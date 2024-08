10 meilleurs outils de transcription par IA à essayer en 2024

La transcription de longs enregistrements audio et vidéo demande beaucoup d'efforts. Le cycle pause-type-retour en arrière peut prendre beaucoup de temps. Il en va de même pour la prise de notes lors d'une réunion, d'un webinaire, d'un entretien ou d'une conférence. Vous finissez par avoir du mal à suivre l'orateur et par manquer des détails cruciaux.

Heureusement, les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) ont donné naissance à des outils de transcription qui gèrent la prise de notes en quelques minutes seulement - ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches plus importantes. ⏳

Seulement voilà : il existe de nombreux outils de transcription par IA parmi lesquels choisir, chacun présentant des fonctionnalités et des niveaux de précision uniques. Naviguer dans cette vaste mer d'options peut être accablant.

Nous sommes là pour vous aider. Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils de transcription par IA qui répondent à une grande variété de cas d'utilisation, afin que vous trouviez celui qui répondra parfaitement à vos besoins spécifiques.

La transcription par IA consiste à utiliser la technologie de l'IA pour convertir des contenus audio et vidéo en texte. Contrairement à la transcription manuelle, où une personne écoute et tape ce qu'elle entend, les outils de transcription AI le font automatiquement sans intervention humaine. 🤖

Ces outils utilisent le traitement du langage naturel, des algorithmes d'apprentissage automatique et de vastes bases de données linguistiques pour reconnaître et transcrire la parole.

Voici une décomposition simple de leur fonctionnement :

Entrée audio: Vous téléchargez votre fichier audio ou vidéo vers l'outil de transcription

Vous téléchargez votre fichier audio ou vidéo vers l'outil de transcription **Traitement : l'outil d'IA analyse le fichier et le convertit en mots

Sortie texte: Vous obtenez une version texte (ou transcription) de votre contenu téléchargé, prête à être révisée, éditée et partagée

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de transcription par IA

Le "meilleur" outil de transcription par IA n'est pas le même pour tout le monde. Vous devez tenir compte de vos besoins spécifiques lorsque vous faites votre choix. Voici quelques caractéristiques importantes à prendre en compte pour affiner votre recherche :

Exactitude: L'outil doit transcrire vos langues préférées, vos accents et votre terminologie unique. Vérifiez la description du produit et les commentaires pour vous assurer de trouver le bon outil

L'outil doit transcrire vos langues préférées, vos accents et votre terminologie unique. Vérifiez la description du produit et les commentaires pour vous assurer de trouver le bon outil **Personnalisation : si vous travaillez dans un domaine spécialisé, vérifiez si l'outil vous permet d'ajouter des vocabulaires personnalisés

Langues: Assurez-vous que l'outil prend en charge toutes les langues requises, en particulier si vous travaillez dans plusieurs langues

Rendez des interprétations presque parfaites de votre contenu dans plus de 10 langues à l'aide de l'action Translate de ClickUp AI

**L'outil doit permettre une édition en temps réel avec votre équipe pour corriger les erreurs et annoter la transcription

Intégration : Vérifiez si l'outil s'intègre à vos logiciels d'entreprise préférés tels que les solutions de stockage, de visioconférence et de gestion de la relation client (CRM)

Vérifiez si l'outil s'intègre à vos logiciels d'entreprise préférés tels que les solutions de stockage, de visioconférence et de gestion de la relation client (CRM) Compatibilité des fichiers: L'outil doit accepter vos types de fichiers audio/vidéo et les exporter dans les formats souhaités

10 meilleurs outils de transcription AI en 2024

Que vous soyez chercheur, éducateur, journaliste, podcasteur ou créateur de contenu, notre liste d'outils a quelque chose à vous offrir. Nous avons pesé le pour et le contre de chaque outil, analysé les avis des utilisateurs et même testé leurs fonctionnalités pour vous proposer un guide complet.

Alors si vous êtes prêt à transformer ces longs enregistrements en transcriptions impeccables et à gagner du temps, écoutez bien ! 👂

1. Trint

via Signe Trint, fondée par le journaliste Jeff Kofman, lauréat d'un Emmy Award, utilise la technologie de l'IA pour transcrire les enregistrements vidéo et audio. Le logiciel de transcription est conçu pour les journalistes, les chercheurs et les créateurs de contenu, et des marques comme la BBC, le Financial Times et le Washington Post lui font confiance.

Téléchargez vos fichiers audio ou vidéo sur la plateforme de Trint, qui générera des transcriptions écrites dans l'une des plus de 50 langues prises en charge. Vous pouvez également transcrire des émissions en direct et en temps réel. 📺

Améliorez la précision de la transcription en ajoutant des termes uniques au dictionnaire personnalisé et en corrigeant les erreurs à l'aide de l'éditeur en ligne.

Les meilleures caractéristiques de Trint

Invitez des membres de l'équipe avec différents niveaux d'accès (consultation, commentaire et édition) pour collaborer

Collaborer dans l'éditeur en utilisant des mises en évidence, des marqueurs, des étiquettes et des commentaires

Compilez des sections de plusieurs transcriptions pour créer des histoires

Exportez vos fichiers Trint vers plus de 10 formats, y compris DOCX, SRT, EDL et VTT

Limitations de Trint

Lenteur du chargement des pages, en particulier lorsqu'il s'agit de fichiers volumineux

Difficulté à différencier les locuteurs de manière cohérente

Prix de Trint

Début: 60$/utilisateur (7 fichiers par mois)

60$/utilisateur (7 fichiers par mois) Avancé: 75$/utilisateur (fichiers illimités)

75$/utilisateur (fichiers illimités) Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (64 commentaires)

4.4/5 (64 commentaires) Capterra: 3.9/5 (17 commentaires)

2. TranscribeMe

via TranscribeMe TranscribeMe associe la technologie de l'IA à l'expertise humaine pour des transcriptions de haute qualité.

Voici comment cela fonctionne : Un logiciel de reconnaissance vocale crée un projet de transcription à partir de votre fichier audio, puis un expert en transcription humain le révise et l'édite pour s'assurer qu'il est exact et conforme à votre demande guide de style . Vous êtes averti par courriel lorsque le fichier audio final de la transcription AI est prêt. 📧

Outre la possibilité de transcrire de l'audio, TranscribeMe propose également des services de traduction, ainsi que la création d'ensembles de données personnalisés et l'annotation de données pour l'entraînement de modèles d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de TranscribeMe

Traite les fichiers vidéo et audio dans plus de 15 formats, notamment MP3, MP4, WAV et AIFF

Traduire des fichiers audio, vidéo et texte dans plus de 15 langues

Téléchargement de fichiers via le web ou via vos appareils Android et iOS

Accès à plus de 2 millions de transcripteurs experts pour des transcriptions précises, même en cas d'accents différents et d'utilisation de termes techniques

Limites de TranscribeMe

Il faut compter jusqu'à cinq jours pour obtenir une transcription humaine approuvée

Coût supplémentaire pour l'ajout d'identifiants de locuteurs et d'horodatages aux transcriptions

Prix de TranscribeMe

Transcription automatique: 0,07 $ par minute

0,07 $ par minute Transcription automatique révisée par des humains: 0,79 $ par minute

0,79 $ par minute Traduction: 0,11 $ par mot

0,11 $ par mot Ensemble de données d'entraînement à l'IA: 2,00 $ par minute

2,00 $ par minute Annotation de données: 0,10 $ par tâche

TranscribeMe ratings and reviews

G2: 4.5/5 (3 commentaires)

4.5/5 (3 commentaires) Capterra: 4.7/5 (7 commentaires)

3. Loutre

via Loutre.ai Otter.ai est l'un des principaux services de transcription automatique du marché, auquel font confiance des marques telles que UCLA, IBM et Rakuten. Il ne se contente pas de transcrire des fichiers audio et vidéo, mais propose également l'enregistrement et la transcription en temps réel d'événements en personne ou virtuels.

L'une de ses principales caractéristiques est son intégration transparente avec les calendriers de Google et de Microsoft. Otter peut ainsi rejoindre et transcrire automatiquement vos réunions, conférences et entretiens Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

À l'issue des réunions, Otter génère et partage des résumés des réunions, des conférences et des entretiens notes de réunion à tous les participants par courrier électronique. L'outil de transcription AI est idéal pour les textes rapides et les fichiers audio ou vidéo pour lesquels vous devez également supprimer les bruits de fond.

Otter meilleures caractéristiques

Exportation des transcriptions au format TXT, DOCX, PDF, SRT et MP3

Collaborez dans l'éditeur Otter avec des surlignements, des notes, des commentaires, des images et des actions à entreprendre

Ajustement de la vitesse de lecture (0,5x à 3x), avec la possibilité de sauter les silences pour accélérer la correction des erreurs

Personnaliser Otter pour qu'il reconnaisse les noms spécifiques, le jargon et les acronymes

Limitations d'Otter

Les services de transcription ne prennent en charge que la langue anglaise

L'outil de transcription automatique n'est pas idéal pour les accents non américains et non britanniques

Transcription gratuite pour seulement trois importations audio/vidéo par compte

Tarifs de Otter

**Gratuit

Pro: $16.99/mois par utilisateur

$16.99/mois par utilisateur Business: 40$/mois par utilisateur

40$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.0/5 (118 commentaires)

4.0/5 (118 commentaires) Capterra: 4.5/5 (68 commentaires)

4. Temi

via Temi Temi, développé par les créateurs de Rev.com, se concentre sur la transcription de fichiers audio et vidéo en anglais. Il produit des transcriptions précises à 90-95% (lorsque la qualité audio est bonne) en seulement 5-10 minutes.

Contrairement à d'autres outils similaires, Temi met l'accent sur la simplicité et n'est pas doté de cloches et de sifflets. Il dispose d'un tableau de bord minimaliste pour suivre vos transcriptions passées et d'un éditeur intuitif pour peaufiner vos transcriptions. ✨

Si vous avez besoin d'un outil facile à utiliser, rapide et précis pour des transcriptions ponctuelles, Temi est un excellent choix comme l'une des meilleures options d'outils de transcription AI de cette liste.

Les meilleures caractéristiques de Temi

Télécharger des fichiers dans plus de 25 formats, y compris MP3, MP4, M4A et AAC

Télécharger des transcriptions en TXT, DOCX, PDF, SRT et VTT

Partager les transcriptions par lien ou par courriel avec les membres de l'équipe

Sélectionner du texte dans l'éditeur pour le surligner, le barrer, le commenter ou passer à des sections audio spécifiques

Limitations de Temi

Les services de transcription ont une prise en charge linguistique limitée

Les transcriptions partagées peuvent être modifiées par n'importe qui

Prix de Temi

0,25 $ par minute audio

Temi ratings and reviews

G2: 5.0/5 (1 critique)

5.0/5 (1 critique) Capterra: Pas de commentaires

5. Sonix

via Sonix Sonix produit des transcriptions automatiques dans plus de 38 langues et accents, dont l'anglais, le français, l'espagnol et le chinois. Chaque transcription comprend des codes temporels et l'identification du locuteur pour plus de clarté.

Outre la transcription, Sonix propose une traduction automatique, des sous-titres et des résumés. De plus, un éditeur web interactif permet d'effectuer des modifications en temps réel.

Sonix s'intègre à plus de 25 outils, de Dropbox à Evernote en passant par Zoom et Loom, ce qui rend vos flux de travail de transcription plus fluides et plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Créez des dictionnaires personnalisés pour améliorer la précision de vos projets

Organiser les transcriptions dans des dossiers avec des autorisations d'accès spécifiques

Résumer les transcriptions en quelques phrases ou puces

Utiliser des étiquettes personnalisées pour suivre et mettre à jour l'état des transcriptions

Limitations de Sonix

Ne prend pas en charge les transcriptions en temps réel

La précision diminue en cas d'audio de mauvaise qualité, d'accents forts et de bruits de fond (par rapport à d'autres outils de transcription AI de cette liste)

Prix de Sonix

Standard: 10$/heure

10$/heure Premium: 5$/heure + 22$/mois par utilisateur

5$/heure + 22$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (21 commentaires)

4.7/5 (21 commentaires) Capterra: 4.9/5 (117 commentaires)

6. Transcripteur

via Transcripteur Transkriptor est un service de transcription par IA dont la précision peut atteindre 99 %. Téléchargez des fichiers à partir de différentes sources, notamment YouTube, Google Drive et même WhatsApp.

Comme la plupart des outils, vous pouvez collaborer avec votre équipe dans l'éditeur de la plateforme et exporter votre transcription aux formats TXT, DOCX et SRT.

Ce qui distingue Transkriptor des autres outils, c'est sa prise en charge de plus de 100 langues. Il est donc idéal pour les entreprises et les créateurs de contenu qui cherchent à atteindre des publics internationaux et à s'engager auprès d'eux.

Les meilleures caractéristiques de Transkriptor

Organisation des transcriptions dans des dossiers

Détection automatique des différents locuteurs et modification des étiquettes de locuteur

Personnaliser les transcriptions en spécifiant la taille des paragraphes, en fusionnant les segments d'un même locuteur et en incluant des horodatages et des noms de locuteurs

Configurer AIassistant d'écriture pour rejoindre, enregistrer et transcrire automatiquement les réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Limites du transcripteur

Options d'exportation limitées par rapport à d'autres outils

Difficultés à reconnaître les mots complexes et les paroles chuchotées

Prix du Transkriptor

Lite: 9,99 $/mois (5 heures)

9,99 $/mois (5 heures) Premium: 24,99 $/mois (40 heures)

24,99 $/mois (40 heures) Entreprise: 30 $/mois par membre (50 heures)

30 $/mois par membre (50 heures) Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (27 commentaires)

4.7/5 (27 commentaires) Capterra: 4.6/5 (159 commentaires)

7. Lucioles

via Lucioles.ai Fireflies.ai, comme d'autres outils, transcrit des contenus audio et vidéo. Cependant, son rôle principal est de servir de votre assistant de réunion l'assistant de réunion est un spécialiste de l'enregistrement, de la transcription et de la synthèse de vos réunions.

Fireflies se distingue par des analyses de réunions (comme le temps de parole de l'orateur, l'utilisation de mots de remplissage et le rapport parole/écoute) qui permettent d'améliorer les réunions à venir. C'est l'outil idéal pour les équipes de marketing, de vente et de produits qui cherchent à affiner leurs stratégies de communication pour conclure plus de clients. 🤝

Fireflies meilleures caractéristiques

Téléchargement de fichiers MP3, MP4, WAV et M4A et exportation de transcriptions aux formats DOCX, CSV, PDF, SRT et JSON

Transcription de réunions et de fichiers dans plus de 60 langues

Utilisez la recherche intelligente pour suivre les intervenants, les sujets des réunions et les détails importants (comme les questions et les points d'action)

Intégration avec plus de 40 composeurs, outils de vidéoconférence, de stockage, de gestion de la relation client et de gestion de projet

Limitations de Fireflies

Pas d'application mobile

Ne prend en charge qu'une seule langue par réunion

Les transcriptions ne peuvent pas être traduites dans d'autres langues

Prix des lucioles

**Gratuit

Pro: 18 $/mois par poste

18 $/mois par poste Business: $29/mois par poste

$29/mois par poste Entreprise: Contact pour les prix

Fireflies ratings and reviews

G2: 4.5/5 (85 commentaires)

4.5/5 (85 commentaires) Capterra: 4.0/5 (5 commentaires)

8. Verbit

via Verbit Verbit utilise à la fois l'IA et des experts humains pour fournir des services précis de transcription, de sous-titrage, de description audio et de traduction. Une fois que l'IA a généré les premiers projets, elle fait appel à un réseau de plus de 5 000 transcripteurs professionnels pour les relire et les éditer. ✍️

Bien que la plateforme s'adresse à un large éventail de publics, elle fonctionne mieux pour les équipes des secteurs de l'enseignement supérieur, du droit et des médias.

Les meilleures caractéristiques de Verbit

Générer des transcriptions précises même en cas d'audio bruyant

Obtenir des sous-titres et des transcriptions en direct pour des événements virtuels sur des plateformes telles que Zoom et Webex

Recevez des transcriptions aux formats TXT, DOCX, PDF, CSV et JSON

Intégration avec plus de 20 applications externes, dont Blackboard, Canvas et Kaltura

Limitations de Verbit

Ne prend en charge que l'anglais et l'espagnol

Pas de mise en évidence des mots pendant la lecture

Prix de Verbit

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (55 commentaires)

4.3/5 (55 commentaires) Capterra: 5.0/5 (1 avis)

9. Scribie

via Scribe Scribie est un autre logiciel de transcription qui combine l'IA et l'intelligence humaine pour produire des transcriptions avec un taux de précision impressionnant de plus de 99 %. Modifiez les transcriptions à l'aide de son éditeur en ligne et demandez des révisions sans frais supplémentaires. Cet engagement en faveur de la qualité leur a valu la confiance de géants de l'industrie tels que Google, Amazon, PayPal et Airbnb.

Les meilleures caractéristiques de Scribie

Téléchargement de fichiers depuis votre ordinateur, YouTube, Google Drive, Dropbox et OneDrive

Transcription de fichiers dans plus de 25 formats, dont MP3, MP4 et FLAC

Obtenez vos transcriptions plus rapidement, car le délai d'exécution inclut les week-ends et les jours fériés

Ajustez les transcriptions pour inclure un verbatim strict, des horodatages et un service de transcription urgente

Limitations de Scribie

Ne prend en charge que l'anglais

La navigation sur la plateforme peut être déroutante pour les débutants

Prix de Scribie

1,25 $ par minute audio

G2: 4.7/5 (3 critiques)

4.7/5 (3 critiques) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

10. Nova A.I.

via Nova A.I. Nova A.I. est un outil convivial qui vous permet d'ajouter des sous-titres aux vidéos. Téléchargez des vidéos depuis votre ordinateur ou importez-les depuis YouTube ou TikTok. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres automatiques pour générer des sous-titres avec une précision allant jusqu'à 96 %. Si nécessaire, vous pouvez saisir manuellement des sous-titres à partir de zéro ou modifier un fichier de sous-titres téléchargé.

Ces fonctionnalités font de Nova A.I. une solution idéale pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing vidéo qui cherchent à créer des vidéos attrayantes et à atteindre un public plus large. 🌍

Les meilleures fonctionnalités de Nova A.I

Traduire les sous-titres dans plus de 100 langues et accents

Formater les sous-titres en ajustant le type de police, la couleur, la taille et l'espacement des lettres

Éditer des vidéos en ajoutant plusieurs clips vidéo, des transitions et des éléments interactifs, tels que des callouts et des emojis

Ajoutez des sous-titres permanents à la vidéo ou téléchargez-les séparément sous forme de fichier SRT ou TXT

Limitations de l'I.A. Nova

Pas de contrôle de la vitesse de lecture

Impossible de spécifier un nombre maximum de lignes ou de caractères pour les sous-titres

Prix de Nova A.I

**Gratuit

Basic: 10$/mois (150 mins)

10$/mois (150 mins) Pro: 18$/mois (300 mins)

18$/mois (300 mins) Business: $55/mois (900 mins)

Nova A.I. ratings and reviews

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: 5.0/5 (1 avis)

Autres outils d'IA

Associer votre outil de transcription à d'autres outils d'IA Outils d'IA comme ClickUp stimulent votre productivité globale, en particulier au sein d'une équipe. Ainsi, pendant que vous travaillez à la transcription et à la création de contenu, ClickUp s'assure que vous êtes en mesure de travailler sans effort gérer vos documents et vos projets comme un pro.

Les fonctions d'IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas ClickUp AI est un Outil d'écriture d'IA pour le brainstorming, la rédaction et l'amélioration du contenu tout en éliminant les fautes de grammaire et d'orthographe.

Créez des messages-guides personnalisés à partir de zéro ou choisissez parmi plus de 100 modèles de messages-guides couvrant plusieurs départements. Par exemple, dans la section Ventes, vous pouvez sélectionner un modèle d'invite pour résumer les notes d'une réunion, imaginer des solutions potentielles et rédiger des appels ou des courriels de suivi à des prospects après une réunion.

Résumez les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

Outre la rédaction, ClickUp L'IA transforme le texte (comme les notes de réunion) en tâches dans ClickUp . Ces tâches peuvent être organisées et suivies grâce à des fonctionnalités de gestion de projet telles que les champs personnalisés, les statuts et les vues. Et avec ClickUp Automations, éliminez les actions répétitives telles que l'affectation des tâches aux membres de l'équipe, la définition des priorités et l'ajout de délais. ⏰

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Accédez à plus de 1 000 modèles gratuits tels que le modèleModèle de cahier des charges pour la transcription audio pour gérer les projets de transcription et les processus opérationnels

Traduire du contenu écrit dans plus de 10 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe et le chinois

Résumez un texte dans votre boîte de réception,ClickUp Docscliquez sur l'icône pour accéder aux descriptions de tâches, aux commentaires et aux discussions d'un simple clic

Connectez ClickUp avec plus de 100 applications professionnelles comme Slack, Hubspot, Grammarly et Zapier

Accédez à ClickUp via le web, les appareils de bureau et mobiles, et l'extension Chrome

Limitations de ClickUp

Ralentissement en cas de projets importants

Il faut du temps aux nouveaux utilisateurs pour comprendre les fonctionnalités étendues

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/mois par espace de travail

ClickUp ratings and reviews

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

Transcrire à la vitesse de la pensée avec la puissance de l'IA

Chacun de ces outils de transcription par IA est conçu pour faciliter vos flux de travail de la parole au texte. Choisissez celui qui vous convient le mieux pour réduire le nombre d'erreurs et libérer du temps pour vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

En parlant de tâches, ClickUp est l'outil de transcription idéal outil de gestion de projet pour vous assurer que vous restez organisé et que vous ne perdez pas de vue vos tâches. Lorsque vous combinez la transcription AI avec ClickUp, vous êtes sûr de capturer chaque mot, de les transformer en tâches exploitables et d'assurer une exécution sans faille. 🦾 Essayez le plan Free Forever de ClickUp et voyez par vous-même.