis que Clips permet aux équipes d'enregistrer et de partager les discussions clés. ClickUp Brain va encore plus loin en transcrivant les enregistrements des réunions, en résumant le flux vidéo et en transformant les points d'action en tâches réalisables.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅