Les 10 meilleures applications pour les petites entreprises en 2025 : testées et approuvées

Une récente étude Forbes a révélé qu'une petite entreprise sur cinq fait faillite au cours de sa première année d'existence ! Si les défis à relever pour diriger une petite entreprise avec succès sont nombreux, le plus courant est celui de la gestion.

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous êtes seul responsable de la supervision de l'ensemble de votre entreprise. Cependant, cela peut devenir difficile à mesure que vous vous développez, je parle d'expérience. Disposer des bons outils et de la bonne technologie rend la tâche plus facile et plus réalisable.

Mais ne vous inquiétez pas. Ayant moi-même passé beaucoup de temps à jongler entre différentes technologies et différents outils, je vais vous présenter dix des meilleures applications pour les petites entreprises.

Découvrez dès aujourd'hui les applications indispensables à toute petite entreprise.

Que rechercher dans les meilleures applications pour petites entreprises ?

Voici cinq des facteurs les plus importants à prendre en compte avant de valider une application pour petite entreprise :

Facilité d'utilisation : optez pour des applications pour petites entreprises faciles à utiliser et efficaces en termes de fonctionnalités. La dernière chose que vous souhaitez, c'est une application qui complique une tâche au lieu de la simplifier

Personnalisation : Choisissez des applications qui peuvent s'adapter aux nuances subtiles d'une entreprise, en particulier pour les propriétaires de petites entreprises ayant des besoins multiples et uniques

Sécurité : Choisissez une application pour petites entreprises qui offre des mesures de sécurité robustes. Cela permet de garantir que toutes les données cruciales de votre base de données interne sont protégées contre tout accès non autorisé et toute violation

Capacités d'intégration : Recherchez des outils qui s'intègrent à d'autres outils et logiciels tiers afin de rationaliser les opérations de votre petite entreprise

Assistance client : Choisissez des applications pour petites entreprises qui offrent une assistance client de qualité 24 h/24, 7 j/7. Vous serez ainsi assuré d'obtenir rapidement une réponse à vos requêtes et de pouvoir poursuivre vos activités sans interruption

Les 10 meilleures applications pour les petites entreprises en 2024

Découvrons ensemble les dix meilleures applications pour petites entreprises en 2024 :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la collaboration)

Si votre petite entreprise recherche une application innovante de gestion de projet et un outil de collaboration d'équipe, je vous recommande vivement ClickUp. Ce logiciel tout-en-un de gestion des tâches est conçu pour booster la productivité.

Créez des équipes distinctes pour différentes tâches d'un projet avec ClickUp Teams

Le travail d'équipe est essentiel à la gestion de projet, et ClickUp for Startup Teams le simplifie. Je peux l'utiliser pour créer des feuilles de route produit, suivre les objectifs et gérer les ressources, tout en restant synchronisé avec mon équipe. Le tableau de bord offre une vue centralisée de tous ces éléments.

Laissez l'IA relire et modifier tous vos longs documents de projet à votre place

La gestion d'une petite entreprise implique beaucoup de documentation. Le fait d'avoir plusieurs documents dispersés dans différents systèmes et équipes rend difficile la recherche rapide d'informations importantes. C'est là que ClickUp Docs vient à la rescousse.

Vous pouvez utiliser Docs pour créer des directives de projet, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et joindre des fichiers pertinents à titre de référence. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page et crée un référentiel central pour les procédures cruciales.

J'aime intégrer ClickUp Brain à Docs pour exploiter la puissance de l'IA et éliminer le besoin de documentation manuelle des projets. Avec Brain, vous pouvez rapidement rédiger des e-mails, des directives de projet, etc., ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur votre stratégie commerciale.

Vous avez du mal à gérer toutes les tâches d'un projet ? Moi aussi, jusqu'à ce que je découvre ClickUp Tasks. Cette fonctionnalité vous permet de planifier, d'organiser et de collaborer sur différentes tâches d'un projet avec votre équipe. Vous pouvez vérifier le statut d'un projet, attribuer des tâches et des tâches routinières, et laisser des commentaires, le tout au même endroit.

Télécharger ce modèle Créez un plan d'action pour chaque activité commerciale afin de rationaliser leur exécution et d'atteindre efficacement vos objectifs grâce au modèle de feuille de route stratégique ClickUp

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous devez également élaborer en permanence des stratégies pour assurer la croissance et le développement futurs de votre entreprise. Pour cela, je ne jure que par le modèle de feuille de route stratégique ClickUp. Facile à utiliser et personnalisable, ce modèle vous offre une vue d'ensemble de vos stratégies commerciales à grande échelle. Il peut vous aider à :

Planifiez les tâches et attribuez les responsabilités plus efficacement

Comprenez clairement vos objectifs mensuels

Suivez la progression et apportez des ajustements en temps réel

En outre, de nombreux modèles ClickUp facilitent les opérations des petites entreprises. De la budgétisation à la gestion des stocks, vous disposez d'un cadre préétabli qui vous aidera à démarrer immédiatement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur l'application mobile ClickUp

Tarifs ClickUp

Free Forever

Starter : 7 $/mois par utilisateur

Avancé : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Slack (idéal pour la communication en équipe)

Via Slack

D'innombrables chefs d'équipe à travers le monde (dont moi-même) ne jurent que par Slack pour rationaliser la collaboration et la communication, et son riche arsenal de fonctionnalités explique pourquoi.

Slack vous permet de créer des « canaux » distincts pour différents projets afin d'organiser la messagerie. Grâce à « Huddles », vous pouvez organiser des réunions audio et vidéo avec votre équipe en quelques clics.

Cependant, la fonctionnalité « Slack Connect » a changé la donne pour moi. Elle vous permet de communiquer avec vos fournisseurs et vos clients dans la même application Slack. Cela en fait un outil de communication complet, adapté à un usage interne et externe. C'est un outil indispensable pour tous les propriétaires de petites entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Communiquez avec toute votre équipe en un seul endroit grâce aux messages de groupe, aux messages privés, aux visioconférences et aux appels audio

Automatisez les tâches récurrentes pour rationaliser votre flux de travail sans rien manquer

Partagez des fichiers et des documents importants avec votre équipe pour améliorer la gestion de projet et la collaboration

Intégrez plus de 2 000 outils tels que DocuSign, Google Sheets, Zoom et ClickUp pour une efficacité opérationnelle maximale

Limites de Slack

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées, qui peuvent s'avérer insuffisantes pour les équipes en pleine croissance

La création d'un trop grand nombre de canaux différents peut semer la confusion parmi les membres de l'équipe et nuire à leur productivité

Tarifs Slack

Free Forever

Avantage : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (32 764 avis)

Capterra : 4,7/5 (23 244 avis)

3. Gusto (idéal pour la gestion des salaires et des ressources humaines)

Via Gusto

Gusto simplifie à la fois la gestion des salaires et des ressources humaines. Cet outil est l'une des meilleures applications de gestion des employés pour les petites entreprises grâce à son interface utilisateur intuitive et facile à naviguer. Son ensemble de fonctionnalités robustes est également un énorme avantage.

Vous pouvez synchroniser votre paie avec Gusto pour suivre les heures de travail de vos employés et la progression des projets, et gérer la charge de travail sans intervention manuelle. Gusto simplifie le recrutement, l'embauche et l'intégration. Vous pouvez facilement créer des offres d'emploi, envoyer des lettres d'offre, créer des listes de tâches pour l'intégration, etc. De plus, vous pouvez également utiliser Gusto pour partager, signer et stocker des documents importants.

Les meilleures fonctionnalités de Gusto

Suivez les heures de travail, la charge de travail et les performances de vos employés afin d'apporter des ajustements pour une meilleure productivité

Déclarez vos impôts automatiquement et avec précision pour une gestion systématique de vos obligations fiscales

Configurez des outils et des systèmes pour les nouveaux membres de votre équipe grâce à la mise à disposition de logiciels

Évaluez les performances de vos employés afin de leur offrir des opportunités de développement pertinentes

Recevez des analyses et des informations précises sur vos employés afin de prendre des décisions fondées sur des données

Intégrez d'autres outils tels que Expensify, DocuSign, Freshbooks et ClickUp

Limitations de Gusto

Aucun forfait Free n'est disponible

Les utilisateurs ont signalé que, parfois, le service client est extrêmement lent

Tarifs Gusto

Simple : 40 $/mois + 6 $/mois par personne

Plus : 80 $/mois + 12 $/mois par personne

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Gusto

G2 : 4,5/5 (2 059 avis)

Capterra : 4,6/5 (3 894 avis)

4. QuickBooks (idéal pour la comptabilité et la tenue des comptes)

Via QuickBooks

QuickBooks est une application de gestion financière bien connue pour ses outils et fonctionnalités experts. Principalement un logiciel de comptabilité, QuickBooks fonctionne également comme un outil de tenue de livres, de gestion de la paie, de suivi du temps, de gestion bancaire et d'autres tâches similaires.

Je l'ai utilisé pour des activités liées à la facturation, comme la création de reçus et la centralisation de différents types de documents. Vous pouvez également l'utiliser pour calculer les taxes et même gérer votre inventaire. L'aspect le plus intéressant de cet outil est sa fonctionnalité de comptabilité virtuelle. Grâce à elle, vous pouvez bénéficier du mentorat et de l'aide d'experts pour une gestion précise de vos comptes et de vos flux de trésorerie.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Automatisez les tâches de comptabilité telles que la catégorisation des transactions, le rapprochement bancaire et le suivi des dépenses

Créez des rapports financiers détaillés, notamment des comptes de résultats, des bilans et des tableaux de flux de trésorerie

Suivez vos niveaux de stock et définissez des alertes en cas de stocks faibles

Intégrez plus de 750 applications de votre choix, telles que PayPal, Shopify et Gusto

Limites de QuickBooks

L'interface utilisateur peut être légèrement complexe pour les débutants

Les options de personnalisation sont très limitées

Cela peut être coûteux pour les petites entreprises

Tarifs QuickBooks

Simple Start : 18 $/mois

Essentiels : 27 $/mois

Plus : 38 $/mois

Avancé : 76 $/mois

Évaluations et avis sur QuickBooks

G2 : 4,0/5 (3 304 avis)

Capterra : 4,3/5 (7 252 avis)

5. Mailchimp (le meilleur pour le marketing par e-mail)

Via Mailchimp

Grâce à son caractère très complet, Mailchimp est ma solution tout-en-un pour tout ce qui concerne la gestion du marketing par e-mail. En fait, c'est l'une des meilleures applications pour les petites entreprises dans ce domaine.

Cet outil automatise presque toutes les activités de marketing par e-mail imaginables. Utilisez-le pour envoyer des e-mails personnalisés, créer des campagnes sur mesure et promouvoir des produits pertinents sans effort manuel. Mailchimp propose également un ensemble de modèles d'e-mails magnifiquement conçus et prêts à être personnalisés. Si vous disposez de cet outil, vous n'avez pas besoin de mettre en place une équipe dédiée pour renforcer vos initiatives de marketing par e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Programmez l'envoi automatique de vos e-mails pour transmettre le bon message au bon moment

Créez des campagnes d'e-mail marketing hyper-ciblées. Segmentez votre audience en fonction des données démographiques, du comportement des utilisateurs, etc

Utilisez le générateur par glisser-déposer pour personnaliser facilement les modèles d'e-mails en fonction de vos besoins

Obtenez des rapports et des analyses détaillés sur les performances de vos campagnes

Intégrez plus de 300 autres outils à votre flux de travail, tels que Wix, Stripe et Canva

Limites de Mailchimp

Cela peut coûter cher à mesure que vous vous développez

La qualité du service client est moyenne

Tarifs Mailchimp

Gratuit : 0 $/mois pour 500 contacts

Essentiel : 13 $/mois pour 500 contacts

Standard : 20 $/mois pour 500 contacts

Premium : 350 $/mois pour 500 contacts

Évaluations et avis sur Mailchimp

G2 : 4,3/5 (12 448 avis)

Capterra : 4,5/5 (17 148 avis)

6. Hootsuite (le meilleur pour la gestion des réseaux sociaux)

Via Hootsuite

Maîtriser les réseaux sociaux et le marketing numérique est un objectif pour tous les propriétaires de petites entreprises. Hootsuite est un outil qui facilite cette tâche.

Il s'agit de l'une des meilleures applications pour le marketing des petites entreprises grâce à son large éventail de fonctionnalités. Elle vous permet de créer du contenu attrayant pour les réseaux sociaux à partir de zéro et d'automatiser sa programmation et sa publication. J'apprécie particulièrement la puissante fonctionnalité de surveillance de marque de Hootsuite, qui vous permet de vérifier les discussions en ligne concernant votre marque. Le petit plus ? Toutes les fonctionnalités sont également hautement personnalisables.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Automatisez la publication de contenu sur toutes les principales plateformes telles qu'Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter

Créez des calendriers visuels faciles à comprendre pour optimiser la planification et la programmation de vos contenus

Collaborez avec votre équipe. Attribuez des tâches, gérez les approbations et élaborez de nouvelles stratégies

Surveillez les mots-clés et les hashtags pour rester informé des dernières tendances des réseaux sociaux dans votre secteur d'activité

Connectez-vous à plus de 100 outils d'analyse et de CRM tels que Google Analytics et Salesforce

Limites de Hootsuite

L'interface peut être légèrement déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Les intégrations avec certaines applications et plateformes sont payantes

Tarifs Hootsuite

Professionnel : 149 $/mois pour un utilisateur, dix comptes sociaux

Équipe : 399 $/mois pour trois utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Hootsuite

G2 : 4,2/5 (4 233 avis)

Capterra : 4,4/5 (3 693 avis)

7. Sortly (Idéal pour la gestion des stocks)

Via Sortly

Vous recherchez une application de gestion des stocks capable de répondre aux besoins spécifiques d'une petite entreprise ? Sortly est la solution qu'il vous faut. Elle est facile à utiliser, intuitive et dispose des fonctionnalités adéquates.

Pour commencer à l'utiliser, il vous suffit de télécharger votre liste d'inventaire existante sur la plateforme. Sortly l'organisera automatiquement. Il vous aidera également à suivre votre inventaire et vous enverra des alertes lorsque vos stocks seront faibles. Cependant, la fonctionnalité qui me semble la plus remarquable est le générateur de codes-barres intégré. Il vous permet de créer en quelques minutes des codes-barres uniques pour vos produits, qui indiquent avec précision la quantité, l'emplacement, le prix, la référence et d'autres détails.

Les meilleures fonctionnalités de Sortly

Personnalisez les informations relatives à votre inventaire et gérez votre base de données grâce aux champs personnalisés

Générez et scannez des codes QR pour gérer facilement vos stocks sur votre smartphone

Accédez au logiciel sur votre appareil mobile grâce à son application mobile facile à utiliser

Intégrez des applications telles que Slack et Microsoft Teams

Limitations de Sortly

L'application mobile comporte des bugs

La fonctionnalité de lecture des codes-barres n'est pas entièrement fiable

S'intègre uniquement à quelques applications

Tarification Sortly

Free Forever

Avancé : 49 $/mois

Ultra : 149 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Sortly

G2 : 4,4/5 (25 avis)

Capterra : 4,5/5 (481 avis)

8. Figma (Idéal pour la conception et le prototypage)

Via Figma

Figma est un outil de conception de produits très fiable. De sa facilité d'utilisation et de navigation à la richesse de ses fonctionnalités, il répond à tous mes critères pour une bonne application destinée aux petites entreprises.

Le principal avantage de Figma est qu'il s'agit d'une plateforme de conception sans code. Peu importe donc que vous ne disposiez pas d'une équipe de développeurs expérimentés. Vous pouvez tout de même l'utiliser pour créer des prototypes de produits réalistes adaptés à votre marque. La plateforme dispose d'une interface utilisateur attrayante et est également très collaborative. Mais ce n'est pas tout : Figma propose également un intervalle de modèles pour vous aider à démarrer avec le prototypage.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur un projet de conception de produit

Tirez parti de la puissance de l'IA pour créer des prototypes de produits à des fins de test et d'itération

Utilisez des outils vectoriels avancés pour modifier les formes et les dessins selon vos préférences

Communiquez avec les membres de votre équipe par audio ou par chat pour une collaboration sans entrave

Intégrez une multitude d'applications populaires, telles que GitLab et Google Workspace

Limites de Figma

Peut être coûteux pour les équipes en pleine croissance

Capacités hors ligne limitées

Nécessite une connexion Internet performante pour un fonctionnement optimal

Tarifs Figma

Équipe Starter : Gratuit

Équipe professionnelle : 15 $/place complète/mois

Organisation : 45 $/place complète/mois

Enterprise : 75 $/place complète/mois

Évaluations et avis sur Figma

G2 : 4,7/5 (1 113 avis)

Capterra : 4,7/5 (738 avis)

9. Square (Idéal pour le traitement des paiements et les systèmes de point de vente)

Via Square

Si vous êtes une nouvelle petite entreprise, Square peut vous aider à mettre en place un système de point de vente (POS) efficace pour faciliter les transactions en espèces et sans espèces.

Ce que j'apprécie le plus chez Square, c'est sa rigueur. Cet outil permet à votre entreprise d'accepter les paiements en ligne, y compris sans contact. Vous pouvez également gérer le retrait et la livraison de toutes vos commandes dans le système de point de vente.

Mais ce n'est pas tout. Square vend également des solutions matérielles de pointe pour les points de vente, telles que des lecteurs et des caisses enregistreuses. C'est donc un guichet unique pour créer un système de point de vente complet pour une entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Square

Acceptez plusieurs modes de paiement, notamment les espèces, les cartes de crédit, les cartes de débit et les paiements mobiles

Envoyez un nombre illimité de factures sans frais supplémentaires

Bénéficiez d'une assistance en matière de conformité PCI et de rétrofacturation

Obtenez des rapports détaillés et des informations sur les ventes et les stocks

Limitations de Square

Certains utilisateurs se sont plaints de la fermeture soudaine de leur compte

Les frais de transaction sont plus élevés que sur d'autres plateformes

Le service client est difficile d'accès

Tarification Square

Free Forever

Plus : 29 $/mois (facturé annuellement)

Premium : 79 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis Square

G2 : 4,7/5 (789 avis)

Capterra : 4,7/5 (610 avis)

10. Shopify (Idéal pour la gestion d'une plateforme de commerce électronique)

Via Shopify

Shopify est une application indispensable pour toutes les petites entreprises qui souhaitent se lancer sur Internet. Elle dispose de tous les outils et technologies dont vous avez besoin pour créer votre vitrine numérique.

Pour moi, l'argument clé de vente de Shopify est sa convivialité. Bien que la création d'une entreprise en ligne puisse être intimidante, cet outil la simplifie considérablement. Il existe un large intervalle de modèles personnalisables, une interface conviviale, une longue liste d'intégrations d'applications tierces pour maximiser l'efficacité de la boutique et un système de point de vente intégré pour une vente fluide.

En outre, Shopify vous permet également de développer votre entreprise grâce à des outils de référencement naturel, de réseaux sociaux et de marketing de contenu. Cette fonctionnalité à elle seule lui permet de figurer parmi les meilleures applications pour les petites entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Shopify

Choisissez parmi un intervalle de modèles et de thèmes personnalisables pour créer votre boutique en ligne

Recevez des paiements provenant de plusieurs sources grâce à Shopify Payments

Tirez parti des fonctionnalités marketing intégrées pour générer du trafic et des ventes

Gérez votre boutique où que vous soyez grâce à l'application mobile Shopify

Intégrez des outils tiers robustes tels que HubSpot et Mailchimp

Limites de Shopify

Aucun forfait Free n'est disponible

Les options de personnalisation avancées sont limitées, en particulier pour le processus de paiement et d'autres pages clés

Tarifs Shopify

Basique : 39 $/mois

Shopify : 105 $/mois

Avancé : 399 $/mois

Plus : 2 300 $/mois

Évaluations et avis sur Shopify

G2 : 4,4/5 (4 539 avis)

Capterra : 4,5/5 (6 359 avis)

Boostez votre petite entreprise avec ClickUp

Gérer une petite entreprise n'est jamais facile. Cependant, des ressources limitées et une équipe réduite signifient également que votre contribution aura un impact considérable.

Avec les meilleures applications pour petites entreprises, peu importe la taille de votre équipe ou vos ressources limitées. Vous pouvez toujours tirer le meilleur parti de ce qui est à votre disposition.

Une solution de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp facilite la gestion d'une petite entreprise en rationalisant les tâches, en centralisant la communication et en améliorant la gestion de la relation client et l'efficacité de l'équipe. Sa suite complète de fonctionnalités garantit à votre entreprise de tirer parti des meilleures technologies pour se développer et réussir.

Alors n'attendez plus, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et essayez-le !